Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минобороны Египта сообщило о первых результатах антитеррористической операции на Синае
Подразделения египетской армии при поддержке сил МВД проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере и в центральной части Синайского полуострова.
В ходе операции, уничтожены 16 экстремистов, четверо боевиков террористических формирований арестованы, еще более тридцати подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия.
«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами… Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», – приводит РИА Новости заявление пресс-службы военного ведомства Египта.
Кроме того, уничтожены «склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств».
Напомним, о начале антитеррористической операции на Синае Минобороны Египта сообщило в минувшую пятницу.
В ходе операции, уничтожены 16 экстремистов, четверо боевиков террористических формирований арестованы, еще более тридцати подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия.
«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами… Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», – приводит РИА Новости заявление пресс-службы военного ведомства Египта.
Кроме того, уничтожены «склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств».
Напомним, о начале антитеррористической операции на Синае Минобороны Египта сообщило в минувшую пятницу.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти