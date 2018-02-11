12:01 11 февраля
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Минобороны Египта сообщило о первых результатах антитеррористической операции на Синае

Подразделения египетской армии при поддержке сил МВД проводят масштабную антитеррористическую операцию на севере и в центральной части Синайского полуострова.

Минобороны Египта сообщило о первых результатах антитеррористической операции на Синае


В ходе операции, уничтожены 16 экстремистов, четверо боевиков террористических формирований арестованы, еще более тридцати подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия.


«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами… Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», – приводит РИА Новости заявление пресс-службы военного ведомства Египта.

Кроме того, уничтожены «склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств».

Напомним, о начале антитеррористической операции на Синае Минобороны Египта сообщило в минувшую пятницу.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 39

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:43
    уничтожены «склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки, несколько десятков транспортных средств».
    такими темпами полосатые разорятся поставляя вооружение бармалеям laughing
    Angel_and_Demon
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
      Виктор hi А матрасы не парятся - станок у них работает . negative
      bouncyhunter
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:54
        Павел hi ресурсы, не бумажные, ограничены, следовательно их "зеленые спинки" будут обесцениваться, не зря же уже многие страны переходят на расчеты другими валютами
        Angel_and_Demon
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
          Так о том и речь - матрасы сами себе хорошую ямку копают . Скорее бы ...
          bouncyhunter
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:00
            Цитата: bouncyhunter
            Скорее бы ...

            яма большая надо, так что обождем
            Angel_and_Demon
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
              Это точно - для таких пожирателей хамбургеров и рождественских индюшек не яма : карьер потребен ! bully
              bouncyhunter
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:04
                только йеллоустоун поможет
                Angel_and_Demon
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
                  Энтот старичок на нашей стороне , о чём матрасиусы отлично осведомлены . wassat
                  bouncyhunter
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:17
                    Цитата: bouncyhunter
                    Энтот старичок на нашей стороне , о чём матрасиусы отлично осведомлены . wassat

                    ну так не зря же полосатые пытались выкупить территорию в африке, чуют, что скоро намечается грандиозный шухер
                    Angel_and_Demon
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
                      Если бы только в Африке : они уже и российскую территорию рассматривали как возможный плацдарм для эвакуации , фендрики мелкотравчатые . angry
                      bouncyhunter
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:33
                        Цитата: bouncyhunter
                        они уже и российскую территорию рассматривали

                        а кто ж ему дасть? а рассматривать можно и меркурий
                        Angel_and_Demon
            2. Гигант мысли Сегодня, 11:04
              Вот и пожелаем египетской армии и дальше также успешно терзать бармалеев на египетской территории.
              Гигант мысли
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:06
                Цитата: Гигант мысли
                Вот и пожелаем египетской армии

                даже соточку накачу drinks
                Angel_and_Demon
    2. влад66 Сегодня, 11:30
      Цитата: Angel_and_Demon
      такими темпами полосатые разорятся поставляя вооружение бармалеям

      Виктор hi наоборот радостно потирают ручонки,это на сколько енотов зеленых они еще толкнут вооружений обеим сторонам. drinks
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:35
        Цитата: влад66
        на сколько енотов зеленых они еще толкнут

        зато "толчок" не заржавеет laughing
        Angel_and_Demon
  2. Навигатор 1 Сегодня, 10:48
    А чего ждали бармалеев на синае всегда полно было. Дошло до того, что вообще непонятно чья эта земля.
    Навигатор 1
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
      Навигатор 1 Сегодня, 10:48 Новый
      А чего ждали бармалеев на синае всегда полно было.

      Египтяне с бармалеями воюют по скользящему графику. И это их
      масштабную антитеррористическую операцию на севере и в центральной части Синайского полуострова.
      очередная "галка" в графе "Выполнено".
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
        Цитата: a.s.zzz888
        очередная "галка" в графе "Выполнено".

        Не то чтобы "выполнено" , но "оптичено" - вполне . wink
        bouncyhunter
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:02
          Цитата: bouncyhunter
          "оптичено" - вполне .

          по больше бы таких пернатых laughing
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
            Так ведь там больше ощипанные попадаются - не интересно ... wink
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:09
              вы это имеете в виду?
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:13
                Именно так ! Рад , что мой намёк верно понят . good drinks Что касается картинки : справа то , чем матрасы себя считают . Слева - то , чем являются на самом деле . soldier
                bouncyhunter
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:20
                  Цитата: bouncyhunter
                  чем являются на самом деле .

                  а вот это вопрос риторический
                  Angel_and_Demon
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
                    Бр-р-р-р !!! Какая гадость !!! sad
                    bouncyhunter
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:24
                      Цитата: bouncyhunter
                      Бр-р-р-р !!! Какая гадость !!! sad

                      ну мусор - он и в африке - мусор request
                      Angel_and_Demon
    2. ul_vitalii Сегодня, 11:16
      Это худо бедно только начало, нужен системный подход и воля. Успехов Египту.
      ul_vitalii
  3. РУСС Сегодня, 10:51
    Вот оставался бы Синай за Израилем то и проблемы не было laughing
    РУСС
    1. Evgenijus Сегодня, 11:13
      А чего так мало то? Они же жили раньше и во всей Северной Африке, Европе, а с приходом к власти в России большевиков поселились в СНК ... Вы уж не обижайте людей такими масштабами.
      Evgenijus
      1. РУСС Сегодня, 11:51
        Цитата: Evgenijus
        А чего так мало то? Они же жили раньше и во всей Северной Африке, Европе, а с приходом к власти в России большевиков поселились в СНК ... Вы уж не обижайте людей такими масштабами.

        Я имею ввиду более раннее время ,когда после очередной арабо-израильской войны Синай был оккупирован Израилем и впоследствии был обратно передан Египту.
        РУСС
    2. Tiras Сегодня, 11:33
      Да, тоже что и с Голанскими высотами в Сирии.
      Если бы они не были у Израиля, сейчас бы там либо террористы игил могли сидеть, либо террористы Ирана - Хизбалла.
      Так хотя бы у Израиля есть буферная зона и конечно с Голанских высот пол Израиля обстреливается.
      Tiras
      1. РУСС Сегодня, 11:47
        Цитата: Tiras
        Да, тоже что и с Голанскими высотами в Сирии.
        Если бы они не были у Израиля, сейчас бы там либо террористы игил могли сидеть, либо террористы Ирана - Хизбалла.
        Так хотя бы у Израиля есть буферная зона и конечно с Голанских высот пол Израиля обстреливается.

        Голанские высоты евреи у сирийцев отжали ещё и по причине водных ресурсов расположенных там.
        РУСС
  4. Пытливый Сегодня, 10:52
    Весь регион, сами знаете благодаря кому, сейчас сплошное АТО и «собачья свалка», где все против всех и сами за себя. Ну и конечно деньги всегда привлекают авантюристов, а денег вкачивается ну просто неприлично много. И учитывайте менталитет аборигенов: все «успехи» делите минимум на 20. Лаборатория наверняка подвал с верстаком.
    Пытливый
  5. Vadim851 Сегодня, 10:53
    Успехов египтянам! Наводите порядок на своей земле, пока не поздно. Главное не как прошлый раз когда запороли операцию. Им бы обратиться к коллегам из России и Израиля - результаты будут куда лучше.
    Интересно, откуда поступает на Синай столько террористов? Неужели Египетская армия ничего не контролирует в стране
    Vadim851
    1. БВС Сегодня, 11:01
      "Откуда поступает на Синай столько террористов?" Ни от куда, они местного производства.
      БВС
  6. МИХАН Сегодня, 11:15
    Ну Египет ..Прям я в шоке хе хе! Суэцкий канал, главное берегите.., как бы чего не вышло.. bully
    Израиль к нему уже давно принюхивается..!
    МИХАН
    1. Tiras Сегодня, 11:40
      Цитата: МИХАН
      Израиль к нему уже давно принюхивается..!


      Израиль помогает Египту мочить террористов на Синайском полуострове, позволил ввести дополнительные войска, которые не были предусмотрены мирным договором на Синай.

      Да и про принюхивается - это Ваша фантазия
      Tiras
  7. askort154 Сегодня, 11:32
    Ну вот и первые результаты ! Значит не зря мы летом проводили совместные учения наших ВДВ и спецподразделений в Египте.
    askort154
  8. bratchanin3 Сегодня, 11:36
    Да уж, грандиозную по масштабу и трофеям операцию провели египтяне.
    bratchanin3
  9. silver2018 Сегодня, 11:53
    Цитата: Angel_and_Demon
    Павел hi ресурсы, не бумажные, ограничены, следовательно их "зеленые спинки" будут обесцениваться, не зря же уже многие страны переходят на расчеты другими валютами

    Ну да, пока российская элита скупает недвижимость , лечится, отдыхает и учит детей в США за зеленые "спинки" можете не беспокоиться. Вы это Китаю расскажите, который на экономику США работает, там 1,5 млд. населения посмеются.
    silver2018
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