Военный флот России. Грустный взгляд в будущее. Часть 7. Малые ракетные

«Подписанный на форуме "Армия-2016" контракт между Минобороны и Зеленодольским судостроительным заводом составляет 27 миллиардов рублей и предусматривает строительство трех кораблей класса "Буян-М", сообщил РИА Новости гендиректор завода Ренат Мистахов».

«Стоимость таких кораблей в три раза меньше, чем фрегата».