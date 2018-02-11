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ВСУ за сутки 9 раз нарушили режим перемирия в Донбассе
Украинские военнослужащие семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ДНР, передает РИА Новости сообщение представителя Оперативного командования Донецкой республики.
Всего украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин.
«Горловское направление: минометы 82 мм – пять мин. Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины, 82 мм – 28 мин; Мариупольское направление: минометы 82 мм – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц», – добавил представитель командования.
В свою очередь пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о двух обстрелах со стороны ВСУ.
По данным пресс-службы, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое».
Уточняется, что по территории республики было выпущено 28 мин.
«По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», – добавили в военном ведомстве.
За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие,рассказал представитель ведомства.
Всего украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин.
«Горловское направление: минометы 82 мм – пять мин. Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины, 82 мм – 28 мин; Мариупольское направление: минометы 82 мм – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц», – добавил представитель командования.
В свою очередь пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о двух обстрелах со стороны ВСУ.
За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие,говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое».
Уточняется, что по территории республики было выпущено 28 мин.
«По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», – добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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