ВСУ за сутки 9 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие,

За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие,