11:57 11 февраля
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ВСУ за сутки 9 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

Украинские военнослужащие семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ДНР, передает РИА Новости сообщение представителя Оперативного командования Донецкой республики.



За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие,
рассказал представитель ведомства.


Всего украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин.

«Горловское направление: минометы 82 мм – пять мин. Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины, 82 мм – 28 мин; Мариупольское направление: минометы 82 мм – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц», – добавил представитель командования.

В свою очередь пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о двух обстрелах со стороны ВСУ.

За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и стрелковое оружие,
говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, «обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Нижнее Лозовое».

Уточняется, что по территории республики было выпущено 28 мин.

«По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет», – добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. МИХАН Сегодня, 11:09
    За каждый раз госдеп перечисляет , кругленькую сумму..Продажные падлы!
    МИХАН
    1. Охотовед 2 Сегодня, 11:16
      Да не Виталий! Они только обещают, а скакуасы наивно верят! Зачем тратить деньги на утырков? Так , печенек подкинут, или спишут какой хлам, зачем тратиться на утилизацию? Небратья - вместе с собой - утилизируют. Война - до последнего украинца, вот хотелка Госдепа.
      Охотовед 2
    2. Пытливый Сегодня, 11:27
      Цитата: МИХАН
      За каждый раз госдеп перечисляет , кругленькую сумму..Продажные падлы!

      Ну да прислали бухгалтера, он сидит на передовой и за каждый выстрел доллары выдаёт... чушь пишите в слепом угаре :).
      Там шушере, что на передовой и платить не надо, они из патологии и русофобии готовы измываться и убить, ну и конечно не без мародерства. Достаточно посмотреть ролики с каким удовольствием эти недочеловеки из минометов стреляют, снимки с подписанными боеприпасами тоже впечатляют.
      А может и надо было через это Украине пройти чтобы все д...о вверх поднялось и своё истинное нутро показало? А то мы взращённые на братстве и интернационализме столько лет змеюгу кормили и на груди пригревали.
      Пытливый
  2. bouncyhunter Сегодня, 11:09
    ВСУ за сутки 9 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

    Если бы новость была о том , что ВСУ не нарушили перемирие - это действительно была бы новость . А так - ничего нового ... am
    bouncyhunter
    1. Pirogov Сегодня, 11:20
      Цитата: bouncyhunter
      Если бы новость была о том , что ВСУ не нарушили перемирие - это действительно была бы новость . А так - ничего нового ..

      Доброе утро. Согласен ,удивляет только не большое количество обстрелов ,наверно снаряды заканчиваются ,а может берегут боеприпасы на весну и лето.
      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
        Приветствую , Андрей ! hi
        Цитата: Pirogov
        наверно снаряды заканчиваются ,а может берегут боеприпасы на весну и лето.

        Одинаково имеют право на жизнь обе версии , но я почему-то склоняюсь ко в второй ... negative
        bouncyhunter
        1. Лелёк Сегодня, 11:30
          Цитата: bouncyhunter
          Одинаково имеют право на жизнь обе версии , но я почему-то склоняюсь ко в второй


          Привет, Павел.
          Делали большой перерыв на тризну по убиенному нацику с потреблением большого количества чимергеса "з звиклы".

          "Жик-жик- ап уноси готовенького...".
          Лелёк
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
            Лев , моё почтение ! hi Мне совершенно не жаль тех недокиборгов , которые переходят из 500-го состояния в 200-ое . soldier
            bouncyhunter
            1. Лелёк Сегодня, 11:56
              Цитата: bouncyhunter
              Мне совершенно не жаль тех недокиборгов


              Жалости к "этим", как новому виду "укропикус-недосапиенс", нет. Жалость есть к народу бывшей Украины, где развилась эта опухоль. Кровушку то проливают в основном "хомо-сапиенсы". yes
              Лелёк
        2. Logall Сегодня, 11:33
          Цитата: bouncyhunter
          право на жизнь

          Только жители Донбасса на это права похоже не имеют...
          Приветствую hi
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
            Саня , салют ! hi Вопрос поставлю так : а кто там имеет право на жизнь ? Если ВСУ даже своих бросает тупо на убой ? Это - не война ! Это - мясорубка по уничтожению своих в угоду матрасам .
            bouncyhunter
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:31
      Цитата: bouncyhunter
      Если бы новость была о том , что ВСУ не нарушили перемирие - это действительно была бы новость .

      так там же полосатые инструкторы - а боевые стрельбы где проводить?
      Angel_and_Demon
  3. Гигант мысли Сегодня, 11:12
    Время идёт и ничего не меняется на фронтах Донбасса, всё так же бандеровская рать нарушает мирные договорённости, но мы верим, что придёт время, и эти подонки ответят за свои злодеяния по полной.
    Гигант мысли
    1. Logall Сегодня, 11:35
      Цитата: Гигант мысли
      эти подонки ответят за свои злодеяния по полной.

      Ага, на "страшном суде"! Рассчитывать приходится только на него...
      Logall
  4. masyanya Сегодня, 11:15
    .......до коле???
    masyanya
  5. taiga2018 Сегодня, 11:22
    если что то масштабное и произойдёт,то только ближе к выборам...если Украина попытается решить дело силовым методом до выборов,то есть большая вероятность того,что Путин вынужден будет помогать ополченцам,потому что в противном случае большинство избирателей его могут не понять...
    taiga2018
  6. федоров Сегодня, 11:39
    Кто-то с недосыпа-перепоя с калаша рожок ввалил. Не в первой с обеих сторон. Так что "нормальная" вещь. И обратка как всегда. Хоть спасибо бы сказали, что Грады на позиции не выводят, и "Акации". Мирно спят, как и солдат ВСУ. Хотя как хочется долбануть.
    В окопе-блиндаже жить , проблемно. Хоть и смены-караулы меняются.
    а "Военторг" - работает. Прикольно, что даже наши бывшие из Израиля шлют, всякие разные "вещи".
    федоров
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