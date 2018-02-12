12:02 12 февраля

Гром победы, раздавайся!



Шапкозакидательский «ура-патриотизм» не менее вреден для интересов России, чем пораженческие и капитулянтские настроения

Издание «Regnum» опубликовало статью своего политобозревателя Юрия Баранчика под запредельно вдохновляющим заголовком: «Ближний Восток уходит под контроль объединенной группировки ПВО России». Собственно, дальше можно и не читать, поскольку основной смысл данного материала я только что вам передал.


А набор «аргументов», откровенно притянутых за уши в обосновании такого вывода, смотрится как некая картинка из жизни параллельной Вселенной, где Америка уже давно превратилась в полное геополитическое ничтожество, а над всем миром гордо реет российский флаг. Который, напомню на всякий случай – в порядке борьбы за политическую трезвость, в реальной действительности пока не реет даже над южнокорейским городом Пхенчхан.

На основании факта уже почти состоявшейся продажи Турции весьма ограниченной партии ЗРК С-400, по поводу чего между сторонами продолжается ожесточенный торг по вопросу продажи технологий, и еще никак не состоявшейся аналогичной сделки с Саудовской Аравией, автор «Regnum» смело заглядывает за горизонты будущего и видит там, ни много ни мало, принципиально новую геополитическую конфигурацию всего мира! Вот, пожалуйста:

«Происходящее говорит о комплексном взаимодействии руководства России с руководством Турции, Катара, Саудовской Аравии и других стран... достижение такого военно-политического понимания говорит о том, что, скорее всего, Россия и нефтяные страны Ближнего Востока договорились о совместной стратегии развития нефтегазового сектора, для чего эти территории должны быть взяты под надежный контроль российскими средствами ПВО»


В общем – гуляй Америка, Россия рулит! Под стать этому фундаментальному выводу и сугубо военно-стратегическая «аргументация»:

« …необходимо помнить, что основной компонентой американской стратегии захвата территорий и стран является достижение подавляющего превосходства в воздухе. Без этого США не мыслится ни одна военная кампания. С комплексами С-400 данная задача американского военного командования не решается. Соответственно, риск втягивания Вооруженных сил США в военную кампанию против стран, обладающих комплексами С-400, стремится к нулю при наличии у этих стран политической составляющей к сопротивлению


Ни в коем случае не ставя под сомнение выдающие боевые достоинства комплекса С-400, хочу только напомнить г-ну Ю.Баранчику, что у США имеется немало других способов превратить любую страну в геенну огненную даже не заходя в ее зону противовоздушной обороны. Типичный пример – та же Сирия, которая не без помощи Америки, с её смертоносной «борьбой за демократию», превратилась из цветущей страны в груду дымящихся развалин задолго до того, как там появились самолеты американских ВВС. Да и от некогда стабильной и вполне благополучной Украины мало что осталось, хотя у неё имеются и вполне себе эффективные ЗРК С-300 и Америка там тоже почти не летает.
Скажу откровенно – безбашенный ура-патриотизм, на мой взгляд, ничуть не менее вреден, чем инфантильное паникерство в стиле «всепросралиполимеры». Наверное еще с тех далеких времен, когда я впервые узнал, как накануне немецкого нападения на СССР в 1941 году советская пропаганда распространяла в народе безответственные сказки, что мы одолеем любого врага «малой кровью, могучим ударом» и уже через две недели отпразднуем победу в Берлине. Такое шапкозакидательство, равносильное моральной неготовности многих наших людей к тяжелой и затяжной борьбе с сильным противником, обернулось страшными поражениями сорок первого года, которые едва не привели к краху страны.

И вот опять – «твоя песня хороша, начинай сначала»! Насколько я знаю, обозреватель «Regnum» Юрий Баранчик родом из Белоруссии. И наверняка должен помнить о продаже властями этой страны в начале 90-х гг. комплекса ЗРК С-300 правительству США. На основании его нынешней ближневосточной логики можно утверждать, что таким образом был создан американо-белорусский геополитический союз, а Белоруссия «перешла под контроль объединенной группировки ПВО США».

На самом же деле ничего этого, естественно, не было. Как нет и не может быть всего того, о чем, как об уже почти свершившемся факте пишет «Regnum».

Приобретение некоторыми ближневосточными странами передовой российской военной техники может иметь куда-более прозаические и отнюдь не настолько оптимистические для РФ причины. И та же упорная тяжба вокруг возможности получить доступ к российским производственным технологиям – вернейшее тому подтверждение. И действительно, зачем той же Турции, или Саудовской Аравии, которые, по версии Ю.Баранчика, становятся для РФ чуть ли не новыми «братскими странами», доступ к таким технологиям? Доверились бы просто своему новому «старшему брату», с которым они уже вроде бы достигли полного геополитического консенсуса против Америки – и дело с концом. И мозги не нужно парить над совершенно чуждым ближневосточному менталитету русским техническим гением.

Так нет же, так и норовят урвать у своей «надежды и опоры» – России ее технологические секреты! И здесь самое время опять вспомнить о проданном в США земляками Ю.Баранчика ЗРК С-300. Целью той сделки для американцев было исключительно ознакомление с передовым для того времени оружием потенциального противника. И они этой цели вполне достигли.

Нет ровно никаких причин считать, что в данном ближневосточном случае ситуация качественно иная. У тех же саудовцев, буде Россия настолько рассиропится, что отдаст им свои технологии, есть миллион причин сделать приятный сюрприз своим американским партнерам, с которыми они давно совместно танцуют бодрую бедуинскую лезгинку.

Гром победы, раздавайся!


Да, конечно, и с этим было бы глупо спорить, Россия в последние годы достигла определенных успехов на Ближнем Востоке, Особенно заметных на фоне полного нуля предыдущих 25 лет. Однако делать на этом основании выводы о чуть ли не полном геополитическом переформатировании этого ключевого региона планеты с его переходом под контроль «объединенной ПВО РФ» это примерно то же самое, что на основании выпавшего в Москве рекордного снегопада провозглашать вступление планеты в новый ледниковый период.

Между тем, ситуация на том же Ближнем Востоке, если не смотреть на неё сквозь розовые очки беспробудного ура-патриотизма, весьма далека от той благостной картины, которую нарисовал обозреватель «Regnum». И, пожалуй, её самой важной, на данный момент, характеристикой является то, что якобы поверженные и выпавшие в геополитический осадок США, вкупе со своим верным оруженосцем Израилем (хотя - иди знай, кто там у кого верный оруженосец) , ведут себя на территории той же Сирии так же бесцеремонно, как и раньше. И самое главное - практически безнаказанно наносят смертоносные удары по прямым военно-политическим союзниками России – Сирии и Ирану. И даже обнаглели настолько, что руками своих наймитов стали сбивать российские самолеты. Правда в последнем случае «ответка» в виде воткнувшегося в землю F-16 не заставила себя ждать. Но все равно - это как то мало похоже на окончательную геополитическую викторию, которая, по теории г-на Баранчика, у России уже в кармане.

И это уже не говоря о том, что упомянутый автором «Regnum» проект «Один пояс, один путь», на который он непринужденно накладывает якобы существующую «российскую стратегию ПВО на Ближнем Востоке», является отнюдь не проектом России, а совсем даже наоборот – инструментом глобальной экономической и геополитической экспансии Китайской Народной Республики. И выходит, что «объединенная система российского ПВО» призвана будет защищать интересы великого Китая на Ближнем Востоке?

Не правда ли «вдохновляющая перспектива» для России? Особенно с учетом того, что якобы окончательно посрамленный американский гегемон, против которого уже почти сговорились все ближневосточные державы под эгидой Москвы, даже не думал куда-то уходить из этого региона и вполне способен устроить крупнейшие неприятности любому, кто посягнет на его тамошние интересы. И как бы не получилось так, что Россия в итоге окажется в роли таскающей каштаны из огня для того же Китая. Под бурные аплодисменты ИА «Regnum» и его галлюцинирующего на почве ура-патриотизма обозревателя.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 07:37
    Конечно элементы головокружения от успехов присутствуют... Но согласитесь общая тенденция в нашу пользу...
    Vard
    1. vladimirZ Сегодня, 08:48
      В подтверждение статьи, ещё один шапкозакидатель Vard. О какой неденции вы пишите? Где она? В чем?
      Россия изолирована в мировом сообществе, Армия "реформирована" до степени не боеготовности против серьезного агрессора.
      В Армии воз проблем, от несоответствия её организационной структуры, отсутствия мобилизационного резерва, до нехватки всего и вся. Восток России дезорганизован в части нахождения там войск, там все разрушено и развалено. На Западе, вновь возвращаются к "дореформенной" организации войск, но очень медленно.
      vladimirZ
      1. Sefevi Сегодня, 10:13
        Читать Регнум- себя не уважать! Долго гулял по Сети фото избитого в хлам редактора Колерова. Поделом, нечего фейками и дезой заниматься.
        Sefevi
      2. raw174 Сегодня, 10:54
        Цитата: vladimirZ
        В подтверждение статьи, ещё один шапкозакидатель Vard.

        Ну вот, взяли и заклеймили человека)))
        Цитата: vladimirZ
        О какой неденции вы пишите? Где она? В чем?

        В том, что Россия впервые в своей истории (современной, именно Россия) замахнулась на открытое военное противостояние с всемогущими американцами. Мы словом и делом поддержали Ассада не для того чтобы спасти конкретно его, а для того чтобы противопоставить свои интересы западу. О результатах говорить рано, поговорим с Вами тут же, в 14.00 по мск, 12.02.2030 г. договорились? wink В чем успех на сегодня? В военной базе в регионе. Мы показываем силу армии, а арабы они народ такой, силу уважают...
        В общем рано считать тех цыплят, потомки оценят и вынесут вердикт.
        raw174
      3. Лексус Сегодня, 11:51
        О какой тенденции вы пишите? Где она? В чем?

        В телевизере на центральных каналах изо дня в день крутят, как "шарманку Папы Карло", что всё растёт и улучшается).
        Лексус
    2. NordUral Сегодня, 09:18
      И где, скажите, пожалуйста? Сирия превращается в наш Вьетнам, который проигрывать никак нельзя.
      Но где та власть, способная это сделать? Ничтожества во власти в СССР, начиная с Никиты, просрали Великий Союз, а эти ничтожества, что сейчас на коне, разворовали и предали, да и продолжают эти мерзкие дела уже с Россией.
      Пора забросить в мусорный ящик фанфары и радостные лозунги. Перед страной огромные стоят проблемы и только по-настоящему интеллектуальная элита может адекватно и с положительным эффектом ответить на вызовы времени и, в частности, США.
      NordUral
  2. Гардамир Сегодня, 07:54
    В предверии выборов Кремль должен как можно больше говорить о своих мнимых победах. Иначе не за того проголосуют. И тогда после выборов, как всегда станут доступны факты по разным компотам.
    Гардамир
    1. NordUral Сегодня, 09:23
      Ложь во спасение? А голосовать народу надо, чтобы во власти перевелись воры и лжецы.
      NordUral
  3. Sirocco Сегодня, 08:45
    Кто, кому, что сказал? какая эйфория, живя в капитализме, вернее при капиталистах, сильно сомневаюсь что кто то будет кому то таскать каштаны, как у нас, так и у других.
    На счет ПВО охраняющего)))) То ли Китайские интересы, то ли чьи то другие, там думаю много заинтересованных лиц, которым нужен спокойным этот регион. Теперь про другие пути, это Северный путь, который мы контролируем, опять же Китай свои виды имеет, так же Никарагуанский канал, про который ходили разговоры, о финансировании его Китаем, а наша часть сделки это оборудование и обеспечение безопасности при строительстве. Тандем так сказать, каков будет результат, увидим, закружится ли голова? время покажет.
    Sirocco
  4. Мур Сегодня, 09:08
    Как видим из обсуждения, у нас как ура-патриоты, так и караул-патриоты в ассортименте...
    Мур
    1. NordUral Сегодня, 09:28
      Есть и реалисты, не отчаивайтесь. Я отношу себя именно к ним. Но это вовсе не означает, что надо умалчивать правду. Вот и сейчас с Ан-148 поднимается волна лжи, информация меняется на ходу, заметая следы взрыва на борту морем пуспопорожних рассуждений и не менее мутной информации.
      А это теракт на который явно указывает радиус разброса обломков Ана.
      NordUral
      1. Мур Сегодня, 09:43
        Пожалуйста, не заставляйте причислять и Вас тоже к какой-нибудь секте. Например, конспирологов. Впрочем, возможно Вы эксперт и можете определить на глаз причину аварии без расшифровки самописцев, спектрального анализа и пр. Тогда я беру свои слова назад.
        Мур
    2. Лопатов Сегодня, 10:11
      Цитата: Мур
      у нас как ура-патриоты, так и караул-патриоты в ассортименте

      Караул-либералов модераторы всех повывели 8)))

      Проблема всего этого контингента- сдача разума во внешнее управление. Ну никакого, блин, желания разобраться в вопросе хотя бы минимально. Хотя интернеты предоставляют возможность довольно легко это сделать, благо поисковиками пользоваться почти все умеют.
      Лопатов
  5. ротмистр Сегодня, 10:35
    Согласен с автором, я как то в комментариях писал, что этот ура-патриотизм до добра не доведет. 41 год надо помнить и слова "лучшего министра обороны всех времен и народов Грачева "; я одним полком ВДВ наведу порядок в Чечне. Навел...
    ротмистр
    1. Hottabych Сегодня, 11:17
      Может быть и навел бы, если бы дали...
      Другое дело - сколько было бы крови?!
      Hottabych
  6. Сержант71 Сегодня, 11:42
    Отличная статья! Может заставит задуматься, хотя бы немного поумнеть и послужит прививкой для местной ура-патриотической братии, у которой мы наступаем по всем фронтам, 2-ой Виргинский фронт под командованием В.Соловьёва вчера окружил Фашингтон и уже готовиться водрузить триколор над Белым домом. А ЕС развалился и "загнил" окончательно, живя на наши кредиты)))))
    Сержант71
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