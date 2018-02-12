Гром победы, раздавайся!



Ближний Восток уходит под контроль объединенной группировки ПВО России «Происходящее говорит о комплексном взаимодействии руководства России с руководством Турции, Катара, Саудовской Аравии и других стран... достижение такого военно-политического понимания говорит о том, что, скорее всего, Россия и нефтяные страны Ближнего Востока договорились о совместной стратегии развития нефтегазового сектора, для чего эти территории должны быть взяты под надежный контроль российскими средствами ПВО»



Ближний Восток уходит под контроль объединенной группировки ПВО России « …необходимо помнить, что основной компонентой американской стратегии захвата территорий и стран является достижение подавляющего превосходства в воздухе. Без этого США не мыслится ни одна военная кампания. С комплексами С-400 данная задача американского военного командования не решается. Соответственно, риск втягивания Вооруженных сил США в военную кампанию против стран, обладающих комплексами С-400, стремится к нулю при наличии у этих стран политической составляющей к сопротивлению

Издание «Regnum» опубликовало статью своего политобозревателя Юрия Баранчика под запредельно вдохновляющим заголовком: «Ближний Восток уходит под контроль объединенной группировки ПВО России». Собственно, дальше можно и не читать, поскольку основной смысл данного материала я только что вам передал.А набор «аргументов», откровенно притянутых за уши в обосновании такого вывода, смотрится как некая картинка из жизни параллельной Вселенной, где Америка уже давно превратилась в полное геополитическое ничтожество, а над всем миром гордо реет российский флаг. Который, напомню на всякий случай – в порядке борьбы за политическую трезвость, в реальной действительности пока не реет даже над южнокорейским городом Пхенчхан.На основании факта уже почти состоявшейся продажи Турции весьма ограниченной партии ЗРК С-400, по поводу чего между сторонами продолжается ожесточенный торг по вопросу продажи технологий, и еще никак не состоявшейся аналогичной сделки с Саудовской Аравией, автор «Regnum» смело заглядывает за горизонты будущего и видит там, ни много ни мало, принципиально новую геополитическую конфигурацию всего мира! Вот, пожалуйста:В общем – гуляй Америка, Россия рулит! Под стать этому фундаментальному выводу и сугубо военно-стратегическая «аргументация»:Ни в коем случае не ставя под сомнение выдающие боевые достоинства комплекса С-400, хочу только напомнить г-ну Ю.Баранчику, что у США имеется немало других способов превратить любую страну в геенну огненную даже не заходя в ее зону противовоздушной обороны. Типичный пример – та же Сирия, которая не без помощи Америки, с её смертоносной «борьбой за демократию», превратилась из цветущей страны в груду дымящихся развалин задолго до того, как там появились самолеты американских ВВС. Да и от некогда стабильной и вполне благополучной Украины мало что осталось, хотя у неё имеются и вполне себе эффективные ЗРК С-300 и Америка там тоже почти не летает.Скажу откровенно – безбашенный ура-патриотизм, на мой взгляд, ничуть не менее вреден, чем инфантильное паникерство в стиле «всепросралиполимеры». Наверное еще с тех далеких времен, когда я впервые узнал, как накануне немецкого нападения на СССР в 1941 году советская пропаганда распространяла в народе безответственные сказки, что мы одолеем любого врага «малой кровью, могучим ударом» и уже через две недели отпразднуем победу в Берлине. Такое шапкозакидательство, равносильное моральной неготовности многих наших людей к тяжелой и затяжной борьбе с сильным противником, обернулось страшными поражениями сорок первого года, которые едва не привели к краху страны.И вот опять – «твоя песня хороша, начинай сначала»! Насколько я знаю, обозреватель «Regnum» Юрий Баранчик родом из Белоруссии. И наверняка должен помнить о продаже властями этой страны в начале 90-х гг. комплекса ЗРК С-300 правительству США. На основании его нынешней ближневосточной логики можно утверждать, что таким образом был создан американо-белорусский геополитический союз, а Белоруссия «перешла под контроль объединенной группировки ПВО США».На самом же деле ничего этого, естественно, не было. Как нет и не может быть всего того, о чем, как об уже почти свершившемся факте пишет «Regnum».Приобретение некоторыми ближневосточными странами передовой российской военной техники может иметь куда-более прозаические и отнюдь не настолько оптимистические для РФ причины. И та же упорная тяжба вокруг возможности получить доступ к российским производственным технологиям – вернейшее тому подтверждение. И действительно, зачем той же Турции, или Саудовской Аравии, которые, по версии Ю.Баранчика, становятся для РФ чуть ли не новыми «братскими странами», доступ к таким технологиям? Доверились бы просто своему новому «старшему брату», с которым они уже вроде бы достигли полного геополитического консенсуса против Америки – и дело с концом. И мозги не нужно парить над совершенно чуждым ближневосточному менталитету русским техническим гением.Так нет же, так и норовят урвать у своей «надежды и опоры» – России ее технологические секреты! И здесь самое время опять вспомнить о проданном в США земляками Ю.Баранчика ЗРК С-300. Целью той сделки для американцев было исключительно ознакомление с передовым для того времени оружием потенциального противника. И они этой цели вполне достигли.Нет ровно никаких причин считать, что в данном ближневосточном случае ситуация качественно иная. У тех же саудовцев, буде Россия настолько рассиропится, что отдаст им свои технологии, есть миллион причин сделать приятный сюрприз своим американским партнерам, с которыми они давно совместно танцуют бодрую бедуинскую лезгинку.Да, конечно, и с этим было бы глупо спорить, Россия в последние годы достигла определенных успехов на Ближнем Востоке, Особенно заметных на фоне полного нуля предыдущих 25 лет. Однако делать на этом основании выводы о чуть ли не полном геополитическом переформатировании этого ключевого региона планеты с его переходом под контроль «объединенной ПВО РФ» это примерно то же самое, что на основании выпавшего в Москве рекордного снегопада провозглашать вступление планеты в новый ледниковый период.Между тем, ситуация на том же Ближнем Востоке, если не смотреть на неё сквозь розовые очки беспробудного ура-патриотизма, весьма далека от той благостной картины, которую нарисовал обозреватель «Regnum». И, пожалуй, её самой важной, на данный момент, характеристикой является то, что якобы поверженные и выпавшие в геополитический осадок США, вкупе со своим верным оруженосцем Израилем (хотя - иди знай, кто там у кого верный оруженосец) , ведут себя на территории той же Сирии так же бесцеремонно, как и раньше. И самое главное - практически безнаказанно наносят смертоносные удары по прямым военно-политическим союзниками России – Сирии и Ирану. И даже обнаглели настолько, что руками своих наймитов стали сбивать российские самолеты. Правда в последнем случае «ответка» в виде воткнувшегося в землю F-16 не заставила себя ждать. Но все равно - это как то мало похоже на окончательную геополитическую викторию, которая, по теории г-на Баранчика, у России уже в кармане.И это уже не говоря о том, что упомянутый автором «Regnum» проект «Один пояс, один путь», на который он непринужденно накладывает якобы существующую «российскую стратегию ПВО на Ближнем Востоке», является отнюдь не проектом России, а совсем даже наоборот – инструментом глобальной экономической и геополитической экспансии Китайской Народной Республики. И выходит, что «объединенная система российского ПВО» призвана будет защищать интересы великого Китая на Ближнем Востоке?Не правда ли «вдохновляющая перспектива» для России? Особенно с учетом того, что якобы окончательно посрамленный американский гегемон, против которого уже почти сговорились все ближневосточные державы под эгидой Москвы, даже не думал куда-то уходить из этого региона и вполне способен устроить крупнейшие неприятности любому, кто посягнет на его тамошние интересы. И как бы не получилось так, что Россия в итоге окажется в роли таскающей каштаны из огня для того же Китая. Под бурные аплодисменты ИА «Regnum» и его галлюцинирующего на почве ура-патриотизма обозревателя.