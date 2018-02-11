...В Минобороны Турции рассказали о ходе операции в Африне...

ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 19 целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (группировка запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции – 1266,

Турецкая армия в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовала за минувшие сутки 86 «террористов», передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.говорится в релизе.Накануне ведомство сообщило об 11 погибших в Африне турецких военнослужащих за день, в том числе время крушения вертолета ATAK на границе с САР. Таким образом, вчера турецкая армия понесла самые крупные потери за всё время проведения операции. В общей сложности за время боевых действий в Африне погибло 30 и ранено более 70-ти военнослужащих.Напомним, операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют отряды «Сирийской свободной армии» (ССА). Официальный Дамаск решительно осудил действие ВС Турции, указав, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.