11:58 11 февраля
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В Минобороны Турции рассказали о ходе операции в Африне

Турецкая армия в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовала за минувшие сутки 86 «террористов», передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.



ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 19 целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (группировка запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции – 1266,
говорится в релизе.


Накануне ведомство сообщило об 11 погибших в Африне турецких военнослужащих за день, в том числе время крушения вертолета ATAK на границе с САР. Таким образом, вчера турецкая армия понесла самые крупные потери за всё время проведения операции. В общей сложности за время боевых действий в Африне погибло 30 и ранено более 70-ти военнослужащих.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют отряды «Сирийской свободной армии» (ССА). Официальный Дамаск решительно осудил действие ВС Турции, указав, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Андрей К Сегодня, 11:53
    ...В Минобороны Турции рассказали о ходе операции в Африне...

    Операция в Африне идёт с переменным успехом. С переменным успехом в информационном поле - то турки 100500 террористов (под которыми подразумеваются исключительно курды), руками других террористов уничтожит, то курды 1000 и один турецкий танк сожгут.
    А на земле - и те и те дерибанят Сирию, только под разными предлогами.
    Андрей К
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:54
    в Африне ствол Леопарда стал таки немножечко израильским
    Аристарх Людвигович
  3. Korsar4 Сегодня, 11:55
    В игру: "Все против всех" можно долго играть. Восток.
    Korsar4
  4. Vadim851 Сегодня, 11:58
    30 турецких, 1266 курдов. Что-то не верится в такое соотношение потерь, тем более в городских условиях, довольно плотный контакт с противником. Скорее всего потери турок чуть выше, а курдов чуть ниже, истина где-то посередине как всегда.
    Vadim851
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