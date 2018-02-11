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В операции на Синае задействован один из египетских «Мистралей»
Один из вертолетоносцев «Мистраль», которые Египет купил у Франции, принимает участие в масштабной операции против террористических формирований на Синайском полуострове, сообщило Минобороны арабской республики.
Напомним, антитеррористическая операция на севере и в центральной части полуострова началась в минувшую пятницу. К сегодняшнему дню уничтожено 16 боевиков, более 30-ти подозреваемых в терроризме задержаны. С воздуха нанесены удары но 66-ти объектам террористов. В том числе разгромлены склады взрывчатки и оружия и подпольная лаборатория по производству взрывчатки.
В 2015 году Египет купил у Франции два ранее построенных для России вертолетоносца «Мистраль». Корабли были поставлены Египту в 2016 году.
Напомним, антитеррористическая операция на севере и в центральной части полуострова началась в минувшую пятницу. К сегодняшнему дню уничтожено 16 боевиков, более 30-ти подозреваемых в терроризме задержаны. С воздуха нанесены удары но 66-ти объектам террористов. В том числе разгромлены склады взрывчатки и оружия и подпольная лаборатория по производству взрывчатки.
Военно-морские силы продолжили выполнение своих запланированных задач по высадке специальных военно-морских подразделений с вертолетоносца "Мистраль" для проведения операций по зачистке побережья (Средиземного моря) в районе эль-Ариша (север Синайского полуострова),цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.
В 2015 году Египет купил у Франции два ранее построенных для России вертолетоносца «Мистраль». Корабли были поставлены Египту в 2016 году.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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