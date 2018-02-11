00:01 12 февраля
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В операции на Синае задействован один из египетских «Мистралей»

Один из вертолетоносцев «Мистраль», которые Египет купил у Франции, принимает участие в масштабной операции против террористических формирований на Синайском полуострове, сообщило Минобороны арабской республики.



Напомним, антитеррористическая операция на севере и в центральной части полуострова началась в минувшую пятницу. К сегодняшнему дню уничтожено 16 боевиков, более 30-ти подозреваемых в терроризме задержаны. С воздуха нанесены удары но 66-ти объектам террористов. В том числе разгромлены склады взрывчатки и оружия и подпольная лаборатория по производству взрывчатки.


Военно-морские силы продолжили выполнение своих запланированных задач по высадке специальных военно-морских подразделений с вертолетоносца "Мистраль" для проведения операций по зачистке побережья (Средиземного моря) в районе эль-Ариша (север Синайского полуострова),
цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

В 2015 году Египет купил у Франции два ранее построенных для России вертолетоносца «Мистраль». Корабли были поставлены Египту в 2016 году.


Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 90

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  1. Rusland Вчера, 13:50
    "Мистраль" для бармалеев дороговато, пусть тренеруются пока на "кошках". Вот не видно, а вертолётики там присутствуют? Да и наши что-то обещали им доукомплектовать.
    Rusland
    1. Spartanez300 Вчера, 13:57
      Не вариант договориться и перекупить у Египта "Мистрали " , тогда свои долгострои ждать не нужно будет . Экипажи на них готовили и вертолеты Ка - 52 тоже готовы .
      Spartanez300
      1. Scoun Вчера, 15:00
        Цитата: Spartanez300
        Не вариант договориться и перекупить у Египта "Мистрали " , тогда свои долгострои ждать не нужно будет . Экипажи на них готовили и вертолеты Ка - 52 тоже готовы .

        Цитата: Громобой
        Раз уж они приобрели такие прекрасные корабли,т

        Ребят, либо кавычки либо смайл, а то путаюсь - это жестянки и они нам не нужны Сердюковщина или нужны и спасибо Сердюков хотя бы за полученные технологии?!
        wink
        Scoun
        1. Romario_Argo Вчера, 19:09
          согласен. лучше наши УДК проекта Лавина дождёмся, к году так 2025, это если хотя бы в 2019 заложат
          Romario_Argo
        2. Григорий_45 Вчера, 19:50
          Цитата: Scoun
          это жестянки и они нам не нужны

          Абсолютно верно, наши нынешние ржавые БДК (которые давно пора списать) намного лучше. А пластиковая модель российского УДК - намного красивее Мистраля. И, главное, не жестянка - пластик, однако!
          Бывшие российские (и нынешние египетские) "Мистрали", кстати, доработаны в соответствии с российскими требованиями. Так что вбросы про "жестянку" устарело
          Григорий_45
    2. Громобой Вчера, 13:59
      Цитата: Rusland
      "Мистраль" для бармалеев дороговато, пусть тренеруются пока на "кошках".

      А "Кузнецов" и высокоточные ракеты наших дальников в самый раз..? Раз уж они приобрели такие прекрасные корабли,то проверить работу всех систем и экипажа в Синайской операции самое ТО,лучше любых учений.Весь п-ов оказывается под угрозой высадки их десантников.
      Громобой
      1. ul_vitalii Вчера, 14:04
        А чем Вам "Кузнецов" не нравится, зачем наводить тень на плетень.
        ul_vitalii
        1. Громобой Вчера, 14:12
          Цитата: ul_vitalii
          А чем Вам "Кузнецов" не нравится, зачем наводить тень на плетень.

          Вы это товарищу объясняйте,который первый комментарий в ветке оставил.А мой пост не против нашего "Кузнецова" как такого,а против огульной критики действий египтян.
          Громобой
      2. Григорий_45 Вчера, 19:52
        Цитата: Громобой
        Раз уж они приобрели такие прекрасные корабли,то проверить работу всех систем и экипажа в Синайской операции самое ТО

        Все верно, корабли не должны простаивать, а экипажи должны приобретать опыт. Который дается только в море
        Григорий_45
    3. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:00
      Да все торгуются. Варианты, или купить у России оборудование и вертолеты К-52 не очень дорого, или у Европы, но очень дорого и далеко не факт что лучше.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Григорий_45 Вчера, 20:23
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Да все торгуются. Варианты, или купить у России оборудование и вертолеты К-52 не очень дорого, или у Европы, но очень дорого и далеко не факт что лучше.

        Вообще-то российские "Мистрали" переоборудованы под российские вертолеты и установку российского вооружение. Заново переоборудовать под европейские или американские вертолеты? А резон?
        Григорий_45
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:48
          Когда продали мистрали Египту, рос оборудование было демонтировано. Что они там поставили, и под какую технику сейчас рассчитаны мистрали, я не ведаю. А вы?
          Генерал Песчаных Карьеров
    4. viktor_ui Вчера, 14:02
      Мистраль, в первую очередь, мобильный пункт комплексного боевого управления, электронной разведки и наведения средств поражения...накачанный кораблик - почти Иван Грен однако. Пусть гоняют бабахов..., а Кузей гонять бармалеев не дорого было ??? Экономный вы наш ... Самолеты живут в полетах, а корабли в походах.
      viktor_ui
      1. Burbon Вчера, 14:08
        Цитата: viktor_ui
        Мистраль

        Цитата: viktor_ui
        накачанный кораблик - почти Иван Грен однако

        fool belay просто абсурд ....
        Burbon
      2. ul_vitalii Вчера, 14:12
        Цитата: viktor_ui
        Мистраль, в первую очередь, мобильный пункт комплексного боевого управления, электронной разведки и наведения средств поражения...накачанный кораблик - почти Иван Грен однако. Пусть гоняют бабахов..., а Кузей гонять бармалеев не дорого было ??? Экономный вы наш ... Самолеты живут в полетах, а корабли в походах.

        Да недоукомплектован он оборудованием. А Кузю не надо трогать, не про Вас он!
        ul_vitalii
      3. Донской Вчера, 15:32
        Цитата: viktor_ui
        Мистраль, в первую очередь, мобильный пункт комплексного боевого управления, электронной разведки и наведения средств поражения...накачанный кораблик - почти Иван Грен однако

        Ну что вы сравниваете какую то баржу Мистраль с неимеющиманалогов БДК Иван Грен? recourse Судя по длительности построек этих кораблей, Мистраль там по сложности рядом не стоял. Я бы лучше сравнил наш БДК с межгаллактическим космическим кораблем управления боевыми комическими дронами, никак не меньше, просто нам не все рассказывают в виду секретности wink
        Донской
      4. Григорий_45 Вчера, 20:25
        Цитата: viktor_ui
        почти Иван Грен однако

        "Грену" до "Мистралей" как морской черепахе от Гренландии до Китая против течения
        Григорий_45
    5. МИХАН Вчера, 14:03
      Цитата: Rusland
      "Мистраль" для бармалеев дороговато

      К Сирии бы его подогнали , если не боятся Израиля хе хе ..Мы бы прикрыли!
      МИХАН
      1. Romario_Argo Вчера, 19:13
        в Сирии пригодились бы ДКВП пр.1206 Кальмар, пару танков Т-72 спокойно перевозит на 100 км/час

        1,5 метровые препятствия не замечает, спецназ бы оценил
        Romario_Argo
    6. Kars Вчера, 14:17
      Это корыто разве что плавучим госпиталем использовать.
      Kars
      1. Burbon Вчера, 14:19
        Цитата: Kars
        Это корыто разве что плавучим госпиталем использовать.

        корыто у вас на даче.......
        Burbon
    7. LSA57 Вчера, 14:27
      Цитата: Rusland
      Вот не видно, а вертолётики там присутствуют?

      в ангарах под палубой
      LSA57
    8. Григорий_45 Вчера, 19:53
      Цитата: Rusland
      "Мистраль" для бармалеев дороговато, пусть тренеруются пока на "кошках". Вот не видно, а вертолётики там присутствуют? Да и наши что-то обещали им доукомплектовать.

      "Пера Великого" пиратов гонять посылать - наверное самое то оно? Знаете, у нас тоже те еще перекосы бывают..
      Григорий_45
  2. Охотовед 2 Вчера, 13:52
    Да уж! Когда наконец у России появится Свой!!! Вертолетоносец! Не Мистраль, Прости Господи...
    А то все планируем, готовимся, предполагаем построить....
    Охотовед 2
      1. Охотовед 2 Вчера, 14:05
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        А оно России надо?

        Ну началось! Что такое - Морская пехота, Вам известно? Как и для чего она существует, какие задачи выполняет? И как должна быть организована огневая поддержка? Вы поинтересуйтесь, а потом вопросы задавайте. Надо!!! И ещё Вчера!
        Охотовед 2
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:31
          Вообще, это наступательные корабли, для агрессии. А у России в отличие от "западных партнеров" оборонительная доктрина. На кого наступать, а?
          Вместо этих посудин, гораздо полезнее были бы ракетные крейсеры.

          Мое мнение может не совпадать с вашим.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Dart2027 Вчера, 14:44
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Вообще, это наступательные корабли, для агрессии. А у России в отличие от "западных партнеров" оборонительная доктрина.

            Доктрина великого полководца Суворова "Пуля - дура, штык - молодец". Зачем нам автоматы?
            Dart2027
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:47
              "Пуля - дура, штык - молодец". Зачем нам автоматы?

              Логика третьеклассника fool
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Dart2027 Вчера, 20:45
                Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                Логика третьеклассника

                Так нужны автоматы или нет?
                А если серьезно, то практически любое оружие может быть использовано как для защиты, так и для нападения, да и защита может быть разной. Что же до доктрины, то она может быть изменена за пять минут, если этого потребует текущая политическая необходимость.
                Dart2027
          2. Григорий_45 Вчера, 21:43
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            у России в отличие от "западных партнеров" оборонительная доктрина. На кого наступать, а?
            Вместо этих посудин, гораздо полезнее были бы ракетные крейсеры.

            Ракетный крейсер - оборонительное оружие?
            А танк?
            Бомбардировщик?
            Я уж не говорю про МБР.
            Автомат вообще странная штука. Пригоден и для нападения, и для защиты. Смотря в чьих руках. И так практически с любым оружием.
            А оборонительная доктрина не подразумевает сидеть в глухом бункере.
            Не стоит говорить старыми штампами. Прям прочел вас, и из глубин памяти поднимается незабвенное "авианосец - оружие агрессии". Что ж вы так флот наш не любите, что всё норовите его без нужных кораблей оставить?
            Григорий_45
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:01
              Я что, похож на адмирала с мощными погонами, чтоб лишать российский флот без нужных кораблей? Я скромный старлей.
              Смешно же. Вообще, ныне люди с большими звездами в России все правильно делают, любой нормальный военный это поймет. Не без недостатков, но направление верное.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Григорий_45 Вчера, 22:26
                да вот как-то так получается, что по вашим рассуждениям то не надо, сё не надо, а потом оказывается - и этого в России нет, и того в России нет, сетовать начинаем, виноватых искать, спрашивать: как так, почему нет? "Мистрали", говорите, не нужны? Ну а кто собирается "Лавину" строить - тот же УДК, только поменьше и похуже? Не наши ли адмиралы? Всё "правильно" сделали, "Мистралей" не получили, свой получим к 2027 году, если накладок не будет.

                Мой ответ по переоборудованию "Мистралей" почему-то "скатился" в самый конец ленты комментариев
                Григорий_45
                1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:38
                  Мой совет - идите в армию, если уже не там, дослужитесь до больших звезд и тогда распоряжайтесь. А так это тупо трёп.
                  А я свое мнение высказал, многие могут не согласиться, но на то это моё мнение.
                  Генерал Песчаных Карьеров
                  1. Григорий_45 Вчера, 23:10
                    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                    Мой совет

                    советы лучше давать тогда, когда их спрашивают
                    Логика просто интересная:
                    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                    Я что, похож на адмирала с мощными погонами

                    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                    Вместо этих посудин, гораздо полезнее были бы ракетные крейсеры.

                    УДК - это
                    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                    Вообще, это наступательные корабли, для агрессии. А у России в отличие от "западных партнеров" оборонительная доктрина. На кого наступать, а?.

                    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                    ныне люди с большими звездами в России все правильно делают, любой нормальный военный это поймет.

                    Цитата: Григорий_45
                    Ну а кто собирается "Лавину" строить - тот же УДК, только поменьше и похуже? Не наши ли адмиралы? Всё "правильно" сделали, "Мистралей" не получили, свой получим к 2027 году, если накладок не будет.
                    Григорий_45
        2. LSA57 Вчера, 14:46
          Цитата: Охотовед 2
          Как и для чего она существует, какие задачи выполняет?

          ну и куда вы её высаживать будете?
          LSA57
    2. Burbon Вчера, 14:09
      Цитата: Охотовед 2
      Когда наконец у России появится Свой!!! Вертолетоносец! Не Мистраль, Прости Господи...

      а чем он вам так не люб?...своих мы не увидим еще лет 10-12 как минимум...а эти были готовы и достаточно хороши...
      Burbon
      1. Охотовед 2 Вчера, 14:15
        Цитата: Burbon

        а чем он вам так не люб?...своих мы не увидим еще лет 10-12 как минимум...а эти были готовы и достаточно хороши...

        Ну насчёт хороши, это как сказать! У корейцев - лучше! Подписание контракта, как и его срыв - чистая политика! А должна быть - сплошная прагматика! Хотя ... возможно вы и правы, за не имением горничной - как известно любят дворника! belay
        Охотовед 2
        1. Burbon Вчера, 14:20
          Цитата: Охотовед 2
          Ну насчёт хороши, это как сказать! У корейцев - лучше!

          да пофиг у кого лучше....главное у нас хуже в плане УДК....и это факт!!!
          Burbon
          1. Охотовед 2 Вчера, 14:25
            Цитата: Burbon

            да пофиг у кого лучше....главное у нас хуже в плане УДК....и это факт!!!

            Вообще, Всё идёт к тому, что у нас скоро УДК - совсем не останется! это и печально.... negative
            Охотовед 2
            1. Burbon Вчера, 14:40
              Цитата: Охотовед 2
              Вообще, Всё идёт к тому, что у нас скоро УДК - совсем не останется! это и печально...

              belay а они у нас есть?? belay .......
              Burbon
            2. Григорий_45 Вчера, 19:56
              Цитата: Охотовед 2
              у нас скоро УДК - совсем не останется!

              у нас их и не было. А вот последних БДК скоро да, лишимся.. Но фсё равно "Мистрали" - ненужная нам к.а.к.а
              Григорий_45
    3. tchoni Вчера, 14:13
      Когда жареный петух это ..... . ну вы меня поняли... А пока вроде как и не сильно надо.. Если б они уже были - было б неплохо.... А так... одним словом , не горит....
      tchoni
    4. LSA57 Вчера, 14:30
      Цитата: Охотовед 2
      А то все планируем, готовимся, предполагаем построить....

      значит не нужен.
      LSA57
      1. Burbon Вчера, 14:41
        Цитата: LSA57
        значит не нужен.

        по вашей логике нам и армата не нужна....ее ведь нет....
        Burbon
        1. LSA57 Вчера, 14:48
          Цитата: Burbon
          по вашей логике нам и армата не нужна....ее ведь нет....

          не передёргивайте. не нужен, потому, что им делать нечего. был бы нужен, давно свой построили бы
          LSA57
          1. Burbon Вчера, 15:49
            Цитата: LSA57
            не передёргивайте. не нужен, потому, что им делать нечего. был бы нужен, давно свой построили бы

            это вы про армату, курганец и можно до утра продолжать....??!!
            Burbon
            1. LSA57 Вчера, 20:21
              Цитата: Burbon
              это вы про армату, курганец и можно до утра продолжать....??!!

              разговор идёт именно об этом корыте!!! не о чём другом!!! свою логику мне не клейте.!!!!!!!!!!!!
              LSA57
          2. Григорий_45 Вчера, 20:14
            Цитата: LSA57
            был бы нужен, давно свой построили бы

            ооо... сколько всего нам "не нужно". Ту-160М2, ПАК ДА, Су-57, авианосец, многострадальные фрегаты 11356 ("Буревестники" без турбин)... И этот список бесконечен. Судя по вашей логике, ничего из этого нам не нужно
            Григорий_45
            1. LSA57 Вчера, 20:19
              Цитата: Григорий_45
              Судя по вашей логике, ничего из этого нам не нужно

              это по вашей логике. по моей логике именно это корыто не нужно!!!!
              LSA57
              1. Григорий_45 Вчера, 20:32
                Цитата: LSA57
                по моей логике именно это корыто не нужно!

                конечно, пластиковая модель на под стеклом гораздо нужнее lol
                Григорий_45
  3. Piramidon Вчера, 13:57
    Вроде бы на этих "Мистралях" наши должны были установить какое то оборудование и поставить для них Ка-52К. Египтяне их что, как десантные баржи используют?
    Piramidon
    1. сибиралт Вчера, 14:02
      А как бы их использовала Россия? Куда десант высаживать?
      сибиралт
      1. Burbon Вчера, 14:09
        Цитата: сибиралт
        А как бы их использовала Россия? Куда десант высаживать?

        а как Россия использует уже почти пол века МБР????
        Burbon
        1. LSA57 Вчера, 14:51
          Цитата: Burbon
          а как Россия использует уже почти пол века МБР????

          что вас всегда на передёргивание тянет? какие задачи стоят перед МБР и какие вы "Мистралям" поставите? не путайте пожалуйста хрен (овощь) с трамвайной ручкой
          LSA57
          1. Burbon Вчера, 15:49
            Цитата: LSA57
            какие задачи стоят перед МБР и какие вы "Мистралям" поставите?

            защита суверенитета РФ....задачи идентичны!
            Burbon
            1. LSA57 Вчера, 20:24
              Цитата: Burbon
              защита суверенитета РФ....задачи идентичны!

              опять передёргиваете!!! они по разному задачи выполняют.
              LSA57
              1. Григорий_45 Вчера, 20:39
                Цитата: LSA57
                они по разному задачи выполняют

                но одну и ту же задачу!
                Григорий_45
      2. влад66 Вчера, 14:29
        Цитата: сибиралт
        А как бы их использовала Россия? Куда десант высаживать?

        В Сирии бы точно пригодился бы,да и яппы насчет Курил лишний раз репу бы почесали. yes
        влад66
        1. LSA57 Вчера, 16:24
          Цитата: влад66
          В Сирии бы точно пригодился бы

          а разве мы в Сирию десант намечаем? там без всякого десанта ВКС и "Калибры" порядок навели. а десант вполне ВТА высадить может. тем более бармалеи в пустыне кучкуются. а насчёт Курил... там японию без бинокля видно. за каким туда "Мистраль" переть, если высаживаться туда никто не собирается. радиактивную пыль после "Тополей" глотать? laughing
          LSA57
          1. Григорий_45 Вчера, 20:20
            Цитата: LSA57
            а разве мы в Сирию десант намечаем?

            грузы по-вашему как доставлять? Припомните, каким видом транспорта доставлялись танки и прочая техника?
            Теперь вообще в целом. Корабли для морской пехоты. Прикажете морскую пехоту расформировать? А то непорядок получается - род войск есть, а техники для нее нет. Или это абсолютно правильно по-вашему?
            Григорий_45
      3. LSA57 Вчера, 14:40
        Цитата: сибиралт
        Куда десант высаживать?

        на Гавайи laughing отдохнуть, позагарать laughing
        LSA57
      4. Громобой Вчера, 14:52
        Цитата: сибиралт
        А как бы их использовала Россия? Куда десант высаживать?

        Если есть приморские направления,то значит и для морских десантов работа найдётся.Во время ВОВ провели 100 крупных операций и вроде как потом без надобности стало.Но вот,внезапно, война с Грузией в 2008-ом и применена высадка с моря.Думаю,что актуальность усиления возможностей нашей морской пехоты будет только нарастать в 21-ом веке.
        Громобой
        1. Piramidon Вчера, 17:45
          Цитата: Громобой
          Но вот,внезапно, война с Грузией в 2008-ом и применена высадка с моря.Думаю,что актуальность усиления возможностей нашей морской пехоты будет только нарастать в 21-ом веке.

          А ничего, что с Грузией есть у нас сухопутная граница и можно всю операцию провести "по-суху"? Морской десант - это всегда большие потери и применяют его только если нет другого варианта.
          Piramidon
          1. Григорий_45 Вчера, 20:45
            Цитата: Piramidon
            А ничего, что с Грузией есть у нас сухопутная граница и можно всю операцию провести "по-суху"?

            Есть единственная дорога, соединяющая Россию и Грузию. Вы забыли уже события 08.08.08?
            Кроме Грузии тоже направлений хватает. Морской десант возможно комбинировать с ударами с других направлений. Столько тяжелой техники и л/с , как корабль, ни один иной вид транспорта не утащит. А для ВТА еще нужен пригодный аэродром и господство в небе
            Григорий_45
          2. Dart2027 Вчера, 20:49
            Цитата: Piramidon
            А ничего, что с Грузией есть у нас сухопутная граница и можно всю операцию провести "по-суху"

            Поинтересуйтесь у наших военных был ли им известен этот факт, когда они высаживали десант в Поти. Собственно после этой войны и решили приобрести УДК.
            Dart2027
    2. МИХАН Вчера, 14:06
      Цитата: Piramidon
      Вроде бы на этих "Мистралях" наши должны были установить какое то оборудование и поставить для них Ка-52К.

      Да заберем мы у них эти калоши....Пусть их к Сирии двигают! Пригодятся в нынешней обстановке..хехе
      МИХАН
    3. КВУ-НСвД Вчера, 14:15
      Египтяне их что, как десантные баржи используют?
      ДВКД и есть посути транспорт с функциями штаба и авиаподдержки десанта . Правда без ударных вертолётов действительно по функционалу близок к самоходной барже laughing
      КВУ-НСвД
      1. Григорий_45 Вчера, 21:19
        Цитата: КВУ-НСвД
        Правда без ударных вертолётов действительно по функционалу близок к самоходной барже

        Египет уже получает сухопутные "Аллигаторы" (поставлено 4 из 46 заказанных), закажет и палубные "Катраны"
        Григорий_45
        1. КВУ-НСвД Вчера, 21:23
          Египет уже получает сухопутные "Аллигаторы" (поставлено 4 из 46 заказанных), закажет и палубные "Катраны"
          И это не может не радовать hi
          КВУ-НСвД
    4. donavi49 Вчера, 14:16
      Они их не купили - все торгуются. Обычные Алигаторы - идут в армейскую авиацию и на флоте не базируются.

      Там базируются Газели, американские SG-2 и Апачи. Используют как пункт управления и немедленного силового реагирования (силами отправки вертолетами спецназа и ударных миссий).

      Плюс для переброски войск - там проще кораблем, чем на дороге собирать СВУ.
      donavi49
      1. Григорий_45 Вчера, 20:33
        Цитата: donavi49
        Там базируются Газели, американские SG-2 и Апачи

        Бывшие российские "Мистрали" переделаны под базирование Ка-52К и Ка-27
        Григорий_45
    5. Аскет Вчера, 14:21
      Были переговоры летом прошлого года, египтяне просят вернуть снятую нами ранее "начинку"(БИУС,системы опознавания, аппаратуру связи последнего поколения и т.д.Иначе придётся все переделывать под иную технику, что будет намного дороже. По "Катрану" тоже велись переговоры. Россия потом выиграла тендер на их поставку.Без всего этого Мистраль обычная самоходная баржа.
      Согласно условиям контракта Россия должна поставить Египту 46 вертолетов Ка-52. Также Россия будет поставлять корабельную версию вертолета Ка-52К «Катран» для кораблей типа Mistral.

      ссылка
      Аскет
  4. Лексус Вчера, 14:02
    В операции на Синае задействован один из египетских «Мистралей»

    С тех пор

    мир не сильно изменился
    Лексус
  5. san4es Вчера, 14:04
    Один из вертолетоносцев «Мистраль», которые Египет купил у Франции, принимает участие в масштабной операции


    ENS Gamal Abdel Nasser (L1010) (бывш. Владивосток)
    Египет считается первой и единственной страной в Африке и на Ближнем Востоке, которая обладает вертолётоносцем такого типа
    san4es
    1. donavi49 Вчера, 14:22

      Да. В замере Египет у кого больше сейчас сильнее Алжира с их Сан-Джорджио. С другой стороны у Египта один головной ФРЕММ - у Алжира уже 2 новеньких МЕКО-200АН + 3 китайских С28. Но Алжир уже мечтает о большом корабле, правда пока деньги копит и предложения по рынку выбирает. С учетом их китайских закупок не удивлюсь, если они выберут Тип-075 - Китайский Уосп.
      donavi49
    2. Григорий_45 Вчера, 20:35
      Цитата: san4es
      Египет считается первой и единственной страной в Африке и на Ближнем Востоке, которая обладает вертолётоносцем такого типа

      кто бы мог подумать, что российские адмиралы когда-то будут завидовать африканским..
      Григорий_45
  6. федоров Вчера, 14:26
    Ну Мистраль уж точно - платформа по борьбе с бармалеями. В Нил на Юг его же запустить не пытались ? А зря, там умов хватит. winked И моих соседей позвать, что б форватер бегом организовали. Шутка-ли Черное море..пущай покажут класс. smile
    федоров
    1. Burbon Вчера, 14:43
      Цитата: федоров
      Ну Мистраль уж точно - платформа по борьбе с бармалеями.

      а по мне у кого то плечи -шея, платформа для постов...
      Burbon
  7. Ratmir_Ryazan Вчера, 14:33
    Да такой корабль нужная вещь... Считай и командный пункт и ударная группировка из вертолетов и десанта и госпиталь для раненых... Подогнать можно куда угодно...

    Быстрее бы наши построили что-то подобное...
    Ratmir_Ryazan
    1. Burbon Вчера, 14:44
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Быстрее бы наши построили что-то подобное...

      к великому сожелению...у нас их не будет еще больше 10 лет...возможно - ни когда!
      Burbon
  8. alekc75 Вчера, 15:24
    автор где язык учил???склады уничтожают а не разгромили!!!!
    alekc75
    1. Anton Capucin Вчера, 15:30
      Цитата: alekc75
      автор где язык учил???склады уничтожают а не разгромили!!!!

      Ну разгромили это когда разломали все внутри и вынесли под шумок все что нужно. А уничтожили, то все это финиш. Короче автору больше громить видимо нравится))
      Anton Capucin
      1. alekc75 Вчера, 15:32
        таких авторов гнать надо=это писаки!!!
        alekc75
        1. 9PA Вчера, 16:13
          Нам бы эти мистрали((( какова стратегия применения вертолетоносцев?
          9PA
      2. LSA57 Вчера, 16:26
        Цитата: Anton Capucin
        Ну разгромили это когда разломали все внутри и вынесли под шумок все что нужно.

        а это уже статья про уркаину laughing
        LSA57
  9. Волька Вчера, 17:38
    и что этот пустой чемодан может, реально только утонуть, причем без посторонней помощи...
    Волька
  10. Иван Тарава Вчера, 18:19
    Та ка что на его борту то? Солдаты что ли? У них техники для него нет.
    Иван Тарава
  11. Старый26 Вчера, 18:25
    Цитата: МИХАН
    Цитата: Rusland
    "Мистраль" для бармалеев дороговато

    К Сирии бы его подогнали , если не боятся Израиля хе хе ..Мы бы прикрыли!

    Стесняюсь спросить Виталик. Может быть вы это знаете? А НАФИГА египтянам гнать "Мистраль" к Сирии???? Они сирийцам что-то задолжали, чтобы гнать туда свой корабль? Они СВОИХ террористов гоняют на Синае....

    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Вместо этих посудин, гораздо полезнее были бы ракетные крейсеры.

    А ракетные крейсера прямо таки оборонительное оружие. Особенно по сравнению с десантным "Мистралем", laughing

    Цитата: Burbon
    Цитата: сибиралт
    А как бы их использовала Россия? Куда десант высаживать?

    Тогда зачем вообще флот? Может и его не надо. Мы же в основном континентальная держава. Зачем нам вертолетоносцы, авианосцы? Зачем морская пехота, зачем вообще корабли???
    Есть такой термин - кто не знает - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФЛОТ. Флот, который может выполнить возложенные на него функции.
    Чтобы не получилось, что когда надо будет прикрыть наши атомные ракетные лодки где-нибудь в середине Тихого океана "случайно" не выяснилось, что прикрывать то нечем. Или в случае конфликта высадить на острова свои части? Пассажирскими теплоходами будем высаживать???
    а как Россия использует уже почти пол века МБР????
    Старый26
  12. Григорий_45 Вчера, 21:14
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Когда продали мистрали Египту, рос оборудование было демонтировано

    Я написал:
    Цитата: Григорий_45
    российские "Мистрали" переоборудованы под российские вертолеты и установку российского вооружения.

    Увеличивали створки лифтов и обоудовали швартовы под российские соосники типа Ка-52 и Ка-27, а также предусматривали места установки (т.е. корабельные конструкции) под установку вооружения (ЗАК и ЗРК). Речь шла не сколько за само оборудование, сколько за места для его установки. Вы предполагаете, что из корабля выдрали куски металлоконструкций? Всё там осталось. На изготовленные погоны, к примеру, запросто встанут российские АК-630, а под "Бофорсы", например, их придется переделывать. Также и со швартовами к вертолетам. Да и остальное оборудование в воздухе не весело - т.е. монтировалось в какие-то помещения и на какие-то конструкции, которые рассчитывались под конкретную аппаратуру. Именно российское встанет без существенных доработок, иностранное - с переделками.
    Григорий_45
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