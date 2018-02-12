Как Вятрович победил на Украине память о коммунизме

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в программе «Субботнее интервью» на «Радио Свобода» заявил, что на Украине фактически завершена декоммунизация. «В контексте избавления от символов тоталитарного режима произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все», – отчитался о проделанной работе в эфире радиостанции, финансируемой Конгрессом США, главный декоммунизатор Украины.Свой вывод Вятрович обильно подкрепил новыми цифрами: на Украине переименовали 52 тысячи улиц, снесено около 2,5 тысячи памятников Ленину и другим коммунистическим вождям. Скандальный историк не удержался от критики действующих властей. Он «с сожалением», отметил, что «не завершено, как ни странно, в Киеве окончательное переименование улиц, подлежащих декоммунизации».Украинская столица отстаёт от «прогрессивной Украины» и по части сноса памятников. Вятрович ждёт, когда в Киеве снесут памятник Николаю Щорсу, уберут советский герб со щита «Родины-Матери» и скульптурную группу под «Аркой дружбы народов». Кроме того, в стране ещё осталось порядка десяти населённых пунктов с «неочевидными коммунистическими названиями, которые, тем не менее, подпадают под действие закона о декоммунизации».Этот закон постмайданная Верховная Рада приняла весной 2015 года. К тому времени на Украине уже давно (с декабря 2013 года) местные националисты глумились («Ленинопад») над памятниками видных деятелей советской власти или просто заслуженных людей того исторического времени.Они крушили неугодные монументы кувалдами, сносили их бульдозерами, сбрасывали с постаментов на тросах с помощью тяжёлой техники. Власть, по сути, задним числом лишь узаконила это историческое варварство. Придала ему некую системность в виде официальной государственной политики.С тех пор на Украине регулярно отчитывались о декоммунизации, публиковали соответствующие релизы и сводки, как делали ранее их коммунистические предшественники, информировавшие население о ходе сельскохозяйственных кампаний или выполнении пятилетних народнохозяйственных планов.Нельзя сказать, что украинцы безропотно поддержали эту варварскую государственную политику. Самое серьёзно сопротивление возникло при переименовании населённых пунктов. Впрочем, его быстро сломили. Вот как это было, например, в Кировограде. Здесь 56,9% жителей выступили за сохранение названия города, 30,6% высказали пожелание вернуть старое название города – Елисаветград.Их не услышали. По украинскому закону переименование населённых пунктов входит в компетенцию Верховной Рады. Там публика, внесённая Майданом в высшую законодательную власть страны, преисполнилась креатива и предложила аж семь названий – Елисаветград, Ингульск, Златополь, Эксампей, Кропивницкий, Казацкий, Благомир.В конце концов, депутаты остановили свой выбор на фамилии Марка Кропивницкого – известного украинского драматурга и театрального деятеля ещё царского времени. В пользу Кропивницкого зачли его шляхетское происхождение (реверанс в сторону соседней Польши, почитаемой тогда в киевском политикуме) и то, что свои пьесы драматург писал исключительно на украинском языке.Мнение жителей города оказалось последним, что интересовало депутатов («за» проголосовали 230 человек) при переименовании Кировограда в Кропивницкий. Примерно также Днепропетровск стал Днепром, Ильичёвск – Черноморском, а бывший Комсомольск – Горишными Плавнями.С Плавнями случилась та ещё история. Жители Комсомольска обратились к центральной власти с просьбой не переименовывать их город и собрали под обращением 20 тысяч подписей. Но им даже не ответили. Тогда депутаты госсовета на своей сессии предложили по- новому трактовать название города – «КОлектив Молодих СОціально Мотивованих Людей Справжніх Козаків».Однако истинных (справжніх) казаков власти всё-таки переселили в Горишние (Верхние) Плавни. Всего, как помним из рапорта Вятровича на «Радио Свобода», новые названия получили около тысячи населённых пунктов. У каждого из них своя драматическая история переименования.Нынешний отчёт Вятровича был не первым в ряду рапортов о завершении декоммунизации. Под разными вариациями («в основном завершена», «решены основные вопросы») о ней уже докладывали руководители администрации президента, правительства и парламента. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий даже высказался в том плане, что для жителей новоназванных городов и посёлков само переименование стало «большим праздником».Стоит заметить, «праздник» этот – на долгие годы. Эксперты отмечают, что от темпа (или – ража) переименования и соответственно изменения фактических адресов проживания значительно отстаёт процесс переоформления гражданами Украины прав на имущество, перерегистрации автотранспорта, перезаключения договоров на услуги и пр., вызванный изменением названий их улиц и населённых пунктов.С этой проблемой украинцам предстоит жить ещё много лет. Тем более, что, вопреки победному рапорту Вятровича, зуд на переименование отнюдь не прошёл. В конце января, например, правозащитная группа «СИЧ» зарегистрировала петицию о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.Не факт, что «СИЧ» получит одноимённую себе область. Но власти, безусловно, услышат её аргументацию о том, что нужно избавиться от всякой памяти «о Григории Петровском – одном из организаторов Голодомора и главном деятеле тоталитарного коммунистического режима в Украине».По всему выходит, Вятрович со своим отчётом поторопился. Тем более, что декоммунизацию на Украине трактуют значительно шире, чем переименование местных топонимов или снос памятников, раздражающих украинских националистов. Три года назад Верховная Рада приняла на эту тему пакет из четырёх законов.Они установили уголовную ответственность за отрицание «преступлений коммунистического тоталитарного режима», за публичное выражение коммунистических взглядов. Например, за коллективное исполнение «Интернационала», который до 1944 года был гимном Советского Союза, можно на 5-10 лет лишиться свободы с конфискацией имущества или без таковой.В соответствии с законами о декоммунизации на Украине открыли архивы «репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», дали «новую историческую оценку победе во Второй мировой войне 1939—1945». Наконец, до небес подняли правовой статус «борцов за независимость Украины в XX веке».Законы были настолько одиозные, что тогдашний председатель Верховной Рады Владимир Гройсман почти месяц не решался их подписать. Примерно столько же пролежали они и в администрации президента Петра Порошенко. Под давлением националистов власти отступили и дали «зелёный свет» всему пакету законов о декоммунизации. Со временем их применение вошло на Украине в поведенческую норму.В зависимости от общей культуры и идеологических пристрастий эти законы теперь можно очень широко трактовать. Наиболее яркий тому пример – введение весной 2017 года запрета на «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение георгиевской ленты или её изображения».Теперь на Украине использование георгиевской ленты карается штрафом от 850 до 2550 гривен. При этом подлежат конфискации как сама лента, так и предметы с её изображением. За повторное нарушение в течение года этой нормы закона штраф поднимается до 5 тысячи гривен, но можно получить и 15 суток административного ареста.И это явно не последняя новация постмайданной власти. Вятровичу и ему подобным ещё есть где проявить свои вандальные наклонности. Не случайно в «Субботнем интервью» был упомянут памятник Николаю Щорсу в Киеве. Этот красный командир сильно провинился перед нынешним киевским режимом.Во-первых, Щорс в гражданскую воевал против Галицкой армии Западно-Украинской Народной Республики. Во-вторых, он не поддержал Григорьевское восстание против советской власти на Украине в мае 1919 года. Потому память о Щорсе уже крепко почистили. Город Щорс в Черниговской области переименовали в Сновск. Сменили названия посёлки Щорсово в Николаевской и Одесской областях, Щорсовки – в Житомирской, Полтавской и Херсонской.Теперь Вятровичу мозолит глаза памятник легендарному комдиву. Значит, не за горами новый отчёт украинского декоммунизатора об «окончательном и бесповоротном» решении вопроса. Только конца этому не видно, пока жив нынешний режим в Киеве, паразитирующий на разделении нации. Сегодня этот режим вполне устраивают скандальные инициативы директора Украинского института национальной памяти и его последователей.