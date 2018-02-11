00:02 12 февраля
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Чтиво выходного дня. Потребуем с Прибалтики компенсацию за Марту Самуиловну Скавронскую на престоле?

Рубрика "Чтиво выходного дня" представляет небольшой материал о том, до чего могут довести требования к России от прибалтийских "элит" о компенсации за "оккупацию".

В феврале года одна тысяча семьсот двадцать пятого на российский престол взошла первая императрица российская – Екатерина I. Из учебников истории для общеобразовательных школ о Екатерине сегодня можно почерпнуть информацию о том, что она (в 1725) – вдова императора Петра Великого, что в её честь в своё время был назван город на Урале – Екатеринбург, и что существенную влияние в годы её пребывания на престоле в стране имел князь Александр Данилович Меньшиков (ближайший сподвижник Петра I).

Далеко не всегда в историографии всплывает имя Екатерины, полученное при рождении, как и место рождения будущей российской самодержицы. Есть причины – споры историков о настоящей биографии.


Екатериной Алексеевной будущая императрица стала уже в «глубоко сознательном» возрасте. Изначально же носила имя Марта Самуиловна (Самуэлевна) Скавронская – наречённая там отцом Самуилом (Самуэлем) Скавронским (по некоторым данным, поляком иудейского вероисповедания) и матерью Анной (Доротеей) Ган – прибалтийской (ливонской) крестьянкой.

О месте рождения Марты Скавронской нет точных данных. Многие историки сходятся во мнении, что родилась будущая Екатерина в местечке Ринген (на тот момент шведская часть Ливонии) в апреле 1684 года. Уже к трём годам Марта (Екатерина) оказалось сиротой – отец и мать умерли (вероятно, от свирепствовавшей на тот момент в Ливонии чумы). Девочку в течение непродолжительного времени воспитывала родная тётка. В семилетнем возрасте Марта оказывается в приюте при церкви Святого Иоанна (территория современной Латвии).

В весьма юном возрасте была выдана замуж за драгуна шведского войска Йоханна Крузе (есть другая версия фамилии – Раабе), который через непродолжительное время после женитьбы пропал без вести во время одного из боёв. Иные историки заявляют, что Раабе (Раве) – это реальная девичья фамилия Марты (Екатерины) – от её отца, работавшего при еврейской общине (общине местного раввина).
В итоге, после того как прибалтийские (ливонские и др.) земли оказались собственностью России, будучи частично завоёванными, частично выкупленными, Марта Скавронская, пройдя через целый ряд превратностей судьбы, оказалась в итоге среди прачек Александра Меншикова (1703-й год). Через некоторое время в доме Меншикова была примечена Петром, и к 1705 году родила самодержцу двух сыновей. Мальчики прожили недолго.

Историографические очерки оставили заявления Петра по поводу своей возлюбленной, которая в итоге стала императрицей сначала в качестве его супруги, а затем – и непосредственной самодержицей (по официальному статусу) – после смерти Петра Великого. Пётр долгое время называл «бывшую» Марту «свет-Екатеринушкой» и объяснял ранее проявленный к ней «великий интерес» так: «телесна, во вкусе Рубенса, и лепа (красива)».

Когда «безродная и нерусская Марта» (эпитеты от придворного окружения Петра) стала императрицей, изначально тот же Меншиков воспринял как неуместную шутку от Петра Первого. Как бы сейчас сказали: пополз «антипиар» Екатерины, которой припомнили, что она не только далека от русского дворянства, но и вовсе «прачка ливонская, на престол метящая». В итоге «антипиар» в отношении Екатерины окружение Петра Первого после его смерти и решило использовать в своих целях. Тот же Меншиков, имея огромное влияние на Екатерину, фактически и возвёл её на престол, став фактическим правителем государства при покладистой формальной императрице. В 1727 году Марта Скавронская, ставшая в православии Екатериной Алексеевной, скончалась, запомнившись современникам как любительница шумных пиров и нелюбительница обсуждения дел государственных. За время замужества за Петром и дальнейшего нахождения в статусе императрицы перевезла в Россию своих братьев и сестёр из Ливонии, присвоив графские титулы - с дарованием земель.

Чтиво выходного дня. Потребуем с Прибалтики компенсацию за Марту Самуиловну Скавронскую на престоле?


Учитывая постоянные претензии со стороны нынешних прибалтийских властей к Москве по поводу т.н. «оккупации» их территории Россией (Советским Союзом), не стоит ли выставить ответные претензии с видами на компенсацию? Ведь исторический факт в том, что 2 с лишним года Российской империей де-юре правила ливонка. За что компенсацию? Ну, хотя бы за «оскудение казны государственной балами да кутежами иными». Если прибалты, говоря о требованиях компенсации, не шутят, то и мы же можем вполне серьёзно...

Использованы фотографии: aria-art.ru
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Комментарии 24

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  1. Дормидонт Вчера, 15:49
    Требовать с Прибалтики бессмысленно. Дешевле упразднить
    Дормидонт
    1. oldseaman1957 Вчера, 15:54
      Ведь исторический факт в том, что 2 с лишним года Российской империей де-юре правила ливонка. За что компенсацию?
      - Как-то не камильфо вступать в полемику с недоумками... Ну не хочется на их уровень опускаться!!!
      oldseaman1957
      1. татарин 174 Вчера, 16:08
        Цитата: oldseaman1957
        Ну не хочется на их уровень опускаться!!!

        Верно. Пусть лучше остаются там, где находятся. Просто не обращаем внимания, хотя надо учитывать тот факт, что там немало и умных, адекватных людей, но они не во власти и от них ничего не зависит..
        татарин 174
      2. moskowit Вчера, 16:23
        Вы правы... Это абсолютный моветон... belay
        moskowit
      3. Rostislav Вчера, 21:42
        Поддерживаю. Не зря говорят: "Не спорь с дураком, люди могут не заметить разницы".
        Rostislav
    2. 210окв Вчера, 15:57
      Может все же лучше предложить им работу?На Колыме...В Якутии?
      Цитата: Дормидонт
      Требовать с Прибалтики бессмысленно. Дешевле упразднить
      210окв
      1. Angel_and_Demon Вчера, 16:15
        Цитата: 210окв
        Может все же лучше предложить им работу?

        пилочку для ногтей - и лес валить
        Angel_and_Demon
    3. Андрей К Вчера, 16:04
      Зачем требовать с Прибалтики?
      Требовать надо с продавца!!!
      Некачественный товар, зараза, подсунул!!! laughing
      ...Сделка между Россией и Швецией была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.
      Договор состоял из преамбулы и 24 статей. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго.
      За эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 млн ефимков (1,3 млн рублей)...
      Андрей К
    4. Chertt Вчера, 16:08
      Цитата: Дормидонт
      Требовать с Прибалтики бессмысленно. Дешевле упразднить

      Твою ж мать (я извиняюсь). Это просто афоризм какой то good good
      Chertt
    5. сибиралт Вчера, 16:13
      Тут награбленное из России несколько лети назад никто возвращать не собирается, а замахнулись на что было 300 лет назад. lol
      сибиралт
    6. влад66 Вчера, 16:22
      Цитата: Дормидонт
      Дешевле упразднить

      Дешевле не обращать внимания на пациентов дурдома,для этого врачи есть и санитары. laughing
      влад66
    7. sgazeev Вчера, 17:29
      Цитата: Дормидонт
      Требовать с Прибалтики бессмысленно. Дешевле упразднить

      Коль ливонская прачка при раввине,справедливо присовокупить Израиль к возмещению убытков. lol
      sgazeev
  2. КВУ-НСвД Вчера, 16:03
    Лучше бы автор написал об этой "девке из обоза на троне" статью в раздел истории . А так какое то глупое притягивание факта из истории к сегодняшней политике . request
    КВУ-НСвД
  3. kenig1 Вчера, 16:12
    Автор, закусывать надо.
    kenig1
  4. taiga2018 Вчера, 16:35
    ну не знаю,требовать компенсацию,напоминая о том,что Россией правила даже не кухарка,а прачка...
    taiga2018
    1. Капитан Пушкин Вчера, 17:52
      Цитата: taiga2018
      ну не знаю,требовать компенсацию,напоминая о том,что Россией правила даже не кухарка,а прачка...

      Меньшиков подобрал эту "императрицу" у солдат в обозе, которых она обслуживала под телегой. Для использования в тех же целях. Прачка, это у нее смежная профессия.
      Так что какое-то время власть России олицетворяла не кухарка и даже не прачка, а вообще ... прости Господи...
      Капитан Пушкин
  5. sxfRipper Вчера, 17:06
    Михаил Самуэлевич Паниковский ей роднёй не приходится?
    sxfRipper
  6. Грубиян Вчера, 17:38
    Статья на бредовую тему. А чего бы не потребовать компенсации с Германии ну скажем за непутёвого Николая Второго. Ведь его родила немка. Да у нас по моему с императора Павла повелось, что всех царствующих особ приносили исключительно немки. Так что ни крути, а получается что немцы нам должны как земля колхозу))
    Грубиян
    1. Weyland Вчера, 18:10
      Цитата: Грубиян
      Ведь его родила немка

      Ваша глупость равна Вашему же невежеству! Мать Государя-мученика - датчанка!
      Weyland
      1. Грубиян Вчера, 19:17
        Цитата: Weyland
        Ваша глупость равна Вашему же невежеству!


        Зачем грубить? Глупость, невежество...

        Цитата: Weyland
        Мать Государя-мученика - датчанка!


        Хотя судя по этой фразе всё становится ясно и понятно. Вы очередной православнутый, считающий никчёмного императора просравшего всё на свете святым. С вами говорить на эту тему бесполезно, как говорится хоть ссы в глаза всё божья роса.
        Грубиян
  7. Стрелецкос Вчера, 18:01
    Б на троне
    Что ж России не привыкать
    Стрелецкос
  8. Weyland Вчера, 18:09
    В весьма юном возрасте была выдана замуж за драгуна шведского войска Йоханна Крузе (есть другая версия фамилии – Раабе), который через непродолжительное время после женитьбы пропал без вести во время одного из боёв.
    Никуда он не пропал. И будучи честным человеком, так и не смог вторично жениться - т.к. не имел возможности оформить развод. Так что императрица Елизавета, с юридической точки зрения - не Романова, а Крузе!
    Weyland
  9. tolmachiev51 Вчера, 18:46
    За инфо спасибо .дальше увольте -дребедень.
    tolmachiev51
  10. недоучка Вчера, 20:17
    Шутим, смеёмся, прикалываемся, иногда даже издеваемся. Но очевидно было что-то в этой бабе такое.....!
    недоучка
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