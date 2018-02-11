Чтиво выходного дня. Потребуем с Прибалтики компенсацию за Марту Самуиловну Скавронскую на престоле?

Рубрика "Чтиво выходного дня" представляет небольшой материал о том, до чего могут довести требования к России от прибалтийских "элит" о компенсации за "оккупацию".В феврале года одна тысяча семьсот двадцать пятого на российский престол взошла первая императрица российская – Екатерина I. Из учебников истории для общеобразовательных школ о Екатерине сегодня можно почерпнуть информацию о том, что она (в 1725) – вдова императора Петра Великого, что в её честь в своё время был назван город на Урале – Екатеринбург, и что существенную влияние в годы её пребывания на престоле в стране имел князь Александр Данилович Меньшиков (ближайший сподвижник Петра I).Далеко не всегда в историографии всплывает имя Екатерины, полученное при рождении, как и место рождения будущей российской самодержицы. Есть причины – споры историков о настоящей биографии.Екатериной Алексеевной будущая императрица стала уже в «глубоко сознательном» возрасте. Изначально же носила имя Марта Самуиловна (Самуэлевна) Скавронская – наречённая там отцом Самуилом (Самуэлем) Скавронским (по некоторым данным, поляком иудейского вероисповедания) и матерью Анной (Доротеей) Ган – прибалтийской (ливонской) крестьянкой.О месте рождения Марты Скавронской нет точных данных. Многие историки сходятся во мнении, что родилась будущая Екатерина в местечке Ринген (на тот момент шведская часть Ливонии) в апреле 1684 года. Уже к трём годам Марта (Екатерина) оказалось сиротой – отец и мать умерли (вероятно, от свирепствовавшей на тот момент в Ливонии чумы). Девочку в течение непродолжительного времени воспитывала родная тётка. В семилетнем возрасте Марта оказывается в приюте при церкви Святого Иоанна (территория современной Латвии).В весьма юном возрасте была выдана замуж за драгуна шведского войска Йоханна Крузе (есть другая версия фамилии – Раабе), который через непродолжительное время после женитьбы пропал без вести во время одного из боёв. Иные историки заявляют, что Раабе (Раве) – это реальная девичья фамилия Марты (Екатерины) – от её отца, работавшего при еврейской общине (общине местного раввина).В итоге, после того как прибалтийские (ливонские и др.) земли оказались собственностью России, будучи частично завоёванными, частично выкупленными, Марта Скавронская, пройдя через целый ряд превратностей судьбы, оказалась в итоге среди прачек Александра Меншикова (1703-й год). Через некоторое время в доме Меншикова была примечена Петром, и к 1705 году родила самодержцу двух сыновей. Мальчики прожили недолго.Историографические очерки оставили заявления Петра по поводу своей возлюбленной, которая в итоге стала императрицей сначала в качестве его супруги, а затем – и непосредственной самодержицей (по официальному статусу) – после смерти Петра Великого. Пётр долгое время называл «бывшую» Марту «свет-Екатеринушкой» и объяснял ранее проявленный к ней «великий интерес» так: «телесна, во вкусе Рубенса, и лепа (красива)».Когда «безродная и нерусская Марта» (эпитеты от придворного окружения Петра) стала императрицей, изначально тот же Меншиков воспринял как неуместную шутку от Петра Первого. Как бы сейчас сказали: пополз «антипиар» Екатерины, которой припомнили, что она не только далека от русского дворянства, но и вовсе «прачка ливонская, на престол метящая». В итоге «антипиар» в отношении Екатерины окружение Петра Первого после его смерти и решило использовать в своих целях. Тот же Меншиков, имея огромное влияние на Екатерину, фактически и возвёл её на престол, став фактическим правителем государства при покладистой формальной императрице. В 1727 году Марта Скавронская, ставшая в православии Екатериной Алексеевной, скончалась, запомнившись современникам как любительница шумных пиров и нелюбительница обсуждения дел государственных. За время замужества за Петром и дальнейшего нахождения в статусе императрицы перевезла в Россию своих братьев и сестёр из Ливонии, присвоив графские титулы - с дарованием земель.Учитывая постоянные претензии со стороны нынешних прибалтийских властей к Москве по поводу т.н. «оккупации» их территории Россией (Советским Союзом), не стоит ли выставить ответные претензии с видами на компенсацию? Ведь исторический факт в том, что 2 с лишним года Российской империей де-юре правила ливонка. За что компенсацию? Ну, хотя бы за «оскудение казны государственной балами да кутежами иными». Если прибалты, говоря о требованиях компенсации, не шутят, то и мы же можем вполне серьёзно...