00:02 12 февраля
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Пушков: Варшава намеренно путает причину и следствие в вопросе по «Искандерам»

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Польские власти намеренно путают причину и следствие в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, передает РИА Новости заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Пушков: Варшава намеренно путает причину и следствие в вопросе по «Искандерам»


Ранее Минобороны сообщило, что у российских границ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиление группировки «Искандеров», в том числе в Калининградской области.


В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских "Искандеров". Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и "Искандеров". В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина – в экспансии НАТО на восток,
написал Пушков в «Твиттере».

Напомним, в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение «для укрепления восточного фланга» альянса разместить в странах Балтии и Польше по одному многонациональному батальону. Формирование батальонов и руководство ими взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.

Использованы фотографии: https://www.glavny.tv
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Комментарии 48
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  1. IMH Вчера, 15:57 Новый
    Варшава много чего путает в последние месяцы.
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    IMH
    1. ul_vitalii Вчера, 16:00 Новый
      Живут одним днём, перспектива войны их не пугает.
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      ul_vitalii
      1. 210окв Вчера, 16:03 Новый
        Придется опять "соображать на троих"..Уже в четвертый раз.
        Цитата: ul_vitalii
        Живут одним днём, перспектива войны их не пугает.
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        210окв
        1. влад66 Вчера, 17:02 Новый
          Цитата: 210окв
          Придется опять "соображать на троих"..Уже в четвертый раз

          Порще Дмитрий надо проще,возиться еще с ними. drinks
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          влад66
      2. Татьяна Вчера, 16:07 Новый
        Обожаю Пушкова! Очень грамотный политик! Он всегда очень грамотно защищает интересы России и россиян! Как говорится, дай Бог ему здоровья!
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        Татьяна
        1. Pete Mitchell Вчера, 17:46 Новый
          Мадам love, мне он тоже симпотичен и интересы России разъясняет грамотно: простенько так, для д..., простите "цивилизованных" западников
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          Pete Mitchell
    2. oldseaman1957 Вчера, 16:01 Новый
      В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина – в экспансии НАТО на восток,
      - Полякам - всё Божья роса! Чувствуется, что без прямого столкновения с ними вряд ли обойдёмся. Слишком они сами себя накрутили!
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      oldseaman1957
      1. LSA57 Вчера, 16:40 Новый
        Цитата: oldseaman1957
        Чувствуется, что без прямого столкновения с ними вряд ли обойдёмся.

        обойдётся. слишком трусливы, чтобы дёрнуться в войнушку и прекрасно понимают, что ната в таком случае за них не полезет. а вот языком гадить будут ещё сильнее
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        LSA57
      2. Pete Mitchell Вчера, 19:15 Новый
        Цитата: oldseaman1957
        Полякам - всё Божья роса! Чувствуется, что без прямого столкновения с ними вряд ли обойдёмся. Слишком они сами себя накрутили!

        А может отключим газ? Думаю многое встанет на свои места.. Хватит уже гуманизмом заниматься, пора и про свои интересы вспомнить
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        Pete Mitchell
    3. 210окв Вчера, 16:01 Новый
      Ну,это Вы про холокост.А про "Искандера"что скажете?А так правы,рамсы совсем спутали.Ай моська,знать она сильна.Рука хозяина видна.Это про Варшаву.
      Цитата: IMH
      Варшава много чего путает в последние месяцы.
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      210окв
    4. рюрикович Вчера, 16:04 Новый
      Цитата: IMH
      Варшава много чего путает в последние месяцы.

      А потом,когда придёт время отвечать, они скажут:"Бес попутал...Простите нас" lol
      Хотя.... what Навряд ли laughing Ибо пропитанные ненавистью мозги отказываются принимать адекватные решения request
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      рюрикович
    5. Chertt Вчера, 16:06 Новый
      Цитата: IMH
      Варшава много чего путает в последние месяцы.

      Главное, чтобы наши наводчики ничего не путали
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      Chertt
      1. Angel_and_Demon Вчера, 16:12 Новый
        Цитата: Chertt
        Главное, чтобы наши наводчики ничего не путали

        дык, тяжело попутать, всего то пару сотен км recourse
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        Angel_and_Demon
        1. ul_vitalii Вчера, 16:20 Новый
          Поставили прямой наводкой, да в бетон залили, чтобы мушку не сбить.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          ul_vitalii
        2. Chertt Вчера, 16:32 Новый
          Цитата: Angel_and_Demon
          всего то пару сотен км

          Надо точно в глаз, что бы тушку не по портить
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          Chertt
          1. Angel_and_Demon Вчера, 16:34 Новый
            Цитата: Chertt
            Надо точно в глаз, что бы тушку не по портить

            ну, а так, на некрофила вы не похожи laughing drinks
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            Angel_and_Demon
            1. Chertt Вчера, 16:38 Новый
              Не думайте так сложно, коллега (с), Мысль вашу понял, улыбнулся drinks
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              Цитировать Жалоба
              Chertt
          2. ul_vitalii Вчера, 16:55 Новый
            Цитата: Chertt
            Цитата: Angel_and_Demon
            всего то пару сотен км

            Надо точно в глаз, что бы тушку не по портить

            Чучело из Польши? Оригинально! smile
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            Цитировать Жалоба
            ul_vitalii
            1. Chertt Вчера, 17:01 Новый
              Цитата: ul_vitalii
              Чучело из Польши? Оригинально!

              А вы представте себе над камином, (в моем случае над изразцовой печкой)...Мне нравится wink
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              Chertt
        3. hydrox Вчера, 17:00 Новый
          Цитата: Angel_and_Demon
          всего то пару сотен км

          Да делов-то, один позиционный район Пэтриот, а остальное - танки кучами.
          Два залпа двух полков - и кирдык польской группировке НАТО...
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          hydrox
          1. Angel_and_Demon Вчера, 17:07 Новый
            Цитата: hydrox
            Два залпа двух полков - и кирдык польской группировке НАТО...

            не выдавайте военную тайну bully
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            Angel_and_Demon
    6. сибиралт Вчера, 16:16 Новый
      Почему мы должны оправдываться в лице хотя бы Пушкова? Нам НАТО ничего не объясняет, а делает своё и делает.
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      сибиралт
    7. APASUS Вчера, 16:22 Новый
      Цитата: IMH
      Варшава много чего путает в последние месяцы.

      Да они всегда были такими
      יאיר לפיד‏ @yairlapid

      I utterly condemn the new Polish law which tries to deny Polish complicity in the Holocaust. It was conceived in Germany but hundreds of thousands of Jews were murdered without ever meeting a German soldier. There were Polish death camps and no law can ever change that.
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      APASUS
      1. Angel_and_Demon Вчера, 16:36 Новый
        вы хотя бы перевод давали
        Я решительно осуждаю новый польский закон, который пытается отрицать польское соучастие в Холокосте. Он был задуман в Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, даже не встречаясь с немецким солдатом. Были польские лагеря смерти, и ни один закон не может изменить этого.
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        Angel_and_Demon
        1. APASUS Вчера, 16:38 Новый
          Цитата: Angel_and_Demon
          вы хотя бы перевод давали

          Буду исправляться
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          APASUS
          1. Angel_and_Demon Вчера, 16:52 Новый
            Цитата: APASUS
            Буду исправляться

            hi drinks
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            Angel_and_Demon
        2. Ст.пропорщик Вчера, 23:44 Новый
          Польских лагерей смерти не было, были фашистские,на территории Польши. ИМХО.
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          Ст.пропорщик
    8. Отец солдата Вчера, 17:15 Новый
      Близость польской границы не позволяет сбить "искандеры" на баллистической траектории, а подлетное время не более 3-5 минут, и вопрос зачем им американская ПРО, только проблемы себе создали, про прибалтов даже упоминать не хочу их как цели ракеты просто не замечают, оставим для Т-90 и "арматы".
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      Отец солдата
      1. Мар.Тира Вчера, 17:32 Новый
        Траектория полета 9М723 не баллистическая, а управляемая. Ракета постоянно меняет плоскость траектории. Особенно активно она маневрирует на участке своего разгона и подхода к цели — с перегрузкой от 20 до 30g. Для того чтобы перехватить ракету 9М723, противоракета должна двигаться по траектории с перегрузкой в два-три раза выше, а это практически невозможно. Большая часть траектории полёта ракеты, изготовленной по технологии ‘Стелс’ и имеющей малую отражающую поверхность, проходит на высоте 50 км, что также существенно уменьшает вероятность ее поражения противником. Эффект ‘невидимости’ достигается за счет совокупности конструктивных особенностей и обработки ракеты специальными покрытиями.Чем они собрались перехватывать.Рогаткой?Это им не самоделка "Хамаса".И предназначена она,как раз для уничтожения ПРО,и других сильно укреплённых военных обьектов противника.https://info-leaks.ru/archives/13174
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        Мар.Тира
    9. sgazeev Вчера, 17:33 Новый
      Цитата: IMH
      Варшава много чего путает в последние месяцы.

      У неё память отшибло со времён Суворова. fool
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      sgazeev
  2. Severok Вчера, 16:08 Новый
    Польские власти знатные задолизы.
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    Severok
  3. Арон Заави Вчера, 16:11 Новый
    Поскольльку тему пока не открыли,выражаю глубочайшие соболезнования вмем гражданам Росси в связи с произошедшей трагедией.
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    Арон Заави
    1. Angel_and_Demon Вчера, 16:39 Новый
      вы по поводу Ан-148?
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      Angel_and_Demon
    2. 210окв Вчера, 16:50 Новый
      Спасибо hi Не плюсую...Да.и мне не надо.....Соболезнование родным и близким.
      Цитата: Арон Заави
      Поскольльку тему пока не открыли,выражаю глубочайшие соболезнования вмем гражданам Росси в связи с произошедшей трагедией.
      Ответить
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      210окв
  4. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:13 Новый
    Что хочет Россия, то и размещает на своей территории, а пшеки идут лесом.

    Не по статусу их пафос и самомнение. Забыли 1939 год?
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    Генерал Песчаных Карьеров
  5. dauria Вчера, 16:16 Новый
    ...написал Пушков в «Твиттере».


    Хм, как это расценивать ? Как "Тасс уполномочен заявить" , или как "одна баба сказала" ? С каких пор аккаунт в соцсети стал официальной площадкой.
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    dauria
  6. тагил Вчера, 16:18 Новый
    Наша ошибка что мы допустили и допускаем развертывание натовских войск в нашем "подбрюшье". Как только было заявлено о их размещении возле наших границ надо было действовать жестко, вплоть до заявлений об уничтожении любых иностранных войск возле наших границ. Ну а теперь там пока лишь одна американская дивизия, не считая всяких шавок. А когда там будет две что будем делать? А когда они будут на территории бывшей украины тогда делать будет что либо поздно. Их надо будет только уничтожать, сами они не уйдут.
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    тагил
  7. taiga2018 Вчера, 16:19 Новый
    в Польше решили,что они теперь любовница№1 для США и пытаются это использовать не только и не столько для противостояния с Россией,а для того,чтобы стать одной из стран лидеров в ЕС,им надоело подбирать объедки с барского стола после Германии(даже если эти объедки и достаточно жирные),они мечтают о великой Польше...вот только для США эта страна нужна только как цепной пёс,который своим тявканьем будет мешать спать своему соседу...или соседям...
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    taiga2018
  8. тагил Вчера, 16:34 Новый
    Стая шакалов может бросится и на льва. Подтолкнуть младо европейцев на авантюру против нас НАТО может (старая Европа останется в сторонке и будет смотреть и помогать и гадить нам всеми способами), и это будет стоить нам крови и разрушенных городов, притом, что базы НАТО будут оставаться в этих странах. А когда мы их погоним обратно то вот тут все остальные взвоют о русском нашествии и американцы просто заставят всех остальных воевать, ну а сами по старой доброй традиции англосаксов прибудут к концу "веселия" бодрыми и "непорочными".
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    тагил
  9. Симон Вчера, 16:44 Новый
    Цитата: IMH
    Варшава много чего путает в последние месяцы.

    Варшава не путает, специально в тупик всех заводит! fool
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    Симон
  10. pvv113 Вчера, 17:11 Новый
    Польские власти намеренно путают причину и следствие

    Вся Европа и штаты давно запутались в своей лжи
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    pvv113
    1. cniza Вчера, 19:22 Новый
      Память у них короткая , забыли к чему это приводит.
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      cniza
      1. pvv113 Вчера, 19:27 Новый
        Привет, Виктор! Откуда возьмется память, если мозг зациклен на том, чтобы забыть все уроки истории
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        pvv113
        1. cniza Вчера, 21:07 Новый
          Приветствую Владимир! hi это всегда было их бедой нашей проблемой.
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          cniza
          1. pvv113 Вчера, 21:50 Новый
            А для восстановления памяти им нужна хорошая встряска wink
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            pvv113
            1. cniza Вчера, 22:00 Новый
              Как всегда , пару раз в столетие , мы их мирим , даем денег и возвращаемся к себе домой.
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              cniza
              1. pvv113 Вчера, 22:38 Новый
                Ну, значит, время уже подошло
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                pvv113
  11. Отец солдата Вчера, 17:18 Новый
    Цитата: Арон Заави
    Поскольльку тему пока не открыли,выражаю глубочайшие соболезнования вмем гражданам Росси в связи с произошедшей трагедией.

    А я плюсану, вы нормальные адекватные собеседники, даже спорив можем договориться.
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    Отец солдата
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