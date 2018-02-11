Пушков: Варшава намеренно путает причину и следствие в вопросе по «Искандерам»

В Польше утверждают, что новейшие ПРО необходимы для защиты от российских "Искандеров". Но пока в Польше не было баз США и НАТО, включая базы ПРО, в Калининградской области не было и "Искандеров". В Варшаве намеренно путают причину и следствие: причина – в экспансии НАТО на восток,

Польские власти намеренно путают причину и следствие в вопросе размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, передает РИА Новости заявление российского сенатора Алексея Пушкова.Ранее Минобороны сообщило, что у российских границ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиление группировки «Искандеров», в том числе в Калининградской области.написал Пушков в «Твиттере».Напомним, в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение «для укрепления восточного фланга» альянса разместить в странах Балтии и Польше по одному многонациональному батальону. Формирование батальонов и руководство ими взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.