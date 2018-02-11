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В Подмосковье разбился Ан-148 с пассажирами на борту
В Подмосковье потерпел катастрофу пассажирский самолет Ан-148, связь с ним оборвалась через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово, передает РИА Новости.
По словам источника в экстренных службах, самолет обнаружен в Раменском районе.
На место предполагаемого крушения также вылетел Глава Минтранса РФ Максим Соколов.
По словам представителя министерства, Соколов провел переговоры с главой МЧС Пучковым, губернатором Московской области Нерадько «и после этого вылетел на место поисков (пропавшего самолета)».
Позже стало известно, что к месту падения самолета выехали семь бригад медиков.
«На место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По словам очевидцев, упавший самолет разрушен, обломки разбросаны в районе деревни Степановское.
Согласно последним данным, президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета в Подмосковье.
В 14.21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья,говорится в сообщении Росавиации.
По словам источника в экстренных службах, самолет обнаружен в Раменском районе.
Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ,сказал собеседник агентства.
На место предполагаемого крушения также вылетел Глава Минтранса РФ Максим Соколов.
По словам представителя министерства, Соколов провел переговоры с главой МЧС Пучковым, губернатором Московской области Нерадько «и после этого вылетел на место поисков (пропавшего самолета)».
Позже стало известно, что к месту падения самолета выехали семь бригад медиков.
«На место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
По словам очевидцев, упавший самолет разрушен, обломки разбросаны в районе деревни Степановское.
Согласно последним данным, президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета в Подмосковье.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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