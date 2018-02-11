00:00 12 февраля
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В Подмосковье разбился Ан-148 с пассажирами на борту

В Подмосковье потерпел катастрофу пассажирский самолет Ан-148, связь с ним оборвалась через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово, передает РИА Новости.

В Подмосковье разбился Ан-148 с пассажирами на борту


В 14.21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья,
говорится в сообщении Росавиации.


По словам источника в экстренных службах, самолет обнаружен в Раменском районе.

Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ,
сказал собеседник агентства.

На место предполагаемого крушения также вылетел Глава Минтранса РФ Максим Соколов.

По словам представителя министерства, Соколов провел переговоры с главой МЧС Пучковым, губернатором Московской области Нерадько «и после этого вылетел на место поисков (пропавшего самолета)».

Позже стало известно, что к месту падения самолета выехали семь бригад медиков.

«На место крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад Центра медицины катастроф», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По словам очевидцев, упавший самолет разрушен, обломки разбросаны в районе деревни Степановское.

Согласно последним данным, президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета в Подмосковье.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков

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Комментарии 127

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  1. 210окв Вчера, 16:14
    Опять погибшие..Соболезнование родственникам и близким...Не ладно что то в "датском королевстве"..
    210окв
    1. сибиралт Вчера, 16:19
      Раздербанили "Аэрофлот", теперь и виновных не сыщешь. am
      сибиралт
      1. 210окв Вчера, 16:24
        А в "Аэрофлоте"что,катастроф не было?Хотя я с Вами соглашусь,была огромное авиапредприятие,все налажено..
        Цитата: сибиралт
        Раздербанили "Аэрофлот", теперь и виновных не сыщешь. am
        210окв
        1. Андрей К Вчера, 16:27
          Сейчас показывают по "России 24".
          Раменский район Подмосковья, самолёт в лоскуты в полях.
          Организовали поисковые мероприятия.
          Андрей К
          1. 210окв Вчера, 16:37
            Подмосковье плотно застроено..Ладно что ещё не на жилой массив..
            Цитата: Андрей К
            Сейчас показывают по "России 24".
            Раменский район Подмосковья, самолёт в лоскуты в полях.
            Организовали поисковые мероприятия.
            210окв
        2. Аристарх Людвигович Вчера, 18:30
          Разбившийся борт за 4 месяца до катастрофы.
          Аристарх Людвигович
      2. влад66 Вчера, 16:45
        Соболезнования Родным и Близким!Скорбим!
        Раздербанили "Аэрофлот", теперь и виновных не сыщешь.

        Коллеги будьте ЛЮДЬМИ в первую очередь,разбираться будут,кто виноват.Соболезнования хоть выразите и редакторам рейтинг бы хоть убрали,не надо на трагедии плюсы минусы.
        влад66
      3. Angel_and_Demon Вчера, 16:48
        "Саратовских авиалиний"
        там все так request
        Angel_and_Demon
      4. sgazeev Вчера, 17:52
        Цитата: сибиралт
        Раздербанили "Аэрофлот", теперь и виновных не сыщешь. am

        Погода с утра дрянь,мелкий,мокрый снег.Хотя синоптики утверждают,что погода не помеха.В области температура всегда ниже.И на высоте 1000 метров с гаком,резко теряет высоту.Предположение.Вспоминается гибель Артёма Боровика.Земля им пухом.
        sgazeev
      5. Светлана Вчера, 18:26
        Цитата: сибиралт
        Раздербанили "Аэрофлот", теперь и виновных не сыщешь. am

        Да нет, сыщешь. У нас теперь обычно виновный - погибший пилот. Не смотря на то, что, в большинстве случаев, отводит самолет от жилых районов. Ведь это самое простое - обвинить мертвого. Не надо искать причину в некачественных иностранных комплектующих, купленных по дешевке, в некомпетентности каких-либо специалистов или руководителей разных ведомств, отвечающих за безопасность полетов и т.д. А мертвый уже не сможет в свою защиту что-то сказать.
        И еще - в 90-е и начало 2000-х было принято во всяких страшных катастрофах и происшествиях находить "чеченский след", даже, когда сумасшедшие маньяки убивали своих жертв. Теперь принято видеть во всех происшествиях "украинский след".
        Светлана
      6. 210окв Вчера, 20:16
        Давайте дождемся выводов госкомиссии.Может там наземные службы крупно зевнули..
        210окв
      7. Separ Вчера, 20:35
        Когда был "Аэрофлот" - были регулярные проверки тех.состояния авиатехники, всевозможные комиссии, своевременные регламентные и профилактические работы , а сейчас только бабло и ещё раз бабло, помноженное на бабло...
        Separ
    2. Владыка Ситх Вчера, 16:20
      Соболезнования родным и близким.

      Горячая линия МЧС 8-800-775-17-17
      Владыка Ситх
      1. verner1967 Вчера, 16:22
        Цитата: Владыка Ситх
        теперь и виновных не сыщешь

        сообщают, что рядом обнаружены обломки вертолёта...
        verner1967
        1. Vita VKO Вчера, 16:28
          Цитата: verner1967
          рядом обнаружены обломки вертолёта..

          Тоже в шоке, когда прочитал. Получается сбой был в системе УВД. Но мало того, это район первого эшелона московской ПВО где радиолокационное поле сплошное. Получается и те и другие проморгали опасное сближение.
          Vita VKO
          1. Комментарий был удален.
        2. ul_vitalii Вчера, 16:32
          Соболезнования родным и близким. hi Земля пухом.
          ul_vitalii
          1. Angel_and_Demon Вчера, 16:50
            Цитата: ul_vitalii
            Земля пухом.

            правильнее говорить - ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ hi
            Angel_and_Demon
            1. Pete Mitchell Вчера, 17:27
              Цитата: Angel_and_Demon
              ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ[/b] hi

              Главное смысл наверное. Царствие небесное..
              Pete Mitchell
              1. Angel_and_Demon Вчера, 17:32
                Цитата: Pete Mitchell
                Главное смысл наверное.

                смысл в писании божьем - праведники на небеса
                Angel_and_Demon
            2. Декларант Вчера, 19:18
              Виталий правильно говорит. Земля пухом до похорон, во время похорон. Душа еще 40 дней находится на земле. После сороковин улетает. Вот тогда царствие небесное. Как то так.
              Декларант
        3. Андрей К Вчера, 16:53
          Цитата: verner1967
          ...сообщают, что рядом обнаружены обломки вертолёта...

          По "ящику" опровергают столкновение с вертолётом...
          Андрей К
        4. Piramidon Вчера, 18:13
          Цитата: verner1967
          сообщают, что рядом обнаружены обломки вертолёта...

          Но ссылаются на какого то мутного свидетеля этих обломков. Типа, какой то "пионер" нашел письма недалеко от места катастрофы и журналисты пришли к выводу, что борт столкнулся с почтовым вертолетом.
          Piramidon
        5. Separ Вчера, 20:37
          А что делал вертолёт на 1000 метров?
          Separ
    3. Scoun Вчера, 16:51
      Цитата: 210окв
      Опять погибшие..

      Сколько должно погибнуть людей для того что-бы в авиации навели порядок?
      По сути "Саратовские авиалинии" это "африканская" авиакомпания, которся стопудова не получила бы европейский сертификат, парк из анов, яков и ембраеров, компания помойка. Киргизская авиапомойка, и та использует Бае-146.
      Прошу прощения за "эмоции", друг сегодня улетел Аэрофлотом.
      Scoun
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:18
        Цитата: Scoun
        что-бы в авиации навели порядок?

        когда бог наводил порядок в небе - авиация еще не взлетела, а когда на земле, то она уже была в воздухе, а если честно - то это все последствия развала союза - старое поколение уже ушло, а молодого, толкового, нет, оно все деньги зарабатывает am
        Angel_and_Demon
      2. NKT Вчера, 17:21
        А чем плох Ан или тот же Як? И боинги падают и айрбасы, и новые и старые.

        У Аэрофлота полно тоже катастроф было и как всегда 90% человеческий фактор. Помните 93 год, где папа сына посадил за штурвал.
        NKT
        1. Northern warrior Вчера, 21:52
          Смотрели статистику по анам и якам ? Это же просто кусок летающего дерьма ! Ту-154, который все любят ругать, гораздо надежнее.
          Northern warrior
          1. NKT Вчера, 22:22
            Смотрел, ну и сколько бортов потеряно не из-за человеческого фактора?
            Давайте подождем выводов комиссии, зачем сразу самолет ругать?
            Независимо от выводов, самолет все равно остается самым безопасным видом транспорта, в отличие от автомобиля, которым вы, наверное, пользуетесь.
            NKT
  2. Muvka Вчера, 16:14
    Надо запретить перевозки всем, кроме Аэрофлота! Грузы пусть возят, если хотят.
    Muvka
    1. verner1967 Вчера, 16:16
      Цитата: Muvka
      Надо запретить перевозки всем, кроме Аэрофлота!

      аэрофлот тоже не без аварий и катастроф....
      бедные люди...
      verner1967
      1. Muvka Вчера, 16:19
        Серьезно? в 2000х катастроф с жертвами было всего 2 - в 2000 и 2008 году. И то там дочка, ну да ладно.
        Muvka
        1. verner1967 Вчера, 16:28
          Цитата: Muvka
          Серьезно? в 2000х катастроф с жертвами было всего 2

          так и парк сократился во сколько раз, а есть некоторые компании, у которых катастроф вообще нет.
          verner1967
          1. Muvka Вчера, 16:41
            в 2001 году — 5,832 млн;
            в 2016 году — 28,9 млн.
            Это количество перевезенных пассажиров. Они их на руках что ли перевозят? Если парк сократился, а количество пассажиров выросло кратно.
            Muvka
            1. verner1967 Вчера, 16:46
              Цитата: Muvka
              Это количество перевезенных пассажиров.

              по сравнению с чем?
              verner1967
              1. Muvka Вчера, 16:49
                2016 год по сравнению с 2001 годом.
                Muvka
                1. verner1967 Вчера, 19:38
                  Цитата: Muvka
                  2016 год по сравнению с 2001 годом.

                  я не про года, а про другие авиакомпании
                  verner1967
    2. Андрей К Вчера, 16:18
      Muvka
      ...Надо запретить перевозки всем, кроме Аэрофлота! Грузы пусть возят, если хотят...

      Владимир hi
      Дело не в компании-эксплуатанте, а в соблюдении ФАПов (федеральных авиационных правил)!!!
      Они кровью писаны, как и всё что касается безопасности.
      В ФАПах расписано всё - от содержания ВПП, до послерейсовых проверок узлов и агрегатов самолёта.
      Если в компании (любой), относятся к этому спустя рукава - жди беды...
      Андрей К
      1. Muvka Вчера, 16:24
        Потому и говорю, надо запретить пассажироперевозки всем, кроме Аэрофлота. Они по-крайней мере соблюдают.
        Muvka
        1. verner1967 Вчера, 16:29
          Цитата: Muvka
          Они по-крайней мере соблюдают.

          да... на словах...
          verner1967
        2. Burbon Вчера, 17:06
          Цитата: Muvka
          Потому и говорю, надо запретить пассажироперевозки всем, кроме Аэрофлота. Они по-крайней мере соблюдают.

          fool вы уже назначили виновных.....это просто капец!...дождитесь окончания расследования....может птица...может беспилотник....много что может быть...вот скажите сколько катастроф у Саратовских авиалиний?!! fool
          погибшим царствие небесное.....близким соболезнование
          Burbon
          1. Separ Вчера, 20:42
            Птица зимой - навряд ли на 1000 метров. Скорее всего что-то с топливом. Зима, перепады температур, в керосине образование всевозможных конденсатов вплоть до ледяных кристалов...
            Separ
        3. 210окв Вчера, 17:52
          Что бы это сделать,надо отменить частную собственность и вернутся к прежнему общественно+политическому строю.Что было бы совершенно правильно.
          Цитата: Muvka
          Потому и говорю, надо запретить пассажироперевозки всем, кроме Аэрофлота. Они по-крайней мере соблюдают.
          210окв
          1. Астория Вчера, 19:05
            надо отменить частную собственность
            начните с себя laughing
            Астория
            1. 210окв Вчера, 19:56
              Уже давно произвел..У нас в ячейке общества частничество упразднено. yes И давайте прекратим срач по этой теме.Траур.
              Цитата: Астория
              надо отменить частную собственность
              начните с себя laughing
              210окв
              1. Астория Вчера, 20:38
                Да траур! держите себя в руках и как бы повежливей - не придумывайте велосипеды. hi
                Астория
      2. sabakina Вчера, 17:04
        Цитата: Андрей К
        Дело не в компании-эксплуатанте, а в соблюдении ФАПов (федеральных авиационных правил)!!! Они кровью писаны, как и всё что касается безопасности.
        Если в компании (любой), относятся к этому спустя рукава - жди беды...

        Андрей, мне вспомнился советский фильм "Размах крыльев". Как ни крути, а что то изменилось с тех пор...
        sabakina
        1. Angel_and_Demon Вчера, 17:21
          Цитата: sabakina
          что то изменилось с тех пор...

          не что-то, а извлечение прибыли request
          Angel_and_Demon
    3. 210окв Вчера, 16:21
      Да и там и там самолёты и люди...Железка всегда сломаться может.И человек может накосячить вне зависимости под чьей фирмой он ходит.Другое дело как на этой фирме эксплуатируется и ремонтируется техника..
      Цитата: Muvka
      Надо запретить перевозки всем, кроме Аэрофлота! Грузы пусть возят, если хотят.
      210окв
  3. Андрей К Вчера, 16:15
    Земля пухом...
    P.S. Мужики, давайте без плюсиков, не в тему...
    Остаётся надежда, самолёт ещё не найден...
    Может выжившие есть...
    Андрей К
    1. kenig1 Вчера, 16:35
      Какие плюсики, обломки самолёта лежат на земле.
      kenig1
      1. Андрей К Вчера, 16:47
        Сейчас по новостям смотрю.
        Жесть.
        Людей жалко.
        Андрей К
  4. FalconD Вчера, 16:16
    Давайте хоть под этой новостью никого не хаить...люди погибли...
    Соболезную родственникам погибших, земля пухом для кого этот полёт стал последним....
    FalconD
  5. КВУ-НСвД Вчера, 16:17
    Выживших наверно никого...Земля пухом...Подождём подробностей об обстоятельствах . Как-то подозрительно резко пропал с радаров и упал...
    КВУ-НСвД
    1. sabakina Вчера, 17:10
      Виктор, через 2 минуты после взлёта....На какой высоте он мог находиться и почему никто не выжил? Стюардесса падала с 10 000 метров и выжила...
      sabakina
      1. КВУ-НСвД Вчера, 17:18
        Будем надеятся...
        КВУ-НСвД
      2. Angel_and_Demon Вчера, 17:23
        https://ria.ru/incidents/20180211/1514400236.html
        Поисково-спасательная операция в зоне катастрофы будет вестись круглосуточно, заявил глава МЧС.
        Angel_and_Demon
      3. Макаров Вчера, 17:35
        и 2 км не успел набрать...
        Макаров
  6. Геркулесыч Вчера, 16:19
    Во первых, пятых, и сотых -уберите ПОЖАЛУЙСТА рейтинг fool am !!!!!!!!
    Геркулесыч
  7. Арон Заави Вчера, 16:21
    Мои глубочайшие соболезнования всем гражданам РФ, а особенно семьям экипажа и пасажиров. Здоровья и мужества пережить эту трагедию.
    Арон Заави
  8. Комментарий был удален.
  9. Геркулесыч Вчера, 16:21
    Искренние и самые глубокие соболезнования родным, родственникам, друзьям и коллегам погибших! Прими Господь их Души!
    Геркулесыч
  10. taiga2018 Вчера, 16:21
    соболезную.надеюсь.
    taiga2018
  11. ivagulin Вчера, 16:23
    сейчас долбодя...л айфончик ещё запретит использование отечественных самолётов
    ivagulin
    1. 210окв Вчера, 21:56
      По правилам полеты АН148 запретят до выяснения.А про ДАМа..с него станется..Кстати отечественных совсем немного.Убили авиапромышленность наши удоды..
      Цитата: ivagulin
      сейчас долбодя...л айфончик ещё запретит использование отечественных самолётов
      210окв
  12. FalconD Вчера, 16:24
    Говорят вертушку нашли...там же...столкновение возможно было
    FalconD
  13. LiSiCyn Вчера, 16:27
    Ан-148... Сборка чья ???
    Насколько, я помню, в серию недавно пошел ? Борт новый...
    Будем ждать, результатов экспертизы...
    Но все, что связано с Б/У, у меня лично, вызывает подозрение... negative
    Соболезнования родственникам погибших...
    Что то слишком часто , последнее время ...
    LiSiCyn
    1. АлНиколаич Вчера, 16:46
      Воронеж сборка. Наши выкупили их у авиакомпании Россия.
      Горько то как... Больно.
      АлНиколаич
    2. LiSiCyn Вчера, 16:47
      Опять очередное РАЗДОЛБАЙСТВО...
      Человеческий фактор...
      Как же, это все , достало !!!
      LiSiCyn
    3. Separ Вчера, 20:48
      Возможно сборка - Воронеж-Украина, а если по-серьёзному - на авиазаводе в те годы (сейчас не знаю) работать некому- опытные работники ушли на пенсию, молодёжь не заманишь - говорят каждый день на работу ходить неохота. У меня знакомый много лет там проработал, ушёл на пенсию - так с пенсии попросили вернуться под неплохую зарплату...
      Separ
  14. Малый Вчера, 16:28
    Царство небесное....так раскидало ....
    Малый
  15. sds87 Вчера, 16:29
    Как гром на голову. Соболезную и скорблю. Родственникам погибших сейчас очень тяжело.
    sds87
  16. Vadim851 Вчера, 16:32
    Земля пухом погибшим. Соболезнования родственникам... Беларусь с вами.
    Это ужасно..тем более самолет новый.
    Vadim851
  17. Симон Вчера, 16:33
    Цитата: КВУ-НСвД
    Выживших наверно никого...Земля пухом...Подождём подробностей об обстоятельствах . Как-то подозрительно резко пропал с радаров и упал...

    Летел несколько минут после взлета, скорей всего никого в живых не осталось.
    Симон
  18. Anyone Вчера, 16:36
    Цитата: verner1967
    Цитата: Muvka
    Они по-крайней мере соблюдают.

    да... на словах...

    Не на словах. Летал в AFL с 2006 по 2011 год. Проблемы определенные были (и остались, полагаю), но общая ситуация в авикомпании на порядок отличалась от всяких шаражавиа. И в плане соблюдения норм рабочего времени и отдыха экипажей, и в плане стандартов обеспечения безопасности полетов. Летайте Аэрофлотом.
    Anyone
    1. Anyone Вчера, 16:50
      З.Ы. С 1996 по 2011
      Anyone
  19. Tiras Вчера, 16:39
    Соболезнования семьям и близким погибших.
    Tiras
  20. Anyone Вчера, 16:41
    Цитата: Tiras
    Соболезнования семьям и близким погибших.

    Присоединяюсь.
    Anyone
  21. sgapich Вчера, 16:43
    Цитата: Muvka
    Серьезно? в 2000х катастроф с жертвами было всего 2 - в 2000 и 2008 году. И то там дочка, ну да ладно.

    2004 - 134 погибших;
    2005 - 49 погибших;
    2006 - 414 погибших;
    2007 - 15 погибших;
    2008 - 176 погибших;
    2009 - 57 погибших;
    2010 - 124 погибших;
    2011 - 113 погибших;
    2012 - 96 погибших;
    2013 - 117 погибших;
    2014 - 69 погибших;
    2015 - 121 погибший;
    2016 - 144 погибших;
    2017 - 82 погибших.

    Данные взяты с официального сайта Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В списке учтены только гражданские летательные аппараты (включая частные ЛА) российских авиакомпаний.
    sgapich
    1. Muvka Вчера, 16:45
      Вы ? Я говорил про Аэрофлот. А вы приводите общие цифры.
      Muvka
    2. Sam_gosling Вчера, 18:09
      Странные данные. На одном а321 метроджета в 15 года погибло больше 200 человек. Или это не авиакатастрофа?
      Sam_gosling
  22. sabakina Вчера, 16:45
    Мои соболезнования родным и близким. Моё мнение. Только полный ид от мог раскрасить воздушное судно в такой цвет. Скажите мистика тут ни причём?....
    sabakina
    1. шурави Вчера, 17:18
      Цитата: sabakina
      Мои соболезнования родным и близким. Моё мнение. Только полный ид от мог раскрасить воздушное судно в такой цвет. Скажите мистика тут ни причём?....



      Мистика ни причём. А вот воровочная модель экономики то есть, капитализм, да.
      шурави
      1. sabakina Вчера, 17:38
        Владимир, не соглашусь. Королёв, насколько я помню, запретил старты по понедельникам.
        sabakina
        1. шурави Вчера, 19:02
          Цитата: sabakina
          Владимир, не соглашусь. Королёв, насколько я помню, запретил старты по понедельникам.



          Это ваше личное дело. Но пока катастроф с мистическими причинами не отмечено.
          шурави
  23. Сержант71 Вчера, 16:47
    Осенью только два инцидента было с этой моделью. А в Воронеже с 1 января ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ производство АН-148. Совпадение?
    Сержант71
    1. Good Cat Вчера, 17:06
      Как то я не интересовался ан148 это же бывший военный транспортник, судя по фезюляжу? Если так то надёжность должна быть запредельная.
      Good Cat
      1. Сержант71 Вчера, 17:25
        Нет. Он и разрабатывался как пассажирский среднемагистральный с основным расчётом на наш рынок. На сегодня 30 бортов в РФ эксплуатируется.
        Сержант71
  24. Good Cat Вчера, 16:47
    Судя по радиусу разброса обломков, самолёт взорвали в воздухе на 2-3 км высоте?
    Good Cat
    1. sabakina Вчера, 17:26
      Думаете теракт? 2-3 км есть шанс выжить...
      sabakina
    2. Макаров Вчера, 17:44
      Сравни с обломками сбитого Боинга в Украине. Тот сгорел, а этот нет...взрыва не было и судя по данным радара, он терял высоту с включенным маячком, притом сначала был провал, затем небольшой набор и падение. Так не происходит при взрывах. Заканчивай воду мутить...
      Макаров
      1. Good Cat Вчера, 18:34
        Заканчивай хрень пороть. Самолёт разнесло вместе с людьми в клочья ещё в воздухе.
        Good Cat
        1. Макаров Вчера, 19:26
          все понятно...очередной спэцыалист подворотного разлива...удачи по жизни
          Макаров
    3. Макаров Вчера, 17:47


      Похоже на взрыв в воздухе?
      Макаров
      1. sabakina Вчера, 18:15
        Если Вы мне, то я не спец. НО! С сочинским самолётом до сих пор не могут разобраться. Или Вы сидели лично за радаром?
        sabakina
        1. Макаров Вчера, 19:29
          Я о сочинском не в курсе. В 21-ом веке нет нужды ЛИЧНО сидеть за радаром...пора бы уже это понимать
          Макаров
  25. Bronevick Вчера, 16:52
    Соболезнования семьям погибших. Что то я не слышал что бы пассажирские самолёты падали в Норвегии, Финляндии, Швеции, Канаде, Германии, США, Франции, а над Гренландией какой поток летает между двумя континентами. Почему у нас то постоянно падают? Сил уже ни каких нет. Авиатехники одни алкаши что-ли или пилоты такие двоечники что ли?
    Bronevick
    1. Good Cat Вчера, 16:58
      При чем тут алкаши? Щас смотрел репортаж по р24. Нет воронки, нет следов наземного выгорания (после взлета топливные баки полные), осколки и обломки разметало по всей округе. Скорее был подрыв в воздухе. Но как обычно промолчат
      Good Cat
      1. Bronevick Вчера, 17:09
        Если нет следов горения, то о каком подрыве вы говорите?
        Bronevick
        1. sabakina Вчера, 17:30
          Руслан, я не специалист, я технарь. Если был взрыв в воздухе, всё сгорело, или почти всё ещё в воздухе. На земле догорает малая толика топлива, которое было на борту.
          sabakina
          1. Bronevick Вчера, 18:09
            Так он только взлетел. Так быстро сгорел?
            Bronevick
            1. sabakina Вчера, 18:18
              Руслан, если удар был в топливо.....автомобиль сгорает за минуты....
              sabakina
              1. Separ Вчера, 20:53
                Истребитель на земле - за секунды..
                Separ
    2. Николай Грек Вчера, 18:43
      Цитата: Bronevick
      Что то я не слышал что бы пассажирские самолёты падали в Норвегии, Финляндии, Швеции, Канаде, Германии, США, Франции, а над Гренландией какой поток летает между двумя континентами.

      вы прикидываетесь или как???? fool fool в германии в 2002 году умудрились устроить в небе то, что маловероятно в принципе!!!
      Николай Грек
      1. Bronevick Вчера, 18:56
        Ладно. Там вина диспетчера была. После этого происшествий не было, да и до этого не особо слышно было. А у нас стабильно по несколько раз в год, то самолёты, то вертолёты. Как сводки с войны.
        Bronevick
        1. Николай Грек Вчера, 19:19
          Цитата: Bronevick
          Ладно. Там вина диспетчера была.

          ну да...и это типа ниче, мелочь, что диспетчеры умудрились свести в воздухе 2 самолета!!! но при этом сразу надо орать про наших алкашей!!! fool fool fool


          судя по-всему, вы не прикидываетесь!!!

          Самолет авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф потерпел крушение в горах на юге Франции. По последней информации, на борту находились 154 человека, все они погибли.

          Дата: 20 августа 2008 года
          Подробности: Катастрофа самолета McDonnell Douglas MD-82 испанской авиакомпании Spanair в мадридском аэропорту Барахас. Авиалайнер выполнял рейс на Канарские острова.
          Погибшие: 154

          Катастрофа Boeing 737 под Амстердамом — авиационная катастрофа, произошедшая 25 февраля 2009 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines выполнял рейс TK 1951 по маршруту Стамбул—Амстердам, но при заходе на посадку в Амстердаме внезапно потерял высоту и пластом рухнул на землю в 1,5 километрах от аэропорта Схипхол. Из находившихся на его борту 135 человек (128 пассажиров и 7 членов экипажа), погибли 9, ещё 86 получили ранения различной степени тяжести

          август 2006 года: лайнер потерпел крушение в штате Кентукки, упав почти мгновенно, после того, как покинул взлётную полосу; погибло 49 людей;

          февраль 2009 года: 50 жертв после падения самолёта на жилой дом в районе Буффало

          в июле 2013 года. "Боинг-777" потерпел крушение при попытке приземлиться в Сан-Франциско. У самолета начал отламываться фюзеляж и загорелся двигатель. В результате из 307 пассажиров, включая экипаж, трое погибли, а 181 человек пострадал.

          26 мая 2016г. Истребители F-18 ВМС США столкнулись над Атлантикой у побережья штата Северная Каролина.

          19 мая 2016г. Рухнувший на Гуаме американский бомбардировщик В-52 перед падением на землю загорелся.Сообщение от пресс-службы Тихоокеанского командования ВВС США. Самолет упал на взлетно-посадочную полосу базы Андерсен вскоре после старта. Бомбардировщик был направлен на Гуам из штата Северная Дакота в рамках военной миссии по обеспечению военного присутствия США в Тихоокеанском регионе.
          Николай Грек
          1. Bronevick Вчера, 19:26
            А теперь нашу статистику, хотя бы за 10 лет? Я ведь не пытаюсь кого то уколоть или оскорбить. Просто понять причины этого.
            Bronevick
            1. Николай Грек Вчера, 19:31
              Цитата: Bronevick
              А теперь нашу статистику, хотя бы за 10 лет?.

              нет ужжжж...для начала ждем от вас высказывания в их сторону в стиле
              Цитата: Bronevick
              Сил уже ни каких нет. Авиатехники одни алкаши что-ли или пилоты такие двоечники что ли?

              вообще уже некоторые перестали головой соображать, прежде чем писать что-то!!!
              Николай Грек
              1. Bronevick Вчера, 19:34
                Это вы семьям погибших скажите. Мне интересна ваша точка зрения на предварительные причины этой авиакатастрофы.
                Bronevick
                1. Николай Грек Вчера, 20:07
                  Цитата: Bronevick
                  Это вы семьям погибших скажите. Мне интересна ваша точка зрения на предварительные причины этой авиакатастрофы.

                  прикидываться не стоит....вам особо ниче не интересно..лишь бы под шум волны проорать про разруху и вечно пьяную Россию!!!
                  Николай Грек
    3. Separ Вчера, 20:51
      Многие пилоты - переученные штурманы, а ещё привлекают пилотов со всех бывших республик СССР
      Separ
  26. Krasnodar Вчера, 17:01
    Соболезнования семьям погибших
    Krasnodar
  27. Kurare Вчера, 17:02
    Соболезнования родным и близким. Земля им пухом. Скорбим.
    Давайте не будем гадать кто виноват. СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ!
    Kurare
  28. faiver Вчера, 17:02
    земля пухом погибшим, соболезнования родным и близким..
    faiver
  29. Аристарх Людвигович Вчера, 17:05
    Соболезнования родным и близким погибших.
    Аристарх Людвигович
  30. Heterosigma Вчера, 17:12
    у нас на предприятии (не связаным с авиацией) постоянно пренебрегают техникой безопасности раз в год стабильно инцеденты.Уверен и по всей стране так.Это Россия.
    Heterosigma
  31. garnik Вчера, 17:35
    Соболезную родным и близким.Земля пухом.Не хотел бы погибнуть так нелепо. Огорми.
    garnik
  32. savage1976 Вчера, 17:37
    Соболезнования родственникам.
    savage1976
  33. Туз Бубен Вчера, 17:57
    Появилась инфа о взрыве под крылом..https://news.rambler.ru/incidents/3911473
    1-chto-to-vzorvalos-pod-krylom-ochevidtsy-o-trage
    dii-s-an-148/
    Туз Бубен
  34. Стрелецкос Вчера, 18:00
    Вот беда
    Уж и летать опасно
    Стрелецкос
  35. Heterosigma Вчера, 18:11
    Поисковый отряд «Ангел» не обнаружил выживших после крушения Ан-148‍
    Heterosigma
  36. Иван Тарава Вчера, 18:17
    Соболезнования семьям. Нужно дождаться расшифровки чёрных ящиков, прежде делать поспешный выводы.
    Иван Тарава
    1. Good Cat Вчера, 18:31
      Думаешь правду расскажут после чёрных ящиков? Сочинский самолёт, на ютубе было видео с регистратора, как самолёт взлетает уходит в облачность и вспышка. А какую чушь пороли по всем каналам? А АПЛ Курск фото с торпедной пробоиной по правому борту. А утопленный Крымск который все уже позабыли. И т.д.. И пипл всегда узнает правду. Одну лишь правду и ничего кроме правды...
      Good Cat
      1. Иван Тарава Вчера, 19:08
        Про Курск: это было сделано технологическое отверстие уже когда подлодка лежала на грунте, так как люки не смогли открыть, из за того что экипаж лодки которая лежала на грунте открыл краны сжатого технологического воздуха, так как запасы воздуха в лодке иссякли. Я тогда служил на буксире и принимал участие в подъёме лодки. Уж поверьте торпеда при столкновении с лодкой оставляет совершенно другие следы. Про другие случае ни чего сказать не могу.
        Иван Тарава
  37. Не либероид Русский Вчера, 18:31
    знали бы вы господа, что на свидомых сайтах творится по этому... у этих животных вообще ничего нет, одна злоба
    Не либероид Русский
  38. Старый Хрен Вчера, 19:33
    Я, конечно, извиняюсь, но судя по сообщениям из "Рамблера" в Сирии убиты сотни наших соотечественников, и чё? Почему об этом нет никакой информации? Или жизни российских воинов ничего не стоят?
    Старый Хрен
    1. Glock Вчера, 21:07

      Министр обороны США, четырехзвездный генерал Джеймс «Бешеный пес» Мэттис на официальном брифинге в Пентагоне прокомментировал разгром российских войск американцами близ поселка Хшмам в Сирии 7-го февраля 2018-го.:
      «Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует», - заявил Джеймс Мэттис.

      По теме - Соболезнования семьям погибших.
      видео по теме
      https://nv.ua/img/forall/u/454/10/VID_20180211_15
      0952_897.mp4
      Glock
  39. шурави Вчера, 20:10
    Московская воздушная зона традиционно переполнена. Там ещё недалеко Мячково.
    шурави
  40. Антарес Вчера, 20:24
    Соболезнование всем, особенно родственникам и друзьям...
    Антарес
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