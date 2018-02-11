В Подмосковье разбился Ан-148 с пассажирами на борту

В 14.21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск. По предварительным данным, на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья,

Самолет упал близ населенного пункта Степановское в Раменском районе. На борту 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Из Чкаловского и Мячково вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ,