00:06 12 февраля
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Появилось первое видео с места крушения Ан-148

РИА Новости опубликовало видеоролик, снятый с места крушения пассажирского самолета Ан-148.

Появилось первое видео с места крушения Ан-148


МЧС подтвердило факт катастрофы, к месту падения уже выехали спасатели и медики.


Связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта, метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту, по предварительным данным Росавиации, находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.



По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета.

Ранее очевидцы сообщили, что упавший самолет разрушен, его обломки разбросаны в районе деревни Степановское.

На место крушения выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В оцеплении места происшествия задействованы 45 полицейских.


Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков, ГКУ МО "Мособлпожспас"

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Черный_Ватник Вчера, 16:49
    Это наше общее горе. Терпения родным и друзьям.
    Очень тяжело год начался для России
    Черный_Ватник
    1. Muvka Вчера, 16:54
      Пишут что столкновение с вертолетом Почты России. Страна у нас маленькая, не разойтись блин. Неужто нельзя прокладывать маршруты за километры? Чтобы вообще исключить столкновения.
      Muvka
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 16:57
        Заявление было от почты России. О том, что они никак не связанны с аварией и вертолетов в их парке нет. У Почты России вроде раньше имелись Ми-2.
        Аристарх Людвигович
        1. Muvka Вчера, 16:58
          Ну посмотрим. Но обломки вертолета были найдены. Да и первые версии были связаны с почтой.
          Muvka
          1. Angel_and_Demon Вчера, 17:09
            "Почта России" опровергла версию о столкновении якобы ее вертолета с Ан-148
            "Почта России" опровергла информацию СМИ о том, что разбившийся самолет якобы столкнулся с вертолетом почтового предприятия. В компании заявили, что у нее нет вертолетов - она владеет только двумя самолетами Ту-204С.
            это официально
            Angel_and_Demon
          2. 210окв Вчера, 17:20
            Обломки эти комментируют не спецы,а люди которые первыми оказались на месте.А что почта,так она могла быть на самом самолёте.
            Цитата: Muvka
            Ну посмотрим. Но обломки вертолета были найдены. Да и первые версии были связаны с почтой.
            210окв
            1. Glock Вчера, 21:20
              https://nv.ua/img/forall/u/454/10/VID_20180211_15
              0952_897.mp4

              https://www.youtube.com/watch?v=qVLEB1muqE0&a
              pp=desktop
              Glock
        2. faiver Вчера, 17:05
          так это где то в хабаровске вроде было пять лет назад
          faiver
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:06
            Да, в Хабаровском крае.
            Аристарх Людвигович
            1. faiver Вчера, 17:09
              вот и я про то же, чего им в московской области делать?
              faiver
              1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:22
                Посадка самолета Антонов АН-148-100В RA-61703 Саратовских авиалиний в международном аэропорту Владивостока, руление самолета
                Аристарх Людвигович
        3. Deadушка Вчера, 17:21
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Заявление было от почты России. О том, что они никак не связанны с аварией и вертолетов в их парке нет. У Почты России вроде раньше имелись Ми-2.

          они арендуют как и многое другое...
          а вообще там аэроклуб недалеко... с дикими любителями вертолетов request
          Deadушка
          1. 210окв Вчера, 17:43
            Да сейчас не "сезон" для дичи...Разве что алкашня мажорная..
            Цитата: Deadушка
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Заявление было от почты России. О том, что они никак не связанны с аварией и вертолетов в их парке нет. У Почты России вроде раньше имелись Ми-2.

            они арендуют как и многое другое...
            а вообще там аэроклуб недалеко... с дикими любителями вертолетов request
            210окв
            1. AUL Вчера, 21:09
              Часто рыбачу в том районе. Вертолетов там тьма - и Робинсоны, и Еврокоптеры, и Камовский пожарник с ведром там постоянно тренируется, много легкомоторных самолетиков, явно частных. Аэроклуб какой-то там недалече. Так что там и без почты есть с кем столкнуться. Одно смущает - утверждают, что столкновение было на 1000 метрах, вертолету там делать нечего. А вот точно на 1000?
              AUL
      2. Черный_Ватник Вчера, 17:09
        Всегда в таких случаях кто-то что-то пишет. Работа у некоторых людей такая - писать. И всегда в таких случаях нагнетается масса конспирологии.
        Почта вроде как уже открестилась.
        Черный_Ватник
      3. Hanokem Вчера, 17:15
        Искренние соболезнования семьям погибших
        Hanokem
    2. silver2018 Вчера, 17:23
      Искренние соболезнования российскому народу.
      silver2018
    3. spirit Вчера, 18:30
      Был в Саратове в ноябре,летал этими авиалиниями,местные меня провожали как в последний путь когда покидал город.Больше я этими линиями с того момента не летаю stop
      spirit
    4. Glock Вчера, 21:18
      Соболезнования семьям погибших.
      видео по теме
      https://nv.ua/img/forall/u/454/10/VID_20180211_15
      0952_897.mp4

      https://www.youtube.com/watch?v=qVLEB1muqE0&a
      pp=desktop
      Glock
  2. Logall Вчера, 16:50
    Надеюсь, что есть выжившие!
    Храни нас господь! От подобных случаев никто не застрахован...
    Logall
    1. 210окв Вчера, 16:55
      Александр hi Тяжко это все.Людей жалко.Соболезную.Что там про обломки вертолета?Фейк или все же столкновение?Плюсовать не надо.
      Цитата: Logall
      Надеюсь, что есть выжившие!
      Храни нас господь! От подобных случаев никто не застрахован...
      210окв
      1. Аскет Вчера, 17:25
        Цитата: 210окв
        Что там про обломки вертолета?Фейк или все же столкновение?Плюсовать не надо.

        Фейк, никакого вертолета там не было. У меня товарищ в тех местах дом в деревне имеет, в 15 км от Степаньково, говорит,что был слышен звук как от цепной пилы, потом хлопок (похоже на помпаж двигателя) потом глухой удар. Видимо что -то с ДУ, народ склоняется к версии попадания птиц в двигатели.
        Родственникам соболезнования, погибшим земля пухом.
        Аскет
        1. Балу Вчера, 17:45
          Цитата: Аскет
          Родственникам соболезнования, погибшим земля пухом.

          Присоединяюсь.Человек живет , пока его любят и помнят.
          Цитата: Аскет
          Видимо что -то с ДУ, народ склоняется к версии попадания птиц в двигатели.

          На той высоте, которую он набрал, зимой птицы могут быть?
          Вообще АН-148 какой-то несуразный, не внушает доверие компановка. Их выпущено немного, а сколько проишествий? Сырой пепилац, ненадежный.
          Балу
          1. sabakina Вчера, 18:06
            Балу, просто Балу, я уже писал в предыдущей статье, всё дело в расцветке. Ну не наш это цвет!
            sabakina
            1. Балу Вчера, 18:39
              Цитата: sabakina
              Балу, просто Балу, я уже писал в предыдущей статье, всё дело в расцветке. Ну не наш это цвет!

              да не в расцветке дело. Странно, что все уверяют в надежности аэроплана, но никто не сопоставляет количество выпущенных аппаратов и аварийных проишествий с ним и среднюю цифру в отрасли. Судя по картинкам ТВ в новостях, аппарат развалился все таки в воздухе. На 4 минуте он мог набрать эшелон? А чьи двигатели?
              Балу
              1. svp67 Вчера, 18:45
                Цитата: Балу
                А чьи двигатели?

                Мотор-Сич. Для этого самолета был разработан двигатель Д-436-148,
                svp67
              2. kapitan92 Вчера, 19:09
                Цитата: Балу
                Судя по картинкам ТВ в новостях, аппарат развалился все таки в воздухе. На 4 минуте он мог набрать эшелон?

                Очевидцы крушения самолета под Москвой единодушно говорят о том, что судно взорвалось в воздухе на их глазах.
                «Взрыв был шапкой. Турбина, как при взлете. Портом тишина и потом взрыв. Стекла затряслись, гляжу — купол, как шапка у гриба. И мы побежали туда», — рассказали жители Раменского района Подмосковья, передает «Лайф».
                Далее: https://news.rambler.ru/incidents/39114731/?utm_c
                ontent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
                rce=copylink
                На борту был один ребенок.
                Соболезнования родным и близким!
                kapitan92
          2. 210окв Вчера, 18:24
            В авиации его "осликом"прозвали...Тут даже дело не во внешнем виде."АНы" вообще красотой не блещут.Это рабочие лошадки.Про ненадежность говорить тоже не буду .Да,и то что его эксплуатирует спецотряд тоже о многом говорит..
            Цитата: Балу
            Цитата: Аскет
            Родственникам соболезнования, погибшим земля пухом.

            Присоединяюсь.Человек живет , пока его любят и помнят.
            Цитата: Аскет
            Видимо что -то с ДУ, народ склоняется к версии попадания птиц в двигатели.

            На той высоте, которую он набрал, зимой птицы могут быть?
            Вообще АН-148 какой-то несуразный, не внушает доверие компановка. Их выпущено немного, а сколько проишествий? Сырой пепилац, ненадежный.
            210окв
        2. Piramidon Вчера, 17:54
          Цитата: Аскет
          народ склоняется к версии попадания птиц в двигатели.

          Вроде бы еще не сезон массовых перелетов птиц, когда большинство таких ЛП появляется. Если только трасса где то над свалкой с воронами проходит, что тоже сомнительно.
          Piramidon
          1. AUL Вчера, 21:29
            Там над Москвой-рекой очень много чаек и ,особенно, уток.
            AUL
    2. Angel_and_Demon Вчера, 16:56
      Цитата: Logall
      Надеюсь, что есть выжившие!

      не уверен, силы и стойкости родным hi
      Angel_and_Demon
    3. Angel_and_Demon Вчера, 16:58
      По данным ситуационного центра Росагромета, фактическая погода на месте катастрофы — снег, облачность десять баллов, температура в пределах минус 4 — минус 5 градусов Погодные условия не могли стать причиной падения воздушного судна, говорит пилот такого же Ан-148 Александр: — Противообледенительная система, которая установлена на этом самолете, она со всем с этим справляется абсолютно.
      BFM.ru
      16:44
      Angel_and_Demon
    4. влад66 Вчера, 17:10
      Цитата: Logall
      Надеюсь, что есть выжившие!
      Храни нас господь! От подобных случаев никто не застрахован.

      Саня тут request Царствие небесное.
      влад66
  3. Nikeagle Вчера, 16:53
    И кто говорит дирижабль гвно? Да я лучше 5 часов лететь буду!
    Nikeagle
    1. 210окв Вчера, 16:58
      Горящий дирижабль хотя бы на фото не видели?
      Цитата: Nikeagle
      И кто говорит дирижабль гвно? Да я лучше 5 часов лететь буду!
      210окв
      1. Nikeagle Вчера, 17:07
        Самолеты не горят? Гинденбург не смотря на фаершоу стал могилой для 17 пассажиров а 60 спаслись.. сколько шансов выжить в самопаде?
        Nikeagle
      2. Piramidon Вчера, 17:57
        Цитата: 210окв
        Горящий дирижабль хотя бы на фото не видели?

        Все эти фото с дирижаблями, заполненными ВОДОРОДОМ. В современных используют ГЕЛИЙ, который не горит.
        Piramidon
        1. 210окв Вчера, 18:50
          Я что то не видел в эксплуатации дирижаблей,пусть и на гелии(кстати газ очень дорогой).Немцы там пытаются что то замутить.Но все равно,раз нет то на это есть причины.Технические,экономические.Я имею в виду не мелкие дирижабли,а пассажирские.
          Цитата: Piramidon
          Цитата: 210окв
          Горящий дирижабль хотя бы на фото не видели?

          Все эти фото с дирижаблями, заполненными ВОДОРОДОМ. В современных используют ГЕЛИЙ, который не горит.
          210окв
          1. Piramidon Вчера, 20:12
            Цитата: 210окв
            Я что то не видел в эксплуатации дирижаблей,пусть и на гелии(кстати газ очень дорогой).

            Да, пока все на стадии проектов и опытных образцов, но все они на ГЕЛИИ. О водороде речи не идет.
            Piramidon
      3. AUL Вчера, 21:32
        Современные дирижабли не горят! Это "Гинденбург" водородом накачивали, а сейчас наполняют негорючим гелием.
        Вот, многие уже опередили с ответом.
        AUL
    2. Вадим237 Вчера, 16:59
      Вся техника уязвима.
      Вадим237
    3. sabakina Вчера, 18:10
      Цитата: Nikeagle
      И кто говорит дирижабль гвно? Да я лучше 5 часов лететь буду!

      А оленя лучше. Можно ещё на собаках, зато живой останешься.
      sabakina
      1. Axon Вчера, 18:19
        если не съедят
        Axon
      2. Балу Вчера, 18:40
        Цитата: sabakina
        Цитата: Nikeagle
        И кто говорит дирижабль гвно? Да я лучше 5 часов лететь буду!

        А оленя лучше. Можно ещё на собаках, зато живой останешься.

        Если волки не съедят
        Балу
        1. prodi Вчера, 19:44
          такое ощущение, что большая часть катастроф происходит из-за отказа двигателей. А самолёты, в угоду экономике, не умеют планировать даже в чистое поле
          prodi
  4. Heterosigma Вчера, 16:54
    Бардак продолжается.Ни одной недели без горя.Такова наша реальность нынче.
    Heterosigma
  5. Симон Вчера, 16:57
    Цитата: Logall
    Надеюсь, что есть выжившие!
    Храни нас господь! От подобных случаев никто не застрахован...

    Вряд ли! Конечно людей очень жалко!
    Симон
  6. Геркулесыч Вчера, 16:59
    Трагедия для сотен людей! Равнодушных к таким трагедиям невозможно оствться! Потому что часто летают друзья и родственники, и подспудная мысль "не дай Бог "нет, нет, но и мелькнет в голове! Искренне соболезную родным погибших!
    Геркулесыч
  7. sds87 Вчера, 16:59
    Не лучше было первую новость на ВО обновить, а не новой новостью это видео выкладывать? Мое соболезнование погибшим и их родственникам.
    sds87
  8. LSA57 Вчера, 17:00
    РИА Новости опубликовало видеоролик, снятый с места крушения пассажирского самолета Ан-148.

    заблокировано. может и правильно
    LSA57
    1. Deadушка Вчера, 17:24
      к сожалению все не заблокируешь....
      уже давно толпы "молодых энтузиастов" (на букву Д) стримят во всю...
      и еще при этом огрызаются на полицию и службы которые их пытаются отогнать negative am
      Deadушка
      1. LSA57 Вчера, 17:29
        Цитата: Deadушка
        уже давно толпы "молодых энтузиастов" (на букву Д) стримят во всю...
        и еще при этом огрызаются на полицию и службы которые их пытаются отогнать

        в сетях надо блокировать. тогда и снимать не будут. нет стимула
        LSA57
  9. Heterosigma Вчера, 17:00
    да что вы заладили со своей почтой ,почту иногда на борт принимают пассажирские.
    Почту отправляют с любым попутным воздушным судном, как с пассажирским, так и с грузовым, а иногда, с согласия владельца - с частном самолетом.. .Эксперыт ёлки палки сидят мусолят эту дрянь.
    Heterosigma
  10. Anyone Вчера, 17:03
    Цитата: Muvka
    Ну посмотрим. Но обломки вертолета были найдены. Да и первые версии были связаны с почтой.

    Эта "новость" про "Почту России" пошло из видео. Там люди нашли почту (из багажника самолета, очевидно) и решили, что это "почтовый самолет" (слушайте на видео, как это говорит оператор). Люди просто не в курсе, что основной перевозчик почты - пассажирские авиакомпании. Почта - неизменная коммерческая загрузка на ВС.
    Anyone
  11. urik62 Вчера, 17:04
    Цитата: Muvka
    Ну посмотрим. Но обломки вертолета были найдены. Да и первые версии были связаны с почтой.

    Какой-то шкет малолетний по обломкам бегал, снимал на телефон, нашёл письма, о, это почтовый! Достоверный источник!
    urik62
    1. Декларант Вчера, 19:10
      Этот шкет с подругой бросились выживших искать. Когда поняли, что живых нет, начали снимать. Да, словами про почтовый борт, смутили общественность.
      Декларант
  12. 8200 Вчера, 17:05
    Огромные соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. К сожалению, лишь горе стирает разногласия и позволяет переосмыслить жизненные ценности.
    8200
  13. А. Привалов Вчера, 17:12
    Соболезнования родным и близким...
    А. Привалов
  14. Макаров Вчера, 17:13


    Это данные flightradar24.com

    Насколько я понимаю это именно этот борт имел ранее проблемы с системой кондиционирования в августе, покружляв пару часов над Саратовым и совершив ЭП.
    Макаров
    1. Макаров Вчера, 17:53
      чисто ИМХО: отказ двигателя при наборе эшелона
      Макаров
      1. Piramidon Вчера, 18:05
        Цитата: Макаров
        отказ двигателя при наборе эшелона

        Ну, началось домашнее расследование. Дождитесь официального. stop
        Piramidon
        1. Макаров Вчера, 19:31
          я поэтому для особливо одаренных написал что это лично мое мнение...
          Макаров
        2. Макаров Вчера, 19:33
          Пилот разбившегося в Раменском районе Московской области самолета Ан-148 за несколько минут до падения сообщил диспетчерам о неисправности воздушного судна. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на близкий к расследованию источник...
          Макаров
    2. keeper03 Вчера, 21:53
      На графике видно, полёт прерывается на высоте 991 м., при скорости лайнера 615 км/ч. Это означает, что самолёт развалился в воздухе ! Разгерметизация ?! recourse
      keeper03
  15. Ferdinant Вчера, 17:24
    Над Подмосковьем много всяких вертолетов,легких самолетов летает.
    Ferdinant
    1. шурави Вчера, 17:44
      Цитата: Ferdinant
      Над Подмосковьем много всяких вертолетов,легких самолетов летает.


      И к сожалению, до сих пор много несанкционированных полётов. А уж кто за штурвалами сидит и говорить не хочется.
      шурави
  16. shosha Вчера, 17:30
    Соболезную родным и близким погибших.

    Упокой Господь души погибших.
    shosha
  17. q75agent Вчера, 17:31
    я сам с московской обл только другая сторона , смотрю сейчас канал Москва 24 , журналисты сообщают , что по словам местных жителей некоторые видели падающий горящий самолет , а один якобы видел взрыв в районе крыла .... повторяю чтобы не было обвинений в домыслах , это говорят на канале Москва 24 ....
    q75agent
    1. sabakina Вчера, 18:31
      q75agent , а в крыле, как известно, находится топливо.
      sabakina
      1. Балу Вчера, 18:42
        Цитата: sabakina
        q75agent , а в крыле, как известно, находится топливо.

        При разрушении двигателя раскаленная лопатка не могла попасть в центроплан?
        Балу
  18. Cap.Nemo58rus Вчера, 17:32
    Воронки нет,пожара нет,обломки на большой площади.Отсюда вывод:самолёт разрушился в воздухе.Почему?
    Cap.Nemo58rus
  19. Комментарий был удален.
  20. Горный стрелок Вчера, 17:36
    Соболезнования родственникам. Жестокая судьба. Все мы смертны. Несправедливая, нелепая смерть обидна...
    Горный стрелок
  21. anfreezer Вчера, 17:38
    Соболезнования родным и близким погибших! Жизнь человеческая и так бесценна, а для нашей необъятной России- матушки втройне....а тут сразу 71..Тяжкие новости.
    anfreezer
  22. turbris Вчера, 17:48
    Если это действительно столкновение с вертолетом, а мне кажется эта версия наиболее правдоподобная, самолет ведь новый и технических неисправностей не должно быть, то выражая соболезнования родственникам погибших, очень хочется справедливого расследования. Значит в системе управления полетов есть существенные проблемы и их надо выявить и устранить, возможно просто разгильдяйство отдельных лиц, обеспечивающих полеты в этой зоне.
    turbris
    1. Piramidon Вчера, 18:10
      Цитата: turbris
      очень хочется справедливого расследования. Значит в системе управления полетов есть существенные проблемы и их надо выявить и устранить, возможно просто разгильдяйство отдельных лиц, обеспечивающих полеты в этой зоне.

      Вот Вы ратуете за справедливое расследование, и тут же выстраиваете свои версии. Молча подождать результатов никак нельзя?
      Piramidon
    2. faiver Вчера, 19:05
      восемь лет в эксплуатации, какой новый?
      faiver
  23. MadCat Вчера, 17:52
    Соболезную родным и близким.
    MadCat
  24. meGrail Вчера, 17:58
    Да уж, только на днях размышлял, что воздушных катастроф стало как-то меньше, думал, переломилась ситуация. А тут как назло.
    Соболезнования.
    meGrail
  25. Anyone Вчера, 18:17
    Цитата: шурави
    И к сожалению, до сих пор много несанкционированных полётов. А уж кто за штурвалами сидит и говорить не хочется.

    Heliport'овские Robinson'ы не забираются на такую высоту. Что им делать на 6000 ft? Да и что-то более серьезное, типа стодвадцатого Eurocopter'а, тоже. Версия с вертолетом невероятная.
    Anyone
    1. шурави Вчера, 19:51
      Цитата: Anyone

      Heliport'овские Robinson'ы не забираются на такую высоту. Что им делать на 6000 ft? Да и что-то более серьезное, типа стодвадцатого Eurocopter'а, тоже. Версия с вертолетом невероятная.


      1800 метров (терпеть ненавижу когда в России говорят о футах). это самая обычная высота для полёта вертолёта. Ничего тут удивительного нет.
      шурави
  26. Bort Radist Вчера, 18:29
    Соболезнование родственникам экипажа и пассажиров. Очередная строчка в наставление полётов?
    Bort Radist
    1. Балу Вчера, 18:43
      Цитата: Bort Radist
      Соболезнование родственникам экипажа и пассажиров. Очередная строчка в наставление полётов?

      В советское время всю серию ставили на прикол до выяснения всех обстоятельств.
      Балу
  27. НЕКСУС Вчера, 18:44
    Соболезную родным и близким.
    НЕКСУС
  28. ivanec Вчера, 19:01
    https://m.youtube.com/watch?v=qVLEB1muqE0
    ivanec
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