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Появилось первое видео с места крушения Ан-148
РИА Новости опубликовало видеоролик, снятый с места крушения пассажирского самолета Ан-148.
МЧС подтвердило факт катастрофы, к месту падения уже выехали спасатели и медики.
Связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта, метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту, по предварительным данным Росавиации, находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета.
Ранее очевидцы сообщили, что упавший самолет разрушен, его обломки разбросаны в районе деревни Степановское.
На место крушения выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В оцеплении места происшествия задействованы 45 полицейских.
МЧС подтвердило факт катастрофы, к месту падения уже выехали спасатели и медики.
Связь с экипажем самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта, метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту, по предварительным данным Росавиации, находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим в крушении самолета.
Ранее очевидцы сообщили, что упавший самолет разрушен, его обломки разбросаны в районе деревни Степановское.
На место крушения выехали министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В оцеплении места происшествия задействованы 45 полицейских.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков, ГКУ МО "Мособлпожспас"
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