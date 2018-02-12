11:58 12 февраля

НАТО: Российское оружие, которого мы боимся не на шутку

В нашей армии есть и "Тополя" и "Ярсы", есть "Булава", есть реактивные системы залпового огня, есть множество других современных и крайне опасных ракет, но именно ракеты комплекса "Искандер-М" страны НАТО считают самыми опасными для себя.

По сути, даже не имея ядерной боеголовки, "Искандеры" могут в какой-то степени конкурировать с ядерным оружием. Ведь их точность, невозможность перехвата, а также мощная боевая часть могут стать огромной проблемой для противника.

Не зря, когда стало известно о размещении этих ОТРК под Калининградом, прибалтийские страны и Польша завопили о "русской угрозе", а Пентагон заявил о намерении более внимательно контролировать размещение Россией своих вооружений.


Чем же так опасен российский ракетный комплекс "Искандер-М" и оправданы ли опасения наших "заклятых друзей"?



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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 09:17
    Главное что бы в случае чего была воля применить... А то вспомнят про деньги и детей за рубежом... И все...
    Vard
    1. Лексус Сегодня, 09:36
      А то вспомнят про деньги и детей за рубежом

      А то и сами там будут на отдыхе...
      Лексус
  2. Egorovich Сегодня, 09:38
    am ОТРК "Искандер" и должны бояться НАТОвцы, потому что ракеты для этой РУ могут легко и быстро переделать из малой дальности в среднюю. И вся Гейропа как на ладони! wassat
    Egorovich
  3. Чичиков Сегодня, 10:35
    В своей квартире, как хочу, так и расставляю мебель! Главное, комфорт и уют для семьи и "гостей"!
    Чичиков
  4. НЕКСУС Сегодня, 11:53
    Будет интересно послушать западных экспертов,когда на вооружение поступит Сармат,Циркон и Рубеж(Авангард).
    НЕКСУС
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