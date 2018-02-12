НАТО: Российское оружие, которого мы боимся не на шутку

В нашей армии есть и "Тополя" и "Ярсы", есть "Булава", есть реактивные системы залпового огня, есть множество других современных и крайне опасных ракет, но именно ракеты комплекса "Искандер-М" страны НАТО считают самыми опасными для себя.



По сути, даже не имея ядерной боеголовки, "Искандеры" могут в какой-то степени конкурировать с ядерным оружием. Ведь их точность, невозможность перехвата, а также мощная боевая часть могут стать огромной проблемой для противника.



Не зря, когда стало известно о размещении этих ОТРК под Калининградом, прибалтийские страны и Польша завопили о "русской угрозе", а Пентагон заявил о намерении более внимательно контролировать размещение Россией своих вооружений.





Чем же так опасен российский ракетный комплекс "Искандер-М" и оправданы ли опасения наших "заклятых друзей"?









