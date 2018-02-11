00:06 12 февраля
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Лавров: Вашингтон пытается подключить Польшу и страны Балтии к передаче оружия на Украину

Американцы пытаются подключить к передаче летального оружия украинским властям Польшу и страны Прибалтики, «солидные» страны Европы робко возражают против таких поставок, передает РИА Новости, заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

Лавров: Вашингтон пытается подключить Польшу и страны Балтии к передаче оружия на Украину


Европа не молчит, а негромко и непублично возражает. По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам,
сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».


По его словам, «США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями – наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить».

По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно,
подчеркнул Лавров.

В ходе недавнего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом достиг «полного понимания» в вопросе передачи американского летального вооружения на Украину. По его слова, оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».

Напомним, в прошлом году правительство США одобрило план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.

Использованы фотографии: http://www.businessinsider.com
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Комментарии 52

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  1. Rusland Вчера, 17:28
    Канада, теперь эти, благодетель как всегда в сторонке.
    Rusland
    1. Spartanez300 Вчера, 17:29
      Мразь заокеанская любыми способами хочет развязать войну в регионе , пользуясь тупостью своих так называемых союзников . Из кожи вон лезут лишь бы столкнуть славян лбами , не пойму откуда взялась такая ненависть к нашим народам .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii Вчера, 17:32
        Хотят всю Европу повязать круговой порукой, в том числе и кровью. В итоге окажутся неподсудными, судьи там же.
        ul_vitalii
        1. Angel_and_Demon Вчера, 17:42
          Цитата: ul_vitalii
          Хотят всю Европу повязать круговой порукой, в том числе и кровью.

          но это пока хотелки, гейропецы, мое мнение, на такое не пойдут, чего не скажешь о припалтах request
          Angel_and_Demon
          1. Лелёк Вчера, 18:02
            Цитата: Angel_and_Demon
            гейропецы, мое мнение, на такое не пойдут

            hi
            Хрен их знает. Америкосы умеют пригибать "меркелемакронов". Но при этом пострадает реноме ЕС, страны которого подписались под соглашением о трансграничном сотрудничестве в балтийском регионе.
            Лелёк
            1. Angel_and_Demon Вчера, 18:20
              Цитата: Лелёк
              Цитата: Angel_and_Demon
              гейропецы, мое мнение, на такое не пойдут

              hi
              Хрен их знает. Америкосы умеют пригибать "меркелемакронов". Но при этом пострадает реноме ЕС, страны которого подписались под соглашением о трансграничном сотрудничестве в балтийском регионе.

              ЕС уже давно все поняло, и, как вы знаете, свою армию создает, не спроста однако what
              Angel_and_Demon
              1. Лелёк Вчера, 18:35
                Цитата: Angel_and_Demon
                ЕС уже давно все поняло, и, как вы знаете, свою армию создает

                ЕС это конгломерат из серебра и г***а, а в результате "ОБСЕРЕбро". Старая Европа в массе понимает прогарность нынешней "политики под давлением" и пытается выскользнуть из тисков, а вот младоевропейцы почитают зажатые в тиски "фаберже" за счастье, ведь за это копеечку подают (иногда). Что же касаемо европейской армии, то пока это бла-бла, поскольку её организация со всеми инфраструктурами и межнациональными заморочками займёт лет этак 20 (если найдут консенсус). Нам от этих европейских закидонов ни холодно, ни жарко. У нас к "европам" один приоритет - отменяйте санкции, будем торговать, мы вам не угрожаем и вы нам тоже. Всё.
                Лелёк
                1. Angel_and_Demon Вчера, 18:38
                  Цитата: Лелёк
                  Нам от этих европейских закидонов ни холодно, ни жарко.

                  согласен, но лед тронулся, господа присяжные заседатели
                  Angel_and_Demon
                  1. Лелёк Вчера, 18:41
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    согласен, но лед тронулся, господа присяжные заседатели


                    "Призрачно всё в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись ...". yes
                    Лелёк
                    1. Angel_and_Demon Вчера, 18:47
                      Цитата: Лелёк
                      есть только миг за

                      а еще и СУ
                      Angel_and_Demon
                      1. Лелёк Вчера, 18:49
                        Цитата: Angel_and_Demon
                        а еще и СУ


                        Суворовское училище имеете ввиду? bully
                        Лелёк
                    2. Angel_and_Demon Вчера, 19:05
                      Цитата: Лелёк
                      Суворовское училище

                      нет - СУ-35, к примеру
                      Angel_and_Demon
        2. влад66 Вчера, 18:28
          Американцы пытаются подключить к передаче летального оружия украинским властям Польшу и страны Прибалтики

          Эка невидаль,там уже не только пшеки и прибалтийские сявки отметились.
          Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продают финские снайперские винтовки Sako TRG-42 калибра 338 ополченцам ДНР. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает Telegram-канал WarGonzo, который занимается мониторингом ситуации в ДНР. Канал публикует фотографию, на которой запечатлен боец ДНР с этим оружием.По информации ополченцев, снайперское оружие можно купить у спецназа ВСУ за семь тысяч долларов.Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ продают ополченцам Донбасса американские беспилотники. В июле прошлого года в интернете появилось видео, на котором украинские военные продают ополченцам свои беспилотники. На записи отчетливо слышно, ополченцы договариваются с украинскими силовиками о встрече на нейтральной территории, чтобы избежать провокаций с любой стороны конфликта в Донбассе. Возвращаются они уже с разобранным беспилотником в руках. «Купили у „укров“ беспилотники „америкосовские“. Передадим их в штаб, получим медальки», — боец армии ДНР.«Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для вооруженных сил ДНР. Так, военнослужащие одного из подразделений на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотный летательный аппарат. Дорогостоящий БПЛА американского производства украинские солдаты распродают за копейки», — говорил тогда заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.svpressa.ru/war21/article/192656/?500ok
          Только где оно потом оказывается.
          Об очередном примере работы "украинского военторга" сообщает на своем канале WarGonzo известный военкор Семен Пегов."ВСУ продают натовское оружие в ДНР: эта финская снайперская винтовка Sako TRG-42 (калибр 338) была куплена всего за 7 тыс. долларов у украинского спецназа", — пишет Пегов, сопровождая запись фотографией "трофея". wink
          влад66
          1. Вас Влад Вчера, 18:50
            А на фото наш сербский брат Деян Берич hi
            Вас Влад
            1. влад66 Вчера, 18:56
              Цитата: Вас Влад
              А на фото наш сербский брат Деян Берич hi

              Он и есть Владислав. hi
              Цитата: Angel_and_Demon
              а как же Российский след?

              ВСУ надежней поставщик. wink
              влад66
              1. Вас Влад Вчера, 18:59
                Цитата: влад66
                ВСУ надежней поставщик.

                Но качество у него хромает yes Вот что американцы им подгонят, посмотрим wink
                Вас Влад
          2. Angel_and_Demon Вчера, 18:54
            Цитата: влад66
            была куплена всего за 7 тыс. долларов у украинского

            а как же Российский след?
            В Российской Федерации данная винтовка имеется в продаже как охотничье и спортивное гражданское оружие по цене порядка 300 тыс. рублей. Для приобретения винтовки требуется соответствующая лицензия.
            Angel_and_Demon
            1. Антарес Вчера, 21:48
              Цитата: Angel_and_Demon
              В Российской Федерации данная винтовка имеется в продаже как охотничье и спортивное гражданское оружие по цене порядка 300 тыс. рублей. Для приобретения винтовки требуется соответствующая лицензия.

              дык в РФ даже дешевле
              Антарес
      2. Житель Урала Вчера, 21:29
        тут дело в нацизме. Они внутренне свято верят что их нации самые правильные, а другие -второго сорта. Мыслят по гитлеровски, только вслух не говорят, потому как не принято. А славяне пока что самые сильные, но если бы им удалось нас уничтожить, то за другие народы взялись однозначно б. никаких поляков, украинцев, турок арабов, татар, китайцев, африканцев они бы не допустили к развитию. Не войной так генетикой и другими технологиями изводили бы. Это страшный монстр, который считает, что только ему надо под солнцем жить. Вот причина.
        Житель Урала
    2. Отец солдата Вчера, 17:35
      недоразумению 404 не поможет уже никакое оружие, надеюсь по старой доброй традиции по окончанию олимпийских игр они прекратят свое существование как агрессивная русофобская окраина.
      Отец солдата
      1. 210окв Вчера, 17:40
        По старой доброй...Ну,если бы там командовал а не клоунствовал Мишка..А так скорого конца ждать не надо.Это надолго.А вот что наш МИД будет предпринимать по этому поводу?Хотя вариантов немного,точнее всего один-озабоченность.
        Цитата: Отец солдата
        недоразумению 404 не поможет уже никакое оружие, надеюсь по старой доброй традиции по окончанию олимпийских игр они прекратят свое существование как агрессивная русофобская окраина.
        210окв
        1. gerkost2012 Вчера, 22:24
          А как же ЧМ 2018? Это столь дорогая и священная корова, что пока он не пройдет, 404 сможет творить всё, что угодно!
          gerkost2012
    3. Angel_and_Demon Вчера, 17:40
      Цитата: Rusland
      Канада, теперь эти

      там самая большая украинская диаспора, и, будете смеяться, но она образовалась после ВОВ, и догадайтесь, с 3 раз, кем? feel
      Angel_and_Demon
      1. Spartanez300 Вчера, 17:46
        Сволочами из зондеркоманд и бандеровцами с Украины воевавшими на стороне нацистов , США и Канада уже тогда показали кто они есть на самом деле .
        Spartanez300
      2. Антарес Вчера, 21:49
        Цитата: Angel_and_Demon
        но она образовалась после ВОВ, и догадайтесь, с 3 раз, кем?

        кто то не знает историю украинской диаспоры.Она не после ВОВ, а гораздо раньше
        Антарес
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Вчера, 17:28
    Эти страны и сами рады укроине сбагрить свое старое оружие, пусть и со скидкой но не задарма, как того хотят укроинцы.
    Геркулесыч
  4. изя топ Вчера, 17:36
    секта свидетелей джавелина
    изя топ
    1. 210окв Вчера, 17:56
      Почему коза,а не баран?Коза кстати животинка хитрая..
      Цитата: изя топ
      секта свидетелей джавелина
      210окв
      1. ul_vitalii Вчера, 18:00
        Коза не дурочка была и сразу хвостик подняла. smile
        ul_vitalii
    2. Angel_and_Demon Вчера, 18:58
      Цитата: изя топ
      секта свидетелей джавелина

      а в инструкции про это ничего не написано request
      Angel_and_Demon
  5. КВУ-НСвД Вчера, 17:40
    наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить».
    Этим уговоров не надо , достаточно указаний
    Полторак заявил
    оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».
    laughing Что в переводе означает : "Я фиг его знаю" winked
    КВУ-НСвД
  6. Балу Вчера, 17:40
    Это не новость. Схема простая: и те и другие берут опять кредит. Бандерия, чтобы купить у трибалтов и прочих восточноевропейцев старое российское оружие, потому что бандерлоги обучены использовать его. А трибалт и прочая шушера, чтобы купить натовское, т.е. американское оружие. Пора легетемизировать ЧВК в России не как ЧОПы, а как ЧВК. Их не нужно много. Вопрос с признанием ЛДНР становится актуальнее с каждым днем, учитывая потенциальную угрозу в связи с действиями фашингтонских макак и ИГИЛ на севере Афганистана, о чем мы имеем самую скупую информацию пока. Так что в перспективе у нас три фронта: южный, западный и ближневосточный.
    Хватит цацкаться с мировым гегемоном зла США и примкнувшим к нему ...... (непереводимая игра слов, в основе которой одесский иврит-основоположник фени). Ну нет у меня более приличных слов для оценки коллективного прогрессивного человечества. Если только по Лаврову:
    Балу
    1. 210окв Вчера, 17:58
      Эх...Ваши бы слова и на кремлёвскую стену ..С тыльной стороны.
      Цитата: Балу
      Это не новость. Схема простая: и те и другие берут опять кредит. Бандерия, чтобы купить у трибалтов и прочих восточноевропейцев старое российское оружие, потому что бандерлоги обучены использовать его. А трибалт и прочая шушера, чтобы купить натовское, т.е. американское оружие. Пора легетемизировать ЧВК в России не как ЧОПы, а как ЧВК. Их не нужно много. Вопрос с признанием ЛДНР становится актуальнее с каждым днем, учитывая потенциальную угрозу в связи с действиями фашингтонских макак и ИГИЛ на севере Афганистана, о чем мы имеем самую скупую информацию пока. Так что в перспективе у нас три фронта: южный, западный и ближневосточный.
      Хватит цацкаться с мировым гегемоном зла США и примкнувшим к нему ...... (непереводимая игра слов, в основе которой одесский иврит-основоположник фени). Ну нет у меня более приличных слов для оценки коллективного прогрессивного человечества. Если только по Лаврову:
      210окв
      1. ul_vitalii Вчера, 18:49
        Цитата: 210окв
        Эх...Ваши бы слова и на кремлёвскую стену ..С тыльной стороны.
        Цитата: Балу
        Это не новость. Схема простая: и те и другие берут опять кредит. Бандерия, чтобы купить у трибалтов и прочих восточноевропейцев старое российское оружие, потому что бандерлоги обучены использовать его. А трибалт и прочая шушера, чтобы купить натовское, т.е. американское оружие. Пора легетемизировать ЧВК в России не как ЧОПы, а как ЧВК. Их не нужно много. Вопрос с признанием ЛДНР становится актуальнее с каждым днем, учитывая потенциальную угрозу в связи с действиями фашингтонских макак и ИГИЛ на севере Афганистана, о чем мы имеем самую скупую информацию пока. Так что в перспективе у нас три фронта: южный, западный и ближневосточный.
        Хватит цацкаться с мировым гегемоном зла США и примкнувшим к нему ...... (непереводимая игра слов, в основе которой одесский иврит-основоположник фени). Ну нет у меня более приличных слов для оценки коллективного прогрессивного человечества. Если только по Лаврову:

        Браво good хорошо сказали.
        ul_vitalii
    2. Антарес Вчера, 21:51
      Цитата: Балу
      одесский иврит-основоположник фени

      Фе́ня (лат. Foena, рум. Fenea)— язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и первоначально использовавшийся офенями (бродячими торговцами). Офени создали тайный язык, придумав новые корни и оставив традиционную русскую морфологию, и использовали этот придуманный язык для общения «не для чужих ушей». Впоследствии язык был перенят уголовной средой, и в настоящее время феней называется воровской жаргон (разговаривать на таком языке — по фене ботать).
      Антарес
  7. Симон Вчера, 17:44
    Цитата: Spartanez300
    Мразь заокеанская любыми способами хочет развязать войну в регионе , пользуясь тупостью своих так называемых союзников . Из кожи вон лезут лишь бы столкнуть славян лбами , не пойму откуда взялась такая ненависть к нашим народам .

    Не только развязать войну, но еще и спихнуть не нужное и устаревшее штатам оружие! yes
    Симон
  8. turbris Вчера, 17:53
    Польша, Прибалтика, Румыния с Болгарией будут в этом участвовать без всяких робких возражений - хозяин прикажет, значит будет выполнено.
    turbris
  9. Михаил м Вчера, 17:54
    Наглосаксы в своём амплуа: есть костёр, есть каштаны, есть руки, которыми их можно таскать. Грех не использовать такую возможность. Ну а ежели медведь по наглым ручонкам лапой пройдётся с когтями, то это проблемы индейцев.
    Михаил м
  10. Kars Вчера, 18:09
    Пусть санкции выведет против стран поставщиков оружия))))
    Kars
  11. APASUS Вчера, 18:13
    Ну что ,вполне логично.Американцы сразу решают две проблемы:
    1 Украина получи обещанное вооружение
    2 В случае провала этой затеи,все шишки попадут на головы ретивых союзников.
    APASUS
  12. samarin1969 Вчера, 18:22
    Все эти страны Восточной Европы - профессиональные перебежчики. Весь ХХ век они были "за тех кто побеждает" - "западные демократии", фашисты, коммунисты....Эти политические "фигаро" с удовольствием откликаются на русофобские призывы заокеанских "пастухов". ...
    Вполне реальное европейское оружие убивает русских людей. А вот реальных противодействий от властей "РФ" вряд ли стоит ждать..."бизнес-интересы......".....
    samarin1969
  13. Аскет Вчера, 18:40
    Укрошумеры превратят Джавелин в Ржавелин, поэтому пусть поставляют хоть через пингвинов Талибы через Южную Осетию тоже кое что могут получить,такое, которое сильно не понравится бравым американским воякам
    Аскет
  14. Evgenijus Вчера, 19:18
    США - это Карабас Барабас с факелом войны. Но найдется на него и Буратино ...
    Evgenijus
  15. groks Вчера, 19:20
    Порошенко добился. САМБО круче чем Дзю.-до?
    Само по себе оружие не нужно, нужен факт поддержки Киева возможно большим количеством стран запада.
    groks
    1. Антарес Вчера, 21:53
      Цитата: groks
      Само по себе оружие не нужно, нужен факт поддержки Киева возможно большим количеством стран запада.

      именно, даже российские/украинские сми пишут -главное не поставка-а сам факт военной летальной помощи
      Антарес
  16. Лексус Вчера, 21:00
    А слабо, как Израиль в Сирии и Ливане, себя повести? Появилась опасность - ловите "привет" (не обязательно удары ВТО, можно груз по пути перехватить силами ССО). Или ВС РФ только для парадов, а для всего остального - бесчисленные "озабоченности"?
    Лексус
  17. unignm Вчера, 21:21
    дык литва давно стрелковку передаёт
    unignm
    1. Метан Вчера, 21:41
      "и это прискорбно..."
      Ну и?Будем и дальше выражать скорбь?Прям жалко становится Лаврова,как он,бедный,скорбит.
      Метан
  18. gerkost2012 Вчера, 21:27
    Стыдно и тошно все это читать. О том. что в р-не и в самой Попасной поляки, знаем от своих военных ЛНР. А если там поляки, то откуда у них оружие стандарта НАТО? Таки от НАТО. В т ч и САУ Юж Корейского производства (155 мм), из которых уже не раз лупили по нашему городу. Они разве недоступны ВСУ? Секретны? А гос С Лавров рассказывает, что США хотят этот сброд "подключить к передаче оружия" Что это за театр одного актера с облагораживанием США вместе с их сателлитами- союзниками?
    gerkost2012
    1. Метан Вчера, 22:03
      Цитата: gerkost2012
      Стыдно и тошно все это читать. О том. что в р-не и в самой Попасной поляки, знаем от своих военных ЛНР. А если там поляки, то откуда у них оружие стандарта НАТО? Таки от НАТО. В т ч и САУ Юж Корейского производства (155 мм), из которых уже не раз лупили по нашему городу. Они разве недоступны ВСУ? Секретны? А гос С Лавров рассказывает, что США хотят этот сброд "подключить к передаче оружия" Что это за театр одного актера с облагораживанием США вместе с их сателлитами- союзниками?

      Ты его мелко не кроши.Гений мировой дипломатии как-никак...Обложил бы их всех в оонах энтих хоть разок по матери,глядишь,хвосты бы и поподжали.А то вежливые все,прям до поносу.Тьху мать-перемать!
      Метан
      1. gerkost2012 Вчера, 22:19
        А как же, классическая дипломатия. Не дай бог, "партнер" обидится, занервничает. Но, самое чудное, когда от таких, как Ф Клинцевич и даже более важных российских политических персон раздаются заявления о том, что если ВСУ осмелятся перейти в наступление, то Россия не допустит геноцида населения Донбасса! Ёшкин кот, а что же тогда Киевские власти скоро как четыре года творят в ДЛНР? Если это не геноцид, то чем назвать эти ночные обстрелы спящих городов? Физиотерапией? Общеукрепляющими процедурами? Или геноцид, это не помалу, но каждый день, а когда порешат всех и сразу? Тьху их, раскубыть в кочерыжку!
        gerkost2012
        1. Метан Вчера, 22:52
          А пошли они все...Они о геноциде будут рассуждать,когда от Донбасса останется дым с большой копотью.
          Метан
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