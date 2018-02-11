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Лавров: Вашингтон пытается подключить Польшу и страны Балтии к передаче оружия на Украину
Американцы пытаются подключить к передаче летального оружия украинским властям Польшу и страны Прибалтики, «солидные» страны Европы робко возражают против таких поставок, передает РИА Новости, заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
По его словам, «США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями – наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить».
В ходе недавнего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом достиг «полного понимания» в вопросе передачи американского летального вооружения на Украину. По его слова, оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».
Напомним, в прошлом году правительство США одобрило план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.
Европа не молчит, а негромко и непублично возражает. По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам,сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, «США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями – наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить».
По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно,подчеркнул Лавров.
В ходе недавнего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом достиг «полного понимания» в вопросе передачи американского летального вооружения на Украину. По его слова, оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно».
Напомним, в прошлом году правительство США одобрило план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.
Использованы фотографии: http://www.businessinsider.com
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