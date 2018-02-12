Два батальона танков «Армата» на пути в войска

Государственные испытания новейшей боевой техники на базе платформы "Армата" стартуют в этом году и будут продолжаться 2 года. После их завершения будет принято решение о массовой закупке. Также проходят испытания новые танковые снаряды.



На сегодняшний день Уралвагонзавод имеет контракт с Министерством обороны на поставку двух батальонов танков Т-14. На данный момент танковый батальон отдельной бригады российской армии насчитывает 42 танка. То есть общее число боевых машин, которые будут поставлены в войска в ближайшие 2 года, приближается к сотне единиц. Все они по мере поступления будут проходить опытно-боевую эксплуатацию.



Более того, в ближайшее время отечественный ОПК должен представить роботизированную версию суперсовременного танка. Уже созданы системы дистанционного управления танков, а также дополнительные средства слежения за внешней обстановкой.











