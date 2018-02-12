12:07 12 февраля

Два батальона танков «Армата» на пути в войска

Государственные испытания новейшей боевой техники на базе платформы "Армата" стартуют в этом году и будут продолжаться 2 года. После их завершения будет принято решение о массовой закупке. Также проходят испытания новые танковые снаряды.

На сегодняшний день Уралвагонзавод имеет контракт с Министерством обороны на поставку двух батальонов танков Т-14. На данный момент танковый батальон отдельной бригады российской армии насчитывает 42 танка. То есть общее число боевых машин, которые будут поставлены в войска в ближайшие 2 года, приближается к сотне единиц. Все они по мере поступления будут проходить опытно-боевую эксплуатацию.

Более того, в ближайшее время отечественный ОПК должен представить роботизированную версию суперсовременного танка. Уже созданы системы дистанционного управления танков, а также дополнительные средства слежения за внешней обстановкой.




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Комментарии 8

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  1. армеец Сегодня, 08:10
    Наверное в Таманскую или Кантемировскую
    армеец
    1. kirgiz58 Сегодня, 11:56
      "На данный момент танковый батальон отдельной бригады российской армии насчитывает 42 танка.!
      Неужели и начальника штаба батальона и замполита на танки пересадили?! smile 3 роты по 13 + танк комбата = 40 ед.
      kirgiz58
  2. Салют Сегодня, 08:13
    будущее наступило
    Салют
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:17
      Цитата: Салют
      будущее наступило

      наступит...через пару лет...возможно.
      андрей юрьевич
  3. Салют Сегодня, 08:17
    а еще хотят женщин брать в пилоты!! не просто будет принять то что судьбу Романа Филипова повторит какая-то женщина.
    Салют
  4. bistrov. Сегодня, 09:21
    Отрадно,что повсюду в российской армии идет боевая учеба,но это ещё не все, так сказать , не панацея.... Перед ВОВ,по рассказам очевидцев, как только начинался дождь или метель, воинские части тех лет поднимали по тревоге и далее шел полевой выход , боевое развертывание и т.д. Но это тогда,не помогло, а 20 тыс советских танков были уничтожены в течение двух недель, пусть половина из них были уже никуда не годные танки Т-26.
    Значит нужен ещё и такой фактор,как боевой опыт и умение воевать, а он приобретается только на реальной войне.

    Поэтому, правильно поступает сегодняшнее российское военно-политическое руководство: путем участия в ограниченном военном конфликте дать возможность личному составу приобрести этот бесценный опыт, отработать методы ведения войны и апробировать технику. В будущей войне прольется меньше крови.
    bistrov.
    1. Pavil144 Сегодня, 09:31
      В основном это опыт для авиации ну и флота( пуски калибров) а другие виды войск?
      Pavil144
  5. НЕКСУС Сегодня, 11:21
    Армата на войсковые -это замечательно.А как дела с Бумерангом и Курганцем?При этом непонятно ,будет ли войсковые испытания с этого года проходить Т-15 и Т-16.
    НЕКСУС
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