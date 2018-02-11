00:06 12 февраля
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Глава МИД РФ объяснил, чем вызвана русофобская истерия Запада

Русофобская политика Запада, выражающаяся в различного рода обвинениях и «наскоках», родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам,
сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».


Но в 2000-е годы Россия «стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной – с тысячелетней историей, которой люди гордятся».

Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя. Вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства",
отметил министр.

Для примера он привел американское расследование о мифическом «вмешательстве» в президентские выборы.

Больше чем за год расследования ни единого факта и ни единого подтвержденного спекулятивного утверждения не появилось. Это невозможно. Если бы эти факты были, они бы давно уже "утекли". Я знаю, как в США работает эта система, – там все "утекает", когда такое огромное количество людей задействовано во всяких слушаниях, расследованиях и так далее,
рассказал Лавров.

По его словам, «они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание от проблем самой американской политической системы».

Напомним, расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, по результатам которых президентом стал Дональд Трамп, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. До сих пор каких-либо внятных выводов по этому поводу обнародовано не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. Spartanez300 Вчера, 18:03
    Теперь нужно любыми способами ставить их на место , что бы до них наконец дошло что сейчас уже не девяностые .
    Spartanez300
    1. APASUS Вчера, 18:08
      Так поставили уже,вот теперь идет ответная реакция в виде истерики!
      APASUS
      1. Вас Влад Вчера, 18:19
        Цитата: APASUS
        Так поставили уже,вот теперь идет ответная реакция в виде истерики!

        С СССР боролись, боролись, с помощью предателей победили!Теперь мы как то снова очухались, стали им гудбай говорить,всё повторяется hiТеперь их задача создать в ихнем электорате образ врага и снова в бой, грабить !
        Вас Влад
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:25
          Цитата: Вас Влад
          Теперь их задача создать в ихнем электорате образ врага и снова в бой, грабить !

          а они когда-нибудь чем то другим занимались? recourse
          Angel_and_Demon
          1. LSA57 Вчера, 18:32
            Цитата: Angel_and_Demon
            а они когда-нибудь чем то другим занимались?

            да невозможно вспомнить что то другое. вся история, грабежи и войны. да ещё работорговля
            LSA57
          2. Вас Влад Вчера, 18:32
            Цитата: Angel_and_Demon
            а они когда-нибудь чем то другим занимались?

            Вы что не помните девяностые и как они нас любили?
            Вас Влад
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:03
              Цитата: Вас Влад
              Вы что не помните девяностые

              очень хорошо помню, и за их любовь отплатить готов тем же - только любить буду бутылкой из-под шампаеского
              Angel_and_Demon
            2. влад66 Вчера, 19:15
              Цитата: Вас Влад
              Вы что не помните девяностые и как они нас любили?

              Помним,Влад такое в страшном сне не забудешь. hi
              влад66
              1. svd-73 Вчера, 21:04
                Помним,Влад такое в страшном сне не забудешь
                Ноющим о том "какая сейчас плохая жизнь"я всегда напоминаю те года.И вспоминаю наступающий 1993 год и "праздничный стол" состоящий из последней мелкой картошки подгоревшей на сковороде,так как денег не было даже масла купить из за задержек зарплат.И зарплата обесценившаяся быстрее чем ты её получишь.
                svd-73
          3. Scoun Вчера, 18:33
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Вас Влад
            Теперь их задача создать в ихнем электорате образ врага и снова в бой, грабить !

            а они когда-нибудь чем то другим занимались? recourse

            Более того, они специально сеют и взращивают эту русофобию, целая программа действует.
            Прибалты, Украина, Болгария и тд и тд и потом их руками как могут гадят.
            Scoun
      2. oldseaman1957 Вчера, 18:26
        Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
        - Мы Их поняли и даже просчитали. Дёргаться - без толку, нужно просто иметь их в виду и делать то что Нам нужно.
        oldseaman1957
      3. Терский Вчера, 18:27
        Цитата: APASUS
        Так поставили уже,вот теперь идет ответная реакция в виде истерики!

        Она, истерика, была, есть и будет. Причина проста, сила русских. Она в способность вытерпеть то, что сломало бы другие нации, чего никогда не было у них. Отсюда вой, сопли, визг и топот ножками..
        Терский
        1. DMB_95 Вчера, 19:54
          Цитата: Терский

          Она, истерика, была, есть и будет. Причина проста, сила русских. Она в способность вытерпеть то, что сломало бы другие нации, чего никогда не было у них. Отсюда вой, сопли, визг и топот ножками..

          Разве смогла бы какая-либо другая страна хотя бы просто выжить после того , что пережила Россия со второй половины 80-х до начала 2000-х годов ? Около 15 лет страну практически убивало её собственное руководство и прочая пОгань под руководством и при активном участии всех наших врагов и бывших друзей . Россия вылезла из могилы и снова заняла место одного из влиятельнейших государств мира без чьей-либо помощи и в условиях активного непрерывного противодействия со всех сторон . Кто бы смог такое просто пережить ?
          DMB_95
      4. LSA57 Вчера, 18:35
        Цитата: APASUS
        Так поставили уже,

        LSA57
      5. влад66 Вчера, 18:52
        Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам,

        Да хотят опять пальцы веером,морда кирпичом.Только началось все гораздо раньше. yes
        влад66
        1. cniza Вчера, 19:10
          Вот только Назарбаев их уговаривал союз не разваливать , но они его игнорировали.
          cniza
          1. влад66 Вчера, 22:43
            Цитата: cniza
            Вот только Назарбаев их уговаривал союз не разваливать , но они его игнорировали.

            Витя это фото не из Вискулей,где алканоид действительно отчтывался об уничтожении СССР,это фото с Алма атинской встречи глав союзных республик,где и было сформировано СНГ 21 12 1991года.А СНГ провозглашено было в Вискулях.
            СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путём подписания 8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (известно в СМИ как Беловежские соглашения).В документе, состоявшем из Преамбул и 14 статей, констатировалось, что Союз ССР прекращал своё существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились об образовании Содружества Независимых Государств.Уже 10 декабря соглашение было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России. Российский парламент ратифицировал документ подавляющим большинством голосов: «за» — 188 голосов, «против» — 6 голосов, «воздержались» — 7, тем самым он нарушил ст. 104 Конституции РСФСР, так как для ратификации Беловежского соглашения необходимо было созвать высший орган государственной власти — Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку соглашение затрагивало государственное устройство республики, являющейся частью Союза ССР, и тем самым влекло за собой изменение Конституции[4]. В апреле 1992 года Съезд народных депутатов России трижды отказался ратифицировать Беловежское соглашение, вплоть до своего разгона в октябре 1993 года он так и не ратифицировал документ.13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей. Впоследствии Президент Казахстана Н. Назарбаев предложил собраться в Алма-Ате для обсуждения вопросов и принятия совместных решений.В организованной специально для этих целей встрече приняли участие главы одиннадцати бывших союзных республик: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины (из бывших союзных республик отсутствовали Латвия, Литва, Эстония и Грузия). Результатом стало подписание 21 декабря 1991 года Алма-Атинской декларации, в которой излагались цели и принципы СНГ. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием». Также сохранялось объединённое командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием, фиксировалось уважение сторон к стремлению к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства, приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства. Констатировался факт прекращения существования СССР с образованием СНГ. Также был подписан протокол к соглашению о создании СНГ. Последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ, стала Молдавия (8 апреля 1994 года), до этого являвшейся ассоциированным членом организации. В 1993 году действительным членом СНГ стала Грузия.
            drinks hi
            влад66
      6. Радио-няня Вчера, 20:35
        А как прерывают истерику? Правильно, по морде со всей дури...
        Радио-няня
    2. Комментарий был удален.
    3. Отец солдата Вчера, 18:45
      Ставить Запад на место эффективней всего деньгами, капиталисты по другому не понимают, не платить взносы во всякие русофобские организации-говорильни, закрыть все "магдональсы" только людей травят своим ГМО, убрать с проката кинотеатров всю западную чернуху типа американского спасения мира, а заодно и местных малаховых с их вечной темой джигарханяна (программы по лицензии).
      Отец солдата
      1. rocket757 Вчера, 19:50
        Истерика из за бугра, да и фиг на неё.
        Работать и делать страну сильной, вот и весь рецепт.
        Не повторять тех же ошибок ... учится у "партнёров", брать самое лучшее и не начинать опять бодягу типа всё запретим, а сами при лучине жить будем ... плавали, помнить должны, что это путь в никуда.
        Для начала власть в стране установить, шоб за страну работала, за народ, а не за свой карман.
        rocket757
  2. Сергей Медведев Вчера, 18:11
    “Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам,

    Ещё бы эту приватизацию отменить и Чубайса посадить. И тогда вообще всё будет отлично!
    Сергей Медведев
    1. Rusland Вчера, 18:19
      Это будет последний гвоздь в крышку гроба.
      Rusland
    2. Гардемарин Вчера, 18:23
      Не полетели бы "щепки". Пока этого удавалось избежать, но и результаты не сравнить со Сталинскими пятилетками.
      Гардемарин
    3. Angel_and_Demon Вчера, 18:26
      Цитата: Сергей Медведев
      и Чубайса посадить.

      еврейского белоруса не трогать am
      Angel_and_Demon
      1. Сергей Медведев Вчера, 18:42
        Цитата: Angel_and_Demon
        еврейского белоруса не трогать

        Разве? А я слышал, что он латышский украинец. Так где же истина?
        Сергей Медведев
      2. Sverdlov Вчера, 18:54
        и Чубайса посадить.
        Кто-ж его посадит? Он-же памятник перестройки!
        Sverdlov
        1. Лександрыч Вчера, 19:23
          Надо выпустить на свободу В.Квачкова, извиниться перед ним. Дать довести задуманное до логического конца.
          Лександрыч
      3. Радио-няня Вчера, 20:37
        Заберите его к себе. Ещё и денег подкинем....
        Радио-няня
  3. 210окв Вчера, 18:13
    Надо было объяснить по "старой"традиции..Двумя емкими словами...Головы чугунные.
    210окв
  4. изя топ Вчера, 18:17
    до сих пор с содроганием вспоминаю козырева am
    изя топ
    1. Rusland Вчера, 18:28
      Андрея Громыко прозвали западные дипломаты мистер "НЕТ", а Козырева - мистер "ДА".
      Rusland
      1. Ivan.A Вчера, 19:01
        Славо Богу и козырева нет и ельцина ( у власти) . А Сергей Викторович всяко лучше козырева.
        И 90-е, прости Господи, далеко позади.
        Ivan.A
    2. LSA57 Вчера, 18:32
      Цитата: изя топ
      до сих пор с содроганием вспоминаю козырева

      да там и гайдарка не лучше
      LSA57
  5. Геркулесыч Вчера, 18:19
    Иллюзией было нам считать, что НАТО и Евросоюз считают Россию себе равной, и дружественной страной! am
    Геркулесыч
    1. Вас Влад Вчера, 18:22
      Цитата: Геркулесыч
      Иллюзией было нам считать, что НАТО и Евросоюз считают Россию себе равной, и дружественной страной!

      Иллюзией было бы считать что это имеет какое то значение!Значение имеет только наши природные кладовые!По этому для них мы всегда будем какими то не такими!Распад СССР пример нашего прогиба..
      Вас Влад
    2. Гардемарин Вчера, 18:25
      Далеко не все из нас так считали, но большинство кристалл : даёшь демократию.
      Гардемарин
  6. лысова Вчера, 18:32
    Скоро начнут заигрывать, как нашкодившие коты. Злопамятство, хреновая вещь, только не к этой теме. Хватит повторять историю, прощать всем и всё. Все данные есть, кто и что делал против России. Наказать всеми доступными способами ( экономически, политически, газетёнки, МОКи, WADA и прочую шваль не забыть ).
    лысова
  7. samarin1969 Вчера, 18:37
    Трудно понять к кому он обращается...Если к "партнёрам" - то бесполезно, если к "россиянам" - излишне.
    samarin1969
  8. Гардамир Вчера, 18:42
    рассказал Лавров.По его словам, «они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание от проблем самой российской политической системы».
    Гардамир
  9. Albatroz Вчера, 18:44
    Ну и времена
    Одна истерия
    Везде
    Albatroz
  10. рюрикович Вчера, 18:44
    Ладно, то что поняли, уже хорошо. То, что эта истерия связана с разрушением иллюзий относительно нас,тоже понятно.
    Но истерия выражается не только высказываниями определенных лиц касательно нас, но и действиями. А они уже несут конкретный ущерб как экономике, так и имиджу.
    Возникает вопрос - неужели все эти "глубочайшие сожаления" кого-то на Западе волнуют? Как гадили,так и дальше гадят, как выводили капиталы, так и дальше выводят, как покупали олигархи яхты , так и дальше покупают...
    В наглую уже в том же спорте ноги вытирают, а мы....вытерли сопли и дальше выражаем сожаления по какому либо способу.............
    request
    рюрикович
  11. voyaka uh Вчера, 18:49
    Гордиться тысячелетней или много-тысячелетней историей - самый большой тормоз для страны, какой
    можно придумать. Самая большая ошибка.
    Греки сидят в полной попе и гордятся, что они - основа всей европейской культуры.
    Аналогично: персы, египтяне, армяне. Список можно продолжать.
    (если бы евреи-израильтяне гордились царем Соломоном, то торговали бы апельсинами до сих пор).
    Гордиться надо достижениями настоящего.
    Прошлого уже нет. Прошлое - кладбище. Туда иногда надо приходить, но гордиться им? belay
    Есть только настоящее и из него - может - (если шевелиться) вырасти будущее fellow .
    voyaka uh
    1. DMB_95 Вчера, 19:19
      Цитата: voyaka uh
      Гордиться тысячелетней или много-тысячелетней историей - самый большой тормоз для страны, какой
      можно придумать. Самая большая ошибка.
      Греки сидят в полной попе и гордятся, что они - основа всей европейской культуры.
      Аналогично: персы, египтяне, армяне. Список можно продолжать.

      Кто-то "сидит в полной попе" и входит в ваш список , а Россия и историей своей гордится , и объективно является одной из трёх сверхдержав планеты . Самая большая ошибка - забывать свою Историю .
      DMB_95
      1. влад66 Вчера, 20:07
        Цитата: voyaka uh
        Прошлого уже нет. Прошлое - кладбище

        Кто не помнит свое прошлое,у того нет будущего.Не помню кто сказал,напомните Алексей Батькович. hi
        влад66
    2. грау Вчера, 19:56
      А про свой любимый Китай забыл дабавит fellow
      грау
    3. samarin1969 Вчера, 20:32
      Отчасти вы правы, уважаемый, voyaka uh. ТОЛЬКО гордится - это странно и глупо. Замечу, что с исторической памятью в Израиле, США, Японии, Великобритании всё намного лучше чем в "РФ": большое количество исторических праздников, микроскопное изучение "своей" истории, гордость за именитых соотечественников, запрет на "неудобные" факты истории...
      В России историческая гордость на официальном уровне всплывает официально всего два раза в год. Российская историческая гордость дважды была зачищена "под ноль" до состояния безликой "РФ". То, что современная "Россия" находится в технологическом "обозе" - вы правы. Но этому скорее причина - низкий уровень "гордости". Израиль похож на отмобилизованный военно-экономический лагерь. В "РФ" же политики бояться даже подумать о таком состоянии общества и государства. Россия для власти всего-лишь одна из юрисдикций их бизнеса - не более....Гордости давно уже нет.
      samarin1969
    4. turbris Вчера, 20:50
      Да конечно, надо думать только о настоящем, это только в государстве в котором отсутствует прошлое. А в России великое прошлое и им надо гордиться, конечно и настоящее и будущее должно базироваться на фундаменте великого прошлого, к сожалению в истории России этот фундамент постоянно разрушали агрессии враждебных государств, но она возрождалась из пепла. Настоящее надо создавать, чтобы потом им гордиться - это правильно, о будущем надо думать, а говорить, что прошлое кладбище может человек, который не уверен в будущем. Оно и правильно - что ждет Израиль в будущем - никто не может сказать, что оно вообще будет.
      turbris
    5. KaPToC Вчера, 21:33
      Цитата: voyaka uh
      Есть только настоящее и из него - может - (если шевелиться) вырасти будущее

      В ответ на ваши глупости прост - 17 000 000 квадратных километров.
      KaPToC
    6. Ст.пропорщик Вчера, 22:55
      вояка ух. Какой то Вы раскольник. По Вашей логике надо израильскому народу отказываться от древнего звания "избранных". Чет не наблюдается таких телодвижений. Я в затруднении - как же энто понимать?
      Ст.пропорщик
  12. Razvedka_Boem Вчера, 18:53
    Жду момент когда российский МИД скажет не - Выражаем озабоченность..
    А поставит перед фактом сделанных действий. Не оправдываясь и не отчитываясь.
    Говорят команду Вагнера сильно потрепали..
    Ждем реакции России..
    Выразят озабоченность или ответят.
    Razvedka_Boem
  13. KIBL Вчера, 18:55
    Да поздно уже ерепениться!Россию уже обделали,теперь остаётся только вяло оправдываться,полиция тут не причем.С этой западной сволочью надо действовать на опережение.Только чуть завоняло с их стороны сразу контр меры,как в уличной драке,всегда бей первым!
    KIBL
  14. groks Вчера, 19:15
    Странное заявление. В САСШ это знают, мы это знаем. Выразить лояльность к нынешней власти? Так его бы турнули давно, будь он нелояльным. Для кого ещё? Есть какая-то ещё сила, сторона, которой нужны подобные заявления?
    groks
  15. Катерник Вчера, 19:22
    Цитата: voyaka uh
    Гордиться тысячелетней или много-тысячелетней историей - самый большой тормоз для страны, какой
    можно придумать. Самая большая ошибка.
    Греки сидят в полной попе и гордятся, что они - основа всей европейской культуры.
    Аналогично: персы, египтяне, армяне. Список можно продолжать.
    (если бы евреи-израильтяне гордились царем Соломоном, то торговали бы апельсинами до сих пор).
    Гордиться надо достижениями настоящего.
    Прошлого уже нет. Прошлое - кладбище. Туда иногда надо приходить, но гордиться им? belay
    Есть только настоящее и из него - может - (если шевелиться) вырасти будущее fellow .

    C Вами всё в порядке ?
    Это евреи без роду и племени. Это вам нечем гордиться. Ведь если вспомнить историю, то вы были рабами у египтян. К тому же государственность обрели практически на днях. А у нас так : без прошлого нет и настоящего. Нам есть чем гордиться !
    Катерник
    1. voyaka uh Вчера, 19:45
      Когда настоящее ..."не фонтан" обращаются
      к прошлому и усиленно им гордятся.
      voyaka uh
      1. Hottabych Вчера, 20:50
        А что вы подразумеваете под фонтаном? Вашу жизнь в Израиле? Сомневаюсь! Есть у меня знакомый, который живет там, и живет не плохо! Так вот, после его бесскорыстных и даже патриотичных soldier рассказов об условиях основной массы проживающих и быте и ценах, я сомневаюсь, что там жить лучше... lol
        Hottabych
  16. ando_bor Вчера, 19:22
    Работает Трампушка, - иначе можно было и признать вмешательство, если нет разницы, - или по крайней мере загадочно молчать, и не пытаться открещиваться..
    ando_bor
  17. akudr48 Вчера, 19:50
    Дипломатия - это, конечно, искусство «Дважды подумать, прежде чем ничего не сказать...»

    Лавров дважды и не сказал, а мог бы.

    Например, расследование о мифическом «вмешательстве» России в президентские выборы в США, это правда, только предлог для наскоков.
    Ну почему же тогда и не продолжить, что США этот шум нужен для окончательной антагонизации отношений с Россией с целью последующей конфискации наворованных эффективными менеджерами у нас и прикопанных у них $ 1 -2 млрд?
    Но этого нельзя говорить, уже с точки зрения внутреннего потребления, глупо напоминать электорату, что очень немалые, денежки - то были наши, стали ихние, независимо, отберет их старший брат или оставит у "наших" воров, чтобы и дальше Родину предавали, но только более эффективно.

    Или, что эта шумиха о вмешательстве и определение России угрозой, пострашнее, чем лихорадка Эбола, затеяна, в т.ч., и потому, что с реальной угрозой геополитического характера со стороны Китая в США ничего не могут сделать, поэтому и переключают внимание на Россию. Потому, что Китай силен, а Россия - слаба, спасибо Горбачеву, Ельцину и нынешнему кандидату.
    Здесь уже молчок по внешнеполитическим соображениям, нельзя "партнера" волновать понапрасну.
    akudr48
    1. akudr48 Вчера, 20:21
      До чего непривычные цифры, триллион! Это пишется так: 1 000 000 000 000. Ошибка в цифрах у меня. Надо было бы вместо 1 - 2 млрд написать 1- 2 триллиона.
      akudr48
  18. Radikal Вчера, 20:17
    Русофобская политика Запада, выражающаяся в различного рода обвинениях и «наскоках», родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
    Вот как?! А может быть от того, что руководство не отвечает адекватно на эти обвинения и наскоки?! Какой крах от иллюзий вседозволенности? Захотели лишить Россию гимна на Олимпиаде - лишили! Захотели захватить собственность диппредставительств в США - захватили! Нужно похитить гражданина РФ в какой-нибудь стране - нет вопроса! И список можно продолжать...! Министр, и остальные представители кого хотят обмануть - самих себя? СССР не в пример мощнее был, и я что-то не помню чтобы наш министр иностранных дел А.Громыко, или Л.Брежнев жаловались с экрана телевизора на санкции, и что "партнёры" из США и Европы нас не понимают! Кто-нибудь, кто в те времена уже был в зрелом возрасте из присутствующих на форуме помнит такое?! Я - нет! am
    Radikal
    1. Ст.пропорщик Вчера, 23:08
      Без сарказма. Оглянитесь - мир и ФША уже другие,от Союза осталась Россия Супердержава, но менее сильная чем "партнер".А посему "с голой пяткой на шашку" нам не с руки. Как ни прискорбно это - надо быть умнее, но, как говорят иностранные руководители - Россия придет и долги спросит.
      Ст.пропорщик
  19. Radikal Вчера, 20:19
    Цитата: voyaka uh
    Когда настоящее ..."не фонтан" обращаются
    к прошлому и усиленно им гордятся.

    Если не помнить прошлого, то быстро привыкнешь, и смиришься с настоящим! sad
    Radikal
  20. Лексус Вчера, 20:52
    когда проводилась приватизация по их лекалам

    А она пересмотрена? Результаты залоговых аукционов отменены?
    Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России

    Ниша заведений быстрого питания, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, табачных изделий - всё это прихватизировано западными компаниями. Попробуйте с ними посудиться, ради интереса. Будете неприятно удивлены.
    Лексус
  21. Анатольевич Вчера, 21:20
    Цитата: cniza
    Вот только Назарбаев их уговаривал союз не разваливать , но они его игнорировали.

    Теперь и он стал полосатым пятую точку полировать, в виде латиницы.
    Анатольевич
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