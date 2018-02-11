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Глава МИД РФ объяснил, чем вызвана русофобская истерия Запада
Русофобская политика Запада, выражающаяся в различного рода обвинениях и «наскоках», родилась из-за шока, который западные политики испытали от краха у них иллюзий о вседозволенности в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Но в 2000-е годы Россия «стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной – с тысячелетней историей, которой люди гордятся».
Для примера он привел американское расследование о мифическом «вмешательстве» в президентские выборы.
По его словам, «они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание от проблем самой американской политической системы».
Напомним, расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, по результатам которых президентом стал Дональд Трамп, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. До сих пор каких-либо внятных выводов по этому поводу обнародовано не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам,сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Но в 2000-е годы Россия «стала осознавать, что она не является страной, появившейся только что из ниоткуда, а страной – с тысячелетней историей, которой люди гордятся».
Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя. Вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства",отметил министр.
Для примера он привел американское расследование о мифическом «вмешательстве» в президентские выборы.
Больше чем за год расследования ни единого факта и ни единого подтвержденного спекулятивного утверждения не появилось. Это невозможно. Если бы эти факты были, они бы давно уже "утекли". Я знаю, как в США работает эта система, – там все "утекает", когда такое огромное количество людей задействовано во всяких слушаниях, расследованиях и так далее,рассказал Лавров.
По его словам, «они всячески пытаются использовать эту истерию для того, чтобы отвлечь внимание от проблем самой американской политической системы».
Напомним, расследование приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, по результатам которых президентом стал Дональд Трамп, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе США. До сих пор каких-либо внятных выводов по этому поводу обнародовано не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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