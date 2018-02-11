Глава МИД РФ объяснил, чем вызвана русофобская истерия Запада

Эта иллюзия укреплялась в "лихие 90-е", когда у нас работали западные, американские, европейские советники в самых разных ключевых министерствах, когда проводилась приватизация по их лекалам,

Это оказалось шоком для тех, кто был в плену иллюзий о вседозволенности в отношении России. Они от этого шока, по-моему, до сих пор не могут прийти в себя. Вот тогда и пошли все нынешние "наскоки" и "вмешательства",

Больше чем за год расследования ни единого факта и ни единого подтвержденного спекулятивного утверждения не появилось. Это невозможно. Если бы эти факты были, они бы давно уже "утекли". Я знаю, как в США работает эта система, – там все "утекает", когда такое огромное количество людей задействовано во всяких слушаниях, расследованиях и так далее,