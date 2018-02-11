23:58 11 февраля
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Израиль официально признал, что истребитель F-16 был сбит сирийскими ПВО

Разбившийся накануне израильский военный самолет был поражен огнем с территории Сирии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства Израиля.



Израильское командование до сих пор не рассказывало, что привело к крушению истребителя F-16, который участвовал в налете на объекты, расположенные на территории Сирии, и называло попадание зенитной ракеты «вероятной, но не подтвержденной» причиной.


Во время атаки несколько зенитных ракет были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Один из них был поражен. Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули машину и приземлились на израильской территории,
говорится в материале Армии обороны Израиля.

Сообщается, что пилот истребителя при катапультировании получил тяжелые травмы и после операции идет на поправку в больнице израильского города Хайфы. Штурман пострадал менее серьезно и уже "на ногах". С последним по телефону пообщался премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным военных, пуски ракет по истребителям осуществляла сирийская армия, используя комплексы советского или российского производства С-200 и «Бук».

Инфографика пресс-службы отмечает и хронометрирует основные события субботнего инцидента: «перехват иранского беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Израиля, удар ВВС Израиля по иранскому пункту управления БПЛА на авиабазе Т-4 в районе сирийской Пальмиры, огонь с земли и падение поврежденного истребителя, вторая волна бомбардировок по сирийским и иранским целям, включая батареи ПВО в окрестностях Дамаска».

Бой продолжался четыре с половиной часа: с 04:25 до 08:55 (05:25-09:55 мск).

При этом начальник штаба израильских ВВС Томер Бар заявил, что субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года и завершилась полным успехом израильтян.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 200

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:49
    изделия ВПК СССР еще работают.
    Аристарх Людвигович
    1. Kars Сегодня, 19:01
      Пока кстати пруфов по разгрому ПВО Сирии никтотне приносил.кроме старых фоток базы т-4
      Kars
      1. voyaka uh Сегодня, 19:20
        Сегодня летали опять. На оценку фоток, что разрушено, что нет
        уходит где-то день. Когда пожары потушены, дыма нет, лучше видно.
        Фоткают снова и летят подчищать недоделки.
        voyaka uh
        1. Товарищ Ким Сегодня, 23:45
          Как так?
          Это же чужая земля.
          Если к Вам прилетят, опять про агрессию говорить начнёте?
          Неужели Сирийская Армия угрожает израильтянам (jидам).
          Мир не меняется, обижают слабых, боятся сильных.
          Вдарили бы лучше по саудитам, тем более, что они регулярно "теребят" еврейские фаберже:
          «Наши усилия, равно как и усилия мирового сообщества, не достигли желаемого успеха. Израиль по-прежнему располагает оружием массового поражения. Тоже самое можно сказать об Иране. Поэтому наш долг перед нацией, перед нашими людьми поставить вопрос о приобретении подобного оружия нами»
          Бывший министр разведки Саудовской Аравии принц Фейсал ат-Турки
          Товарищ Ким
      2. Николай Грек Сегодня, 19:27
        Цитата: Kars
        Пока кстати пруфов по разгрому ПВО Сирии никтотне приносил.кроме старых фоток базы т-4

        тут другое интересно...при попытке разгрома ПВО, эти самые ПВО вряд ли бы молчали, если уж в тот раз сбили самолет!!! request wassat wassat wassat
        Николай Грек
        1. хрыч Сегодня, 21:28
          Цитата: Николай Грек
          при попытке разгрома ПВО, эти самые ПВО вряд ли бы молчали

          Там на перехват Миги-25 полетели, специально для израильтян видимо хранили чтоб встретить достойно.
          К вопросу о героизме. Есть у нас негласный закон: "Сам погибай, а товарища выручай!" Есть среди хуситов наш человек, требуется разыскать и наградить в Кремле, правда сначала помыть хорошенько...
          хрыч
          1. Николай Грек Сегодня, 21:34
            Цитата: хрыч
            Цитата: Николай Грек
            при попытке разгрома ПВО, эти самые ПВО вряд ли бы молчали

            Там на перехват Миги-25 полетели, специально для израильтян видимо хранили чтоб встретить достойно.
            К вопросу о героизме. Есть у нас негласный закон: "Сам погибай, а товарища выручай!" Есть среди хуситов наш человек, требуется разыскать и наградить в Кремле, правда сначала помыть хорошенько...

            вы владеете арабским??? what what
            Николай Грек
            1. хрыч Сегодня, 21:43
              Цитата: Николай Грек
              вы владеете арабским?

              Перевожу со словарем wassatгугла
              хрыч
              1. Николай Грек Сегодня, 23:35
                Цитата: хрыч
                Цитата: Николай Грек
                вы владеете арабским?

                Перевожу со словарем wassatгугла

                laughing laughing кто кого несет??? куда несет?? зачем???!!! request request request и при чем здесь Кремль!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                Николай Грек
            2. IMH Сегодня, 22:40
              Нет, он просто ляпнул словца красного ради.
              IMH
      3. Арон Заави Сегодня, 19:46
        Цитата: Kars
        Пока кстати пруфов по разгрому ПВО Сирии никтотне приносил.кроме старых фоток базы т-4

        А ты проверь по этим объектам.

        Ты же понимаешь, что в 1982 году сирийцы тоже информацией не очень делились.
        Арон Заави
        1. Kars Сегодня, 20:23
          Как появятся,сбросте фото пораженной пусковой бука.
          Kars
          1. Арон Заави Сегодня, 20:29
            Цитата: Kars
            Как появятся,сбросте фото пораженной пусковой бука.

            Если появятся обязательно.
            Арон Заави
      4. Околоточный Сегодня, 23:53
        Какие пруфы? Вы же читате - операция окончилась полной победой. Джентельменам верят на слово.
        Околоточный
    2. The_Lancet Сегодня, 19:13
      Сообщается, что пилот истребителя при катапультировании получил тяжелые травмы и после операции идет на поправку в больнице израильского города Хайфы. Штурман пострадал менее серьезно и уже "на ногах". С последним по телефону пообщался премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

      Это хорошо что пилоты спасены, живы и (надеюсь) смогут дальше защищать свою страну.
      А провокаторы из соседней страны снова наказаны.
      The_Lancet
      1. влад66 Сегодня, 19:18
        Цитата: The_Lancet
        А провокаторы в очередной раз наказаны

        tongue tongue tongue tongue
        Прошу прощения за оффтоп.
        влад66
        1. Tiras Сегодня, 20:46
          В таком положение как находится Асад, смеяться - это показатель явных проблем с психическим здоровьем.

          Tiras
          1. влад66 Сегодня, 21:10
            Цитата: Tiras
            - это показатель явных проблем с психическим здоровьем.

            Конечно.конечно наш богоизбранный мил человек. good
            влад66
            1. Tiras Сегодня, 21:19
              Цитата: влад66
              Конечно.конечно наш богоизбранный мил человек.


              Tiras
              1. хрыч Сегодня, 21:45
                -----------------------------------
                хрыч
                1. Tiras Сегодня, 22:22
                  ---------------------------------

                  Tiras
                  1. хрыч Сегодня, 23:07
                    -------------------------------------------------
                    -----
                    хрыч
                    1. Tiras Сегодня, 23:41
                      —--------------------

                      Tiras
      2. ДВ Комс Сегодня, 19:27
        Цитата: The_Lancet
        Сообщается, что пилот истребителя при катапультировании получил тяжелые травмы и после операции идет на поправку в больнице израильского города Хайфы. Штурман пострадал менее серьезно и уже "на ногах". С последним по телефону пообщался премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

        Это хорошо что пилоты спасены, живы и (надеюсь) смогут дальше защищать свою страну.
        А провокаторы из соседней страны снова наказаны.

        Вообще то персы находятся в Сирии на законных основаниях по приглашению Правительства Сирии для борьбы с террористами. На каких основаниях израильтяне бомбят Сирийские и Иранские объекты на территории Сирии? Неужели израильтяне не понимают что так долго это продолжаться не будет? Иран по договоренности с Сирией в скором времени поставит на границе с Израилем свои ПВО для защиты своих и Сирийских объектов. Израильтяне этого хотят?
        ДВ Комс
        1. IMH Сегодня, 19:38
          Израилю в первую очередь важна своя безопасность, кстати, как и России. России не нужна Украина в НАТО и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем. Сильно ли Россию волновала лигитимность этих действий?- нет, не волновала. Права ли Россия?- с ее точки зрения да, и для Россиян это главное. Так и тут- Асад может хоть 100 приглашений в день иранцам слать, а Израиль и дальше будет бомбить те иранские объекты, что несут угрозу Израилю. Надеюсь, что объясняю доходчиво.
          IMH
          1. Николай Грек Сегодня, 20:12
            Цитата: IMH
            и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем.

            what what вы тоже сторонник дЭбилоидной идеи, что майдан хохлам устроила Россия??? recourse wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. IMH Сегодня, 21:38
              Нет конечно
              IMH
              1. Николай Грек Сегодня, 23:38
                Цитата: IMH
                Нет конечно

                а по вашему дЭбилоидному
                Цитата: IMH
                и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем.

                создается совсем другое впечатление!!! fool fool wassat wassat laughing laughing laughing
                Николай Грек
                1. Околоточный Сегодня, 23:55
                  Николай, вы и по французски могёте? Де Эбилоидному.
                  Околоточный
          2. KaPToC Сегодня, 20:38
            Цитата: IMH
            Сильно ли Россию волновала лигитимность этих действий?

            Как минимум существование России легитимно, а Израиля - нет.
            KaPToC
            1. Tiras Сегодня, 20:44
              Цитата: KaPToC
              Как минимум существование России легитимно, а Израиля - нет.


              Как минимум вы пишите бред.
              Tiras
              1. KaPToC Сегодня, 20:51
                Цитата: Tiras
                Как минимум вы пишите бред.

                Застрахуй братуху
                KaPToC
            2. IMH Сегодня, 21:40
              что вы курите? Еще осталось?
              IMH
              1. KaPToC Сегодня, 22:40
                Цитата: IMH
                что вы курите? Еще осталось?

                Ещё и пьем, и женщин ... хм.
                ПыСы Второй плюс от меня.
                KaPToC
            3. iliitchitch Сегодня, 22:47
              Цитата: KaPToC
              Как минимум существование России легитимно, а Израиля - нет.

              израиль есть , по факту . И неплохо себя чувствует . Если ещё соседям по карте подлянки лепить перестанет - цены таким людям не будет .
              iliitchitch
            4. karish Сегодня, 22:49
              Цитата: KaPToC
              Цитата: IMH
              Сильно ли Россию волновала лигитимность этих действий?

              Как минимум существование России легитимно, а Израиля - нет.

              Неужели ? belay
              Это ты нас легитимности лишил ? laughing
              karish
              1. KaPToC Сегодня, 22:54
                Цитата: karish
                Это ты нас легитимности лишил ?

                Как то это неправильно звучит - почти как "девственности лишил".
                А чем я хуже пиндocтана? Буду признавать или не признавать государства и правителей, вы же кричите с пеной у рта о не легитимности Асада?
                Вот и посмейся ... над собой.
                KaPToC
                1. karish Сегодня, 22:57
                  Цитата: KaPToC
                  Как то это неправильно звучит - почти как "девственности лишил"

                  ну для этого надо как минимум соответствующую пипетку отрастить.
                  Цитата: KaPToC
                  А чем я хуже тана?

                  не знаю ни того ни другого.
                  Цитата: KaPToC
                  Буду признавать или не признавать государства и правителей, вы же кричите с пеной у рта о не легитимности Асада?

                  нам до Асада наплевать и растереть.
                  Ни лезь к нам , ни тренируй у себя и не содержи террористические группировки воюющие против нас ,не вооружай наших врагов -- и будет тебе счастье.
                  karish
                  1. KaPToC Сегодня, 23:01
                    Цитата: karish
                    Ни лезь к нам , не вооружай наших врагов -- и будет тебе счастье.

                    Но вы то лезете и вооружаете? И нет вам счастья? Или есть? У дойчей спросим про еврейское счастье?
                    Цитата: karish
                    не знаю ни того ни другого.

                    Просвещайся
                    Цитата: karish
                    ну для этого надо как минимум соответствующую пипетку отрастить.

                    Интересуешься мужскими пипетками?
                    KaPToC
                    1. karish Сегодня, 23:06
                      Цитата: KaPToC
                      Но вы то лезете и вооружаете?

                      Кого вооружаем ? пруфы в студию
                      Цитата: KaPToC
                      И нет вам счастья? Или есть?

                      Есть
                      Израиль входит в 2018 год сильной страной со счастливыми гражданами. Об этом свидетельствует отчет World Happiness Report 2017
                      Среди самых счастливых стран мира Израиль оказался на 11-м месте, а среди стран Ближнего Востока и Азии в целом - самой счастливой.
                      В первую десятку попали Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Следом за ними расположился Израиль, получивший 7,213 балла.
                      США находятся на 14-м месте, Германия - на 16-м, Великобритания - на 19-м, Франция - на 31-м, Италия - на 48-м, Россия – на 49-м, Япония - на 51-м, Китай - на 79-м, Индия - на 122-м.

                      Замыкают список Сирия – 152-е, Танзания – 153-е, Бурунди – 154-е и Центрально-Африканская Республика, имеющая 2,693 балла.

                      wink
                      Цитата: KaPToC
                      Интересуешься мужскими пипетками?

                      Просто интересно , на каком треллере нужно будет такие бейцым возить wink
                      karish
                      1. KaPToC Сегодня, 23:39
                        Цитата: karish
                        Кого вооружаем ? пруфы в студию

                        Ох тыж божечки, пруфы ему понадобились, а смысл? Всё равно вы будете все отрицать, даже самое очевидное - честный еврей - нонсес.
                        Цитата: karish
                        Есть

                        Ну значит есть вам счастье.
                        Цитата: karish
                        Просто интересно , на каком треллере нужно будет такие бейцым возить

                        Увы, тут я вам не помощник.
                        KaPToC
          3. Dart2027 Сегодня, 20:38
            Цитата: IMH
            России не нужна Украина в НАТО и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем.

            Так Нуланд раздавала печенье по заданию Путина?
            Dart2027
            1. IMH Сегодня, 21:40
              Само собой нет.
              IMH
            2. karish Сегодня, 23:47
              Цитата: Dart2027
              Ох тыж божечки, пруфы ему понадобились, а смысл?

              Действительно , какой смысл. Собака лает - ветер носит
              Цитата: KaPToC
              Всё равно вы будете все отрицать, даже самое очевидное

              Ну так давай начнём с очевидного
              Цитата: KaPToC
              честный еврей - нонсес.

              Глупый еврей- нонсенс.
              Цитата: KaPToC
              Ну значит есть вам счастье.

              есть - есть
              Цитата: KaPToC
              Увы, тут я вам не помощник.

              у вас с пониманием прочитанного проблема ?
              Наверное плохо изложения в школе писали wink
              karish
          4. Dagen Сегодня, 21:04
            Цитата: IMH
            ... что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем

            Не был бы так уверен. Вступление в НАТО ограничено только согласием всех существующих членов, см. статью 10:
            https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_tex
            ts_17120.htm
            Дополнительные условия, напр. необходимость разрешения территориальных споров, были приняты лишь на Вашингтонском саммите 1999-го года и не являются обязательными.

            Учитывая курс на конфронтацию, который взяли США, им будет наоборот выгодно получить страну, которая уже натаскана на конфликт с Россией. Если, конечно, сумеют продавить голоса на принятие Украины.

            Лучше сказать, что Россия просто создала себе подушку безопасности. У Израиля уже есть такая же, Голаны называется :)
            Dagen
            1. IMH Сегодня, 21:42
              Именно- териториальные споры good Никто и никогда, при нынешнем положении дел Украину в НАТО не возьмет. Как и Осетия/Абхазия уже не будут Грузией. Так и Израиль ведет свою оборонительную деятельность так как посчитает нужным. В этом плане Израиль и Россия очень похожи.
              IMH
              1. Комментарий был удален.
              2. Lek38 Сегодня, 22:06
                Да они всё прекрасно понимают почему РФ Крым с русским населением (и не только) приняла в свой состав .А тот же Донбасс,Новороссию не приняла .
                Они прекрасно понимают почему в первом случае появились зеленые человечки официально и референдум все дела, а во втором просто северный ветер дул дул ,да не додул .А дальше посредничество Минские договоры всякие ,чтобы держать украинцев за фаберже и не дать вступить в Нато .
                В первом случае Крым стратегически важен а во втором важно само наличие конфликта а не территория в составе РФ .С Крымом украинцы почти смирились ,а вот с Донбасом нет ,на это и было ставка .Украинцы не откажутся от этой территории ,а с конфликтом их в НАТО не примут .В Нато тоже не сидят дураки, из за одного участника блока развязывать войну с ядерной державой не хотят .
                Это всё прекрасно понимают и юзеры тут ,а всякий русский мир ,ихтамнет,шахтёры,просто ветер подул и т.д так для украшения истории .
                Lek38
                1. хрыч Сегодня, 22:51
                  Давайте лучше поговорим о Карабахе, это гораааздо интересней laughing
                  хрыч
                  1. Lek38 Сегодня, 23:08
                    Да хоть о Мозамбике суть от этого не меняется .
                    Возьмем тот же Карабах есть две страны Азербайджан и Армения ,якобы независимые .А по сути управляемые друзьями Путина ,власть в которых переходить от отца чекиста к сыну ,или от одного бандита к другому .
                    Есть конфликт которые подпитывается властями для народов .Очень трудный конфликт в плане решения ,но решаемый .
                    И вот обе эти страны РФ держит за фаберже как бывшие колонии .Азербайджан вроде нефть,газ бабки и т.д а по сути все законы выходящие у нас аналогичные РФ-ским .Пламенные речи ,патриотизм и т.д а потом выходить "эксперт" и говорит ключ конфликта находиться в Москве .По сути Карабахский конфликт устраивает клан Алиевых ,они оппозиционеров сажают ,Москва молчит ,Европе нет .Выходить эксперт и рассказывает как оппозиционер был с связах с армянами ,то бишь предатель и его содержить США ,знакомая история ?))
                    Армения опять таки земли оттяпали ,аз-цев выгнали в придачу и буферный не Карабах захватили ,создали НКР и флаг и все дела .Но независимость не признают ,почему ?а зачем можно манипулировать этим фактором и внутри и внешней политике .Москва поставила свои базы ,от турков армян защищают русские пограничники ,на небе русские орлы а сами с аз-цами в окопную войну играют .Выходить оппозиционер Ашот и говорит ребята Карабах,карабахом война,войной нам и жить нормально хочется .И тут же находят американский след ,связи с аз-цами предатель и по накатонной знакомая история?.
                    Оба народа погибают в не войне а стычке,у обоих народов кланы которые грабят ,конфликт который не могут решить а тех кто хочет называют предателями .Обе страны управляются друзьями Путина и обе стране в одном месте по экономике .ВУАЛЯ вот и всё .Знакомая история?
                    Lek38
                    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 23:39
                      Lek38 Оба народа погибают в не войне а стычке,у обоих народов кланы которые грабят ,конфликт который не могут решить а тех кто хочет называют предателями .

                      Жуть какая, но правдопадобно. Мнение о Вас изменил, раньше контрой считал...
                      MOSKVITYANIN
              3. MOSKVITYANIN Сегодня, 23:32
                Цитата: IMH
                Никто и никогда, при нынешнем положении дел Украину в НАТО не возьмет.

                Ну в полном ее нынешнем составе никто и не возьмет а разрозненные ее части почему нет, вдоль границы днепра вполне хватит....
                MOSKVITYANIN
            2. iliitchitch Сегодня, 22:55
              Цитата: Dagen
              Учитывая курс на конфронтацию, который взяли США, им будет наоборот выгодно получить страну, которая уже натаскана на конфликт с Россией.

              Чего-то не особо простые хохлы "натасканы" . Им бы сало на хуторе вырастить . Эта жаба пусть сама свои печеньки и откушивает . Да норм. всё будет . Со своим уставом в чужой монастырь .. Косяк это .
              iliitchitch
          5. Voker74 Сегодня, 23:02
            Украина и нато. Вы адекват?
            Voker74
          6. Netzah Netzah Сегодня, 23:04
            Не волнуйся, вот теперь Украіна точно будет в НАТО.
            Netzah Netzah
        2. Tiras Сегодня, 20:54
          Цитата: ДВ Комс
          На каких основаниях израильтяне бомбят Сирийские и Иранские объекты на территории Сирии?


          На том основании, что СБ ООН не выполнила свои резолюции и не разоружило террористов Хизбалла, которым помогает Асад действовать против Израиля.

          На том основании, что Сирия и Израиль находятся в состоянии войны


          Цитата: ДВ Комс
          Неужели израильтяне не понимают что так долго это продолжаться не будет?


          Будет столько, сколько нужно. Максимум до войны, в которой Израиль порвёт Хизбаллу как тузик тряпку, а если Асад полезет то тоже охватит и не поможет ему ни Россия ни Иран.
          Точно так же как СССР не вступилось за арабов, когда те начали проигрывать войну, точно так же Россия не будет дальше своих советников соваться в разборки Израиля с арабами и персами.



          Цитата: ДВ Комс
          Иран по договоренности с Сирией в скором времени поставит на границе с Израилем свои ПВО для защиты своих и Сирийских объектов. Израильтяне этого хотят?


          Не поставит. Израиль их сразу же уничтожит.

          На границе Иран не сможет их поставить так как их Израиль вынесет с земли в 5 секунд, а внутри Сирии тоже они долго не простоят - тоже будут уничтожены.

          Неужели вы этого не понимаете?
          Tiras
          1. влад66 Сегодня, 21:20
            Цитата: Tiras
            На том основании, что СБ ООН не выполнила свои резолюции и не разоружило террористов Хизбалла

            Пфффф Сколько праведного гнева и пафоса. laughing Чудо как вы это представляете? belay Как будут 15 членов СовБеза ООН разоружать Хизбаллу. no :what
            Тики така.а как насчет этого
            Резолюция № 497 от 17 декабря 1981 года

            Совет Безопасности,
            рассмотрев письмо Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики от 14 декабря 1981 года, содержащееся в документе S/14791,
            вновь подтверждая, что приобретение территории силой является недопустимым в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций, принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности,

            постановляет, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы;
            требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил своё решение;
            заявляет, что все положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года по-прежнему распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня 1967 года;
            просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об осуществлении настоящей резолюции в течение двух недель и постановляет, что в случае невыполнения её Израилем Совет соберётся срочно, и не позднее 5 января 1982 года, для того чтобы рассмотреть принятие должных мер в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
            Принята единогласно на 2319-м заседании.
            — официальный сайт ООН
            :
            Можно смотреть на три вещи-на текущую воду,на горящий огонь и как Израиль выполняет резолюцию№497 Совета Безопасности от 17 декабря 1981 года. wink
            влад66
            1. Tiras Сегодня, 22:29
              Цитата: влад66
              Пфффф Сколько праведного гнева и пафоса. Чудо как вы это представляете? Как будут 15 членов СовБеза ООН разоружать Хизбаллу. :what


              Санкциями, например, Ливану, много вариантов.

              Цитата: влад66
              Тики така.а как насчет этого


              И что? Рекомендательная, не обязательная к выполнению резолюция. Так как вынесена со ссылкой на Главу VI Устава ООН «Мирное разрешение споров».
              Изучайте мат часть tongue




              Цитата: влад66
              Можно смотреть на три вещи-на текущую воду,на горящий огонь и как Израиль выполняет резолюцию№497 Совета Безопасности от 17 декабря 1981 года.


              Конечно, учитывая, как я написал выше, она не обязательна к выполнению lol



              Ни Россия ни США ни прочие не лезут в разборки Израиля и терристов Хизбалла, ну и с Асадом, который помогает террористам. Израилю не оставили выбора и Израиль делает то, что нужно для безопасности государства.
              Tiras
          2. Штэффан Сегодня, 23:46
            цитата "Израиль порвёт Хизбаллу как тузик тряпку, "
            а че ж в 2006 не порвал?да еще по щам трохи получил.
            Штэффан
        3. alexsipin Сегодня, 21:58
          Цитата: ДВ Комс
          по приглашению Правительства Сирии

          Сирийцы не признают суверенность нашего государства и мы соответственно тоже. Поэтому с нашей точки зрения это правительатво не законно.
          alexsipin
  2. Отец солдата Сегодня, 18:51
    Эта тема закрыта после обсуждения ее президентами России и Израиля. Грязи в постах не будет, день сегодня для этого не подходит.
    Отец солдата
    1. капрал Сегодня, 18:52
      Цитата: Отец солдата
      Грязи в обсуждении не будет,

      Еще как будет fellow . Это же тема про Израиль...
      капрал
      1. Отец солдата Сегодня, 18:54
        Зайдите на вчерашние форумы, все обсудили, израильская сторона высказала свое адекватное мнение, мы с чем-то не согласились, но выразили понимание в этом инциденте.
        Отец солдата
        1. капрал Сегодня, 19:07
          Цитата: Отец солдата
          Зайдите на вчерашние форумы, все обсудили

          Вы просто плохо знаете местное "сообщество" hi
          Хлебом не корми - дай почесать ̶я̶з̶ы̶к̶и̶ клавиатуру про евреев. request
          Даже если тема сто раз обкашляна.
          капрал
          1. Отец солдата Сегодня, 19:14
            Вы знаете, здесь встречаются серьезные думающие люди, которые всесторонне анализируют ситуацию, а не кидаются сразу гневно к клавиатуре. С такими собеседниками приятно общаться. Мы ведь не располагаем всей полнотой информации, вот и приходится даже по этому вопросу с местными израильтянами спорить, в чем-то они правы хотя бы в том, что имеют право на самооборону, даже президенты сегодня вроде договорились.
            Отец солдата
            1. капрал Сегодня, 19:32
              Цитата: Отец солдата
              здесь встречаются серьезные думающие люди

              Раньше их было еще больше, только вот за последние 2,5 - 3 года сайт превратился из серьезного аналитического в ...информационную помойку.
              "Раньше комментарии были интереснее самих статей" (с)
              Почитайте архив года так до 2013. hi
              капрал
      2. IMH Сегодня, 19:26
        Тоже заметил, что уважаемых форумчан Израиль волнует больше всего.
        IMH
        1. рюрикович Сегодня, 19:31
          Цитата: IMH
          Тоже заметил, что уважаемых форумчан Израиль волнует больше всего.

          Да на Израиль многим форумчанам попросту монописсуально. wink Их больше волнуют деЯния Израиля,творимые вокруг себя yes
          рюрикович
          1. IMH Сегодня, 19:40
            Да вот и нет. Заметьте, некоторые форумчане по их же постам, не Сирии добра желают, а Израилю зла. Это деструктивная логика и дает те результаты, что мы можем видет в 100км от мкада.
            IMH
            1. рюрикович Сегодня, 19:53
              А шо, если Сирии добра желать, то значит надо израильские удары по их территории признать благом? belay Отбомбилась бы Сирия по Израилю в поисках "игиловцев"(типа как повод),то все чехвостили бы Сирию. request Есть причина - есть и следствие...
              А так вы летаете где хотите невзирая на на то, что соседи тоже имеют свои границы согласно Международному праву и кидаетесь на всех своих соседей, если они де нарушают ваши границы....Уж определитесь,ибо у каждого своя правда hi
              рюрикович
              1. IMH Сегодня, 20:02
                Объяснил это выше.
                IMH
                1. рюрикович Сегодня, 20:13
                  Удобно так - своей безопасностью прикрываться wink
                  Не у заокеанских ли "друзей" научились этому? lol Только они весь мир врагами видят ради своей безопасности yes smile
                  рюрикович
                  1. IMH Сегодня, 21:44
                    Нет, не только у заокеанских друзей, но и у российских партнеров.
                    IMH
            2. tranquil Сегодня, 20:26
              Пещерные стереотипы, ничего не попишешь.
              tranquil
  3. polpot Сегодня, 18:51
    Видимо думали что это с Альфа Центава прилетело ,обычные люди по мнению израильских генералов их самолеты сбивать не могут а тут гляди сбили
    polpot
  4. 32363 Сегодня, 18:52
    Взорваны остатки сбитого израильского F-16
    http://mignews.com/news/disasters/100218_155823_1
    0754.html


    какой смысл в этом?
    32363
    1. zivXP Сегодня, 18:56
      Следы заметают
      zivXP
      1. 32363 Сегодня, 19:16
        Цитата: zivXP
        Следы заметают

        взрывом после взрыва, новые технологии?
        32363
    2. профессор Сегодня, 19:53
      Цитата: 32363
      какой смысл в этом?

      Самолет возвращался с боевого задания. Предлагаете оставить часть вооружения упавшего самолета возле промзоны кибуца "на радость" детворы?
      профессор
      1. 32363 Сегодня, 20:14
        Цитата: профессор
        Цитата: 32363
        какой смысл в этом?

        Самолет возвращался с боевого задания. Предлагаете оставить часть вооружения упавшего самолета возле промзоны кибуца "на радость" детворы?

        тоесть сапёры вам не знакомое слово?
        32363
        1. профессор Сегодня, 20:22
          Цитата: 32363
          Цитата: профессор
          Цитата: 32363
          какой смысл в этом?

          Самолет возвращался с боевого задания. Предлагаете оставить часть вооружения упавшего самолета возле промзоны кибуца "на радость" детворы?

          тоесть сапёры вам не знакомое слово?

          Именно саперы и осуществили подрыв боеприпасов.
          профессор
  5. aws4 Сегодня, 18:54
    что там воще происходит в Сирии??? там уже скоро все страны воевать будут..
    aws4
    1. 32363 Сегодня, 19:15
      Цитата: aws4
      что там воще происходит в Сирии??? там уже скоро все страны воевать будут..

      это точно, понятно тока, что американцы с ибреями за одно и Асад должен уйти, а значит будет замес.
      32363
  6. изя топ Сегодня, 18:54
    нарвутся евреи или опять с рук сойдёт?
    изя топ
    1. Tiras Сегодня, 19:01
      Сойдёт с рук так как эта ситуация вполне устраивает и Россию.
      Tiras
      1. IMH Сегодня, 19:27
        Да даже если и не устраивала winked
        IMH
        1. Околоточный Сегодня, 19:39
          Не надо на себя пух накидывать и строить пуп земли. Не устраивала бы, замучадись бы пыль глотать.
          Околоточный
          1. IMH Сегодня, 20:04
            Россия решила 8.8.08 что Осетия и Абхазия входят в сферу ее влияний и их безопасность=безопасность РФ, и сильно Россию мнение каких то там США/НАТО/ЕС волновало? Вот и нас ничье мнение не волнует по поводу нашей безопасности.
            IMH
            1. Николай Грек Сегодня, 20:17
              Цитата: IMH
              Россия решила 8.8.08 что Осетия и Абхазия входят в сферу ее влияний и их безопасность

              у вас проблемы с пониманием вопроса fool fool fool ЮО и Абхазия решили, что им не по пути с грузинами, в следствии чего и произошли все события!!! request wink yes
              Николай Грек
              1. Арон Заави Сегодня, 20:51
                Цитата: Николай Грек
                Цитата: IMH
                Россия решила 8.8.08 что Осетия и Абхазия входят в сферу ее влияний и их безопасность

                у вас проблемы с пониманием вопроса fool fool fool ЮО и Абхазия решили, что им не по пути с грузинами, в следствии чего и произошли все события!!! request wink yes

                Если завтра Бурятия решит, что она хочет стать частью Монголии, как среагирует Москва?
                Арон Заави
                1. zivXP Сегодня, 21:18
                  Ну вы то знаете, на 143%. laughing И бурятов не спросили. А мы вот против, не хотим к монголам.
                  zivXP
                2. Николай Грек Сегодня, 21:36
                  Цитата: Арон Заави
                  Цитата: Николай Грек
                  Цитата: IMH
                  Россия решила 8.8.08 что Осетия и Абхазия входят в сферу ее влияний и их безопасность

                  у вас проблемы с пониманием вопроса fool fool fool ЮО и Абхазия решили, что им не по пути с грузинами, в следствии чего и произошли все события!!! request wink yes

                  Если завтра Бурятия решит, что она хочет стать частью Монголии, как среагирует Москва?

                  свои фантазии про Бурятию оставьте при себе!!! fool fool laughing laughing laughing скорее кто-нибудь захочет отсоединиться от евроамерикосских стран!!! wink yes laughing laughing laughing
                  Николай Грек
                  1. zivXP Сегодня, 22:07
                    Им главное усерднее молиться чтоб Палестина не отделилась. Или их не отделила.
                    zivXP
                3. Околоточный Сегодня, 23:23
                  Вы шлангом не прикидывайтесь. Если Президент Монголии отдаст приказ стрелять в российских солдат и граждан России, то получит также, как получил галстукоед. Президент Израиля отдаст и он получит. Арон, вы же такой начитаный и нём знаете о том, что галстукоед проводил операцию «Чистое поле», в ходе которой расстреливались Российские солдаты и граждане? Вот из-за та4их дешёвых постов ваших соотечественников и не уважают. Нет лезьте туда, где вас нет и не будет. Лучше расскажите за агрессию Израиля против Сирии?
                  Околоточный
              2. IMH Сегодня, 21:45
                Осетия и Абхазия могут решать все что захотят. Слово там было за Россией.
                IMH
            2. dragy52rus Сегодня, 21:00
              Россия решила и заставила Грузин обстрелять своих миротворцев. затем Россия решила и заставили СМИ всего мира писать, что это Россия утюжит Цхинвал. всё так и было.
              dragy52rus
              1. IMH Сегодня, 21:46
                А Израиль заставил Иран придти в Сирию и вести плохую войну против Израиля. Логично.
                IMH
            3. Комментарий был удален.
            4. ViPirozhnikow Сегодня, 21:15
              Сравнить в таком вопросе Израиль с Россией? Вы слишком высокого мнения о себе. Уж что что, а разнести Такую небольшую страну как Ваша в случае неразрешимых противоречий у нас возможностей хватит ;) Просто Нас данная ситуация не сильно волнует.

              Далее - 08.08.08 - чисто результат действий Грузии. ОНИ НАПАЛИ на наш миротворческий контингент и мирных жителей Южной Осетии. И получили ответку. На мой взгляд даже слишком мягкую.
              ViPirozhnikow
              1. IMH Сегодня, 21:47
                Далее- Сирийцы/Иранцы нарушили воздушное пространство Израиля, за то и получили.
                IMH
            5. Околоточный Сегодня, 23:27
              Вас не волнует потому, что ваш БиБи бывает в Сочи чаще, чем я. Захотели бы, то просто перекрыли бы вам воздушное пространство и алес. Когда Саддам Скадами вас обстреливал, чего же тогда самолёты не посылали? Хозяин вам приказал глохнуть, что вы и сделали. А с Сирией у вас шакалье поведение.
              Околоточный
              1. karish Сегодня, 23:35
                Цитата: Околоточный
                Вас не волнует потому, что ваш БиБи бывает в Сочи чаще, чем я.

                меня лично нет. Если это служит интересам государства ? пусть хоть каждый день катается
                Цитата: Околоточный
                Захотели бы, то просто перекрыли бы вам воздушное пространство и алес

                Ну так это ж надо захотеть. wink
                А между на тебе - до -вот тебе --- такое расстояние laughing
                Цитата: Околоточный
                Когда Саддам Скадами вас обстреливал, чего же тогда самолёты не посылали?

                Зачем ? Америка с ним разобралась быстрее , а мы при этом не потеряли ниодного человека.
                главное результат , а лавры ? пусть кто то другой пожинает , с нас не убудет
                Цитата: Околоточный
                Хозяин вам приказал глохнуть, что вы и сделали.

                Правильно , это прекрасно служило нашим интересам.
                Все наши граждане живы , нам это не стоило ни копейки.
                По моему прекрастный результат.
                Цитата: Околоточный
                А с Сирией у вас шакалье поведение.

                С Сирией у нас прекрастное поведение , наших целей мы добиваемся.
                От Сирии нихрена не осталось , унас в стране мир , покой и процветание.
                За нас воюют все подряд , писюнами меряются , лавровый венок на себя рвут.
                Пожалуйста - мы не против.
                Нам это не стоит ни жизней ни денег.
                Вы можете предложить что то лучшее ?:
                karish
      2. красноярск Сегодня, 19:37
        Цитата: Tiras
        Сойдёт с рук так как эта ситуация вполне устраивает и Россию.

        Ну гигант мысли. Другого и не скажешь.
        красноярск
    2. красноярск Сегодня, 19:39
      [quote=изя топ]нарвутся евреи или опять с рук сойдёт?
      Конечно сойдет. Не тот у нас верховный, чтобы наглецов наказывать.
      красноярск
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:34
        Да, вы правы на все 100%.
        А так послал бы ВВП,бене ледоруб.
        Ну типа, или сам об него стукнись,да посильнее.
        Или...
        Крановщик Нахамкинсон
    3. Водоплавающий Сегодня, 20:48
      Цитата: изя топ
      нарвутся евреи или опять с рук сойдёт?

      МИХАН знает.
      Водоплавающий
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:54
    Поразительное долголетие старой советской техники. Боеспособность Сирийской армии растёт прямо семимильными шагами.
    Горный стрелок
    1. Tiras Сегодня, 19:00
      Цитата: Горный стрелок
      Боеспособность Сирийской армии растёт прямо семимильными шагами.


      Как и потери ПВО
      Tiras
      1. Мар.Тира Сегодня, 19:21
        Факты в студию!!!!!!Вы же любите факты.И что там насчёт "неизвестно от чего"упал?
        Мар.Тира
  8. pvv113 Сегодня, 18:55
    Израильское командование до сих пор не рассказывало, что привело к крушению истребителя F-16

    ПВО Сирии их неприятно удивили
    pvv113
    1. brigadir Сегодня, 19:13
      Это кстати фотка из палестонского сериала про злых евреев и благородных шахидов. Не камильфо.
      brigadir
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 19:31
        Ну да само собою . Особенно обшарпанный подъезд на заднем фоне такой палестинский
        Спайков Джавелин Тоувич
      2. pvv113 Сегодня, 19:46
        Вы хотите сказать, что Сирию добрые евреи бомбят?
        pvv113
  9. PN Сегодня, 18:56
    При этом начальник штаба израильских ВВС Томер Бар заявил, что субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года и завершилась полным успехом израильтян.
    Какое же это полный успех если самолет профукали?
    PN
    1. БВС Сегодня, 19:01
      Основные события субботнего инцидента: «перехват иранского беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Израиля, удар ВВС Израиля по иранскому пункту управления БПЛА на авиабазе Т-4 в районе сирийской Пальмиры, огонь с земли и падение поврежденного истребителя, вторая волна бомбардировок по сирийским и иранским целям, включая батареи ПВО в окрестностях Дамаска». Вы это внимательно прочли?
      Потерю истребителя Израиль компенсировал - вторая волна бомбардировок по сирийским и иранским целям, включая батареи ПВО в окрестностях Дамаска.
      Мне кажется что компенсировал.
      БВС
      1. Николай Грек Сегодня, 20:20
        Цитата: БВС
        вторая волна бомбардировок по сирийским и иранским целям, включая батареи ПВО в окрестностях Дамаска.
        Мне кажется что компенсировал.

        ваще вопрос в том, было ли это все в реальности!!! request request wassat wassat
        Николай Грек
    2. CooL_SnipeR Сегодня, 19:04
      Пусть еще проведут пару десятку таких же успешных операций laughing
      CooL_SnipeR
    3. IMH Сегодня, 19:28
      А вы сравните потерю самолета с сирийкими потерями, и все встанет на свои места.
      IMH
      1. PN Сегодня, 20:00
        Не суть важно какие потери у сирийцев. Вы потеряли самолет и говорите о полном успехе. Полный успех подразумевает отсутствие потерь.
        PN
        1. IMH Сегодня, 20:05
          А потерь и нет. Люди слава Б-гу живы, а железка она на то и железка
          IMH
        2. KaPToC Сегодня, 20:48
          Цитата: PN
          Полный успех подразумевает отсутствие потерь.

          Вообще то полный успех подразумевает выполнение задания, а с потерями или нет - другой вопрос.
          KaPToC
          1. CooL_SnipeR Сегодня, 21:35
            Ну тогда наша победа в Великой Очечественной - гениально реализовананая компания и был обеспечен полный успех
            CooL_SnipeR
            1. KaPToC Сегодня, 22:41
              Цитата: CooL_SnipeR
              Ну тогда наша победа в Великой Очечественной - гениально реализовананая компания и был обеспечен полный успех

              Компанию проводил Третий Рейх против СССР и он эту компанию провалил.
              KaPToC
  10. Геркулесыч Сегодня, 18:59
    Мало одного самолета им сбитого! Но, все еще впереди!И хваленые ф35, также будут когда то кострами на земле догорать.
    Геркулесыч
    1. IMH Сегодня, 19:29
      Увы и ах, но ваши желания мало общего с реальностью имеют.
      IMH
  11. Romario_Argo Сегодня, 19:04
    это всё договоренность между СВР России и Израиля, для допоставки средств ПВО в Сирию для парирования американских ВВС. в особенности после последней провокации у Дейр-эз-Зора
    Romario_Argo
    1. Вас Влад Сегодня, 19:11
      Цитата: Romario_Argo
      это всё договоренность между СВР России и Израиля, для допоставки средств ПВО в Сирию для парирования американских ВВС.

      Похоже на правду,как то спокойно Израиль на это отреагировал .
      Вас Влад
    2. красноярск Сегодня, 19:35
      Цитата: Romario_Argo
      это всё договоренность между СВР России и Израиля, для допоставки средств ПВО в Сирию для парирования американских ВВС. в особенности после последней провокации у Дейр-эз-Зора

      Хитро однако вы задумали. СВР Рсоссии до такого не додумались бы.
      красноярск
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 19:13
    Из всей этой истории можно сделать один вывод - скупится на создание современной системы ПВО в конечном итоге обходится любой стране дороже . Страны мира ! Покупайте наши комплексы , хорошие и разные - и будет вам мирное счастье под чистым небом ! smile
    КВУ-НСвД
    1. влад66 Сегодня, 19:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Из всей этой истории можно сделать один вывод - скупится на создание современной системы ПВО

      Откуда в разоренной гражданской войной в Сирии ресурсы,а у нас тоже запасы не бездонные. hi И рад бы Асад закупить больше,да сами понимаете. request
      влад66
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:47
        Откуда в разоренной гражданской войной в Сирии ресурсы,
        До войны надо было думать . Ресурсы были .
        КВУ-НСвД
        1. влад66 Сегодня, 20:02
          Вот до 2011 года и надо было думать,на С300 думаю наскребли бы.С 400 у самих не было вроде как с 2014 поставки нам пошли.
          влад66
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 20:07
            Вот до 2011 года и надо было думать,на С300 думаю наскребли бы.
            Были б дальновидней , то "наскребли" бы и на "эшелон" - от ПЗРК до 300-ки
            КВУ-НСвД
            1. влад66 Сегодня, 20:12
              Цитата: КВУ-НСвД
              Вот до 2011 года и надо было думать,на С300 думаю наскребли бы.
              Были б дальновидней , то "наскребли" бы и на "эшелон" - от ПЗРК до 300-ки

              Сейчас то уж поздно руками Виктор размахивать,сейчас от бармалеев бы,да от "доброхотов" всяких ввиде США,Турции и Израиля отбиться. hi
              влад66
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 20:17
                Сейчас то уж поздно руками Виктор размахивать,
                Да я , Влад , собственно и не размахиваю , просто хотел сказать , что другим странам следовало бы выучить этот урок . hi
                КВУ-НСвД
                1. влад66 Сегодня, 20:47
                  Цитата: КВУ-НСвД
                  что другим странам следовало бы выучить этот урок . hi

                  Так ведь учат Виктор hi Те же хуситы в Йемене навтыкали саудитам древними "Скадами",несмотря на все хваленые "Пэтриоты" так,что лично их король Салман к Путину приезжал на счет С 400 просить. laughing drinks hi
                  влад66
                  1. КВУ-НСвД Сегодня, 21:05
                    Салман к Путину приезжал на счет С 400 просить. laughing drinks hi
                    Сауды конечно платёжеспособный лакомый клиент . Но мне кажется делают это с подачи США для получения технологий . Надо трижды продумать "неизвлекаемость" , закладки и степень локализации пр-ва которую они хотят drinks Я уже накатил... laughing Ваш выход , маэстро... laughing
                    КВУ-НСвД
  13. Evgenijus Сегодня, 19:16
    Из текста:
    ... завершилась полным успехом израильтян.

    Таких бы успехов больше, лучше бы каждый день. Чем больше ракет ПВО Сирии израсходует, тем выше боевая выучка расчетов сирийских ПВО, и тем быстрее перевооружение на С-400.
    Evgenijus
    1. Туз Бубен Сегодня, 19:22
      Нет уж...
      За столько лет они бездарно своё ПВО, и не только, про..али, нефига им ещё и 300-400 давать, как и стеклянный агрегат.
      Туз Бубен
      1. Evgenijus Сегодня, 21:01
        Согласен что про..али, но времена меняются. Если Израиль в компании со Штатами задавят Иран и Сирию, так весь Ближний Восток в чьих руках будет? Я могу вспомнить Афганистан, когда мы (СССР) боясь влияния США в этом регионе, влезли туда и сгубили тысячи жизней своих солдат. Такая тактика была ложной, дедушки в ЦК КПСС ошиблись методами.
        Evgenijus
  14. Egorovich Сегодня, 19:19
    good После поднятия в воздух сирийских "Летучих лисиц" МИГ-25ПД, хитросделанные кинулись переговариваться с Россией и быстро признали инцидент исчерпанным. Правда успели поменять памперсы. yes
    Egorovich
    1. IMH Сегодня, 19:31
      Ну вы серьезно или шутите? laughing МиГ-25 это неимоверно старая машина, которая приземляется на раз-два хоть чем то более менее современным. Лучше уж тогда МиГом-29 пугали бы, но не этой машиной-пенсионером yes
      IMH
      1. Egorovich Сегодня, 19:38
        Из перехватчика МиГ-25 получился лучший в мира самолет-перехватчик МиГ-31, а потенциала МиГа-25ПД хватит на все ваши "Фе" с гаком. Их у сирийцев около 30 шт. am
        Egorovich
        1. IMH Сегодня, 20:08
          Ну успехов им. Только потом не надо плакаться и стенать, что беззащитную Сирию Израиль истязает. Вспомните события 82-го года- были ПВО и ВВС Сирии, а потом их не стало... С тех пор ВВС Израиля развивались, а сирийцы деградировали.
          IMH
          1. Egorovich Сегодня, 20:46
            Судя по второй Ливанской войне, развития совершенно не видно, одни словесные брызги. yes
            Egorovich
            1. Krasnodar Сегодня, 20:57
              Цитата: Egorovich
              Судя по второй Ливанской войне, развития совершенно не видно, одни словесные брызги. yes

              Судя по второй ливанской войне, даже при бестолковом руководстве ЦАХАЛ нанёс партизанам на их территории при собственных наступательных действиях минимум в 2 раза большие потери, чем собственные. И война закончилась по просьбе Хизбаллы на израильских условиях.
              Krasnodar
        2. Netzah Netzah Сегодня, 23:11
          А ты знаешь, что раньше у Сирии было на два МиГ-25 больше? Один был сбит Ф-15 в 1981 году, а второй был сбит ЗРК "Хок" в 1982 году.
          Netzah Netzah
    2. igor67 Сегодня, 22:49
      Цитата: Egorovich
      good После поднятия в воздух сирийских "Летучих лисиц" МИГ-25ПД, хитросделанные кинулись переговариваться с Россией и быстро признали инцидент исчерпанным. Правда успели поменять памперсы. yes

      про миг 25 придумал ваш блогер...
      Российские СМИ тиражируют сообщение издания "Вестник Мордовии" о том, что сирийская армия в субботу, 10 февраля, использовала для отражения налетов израильской авиации "легендарные истребители-перехватчики МиГ-25 ПД" российского производства, известные также как "Летучая лисица" (Foxbat). Само издание при этом ссылается на "эксперта по военному кризису в Сирии" Юрия Лямина, который утверждает, что "лисицы" способны "доставить массу неприятностей даже высотехнологичным ВВС Израиля".


      Юрий Лямин назван "экспертом по Сирии"
      Юрий Лямин назван "экспертом по Сирии"
      Сам "эксперт" поясняет, что делает подобный вывод на том основании, что МиГ-25 должны были (по идее) базироваться на авиабазе Т4, в районе которой действовали израильские ВВС. При этом он заключает: "Если данная информация найдет свое подтверждение, в этом нет ничего удивительного". это напечатано здесь ..https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-51066
      85,00.html
      igor67
  15. Громобой Сегодня, 19:21
    Инфографика пресс-службы отмечает и хронометрирует основные события субботнего инцидента
    Поделитесь инфографикой,пожалуйста,кому не жалко.
    Громобой
  16. IMH Сегодня, 19:25
    ...и уже отомстили.
    IMH
    1. Иван Тарава Сегодня, 19:50
      Наверно глупый вопрос, но что израильский самолёт делал на территории Сирии? Наверно бомбил боевиков ИГ? То есть его сбили боевики ИГ?
      Иван Тарава
      1. Грубиян Сегодня, 20:00
        Цитата: Иван Тарава
        Наверно глупый вопрос, но что израильский самолёт делал на территории Сирии?


        Как что? Убивая сирийских военных помогал всякой разной нечисти... Евреи такие евреи.
        Грубиян
      2. IMH Сегодня, 20:08
        Самолет ВВС Израиля находясь в Сирии стоял на защите безопасности государства Израиль.
        IMH
        1. рюрикович Сегодня, 20:29
          Цитата: IMH
          Самолет ВВС Израиля находясь в Сирии стоял на защите безопасности государства Израиль

          laughing good Потрясающе!!!! Этим всё сказано wink
          Такие же "носители демократии", как и ваши хозяе...пардон,друзья-американцы laughing
          Так чего ж удивляетесь, что Израиль так ...ммм...недолюбивают? wink hi
          ПС Лично против вас с Израилем ничего не имею, но такие объяснения..... laughing
          рюрикович
        2. Грубиян Сегодня, 20:43
          Цитата: IMH
          Самолет ВВС Израиля находясь в Сирии стоял на защите безопасности государства Израиль.


          И какую угрозу для безопасности Израиля несёт раздербаненная и обескровленная Сирия? Шавки вы американские, и более ничего!
          Грубиян
          1. IMH Сегодня, 21:49
            Вы и вправду грубиян.
            IMH
        3. Иван Тарава Сегодня, 22:10
          Убивая при этом сирийских солдат, которые борются с ИГ. То есть государство Израиль пособник ИГ и не хочет разгрома ИГ? Уже не первый случай когда армия государства Израиль убивает тех кто борется с ИГ. Выводы сделать не трудно.
          Иван Тарава
          1. karish Сегодня, 22:12
            Цитата: Иван Тарава
            Убивая при этом сирийских солдат, которые борются с ИГ. То есть государство Израиль пособник ИГ и не хочет разгрома ИГ?

            А Путин вроде как сказал , что ---всё , ИГ вроде как победили wink
            Цитата: Иван Тарава
            Уже не первый случай когда армия государства Израиль убивает тех кто борется с ИГ. Выводы сделать не трудно

            Да просто - и те и те для нас враги.
            karish
            1. Иван Тарава Сегодня, 22:18
              А мне вот пофигу на Путина, я не слушаю что он говорит. А разве армия Сирии убивает солдат государства Израиль? Сколько солдат государства Израиль погибли от рук сирийских солдат?
              Иван Тарава
              1. karish Сегодня, 22:21
                Цитата: Иван Тарава
                А разве армия Сирии убивает солдат государства Израиль?

                А что надо что бы обязательно убивали ?
                У нас с Сирией война .
                Цитата: Иван Тарава
                Сколько солдат государства Израиль погибли от рук сирийских солдат?

                Погуглите , 5 войн.
                А вообще должен быть паритет ?
                тогда это не к нам .
                karish
                1. Грубиян Сегодня, 22:24
                  Цитата: karish
                  У нас с Сирией война .


                  Давно евреем заделался?
                  Грубиян
                  1. karish Сегодня, 22:26
                    Цитата: Грубиян
                    Цитата: karish
                    У нас с Сирией война .


                    Давно евреем заделался?

                    Грубиян , как я понимаю - это состояние души помноженное на отсутствие воспитания. tongue
                    karish
                2. Иван Тарава Сегодня, 22:29
                  То есть если сосед бросает окурки с балкона и мне это не нравится, то я имею право его убить? А кто объявил войну? Или вы имеете ввиду конфликт из за захвата армией государства Израиль Голанских высот не помню в каком году в ходе шестидневной войны? Государство Израиль пользуется своей безнаказанностью и поддержкой США.
                  Иван Тарава
                  1. karish Сегодня, 22:36
                    Цитата: Иван Тарава
                    То есть если сосед бросает окурки с балкона и мне это не нравится, то я имею право его убить?

                    Ну смотря какие у вас в подъезде общепринятые правила разборок -- на БВ( если квартиры - это государства ) -- можно и убить.
                    Абсолютно нормально - иначе сегодня он брпосил окурок - завтра бросит гранату


                    Цитата: Иван Тарава
                    Или вы имеете ввиду конфликт из за захвата армией государства Израиль Голанских высот не помню в каком году в ходе шестидневной войны?

                    Вы наверное имеете ввиду Голанские высоты которые Сирия потеряла после того как напало на г.Израиль ?
                    Ну ссори , что на войне взято - то свято.
                    Ни лезли бы к нам , до сих пор бы голаны были их.
                    Ну так как Вы ни в теме -- это примерно как если бы Гитлер не напал бы на СССр , никто бы никогда не знал такого города как калининград.

                    Цитата: Иван Тарава
                    Государство Израиль пользуется своей безнаказанностью и поддержкой США.

                    Безнаказанность - право сильного.
                    Сирия вон уже 50 лет пользуется поддержкой СССР \РФ -- а толку request
                    Что ж нам по этому поводу плакать что ли ?
                    karish
                    1. Иван Тарава Сегодня, 22:52
                      Не, убивать не кого не буду, я по законам живу, не по понятиям. Я если честно не особо силён в истории конфликта Сирии и государства Израиль. Если вы говорите что для вас враги и те и эти, то какие результаты борьбы армии государства Израиль с боевиками ИГ и прочих террористических группировок?
                      Иван Тарава
                      1. karish Сегодня, 22:54
                        Цитата: Иван Тарава
                        Не, убивать не кого не буду, я по законам живу, не по понятиям.

                        Ну это в том случае , если и окружающие по законам живут.
                        Цитата: Иван Тарава
                        Я если честно не особо силён в истории конфликта Сирии и государства Израиль.

                        советую почитать.
                        Вас же в гугле не забанили

                        Цитата: Иван Тарава
                        Если вы говорите что для вас враги и те и эти, то какие результаты борьбы армии государства Израиль с боевиками ИГ и прочих террористических группировок?

                        Воюем. request
                        karish
                    2. Иван Тарава Сегодня, 23:04
                      Что же будет тогда, он намусорил-нарушил закон, я его убью- тоже нарушу закон, а таких как мы много, в стране ж хаос будет, да и не только в стране. Спасибо, читать не буду, я историю своей то страны не знаю. Воюете? Но что тоне заметно.
                      Иван Тарава
                      1. karish Сегодня, 23:19
                        Цитата: Иван Тарава
                        Что же будет тогда, он намусорил-нарушил закон, я его убью- тоже нарушу закон

                        Можете обратиться в газету китайских коммунистов или подать жалобу в ООН laughing
                        Цитата: Иван Тарава
                        а таких как мы много, в стране ж хаос будет, да и не только в стране

                        Вы вообще о каком регионе говорите?
                        Это БВ детка , ни Швейцария и не Люксембург- тут слабину даш сегодня , завтра тебе вместо окурка на балкон голову твоего ребёнка забросят
                        Цитата: Иван Тарава
                        Воюете? Но что тоне заметно.

                        karish
                  2. Netzah Netzah Сегодня, 23:23
                    Войну обьявила Сирия. 15 мая 1948 года, на следующий день после воссоздания Государства Израиль. Кстати, в 1967 году Голаны освободили после 19 лет обстрелов израильских деревень и крестьян с сирийских позиций.
                    Netzah Netzah
                    1. KaPToC Сегодня, 23:47
                      Цитата: Netzah Netzah
                      на следующий день после воссоздания Государства Израиль

                      Не "воссоздания", а просто создания.
                      А кому принадлежали территории, на которых создали Израиль? Вопрос риторический - ответьте для себя.
                      KaPToC
                      1. karish Сегодня, 23:55
                        Цитата: KaPToC
                        А кому принадлежали территории, на которых создали Израиль? Вопрос риторический - ответьте для себя.

                        Англии. (1918—1948)
                        правда до этого -- 400 лет османы
                        а до этого
                        Период мамлюков (1291—1516)
                        а до этого
                        Период крестоносцев (1099—1291)
                        а до этого
                        Арабский период (638—1099)
                        а до этого
                        Римский и византийский периоды
                        а до этого с
                        в 928 до н. э древнееврейское царство делится на северную (Израиль) и южную часть (Иудея со столицей в Иерусалиме). В 722 году до н. э. Израиль был захвачен ассирийцами. Они изгнали израильтян, а на их место привели нееврейских поселенцев из Месопотамии и Сирии: гутиев, халдеев, арамеев (4Цар. 17:24). В последующем их потомки стали называться самаритянами. В 586 до н. э. Иудею завоёвывает вавилонский царь Навуходоносор II, однако вскоре новые хозяева Междуречья персы возвращают иудеев из Вавилонского плена. В IV веке до н. э. хозяевами Палестины становятся сначала эллинистические Селевкиды, а затем римляне.
                        Ну так кому принадлежали ?
                        karish
              2. karish Сегодня, 22:21
                Цитата: Иван Тарава
                А мне вот пофигу на Путина, я не слушаю что он говорит.

                Крут как кипяток
                karish
  17. Иван Тарава Сегодня, 19:44
    Это правда что на один самолёт потратили 10 ракет?
    Иван Тарава
    1. Krasnodar Сегодня, 20:18
      Более 20-ти.
      Krasnodar
      1. неглавный Сегодня, 21:50
        Цитата: Иван Тарава
        Это правда что на один самолёт потратили 10 ракет?

        Цитата: Krasnodar
        Более 20-ти.

        А почему бы сразу не сказать, что ВСЕ ракеты использовали? Врать тоже с умом надо!
        неглавный
  18. Аскет Сегодня, 19:50
    На соседней ветке уже отмечал, что Израиль вместе со своими стратегическими партнёрами пожинают плоды своей "гениальной" политики на БВ. Иран и Хезболла под боком плюс очередная интифада. Теперь Иран и Сирия будут работать над усилением ПВО совместными усилиями, соответственно издержки и риски для Израиля существенно возрастут. Хуситы в Йемене не без помощи Ирана показали саудитам чего стоят хваленые американские Пэтриоты. На территорию Израиля могут полететь не примитивные палестинские трубы, а вполне себе серьёзные образцы (хуситы уже протестировали саудовскую ПВО после чего резко возрос интерес к с-400).
    Иран сейчас имеет неограниченные возможности для переброски необходимых средств в Сирию, включая ОТРК теперь не только через Бейрут, но и через Ирак и никакие авианалеты этот процесс не остановят, тем более, издержки, риски и потери будут только возрастать.
    Аскет
    1. Лекс. Сегодня, 21:44
      Вы о своей базе побеспокоились бы а мы сами о себе позаботимся .Да на счёт средств поражения пока вы отбиваетесь и у вас не решенная проблема безопасности баз
      Лекс.
    2. karish Сегодня, 21:55
      Цитата: Аскет
      . Иран и Хезболла под боком плюс очередная интифада.

      Иран и Хезболла и так были под боком , а насчёт интифады --- Станислав , Вы в этом точно уверены ?
      Цитата: Аскет
      . Теперь Иран и Сирия будут работать над усилением ПВО совместными усилиями, соответственно издержки и риски для Израиля существенно возрастут.

      А раньше чем они занимались ? Вы как то забыли наверное , что это примерно 108 -й удар ввс израиля в Сирии

      Цитата: Аскет
      Хуситы в Йемене не без помощи Ирана показали саудитам чего стоят хваленые американские Пэтриоты

      Ну и чего они стоят ? С точно такой же уверенностью можно сказать , что туркоманы показали , что ПЗРК то же никто не отменял

      Цитата: Аскет
      На территорию Израиля могут полететь не примитивные палестинские трубы, а вполне себе серьёзные образцы (хуситы уже протестировали саудовскую ПВО после чего резко возрос интерес к с-400).

      Ну прилетят - будем говорить.
      Такое впечатление , что они нас когда то жалели.
      Смогут запустить - велком , ответка не заставит себя ждать
      Цитата: Аскет
      Иран сейчас имеет неограниченные возможности для переброски необходимых средств в Сирию, включая ОТРК теперь не только через Бейрут, но и через Ирак и никакие авианалеты этот процесс не остановят, тем более, издержки, риски и потери будут только возрастать

      Ну хорошо , пободаемся.
      karish
      1. Hottabych Сегодня, 22:58
        Цитата: karish
        Ну хорошо , пободаемся

        Странные вы, братья наши по Союзу... Точно как дети малые.
        Звездно-полосатые братья ваши разводят вас как и всех! Не нужен им мир, ни в Корее, ни в Европе, ни у вас! Мир нужен США только у себя в Америке. Нагнуть всех ваших "врагов" (по другому они не могут) могли бы на раз два! Но это не цель... А о мире через договорённости никто и не говорит. А кто говорит тому у виска крутят. Маразм, а вы его не замечаете!
        А вы бодайтесь. Дободаетесь и глядишь на Родину вернетесь... laughing
        Hottabych
        1. karish Сегодня, 23:12
          Цитата: Hottabych
          Звездно-полосатые братья ваши разводят вас как и всех!

          Если вы такие умные , что ж такие бедные ? belay
          Цитата: Hottabych
          Не нужен им мир, ни в Корее, ни в Европе, ни у вас! Мир нужен США только у себя в Америке.

          Жертва пропаганды ? wink
          Вы наверное известную мазь не только мажете на голову , но и ещё во внутрь принимаете

          Цитата: Hottabych
          Нагнуть всех ваших "врагов" (по другому они не могут) могли бы на раз два

          Давайте вы сначала покажите пример и нагните для начала ИГИЛ и иже с ними , а то уже 4-й раз объявляете о победе - а как то request
          Цитата: Hottabych
          Маразм, а вы его не замечаете!

          Ну ну поучите меня , прожившего 27 лет на БВ.
          Цитата: Hottabych
          А вы бодайтесь. Дободаетесь и глядишь на Родину вернетесь

          А я и так на Родине. request
          karish
          1. KaPToC Сегодня, 23:49
            Цитата: karish
            Давайте вы сначала покажите пример и нагните для начала ИГИЛ и иже с ними , а то уже 4-й раз объявляете о победе - а как то

            ИГИЛ (запрещен в России) уже нагнули, остались иностранные интервенты на территории Сирии.
            KaPToC
  19. Грубиян Сегодня, 19:58
    Цитата: voyaka uh
    Сегодня летали опять



    Очень рад за сирийские ПВО. Летайте больше...
    Грубиян
    1. karish Сегодня, 22:15
      Цитата: Грубиян
      Цитата: voyaka uh
      Сегодня летали опять



      Очень рад за сирийские ПВО. ...

      А уж они то как рады.
      Цитата: Грубиян
      Летайте больше...

      Летаем , как и все.
      Это конечно посложнее , чем ИГИЛ бомбить.
      Но ничего , у нас получается.
      karish
  20. ланс Сегодня, 20:11
    израиль может пора задуматься о переговорах, а не потерях самолетов? сирии на сегодня терять нечего, а приобрести можно мир.
    ланс
    1. Tiras Сегодня, 20:31
      Цитата: ланс
      сирии на сегодня терять нечего, а приобрести можно мир.


      Пока Сирия помогает террористам Хизбалла говорить не о чем.
      Были страны, что хотели говорить - Иордания и Египет и у Израиля с ними мир.


      Может Сирии пора задуматься и перестать помогать террористам действующим против Израиля под предводительством Ирана?
      Tiras
      1. Ил-18 Сегодня, 20:57
        Разговор возможен только после возвращения Голанских высот.
        Ил-18
        1. Tiras Сегодня, 21:11
          Цитата: Ил-18
          Разговор возможен только после возвращения Голанских высот.


          Да что вы говорите? crying
          Tiras
  21. Навигатор 1 Сегодня, 20:14
    Ну а куда деваться? Правде рот не закроешь, правда везде пропрет!
    Навигатор 1
  22. Adlik Сегодня, 20:16
    Какие сирийские ПВО, это Иран потихонечку приспосабливается и учится сбивать, им это очень нужно для построения свой эффективной ПВО, а тренироваться лучше всего в Сирии, провоцируя евреев на удар, смотрит их тактику пытается отвечать, результаты уже появляются, в прошлый раз серьезно огрызнулись чуть не сбили и вот уже один удалось сбить. Евреям тут не стоит заниматься шапкозакидательством, впрочем как и нам, противник ведь тоже учится
    Adlik
  23. MKPU-115 Сегодня, 20:25
    Цитата: IMH
    Израилю в первую очередь важна своя безопасность, кстати, как и России. России не нужна Украина в НАТО и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем. Сильно ли Россию волновала лигитимность этих действий?- нет, не волновала. Права ли Россия?- с ее точки зрения да, и для Россиян это главное. Так и тут- Асад может хоть 100 приглашений в день иранцам слать, а Израиль и дальше будет бомбить те иранские объекты, что несут угрозу Израилю. Надеюсь, что объясняю доходчиво.

    Эко куда вас занесло - Россия на Украине не бомбила никогда никакие "объекты".
    MKPU-115
    1. казак 471 Сегодня, 21:01
      Там всё очень запутано . У нас 100 км самолет пролетит . под крылом три деревни . а там уже границы трёх государств пролетел .Да плюс три мировых религии в одном городе . Никогда это варево не сварится . так и будет напрягать весь мир .В Палестине несколько поколений вообще не знают как кусок хлеба зарабатывается . сидят на дотациях .Климат хороший . чё не жить -то
      казак 471
  24. nikolaki6890 Сегодня, 21:01
    Цитата: IMH
    Израилю в первую очередь важна своя безопасность, кстати, как и России. России не нужна Украина в НАТО и она сделала так, что в НАТО Украина в ближайшее время не будет от слова совсем. Сильно ли Россию волновала лигитимность этих действий?- нет, не волновала. Права ли Россия?- с ее точки зрения да, и для Россиян это главное. Так и тут- Асад может хоть 100 приглашений в день иранцам слать, а Израиль и дальше будет бомбить те иранские объекты, что несут угрозу Израилю. Надеюсь, что объясняю доходчиво.

    Неуместно здесь сравнивать Россию и Израиль.Россия не бомбит и не нарушает границы соседнего государства.
    nikolaki6890
    1. Tiras Сегодня, 21:15
      Цитата: nikolaki6890
      Неуместно здесь сравнивать Россию и Израиль.Россия не бомбит и не нарушает границы соседнего государства.


      А санкции на Россию по какому поводу наложили? Какую резолюцию поддержали большинство стран ООН касательно России?

      Россия и не находится ни с одним соседним государством в состоянии войны, а вот Израиль и Сирия находятся в состоянии войны и Сирия помогает террористам действовать против Израиля.
      Tiras
  25. Комментарий был удален.
  26. Анатольевич Сегодня, 21:32
    Молодцы сирийцы, мочить этих уродо, в их летающих сортирах.
    Анатольевич
  27. q75agent Сегодня, 22:16
    Падение сбитого сирийцами израильского истребителя попало на видео
    15
    1
    2
    00:16 / 00:25

    Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент падения израильского истребителя F-16i, сбитого сирийской ПВО.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил ТАСС, что самолет был сбит сирийской ракетой класса «земля — воздух». Удары по истребителям, как сообщалось 10 февраля, наносились из зенитных ракетных комплексов С-200 и «Бук» советского и российского производства.

    Подбитый F-16i в итоге упал на севере Израиля. Оба летчика катапультировались и выжили, один из них тяжело ранен, второй получил легкие ранения.
    q75agent
  28. Rasen Сегодня, 22:17
    Судя по тому, что сбит только один F-16, и тот во время первого налёта (следовательно, второй налёт по объектам ПВО израильтяне провели вообще без потерь), сирийцам досталось. Потому, видимо, и молчат. У кого какая инфа есть по этому поводу?
    Rasen
    1. karish Сегодня, 22:24
      Цитата: Rasen
      Судя по тому, что сбит только один F-16, и тот во время первого налёта (следовательно, второй налёт по объектам ПВО израильтяне провели вообще без потерь), сирийцам досталось. Потому, видимо, и молчат. У кого какая инфа есть по этому поводу?

      Вчера в новостях было сказано -уничтожено свыше 50% действующей системы ПВО в Сирии- 4 батареи ПВО включая радары.
      На базе ВВС Т-4.
      Уничтожен бункер управления , башня команднодиспетчерского пункта ,ангары с иранскими беспилотникакми , крупнейший радар ПВО.
      karish
  29. Netzah Netzah Сегодня, 23:20
    Цитата: Иван Тарава
    А мне вот пофигу на Путина, я не слушаю что он говорит. А разве армия Сирии убивает солдат государства Израиль? Сколько солдат государства Израиль погибли от рук сирийских солдат?

    Ты же в курсе, что Сирия четыре раза воевала с Израилем? Это не считая пограничных инцидентов и подготовки террористов на сирийской территории.
    Netzah Netzah
    1. KaPToC Сегодня, 23:51
      Цитата: Netzah Netzah
      Это не считая пограничных инцидентов и подготовки террористов на сирийской территории.

      Террористы на чужой территории, на своей - партизаны
      KaPToC
  30. gig334 Сегодня, 23:33
    Цитата: karish
    Цитата: Rasen
    Судя по тому, что сбит только один F-16, и тот во время первого налёта (следовательно, второй налёт по объектам ПВО израильтяне провели вообще без потерь), сирийцам досталось. Потому, видимо, и молчат. У кого какая инфа есть по этому поводу?

    Вчера в новостях было сказано -уничтожено свыше 50% действующей системы ПВО в Сирии- 4 батареи ПВО включая радары.
    На базе ВВС Т-4.
    Уничтожен бункер управления , башня команднодиспетчерского пункта ,ангары с иранскими беспилотникакми , крупнейший радар ПВО.


    В каких новостях эту чушь сказали? на украинском заборе прочитал или приснилось?
    gig334
    1. karish Сегодня, 23:37
      Цитата: gig334
      Цитата: karish
      Цитата: Rasen
      Судя по тому, что сбит только один F-16, и тот во время первого налёта (следовательно, второй налёт по объектам ПВО израильтяне провели вообще без потерь), сирийцам досталось. Потому, видимо, и молчат. У кого какая инфа есть по этому поводу?

      Вчера в новостях было сказано -уничтожено свыше 50% действующей системы ПВО в Сирии- 4 батареи ПВО включая радары.
      На базе ВВС Т-4.
      Уничтожен бункер управления , башня команднодиспетчерского пункта ,ангары с иранскими беспилотникакми , крупнейший радар ПВО.


      В каких новостях эту чушь сказали? на украинском заборе прочитал или приснилось?

      да кто вас заставляет верить ?
      Дело ваше. мне по барабану.
      karish
  31. Товарищ Ким Сегодня, 23:50
    Цитата: Tiras
    Цитата: влад66
    Конечно.конечно наш богоизбранный мил человек.



    Сара "выпивает за день три бутылки шампанского"
    Унижала и кричала, заставляла приносить еду, после обвиняла в том, что толстеет
    Бывшие сотрудники резиденции премьера Израиля отсудили $74 тыс. за самодурство жены Биньямина Нетаньяху
    http://www.compromat.ru/page_36978.htm
    Товарищ Ким
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