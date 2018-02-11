Израиль официально признал, что истребитель F-16 был сбит сирийскими ПВО

Во время атаки несколько зенитных ракет были выпущены по самолетам ВВС Израиля. Один из них был поражен. Пилоты, в соответствии с инструкцией, покинули машину и приземлились на израильской территории,

Разбившийся накануне израильский военный самолет был поражен огнем с территории Сирии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства Израиля.Израильское командование до сих пор не рассказывало, что привело к крушению истребителя F-16, который участвовал в налете на объекты, расположенные на территории Сирии, и называло попадание зенитной ракеты «вероятной, но не подтвержденной» причиной.говорится в материале Армии обороны Израиля.Сообщается, что пилот истребителя при катапультировании получил тяжелые травмы и после операции идет на поправку в больнице израильского города Хайфы. Штурман пострадал менее серьезно и уже "на ногах". С последним по телефону пообщался премьер-министр Биньямин Нетаньяху.По данным военных, пуски ракет по истребителям осуществляла сирийская армия, используя комплексы советского или российского производства С-200 и «Бук».Инфографика пресс-службы отмечает и хронометрирует основные события субботнего инцидента: «перехват иранского беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Израиля, удар ВВС Израиля по иранскому пункту управления БПЛА на авиабазе Т-4 в районе сирийской Пальмиры, огонь с земли и падение поврежденного истребителя, вторая волна бомбардировок по сирийским и иранским целям, включая батареи ПВО в окрестностях Дамаска».Бой продолжался четыре с половиной часа: с 04:25 до 08:55 (05:25-09:55 мск).При этом начальник штаба израильских ВВС Томер Бар заявил, что субботняя операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с силами ПВО Сирии с 1982 года и завершилась полным успехом израильтян.