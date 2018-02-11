00:02 12 февраля
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Все пассажиры Ан-148, разбившегося в Подмосковье, погибли

Все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148, включая 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Все пассажиры Ан-148, разбившегося в Подмосковье, погибли


На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли, сказали агентству в надзорном ведомстве.


Ранее Росавиция сообщила, что связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. В МЧС подтвердили, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Место падения оцеплено Росгвардией и сотрудниками ГУВД по Московской области.

Решение вопросов на уровне силовых структур и муниципалитетов налажено. Сейчас проводятся поисковые работы. Найден один бортовой самописец,
рассказал начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Организовывается работа по проведению работ в ночное время. Устанавливаются дополнительные осветительные башни. Проблемных вопросов нет,
добавил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

Ранее в СКР заявили, что следствие отработает все возможные версии происшествия. На месте продолжают работы сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.

Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Геркулесыч Вчера, 19:10
    Во первых, вы опять тулите этот рейтинг! am fool Во вторых, а нельзя все три части обьеденить в одну? А то у вас уже триллер получился! am
    Геркулесыч
    1. The_Lancet Вчера, 19:23
      Ужасная катастрофа.Соболезную...
      Но почему на этом сайте до этого не было точной информации?
      Информация про вертолет,не пассажирский а грузовой самолет и т.д.
      Плохие условия видимости - трудно для поиска?Или есть еще причины?
      Наверное после падения были выжившие, но не продержались долго из-за мороза...
      The_Lancet
      1. 210окв Вчера, 19:27
        Это все полезло с первых рук информаторов кои ни черта не смыслят.Увидели в разбившемся фюзеляже почту и понеслось.
        Цитата: The_Lancet
        Ужасная катастрофа.Соболезную...
        Но почему на этом сайте до этого не было точной информации?
        Писалось про вертолет,не пассажирский а грузовой самолет и т.д.
        Плохие условия видимости - трудно для поиска?Или есть еще причины?
        210окв
        1. The_Lancet Вчера, 19:35
          Если кто то пережил падение только для того чтобы умереть от холода
          Грустно...

          The_Lancet
          1. iliitchitch Вчера, 20:34
            Цитата: The_Lancet
            Если кто то пережил падение только для того чтобы умереть от холода
            Грустно...

            Живу я здесь рядом , перестаньте про холод , не холодно сейчас в Подмосковье .
            iliitchitch
          2. Андрей К Вчера, 20:42
            ...Стюардесса Настя Славинская, последний раз была в Сети в 14:21 в момент взлета...

            Солнечная и жизнерадостная...
            Андрей К
          3. фигвам Вчера, 21:10
            The_Lancet

            Все погибли при падении самолёта, мороз -1С.
            фигвам
      2. Аскет Вчера, 19:58
        Цитата: The_Lancet
        Наверное после падения были выжившие, но не продержались долго из-за мороза...

        Судя по обломкам взрыв был в воздухе, шансов никаких... А мороза никакого нет, небольшой минус, ветра нет идёт небольшой снежок, пасмурно.. если бы были выжившие замерзнуть никак не успели. Условия для поиска более менее хорошие.
        Аскет
    2. 210окв Вчера, 19:24
      Просто не обращайте внимания.Пожалуйста.Сегодня выходной день и нужного человека возможно нет на месте.Хотя конечно к работе сайта есть проблемы.И фото липовое могут поставить ,и явные ошибки в статьях не корректируются.
      Цитата: Геркулесыч
      Во первых, вы опять тулите этот рейтинг! am fool Во вторых, а нельзя все три части обьеденить в одну? А то у вас уже триллер получился! am
      210окв
    3. влад66 Вчера, 19:26
      К сожалению request никто не выжил.Родные и Близкие крепитесь.соболезнуем Вам.
      Скорбим.
      влад66
      1. Esso Вчера, 20:26
        Жалко пассажиров, приостановить полеты всех Ан-148, инциденты есть
        4 июня 2010 года с Ан-148 (RA-61701) авиакомпании «Россия», выполняющим рейс FV 132 из Москвы в Санкт-Петербург, произошёл серьёзный инцидент, связанный с нештатным функционированием системы управления самолётом[56]. Короткое замыкание в цепи ЭДСУ вызвало отказ одного из каналов управления, что привело к пикированию самолёта с углом 26° и правым креном 56°. Благодаря действиям пилотов и переводу управления в штурвальный режим самолёт восстановил управляемость и благополучно приземлился в аэропорту «Пулково»[57]
        26 февраля 2012 года с Ан-148 (RA-61701) авиакомпании «Россия», выполняющим рейс из Берлина Шёнефельд в Санкт-Петербург, произошёл серьёзный инцидент, связанный с отделением колеса от шасси во время отрыва самолёта от взлётно посадочной полосы[58].
        10 сентября 2017 года самолёт АН-148 рейс 6В-5837 Саратовских авиалиний по маршруту Киров-Симферополь совершил экстренную посадку. В 4:15, через 10 минут после вылета из Победилово (Киров), у самолёта отказал правый двигатель из-за падения давления масла. В 6:15 воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту города Саратова. Известно, что на борту самолёта находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.
        1 октября 2017 года во время взлёта рейса авиакомпании «Ангара» Талакан-Иркутск загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в порту вылета.
        05.03.2011 Россия Белгородская область 6/6 Потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полёта перед передачей заказчику. При отработке экстренного снижения экипаж превысил скорость на 110 км/ч выше максимально допустимой из-за своих несвоевременных и недостаточных действий, что привело к развитию явления флаттера[59].
        11.02.2018 RA-61704 Россия Московская область, возле села Степановское 71/71 Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
        Esso
        1. Esso Вчера, 20:27
          Выпущено 44 самолета-2 потеряно, 4 происшествия.Много для такого кол-ва.
          Esso
        2. влад66 Вчера, 20:32
          Цитата: Esso
          Жалко пассажиров, приостановить полеты всех Ан-148, инциденты есть

          Вообще то Коллега после катастроф с самолетами или кораблями,приостанавливается деятельность всех воздушных или морских судов данного типа судна потерпевшего катастрофу,до установления причины или распоряжения ответственного лица. hi
          влад66
        3. шурави Вчера, 20:46
          Цитата: Esso
          Жалко пассажиров, приостановить полеты всех Ан-148, инциденты есть
          4 июня 2010 года с Ан-148 (RA-61701) авиакомпании «Россия», выполняющим рейс FV 132 из Москвы в Санкт-Петербург, произошёл серьёзный инцидент, связанный с нештатным функционированием системы управления самолётом[56]. Короткое замыкание в цепи ЭДСУ вызвало отказ одного из каналов управления, что привело к пикированию самолёта с углом 26° и правым креном 56°. Благодаря действиям пилотов и переводу управления в штурвальный режим самолёт восстановил управляемость и благополучно приземлился в аэропорту «Пулково»[57]
          26 февраля 2012 года с Ан-148 (RA-61701) авиакомпании «Россия», выполняющим рейс из Берлина Шёнефельд в Санкт-Петербург, произошёл серьёзный инцидент, связанный с отделением колеса от шасси во время отрыва самолёта от взлётно посадочной полосы[58].
          10 сентября 2017 года самолёт АН-148 рейс 6В-5837 Саратовских авиалиний по маршруту Киров-Симферополь совершил экстренную посадку. В 4:15, через 10 минут после вылета из Победилово (Киров), у самолёта отказал правый двигатель из-за падения давления масла. В 6:15 воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту города Саратова. Известно, что на борту самолёта находились 72 пассажира и четыре члена экипажа.
          1 октября 2017 года во время взлёта рейса авиакомпании «Ангара» Талакан-Иркутск загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в порту вылета.
          05.03.2011 Россия Белгородская область 6/6 Потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полёта перед передачей заказчику. При отработке экстренного снижения экипаж превысил скорость на 110 км/ч выше максимально допустимой из-за своих несвоевременных и недостаточных действий, что привело к развитию явления флаттера[59].
          11.02.2018 RA-61704 Россия Московская область, возле села Степановское 71/71 Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.


          А у боингов вы отказы считали?
          шурави
  2. ul_vitalii Вчера, 19:12
    Черные ящики ой как тяжело будет искать в снегу, а надо. Не дай бог терракт.
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Вчера, 19:19
      По слухам, как минимум один ящик уже нашли! hi
      Геркулесыч
      1. Logall Вчера, 19:24
        Витальевич, hi , откуда слухи-то?
        Logall
        1. Геркулесыч Вчера, 19:29
          Александр hi в соц сетях была такая запись, типа от очевидца, сейчас ее уже удалили! hi
          Геркулесыч
          1. Logall Вчера, 19:48
            Точно, по соцсетям ходит всякая инфа... Спекуляций множество!
            Logall
            1. Николай Грек Вчера, 20:56
              Цитата: Logall
              Точно, по соцсетям ходит всякая инфа... Спекуляций множество!

              На месте крушения самолета обнаружен основной эпицентр столкновения планера самолета с землей. Он находится на склоне оврага, под углом. После удара произошло разрушение планера и разброс обломков фюзеляжа на значительное расстояние. Глубина воронки в эпицентре столкновения более 2,5 метров. На месте происшествия найдены оба двигателя и фрагменты механизации самолета.

              Проведен внешний осмотр, которые позволяет предварительно предположить, что двигатель самолета работали вплоть до столкновения с землей. По предварительным данным, скорость самолета в момент столкновения планера с землей составила 615-630 км в час, что предварительно свидетельствует о том, что пилот до последнего пытался выровнять самолет, который шел в пике. По предварительной версии, потеря управления самолетов в результате обледенения.

              Ранее РЕН ТВ сообщал, что самолет Ан-148 не был обработан противообледенительной жидкостью. По имеющейся информации, от этого отказался сам капитан воздушного судна.

              На его борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, в результате катастрофы никто не выжил.
              Николай Грек
              1. Ил-18 Вчера, 21:04
                Один ящик нашли. Россия-24.
                Горе. Соболезнования родным и близким погибших.
                Очень прошу, не ставте плюсов.
                Ил-18
              2. groks Вчера, 21:31
                от этого отказался сам капитан
                Так не бывает. Его спрашивать никто не будет. Хотя ... капитализм.
                groks
              3. Макаров Вчера, 21:49
                Как это отказался? Кто его спрашивает? И как это можно установить что двигатель работал вплоть до столкновения с землей?
                Макаров
              4. iliitchitch Вчера, 23:25
                Цитата: Николай Грек
                По предварительной версии, потеря управления самолетов в результате обледенения.

                Через 4минуты после взлёта обледенение . 630км\ч ? Не капитан , а командир . САМ отказался . Отмазы полетели от товарищей безответственных , если коротко . Подождём пока , но сказать хочется многое .
                iliitchitch
        2. Геркулесыч Вчера, 19:39
          Логалл hi -Александр hi интересно, но на Рен ТВ в бегущей страке указано, что найден черный ящик с самолета! !! belay
          Геркулесыч
          1. q75agent Вчера, 19:51
            на сайте того же Рен тв чего только нет : Согласно данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Ан-148 в 14:24 вылетел из Домодедова, пробыл в воздухе четыре минуты, после чего пропал с радаров. Как утверждает наш корреспондент, которому через несколько минут после падения удалось подобраться к месту крушения практически вплотную крупных обломков практически нет - очевидно, что самолет начал разрушаться еще в воздухе. По его свидетельствам, фрагменты рассыпаны по значительной траектории.

            Отметим, что те, кто занимается сейчас разбором и осмотром обломков на месте авиакатастрофы - тщательно скрывают все подробности. Дошло до того, что один из сотрудников МЧС напал на журналиста «Известий» им журналюгам рейтинги нужны , где правда , где нет поди разберись
            q75agent
            1. 210окв Вчера, 20:06
              Блин лезут как медом намазано.У людей горе а эти...деньги зарабатывают.Гнать их демократизаторами оттуда!
              Цитата: q75agent
              на сайте того же Рен тв чего только нет : Согласно данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Ан-148 в 14:24 вылетел из Домодедова, пробыл в воздухе четыре минуты, после чего пропал с радаров. Как утверждает наш корреспондент, которому через несколько минут после падения удалось подобраться к месту крушения практически вплотную крупных обломков практически нет - очевидно, что самолет начал разрушаться еще в воздухе. По его свидетельствам, фрагменты рассыпаны по значительной траектории.

              Отметим, что те, кто занимается сейчас разбором и осмотром обломков на месте авиакатастрофы - тщательно скрывают все подробности. Дошло до того, что один из сотрудников МЧС напал на журналиста «Известий» им журналюгам рейтинги нужны , где правда , где нет поди разберись
              210окв
        3. pvv113 Вчера, 19:44
          Александр, привет!
          Вот здесь https://rg.ru/2018/02/11/reg-cfo/spasateli-nashli
          -odin-iz-bortovyh-samopiscev-na-meste-krusheniia-
          an-148.html
          pvv113
          1. Соломон Кейн Вчера, 21:19
            Судя по предварительным хлопкам, которые слышали очевидцы, перед крушением, очень даже похоже на помпаж движка с его последующим разрушением,
            Причины:
            -вывод самолета за критические углы атаки;
            -разрушение и отрыв лопаток рабочего колеса (например, из-за старости);
            -попадание в двигатель постороннего предмета (птицы, снега, фрагмента бетонного покрытия ВПП);
            -попадание в воздухозаборник пороховых газов при стрельбе из пушек или пусках ракет на боевых самолетах;
            -попадание в воздухозаборник продольного вихря.
            Соломон Кейн
            1. Макаров Вчера, 21:52
              ну старости - вряд ли...хотя....учитывая что 436-148 это глубокая модернизация 36-го, а лопатки, диски и валы могли запросто снять со старичка это может быть...
              Макаров
            2. pvv113 Вчера, 21:55
              Константин, доброго вечера!
              При температуре наружного воздуха плюс-минус пять возможно обледенение фюзеляжа и лопаток ВНА, с последующим срывом льда и попаданием в воздухозаборник.
              Хотя хлопок можно расценивать и как взрыв. Т.е. не исключена возможность теракта
              pvv113
            3. pvv113 Вчера, 22:42
              Кстати, даже специалисты не исключают постороннее вмешательство
              "По сегодняшнему случаю: однозначно можно сказать одно: Произошло что-то очень невероятное. Займет ОЧЕНЬ долго понять, в чем же было дело. Либо найдут следы взрывчатки на обломках. Я просмотрел доступные актуальные данные полета, послушал разговоры с диспетчерами. Все очень спокойно и рутинно, взлет, набор высоты до заданной диспетчером высоты 6000 фт, ровный полет в заданном направлении - то есть очевидно, что работает автопилот и все хорошо. Диспетчеры выдают разрешение продолжить набор до 12000 фт , после чего самолет просто пропадает с радара. При любом более менее реалистичном сценарии - всё должно было бы быть по-другому",- пишет пилот и психолог Алексей Герваш.

              Читайте больше на http://www.politonline.ru/interpretation/22892376
              .html
              pvv113
              1. Соломон Кейн Вчера, 23:56
                Володя, hi
                Не исключено, что борт мог столкнуться с одной из "игрушек", запускаемых безбедными дачниками в том районе, с учетом "потолка" некоторых квадрокоптеров до 5000-5500 м это могло иметь место....
                Квадрокоптер DJI Inspire 2 X5S:
                Вес: 3290 г (без подвеса и камеры)
                Диагональный размер: 605мм
                Максимальный взлётный вес: 4000г
                Максимальная высота полёта: 2500м, 5000м (При установке специальных лопастей)
                Максимальное ускорение: Вертикальное 4м/с, горизонтальное 4-9м/с (настраивается в приложении)
                Максимальная скорость: 108км/ч
                Точность GPS(при включённых визуальных сенсорах): Вертикальная 0.1м, горизонтальная1.5м
                Соломон Кейн
    2. КВУ-НСвД Вчера, 19:19
      Такие же мысли...Уж больно как то непонятно резко (не могу подобрать правильного слова) упал.. Близкие - крепитесь....
      КВУ-НСвД
      1. ul_vitalii Вчера, 19:41
        На РБК подтвердили.
        ul_vitalii
        1. КВУ-НСвД Вчера, 19:51
          На РБК подтвердили
          Тот ещё ресурс-"подтверждальщик" Ради сенсации подтвердит все что угодно , а выйдет ошибка , то ма-аленькое даст опровержение....
          КВУ-НСвД
          1. ИНТЕР Вчера, 19:57
            Не связано ли падение нашего самолёта с падением израильского военного?
            Как думаете?
            Плюс Гос дума желает координировать действия с ними?
            ИНТЕР
            1. Galaxy Вчера, 20:12
              am прежде чем написать, вы сначала подумайте, а потом пишите! am
              Galaxy
            2. 210окв Вчера, 20:13
              Ну давайте не будем заниматься конспирологией.Кстати подобные "новости"про нападение "Моссада" на воинскую часть в Тамбовской области некоторое время тут были....Бумага все стерпит.В том числе и бред.
              Цитата: ИНТЕР
              Не связано ли падение нашего самолёта с падением израильского военного?
              Как думаете?
              Плюс Гос дума желает координировать действия с ними?
              210окв
  3. Геркулесыч Вчера, 19:15
    Вообще то, хотя понятно, что вряд-ли кто то выжил, к глубочайшему сожалению, в подсознании все равно, мысль о том что может быть, хоть один человек, пусть и с сильными травмами, но уцелел, эта мысль у меня очень часто во время таких катостроф появляется! Искренне жаль, что люди погибли! Надеюсь, что все тела идентифицируют, и предадут земле! Мир их праху!
    Геркулесыч
  4. SOF Вчера, 19:18
    ...царствия небесного...
    SOF
  5. IMH Вчера, 19:24
    Сочувствую семьям погибших.
    IMH
  6. Danny_Storm Вчера, 19:27
    Эта катастрофа похожа на теракт.
    Danny_Storm
    1. ul_vitalii Вчера, 19:32
      Обломки, тела, регистраторы, только они что-то прояснят, оперативная работа ведётся. Создана государственная комиссия.
      ul_vitalii
  7. Андрей К Вчера, 19:28
    Царствия Небесного погибшим...
    Родным, близким, друзьям соболезнования...
    Крепитесь...
    Андрей К
  8. Anyone Вчера, 19:32
    Цитата: ul_vitalii
    Черные ящики ой как тяжело будет искать в снегу, а надо. Не дай бог терракт.

    Да ладно... Всё найдут. Все обломки соберут для МАКа.
    Anyone
    1. Rusland Вчера, 19:37
      А никто и не сомневается, а Вы "ладно".
      Rusland
  9. Геркулесыч Вчера, 19:33
    Честно говоря, хочу чтобы нам говорили только правду, чтобы не винили покойный экипаж задним числом! Не нужно лгать, мы имеем право знать правду, ибо и мы также можем оказывается в самолете, который потом пополнит собою эту страшную статистику, не дай Бог!
    Геркулесыч
    1. Anyone Вчера, 19:40
      Существует общепринятая неофициальная практика, которую можно описать так: "в любой непонятной ситуации обвиняй экипаж". Если экипаж погиб, то он, скорее всего, и будет назначен виновным. Справедливости ради, надо сказать, что в большинстве случаев так и есть.
      Anyone
      1. Балу Вчера, 19:42
        Цитата: Anyone
        Существует общепринятая неофициальная практика, которую можно описать так: "в любой непонятной ситуации обвиняй экипаж". Если экипаж погиб, то он, скорее всего, и будет назначен виновным

        неуместный комент. не это сейчас обсуждается.
        Балу
    2. 210окв Вчера, 21:31
      Я Вас понимаю и Ваше негодование.Но вот насчёт мы должны знать и мы можем оказаться в подобной трагедии.А что НАМ далёких от этих сфер поможет это ЗНАНИЕ?Есть службы,спецы..Это они обязаны знать и сделать все что бы такого не происходило.Что мы потом с этим знанием будем делать?Пойдем крушить МАК,или откажемся летать?А насчёт того что можем ТАМ оказаться..Так это все в руках Господних..
      Цитата: Геркулесыч
      Честно говоря, хочу чтобы нам говорили только правду, чтобы не винили покойный экипаж задним числом! Не нужно лгать, мы имеем право знать правду, ибо и мы также можем оказывается в самолете, который потом пополнит собою эту страшную статистику, не дай Бог!
      210окв
  10. Anyone Вчера, 19:46
    Цитата: Балу
    Цитата: Anyone
    Существует общепринятая неофициальная практика, которую можно описать так: "в любой непонятной ситуации обвиняй экипаж". Если экипаж погиб, то он, скорее всего, и будет назначен виновным

    неуместный комент. не это сейчас обсуждается.

    Что именно "неуместного"? Говорю, так как 16 лет был этим самым "членом экипажа". И моих знакомых "назначали" виновными.
    Anyone
    1. NN52 Вчера, 20:01
      Anyone

      Не знаю , где Вы были в экипаже 16 лет, и каких Ваших знакомых назначали виновными....
      Но не Вам точно назначать экипаж виновным...

      Как экипажник . экипажнику говорю////
      NN52
  11. Proton Вчера, 19:46
    Из за двигатетеля скорре всего вся беда sad была инфа,что эту компанию штрафовали уже,за не надлежащее обслуживания движков
    Proton
  12. Геркулесыч Вчера, 19:48
    Среди погибших трое детей -на три ангелочка стало на небесах больше! Страшно, очень страшно когда природа срывает эти цветы жизни, ничего еще в этой своей жизни так и не увидевшие! hi Пускай создатель примет их честные и незапятнанные души!
    Геркулесыч
    1. влад66 Вчера, 20:53
      Цитата: Геркулесыч
      Среди погибших трое детей -на три ангелочка стало на небесах больше!

      Господи вот больше всего детей жаль.Прими Господи невинные души ангелочков.
      влад66
  13. Suhow Вчера, 19:55
    плохая новость.....очень жаль людей.
    Suhow
  14. Декларант Вчера, 20:03
    Официальной версии крушения пока нет. Предварительную причину назвал телеграм-канал Mash — это отказ и последующий взрыв одного из двигателей. «Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка, и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро», — сообщили очевидцы крушения.
    Декларант
  15. Anyone Вчера, 20:09
    Цитата: NN52
    Anyone

    Не знаю , где Вы были в экипаже 16 лет, и каких Ваших знакомых назначали виновными....
    Но не Вам точно назначать экипаж виновным...

    Как экипажник . экипажнику говорю////

    Где Вы увидели, что я "назначил" виновным экипаж? Как раз, наоборот. Читайте внимательнее, коллега.
    Anyone
    1. шурави Вчера, 21:43
      Цитата: Anyone
      Цитата: NN52
      Anyone

      Не знаю , где Вы были в экипаже 16 лет, и каких Ваших знакомых назначали виновными....
      Но не Вам точно назначать экипаж виновным...

      Как экипажник . экипажнику говорю////

      Где Вы увидели, что я "назначил" виновным экипаж? Как раз, наоборот. Читайте внимательнее, коллега.


      Как-то так.


      ...Вмиг завертелись следствия процессы,
      Слова экспертов, версий череда,
      Но коль задеты чьи-то интересы,
      То не узнать всей правды никогда.

      Кого волнует истина и право?
      Как пережитки, списаны в тираж,
      Давно уже привычная забава,
      Валить вину на мёртвый экипаж.

      Зачем всем знать, про сбои и отказы?
      По новостям звучит дежурный вздор,
      А экипаж… так мёртвые, заразы,
      И потому не ведают позор...
      шурави
  16. Иеремия Вчера, 20:16
    Расследование точное и не предвзятое необходимо, чтобы в дальнейшем не допускать подобного..Людей конечно не вернешь, искренние соболезнования близким..., но это позволит уберечь жизни других...Ужасно это все
    Иеремия
  17. Микадо Вчера, 20:25
    упокой душу, Господи... Соболезнования родным...
    Микадо
  18. ПалБор Вчера, 20:26
    Странно,украинцы глумятся и хихикают над русскими в связи с падением самолёта.Кошмар.Что случилось с людьми?
    ПалБор
    1. Paranoid50 Вчера, 20:42
      Цитата: ПалБор
      Странно,украинцы глумятся и хихикают

      В этом,увы, давно нет ничего странного.
      Цитата: ПалБор
      .Что случилось с людьми?

      Опять же,увы, но они перестали быть людьми.
      Paranoid50
      1. Микадо Вчера, 20:48
        Опять же,увы, но они перестали быть людьми.

        похоже на то. Но не все, далеко не все!
        Да, и.. Александр, я никогда не забуду пример соболезнований - о нашем питерском теракте в метро одни из самых сильных слов написал однофорумчанин Арон Заави из Израиля. Вот за это я буду ему всегда благодарен. То есть.. надо быть людьми в такие моменты, невзирая на национальность, место жительства и разницу в политике государств. Мы вместе! Мы, люди...
        Микадо
    2. Northern warrior Вчера, 21:13
      Что вы хотели от сброда польских холопов ? Вы по-прежнему верите в дружбу народов ? Я в нее перестал верить еще в школьном возрасте, поэтому ничему не удивлюсь. Еврошлюхи должны заплатить за свои поступки нищетой, голодом, смертями в ато, но и этого будет мало для возмездия...
      Northern warrior
      1. шурави Вчера, 22:11
        Цитата: Northern warrior
        Что вы хотели от сброда польских холопов ? Вы по-прежнему верите в дружбу народов ? Я в нее перестал верить еще в школьном возрасте, поэтому ничему не удивлюсь. Еврошлюхи должны заплатить за свои поступки нищетой, голодом, смертями в ато, но и этого будет мало для возмездия...



        Граждане Украины разные, как и России. Так чего ты уподобляешься худшим?
        шурави
        1. Northern warrior Вчера, 22:17
          На территории 404 живет много русских, поэтому к ним это не относится. Русский, назвавший себя окраинцем, перестает быть русским и становится манкуртом. Ожидать от таких ушлепков соболезнований или хотя бы молчания явно не стоит.
          Northern warrior
  19. туц Вчера, 20:43
    Пусть земля будет пухом
    туц
  20. SCHNIFER Вчера, 21:03
    Царствия небесного
    SCHNIFER
  21. FalconD Вчера, 21:28
    Интересная статистика!

    Вероятность того, что пассажир, севший в самолет, погибнет в авиакатастрофе, составляет примерно 1/8 000 000. Если пассажир будет садиться каждый день на случайный рейс, ему понадобится 21 000 лет чтобы погибнуть.
    FalconD
  22. FalconD Вчера, 21:29
    Земля пухом...

    Страшная смерть на такой высоте...
    FalconD
  23. Northern warrior Вчера, 21:37
    Зашел на censor и понял, что ВВП - самый гуманный правитель в истории России. Я этот гадюшник под боком превратил бы в ядерный полигон, а случайно уцелевших "шумеров" заставил бы переселиться в район Ефрата. Это ж какое надо иметь терпение, чтобы не поддаться соблазну извести эту нечисть на корню ! Я думаю, что очень многие с радостью поучаствовали бы в этом интересном и чрезвычайно нужном Родине мероприятии.
    Для тех, кто еще витает в облаках...

    Northern warrior
  24. mydanik Вчера, 22:21
    Традиция, раз в год самолет fool
    mydanik
    1. Околоточный Вчера, 23:48
      Мало себе стучишь, лучше об асфальт.
      Околоточный
  25. theadenter Вчера, 22:42
    Соболезнования родным и близким погибших.
    theadenter
  26. dmmyak40 Вчера, 23:48
    Цитата: Макаров
    Как это отказался? Кто его спрашивает? И как это можно установить что двигатель работал вплоть до столкновения с землей?

    Пожалуйста, воздержитесь от неумных и непрофессиональных комментариев. Специально для вас: решение об обработке противообледенительной жидкостью принимает ТОЛЬКО командир воздушного судна после осмотра поверхности крыльев, двигателей, стабилизатора и т.д.
    dmmyak40
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