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Все пассажиры Ан-148, разбившегося в Подмосковье, погибли
Все находившиеся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148, включая 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли, сказали агентству в надзорном ведомстве.
Ранее Росавиция сообщила, что связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. В МЧС подтвердили, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.
Место падения оцеплено Росгвардией и сотрудниками ГУВД по Московской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
Ранее в СКР заявили, что следствие отработает все возможные версии происшествия. На месте продолжают работы сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.
На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли, сказали агентству в надзорном ведомстве.
Ранее Росавиция сообщила, что связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. В МЧС подтвердили, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.
Место падения оцеплено Росгвардией и сотрудниками ГУВД по Московской области.
Решение вопросов на уровне силовых структур и муниципалитетов налажено. Сейчас проводятся поисковые работы. Найден один бортовой самописец,рассказал начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
Организовывается работа по проведению работ в ночное время. Устанавливаются дополнительные осветительные башни. Проблемных вопросов нет,добавил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
Ранее в СКР заявили, что следствие отработает все возможные версии происшествия. На месте продолжают работы сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.
Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
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