Все пассажиры Ан-148, разбившегося в Подмосковье, погибли

Решение вопросов на уровне силовых структур и муниципалитетов налажено. Сейчас проводятся поисковые работы. Найден один бортовой самописец,

Организовывается работа по проведению работ в ночное время. Устанавливаются дополнительные осветительные башни. Проблемных вопросов нет,