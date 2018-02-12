Войска РЭБ России против EW США: гонка началась?

пока

Все больше и больше внимания на Западе (если судить по публикациям) стали уделять вопросам эффективности российских войск РЭБ. Соответственно, переводят у нас и пробуют анализировать переведенное.И здесь возникает двойственное ощущение. Которое толкает на то, чтобы действительно разобраться в том, кто круче: электронные войска США или наши РЭБ.В американской трактовке РЭБ обозначается разными терминами: «электронная война» (EW — Electronic Warfare), «противодействие управлению» (С3СМ — Command, Control, Communication Countermeasure), «электронная борьба» (Electronic Combat). Но суть примерна одна.В США все чаще сравнивают своих и наших. И есть тому вполне определенный резон. За океаном успехи в разработке и применении РЭБ России после некоторых случаев вызывают пристальный интерес.Речь идет не о истории с «Дональдом Куком», это как раз вызывает у американских специалистов здоровый смех и веселые комментарии.А вот результаты применения некоторых наших комплексов на Донбассе и в Сирии уже никого не смешат. Более того, сразу несколько уважаемых экспертов в США, к мнению которых принято прислушиваться (Роджер Макдермотт, Сэм Бендетт, Майкл Кофман) заговорили о том, что российские войска РЭБ представляют серьезную силу и объект для изучения.По мнению экспертов, российские подразделения РЭБ насчитывают большее количество людей, они хорошо оснащены, в этих войсках наибольшее количество новинок.Но самое главное — войска РЭБ, исходя из доктрины применения, координируют свои действия с другими видами вооружённых сил. Ударная авиация, ПВО, артиллерия.Немаловажным фактором американцы считают и многолетний боевой опыт, которым обладают служащие этих войск.В качестве классического примера тот же Бендетт приводит в своем докладе действия российских военных в Сирии.По мнению Кофмана, современные средства РЭБ не только расширяют возможности военной техники, но и позволяют российским военным проводить «бесконтактные» операции и «глушить», ослеплять и деморализовывать противника.И для этого даже не нужно вторгаться на территорию НАТО. Во-первых, российские средства РЭБ обладают большей дальностью воздействия, во-вторых, Россия в последние годы искусно создаёт «серые зоны», стирая границу между войной и миром.Интересное мнение американца, которое тут же порождает вопрос: а вам-то кто мешал?Если серьезно, то не обладая средствами противодействия, НАТО не сможет помешать существованию этих самых «серых» зон. Но надо ли? И почему сегодня сложилась ситуация, которая трактуется именно так?Вообще это тема долгого и вдумчивого разговора, не на одну страницу.Но начать, я думаю, надо с оборонительной концепции двух стран. Именно в ней заложено изначальное отставание США от России в плане развития РЭБ.А на что опирается концепция? Правильно, на географическое положение.В этом плане у США полный порядок. Канада на севере и Мексика на юге. Все. Две очень серьезных страны, с отличными армиями и военными потенциалами, с самостоятельной политикой. Если по сути – 51-й и 52-й штаты.Соответственно, за всю историю существования США, никаких угроз от соседей не было, да и быть не могло.Плюс любой, кто решит проверить на прочность оборону США, сперва столкнется с двумя преодолимыми, но весомыми обстоятельствами. С Тихим и Атлантическим океанами.И здесь в принципе все, на этом можно заканчивать.Американцы могут спать спокойно (почти), потому что есть могучий (без издевки) военно-морской флот США. И это весьма сложно побиваемый козырь, который способен решить большинство вопросов обороны.Ведь что есть 11 авианосцев США? Это 11 аэродромов, которые могут быть отодвинуты на любое расстояние от границ страны. И там, на удалении, встречать кого угодно: стратегические бомбардировщики, ракеты и прочие антиамериканские проявления.Можно много говорить на тему того, что F/A-18 это «не торт», что палубный истребитель не чета нормальному, но… Достаточно посмотреть на 850 с лишним палубных истребителей-штурмовиков в составе ВМС США, потом посмотреть на количество российских истребителей-бомбардировщиков в составе ВКС вообще, и понятно, почему все так прекрасно для американцев.Если же будут какие-то проблемы, с которыми не справится флот, то пожалуйста, есть еще ВВС США, где еще около 2 тысяч боевых самолетов (F-15, F-16, F-22, F-35). Да, если верить СМИ, то 22-е и 35-е не очень, ну да ничего. США и без них вполне обойдутся.В целом же концепция понятна: воздух и вода за США, земли, где можно повоевать, нет. Точнее, она есть, но как туда доставить войска, учитывая вышеперечисленные пункты о воде и воздухе – вопрос.И остается только то самое «почти». А именно российские РВСН и атомные подводные ракетоносцы.Согласитесь, должен же быть лом, против которого нет приема?Но по сути, оборонительная концепция США, опираясь на флот и авиацию, не предусматривала сколь-нибудь широкого развития и применения РЭБ. По причине не то чтобы отсутствия надобности, а скорее, по причине недооценки возможностей. Или пополам первого и второго.Ну и потому, что она (концепция) не такая уж и оборонительная. А для наступления или агрессивной обороны, да еще на опережение, РЭБ не самая лучшая компонента. В отличие от обороны.Если говорить о авиационных комплексах РЭБ США (а о них в процессе мы обязательно поговорим в следующих частях), то нельзя сказать, что они значительно хуже наших «Хибин» и «Скорпиона». Просто – хуже. И американцы прекрасно об этом знают.Но(стоит подчеркнуть) сделать ничего не могут. Понимание того, что их AN/SLQ-32 5-й версии, что ставится на все новые корабли — хорошая штука в составе «Иджиса», но не до конца, заставляет американцев совершать движения в сторону улучшения своих систем.Действительно, в дальнейшем мы подробно разберем все достоинства и недостатки российских и американских систем, насколько это позволит доступ к информации.Пока же остановимся на том моменте, что та унитарность, которую проповедовали американские военные, сыграла злую шутку. AN/SLQ-32 действительно хороший комплекс. И может весьма широко применяться. От авианосца до самолета. Но в этом и его слабая сторона. Он универсален. И одновременно будет проигрывать узкоспециализированным комплексам российского производства.И здесь мы подходим ко второй стороне. Российской. И снова к географической карте. Стоя у карты и глядя на Россию, несложно сосчитать, сколько вокруг нас недружественных государств. Как реально, так и условно. Условно – это как Турция, например.А если учесть сонмище неадекватов на севере, делающих в криках о российской угрозе перерывы только на обед, плюс Украина и куча стран бывших союзников по ОВД, а сегодня членов НАТО – ситуация, скажем так, далека от американского расклада.Более того, старушка-Европа, частью которой мы пока еще являемся, это давно проверенный плацдарм для разборок мирового уровня. Есть куда высадить войск, есть среди кого накопытить союзников, есть где разместить стрелялки любого ранга.Россия всю жизнь играла от обороны. Бесспорно? Вот именно. Соответственно, все наши комплексы РЭБ, которые вызывают скрежет зубовный и зависть противника – это на 95% средства обороны.Исключением является, пожалуй, «Мурманск». Им еще хоть как-то можно атаковать на таком расстоянии, что не всякая ракета сможет пролететь. Радиус действия остальных наших комплексов РЭБ далек от того, чтобы реально угрожать кому-либо. За исключением как раз тех средств противника, которые сами войдут в зону действия наших средств РЭБ.Оборонительный характер советских и российских разработок ничуть не смущает западных экспертов.Господин Макдермотт прямо заявляет, что для России нормально, и, более того, свойственно наращивание сил для доминирования вблизи своих границ.Хорошо сказал, господин эксперт. Многих проняло. И многие поняли мысль Макдермотта.Необходимо начать работы сегодня, для того чтобы было что противопоставить российским комплексам завтра. А если этого не сделать, то «России сойдёт с рук любая агрессия, диверсии или присоединения». Ни больше, не меньше.Понятно, откуда ветер дует в словах об «агрессиях и присоединениях». И никого на Западе не смущает, что, в принципе, любая страна мира хотела бы доминировать на своих границах. Это нормально.Но насколько это возможно — всерьез реализовать если не в ближайшее время, то просто в будущем, что предстоит сделать для того, чтобы нивелировать сегодняшнее превосходство в системах РЭБ России? Об этом мы поговорим в следующей части.Источник: https://breakingdefense.com/2018/02/electronic-warfare-trumps-cyber-for-deterring-russia.