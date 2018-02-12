Записки колорадского Таракана. Светлые мысли посреди майданной мути

Приветствую Вас уважаемые читатели и любимые читательницы! Вот я вас сейчас-то порадую… От всей своей души!Так, если кто-то решит, что у тараканов с душой проблемы, то вот хрен вам с горчицей без холодца и читайте ниже. Даже у тех, кто сомневался в наличии этой нематериальной субстанции, присущей вроде бы только людям, все сомнения отпадут. И упадут. Как курс гривны.Погода у нас – вот самое гулять. Туманище сожрал Киев. И холодновато. Так что вашего брата и сестры на улицах меньше, самое оно пошататься.И забрел я на мишмайдан. Вы-то думаете, что у нас все закончилось там? Ага, щас… Бюджет не освоен – бой продолжается! Только теперь внутри палаток. Возле буржуйки. Дров натолкают побольше и борются с ненавистным антинародным режимом.А напротив, в теплушке на базе автомобиля, этот самый режим защищают.Поразил меня один плакат-призыв.В переводе звучит так: "Патриот на фронте! Бей московских вшей! Патриот в тылу! Бей украинских гнид!". Вот она вся сущность того, что происходит сегодня на Украине. Кругом война, кругом измена. Жизнь на окружности. Внутри круга враги и снаружи враги. И только на окружности друзья.Это человеческий подход. Редко кто из человеков может мыслить крупно. Масштабно. Используя собственные знания. Без обид, уважаемые читатели. К вам это не относится. Потому, что на самом деле означает плакат, с точки зрения тараканов.Открою страшную тайну, которую большинство из вас знает со школьной поры. Вошь хоть и кровосос, но насекомое. И размножается простым способом. Яйца она откладывает! Причем там же, где и живет. И вот эти-то яйца и называются гнидами!А дальше включаем формальную логику. Внутри страны, или внутри круга, как вам угодно, зреют украинские яйца (гниды). Когда наступает срок, из них появляются... московские вши! Прекрасный пример такой метаморфозы - известный украинский журналист Руслан Коцаба. Дозревает главред "Страна ua" Игорь Гужва. Правда, дозревает в Австрии.Ладно. Теперь о серьезных делах. О делах настоящих насекомых! Представляете, на Украине существует рынок продажи... украинцев в ЕС! И, кстати, покупки европейцев тоже. Рынок официальный!Правда цена почему-то разная. Бизнесмены не стали ломать головы о методике расчета цены. Всё уже давно отработано. Стоимость украинца или европейца прекрасно вычисляется по весу. 1 украинский килограмм стоит в среднем 4,1 $. Европейский килограмм стоит уже 40,6 $. Путем не сложных вычислений можно сказать, что один европеец стоит десяток украинцев! Что примерно и соответствует действительности.Думаете у Таракана крыша поехала? Дудки. Это не у меня. Это у тех, кто невнимательно читал то, что написано выше. Речь идет об украинцах. Но не о людях, а о ...шмелях. Не удивляйтесь. Есть и такой вид бизнеса. В прошлом году с января по сентябрь мы продали 73 тонны шмелей!По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", "средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара. Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ. При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм".Теперь о душе. Человеческой душе.Помните, я рассказывал о противостоянии РПЦ МП и РПЦ КП? Процесс идет и ускоряется. Коммунистическое вытравить удалось. Теперь взялись за более глубинное. За генетическую связь русского и украинского народов.Пробным камнем стал православный крест, что стоял на Золотоворотской, напротив здания Госпогранслужбы. Активисты, при молчаливой поддержке полиции, его сломали. Украинский Бог не брат русскому... Это то, что я слышал из уст этих...Теперь даже Бог имеет национальность...Я, конечно, помню все эти истории из классической литературы. Типа "Вия". Понимаю, что нечисть от креста крючит. Выворачивает по самое «не могу». Только вот не понятно, украинские патриоты, националисты, а действуют точно так же, как большевики интернационалисты. Памятники повалили, настал черед храмов? Или Бог отвернулся от Украины?Активисты поняли, что защищать душу никто не будет и тут-же начали наезд на часовню УПЦ МП, которую построили рядом с фундаментом Десятинной церкви на территории Национального музея истории Украины.Ублюдки из СИЧ и прочих подобных объединений организовали митинг. "Долой ФСБ!", "Долой московского попа!" и так далее. 200 зомбаков, которых никто не пожелал остановить. Вообще пожелали, были бабушки и дедушки с иконами. Икона в руках старушки против дебилоида с интеллектом амебы… Ну как святая вода против танка.Те самые "московские попы", почему-то сплошь рожденные на Украине, в беседе прямо сказали: "под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма".Как вы думаете, чем должно закончиться противостояние? Могут 200 человек убить душу сотен тысяч, а может и миллионов? Отвечаю."В Киевсовете поддержали петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины. Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 февраля, на заседании Комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования".Такая ситуация не только в Киеве. Совсем недавно прошла 75 годовщина окончания Сталинградской битвы. В Запорожье собрались около 20 ветеранов и активистов местного Полка Победы. Собрались, чтобы отметить дату на Аллее Славы. Ничего криминального и антиукраинского. Цветы к монументу пенсионеры решили возложить.Тут же появились активисты, чтоб их всех... "В это время к ним подошли несколько десятков местных патриотов и волонтеров, которые призвали их не насаждать в Запорожье так называемый "русский мир", уважительно соотноситься к украинским солдатам, погибшим на Донбассе".А дальше и писать стыдно. Это наши дети... Включили украинские песни на полную. Оскорбляли стариков. А самый апогей акции - бросили говяжью печень в стариков. Как символ кровавой власти большевиков. Написать можно много. Но я просто приведу цитату. Украинца."Мне стыдно за нас, мы были цивилизованными людьми, и в столь короткий срок деградировали настолько, что по приказу с телевизора начали сжигать друг друга живьем, как дикари бегаем с палками, беремся с совком совковыми методами. Нами управляют как стадом баранов. Как в 1917. Такие же бегают Шариковы и Швондеры, такой же совок в головах. Сменили цвет флага и агрегата".Наконец-то стало ясно, кого имели ввиду наши СМИ, когда сравнивали Донецкий аэропорт со Сталинградом. Ясно, какую из сторон имели ввиду наши политики и журналисты. Невольно задумываешься, толпа обезображенных отсутствием интеллекта украинских нацистов идет убивать своих дедов, родителей, родственников, сохранивших ясность мышления.Но – реалия дня.Ясно, почему внук Героя Советского Союза Илья Кива не находит противоречия в том, что его дед воевал с фашизмом, а фашисты Бандера, Шухевич и им подобные стали его героями. Нацизма на Украине нет. Мда...Помните величественный монумент, который украшает правый берег Днепра? Родина-мать! Лично Брежнев в 1981 году открывал. Над проектом статуи начинал работать известный в СССР скульптор, автор схожего монумента в Волгограде Евгений Вучетич. 102 метра высоты и красоты.Дошла очередь и до матери. Щит у неё коммунистический. С гербом СССР. Фашистов била в составе этого самого СССР. И частью была СССР. Вот и предложил наш глава Института национальной памяти Владимир Вятрович срезать этот герб. Или приварить тризуб сверху. Патриотично чтобы было."Что касается "Родины-матери", очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, или наложением".Интересно, если в историческом памятнике что-то изменить, останется он памятником? Может, в угоду новым хозяевам Украины, переделать Мать в статую свободы? В Бердянске вон памятник Дзержинскому переделали в казацкого полковника. Красиво получилось. Главное, всегда можно всё переделать в зад.Хотите лично моё мнение? Снести надо Родину-мать. Полностью. До основания. Не достойны мы оказались такого монумента. Сталинградцы достойны, а мы...Я тут подслушал прекрасную фразу. У днища нету дна! Сколько раз мы думали, что всё. Ниже некуда опускаться. А потом вдруг оказывалось, есть куда. Пробиваем это дно, а там, глядишь, следующее. И так уже много раз.И, гуляя вокруг майданчика, я понял истину! Украина, если как корабль – уникальна и неподражаема!Как вы думаете, можно ещё что-то придумать, чтобы унизить украинских военных? Плюнуть оптом в морду лица? Так, чтобы всех, без разбора и сразу? Не поверите, но можно. И предложение такое уже от кабмина поступило. Официально! Можете лично увидеть на сайте Рады.Теперь, при встрече военнослужащие обязаны не здоровья товарищу желать, как это делают оккупанты, а напоминать о славе для Украины. Оно, конечно, учитывая образовательный уровень теперешних комбатов и прочих командиров, стоит подумать. "Здравствуйте товарищи десантники" или "поздравляю вас с успешным окончанием службы" - это сколько слов надо командиру выучить?А так всё просто. Встретил кого-то на улице - "слава Украине!". Тот в ответ - "героям слава!". Утром приходишь в подразделение. "Слава Украине!". Вечером уходишь - "слава Украине!".Короче, вечная слава героям…Не могу не затронуть уже набившую оскомину тему здоровья. Реформа здравоохранения в действии. Образовательные учреждения многих городов полностью закрывают на карантин. Школы, детские сады, даже ВУЗы. У нас в Киеве уже под 80 закрытых школ. Это в столице. Представляете глубинку?Причем странности появляются все чаще и чаще. В Одесской области циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul). Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов."Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области"."И только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты были лабораторно подтверждены в Копенгагене".Как представитель более продвинутой части фауны Украины скажу, не зря у нас американские биолаборатории по всей стране разбросаны. Судя по названию, Кабул, этот мутаген кори, сначала был опробован в Афганистане. Интересно, зачем новые вирусы опробовать на генетически близких россиянам украинцах? Просто думаю...Грустно получается. Как будто жизнь остановилась. А ведь есть и позитивные вещи. Жители крупных мегаполисов поймут, о чем я. О деревьях.Это в маленьких городах и селах они сами растут. У нас умирают. От гари, пыли, недостатка воды, выхлопных газов автомобилей. Не выдерживает земная флора городского экстрима. На Крещатике это всегда было проблемой. Наверное, в Москве на Тверской или в Питере на Невском тоже.Придумали мы эксперимент. Чтобы и волки сыты и овцы целы. В смысле, чтобы люди сами посмотрели на разные деревья и выбрали те, что будут украшать главную улицу столицы. Последние каштаны элитного сорта Бриоти засохли в прошлом августе. Или сорт не элитный, или кто-то и тут попилил бабло. Не знаю. Но попилили и засохшие каштаны.Короче, кто будет в Киеве, приглашаю на Крещатик, к зданию мэрии. Там высажены 10 саженцев различных деревьев. Вязы, каштаны, дубы, граб, рябина, платан... Собираются посадить ещё... липу кубическую. Обязательно посмотрю на это непотребство. Или красоту. Не знаю точно.Но, говорят, кто выживет – того и будут сажать.Двусмысленно, конечно, но у нас так все.И тем не менее, что человеку, что насекомому свойственно надеяться на будущее. Причем, в светлых тонах. Говорят, мир так устроен, что добро всегда побеждает зло. Помните, делай добро и бросай его в воду? Бросать в воду дерьмо, сами понимаете, не стоит. Не тонет оно. А все, что всплывает, в конечном итоге, уносит течением. И водоем очищается. Жизнь возвращает в свои права.Так и Украина. Течение усиливается. Я не зря упомянул о бывших активистах майдана, которые начинают прозревать. Прозрение приходит в наши сердца. Пока только прозрение. Смелости нет. Психологию "хатаскрайников" сломать сложно. Сложно, но можно. И сломаем.А вам улыбок. Веселой Масленицы. Хорошего настроения и добрых встреч всю неделю. И зятьям не забыть к теще на блины прибыть вовремя. Теща, она залог спокойствия жены! Опять же, услышите про себя хоть что-то хорошее...До встречи на следующей неделе. Праздничной, не смотря на наших законодателей, неделе. И, здравия желаю!Постскриптум. Я тут два дня по городу шатался, про мосты наши вынюхивал информацию. И нашатал столько кадров, что на днях снова проведу экскурсию по Киеву. Уверен, будет и смешно, и познавательно.А Ватутин... Это так, как отчет. Стоит. Цел.