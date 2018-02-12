12:01 12 февраля

Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?



Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.

Вдвойне прискорбно, искренне соболезную всем родственникам, потерявшим близких в этой трагедии.

Самолеты падать не должны. Особенно российские.

Действительно, вдвойне неприятно, потому что Ан-148 наш, местный. И один из центральных телеканалов уже позволил себе такой выпад, дескать, ну что тут, в Воронеже сделали. Там же, где и движки к «Протонам» собирают.

Ну и Украине сейчас достанется по полной, уверен.

Да, собрали самолет именно в Воронеже. Но на ВАСО собирали Ил-2, Ту-144, Ил-86, Ил-96 и много чего с крыльями и летавшего.

Не показатель.

Точнее, показатель, но несколько иного. Показатель состояния промышленности в нашей стране в целом и в Воронеже в частности.

Самолёт Ан-148 с бортовым номером 61704 (заводской номер 40−06) выпущен на ПАО «ВАСО» в 2010 году и этом же году передан в эксплуатацию в АК «Россия». Он не был старым, 8 лет — это вообще ни о чем.

Да, когда «Протоны» начали не взлетать, все зашевелились. И «эффективного менеджера» из «Ростелекома» Камышева с бандой его девиц заменили все-таки на специалиста Белоусова (дай бог ему здоровья и успехов). И тут же выяснилось Рогозиным, что за такую зарплату работать – позор.

Зарплата осталась на прежнем уровне, правда. Немного добавили, так, чтобы видны были усилия.

А на ВАСО что, лучше дела?

С чего бы это?

Производство Ан-148, кстати, официально «заморожено». С 1 января 2018 года. До появления желающих купить этот самолет. А производился он довольно недолго, до событий 2014 года.



Завод реально к тому времени уже умирал. ОАК упорно не хотела забирать ВАСО и обеспечивать работой. Зато эмиссары из Уфы, Самары и некоторых других городов регулярно устраивали акции по переманиванию лучших специалистов.

И специалисты переезжали. И увольнялись. Нормально, если заводище никому не нужен, хороший кадр себе место найдет. Как сказал мне два года назад один молодой инженер, увольняясь с громадной ставки в 16 тысяч рублей, «надоело ничего не видеть впереди».

Сейчас видит. Офицер (лейтенант) ВКС, гоняет дронов в соседней области. 45 тысяч и радужные перспективы.

Ан-148 — странный самолет. Ненужный никому с самого начала. Из-под палки его проектировали в ОКБ Антонова, с миру по нитке скомпоновали (там как в «Суперджете», сборная солянка та еще была), кое-как на «Мотор Сиче» делали двигатели (а чего для клятых-то стараться?).



Но на удивление, Ан-148 оказался вполне приличным самолетом. В конце статьи специально оставлю пару ссылок на отзывы.

Но летал он не вопреки, а благодаря. Благодаря тому, что в Воронеже 8-10 лет назад еще были на ВАСО люди, умевшие «учить самолеты летать». Сегодня – не знаю. Завтра – даже не берусь предсказать.



Сегодня восстановлением ВАСО занимается вот этот молодой человек с вдохновленным взглядом. Алексей Дмитриевич Рогозин. Генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Хороший набор званий и должностей для столь молодого человека.

16 января 2018 года в Воронеже была встреча Рогозина и кучи местных «ио», «врио» и прочих временных, но тем не менее осязаемых чиновников. Ах, да, еще исполнительного директора ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» Сергей Исаенко пригласили.

Алексей Рогозин сообщил, что в 2018 году начнется процесс перехода предприятий, входящий в группу ОАК, в том числе ПАО «ВАСО», в статус филиалов корпорации.

Что касается загрузки мощностей, на данный момент ВАСО завершает формирование многолетнего производственного плана, начиная с 2018 года, с перспективой выхода на экономическую эффективность к 2022 году.

В ходе встречи также рассматривались варианты сотрудничества ВАСО с другими предприятиями в рамках одной площадки, например, с нефтегазовым кластером. Предприятие обладает уникальным оборудованием и квалифицированным персоналом, и есть возможность дополнительной загрузки.

(По информации Управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.)

Глубина подхода понятна? Самолеты – это прекрасно, но… Зачем? Зачем строить российские самолеты? Можно же купить в лизинг бывшие в употреблении, но отличные импортные!

А все силы и уникальное оборудование лучше бросить на развитие нефтегазового комплекса!

Тем более что последние 10 лет ВАСО не то что не испытывал недогрузки в плане заказов, завод на ладан дышал.

Но мы уже столько писали на эту тему в прошлом году, что просто повторяться не хочется.

Арматуру надо и насосы для перекачки нефти и газа! Вот где руки пригодятся! На выкачке из земли того, что быстро принесет денежек наверх.

А самолеты – это блажь.

Очень обидно, что семьдесят человек погибли в нашем самолете. И не менее обидными будут предстоящие поиски стрелочника, на которого можно будет все свалить. Ну вы помните, как в случае с кладовщицей на КБХА было.

Толку от этих поисков не будет. Просто потому, что это никому не нужно.

А для того, чтобы воздушное пространство нашей страны заполняли не «Боинги» и «Аэробусы», а «Ильюшины» и «Туполевы», надо всего-то две вещи.

Первая. Желание наверху, чтобы это произошло.

Второе. Достойная заработная плата тем, кто будет все это делать. ИТР, мастерам, рабочим. Но не мальчикам «эффективным».



А пока – еще раз соболезнования. Ан-148, который унес столько жизней, не был плохим самолетом. И собирали его нормальные рабочие руки.

Просто он оказался дважды не нужен. И на родине, в Украине, и в России, которая от него отказалась.

Впрочем, так почти со всеми авиационными проектами гражданского направления. Ничего удивительного.

Источники информации:
https://otzovik.com/review_4779049.html
https://www.airlines-inform.ru/about_airline/an-148/
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Черный Джо Сегодня, 07:09
    Людей жалко
    Очень
    Антонов - имя, фирма хорошая
    Жаль что до ручки довели
    Черный Джо
    1. svp67 Сегодня, 08:17
      Соболезную народу России и всем близким погибших...
      Цитата: Черный Джо
      Антонов - имя, фирма хорошая
      Жаль что до ручки довели

      Как бы там не было злого умысла в этой катастрофе, если действительно у самолета уже на первых минутах полета произошел пожар двигателя, то надо сильно разобраться, что же послужило этому причиной...
      svp67
      1. vladimirZ Сегодня, 09:11
        Как бы там не было злого умысла в этой катастрофе, если действительно у самолета уже на первых минутах полета произошел пожар двигателя, то надо сильно разобраться, - svp67

        Злой умысел был уже сначала ликвидации единого гражданского авиаперевозчика - советского Аэрофлота.
        Всё остальное: катастрофы, развал гражданской авиации, как системы, с последующим уничтожением массового гражданского самолетостроения и пр. - это последствия преступного умысла руководителей государства. С какой целью это было сделано? В угоду Западу для расширения им рынка сбыта? Для собственного ускоренного обогащения? Не важно.
        И эта тенденция в руководстве страны к гражданской авиации не меняется. От катастрофы до катастрофы без всяких серьезных организационных выводов. "Рогозины" рулят, а люди гибнут. И это, к сожалению, будет продолжаться.
        Жаль людей, горе у их близких. Светлая память погибшим и сочувствие родным погибших.
        vladimirZ
        1. kaschey Сегодня, 09:31
          Вы верно мыслите уважаемый.)
          Я с Вами полностью согласен.
          Но к сожалению при этой власти другого не может быть.
          Распил и раздербан рулит.
          .
          kaschey
        2. шурави Сегодня, 10:16
          Цитата: vladimirZ
          Как бы там не было злого умысла в этой катастрофе, если действительно у самолета уже на первых минутах полета произошел пожар двигателя, то надо сильно разобраться, - svp67

          Злой умысел был уже сначала ликвидации единого гражданского авиаперевозчика - советского Аэрофлота.
          Всё остальное: катастрофы, развал гражданской авиации, как системы, с последующим уничтожением массового гражданского самолетостроения и пр. - это последствия преступного умысла руководителей государства. С какой целью это было сделано? В угоду Западу для расширения им рынка сбыта? Для собственного ускоренного обогащения? Не важно.
          И эта тенденция в руководстве страны к гражданской авиации не меняется. От катастрофы до катастрофы без всяких серьезных организационных выводов. "Рогозины" рулят, а люди гибнут. И это, к сожалению, будет продолжаться.
          Жаль людей, горе у их близких. Светлая память погибшим и сочувствие родным погибших.


          Злой умысел случился в 1991 году (хоть работы по нему начались раньше) когда развалили СССР и взяли курс на капитализм. Дальше только последствия.
          Сейчас только вспоминать, как работал Аэрофлот раньше:

          шурави
    2. 210окв Сегодня, 11:46
      "Первая. Желание наверху, чтобы это произошло.
      Второе. Достойная заработная плата тем, кто будет все это делать. ИТР, мастерам, рабочим. Но не мальчикам «эффективным»."При этой власти ни первого ни второго не будет..
      Цитата: Черный Джо
      Людей жалко
      Очень
      Антонов - имя, фирма хорошая
      Жаль что до ручки довели
      210окв
  2. igor1981 Сегодня, 07:15
    Роман, как всегда, прав. Очень жаль погибших людей.
    igor1981
  3. Просто человек Сегодня, 07:36
    Одна из серьезнейших проблем современной жизни - это торжество горлопанов. Какой-нибудь ничего не значимый в жизни ушлепок скажет или выложит в интернете свою "истину", и начинается вселеннская битва обсуждений этой пустышки. Особенно раздражают никчемные высказывания в принципе никчемных людей из "элит" страны или депутатов. Любые проблемы требуют системного глубокого и всестороннего анализа, исследования. Например, в силовых и правоохранительных структурах на основании руководящих документов определены ежегодные обзоры и анализы по направлениям деятельности. Где не просто делается объемный и системный анализ проблемы, но и выдаются обязательные рекомендации и распоряжения по устранению недостатков и внесению изменений в методологию решения проблем. К сожалению, на уровне нашего правительства, таких документов почти нет, а которые есть как правило всё заканчиваются выводом. - необходимо провести приватизацию и повысить пенсионный возраст
    Просто человек
  4. bandabas Сегодня, 08:08
    "Первая. Желание наверху, чтобы это произошло.
    Второе. Достойная заработная плата тем, кто будет все это делать. ИТР, мастерам, рабочим. Но не мальчикам «эффективным»." Вот как раз верха, на которые"работают" "дефективные мальчики" ни в первом, ни во втором не заинтересованы.
    bandabas
  5. groks Сегодня, 08:32
    ВАСО сейчас в состоянии зомби. Вроде и чуть шевелится, но убытки колоссальные. Соответственно - з/п никакая.
    148 с самого начала был проблемным. Говорили что плохо стыкуются детали наши с ненашими. Но вряд ли в этом проблема в данном случае. Вот было сообщение, что КВС отказался от обработки антиобледенителем. Такое вообще может быть? И его послушали? Экономика должна быть экономной(с)?
    groks
    1. куртка бейна Сегодня, 08:38
      Цитата: groks
      Вот было сообщение, что КВС отказался от обработки антиобледенителем. Такое вообще может быть? И его послушали? Экономика должна быть экономной(с)?

      Этот самолёт совершал третий или даже четвёртый рейс за день. На земле пробыл непродолжительное время перед очередным вылетом. Так зачем его в пятый раз обрабатывать? Это обычная практика.
      куртка бейна
      1. groks Сегодня, 10:48
        Хоть десятый. ЭАФ не держится на самолёте сутками. Потом с какой консоли кусок льда сдуло и в двигатель.
        groks
        1. куртка бейна Сегодня, 11:31
          Цитата: groks
          Хоть десятый. ЭАФ не держится на самолёте сутками. Потом с какой консоли кусок льда сдуло и в двигатель.

          Т.е. вы хотите сказать, что отказ от противообледенительной обработки не первый раз в день - нарушение и не обычная практика, так?
          куртка бейна
    2. donavi49 Сегодня, 09:51
      Ну по мониторингу он набрал 6200 футов - с критическим льдом он бы 1500 набрал максимум. Если забрался на 6200ф значит если лед был, то некритичный.

      Он может отказываться и это его право. Не только экономика. Это еще время - задержка рейса, потеря места на старте (значит дополнительная задержка).

      Насчет техники - это Тип со смешным налетом (ну то есть в день в мире Бройлеры и Арбузы налетывают больше часов чем все коммерческие Аны148/158 с начала эксплуатации). Поэтому мог быть конструктивный недостаток - который вылез. Мог быть просчет в обслуживании (сломалась неважное - на синей изоленте долетим, а это повлекло поломку важного и т.п, или пропуск обслуживания из-за отсутствия необходимых сменных частей - с этим огромная проблема у 148). Может быть в пилотах - большинство разбитых бортов в мире, бьют технически годными к продолжению полета.
      donavi49
      1. avt Сегодня, 11:34
        Цитата: donavi49
        Насчет техники - это Тип со смешным налетом

        Этот тип по 500 летных часов в месяц проводил.Так что
        Цитата: donavi49
        конструктивный недостаток - который вылез.

        Уже бы вылез точно. Но может быть как и с Ан-10А во время оно . Нужна экспертиза. Ну и конечно после первой ВСЕГДА рассматриваемой версии -диверсия и второй-столкновения в воздухе. Полагаю наиболее вероятной
        Цитата: donavi49
        Мог быть просчет в обслуживании (сломалась неважное - на синей изоленте долетим, а это повлекло поломку важного и т.п, или пропуск обслуживания из-за отсутствия необходимых сменных частей - с этим огромная проблема у 148)

        А конкретна - установка контрафактных деталей с Руины в рамках ,,повышения товарооборота". ,,Саратовские " брали 6 машин в расчёте одну пустить на каннибализм . НО чудесным образом удалось на ВАСО восстановить все. Вот как то нашлись узлы и механизмы. Угадать не трудно это ,,импортозамещение" в виде контрабанды с Руины.Такая же байда и с движками . Ну ведь за четыре года уже разве что пылесосом не прошлись по складам Руины ! Ну неужели не понятно , что с таким оттоком квалифицированных специалистов оттуда уже качественного ничего получит НЕ ВОЗ -МОЖ -НО!? И что ? Будем вместо титановых деталей крашеный алюминий с биркой -,,зроблено ву Украине" от ,,производителя" ставить ????
        avt
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:52
    Посыл автора понятен - посмотрите кто у руля (ВАСО) и сделайте свои выводы. Но мне кажется, что статью можно было бы написать хотя бы через 9 дней (не говоря уже про 40). Какой-то осадок остается.
    rotmistr60
    1. groks Сегодня, 10:51
      Лучше бы до, а не после. А кто там рулит ... вроде переподчинили недавно.
      groks
  7. Алекс2048 Сегодня, 09:13
    Про авиапром и про разговор о его смерти уже и сказано много и песни сложили и над анекдотами уже не смеются, а он все загнуться не может никак. Про высокую конкуренцию на рынке уже все знают. Наш авиапром силен только в оборонных заказах...ну там куда конкурентов не пускают. Отрасль производства действительно в лучшем случае на боку лежит, но ведь и встать не пытается. Может быть хватит инженеров вечно жалующихся на малый оклад выгораживать, может быть хватит рассказывать про то что у наших инженеров классные идеи, но они их не могут реализовать. Может быть пора признать что в инженерии мы малость отстаем, что отечественные инженеры когда проектируют даже не задумываются о том, что по их проектам кто-то что-то выпустит и что этими вещами не дай бог кто-то пользоваться будет. Вы посмотрите на отечественные товары. Почему в авиадвигателях сертификацию пройти не могут по шумности, а когда проходят выясняется что в гражданской авиации он топлива много расходует, а если с двигателем вдруг все в норме страдает комфорт салона и ремонтопригодность.
    Алекс2048
  8. donavi49 Сегодня, 09:44
    Ну МАК выяснит почему упал.

    У Ослика действительно 2 проблемы большие:
    1) Он не нужен. Ну то есть его закупали или за смешные деньги, или из под палки за бюджетные деньги. В федеральных ведомствах (основной эксплуатант) большинство парка стоит.
    2) Прохождение регламентов. Запчастей практически невозможно достать. Украинской кооперации только каннибализмом с других бортов, российской или очень долго ждать, каннибализм или контрафакт. Собственно это основная проблема всей текущей авиации - не от гигантов рынка. Если на Бусик/Бройлер можно найти любые детали в срочные сроки и пройти ремонт/регламент - то для других, особенно микросерийных потребность в запчастях это экономическая катастрофа (даже Суржик вон в Мексике начинали с 1 борта донора - с которого оперативно снимали все, а потом ставили обратно, как запчасти приходили, то сейчас уже 4 донора sad , а одной из основных фишек проекта, был сервис как у Бусика/Бройлера).
    donavi49
  9. Комментарий был удален.
    1. Алекс2048 Сегодня, 11:13
      Особенно согласен с компенсацией на жертв. Когда наш российский суд будет считать моральный ущерб выше материального все будет хорошо. Когда из госбюджета на компенсацию пойдут деньги только после того как руководитель (руководители) объекта которое постигло бедствие останутся без штанов и так чтоб их дети и внуки по гроб жизни должны остались тогда все встанет на свои места.
      Алекс2048
  10. КОМандирДИВана Сегодня, 11:50
    Цитата: avt
    Цитата: donavi49
    Насчет техники - это Тип со смешным налетом

    Этот тип по 500 летных часов в месяц проводил.Так что
    Цитата: donavi49
    конструктивный недостаток - который вылез.

    Уже бы вылез точно. Но может быть как и с Ан-10А во время оно . Нужна экспертиза. Ну и конечно после первой ВСЕГДА рассматриваемой версии -диверсия и второй-столкновения в воздухе. Полагаю наиболее вероятной
    Цитата: donavi49
    Мог быть просчет в обслуживании (сломалась неважное - на синей изоленте долетим, а это повлекло поломку важного и т.п, или пропуск обслуживания из-за отсутствия необходимых сменных частей - с этим огромная проблема у 148)

    А конкретна - установка контрафактных деталей с Руины в рамках ,,повышения товарооборота". ,,Саратовские " брали 6 машин в расчёте одну пустить на каннибализм . НО чудесным образом удалось на ВАСО восстановить все. Вот как то нашлись узлы и механизмы. Угадать не трудно это ,,импортозамещение" в виде контрабанды с Руины.Такая же байда и с движками . Ну ведь за четыре года уже разве что пылесосом не прошлись по складам Руины ! Ну неужели не понятно , что с таким оттоком квалифицированных специалистов оттуда уже качественного ничего получит НЕ ВОЗ -МОЖ -НО!? И что ? Будем вместо титановых деталей крашеный алюминий с биркой -,,зроблено ву Украине" от ,,производителя" ставить ????

    Вот это ближе к правде скорее всего контрафакт всему виной
    КОМандирДИВана
  11. igorra Сегодня, 11:59
    Не будет зарплаты. После повышения МРОТ, многие ожидали роста, но "хозяева" не хотят, на хорошою жисть не останется. Они умеют считать деньги. В кармане работников. Новый тренд появился, на днях узнал: перезаключаются договора с сотрудниками, в них фиктивное уменьшение рабочих часов, зарплата прежняя и рабочий день прежний. В больших городах, конечно не везде прокатит, но в провинции и в малых, где и работы то нет, люди будут молчать и работать.
    igorra
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