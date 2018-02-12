Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?

Источники информации:

https://otzovik.com/review_4779049.html

https://www.airlines-inform.ru/about_airline/an-148/

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек. Никто не выжил.Вдвойне прискорбно, искренне соболезную всем родственникам, потерявшим близких в этой трагедии.Самолеты падать не должны. Особенно российские.Действительно, вдвойне неприятно, потому что Ан-148 наш, местный. И один из центральных телеканалов уже позволил себе такой выпад, дескать, ну что тут, в Воронеже сделали. Там же, где и движки к «Протонам» собирают.Ну и Украине сейчас достанется по полной, уверен.Да, собрали самолет именно в Воронеже. Но на ВАСО собирали Ил-2, Ту-144, Ил-86, Ил-96 и много чего с крыльями и летавшего.Не показатель.Точнее, показатель, но несколько иного. Показатель состояния промышленности в нашей стране в целом и в Воронеже в частности.Самолёт Ан-148 с бортовым номером 61704 (заводской номер 40−06) выпущен на ПАО «ВАСО» в 2010 году и этом же году передан в эксплуатацию в АК «Россия». Он не был старым, 8 лет — это вообще ни о чем.Да, когда «Протоны» начали не взлетать, все зашевелились. И «эффективного менеджера» из «Ростелекома» Камышева с бандой его девиц заменили все-таки на специалиста Белоусова (дай бог ему здоровья и успехов). И тут же выяснилось Рогозиным, что за такую зарплату работать – позор.Зарплата осталась на прежнем уровне, правда. Немного добавили, так, чтобы видны были усилия.А на ВАСО что, лучше дела?С чего бы это?Производство Ан-148, кстати, официально «заморожено». С 1 января 2018 года. До появления желающих купить этот самолет. А производился он довольно недолго, до событий 2014 года.Завод реально к тому времени уже умирал. ОАК упорно не хотела забирать ВАСО и обеспечивать работой. Зато эмиссары из Уфы, Самары и некоторых других городов регулярно устраивали акции по переманиванию лучших специалистов.И специалисты переезжали. И увольнялись. Нормально, если заводище никому не нужен, хороший кадр себе место найдет. Как сказал мне два года назад один молодой инженер, увольняясь с громадной ставки в 16 тысяч рублей, «надоело ничего не видеть впереди».Сейчас видит. Офицер (лейтенант) ВКС, гоняет дронов в соседней области. 45 тысяч и радужные перспективы.Ан-148 — странный самолет. Ненужный никому с самого начала. Из-под палки его проектировали в ОКБ Антонова, с миру по нитке скомпоновали (там как в «Суперджете», сборная солянка та еще была), кое-как на «Мотор Сиче» делали двигатели (а чего для клятых-то стараться?).Но на удивление, Ан-148 оказался вполне приличным самолетом. В конце статьи специально оставлю пару ссылок на отзывы.Но летал он не вопреки, а благодаря. Благодаря тому, что в Воронеже 8-10 лет назад еще были на ВАСО люди, умевшие «учить самолеты летать». Сегодня – не знаю. Завтра – даже не берусь предсказать.Сегодня восстановлением ВАСО занимается вот этот молодой человек с вдохновленным взглядом. Алексей Дмитриевич Рогозин. Генеральный директор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».Хороший набор званий и должностей для столь молодого человека.16 января 2018 года в Воронеже была встреча Рогозина и кучи местных «ио», «врио» и прочих временных, но тем не менее осязаемых чиновников. Ах, да, еще исполнительного директора ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» Сергей Исаенко пригласили.Алексей Рогозин сообщил, что в 2018 году начнется процесс перехода предприятий, входящий в группу ОАК, в том числе ПАО «ВАСО», в статус филиалов корпорации.Что касается загрузки мощностей, на данный момент ВАСО завершает формирование многолетнего производственного плана, начиная с 2018 года, с перспективой выхода на экономическую эффективность к 2022 году.В ходе встречи также рассматривались варианты сотрудничества ВАСО с другими предприятиями в рамках одной площадки, например, с нефтегазовым кластером. Предприятие обладает уникальным оборудованием и квалифицированным персоналом, и есть возможность дополнительной загрузки.(По информации Управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.)Глубина подхода понятна? Самолеты – это прекрасно, но… Зачем? Зачем строить российские самолеты? Можно же купить в лизинг бывшие в употреблении, но отличные импортные!А все силы и уникальное оборудование лучше бросить на развитие нефтегазового комплекса!Тем более что последние 10 лет ВАСО не то что не испытывал недогрузки в плане заказов, завод на ладан дышал.Но мы уже столько писали на эту тему в прошлом году, что просто повторяться не хочется.Арматуру надо и насосы для перекачки нефти и газа! Вот где руки пригодятся! На выкачке из земли того, что быстро принесет денежек наверх.А самолеты – это блажь.Очень обидно, что семьдесят человек погибли в нашем самолете. И не менее обидными будут предстоящие поиски стрелочника, на которого можно будет все свалить. Ну вы помните, как в случае с кладовщицей на КБХА было.Толку от этих поисков не будет. Просто потому, что это никому не нужно.А для того, чтобы воздушное пространство нашей страны заполняли не «Боинги» и «Аэробусы», а «Ильюшины» и «Туполевы», надо всего-то две вещи.Первая. Желание наверху, чтобы это произошло.Второе. Достойная заработная плата тем, кто будет все это делать. ИТР, мастерам, рабочим. Но не мальчикам «эффективным».А пока – еще раз соболезнования. Ан-148, который унес столько жизней, не был плохим самолетом. И собирали его нормальные рабочие руки.Просто он оказался дважды не нужен. И на родине, в Украине, и в России, которая от него отказалась.Впрочем, так почти со всеми авиационными проектами гражданского направления. Ничего удивительного.