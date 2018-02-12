В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»

Ряд отечественных СМИ сообщает о тяжелых потерях которые понесла российская частная военная компания в Сирии. Согласно этим публикациям, количество погибших исчисляется десятками, а то и сотнями.Сообщается, что 7 февраля в провинции Дейр эз-Зор американская артиллерия нанесла прицельный удар по находящемуся на марше 5-му отряду ЧВК Вагнера, после чего остатки колонны добивала авиация коалиции, в том числе вертолеты и «ганшип» АС-130.Источниками этой информации указываются посты в соцсетях и сообщения нескольких блогеров, в том числе лидера «Комитета 25 января» Игоря Гиркина, а также расшифровка некоей записи на которой двое неизвестных обсуждают понесенные потери.Официальные российские источники эту информацию не подтверждают. Признавая факт атаки американцев на правительственные силы САР, представители МО сообщили, что в месте инцидента военнослужащих РФ не было.«Ополченцы подверглись «внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США «международной коалиции», отметили в ведомстве. «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — сказали в Минобороны.Впрочем, сотрудники ЧВК военнослужащими не являются, и представители оборонного ведомства никогда не сообщали об их потерях.Отметим, что во время войны в Сирии уже имели место подобные инциденты. Так, согласно сообщениям ряда иранских, западных и российских СМИ, 20 сентября 2016 года ракета «Калибр», запущенная с российского корабля уничтожила штаб оперативного управления сирийскими террористами, в состав которого входили около 30 инструкторов из США, Италии, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Израиля.Этот точный удар стал ответом России на бомбардировки самолетов ВВС США позиций САА, осуществлявшиеся в поддержку наступающим террористам в провинции Дейр-эз-Зор.Это было не только возмездие, но и предупреждение, обозначение «красной черты».Американцы и их союзники тогда промолчали. Причем не только из-за того, что уничтоженный бункер находился на территории, подконтрольной запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» (сотрудничество с которой пришлось бы признать), но и потому, что официальное признание этих потерь потребовало бы ответных шагов, к которым Вашингтон не был готов.Не было и никаких заявлений российской стороны – намек был сделан и понят, а обострять ситуацию еще больше не стоило.Несколько раз, американские инструктора, действующие в курдских отрядах Народной самообороны, попадали под огонь турецкого спецназа и подконтрольных Анкаре формирований. Предполагается, что среди американцев были потери. Но и в этих случаях официальных заявлений не последовало.Однако нынешняя ситуация в эту, ставшую привычной, схему не укладывается. Американские СМИ практически сразу же объявили, что в «зоне ответного удара международной коалиции» находились бойцы российской ЧВК.CBS News со ссылкой на представителя Пентагона объявил, что россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. Причем, как полагает источник, граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали взять под контроль территории нефтеперерабатывающего завода.Канал подчеркивает, что в случае подтверждения информации, это первые русские, убитые ВС США в Сирии.Аналогичные сообщения звучат и на других американских ресурсах, и наводят на вполне отчетливую мысль, что задачей военных США был именно удар по российским бойцам. И это не просто «предупредительный» огонь, призванный обозначить «рубеж» и призвать к прекращению наступления. Те силы, которые, как сообщается, были задействованы – РСЗО, F-15s, F-22, AC-130, и вертолеты «Апач» прямо говорят о намерении устроить неприятелю настоящую мясорубку.При этом, как мы видим, представители Пентагона сами признают, что иррегулярные сирийские формирования (и, возможно, российские бойцы ЧВК), не угрожали ни им, ни их союзникам, а намеревались взять под контроль нефтезавод.В свете этого происшедшее представляется вполне сознательной провокацией, намеренным созданием казуса белли. Причем тот факт, что представители военного ведомства рассказывают об этом СМИ, может означать что Россию целенаправленно загоняют в угол, добиваясь от нее ответной реакции ради «спасения лица».Вполне может быть и так, что американцы не уверены, что среди жертв их атаки есть русские, или даже знают что их нет. Но, стремятся получить от сложившейся ситуации максимальный пропагандистский эффект – продемонстрировать своим согражданам свою способность дать решительный отпор Москве, и постараться подорвать накануне президентских выборов позиции Владимира Путина, который «не способен ответить за погибших бойцов». Ведь именно в таком ключе освещают инцидент в Дейр эз-Зоре многие оппозиционные блогеры и СМИ в России.Москва пока что хранит молчание, выбирая максимально подходящее место и время для «ответки». Которая, можно не сомневаться, последует вне зависимости от того, погибли от американских бомб и снарядов россияне, или «только» сирийцы.Вашингтон играет на «повышение ставок», и уступать в такой ситуации ему никак нельзя.