12:01 12 февраля

В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»

Ряд отечественных СМИ сообщает о тяжелых потерях которые понесла российская частная военная компания в Сирии. Согласно этим публикациям, количество погибших исчисляется десятками, а то и сотнями.

В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»


Сообщается, что 7 февраля в провинции Дейр эз-Зор американская артиллерия нанесла прицельный удар по находящемуся на марше 5-му отряду ЧВК Вагнера, после чего остатки колонны добивала авиация коалиции, в том числе вертолеты и «ганшип» АС-130.


Источниками этой информации указываются посты в соцсетях и сообщения нескольких блогеров, в том числе лидера «Комитета 25 января» Игоря Гиркина, а также расшифровка некоей записи на которой двое неизвестных обсуждают понесенные потери.

Официальные российские источники эту информацию не подтверждают. Признавая факт атаки американцев на правительственные силы САР, представители МО сообщили, что в месте инцидента военнослужащих РФ не было.

«Ополченцы подверглись «внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США «международной коалиции», отметили в ведомстве. «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — сказали в Минобороны.

Впрочем, сотрудники ЧВК военнослужащими не являются, и представители оборонного ведомства никогда не сообщали об их потерях.

Отметим, что во время войны в Сирии уже имели место подобные инциденты. Так, согласно сообщениям ряда иранских, западных и российских СМИ, 20 сентября 2016 года ракета «Калибр», запущенная с российского корабля уничтожила штаб оперативного управления сирийскими террористами, в состав которого входили около 30 инструкторов из США, Италии, Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Израиля.

Этот точный удар стал ответом России на бомбардировки самолетов ВВС США позиций САА, осуществлявшиеся в поддержку наступающим террористам в провинции Дейр-эз-Зор.

Это было не только возмездие, но и предупреждение, обозначение «красной черты».

Американцы и их союзники тогда промолчали. Причем не только из-за того, что уничтоженный бункер находился на территории, подконтрольной запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» (сотрудничество с которой пришлось бы признать), но и потому, что официальное признание этих потерь потребовало бы ответных шагов, к которым Вашингтон не был готов.

Не было и никаких заявлений российской стороны – намек был сделан и понят, а обострять ситуацию еще больше не стоило.

Несколько раз, американские инструктора, действующие в курдских отрядах Народной самообороны, попадали под огонь турецкого спецназа и подконтрольных Анкаре формирований. Предполагается, что среди американцев были потери. Но и в этих случаях официальных заявлений не последовало.

Однако нынешняя ситуация в эту, ставшую привычной, схему не укладывается. Американские СМИ практически сразу же объявили, что в «зоне ответного удара международной коалиции» находились бойцы российской ЧВК.

CBS News со ссылкой на представителя Пентагона объявил, что россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар. Причем, как полагает источник, граждане России вместе с ополченцами не собирались атаковать американцев и «Демократические силы Сирии», а планировали взять под контроль территории нефтеперерабатывающего завода.

Канал подчеркивает, что в случае подтверждения информации, это первые русские, убитые ВС США в Сирии.

Аналогичные сообщения звучат и на других американских ресурсах, и наводят на вполне отчетливую мысль, что задачей военных США был именно удар по российским бойцам. И это не просто «предупредительный» огонь, призванный обозначить «рубеж» и призвать к прекращению наступления. Те силы, которые, как сообщается, были задействованы – РСЗО, F-15s, F-22, AC-130, и вертолеты «Апач» прямо говорят о намерении устроить неприятелю настоящую мясорубку.

При этом, как мы видим, представители Пентагона сами признают, что иррегулярные сирийские формирования (и, возможно, российские бойцы ЧВК), не угрожали ни им, ни их союзникам, а намеревались взять под контроль нефтезавод.

В свете этого происшедшее представляется вполне сознательной провокацией, намеренным созданием казуса белли. Причем тот факт, что представители военного ведомства рассказывают об этом СМИ, может означать что Россию целенаправленно загоняют в угол, добиваясь от нее ответной реакции ради «спасения лица».

Вполне может быть и так, что американцы не уверены, что среди жертв их атаки есть русские, или даже знают что их нет. Но, стремятся получить от сложившейся ситуации максимальный пропагандистский эффект – продемонстрировать своим согражданам свою способность дать решительный отпор Москве, и постараться подорвать накануне президентских выборов позиции Владимира Путина, который «не способен ответить за погибших бойцов». Ведь именно в таком ключе освещают инцидент в Дейр эз-Зоре многие оппозиционные блогеры и СМИ в России.

Москва пока что хранит молчание, выбирая максимально подходящее место и время для «ответки». Которая, можно не сомневаться, последует вне зависимости от того, погибли от американских бомб и снарядов россияне, или «только» сирийцы.

Вашингтон играет на «повышение ставок», и уступать в такой ситуации ему никак нельзя.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 68

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  1. Мар.Тира Сегодня, 07:24
    Ряд отечественных СМИ сообщает ........?Это какой ряд?У которого уши Госдепа США торчат что ли?Вот это и есть информационная война.В которой и ВО участвует между прочим.
    Мар.Тира
    1. svp67 Сегодня, 08:11
      Цитата: Мар.Тира
      Ряд отечественных СМИ сообщает ........?Это какой ряд?

      Это те кто за "чернухой" гоняются и печатают эти "новости" на бумаге желтого цвета потому и зовутся ЖЕЛТОЙ ПРЕССОЙ.
      Потери среди сотрудников ЧВК есть, но не такие огромные. А американы, зря это сделали и "ответка прилетит", не в Сирии, так в Ираке, не в Ираке, так в Афганистане, не там так в Ливии...на земном шаре, к сожалению много мест где "джи-ай" воздух коптят. Одно скажу, что скорой она не будет, но будет пренепременно, вот теперь пусть ходят и боятся
      svp67
      1. куртка бейна Сегодня, 08:26
        Цитата: svp67

        Потери среди сотрудников ЧВК есть, но не такие огромные.

        Вам то откуда это стало известно?
        куртка бейна
        1. NEOZ Сегодня, 11:00
          потому что - "вайна бэз патэрь нэ бывает!"
          NEOZ
      2. Кент0001 Сегодня, 10:40
        Как-то по детски и совсем не страшно звучит ваш коммент......как обещание потом ответить на обиду хулигана из песочницы.
        Кент0001
      3. Самаритянин Сегодня, 10:59
        Слышал о 12 погибших:
        О двенадцати погибших в Сирии россиянах, предположительно бойцов «ЧВК Вагнера», рассказало «Радио Свобода» со ссылкой на женщину, знакомую с захваченным ИГИЛ Романом Заболотным.

        Официального подтверждения этой информации нет. Но опрошенные нами специалисты, в том числе и офицеры Министерства обороны, вернувшиеся из спецкомандировки в Сирию, и «вагнеровцы», участвовавшие в первом освобождении Пальмиры, а потом и Алеппо, ничуть не удивились двенадцати «грузам 200».
        https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/09/7
        4125
        Вот расследование "Фонтанка" http://www.fontanka.ru/2017/08/18/075/:
        Ивот что пишут "украинцы" можете почитать под видео примерно так:..."это праздник какой-то"...:
        Самаритянин
    2. pilot8878 Сегодня, 10:46
      Цитата: Мар.Тира
      Ряд отечественных СМИ сообщает ........?Это какой ряд?У которого уши Госдепа США торчат что ли?Вот это и есть информационная война.В которой и ВО участвует между прочим.

      При чём здесь уши или иные части тела ГосДепа? Факт целенаправленного уничтожения парней имел место быть. У наших заклятых соседей там по этому поводу вообще шабаш с камланиями.
      Будем ждать ответ с нашей стороны. Вагнер, всё-таки, не сам по себе от сырости взялся.
      Настораживает сам по себе именно факт настойчивого выпрашивания звездюлины американцами. Для чего им новая БОЛЬШАЯ война?
      pilot8878
    3. Самаритянин Сегодня, 10:51
      Такие новости надо делить надвое и проверять досконально, а учитывая "любовь" ВО к Стрелкову, то и вообще одни вопросы...
      Вот что Стрелков думает о Сирии в целом:
      Самаритянин
    4. ando_bor Сегодня, 10:55
      Цитата: Мар.Тира
      В которой и ВО участвует между прочим.

      ВО - американский сайт для российских патриотов, и в войне против России то же участвует,
      - учитывает специфику аудитории, и воюет против России.
      ando_bor
      1. NEOZ Сегодня, 11:01
        это печально....... а я то думал.........
        NEOZ
        1. Siberia 9444 Сегодня, 11:30
          https://cont.ws/@kemerunec/850077 вот разоблачение разбитой колонны Вагнера hi
          Siberia 9444
    5. НЕКСУС Сегодня, 11:34
      Цитата: Мар.Тира
      .В которой и ВО участвует между прочим.

      А информ война-это составляющая гибридной войны. И журналисты сейчас на переднем крае,впрочем как и все форумчане тут выражающие свою точку зрения.
      Что по теме...я не думаю,что ЧВК Вагнера вообще существует,не то что,их кто-то там разбомбил. Все данные по этой ЧВК носят предположительный характер. Причем источники ,которые предоставляют эти данные ,тоже странные и не вызывающие доверия.
      НЕКСУС
  2. antiamerikan Сегодня, 07:24
    вот так
    "партнеры" положили 200 россиян
    а то, может, и больше

    и никакой ответки
    antiamerikan
    1. ромул Сегодня, 07:36
      Цитата: antiamerikan
      "партнеры" положили 200 россиян

      Откуда цифра? Или так, рейтинг накрутить?
      ромул
      1. Гардамир Сегодня, 07:42
        Или так, рейтинг накрутить?
        этот бессмысленный вопрос, тоже рейтинг накрутить?
        Гардамир
      2. antiamerikan Сегодня, 07:46
        пишут на разных вконтактах

        и я склонен им верить... или хотя бы допускать саму возможность, что это правда

        а то, что ответки не будет - так матрасные же "партнеры"!
        antiamerikan
        1. svp67 Сегодня, 08:06
          Цитата: antiamerikan
          пишут на разных вконтактах

          На заборах и скамейках то же много чего понаписано....и Вы и этому верите?
          svp67
          1. antiamerikan Сегодня, 08:12
            в данном случае просто звучит правдоподобно
            antiamerikan
            1. svp67 Сегодня, 08:21
              Цитата: antiamerikan
              в данном случае просто звучит правдоподобно

              Для кого правдоподобно? Для тех кто не в теме? А не потрудились ли они узнать, а какими силами обычно действуют "музыканты"?
              svp67
              1. midivan Сегодня, 09:20
                Цитата: svp67
                А не потрудились ли они узнать, а какими силами обычно действуют "музыканты"?

                А чего трудиться то, вон на рамблере в коментах же пишуть -
                Максим Суворов

                11.02.2018 В 17:02
                -13
                Черные дни наступили на Бензоколонке. Ещё из Сирии не привезли "200", а тут новые добавились.
                8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.                 Это как раз там, где самолет Ан столкнулся, оказывается с вертолетом request Ур.о.ды пишут, а остальные разносят в массы, вот вам и слухи от которых земля полнится.
                midivan
            2. kenig1 Сегодня, 08:51
              Сообщил "ridus" ru, им вы верете?
              kenig1
            3. Григорий_45 Сегодня, 10:07
              Цитата: antiamerikan
              в данном случае просто звучит правдоподобно

              Правдоподобны картинки разгромленной колонны? Бесспорно, инцидент имел место быть, были потери, и немалые. Но когда вам за доказательство втюхивают фотошоп-склейку из марсианского пейзажа со следами ровера и разгромленной бригады под Зеленопольем,



              заставляет задуматься о "достоверности" звучащего с той стороны, как и про "более 600 только "двухсотых", когда там вообще столько народа не было. Идет информационная война и ведутся набросы, причем такого качества (рассчитанные на болванов), что как бы всему верить ("звучит правдоподобно") - по крайней мере глупо. Увы, наше МО в очередной раз ушло в глухую оборону, а "партнерам" очень выгодно раздувание всего и вся. Этим они сразу двух зайцев убивают - пытаются затмить подвиг нашего летчика, отодвинуть его на второй план (мол, смотрите, у русских не только железные парни, отстреливающиеся от бородатых и подрывающие себя гранатой, но и "презренные наемники", которых мы крошим сколько, где и когда хотим), да и выборы на носу - мол, "в Сирии убивают русских парней, а Путин ничего не делает! Где ответка? Зачем мы вообще сунулись в Сирию? Лучше бы деньги пенсионерам (сиротам, больным депутатам) отдали! Долой Путина, вывод войск из Сирии! Ведь мы же "уже победили" Даже здесь мы встретим подобные утверждения.
              Впрочем, верить или нет - дело каждого. Все дело лишь в весомости доказательств - одним хватает надписи на заборе, вторым нужны серьезные, железобетонные аргументы
              Со временем конечно все рассосется, станет ясна правда. Но душок из протекшей канализации благодаря набросам, все равно останется.
              Григорий_45
            4. weksha50 Сегодня, 10:45
              Цитата: antiamerikan
              в данном случае просто звучит правдоподобно


              Тогда нужно верить и в белорусское море-окиян, ростовские горы и в то, что Черное море выкопали древнеукры... laughing
              weksha50
          2. Житель Урала Сегодня, 11:34
            То что написано на заборах и скамейках -- никогда не было ложью.
            Там чистая правда в своем первозданном естестве.
            Житель Урала
        2. Ниточкин Сегодня, 08:15
          Ниже склоняйся. Еще ниже.
          Ниточкин
      3. udincev Сегодня, 11:34
        Цитата: ромул
        Откуда цифра? Или так, рейтинг накрутить?

        Не надо усложнять. Всё просто: 200 - "двехсотых", 300 - "трехсотых" - не к чему единственную извилину в попе лишний раз напрягать...
        udincev
    2. svp67 Сегодня, 08:05
      Цитата: antiamerikan
      партнеры" положили 200 россиян

      О почему НЕ 2000? Даже участники это боестолкновения признают потери в чуть более 100 человек и ЭТО ВСЕХ, больше всего потеряли местные вооруженные формирования
      svp67
    3. JonnyT Сегодня, 08:57
      Партнеры прям как украинцы - те в аэропорту 100500 космо-бурятов РФ положили.
      Дальше больше:
      появилась секретная запись телефонного разговора, где говорят об огромных потерях вагнера
      появилось видео (на котором ничего не понятно) удара американцев по колонне вагнера- все это новости из выдуманной реальности. Огневой контакт был, и потери к сожалению есть, но они не такие огромные

      А вот настоящие новости.
      Американские друзья перенимают опыт укров - варятся в котлах. ИГИЛ сбегает от САА в "плен" к курдам и сирийской "оппозиции", которые принимают их с распростертыми объятьями и опять ставят под ружье.
      Видео.фото пруфов куча в сети, в отличии от доказательств раздолбанной колонный вагнера. А ведь били с вертушек, а у ов там камеры высоко разрешения
      JonnyT
    4. raw174 Сегодня, 09:38
      Цитата: antiamerikan
      а то, может, и больше
      и никакой ответки

      Немедленно нанести удар по Бруклинскому мосту!
      Ответка будет, только мне, Вам и нам всем никто не скажет...
      raw174
    5. serezhasoldatow Сегодня, 10:42
      Ахинею легче нести, чем бревно. Зачем гнать волну, в которой сам и захлебнешься.
      serezhasoldatow
    6. Squelcher Сегодня, 10:42
      Да, не учатся не чему, да и учится нехотя оппозиционеры:), даже фейк вбросить не могут правильно, а потом удивляются почему народ за них не, голосует даже недовольный ситуацией в стране, убожества.
      Squelcher
  3. Донской Сегодня, 07:25
    Все раскручивают эту информацию, но никто еще не представил каких либо материалов, доказывающих такие большие потери среди нашей ЧВК. Хотя саму возможность такого события конечно нельзя исключать.
    Донской
    1. Sirocco Сегодня, 08:21
      Цитата: Донской
      Все раскручивают эту информацию, но никто еще не представил каких либо материалов,

      Нет ни фото, не видео. Но, дыма без огня не бывает, вероятно есть потери среди ЧВК, но сколько? узнаем позже, думаю не стоит верить как Гиркину, так и Мюриду, эти себя негативно зарекомендовали еще на Донбассе. Думаю все эти последние потери, приурочены к выборам 18 марта, уж как то все слажено и гладко идет у супостата, и потери, плюс в соцсетях идет бойня. Уж сильно хочется "партнерам" нам поднагадить. Теперь по теме. Цитаты из других источников.
      «Известно также, что руководство «Демократических сил Сирии» привлекает «бывших» игиловцев и тренирует их для того, чтобы использовать против правительственной армии Сирии. это тенденция, которая усиливается после Конгресса национального диалога Сирии, прошедшего в Сочи:
      [/b]
      «Эта тенденция имеет военную и пропагандистскую составляющую. Военная — это ослабление сирийской правительственной армии и ее союзников, чтобы устранить законное сирийское руководство. О возможности военного решения изменения режима в Сирии говорили и дискутировали в руководящих кругах Соединенных Штатов».

      Однако, по мнению эксперта, есть и пропагандистская составляющая последних действий США и их союзников: Здесь можно суммировать последнюю атаку на проправительственные силы в провинции Дейр-эз-Зор, и то, что был сбит российский штурмовик Су-25, и атаки на российские военные объекты с помощью беспилотников. Цель этого — дискредитировать то, что достигнуто российской стороной в Сирии. К этому относится и сочинский Конгресс, который подвел промежуточные итоги военным действиям в Сирии и наметил пути политического урегулирования. А американцы и силы, которые подконтрольны американцам, своими действиями пытаются доказать, что нет никакой победы России над ИГИЛ в Сирии».

      Удержание богатых ресурсами районов провинции Дейр-эз-Зор — это еще одна цель американской коалиции, которая использует в этой связи курдские вооруженные формирования:«Но это цель тактическая, главная, стратегическая цель, — это устранение неугодного правительства в Сирии. Возможно, здесь будут и другие акции: военные, политические и дипломатические. Мы знаем, что и в дипломатическом плане и американцы и их союзники по НАТО действуют в том же разрезе, в том же направлении, то есть оказывают давление на Россию и давление на официальный Дамаск».

      Так что будем ждать ещё пакостей от пакостников. Просто надоело как то получать по мордам, и оставлять это без ответки, хотя нутром чую, они ждут от нас этого, желательно все и сразу. Но видимо, ВВП подаст им блюдо холодным.
      Sirocco
    2. Squelcher Сегодня, 10:43
      Не поверишь, у всех заряд на телефоне кончился сфотать несмогли:)
      Squelcher
  4. РусскийУзбек Сегодня, 07:31
    Мы не знаем правды, по офиальному заявлению МО - действия проправительственных сил не были согласованы с МО РФ.
    Допустим, что ЧВК предложили солидные барыши за отжатие завода?... а так очень надеюсь что фейк!
    РусскийУзбек
  5. Vard Сегодня, 07:32
    Очередная попытка в травить нас в тамошние разборки на уровне земли... Ну написали... Так на заборах то же пишут...
    Vard
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 07:36
    Американцы говорят, что перед ударом были проинформированы российские военные и они ответили, что в том районе российских военнослужащих нет.
    Юридически, группа Вагнера не российские военнослужащие.
    Насчет того действительно ли в колоне находились бойцы Вагнера достоверной информации нет. Только слухи, говорят о полусотне погибших и вдвое большем количестве ранненых из группы Вагнера. Но я в этом сомневаюсь.
    Скорее всего это общее количество потерь ополченцев, возможно среди них и есть бойцы Вагнера, но не думаю, что больше десятка.
    Думаю теперь у них появятся ПЗРК.
    Razvedka_Boem
    1. Electric Сегодня, 08:52
      уже обсуждается в СФ РФ официальный статус ЧВК РФ. То что по советским законам было - это уже пережиток прошлого. Надо смотреть что в мире делается. А делается масштабная партизанская война
      всех-против-всех.
      Electric
    2. To be or not to be Сегодня, 10:39
      Razvedka_Boem
      "Думаю теперь у них появятся ПЗРК."
      .. всем противникам запада и сша ПЗРК..ы ...
      Опять же- идет колонна на марше и без воздушного прикрытия ? Там же не дети и имеют огромный опыт ..
      To be or not to be
  7. slavaseven Сегодня, 07:52
    Нужна более детальная информация
    slavaseven
  8. Electric Сегодня, 08:02
    ну положили значит положили...
    вопрос в том что будет после этого? начнется взаимное уничтожение в больших масштабах? думаю да.
    И следующий вопрос - сколько есть наглости сов находиться на территории чужого не подвластного им государства без спросу?
    Надо выжигать их оттуда. С каждым прошедшим днем нахождения сов в Сирии - их наглость и беспринципность растет.
    Electric
    1. antiamerikan Сегодня, 08:05
      как их "выжигать", если они "партнеры"?

      хоть 200, хоть 2000
      ихтамнет
      antiamerikan
      1. Electric Сегодня, 08:23
        кмк. бить потихонечку - только злить. И получать ответные действия.
        Надо вдарить с особой жесткостью и беспринципностью, чтоб как говориться не просто содрогнулись а обосрались от результатов поражения....
        Тогда эти самые "партнеры" начинают идти на переговоры - ибо как то у дохлых буржуев тоже есть дома семьи и дети и родственники с которыми надо будет объясняться представителям пентагона.
        Electric
        1. antiamerikan Сегодня, 09:00
          по партнерам не бьют

          а российских военных формально там не было

          история закрыта
          antiamerikan
  9. Лесс Сегодня, 08:04
    Сообщается, что 7 февраля в провинции Дейр эз-Зор американская артиллерия нанесла прицельный удар по находящемуся на марше 5-му отряду ЧВК Вагнера,

    Источниками этой информации указываются посты в соцсетях и сообщения нескольких блогеров

    CBS News со ссылкой на представителя Пентагона объявил, что россияне были среди сирийских ополченцев, по которым нанесли удар.

    Канал подчеркивает, что в случае подтверждения информации

    В итоге, инфа пошла из соцсетей, телеканал не верит представителю Пентагона. Так что есть вероятность, что это очередной вброс с прицелом повлиять на событие 18-го марта.
    Лесс
  10. savage1976 Сегодня, 08:06
    По бойцам чвк информации мало и врядли она появится, официально чвк в России нет. А солдаты удачи сами выбрали вид работы. Людей конечно жалко, не сомневаюсь в их мастерстве. Но что однозначно, так это то, что информационный вброс направлен именно против Российского руководства перед выборами с целью дискредитации.
    savage1976
  11. армеец Сегодня, 08:08
    Вашингтон играет на «повышение ставок», и уступать в такой ситуации ему никак нельзя

    То есть нам тоже поднять ставку?
    армеец
    1. antiamerikan Сегодня, 08:10
      против "партнеров"?
      antiamerikan
      1. армеец Сегодня, 08:11
        Если я правильно понял автора
        А каков следующий подъем?
        армеец
        1. Комментарий был удален.
        2. prodi Сегодня, 09:47
          в принципе, мы - сильный игрок, нам выгодней играть не по правилам; не мы первыми начали - и потому, единственно верным, было бы, чтобы ситуация докатилась до того, когда все "начали бы умолять" нас вновь вернуться ко всеобщему соблюдению правил
          prodi
      2. Б.Т.В. Сегодня, 10:50
        Цитата: antiamerikan
        против "партнеров"?


        А, Вы, другие слова знаете?! Или " партнёры", Ваше, любимое слово, которое так и хочется вставить по теме и без?
        Б.Т.В.
  12. Комментарий был удален.
  13. Monster_Fat Сегодня, 08:47
    Похоже за русских в Сирии американцы "взялись" всерьез. Вначале убийство генерала, затем атака дронами авиабазы, следом сбитый штурмовик, разрушенный мост, ну и вот, теперь- разгром колонны "композитора". Настораживает то, что во всех случаях, кроме последнего, американцы "не светились" и все делали руками или "бармалеев" или "спецназа", а вот в последнем случае, были задействованы именно американские вооруженные силы. Провокация, а это именно она-без сомнения, явно расчитана, на "ответку" от русских и на последующую эскалацию напряженности между США и Россией. Кому-то очень хочется серьезно посорить США и Россию и отрезать Трампу любые пути урегулирования отношений с Россией. И странно то, что эта провокация быстренько свершалась после визита российских высокопоставленных силовиков в США...
    Monster_Fat
    1. ник7 Сегодня, 11:23
      Эти штатовские прокси войска, их натренировали, вооружили, но ... марионетки-папуасы, хороши для местных войнушек, как войска они не очень, можно предположить, что для того чтоб, переломить ситуацию в свою пользу, метрополиям приходится применять настоящих военных. Поэтому спецам следует не увлекаться папуасами и помнить, что они могут встретится, с такими, же как они сами.
      ник7
  14. NordUral Сегодня, 09:04
    Впрочем, сотрудники ЧВК военнослужащими не являются, и представители оборонного ведомства никогда не сообщали об их потерях.

    В свете этого происшедшее представляется вполне сознательной провокацией, намеренным созданием казуса белли. Причем тот факт, что представители военного ведомства рассказывают об этом СМИ, может означать что Россию целенаправленно загоняют в угол, добиваясь от нее ответной реакции ради «спасения лица».
    Вполне может быть и так, что американцы не уверены, что среди жертв их атаки есть русские, или даже знают что их нет. Но, стремятся получить от сложившейся ситуации максимальный пропагандистский эффект – продемонстрировать своим согражданам свою способность дать решительный отпор Москве, и постараться подорвать накануне президентских выборов позиции Владимира Путина, который «не способен ответить за погибших бойцов». Ведь именно в таком ключе освещают инцидент в Дейр эз-Зоре многие оппозиционные блогеры и СМИ в России.

    Дело не в ответе, а создании невозможности атак штатовцев на наших ребят. И неважно члены ЧВК это или военнослужащие ВС России. А это не было обеспечено, судя по всему. Хотя очень хочется, что это все утка и наши не пострадали.
    NordUral
  15. Zaurbek Сегодня, 09:44
    Мне кажется все это "Утки" как и удар Калибром по штабу...Тот же Израиль имеет подавляющее преимущество в силах средствах в регионе и может очень нам все осложнить и за недельку свести всю власть Ассада к "О". А потом банды на земле доведут дело до конца.
    Zaurbek
  16. Стирбьорн Сегодня, 09:48
    При этом, как мы видим, представители Пентагона сами признают, что иррегулярные сирийские формирования (и, возможно, российские бойцы ЧВК), не угрожали ни им, ни их союзникам, а намеревались взять под контроль нефтезавод.
    Ага, так и представляю стоящий, без охраны нефтезавод - все нефтезаводы курды брали первым делом, автор какую-то клюкву вещает!
    «Ополченцы подверглись «внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США «международной коалиции», отметили в ведомстве. «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — сказали в Минобороны.
    Такой мощный удар и ни одного убитого? Явно попытка выдать желаемое за действительное
    Стирбьорн
  17. СоветскийСоюз Сегодня, 09:56
    Жаль НАШИХ ребят....но полагаю что к этому шло, ЧВК Вагнера не сможет успешно бодаться против государств особенно против США и Израиля,.....без поддержки РФ. Частная ....в полномаштабной войне совсем не уместно....ЧВК надо на 100% согласовывать с МО РФ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ планы ну а тактика пусть будет своя.
    СоветскийСоюз
  18. Доктор Хаб Сегодня, 10:01
    Мне интересно, где автор информацию берет? Зачем распространять фейковые новости, которые и так понятно, направлены на расшатывание общества. Статье минус
    Доктор Хаб
    1. ando_bor Сегодня, 11:09
      Цитата: Доктор Хаб
      Мне интересно, где автор информацию берет? Зачем распространять фейковые новости, которые и так понятно, направлены на расшатывание общества. Статье минус

      Для таких статей американцы и содержат ВО - сайт для российских патриотов , - неужели они будут вкладываться в воспитание патриотизма в России?
      ando_bor
  19. demiurg Сегодня, 10:14
    Автор, хоть что то в виде пруфов можно показать?
    Нет дыма без огня, потому что ничего не было. СДФ и тот молчит как рыба об лед, а уж он то о "двух камазах трупов наемников" точно молчать не стал. Спектры расстреливающие бедных россиян.....
    На моих глазах еще одна рубрика топвара выродилась до уровня ОБС.

    Кто нибудь покажет нормальное доказательство случившегося? Не текстовое, ни аудио, не как это могло выглядеть, а именно видео или фото свидетельство?
    demiurg
    1. Григорий_45 Сегодня, 10:42
      Цитата: demiurg
      а именно видео или фото свидетельство?

      а нету. То, что есть - не выдерживает никакой критики. И это при том, что на американской техники средств видеофиксации - умотаться. А уж у тех, кто видел "два камаза трупов", телефоны с камерами есть, были бы реальные док-ва - их бы уже предоставили. В данном случае нет ничего, главное - на вентилятор накинуть, дальше само полетит.
      Кстати, вся фигня эта пошла от публикации Стрлкова (Гиркина) ВКонтакте от 10 февраля, которая (публикация) свидетельствует о том, что вся информация построена в первую очередь на домыслах самого автора: "Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен. (...)Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии) (...)и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя (...)". То есть один предположил, вторые выбросили слова "возможно деза" - и понеслось. А трупы множить у нас умеют. Сегодня два, завтра - 20, через неделю - уже 2000. Одним росчерком пера
      Ныне инфа катится по разного рода СМИ со ссылками на "неназванные источники".
      Григорий_45
      1. demiurg Сегодня, 10:51
        Если прогуляться по ссылкам которые иногда предоставляют, то в 90% случаев Вас приведет на какой либо украинский ресурс. А там будут либо видео "как это могло выглядеть", либо запись переговоров, либо аудиофайл непонятного содержания.
        Чистой воды вброс от чубатых салоедов. Не люблю лезть в их дела, но поневоле пришлось лазить по украинским русскоязычным ресурсам. Кстати, там интересно. Бредогенераторы там мощные.
        demiurg
  20. Zaurbek Сегодня, 10:25
    История для кино подходит...Ганшип и враги...и ни одного ПЗРКа
    Zaurbek
  21. Комментарий был удален.
  22. Кент0001 Сегодня, 10:37
    Даже если и так, то мы не ответим. Все, наше время заканчивается, и нам на это уже просто указали или...я не прав?
    Кент0001
    1. Natalia777 Сегодня, 11:45
      Если вы американец - то вы правы. Ваше время и время США заканчивается.
      Natalia777
  23. north Сегодня, 10:49
    Военное обозрение,солидное имя ресурса.Проверяйте информацию ,прежде чем выкладывать.Вчера по многим ресурсам прошёл разбор этой информации.Авторы этой инфы:Фейгин,Гиркин,Эль Мюрид,которые кстати поддерживают яростно выдвиженца от КПРФ буржуя Грудинина.Вообще странные совпадения.
    north
    1. Lnglr Сегодня, 11:31
      Что-то Вы слегка запутались))) Гиркин Грудинина не поддерживает и не поддерживал. Пусть это будет для Вас новостью, проверяйте ее на других ресурсах )))))
      Lnglr
  24. Natalia777 Сегодня, 11:24
    Как бы США не выёживались, теперь их ждёт полное разрушение. США устроили на Украине гибридную войну и уничтожают там русский народ. Кто на Россию с мечом придёт - от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля. Русские умеют воевать и побеждать. И в гибридной войне победит Россия. Зря США на Украину напали.
    Natalia777
  25. Natalia777 Сегодня, 11:37
    Цитата: Electric
    уже обсуждается в СФ РФ официальный статус ЧВК РФ. То что по советским законам было - это уже пережиток прошлого. Надо смотреть что в мире делается. А делается масштабная партизанская война
    всех-против-всех.

    Война не всех против всех, а всех против США +Ко. А это большая разница. И США не выдержат против всех как бы они не пыжились. США уже многие посылают....
    Natalia777
  26. Vincent Сегодня, 11:59
    Топзашквар катится всё ниже и ниже. Не смогли удержаться, чтобы не обмаз[quote][/quote]аться этими испражнениями.
    Vincent
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