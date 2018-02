«Красный» уровень угрозы для ВКС России: прояснился итог негласной гонки «тактиков» Су-34 и F-15E

Су-34 ВКС России и многоцелевой истребитель F-15E «Strike Eagle» 48-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США, развёрнутого на авиабазе Лейкенхес (Великобритания)

Многофункциональная бортовая РЛС со щелевой антенной решёткой AN/APG-70 на борту «раннего» F-15E (слева) и перспективная АФАР-РЛС AN/APG-63(V)3, установленная на прошедший модернизацию F-15C «Eagle». Последняя является базовым изделием для разработки более совершенного AN/APG-82(V)1

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 с подфюзеляжным контейнером РТР «Сыч»

Все те, кто хоть немного интересуется техническими особенностями современной боевой авиации и другой военной техники, далеко не раз сталкивались в рунете с ура-патриотическими сравнительными обзорами многоцелевого истребителя Су-35С с малозаметным истребителем завоевания превосходства в воздухе F-22A «Raptor» либо высокоточного фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 с тактическим истребителем F-15E «Strike Eagle». В них можно встретить как вполне адекватные сопоставления отдельных качеств одной машины с аналогичными параметрами другой (к примеру, касаемо маневренности и возможностей ближнего воздушного боя), так и абсолютно не соответствующие реальности сравнения бортовых радиолокационных комплексов, а также ударных возможностей. Зачастую необъективность таких обзоров заключается в том, что авторы оперируют устаревшей информацией лишь с русскоязычных источников, в то время как анализируемые изделия (чаще касается западноевропейской и американской техники) уже прошли от одного до двух и более этапов модернизации.К сегодняшнему обзору нас сподвигла информация, поступившая 8 февраля с авиавыставки «Singapore Airshow-2018». Здесь официальные представители военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin» заявили о достижении оперативной боевой готовности тактической крылатой ракеты большой дальности AGM-158B JASSM-ER в составе вооружения многоцелевых истребителей F-15E «Strike Eagle». О чём это говорит?Во-первых, об обретении стратегических ударных качеств всеми без исключения эскадрильями ВВС США, оснащёнными тактическими истребителями «Страйк Игл». Это будет достигнуто благодаря сочетанию огромной дальности ракеты AGM-158B c солидным радиусом действия F-15E. При смешанном профиле полёта без дозаправки дальность удара данной ракетой с борта F-15E приблизится 2500 км (сопоставимо с ударами дальнего бомбардировщика Ту-22М3 с применением аэробаллистических ракет семейства Х-15). На фоне этого факта в разы большую угрозу начинают представлять крупные авиабазы, расположенные в странах Западной и Восточной Европы. Взять, к примеру, крупную авиабазу Военно-воздушных сил Великобритании «Lakenheath», расположенную на юго-западе Туманного Альбиона.Развёрнутые на данном объекте тактические истребители F-15E «Strike Eagle» (входящие в состав 48-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США на протяжении 25 лет) получат возможность осуществления пусков ракет JASSM-ER по стратегически важным военным и промышленным объектам в Западном военном округе нашего государства. Без дозаправки в воздухе пуски могут быть осуществлены по объектам в Белгородской, Калужской, Псковской и Ленинградской областях (при условии взлёта с АвБ Лейкенхес). В случае же единичной дозаправки F-15E над территорией ФРГ или Восточной Европы, в зоне досягаемости окажутся важнейшие объекты Кубани, Поволжья и Западного Урала. Не вызывать беспокойства подобная ситуация принципиально не может, поскольку JASSM-ER обладают гораздо меньшей радиолокационной заметностью, нежели большинство состоявших и состоящих на вооружении стратегических крылатых семейства UGM-109D/E «Tomahawk Block III/IV». Эффективная поверхность рассеяния первой едва доходит до 0,03 — 0,05 кв. м, что может вызвать проблемы обнаружения, сопровождения и захвата даже для радиолокационных средств комплекса С-300ПС. Единственный зенитно-ракетный комплекс, способный эффективно справиться с JASSM-ER, — это С-300В4, боекомплект которого включает зенитные ракеты 9М82МВ, способные действовать по загоризонтным целям благодаря наличию активных радиолокационных головок наведения. Также усовершенствованные радиолокационные станции «Имбирь» и 9С32М (комплекса С-300В4) имеют значительно уменьшенные нижние границы по эффективной отражающей поверхности цели, чем ранние 30Н6.Применение метода активного радиолокационного самонаведения в современных ЗРК, на театрах военных действий XXI века, является первостепенным ввиду использования тактическим и стратегическими крылатыми ракетами противника сложных подлётных траекторий к намеченным целям; эти траектории обычно проходят за пределами радиогоризонта для прикрывающих воздушное пространство ЗРК. Средство воздушного нападения противника «подкрадывается» через складки и другие естественные детали рельефа местности. Теоретически, зенитно-ракетные комплексы «Триумф» также должны работать по загоризонтным воздушным нарушителям, но на практике это качество так и не реализовано в связи с дефицитом (или отсутствием) в боекомплектах «Четырёхсоток» ракет 9М96Е2.Во-вторых, F-15E будут отличаться уникальной гибкостью применения в дальних операциях в отличие от тех же «стратегов» B-1B «Lancer», что обусловлено создаваемым эффектом внезапности. Дело в том, что радиолокационная сигнатура «Лансера», равно как и частотные параметры радиоэлектронных помех от его бортового комплекса РЭБ AN/ALQ-161, уже известны нашим подразделениям радиотехнической разведки, и обнаружение бомбардировщиков B-1B на том или ином воздушном направлении будет указывать на готовящийся точечный массированный удар ракетами JASSM/-ER, в то время как ЭПР "Страйк Игла" практически идентична отражающей поверхности истребителей для завоевания превосходства в воздухе F-15C "Eaglе". Следовательно, неспособность чёткого отличия ЭПР F-15E от эффективной отражающей поверхности F-15C не позволяет окончательно выяснить модификацию обнаруженного истребителя противника, а значит и заблаговременно определить вероятный список выполняемых им операций.В этот момент одно звено «Страйк Иглов» способно запустить в сторону целей 12 дальнобойных ракет AGM-158B JASSM-ER (по три ракеты на узлах подвески каждого тактического истребителя). И это крайне существенное преимущество ВВС США перед ВКС России на текущий момент времени. Почему?Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо детально сравнить дальнобойный боекомплект F-15E «Strike Eagle» с аналогичным арсеналом высокоточного фронтового истребителя бомбардировщика Су-34. Если у штатовской машины это JASSM-ER, обладающая радиусом действия в 1200 км, то у нашего Су-34 основным калибром дальнего радиуса действия является является Х-59МК2 «Овод-М» с дальностью действия 285 км, что едва опережает турецкую тактическую ракету SOM и заметно уступает первой модификации AGM-158A JASSM. Как следствие, максимальная «глубина» удара Су-34 с применением «Овода-М» составляет всего 1415 км против 2500 км у F-15E «Strke Eagle», что не позволяет российской машине наносить удары по удалённым объектам в Западной Европе без дозаправки в воздухе. Тем не менее, это далеко не единственный критерий, по которому необходимо сравнивать потенциалы Су-34 и F-15E.Одним из наиболее существенных пунктов, несомненно, является сравнение бортовых радиолокационных комплексов обеих машин. Многофункциональный тактический истребитель Су-34 оснащается бортовым радиолокационным комплексом (БРЛК) Ш-141, представленным РЛС с пассивной фазированной антенной решёткой Б004. Изделие создано Научно-исследовательским институтом радиоэлектронных комплексов (НИИРЭК), входящим в состав холдинга «Ленинец» (ранее СКБ «Земля» ЦНПО «Ленинец»). Данная РЛС обладает практически всеми качествами, характерными для более продвинутых АФАР-радаров, предназначенных для истребителей переходного поколения «4++». В частности, обеспечиваются режимы: SAR (синтезированная апертура + картографирование рельефа местности с разрешением РЛ-изображения, позволяющим классифицировать объект); GMTI (обнаружение и сопровождение движущихся наземных/надводных целей), идентификации групповой цели и определение её численности (с классификацией некоторых единиц техники), а также обнаружения, сопровождения и захвата воздушных целей.Тем не менее Ш-141 обладает и массой недостатков, связанных с далеко не лучшими дальностными возможностями, зависящими от мощности излучателя и чувствительности приёмника. В частности, импульсная мощность Б004 составляет 14 кВт, что почти в 3 раза меньше, нежели у наиболее «дальнозоркого» радара Н035 «Ирбис-Э». В связи с этим дальность обнаружения различных типов целей у Ш-141 почти в 3 раза меньше, нежели у «Ирбиса». Стандартная воздушная цель типа «истребитель» обнаруживается на удалении 90 км, надводная цель типа «корвет» — 120 км, автофургон — около 35 км, а железнодорожный мост — порядка 100 км. Аналогичные объекты обнаруживаются бортовой РЛС «Ирбис-Э» на в 2 раза большей дистанции. Пропускная способность и целевая канальность Б004 оставляют желать лучшего и недотягивают даже до уровня Н011М «Барс» (Су-30СМ): первая способна «завязывать» 10 трасс воздушных целей в режиме СНП, а также захватывать 4 из них, в то время как «Барс» сопровождает 20 воздушных объектов. Разрешение Б004 при картографировании гораздо более низкое, нежели у «Ирбиса» и составляет 10 — 15 метров, что для ПФАР-радара является весьма слабым показателем.Перейдём к обзору бортового радиолокационного комплекса тактических истребителей F-15E «Strike Eagle». Многие военно-аналитические издания, а также ресурсы-справочники ошибочно указывают, что бортовой РЛС «Страйк Иглов» по-прежнему остаётся многофункциональная AN/APG-70. Как известно, это изделие представлено плоской щелевой антенной решёткой Х-диапазона (8-12 ГГц) с механическим сканированием и скоростью переброски луча 140 град/с. Частота работы процессора управления радаром составляет 1,4 МГц, в то время как сигнальный процессор обладает частотой в 33 МГц. Несмотря на введение способностей по обнаружению и сопровождению наземных/надводных целей и даже режима синтезированной апертуры, APG-70 является устаревшим радаром, разработанным на элементной базе БРЛС AN/APG-63 (последние — неотъемлемая часть комплекса управления вооружением истребителей завоевания господства в воздухе F-15C «Eagle»). Наличие ЩАР указывает на спектр недостатков, характерный для радаров Н001ВЭП (Су-30МКК/МК2) и «Жук-М». Так, помехозащищённость APG-70 на ранних «Страйк Иглах» обеспечивалась лишь благодаря адаптации алгоритма обработки принимаемых сигналов посредством сигнального процессора и конвертера сигнала, в то время как радары с АФАР фильтруют помехи с помощью цифрового управления каждым приёмо-передающим модулем. Единственным же преимуществом можно считать неплохую дальность действия APG-70, которая по цели типа МиГ-35 достигала 125 км.Но давайте оценивать ситуацию более трезво и не обольщаться умеренными технологическим возможностями AN/APG-70, ведь в настоящее время большая часть авиапарка F-15E «Strike Eagle» обновлена совершенно новыми бортовыми РЛС с активной фазированной антенной решёткой модификации AN/APG-82(V)1. Модернизация проводится в рамках программы RMP («Radar Modernization Program»), которая была инициирована Министерством обороны США ещё в 2008 году, в момент выделения компании «Boeing» ассигнований в 281 млн. долларов на проведение НИОКР по RMP.Этот перспективный радар является гибридом бортовой радиолокационной станции с АФАР AN/APG-63(V)3 (адаптирована в соответствии с требованиями ВВС Саудовской Аравии для истребителей F-15SA) и ещё более продвинутой бортовой РЛС AN/APG-79, предназначенной для палубных многофункциональных истребителей F/A-18E/F. От первого было позаимствовано полотно АФАР, от суперхорнетовского «79-го» — перспективный высокопроизводительный процессор, предназначенный для эффективного управления новыми радиочастотными перестраиваемыми фильтрами (RFTF, — Radio Frequency Tunable Filters), за счёт которых отдельные группы приёмо-передающих модулей могут использоваться для постановки направленных помех в сторону радиотехнических средств противника. Более того, фильтры RFTF обуславливают аппаратную реализацию режима LPI («Low Probability of Intercept», — «Низкой вероятности перехвата»), которая заключается в излучении радаром широкополосных сложноструктурных и различающегося по амплитуде электромагнитных импульсов, уменьшающих вероятность обнаружения старыми средствами предупреждения об облучении типа СПО-15 «Берёза» до нуля (обнаружить подобный источник излучения могут лишь специализированные средства радиоэлектронной разведки, к примеру, новая СПО Л-150 «Пастель», самолёты ОРТР Ту-214Р и наземные станции РТР «Валерия»). О вышеуказанных качествах радара AN/APG-82(V)1 пилотам Су-34 остаётся только мечтать.Для адаптации к новой РЛС APG-82 все F-15E получают новый многочастотный радиопрозрачный обтекатель, а также значительно улучшенную систему охлаждения антенной решётки и программно управляемых модулей с ВЧ-генераторами. Активная фазированная антенная решётка AN/APG-82(V)1 состоит из более чем 1500 приёмо-передающих модулей, которые в совокупности новой БЦВМ и высокочувствительными приёмниками позволяют сопровождать на проходе 20 воздушных целей и захватывать 6 для последующего пуска ракет дальнего воздушного боя семейства AMRAAM. Дальность обнаружения цели с ЭПР 1 кв. м составляет APG-82 порядка 145 км, что на 60% лучше, нежели у Ш-141 (Б004), установленного на Су-34!Учитывая более высокое разрешение первого, возможный режим LPI, способность создания направленных помех, а также способность формирования «провалов» в диаграмме направленности на участке источника РЭП, суммарный потенциал F-15E в задачах завоевания воздушного превосходства н дальностях более 50 км многократно опережает способности Су-34, и это очень тревожный звоночек! Вот вам и последствия от пробуксовки АФАРизации устаревающих машин поколения «4+/++». И это мы ещё не рассматривали регулярно муссируемых недостатков в ДВБ, наблюдающихся в связи с отсутствием на вооружении нашей тактической авиации «прямоточных» ракет РВВ-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД»), в то время как американская дальнобойная AIM-120D благополучно отправлена в крупносерийное производство. Отметим, что аналогичная ситуация наблюдается также в сравнительном обзоре Су-30СМ со «Страйк Иглом». Крайне важным моментом можно считать сохранившиеся качества перехватчика у «Страйк Игла» на уровне усовершенствованного F-15C, ведь максимальная скорость машины c учётом 4 AMRAAMов на подвеске держится на уровне 2,2М. АФАР-архитектура AN/APG-82(V)1 даёт F-15E значительные плюсы и выполнении операций «воздух-поверхность», включая противокорабельные удары. Количество режимов работы AN/APG-82 соответствует лучшим радарам для многоцелевых истребителей переходного и 5-го поколений (AN/APG-83 SABR и AN/APG-81).Идентичность архитектуры процессоров управления бортовыми радиолокационными комплексами AN/APG-82(V)1 и AN/APG-79 определяет ещё одну положительную сторону — унификацию интерфейсов обновления ПО радаров и «пакетов» обновления, что позволит в несколько раз ускорить программную модернизацию F-15E и палубных F/A-18E/F/G в военное время, без необходимости создания отдельного «пакета» для каждого типа машины.Что же касается применения Су-34 в операциях по перехвату, то в отличие от «Страйк Игла» максимальная скорость с подвеской в 1,7М не вполне соответствует данным задачам. Показатели живучести в ближнем воздушном бою целиком и полностью обусловлены такими критериями, как тяговооружённость машины и аэродинамические характеристики планера. По первому параметру американский «тактик» F-15E заметно опережает наш Су-34. Так, при нормальной взлётной массе в 20892 кг, тяговооружённость F-15E может достигать 1,25 кгс/кг, благодаря чему машина может реализовать отличное скоростное «энергетическое» маневрирование как на горизонталях, так и на вертикалях на протяжении всего периода работы форсажного режима. Достаточно высокую угловую скорость установившегося разворота F-15E «Strike Eagle» можно пронаблюдать в видеоматериале, подготовленном в ходе многочисленных авиакосмических салонов (включая МАКС 2000-х гг.). Разгонные качества американской машины хоть и незначительно, но превосходят показатели Су-34, что объясняется немного большим показателем форсажной тяги на мидель (2484 кгс/кв. м против 2380 кгс/кв. м соответственно).Перейдём к маневренным качествам Су-34. Несмотря на «заточенность» этой машины к ударным операциям, маневренность остаётся на весьма достойном уровне. Достигается это благодаря использованию отлично зарекомендовавшей себя аэродинамической схемы «интегральный продольный триплан» с цельноповоротным горизонтальным оперением, что очень роднит его с такими машинами, как Су-33 и Су-30СМ. Тем не менее, аэродинамические качества планера, созданного по несущей схеме, могут быть реализованы лишь в краткий период времени, после набора «Сушкой» скорости в 750 — 850 км и быстрого торможения при выполнении манёвра. Дело в том, что машина имеет крайне тяжёлую носовую часть, представленную 17-миллиметровой бронекапсулой для защиты экипажа из двух лётчиков от зенитной артиллерии и других средств поражения во время преодоления ПВО противника в режиме следования рельефу местности.Также Су-34 могут похвастаться усиленными элементами конструкции крыла, центроплана, хвостовой части, а также массивными спаренными шасси, что в итоге привело к увеличению массы пустого «Утёнка» до 22000 кг. Даже при 50%-м заполнении топливной системы (6050 кг) и размещении 4-х ракет воздушного боя РВВ-АЕ (700 кг) тяговооружённость находится на уровне 0,94 кгс/кг, чего не хватает для «энергетического» маневрирования; да и максимальная эксплуатационная перегрузка в 7 ед. накладывает серьёзные ограничения на «агрессивный пилотаж». Следовательно, в ближней схватке пилотам Су-34 необходимо полагаться на кратковременный быстрый доворот в сторону цели, а также на потенциал ракеты Р-73 РМД-2.Бронирование кабины экипажа можно считать неоспоримым преимуществом «Тридцатьчетвёрки» перед «Страйк Иглом», ведь современный агрессивный театр военных действий, напичканный громадной номенклатурой средств ПВО средней и большой дальности, всё чаще заставляет тактическую авиацию «прижиматься» к земной поверхности, что часто приводит к горячей встрече с «Шилками» и ЗУ-шками противника: F-15E, в отличие от «Утёнка», вряд ли переживёт подобную встречу. В ту же очередь, необходимо помнить о том, что даже интеграция в БРЭО Су-34 радиолокационных, радиоэлектронных, а также оптико-электронных вариантов подвесных контейнеров тактической разведки «Сыч» (обеспечат преимущество «Утёнка» в разведывательных возможностях) не должна быть поводом для отказа от переоснащения новыми бортовыми РЛС на базе активных ФАР, ведь именно последние играют решающую роль в боевой обстановке, когда экипаж должен быть детально осведомлён о мельчайших тактических подробностях в передней полусфере и на удалении в две-три сотни километров.