00:06 13 февраля

Перемирие в Сирии: Вашингтон пытается спасти своих «союзников»



Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц. Как сообщает пресс-служба ООН, с таким заявлением Гутерреш выступил после того, как на израильско-сирийской границе началась активная эскалация конфликта между ВС Израиля и Сирийской арабской армии.

Самое время удивится. С чего это вдруг генеральный секретарь ООН стал переживать за мирное население Сирии? Нет, я понимаю, что это его работа. Но ранее такой заботы у него и у его предшественника Пан Ги Муна замечено не было. Наоборот, ранее именно по линии ООН делалось все, чтобы на территории Сирии началась кровавая гражданская война.




Так что же произошло? А произошло вот что. Сирийская армия нанесла боевикам в провинции Идлиб решительное поражение и поставила их перед угрозой окончательного разгрома. Одновременно с этим турецкие вооруженные силы полны решимости сокрушить проамериканский курдский анклав Африн, и уже положили глаз на город Манбидж.

Еще немного и последняя надежда американцев закрепиться в Сирии и не позволить Москве перекроить Ближний Восток по своему усмотрению провалится и Вашингтону придется эвакуировать из региона своих «парней».

Причем, очень многих и из многих стран Ближнего Востока.

Как ему этого не допустить, как сделать так, чтобы усилия, которые американцы прилагали на протяжении последних десятилетий, не пропали зря?

Проигранная «террористическая» война

Вначале давайте разберемся, а что собственно привело США к такой ситуации, что ее надо спасать. Последний раз нечто подобное случилось в 2012 году, когда тогда еще сильной правительственной сирийской армии не позволили добить пока еще неокрепшие боевые отряды зарождающихся «оппозиционеров», то есть тех, кого мы сегодня называем террористами. Именно тогда генсек ООН Пан Ги Мун впервые озаботился о сирийских гражданах и призвал Башара Асада отступить.



И это стало для того роковой ошибкой.

Уже через год в Сирию были переброшены десятки тысяч боевиков и создана настоящая армия из местных бандитов, которые к концу 2015 года готовились нанести правительству последний и решительный удар.

Но в самый последний день сентября 2015 года в Сирию вошли русские. Прошло всего два с небольшим года и проамериканские сирийские бандиты вновь очутились перед угрозой полного разгрома и спасти их от этого может только чудо или Совет Безопасности ООН.

Надо спасать союзников

Да именно чудо или СБ ООН могут спасти тех, на кого Вашингтон делает свою главную ставку в регионе. И это не столько банды «аннусровцев» в Идлибе и не прочие недобитые отряды сирийской «оппозиции», а созданная за последние пару лет армия так называемого Союза Демократических Сил, которая на сегодня насчитывает уже не менее 50 000 подготовленных бойцов.

Перемирие в Сирии: Вашингтон пытается спасти своих «союзников»


Но даже такая их внушительная сила не способна устоять против объединенных сил обновленной сирийской армии, и турецких вооруженных сил.

Как показали октябрьские события в Ираке и нынешняя эскалация конфликта в Африне, Анкара и Тегеран очень серьезно настроены на уничтожение зарождающегося Курдистана, а правительственные силы Сирии и Ирака готовы им в этом помогать. Более того, последние события показывают решимость Москвы не останавливаться в этом вопросе даже если при этом ее военные на поле боя вынуждены будут столкнуться со своими самыми «закадычными партнерами» американцами.

В этой ситуации Вашингтон вынужден искать нестандартные шаги, чтобы спасти тех немногих оставшихся у них в регионе союзников, которых еще можно спасти. И он их ищет.

Провокации

Что можно противопоставить концентрированным и успешным атакам противника, который кроме подавляющего численного и технического военного преимущества обладает еще и легитимностью?



Да, главной проблемой США на Ближнем Востоке сегодня является не численность и техническая мощь армии Асада и турецкий ВС, а то, что все американские так называемые союзники в регионе («оппозиция», СДС, Израиль, Саудовская Аравия) на территории Сирии и Ирака действуют вопреки нормам международного права.

Вашингтон не может их далее открыто поддерживать. Война с ИГИЛ закончена и у американцев нет формального повода вмешиваться в дальнейшие события. А значит, далее он вынужден будет пусть и мелкими шажками, но отступать из региона. Это мы уже видели ранее в Киркуке, а сегодня то же самое наблюдаем и в Африне. Месяц за месяцем проамериканские силы будут отступать, проигрывая при этом сражение за сражением.

В этой ситуации единственным вариантом остается легитимизация присутствия американской армии, а получить ее можно только через СБ ООН. А тот в свою очередь может действовать только при условии резкой эскалации ситуации. А значит, ее надо создать.



Собственно вот мы и получили сегодняшнюю ситуацию. Вашингтон и его союзники при помощи проведения серии провокаций добились как по мне незначительной, но по мнению генсека ООН Антониу Гутерреша очень опасной эскалации противостояния в районе сирийско-израильской границы, требующей срочного вмешательства ООН.

Странно все это слышать и читать, памятуя многократные провокации со стороны Израиля и те ракетные удары, которые проводили израильские ВВС на протяжении всей сирийской войны. Были при этом и сбитые израильские самолеты. Очень странно, что в сентябре 2015 года все это казалось ООН мелочью, а сегодня вдруг потребовало срочного вмешательства и объявления перемирия. Хотя почему странно, ведь два с половиной года назад били не «американцев», а их противника Башара Асада.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 21

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  1. Сержант71 Вчера, 15:03
    И у них вполне получается и спасать и не давать расширять зону влияния асадовцам.
    Сержант71
  2. сталевар Вчера, 15:16
    За те подлянки, которые делают США, надо мстить! Чтобы знали, русская кровь дорого стоит! Хотя Лавров с Путиным любят перемирия устраивать.
    сталевар
    1. Пытливый Вчера, 17:46
      Цитата: сталевар
      За те подлянки, которые делают США, надо мстить! Чтобы знали, русская кровь дорого стоит! Хотя Лавров с Путиным любят перемирия устраивать.


      Полностью согласен. Кто нибудь может представить как в 1945 в марте заключается перемирие на месяц между СССР и Германией? Нашим пора прекращать играть в заигрывания и дать военным нормально, не оглядываясь на дипломатов, выполнять свою работу. А ля гер ком а ля гер и кто не спрятался я не виноват.
      Когда ИГИЛ креп и расширялся никаких перемирий не объявляли, а как Россия и Асад стали давить тут сразу и перемирие и «мирные» израильские бомбежки...
      Пытливый
  3. Лексус Вчера, 15:30
    Очень даже комфортно "проигравшие" (по мнению российских "деятелей" и СМИ) американцы себя в Сирии чувствуют, в отличие от "победителей". request
    Лексус
  4. Галеон Вчера, 15:36
    Что же получается? Позвонил генсеку ООН начальник и распорядился подать голос.
    Не этот ли?
    Галеон
    1. Чичиков Вчера, 16:21
      Бог ты мой, в молитве преклоняюсь....
      Чичиков
  5. Стирбьорн Вчера, 16:13
    Да, главной проблемой США на Ближнем Востоке сегодня является не численность и техническая мощь армии Асада и турецкий ВС, а то, что все американские так называемые союзники в регионе («оппозиция», СДС, Израиль, Саудовская Аравия) на территории Сирии и Ирака действуют вопреки нормам международного права.
    Бггг, а турки не вопреки нормам международного права действуют?! их типа Асад официально пригласил оккупировать свою территорию...то то Асад пропустил по своей территории колонну курдов из Рожавы в Африн.
    Вашингтон не может их далее открыто поддерживать. Война с ИГИЛ закончена и у американцев нет формального повода вмешиваться в дальнейшие события. А значит, далее он вынужден будет пусть и мелкими шажками, но отступать из региона. Это мы уже видели ранее в Киркуке, а сегодня то же самое наблюдаем и в Африне. Месяц за месяцем проамериканские силы будут отступать, проигрывая при этом сражение за сражением.
    В Африне нету американских баз, в отличие от Манибджа! От афринских курдов янки сразу открестились и отступать там могут только курды, со своей земли замечу. А как американцы "отступают", они на днях показали, нанеся удары по проасадовским силам на левом берегу Ефрата. Плевали они там на все формальные поводы, что вообщем-то и не скрывают. Аналитика ниже плинтуса
    Стирбьорн
  6. Чичиков Вчера, 16:17
    Ближневосточный "Минск-2"! Спасение под эгидой ООН, "утопающих" боевиков....
    Чичиков
  7. BerBer Вчера, 16:24
    Если наши поведутся и дадут заднюю, это будет большой глупостью. Прошло время, когда мы прислушивались к "партнёрам".
    BerBer
  8. vandarus Вчера, 17:01
    На днях прошло сообщение об ударе американцев по подразделению САР, в результате погибли около 100 человек. Стрелков опубликовал сообщение о том, что под раздачу попали два подразделения группы Вагнера. Молотили артой по стоящей колонне. Подтвержденные потери 35 граждан РФ. МО сообщило, что ихтамнет.
    vandarus
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 17:29
      Видишь суслика? Что нет? А он есть.
      Может по мнению МО никакого Вагнера в Сирии нет, а вот Д.Мэттис сказал типа: еще сунетесь - еще получите. В сети материалов про разгром Вагнера - более чем.

      Министр обороны США, генерал Джеймс Мэттис прокомментировал разгром российских наемников из частной военной компании "Вагнер" в Сирии американскими военными.

      Цитату из выступления американского министра опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

      "Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует" – сказал Мэттис
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Околоточный Вчера, 20:48
        Юрий Бутусов - это не журналист, это человек с низкой социальной ответственностью, на тебя смахивает.
        Околоточный
        1. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 22:17
          Американские войска оповестили российскую сторону во время удара у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которого погибли наемники российской частной военной компании "Вагнер".

          Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, приводит его слова ТАСС.

          "Россияне сказали нам, что с самого начала их сил там не было. Я думаю, что так и есть, но у нас нет полной ясности по поводу того, что делают там силы режима. Но, по крайней мере, сейчас там спокойно", - сказал он.
          МИМО ПРОХОДИЛ
  9. Константин Ю. Вчера, 18:00
    Удивляет, почему никто не спрашивает у США, против кого они в Сирии торчат?...в смысле с кем, понятно... Против тех, кто обижает ИГ? . По мне, всё отличие США от ИГ , одни бомбят под СNN, другие, под аллахакбар, а цели одни: запугивание и раздел. Просто мировое террористическое государство,.. не согласных- в огонь войны и хаоса
    Константин Ю.
  10. Buka001 Вчера, 18:38
    Цитата: Стирбьорн
    Да, главной проблемой США на Ближнем Востоке сегодня является не численность и техническая мощь армии Асада и турецкий ВС, а то, что все американские так называемые союзники в регионе («оппозиция», СДС, Израиль, Саудовская Аравия) на территории Сирии и Ирака действуют вопреки нормам международного права.
    Бггг, а турки не вопреки нормам международного права действуют?! их типа Асад официально пригласил оккупировать свою территорию...то то Асад пропустил по своей территории колонну курдов из Рожавы в Африн.
    Вашингтон не может их далее открыто поддерживать. Война с ИГИЛ закончена и у американцев нет формального повода вмешиваться в дальнейшие события. А значит, далее он вынужден будет пусть и мелкими шажками, но отступать из региона. Это мы уже видели ранее в Киркуке, а сегодня то же самое наблюдаем и в Африне. Месяц за месяцем проамериканские силы будут отступать, проигрывая при этом сражение за сражением.
    В Африне нету американских баз, в отличие от Манибджа! От афринских курдов янки сразу открестились и отступать там могут только курды, со своей земли замечу. А как американцы "отступают", они на днях показали, нанеся удары по проасадовским силам на левом берегу Ефрата. Плевали они там на все формальные поводы, что вообщем-то и не скрывают. Аналитика ниже плинтуса

    Ты давай не мути тут воду армяно-америкос !!! Турки и Россия все делают правильно . Надо поддерживать их .!!!
    Buka001
  11. урман Вчера, 18:59
    А где а вас звали ????????????????? ВОТ ВЕДЬ ПИ . ..........СЫ вы ведь не разу вам никто ни РАад!!!!!!! Реаальные ,
    урман
  12. NordUral Вчера, 19:10
    Перебьешься, дружок секретарь! Раньше надо было, лет на несколько перемирия объявлять. А сейчас покури, подумай о жизни.
    NordUral
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:38
      Американцы на днях достаточно чётко продемонстрировали, кому нужно присесть покурить и подумать о жизни
      Евгений Гончаров (smoogg)
      1. Б.Т.В. Вчера, 20:26
        Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
        Американцы на днях достаточно чётко продемонстрировали, кому нужно присесть покурить и подумать о жизни


        Кому?!
        Б.Т.В.
  13. mariusdeayeraleone Вчера, 20:30
    американцы,уже сделали ход конем.
    Очередь за москвой.
    mariusdeayeraleone
  14. Пленник Вчера, 23:12
    Ну спасать положим они их не будут. Им главное увеличить срок эксплуатации расходного материала.
    Пленник
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