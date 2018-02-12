12:05 12 февраля
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Ничтожные гости Владимира Соловьёва

Ничтожные гости Владимира Соловьёва


Играть отрицательных героев зачастую сложнее, чем положительных. Глядящий с экрана умный и потому смертельно опасный “враг” должен заставлять зрителя леденеть от страха, переживая за судьбу главных героев.

В “Семнадцати мгновениях весны” роли фашистов исполняли лучшие советские актеры: О. Табаков (Шелленберг), Ю. Визбор (Борман), Л. Броневой (Мюллер). Фильм стал культовым произведением эпохи, который смотрела вся страна. В других картинах фашистов играли менее известные, но всегда очень талантливые актеры. Такие, как А. Масюлис (“Человек в штатском”, “Если враг не сдается”), сумевший создать на экране образ по-настоящему хитроумного и беспощадного противника.




Кто бы смотрел “17 мгновений”, если бы роли Мюллера и Шелленберга исполняли шуты? Кому интересен такой фильм? И как потом объяснить зрителю: с кем воевали четыре года и почему так дорога Победа?

К сожалению, такой спектакль стал возможным и имеет высочайшие рейтинги в наше время. “Вечера” с Владимиром Соловьевым — образец того низкосортного шоу, в котором ведущий и публика дружно “пинают” одного из участников. Но для общего веселья вместо реального противника лагерь “врага” представляют полные ничтожества.

Приглашение таких “экспертов”, как Григорий Винников, — это демонстрация неуважения к зрителям. Персонаж с изначально подмоченной репутаций “предателя-эмигранта” — так он выглядит в глазах российской публики, не владеющий ни знаниями, ни фактологией, ни ораторским искусством.

Для игры на чужом поле, во враждебном окружении необходимы крепкие нервы и быстрый ум, сочетающийся с вежливостью дипломата. Ответы — лаконичны и ясны. Каждое неудачное слово будет использовано против.

Комментируя последний скандал с триумфальным удалением Винникова из эфира, зададимся вопросом: что этот персонаж вообще делал в программе? Воины-герои неприкосновенны. Это должен понимать любой взрослый, адекватный человек. Оскверняя память павших солдат, можно добиться только публичной неприязни и стать персоной нон-грата.

Так куда полез Винников со своим нелепым мнением? “...пошел воевать, чтоб земли шиитов суннитам отдать”.

Если у него имелись какие-то вопросы или просто захотелось добавить ложку дёгтя, что мешало найти более удачное время? Тема сирийского противостояния — неисчерпаемый источник для споров. Множество противоречивых моментов. Прийти вечером следующего дня и задать вопрос о продолжении боевых действий и потерях военной авиации, спустя два месяца, после официального заявления об окончании операции против ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

Соловьев и находящиеся в студии эксперты могли немедленно объяснить “непонятливому американцу”, а заодно и всем, кого волнует данный вопрос: ИГИЛ как централизованное «государство» прекратило своё существование. Но остаются разрозненные банды боевиков, с которым продолжается непримиримая борьба.

Однако Винников не нашел ничего лучше, чем бессмысленно оскорбить память павшего летчика в день прощания с Романом Филипповым. Просто — бессмысленно. В самое неподходящее время и в максимально оскорбительной форме.

Соловьев заставил циничного гостя покинуть эфир. Публика взорвалась праведным гневом: американец, получи по заслугам! Рейтинг передачи взлетел до небес.

Осталось неясным, какие цели преследовал “эксперт” Грэг Винников? В лучшем случае он просто глуп, но тогда возникает вопрос к Соловьеву: зачем он раз за разом приглашает таких гостей, кому интересно на это смотреть.

В худшем — Винников намеренно играет роль шута, т.к. именно в таком виде он выгоден Соловьеву.

“Он был монтёром Ваней, но в духе парижан присвоил себе звание — электротехник Жан”. (В. Маяковский.)


Неужели среди миллионов западных журналистов, аналитиков, бизнесменов и экономистов не смогли найти кого-то поприличнее? Для выступления в прайм-тайм на центральном российском телеканале пригласить настоящего американца, который бы смог отстаивать свою точку зрения, а не подыгрывать Соловьеву, демонстрируя свою несостоятельность по всем вопросам.

Выбор есть всегда. Знание русского языка — не показатель. Множество иностранцев, в т.ч. довольно известных в политической и экономической среде, имеют тесные связи с Россией, знают российские реалии, русскую культуру и свободно изъясняются на русском, подчас даже лучше, чем Винников.

Да, такого гостя не получится в удобный момент пристыдить: “Уехал за колбасой”. И спор с ним потребует определенных умственных усилий со стороны ведущего и сценаристов программы. Но образ настоящего врага с отталкивающей внешностью резидента ЦРУ и хитроумием волка с Уолл-Стрит смог бы создать видимость дискуссии, добавив в неё долю интриги и повысив информативность передачи. Риск того, что противник в какой-то момент выйдет из-под контроля и сболтнет лишнего, отсутствует. Будучи автором, создателем и ведущим своей передачи, Владимир Соловьев волен выбирать наиболее острые темы, в которых можно добиться быстрой капитуляции противника; победа всегда останется за представителями российской стороны.

Увы, Соловьев предпочитает самоутверждаться за счет недоумков. Он открыто глумится над бездарностью своего “гостя” под бурные аплодисменты массовки. Вместо полноценной дискуссии, к которой располагает формат передачи, зрители видят театр одного актера, в которой ведущий “пинает” своего “американского оппонента” со всех сторон, забивая Винникова знаниями и харизмой. А тот в ответ лишь нечленораздельно мычит, не имея ни достаточно ума, ни остроумия парировать выпады Соловьева.

Публике необходим образ “врага”, в котором сконцентрированы все самые отвратительные ожидания и стереотипы. Но нельзя же доводить идею до абсурда!

Смотреть на Винникова совершенно невозможно. Если так выглядит тот самый “вероятный противник”, то что значат все наши усилия в холодной войне и её новом витке в начале XXI века? Можно полностью расслабиться и не прилагать никаких усилий.


Из досье "американского журналиста": Грег Вайнер – бизнесмен, владевший в прошлом своей туристической компанией в США. Настоящее имя и фамилия – Григорий Винников. Когда предприниматель приобрел множество долгов, он был вынужден закрыть свой бизнес и вернуться обратно в Россию, на родину. На данный момент проживает в Санкт-Петербурге.

Удивительно, что многие не замечают очевидного. Большинство зрителей всерьез воспринимают Вайнера-Винникова, как агента иностранных спецслужб, засланного на российское телевидение для идеологических диверсий. Чтобы осквернял память героев, а на вопросы о доказательствах приведенных им цифр по какому-либо вопросу глупо улыбался и отвечал: “Написано в Интернете”. Господа, такого “агента влияния” забраковали бы еще на этапе отбора в связи полной профнепригодностью.

“Вечер с Владимиром Соловьевым” и его гостями не показывают по CNN. А самому Госдепу едва ли интересно, что какое-то частное лицо, обанкротившийся бизнесмен, выступает в телепередаче в другой стране, дискредитируя США одним своим появлением на публике.

К сожалению, популярную передачу Соловьева видят миллионы россиян. И если вместо Визбора и Броневого роль врагов в ней играют такие ничтожества, становится тревожно за уровень российской журналистики и интеллектуальный уровень широкого зрителя.
Автор: Алексей Долганов


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Комментарии 35

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:52
    100%. Тема раскрыта полностью.
    Арон Заави
    1. проходящий Сегодня, 07:05
      Цитата: Арон Заави
      100%. Тема раскрыта полностью.

      До 100% не хватило мелочи.
      Ведущий и так называемые эксперты топят за действующую власть, как они делают все правильно и как американцы,европейцы и все остальные делают все не правильно. И даже, если где то не правильно, то это вот вот исправит ВВП, так как это хитрый план.
      проходящий
      1. Варяг_0711 Сегодня, 09:24
        проходящий Сегодня, 07:05 ↑ Новый
        До 100% не хватило мелочи.
        Ведущий и так называемые эксперты топят за действующую власть
        А простите, за какую власть они должны топить, по-вашему? У нас есть "Лождь" и "Эхо мацы", которые топят вообще за любого, кто больше денег даст.
        В целом же согласен с автором. Когда в 2014 году у нас на экранах появилась новая фишка под названием политические ток-шоу, то у Соловьева, пожалуй у единственного на тот момент не приглашали, откровенных идиотов типа яхно, ковтуна, вайнера, корейбы и им подобных. Потом, то ли рейтинги стали падать, то ли Соловьеву напрягаться надоело и в его программах все чаще стали появляться явные неадекваты. Согласен с автором, смотреть на этот цирк стало уже совсем противно. Реально ведущий самоутверждается за счет ну откровенно полных ничтожеств. А впрочем, чего мы хотим от ток-ШОУ? Чувствуете, самое главное здесь слово ШОУ, а шоу, как известно должно Must Go On, так что раз пипл хавает это говно, то зачем ему высточать и пытаться сделать действительно интеллектуальное шоу. Баблосы Соловьев свои отрабатывает на ура, рейтинги на уровне, реклама в прам-тайм сами знаете не дешевая, так что чего бы ему напрягаться? Единственный, из-за кого я смотрю эту бодягу, так это Сергей Михеев, нет есть конечно еще интересные люди, но Михеев говорит ровно то, что думаю и чувствую я сам.
        Ну а смотреть на убожество по имени Грэг, это действительно сверх моих сил...
        Варяг_0711
        1. проходящий Сегодня, 09:33
          А простите, за какую власть они должны топить, по-вашему? У нас есть "Лождь" и "Эхо мацы", которые топят вообще за любого, кто больше денег даст.


          Это же эксперты! Они не должны за кого то топить, они должны быть ОБЪЕКТИВНЫМИ hi
          проходящий
          1. Варяг_0711 Сегодня, 09:48
            проходящий Сегодня, 09:33 ↑
            Это же эксперты! Они не должны за кого то топить, они должны быть ОБЪЕКТИВНЫМИ hi
            При всем уважении, экспертов там можно по пальцам пересчитать. Сатановский, Багдасаров, Михеев, Никонов, ну еще может пара-тройка человек, остальные или любители, или явные провокаторы-неадекваты. Ну и потом, согласитесь было бы странно услышать на центральном ТВ, точку зрения отличную от того, что позиционирует Кремль по тому или иному вопросу. Соловей, как и вся их "журнашлюшечья" порода обычный флюгер отрабатывающий бабло. И судя по всему, отрабатывает он его не плохо, вот и все. Сменится вектор в стране, или скажем уйдет он из-за какого нибудь конфликта на канале, тот кто его перекупит, под ту дудку он и будет петь. Не даром профессия журналиста такая же древняя, как и профессия сами знаете кого. hi
            Варяг_0711
            1. проходящий Сегодня, 09:53
              Цитата: Варяг_0711
              проходящий Сегодня, 09:33 ↑
              Это же эксперты! Они не должны за кого то топить, они должны быть ОБЪЕКТИВНЫМИ hi
              При всем уважении, экспертов там можно по пальцам пересчитать. Сатановский, Багдасаров, Михеев, Никонов, ну еще может пара-тройка человек, остальные или любители, или явные провокаторы-неадекваты. Ну и потом, согласитесь было бы странно услышать на центральном ТВ, точку зрения отличную от того, что позиционирует Кремль по тому или иному вопросу. Соловей, как и вся их "журнашлюшечья" порода обычный флюгер отрабатывающий бабло. И судя по всему, отрабатывает он его не плохо, вот и все. Сменится вектор в стране, или скажем уйдет он из-за какого нибудь конфликта на канале, тот кто его перекупит, под ту дудку он и будет петь. Не даром профессия журналиста такая же древняя, как и профессия сами знаете кого. hi
              Да! Я с вами согласен. Но, все таки я долгое время надеялся, что соловьев и его передача будет "независимым экспертным советом" . Я наивен recourse
              проходящий
              1. Варяг_0711 Сегодня, 10:11
                проходящий Сегодня, 09:53 ↑
                Я наивен recourse
                Не хочу вас обидеть, но вынужден констатировать, да, вы таки наивны, не обижайтесь только Бога ради! hi
                Варяг_0711
      2. 210окв Сегодня, 12:00
        Года три уже не смотрю это....Рвотный рефлекс выработался.
        Цитата: проходящий
        Цитата: Арон Заави
        100%. Тема раскрыта полностью.

        До 100% не хватило мелочи.
        Ведущий и так называемые эксперты топят за действующую власть, как они делают все правильно и как американцы,европейцы и все остальные делают все не правильно. И даже, если где то не правильно, то это вот вот исправит ВВП, так как это хитрый план.
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 10:09
      Так уж повелось, что все казалось бы серьезные передачи превратились в бла-бла- шоу. Нужен рейтинг и высокие зарплаты ведущим. А передачи Соловьева превратились в шумный базар, да такой, что от ора уши закладывает. Но "высококультурным" ведущим и гостям даже не стыдно за такое поведение.
      сибиралт
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
    Ничтожные гости Владимира Соловьева
    опять про этот цирк... раньше смотрел,теперь нет,надоело,даже убогих актёров не меняют... шоу разряда малахова. Сатановский прямо "забил" на это "шапито" (так и сказал) остался из вменяемых Михеев,но его лучше отдельно слушать "железная логика",и то стал повторяться... "базарные торговки" а не участники...в топку. и да... Никонов настоял,чтоб гришку винника "попросили",соловьёв извиняясь к гришке обратился...чуть не вырвало меня...
    андрей юрьевич
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. kepmor Сегодня, 07:39
      каков поп - таков и приход...
      компашка евреев + армянин уже который год "ломают голову"...как же им, таким "патриотичным" наконец-то обустроить эту лапотную Россию...
      и для кого это шоу богоизбранных????.... явно не для вменяемых людей...
      а Соловьёв ещё тот мастак переобуваться в воздухе... как впрочем и все его сородичи....
      kepmor
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    зрители видят театр одного актера, в которой ведущий “пинает” своего “американского оппонента” со всех сторон, забивая Винникова знаниями и харизмой
    Но при этом т.н. Грэг Вайнер не вылазит с ток-шоу различных каналов. Выходит это не Соловьев самоутверждается (да и зачем ему это сегодня когда популярности выше крыши), а Винников готов на все лишь бы ежедневно маячить на российском ТВ.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: rotmistr60
      Выходит это не Соловьев самоутверждается (да и зачем ему это сегодня когда популярности выше крыши)

      это "флюгер",всегда "самоутверждается"...
      раньше лаял,теперь-хвостом виляет.
      андрей юрьевич
      1. домохозяйка Сегодня, 11:01
        Ничего не услышала такого, что он не говорил бы и сейчас. Кроме конкретной ситуации по НТВ, которую уже не помню, что там было. О Путине... а что он сказал о Путине? Он говорил о тех, кто любит в ушко нашёптывать. А таких кто любит? Он не лаял и не виляет. Он выражает лично своё мнение. Многих тут почитать- ещё не такое бывает - то туда, то сюда, а уж об уважении друг к другу вообще речи нет.
        домохозяйка
  4. апро Сегодня, 07:00
    Шоу должно продолжаться любой ценой.
    Этот балаган у Соловьева.на других каналах с хамством.базарными склоками.истеричными выпадами уже достали.ничего ценного информативного не несут.только потоки грязи.
    Но шоу должно продолжаться.
    Чтобы дальше зомбировать потребителей информационного мусора.
    апро
  5. Черный Джо Сегодня, 07:14
    Беда только в том, что собака лает
    Караван идет
    А
    популярную передачу Соловьева видят миллионы россиян

    Много что построено на сплетнях и скандалах, и не токо та передача
    Мужики многие нонче стали хуже базарных торговок, перемывающих косточки
    Кто ж там что сказал?) А?
    Черный Джо
  6. mavrus Сегодня, 07:18
    А вот интересно... А кто-нибудь всё ещё смотрит эти политические ток-шоу с "ковтунами". (Не имею желания запоминать их всех пофамильно, достаточно что запомнил самого зарабатывающего на "нашем" ТV). Насколько я обратил внимание, что все мои знакомые только заслышав этих персонажей, прыгающих из одной передачи в другую, сразу же переключают на другой канал, а если и на другом канале эти же "многостаночники", то на третий и так далее... Даже не попытавшись узнать о чем Соловьёв, Стриженова и остальные "наши ведущие" будут "рассуждать", а Ковтуны им "противостоять"... изображая "вражье мненье". Неужели никто не замечает, что за последние три года рейтинг всех этих шоу стал нулевым.
    mavrus
  7. Равик Сегодня, 07:22
    Наше ТВ стало ПОМОЙКОЙ...
    Равик
    1. kepmor Сегодня, 08:06
      уточню... ТВ как и все СМИ, всего лишь кухня для любой власти, где готовятся явствами для народонаселения....
      и основная цель потребления этих "явств" - превратить наши с вами головы в ПОМОЙКУ....
      kepmor
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
        Цитата: kepmor
        Наше ТВ стало ПОМОЙКОЙ...

        воистину...
        андрей юрьевич
        1. bratchanin3 Сегодня, 11:30
          Какое прекрасное фото! Искренне порадовался точности образа и лаконизма! Браво автору!!
          bratchanin3
  8. elenagromova Сегодня, 07:34
    Правильно этого подонка выкинули. Хоть драться не стал, понял с первого раза, что нужно уйти, раз приказывают. Место таких циников - за дверью. Главное, чтобы хронический русофоб не превращал шоу в свой триумф - такие должны проигрывать под аплодисменты зрителей.
    elenagromova
  9. baudolino Сегодня, 07:37
    Соловьев - идейный борец за денежные знаки. Как можно всерьёз воспринимать эти шоу?
    baudolino
  10. Инок Сегодня, 08:22
    Соловей ли?
    Оно все "наше" СМИ из либерального котла.

    "Черный ворон,черный ворон,
    Что ты вьешься надо мной?
    Ты добычи не дождешься,
    Черный ворон, я не твой!"
    Инок
  11. prior Сегодня, 09:05
    Какие журналисты - такие и шоу, какая "элита" - такая и страна.
    prior
  12. unignm Сегодня, 09:13
    Рейтинг передачи взлетел до небес
    всё что нужно знать об этой передачи.
    интересно а есть кто то который каждый выпуск смотрит?
    unignm
  13. Alex66 Сегодня, 10:23
    Программа Соловьева начала повторяться нет новых тем, нет новых людей, от отдельных уже рвотный рефлекс переключать сразу приходится. У нас столько своих внутренних проблем, но это так редко проскакивает. А большинство волнует образование, здравоохранение, пенсия, размер минимальной оплаты труда, цены на бензин, но нет мы должны слушать украинских демагогов.
    Alex66
  14. Altona Сегодня, 11:02
    Шаббат-шоу Вольдемара Соловьянера с его полезными шабесгоями в виде "морально-политических оппонентов" давно не смотрю. Почему не смотрю? Потому что глупо сравнивать кремлевские куранты и китайский будильник.
    Altona
  15. Radikal Сегодня, 11:19
    Смотреть на Винникова совершенно невозможно.
    А на Соловьева? wink
    Radikal
  16. Radikal Сегодня, 11:21
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: kepmor
    Наше ТВ стало ПОМОЙКОЙ...

    воистину...

    good yes
    Radikal
  17. Radikal Сегодня, 11:23
    Цитата: Варяг_0711
    проходящий Сегодня, 09:33 ↑
    Это же эксперты! Они не должны за кого то топить, они должны быть ОБЪЕКТИВНЫМИ hi
    При всем уважении, экспертов там можно по пальцам пересчитать. Сатановский, Багдасаров, Михеев, Никонов, ну еще может пара-тройка человек, остальные или любители, или явные провокаторы-неадекваты. Ну и потом, согласитесь было бы странно услышать на центральном ТВ, точку зрения отличную от того, что позиционирует Кремль по тому или иному вопросу. Соловей, как и вся их "журнашлюшечья" порода обычный флюгер отрабатывающий бабло. И судя по всему, отрабатывает он его не плохо, вот и все. Сменится вектор в стране, или скажем уйдет он из-за какого нибудь конфликта на канале, тот кто его перекупит, под ту дудку он и будет петь. Не даром профессия журналиста такая же древняя, как и профессия сами знаете кого. hi

    good ...И стоят они (профессии) рядышком! wassat
    Radikal
  18. bratchanin3 Сегодня, 11:27
    Автор прав! Как уже надоели эти подставные клоуны, хотя и темы интересные и люди, в основном, умные и интересные, кроме ярых бандеровцев.
    bratchanin3
  19. Сержант71 Сегодня, 11:31
    Тоже нашли тему для разговора..... Обсуждение вечной битвы жаб и гадюк. А Соловьёв, начинавший когда-то как журналист-интеллектуал с хорошим чувством юмора, в последние годы ничего, кроме омерзения уже не вызывает.
    Сержант71
    1. elenagromova Сегодня, 11:34
      Вообще, тот факт, что он таки выгнал либерастишку - это уже вызывает не омерзение. Наоборот, молодец.
      elenagromova
  20. НЕКСУС Сегодня, 11:51
    Увы, Соловьев предпочитает самоутверждаться за счет недоумков. Он открыто глумится над бездарностью своего “гостя” под бурные аплодисменты массовки. Вместо полноценной дискуссии, к которой располагает формат передачи, зрители видят театр одного актера, в которой ведущий “пинает” своего “американского оппонента” со всех сторон, забивая Винникова знаниями и харизмой. А тот в ответ лишь нечленораздельно мычит, не имея ни достаточно ума, ни остроумия парировать выпады Соловьева.

    О какой дискуссии речь,если там стоит ор и крик и никто никого не слышит. Все время перебивают,переходят на крик.О какой дискуссии речь?Это конструктивный диалог?Да я вас умоляю.
    То что Соловьев приглашает одного-двух шутов ,которые "отстаивают" западную точку зрения уже даже не смешно. Ковтун,и украинские патриоты уже приелись своей откровенной тупостью и непрофессионализмом. Западные "гости" тоже из того же шапито ,что и Ковтун и ко...уже давно не смотрю эту передачу. Очень обидно,что в прайм-тайм ,на центральном канале показывают откровенный цирк ,называя это обсуждением.
    НЕКСУС
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