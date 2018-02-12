Ничтожные гости Владимира Соловьёва

“Он был монтёром Ваней, но в духе парижан присвоил себе звание — электротехник Жан”. (В. Маяковский.)

Играть отрицательных героев зачастую сложнее, чем положительных. Глядящий с экрана умный и потому смертельно опасный “враг” должен заставлять зрителя леденеть от страха, переживая за судьбу главных героев.В “Семнадцати мгновениях весны” роли фашистов исполняли лучшие советские актеры: О. Табаков (Шелленберг), Ю. Визбор (Борман), Л. Броневой (Мюллер). Фильм стал культовым произведением эпохи, который смотрела вся страна. В других картинах фашистов играли менее известные, но всегда очень талантливые актеры. Такие, как А. Масюлис (“Человек в штатском”, “Если враг не сдается”), сумевший создать на экране образ по-настоящему хитроумного и беспощадного противника.Кто бы смотрел “17 мгновений”, если бы роли Мюллера и Шелленберга исполняли шуты? Кому интересен такой фильм? И как потом объяснить зрителю: с кем воевали четыре года и почему так дорога Победа?К сожалению, такой спектакль стал возможным и имеет высочайшие рейтинги в наше время. “Вечера” с Владимиром Соловьевым — образец того низкосортного шоу, в котором ведущий и публика дружно “пинают” одного из участников. Но для общего веселья вместо реального противника лагерь “врага” представляют полные ничтожества.Приглашение таких “экспертов”, как Григорий Винников, — это демонстрация неуважения к зрителям. Персонаж с изначально подмоченной репутаций “предателя-эмигранта” — так он выглядит в глазах российской публики, не владеющий ни знаниями, ни фактологией, ни ораторским искусством.Для игры на чужом поле, во враждебном окружении необходимы крепкие нервы и быстрый ум, сочетающийся с вежливостью дипломата. Ответы — лаконичны и ясны. Каждое неудачное слово будет использовано против.Комментируя последний скандал с триумфальным удалением Винникова из эфира, зададимся вопросом: что этот персонаж вообще делал в программе? Воины-герои неприкосновенны. Это должен понимать любой взрослый, адекватный человек. Оскверняя память павших солдат, можно добиться только публичной неприязни и стать персоной нон-грата.Так куда полез Винников со своим нелепым мнением? “...пошел воевать, чтоб земли шиитов суннитам отдать”.Если у него имелись какие-то вопросы или просто захотелось добавить ложку дёгтя, что мешало найти более удачное время? Тема сирийского противостояния — неисчерпаемый источник для споров. Множество противоречивых моментов. Прийти вечером следующего дня и задать вопрос о продолжении боевых действий и потерях военной авиации, спустя два месяца, после официального заявления об окончании операции против ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).Соловьев и находящиеся в студии эксперты могли немедленно объяснить “непонятливому американцу”, а заодно и всем, кого волнует данный вопрос: ИГИЛ как централизованное «государство» прекратило своё существование. Но остаются разрозненные банды боевиков, с которым продолжается непримиримая борьба.Однако Винников не нашел ничего лучше, чем бессмысленно оскорбить память павшего летчика в день прощания с Романом Филипповым. Просто — бессмысленно. В самое неподходящее время и в максимально оскорбительной форме.Соловьев заставил циничного гостя покинуть эфир. Публика взорвалась праведным гневом: американец, получи по заслугам! Рейтинг передачи взлетел до небес.Осталось неясным, какие цели преследовал “эксперт” Грэг Винников? В лучшем случае он просто глуп, но тогда возникает вопрос к Соловьеву: зачем он раз за разом приглашает таких гостей, кому интересно на это смотреть.В худшем — Винников намеренно играет роль шута, т.к. именно в таком виде он выгоден Соловьеву.Неужели среди миллионов западных журналистов, аналитиков, бизнесменов и экономистов не смогли найти кого-то поприличнее? Для выступления в прайм-тайм на центральном российском телеканале пригласить настоящего американца, который бы смог отстаивать свою точку зрения, а не подыгрывать Соловьеву, демонстрируя свою несостоятельность по всем вопросам.Выбор есть всегда. Знание русского языка — не показатель. Множество иностранцев, в т.ч. довольно известных в политической и экономической среде, имеют тесные связи с Россией, знают российские реалии, русскую культуру и свободно изъясняются на русском, подчас даже лучше, чем Винников.Да, такого гостя не получится в удобный момент пристыдить: “Уехал за колбасой”. И спор с ним потребует определенных умственных усилий со стороны ведущего и сценаристов программы. Но образ настоящего врага с отталкивающей внешностью резидента ЦРУ и хитроумием волка с Уолл-Стрит смог бы создать видимость дискуссии, добавив в неё долю интриги и повысив информативность передачи. Риск того, что противник в какой-то момент выйдет из-под контроля и сболтнет лишнего, отсутствует. Будучи автором, создателем и ведущим своей передачи, Владимир Соловьев волен выбирать наиболее острые темы, в которых можно добиться быстрой капитуляции противника; победа всегда останется за представителями российской стороны.Он открыто глумится над бездарностью своего “гостя” под бурные аплодисменты массовки. Вместо полноценной дискуссии, к которой располагает формат передачи, зрители видят театр одного актера, в которой ведущий “пинает” своего “американского оппонента” со всех сторон, забивая Винникова знаниями и харизмой. А тот в ответ лишь нечленораздельно мычит, не имея ни достаточно ума, ни остроумия парировать выпады Соловьева.Публике необходим образ “врага”, в котором сконцентрированы все самые отвратительные ожидания и стереотипы. Но нельзя же доводить идею до абсурда!Смотреть на Винникова совершенно невозможно. Если так выглядит тот самый “вероятный противник”, то что значат все наши усилия в холодной войне и её новом витке в начале XXI века? Можно полностью расслабиться и не прилагать никаких усилий.Удивительно, что многие не замечают очевидного. Большинство зрителей всерьез воспринимают Вайнера-Винникова, как агента иностранных спецслужб, засланного на российское телевидение для идеологических диверсий. Чтобы осквернял память героев, а на вопросы о доказательствах приведенных им цифр по какому-либо вопросу глупо улыбался и отвечал: “Написано в Интернете”. Господа, такого “агента влияния” забраковали бы еще на этапе отбора в связи полной профнепригодностью.“Вечер с Владимиром Соловьевым” и его гостями не показывают по CNN. А самому Госдепу едва ли интересно, что какое-то частное лицо, обанкротившийся бизнесмен, выступает в телепередаче в другой стране, дискредитируя США одним своим появлением на публике.К сожалению, популярную передачу Соловьева видят миллионы россиян. И если вместо Визбора и Броневого роль врагов в ней играют такие ничтожества, становится тревожно за уровень российской журналистики и интеллектуальный уровень широкого зрителя.