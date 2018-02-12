12:04 12 февраля
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Новейшая российская противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган

В министерстве обороны РФ сообщили об успешном испытании новой ракеты системы противоракетной обороны. В газете «Красная звезда» появился материал, в котором рассказано, что испытание проведено на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).

Заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Андрей Приходько рассказал в интервью ведомственному изданию о том, что новейшая противоракета успешно справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.

Отмечается, что новейшая противоракета полностью автоматизирована. Если ранее варианты ракеты системы ПРО подразумевали пуск после команды человека, то теперь и этот этап происходит автоматически при обнаружении атакующей цели.


Новейшая российская противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган


Из заявления полковника Приходько:
Её (противоракеты) тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надёжной обороны назначенного района. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащённых различными комплексами средств преодоления ПРО.


Нет точных данных о том, когда новейшая противоракета будет поставлена на вооружение подразделений ПВО и ПРО. Отмечено, что это может произойти «в ближайшее время».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 34

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  1. Вадя Сегодня, 05:53
    Супер! Так держать ! hi
    Вадя
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:00
      видимо А-235 (Нудоль) довели до "ума".хорошо.
      андрей юрьевич
      1. Слесарь Сегодня, 06:19
        Цитата: андрей юрьевич
        видимо довели до "ума"

        причем попали прям в "дырочку",заводы праздновали неделю laughing
        Слесарь
        1. влад66 Сегодня, 07:54
          Цитата: Слесарь
          причем попали прям в "дырочку",заводы праздновали неделю

          Коллега,судя по вашему нику,вы знаете о чем говорите. laughing .Без обид,просто шутка. drinks hi
          влад66
      2. 210окв Сегодня, 06:33
        Возможно.Хотя что там и как сие знать нам не положено,что и правильно.
        Цитата: андрей юрьевич
        видимо А-235 (Нудоль) довели до "ума".хорошо.
        210окв
      3. Мар.Тира Сегодня, 06:44
        Конечно хорошо.И пуск приурочили к празднику.12 февраля 1955 постановление Совмина о первом космодроме на Земле – Байконуре (ракетный полигон у ст.Тюра-Там)
        Мар.Тира
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:20
      Обычно у нас фраза «в ближайшее время» имеет растяжимое понятие .
      Spartanez300
      1. Гильятон Сегодня, 11:04
        Это лишь означает, что она уже принята! wassat
        Гильятон
    3. Muvka Сегодня, 08:46

      Видео по теме. Стартует мощно
      Muvka
      1. Кубик123 Сегодня, 09:12
        Там ускорения более 100 G.

        "Так, на выход из шахты ракете требуется лишь 0,4 с, а разгон до максимальной скорости занимает всего 4 с. В полете ракета разгоняется до 5,5 км/с. Высота поражения целей находится в пределах от 5 до 30 км, дальность – до 100 км. "
        https://topwar.ru/97395-provedeny-ispytaniya-rake
        ty-perehvatchika-53t6.html
        Кубик123
  2. капрал Сегодня, 05:56
    Отмечено, что это может произойти «в ближайшее время».

    Надеюсь не в пяти ближайших пятилетках? А то словосочетание "в ближайшее время" от нашего ВПК уже сильно настораживает. am
    капрал
  3. гильза Сегодня, 06:01
    Это не в линии С-500 бросковые?
    гильза
    1. Иван Тарава Сегодня, 11:28
      Скорее всего А-235 Нудоль
      Иван Тарава
  4. гильза Сегодня, 06:02
    Мне кажется при заявленных ТТХ для С-500 в комплексе "А" смысл отпадает принципиально. Да и дешевле единый то комплекс.
    гильза
  5. andrewkor Сегодня, 06:02
    Вот так ,без излишней помпы, обесценивается СОИ-1,2,3.....!
    andrewkor
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:12
    Молодцы, главное, не терять приоритет перед конкурентами, которые нам попытаются наступить на пятки, чтобы обойти нас на повороте.
    Геркулесыч
    1. БВС Сегодня, 06:50
      О чем ВЫ? Комплекс А135, а теперь и А235 защищает ТОЛЬКО Москву. Не экономику страны, не стартовые позиции РСВН (как сделали америкосы), не население всей РФ.
      БВС
      1. Muvka Сегодня, 08:49
        Цитата: БВС
        О чем ВЫ? Комплекс А135, а теперь и А235 защищает ТОЛЬКО Москву. Не экономику страны, не стартовые позиции РСВН (как сделали америкосы), не население всей РФ.

        А зачем защищать шахты? К тому времени, как ракеты к ним подлетят, они уже пустые будут. А Москву защищают потому, что там командование находится и им нужно обеспечить прикрытие, дать время, чтобы принять решение. От массированного удара не спасет ни одна про, но даст несколько минут на раздачу команд. Для этого про и нужна.
        Muvka
        1. Андрей57 Сегодня, 10:57
          Для целей "времени на принятие решений" ПРО Москвы не требуется, для этого и существует Периметр-РЦ, кроме того, у ракет Синева и Лайнер траектория настильная, соответственно, ответка прилетит матрасникам всего за 13-16 мин, что много меньше матрасных только баллистических блоков wink
          Андрей57
      2. NKT Сегодня, 09:15
        Мы ограничены 100 ракетами по договору. Предлагаете прикрыть 100 городов РФ - по одной ракете?
        NKT
        1. Dagen Сегодня, 09:48
          Вы немножко отстали от жизни. Уже не ограничены, т.к. США в одностороннем порядке лет 15 назад вышли из договора по ПРО. Но Россия - не СССР, и не имеет достаточный промышленный потенциал, чтобы просто взять и сделать ещё несколько позиционных районов А-135.
          Dagen
  7. лысова Сегодня, 06:37
    Конечно хотелось бы знать, что это за зверь. Но пусть, как и должно быть, она находится под грифом и добивает, и без того расшатанную, нервную систему потенциального противника.
    лысова
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
      Цитата: лысова
      Конечно хотелось бы знать, что это за зверь

      замена "амуру" А135,быстрее,дальше,точнее,возможность ядерного и кинетического зарядов.
      андрей юрьевич
      1. лысова Сегодня, 07:06
        Доброе утро Андрей. Это просто здорово ! Похоже уже весь нос стёрли "друзьям", ибо не хрен. Получается, все их разработки - прахом пойдут.
        лысова
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:13
          Доброе! ну да...только понимаешь сколько воды утечёт пока "сеть" установок появится... пока Москва прикроется..то-сё... потом потихоньку остальное...этож не массовый конвейерный выпуск. recourse
          андрей юрьевич
          1. лысова Сегодня, 07:18
            Понятно, как обычно у нас, а может это и к лучшему, делаем основательно.
            лысова
      2. Вадим237 Сегодня, 08:58
        Это модернизированная ракета 53Т6.
        Вадим237
  8. raddy13 Сегодня, 07:20
    Этот Приходько хоть и зам. командующего, но полный профан
    " Отмечается, что новейшая противоракета полностью автоматизирована. Если ранее варианты ракеты системы ПРО подразумевали пуск после команды человека, то теперь и этот этап происходит автоматически при обнаружении атакующей цели."

    Противоракеты всегда стартовали автоматически, человек при работе системы в "Боевом режиме" участия не принимает.
    raddy13
    1. Андрей57 Сегодня, 11:00
      Это не зам профан, а доблестные писаки laughing
      Андрей57
  9. askort154 Сегодня, 08:03
    Система А-235 "Нудоль" - "истребитель спутников". Н перехвата = 750 км. L перех. = 1500 км.
    Испытания на полигоне "Сары-Шаган" - 2014 г. - один запуск, 2015 г. - 2 запуска, 2016 г. - один запуск, 24. 11.2017 г. - тестовый запуск, подтвердивший все расчётные тактико тех. данные .
    А -235 взамен А -135 входящего в ПРО г. Москвы и основных военно стратегических объектов РФ. ( "Мировое обозрение")
    askort154
  10. Старый26 Сегодня, 10:32
    Цитата: Spartanez300
    Обычно у нас фраза «в ближайшее время» имеет растяжимое понятие .

    К сожалению.

    Цитата: гильза
    Это не в линии С-500 бросковые?

    Нет. Если это по линии, то максимум А-235.

    Цитата: гильза
    Мне кажется при заявленных ТТХ для С-500 в комплексе "А" смысл отпадает принципиально. Да и дешевле единый то комплекс.

    Лучше, по русской пословице иметь синицу в руках, чем журавля в небе. А-235 создается на основе и местах базирования А-135М, то есть по крайней мере стоимость создания позиционных районов выпадает из общей суммы. Когда начнутся испытания по С-500 и насколько они будут успешны никто предсказать не может. А тут хотя бы ракета ближнего перехвата будет в наличии
    Старый26
  11. Bronevick Сегодня, 10:34
    А на каком топливе она работает?
    Bronevick
    1. ustinov.yuri Сегодня, 11:01
      А чертежи Вам куда передать?
      ustinov.yuri
      1. Bronevick Сегодня, 11:03
        эстонский_шпион@mail.ru
        Bronevick
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