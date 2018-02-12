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Новейшая российская противоракета испытана на полигоне Сары-Шаган
В министерстве обороны РФ сообщили об успешном испытании новой ракеты системы противоракетной обороны. В газете «Красная звезда» появился материал, в котором рассказано, что испытание проведено на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан).
Заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Андрей Приходько рассказал в интервью ведомственному изданию о том, что новейшая противоракета успешно справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.
Отмечается, что новейшая противоракета полностью автоматизирована. Если ранее варианты ракеты системы ПРО подразумевали пуск после команды человека, то теперь и этот этап происходит автоматически при обнаружении атакующей цели.
Из заявления полковника Приходько:
Нет точных данных о том, когда новейшая противоракета будет поставлена на вооружение подразделений ПВО и ПРО. Отмечено, что это может произойти «в ближайшее время».
Заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Андрей Приходько рассказал в интервью ведомственному изданию о том, что новейшая противоракета успешно справилась с поставленной задачей, поразив условную цель с заданной точностью.
Отмечается, что новейшая противоракета полностью автоматизирована. Если ранее варианты ракеты системы ПРО подразумевали пуск после команды человека, то теперь и этот этап происходит автоматически при обнаружении атакующей цели.
Из заявления полковника Приходько:
Её (противоракеты) тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Нет сомнений, что эта противоракета, как и все компоненты системы ПРО, претерпевающие сегодня модернизацию, смогут выполнить свою задачу по обеспечению надёжной обороны назначенного района. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащённых различными комплексами средств преодоления ПРО.
Нет точных данных о том, когда новейшая противоракета будет поставлена на вооружение подразделений ПВО и ПРО. Отмечено, что это может произойти «в ближайшее время».
Использованы фотографии: Фейсбук
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