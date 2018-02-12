12:06 12 февраля
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Япония намерена закупить партию F-35B

Японское издание Yomiuri вышло с материалом, в котором говорится о том, что правительство Страны восходящего солнца намеревается подписать контракт с американским производителем на поставки партии истребителей 5-го поколения F-35. Речь идёт о палубной модификации истребителей F-35B. Примечательно, что несколько дней назад о вероятности заключения контракта на приобретение американских F-35B – самолётов вертикальной посадки – писали и СМИ Индии.

Япония намерена закупить партию F-35B


В Японии рассматривают вариант замены истребителей F-15.


Ранее Токио подписал контракт с США на закупку других модификаций американских F-35. Речь о версии F-35A. По последним данным, пять американских самолётов уже поставлены на военную базу Мисава в префектуре Аомори. До марта 2019 года японские Силы самообороны планируют получить на вооружение ещё 10 F-35А. В общей сложности, Япония запланировала закупку 42 таких истребителей.

При этом не сообщается о том, на каких именно кораблях японцы собираются размещать палубные версии американских самолётов от производителя Lockheed Martin. Напомним, что F-35B могут размещаться как на классических авианосцах, так и, к примеру, на универсальных десантных кораблях, имеющих сегмент для авиакрыла. Отмечается, что первые поставки F-35B в Японию состоятся не ранее 2025 года.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 25

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  1. andrewkor Сегодня, 06:00
    Если бюджет позволяет,то почему бы и не обзавестись новейшей техникой.Тем более на фоне северокорейской угрозы.Против МиГ-15,17,19 самое то!
    andrewkor
    1. x.andvlad Сегодня, 06:14
      Ну, Вы, видимо, опасаетесь, что северокорейцы вскоре пойдут войной на тихоокеанский регион?
      Я открою Вам глаза. Эти новейшие "штучки-дрючки" против Китая и России на радость д. Сэму.
      x.andvlad
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:16
      Какой там бюджет!Все решилось просто -один звонок Трампа, с указанием немедленно купить, и японцы сразу же и "согласились с необходимостью " купить авиаутюги.
      Геркулесыч
    3. влад66 Сегодня, 07:59
      Цитата: andrewkor
      Если бюджет позволяет,то почему бы и не обзавестись новейшей техникой.Т

      Ну да попробовали бы полосатому папке отказать. no
      Цитата: andrewkor
      Тем более на фоне северокорейской угрозы.

      Угроза то как раз от США исходит. hi hi
      влад66
    4. Zaurbek Сегодня, 09:41
      Против Северной кореи это не важно..к Японии полетят БР в ответ. Все это делают для контроля над морскими поставками в регион. Там крупнейшие экономики Китай, Индия, Вьетнам, Малазия и тд. И даже над Китаем висит пока еще угроза морской блокады в случае чего...
      Zaurbek
  2. капрал Сегодня, 06:01
    Вроде эта новость об F-35B уже здесь была буквально пару-тройку дней назад. Повторение - мать учения?
    капрал
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
      во дают американцы...всем подряд вассалам втюхивают, попробуй не купи у них...
      андрей юрьевич
      1. Per se. Сегодня, 06:46
        Цитата: андрей юрьевич
        попробуй не купи у них..
        Вот, интересно, у нас заявляют, что "Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400, если американцы изъявят такое желание, передает РИА Новости", а американцы продали бы российским братьям олигархам свой F-35 для изучения? Разумеется, нашим олигархам F-35 "даром не нать", это в СССР бы изучали чужие разработки, для своей армии старались использовать, сейчас же ищут что распродать можно из советского технического потенциала. Поэтому, уважаемый Андрей Юрьевич, вряд ли "попробуй не купи", к нашим плохишам-вассалам по буржуинству относится. Пока у России остаётся мощное советские наследие, одни будут щёки надувать, оправдываясь и создавая вид перед своим народом, другие всеми силами будут стремиться уничтожить этот потенциал, который единственное препятствие, для уничтожения России, как великой державы. Думаю, это лишь наши торгаши готовы всё продавать на экспорт, думая лишь о сегодняшних бабосах, а не янки, которые, те же заурядные "Мистраль" нам заблокировали.
        Per se.
      2. supertiger21 Сегодня, 11:19
        Цитата: андрей юрьевич
        во дают американцы...всем подряд вассалам втюхивают, попробуй не купи у них...


        Если следовать Вашей логике, что "американцы пихают его всем и вся", то почему же тогда только F-35? F-15 Silent Egle и последние модификации F/18 Super Hornet почему то не смогли никому "запихнуть", разве что саудовцы и австралийцы только взяли. Остальные все массово заказывают именно Молнию. Может уже пора признать, что тут не в политике дело, а в совершенстве данного аппарата над всеми истребителями предыдущего 4-го поколения?!
        supertiger21
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:31
      Цитата: капрал
      Вроде эта новость об F-35B уже здесь была буквально пару-тройку дней назад. Повторение - мать учения?

      Нэт,не повторение-продолжение.Журналисты ВО одну тему разбивают на несколько статей,в каждой выдают инфу ,,в час,по чайной ложке,, а мы тут волосья рвем от неполной инфы,себе и друг другу. wassat
      С покупкой пингвинов японцами все понятно-попробуй откажись,когда в стране мериканские базы..
      ДЕДПИХТО
  3. Волька Сегодня, 06:07
    самураям нужны новейшие образцы военной техники чтобы создать нечто свое, плагиат, но времени на создание своего совсем не осталось...
    Волька
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Трамп похоже, с потрохами куплен компанией Лох Кид -всем активно втюхивает ф35! belay Может быть, УВЗ возьмет его в аренду lol Трампа, в смысле -пускай рекламирует наши танки по миру!
    Геркулесыч
  5. рюрикович Сегодня, 06:29
    Легким движение руки эсминцы-вертолетоносцы (странная классификация для 25000-тонных кораблей в 250метров длины lol request ) "Идзумо" и "Кага" превращаются в.... авианосцы fellow
    рюрикович
    1. tchoni Сегодня, 07:32
      так там же еще и пара поменьше есть , клвсса "Хюга". Так что японцы все 4 " авианосца поимеют.
      tchoni
  6. zzdimk Сегодня, 06:31
    Как это мило! Вначале всех развести на золото, затем - на бабки, теперь развести на бабки и втюхать утюг по цене самолёта! Вот это маркетинг!
    zzdimk
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Япония намерена закупить партию F-35B
    Буквально на днях по ТВ была информация о проблемах F-35B (вертикального взлета) с электроникой. И это не первая и наверное не последняя проблема с этим самым дорогим самолетом. Поэтому флаг японцам в руки. Американцы наверное за эту сделку пообещали сократить количество полетов "падающих вертолетов".
    rotmistr60
  8. belui Сегодня, 06:52
    Я вот не понимаю самолет с кучей глюков, стоит как слиток золота такого размера, а халопы скупают его как горячие пирожки... Но он ведь глючный и не доделаный, почему скупают в ущерб себе? Совсем охолопились???
    belui
    1. donavi49 Сегодня, 09:21
      Любой новый самолет такой.

      Если говорить про эту модификацию то выбор во всем мире вообще огромен:
      Либо покупаете 35В
      Либо покупаете жесткое б/у Харриер который через 5-7 лет списываете
      donavi49
      1. supertiger21 Сегодня, 11:26
        Цитата: donavi49
        Любой новый самолет такой.

        Если говорить про эту модификацию то выбор во всем мире вообще огромен:
        Либо покупаете 35В
        Либо покупаете жесткое б/у Харриер который через 5-7 лет списываете


        Да, именно так и есть. F-35B единственный современный самолёт, обладающий вертикальным/укороченным взлётом и посадкой. К сожалению конструкторы России не продолжили дело СССР, конкурировавшего с США и Великобританией в создании самолётов УВВП.
        supertiger21
  9. Alex-a832 Сегодня, 06:52
    У Японских властей, как обычно, есть полная свобода выбора: купить у "исключительных" F35 или сделать себе харакири, не дожидаясь скандала и уголовного процесса о домогательствах к какой-нибудь горничной во время визита в ЕС. Классика жанра...
    Alex-a832
  10. tchoni Сегодня, 07:30
    Ну что тут сказать!?-) Будет у Японии 4 авианосца))) - Остается только всех ПОЗДРАВИТЬ!
    tchoni
  11. лысова Сегодня, 07:45
    Кроме как сцепиться с Китаем, из за островов, Японии опасаться нечего ( если сама глупость не наделает, или "товарищи" не подтолкнут ). Локальные войны вошли в моду, на этом и держаться долбанные штаты.
    лысова
  12. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 09:49
    Нормальная такая гонка вооружений в ЮВА идёт, любо дорого смотреть
    Евгений Гончаров (smoogg)
  13. voyaka uh Сегодня, 11:11
    Ф-35Б - единственная "вертикалка" на рынке. Харриер больше не производят.
    А спрос - огромный. Заморочек с трамплинами, кататультами, посадочными финишерами нет.
    С любой короткой прямой палубы - взлет. На любой пятачок палубы с подложенным доп.стальным листом
    приземляется. Любой корабль (включая гражданские) можно за мизерные вложения переделать
    в легкий авианосец.
    voyaka uh
  14. Иван Тарава Сегодня, 11:32
    Американцы занимаются очень настойчивый маркетингом. Стучатся во все двери: Тук Тук вам F-35 не нужен
    Иван Тарава
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