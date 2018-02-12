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Япония намерена закупить партию F-35B
Японское издание Yomiuri вышло с материалом, в котором говорится о том, что правительство Страны восходящего солнца намеревается подписать контракт с американским производителем на поставки партии истребителей 5-го поколения F-35. Речь идёт о палубной модификации истребителей F-35B. Примечательно, что несколько дней назад о вероятности заключения контракта на приобретение американских F-35B – самолётов вертикальной посадки – писали и СМИ Индии.
В Японии рассматривают вариант замены истребителей F-15.
Ранее Токио подписал контракт с США на закупку других модификаций американских F-35. Речь о версии F-35A. По последним данным, пять американских самолётов уже поставлены на военную базу Мисава в префектуре Аомори. До марта 2019 года японские Силы самообороны планируют получить на вооружение ещё 10 F-35А. В общей сложности, Япония запланировала закупку 42 таких истребителей.
При этом не сообщается о том, на каких именно кораблях японцы собираются размещать палубные версии американских самолётов от производителя Lockheed Martin. Напомним, что F-35B могут размещаться как на классических авианосцах, так и, к примеру, на универсальных десантных кораблях, имеющих сегмент для авиакрыла. Отмечается, что первые поставки F-35B в Японию состоятся не ранее 2025 года.
В Японии рассматривают вариант замены истребителей F-15.
Ранее Токио подписал контракт с США на закупку других модификаций американских F-35. Речь о версии F-35A. По последним данным, пять американских самолётов уже поставлены на военную базу Мисава в префектуре Аомори. До марта 2019 года японские Силы самообороны планируют получить на вооружение ещё 10 F-35А. В общей сложности, Япония запланировала закупку 42 таких истребителей.
При этом не сообщается о том, на каких именно кораблях японцы собираются размещать палубные версии американских самолётов от производителя Lockheed Martin. Напомним, что F-35B могут размещаться как на классических авианосцах, так и, к примеру, на универсальных десантных кораблях, имеющих сегмент для авиакрыла. Отмечается, что первые поставки F-35B в Японию состоятся не ранее 2025 года.
Использованы фотографии: Facebook
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