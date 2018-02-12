США и Израиль разрушают мост к миру

Да не трогали мы ваш мост! Таким был — вполне ожидаемый и закономерный — ответ Пентагона на достаточно серьезное обвинение со стороны России. А обвинение заключалось в конкретном эпизоде помощи США бандформированиям в Сирии. Еще в январе текущего года был разрушен мост через Евфрат. Мост, построенный Россией в сентябре прошлого года недалеко от сирийского города Дейр-эз-Зор, который позволял сирийским беженцам возвращаться в освобожденные от террористов районы. По нему также доставлялись гуманитарные грузы. Учитывая, сколько мостов было уничтожено в ходе войны, мост, построенный Россией, играл важную роль в налаживании нормальной жизни.На первый взгляд, в разрушении моста «виновата» стихия. Вдруг неожиданно поднялся уровень воды в Евфрате, хотя никаких сильных дождей не было. Но сирийские специалисты провели свое расследование и выяснилось: уровень воды поднялся не случайно. Город Табка (провинция Ракка) в настоящее время находится в руках так называемой «умеренной оппозиции», подконтрольной США (а фактически — под властью самих США). Еще при СССР там была построена крупная гидроэлектростанция. Так вот,Вывод напрашивается сам собой: подконтрольные США бандформирования «умеренной оппозиции» сделали это, чтобы помешать законной сирийской власти навести порядок на освобожденной территории.Разумеется, Пентагон не желает признаваться в злодеянии. Официальный представитель этой организации Эрик Пэхон заявил, что это обвинение - «необоснованное и ложное». Стоит напомнить, что ранее тот же самый Пэхон глаголил, что, оказывается, благодаря «глобальной коалиции и ее партнерам» (США, их западным союзникам, а также их марионеткам под названием «умеренная оппозиция») большая часть Сирии была освобождена от ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Так чтоНо этот обмен обоснованными обвинениями и жалкими оправданиями оказался лишь малым (хоть и характерным) эпизодом на фоне всех последующих событий. В итоге этих событий эскалация сирийского конфликта дошла до того, что весь регион оказывается на грани еще более ожесточенной войны.Сирия подверглась сразу двум актам варварской— со стороны Вашингтона и Тель-Авива. В ночь на 8 февраля в провинции Дейр-эз-Зор США нанесли чудовищный удар по сирийским войскам и ополчению. Согласно официальным данным, число погибших — около ста человек. Со свойственным американским цинизмом представители Вашингтона назвали это… «обороной».10 февраля ПВО Сирии смогли достойно ответить на внешнюю агрессию со стороны Израиля. Наконец-то был сбит бомбивший страну истребитель F-16. И хотя следом за этим последовала новая израильская агрессия, - сам факт, что вражеский самолет получил должный отпор, сильно воодушевил сирийцев. На улицах Дамаска даже раздавали сладости, празднуя это событие. И сирийцев можно понять: со стороны агрессивного южного соседа постоянно, одно за другим, следуют вероломные нападения. И это длится уже годы — те самые годы, когда армия Сирии задействована в борьбе с международным терроризмом.Эти две агрессии, разделенные малым временным промежутком, сильно обострили ситуацию в регионе. Даже генсек ООН Антониу Гутерреш — через своего официального представителя Стефана Дюжаррика — выразил озабоченность тем, что «» и лишь за первую неделю февраля погибло порядка тысячи человек. Генсек дежурно призвал «отказаться от насилия и направить усилия к политическому урегулированию».Собственно, к тому же самому призывает постоянно и Россия.(как, например, организация Конгресса сирийского национального диалога в Сочи). Однако воз и ныне там, поскольку силы, не заинтересованные в установлении мира, рушат мосты, которые пытается навести Москва.И еще. Сейчас во многих СМИ усиленно муссируется тема о том, что во время агрессии США в провинции Дейр-эз-Зор погибли не сирийцы, а граждане России из ЧВК «Вагнер». К сожалению, все это — в большинстве своем — подается под пораженческим «соусом». Пока трудно сказать, что там на самом деле произошло, надежного подтверждения этой информации нет.Но необходимо сказать следующее., как бы то ни было, агрессивный акт США — это не что иное, как военное преступление. Кто бы ни погиб — сирийцы или россияне, это массовое убийство людей, которые противостоят терроризму в реальности, а не на словах., сирийцы это, иранцы, ливанцы или россияне — их жизнь бесценна. Вечная память павшим! Эти люди - герои, независимо от их национальности.действия США заслуживают достойного ответа. И, если бы мир был хотя бы чуточку справедливее, то отдавшие приказ нанести эти авиаудары должны были бы предстать перед международным судом за содеянное. Что ж, такой суд еще впереди - ни один агрессор не торжествовал вечно.