12:02 12 февраля
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США и Израиль разрушают мост к миру

Да не трогали мы ваш мост! Таким был — вполне ожидаемый и закономерный — ответ Пентагона на достаточно серьезное обвинение со стороны России. А обвинение заключалось в конкретном эпизоде помощи США бандформированиям в Сирии. Еще в январе текущего года был разрушен мост через Евфрат. Мост, построенный Россией в сентябре прошлого года недалеко от сирийского города Дейр-эз-Зор, который позволял сирийским беженцам возвращаться в освобожденные от террористов районы. По нему также доставлялись гуманитарные грузы. Учитывая, сколько мостов было уничтожено в ходе войны, мост, построенный Россией, играл важную роль в налаживании нормальной жизни.



На первый взгляд, в разрушении моста «виновата» стихия. Вдруг неожиданно поднялся уровень воды в Евфрате, хотя никаких сильных дождей не было. Но сирийские специалисты провели свое расследование и выяснилось: уровень воды поднялся не случайно. Город Табка (провинция Ракка) в настоящее время находится в руках так называемой «умеренной оппозиции», подконтрольной США (а фактически — под властью самих США). Еще при СССР там была построена крупная гидроэлектростанция. Так вот, мост, возведенный Россией, был разрушен в результате открытия шлюзов на плотине электростанции. Вывод напрашивается сам собой: подконтрольные США бандформирования «умеренной оппозиции» сделали это специально, чтобы помешать законной сирийской власти навести порядок на освобожденной территории.


Разумеется, Пентагон не желает признаваться в злодеянии. Официальный представитель этой организации Эрик Пэхон заявил, что это обвинение - «необоснованное и ложное». Стоит напомнить, что ранее тот же самый Пэхон глаголил, что, оказывается, благодаря «глобальной коалиции и ее партнерам» (США, их западным союзникам, а также их марионеткам под названием «умеренная оппозиция») большая часть Сирии была освобождена от ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Так что степень цинизма этого представителя Пентагона равна степени безнравственности всей политики США, которые приписывают себе чужие заслуги.

Но этот обмен обоснованными обвинениями и жалкими оправданиями оказался лишь малым (хоть и характерным) эпизодом на фоне всех последующих событий. В итоге этих событий эскалация сирийского конфликта дошла до того, что весь регион оказывается на грани еще более ожесточенной войны.

Поджигатели все те же — США и их региональный союзник Израиль. Хрупкий мост мира, который воздвигает Россия, оказывается разрушенным в результате их действий.

Сирия подверглась сразу двум актам варварской агрессии — со стороны Вашингтона и Тель-Авива. В ночь на 8 февраля в провинции Дейр-эз-Зор США нанесли чудовищный удар по сирийским войскам и ополчению. Согласно официальным данным, число погибших — около ста человек. Со свойственным американским цинизмом представители Вашингтона назвали это… «обороной».

10 февраля ПВО Сирии смогли достойно ответить на внешнюю агрессию со стороны Израиля. Наконец-то был сбит бомбивший страну истребитель F-16. И хотя следом за этим последовала новая израильская агрессия, - сам факт, что вражеский самолет получил должный отпор, сильно воодушевил сирийцев. На улицах Дамаска даже раздавали сладости, празднуя это событие. И сирийцев можно понять: со стороны агрессивного южного соседа постоянно, одно за другим, следуют вероломные нападения. И это длится уже годы — те самые годы, когда армия Сирии задействована в борьбе с международным терроризмом.

Эти две агрессии, разделенные малым временным промежутком, сильно обострили ситуацию в регионе. Даже генсек ООН Антониу Гутерреш — через своего официального представителя Стефана Дюжаррика — выразил озабоченность тем, что «последнее время стало самым кровопролитным за все годы войны» и лишь за первую неделю февраля погибло порядка тысячи человек. Генсек дежурно призвал «отказаться от насилия и направить усилия к политическому урегулированию».

Собственно, к тому же самому призывает постоянно и Россия. Только, в отличие от ООН, еще и прилагает для этого определенные усилия (как, например, организация Конгресса сирийского национального диалога в Сочи). Однако воз и ныне там, поскольку силы, не заинтересованные в установлении мира, рушат мосты, которые пытается навести Москва.

И еще. Сейчас во многих СМИ усиленно муссируется тема о том, что во время агрессии США в провинции Дейр-эз-Зор погибли не сирийцы, а граждане России из ЧВК «Вагнер». К сожалению, все это — в большинстве своем — подается под пораженческим «соусом». Пока трудно сказать, что там на самом деле произошло, надежного подтверждения этой информации нет.

Но необходимо сказать следующее. Во-первых, как бы то ни было, агрессивный акт США — это не что иное, как военное преступление. Кто бы ни погиб — сирийцы или россияне, это массовое убийство людей, которые противостоят терроризму в реальности, а не на словах.

Во-вторых, сирийцы это, иранцы, ливанцы или россияне — их жизнь бесценна. Вечная память павшим! Эти люди - герои, независимо от их национальности.

В-третьих, действия США заслуживают достойного ответа. И, если бы мир был хотя бы чуточку справедливее, то отдавшие приказ нанести эти авиаудары должны были бы предстать перед международным судом за содеянное. Что ж, такой суд еще впереди - ни один агрессор не торжествовал вечно.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 07:35
    Да ладно... Чего к ним пристали... Они белые и пушистые... А что так коряво получается... Так это... Ну не шмогла... Не шмогла я!
    Vard
  2. Арон Заави Сегодня, 07:38
    Вообще то праздновать то что ПВО отработало стандартно это несколько странно. Хотя за все в этой жизни надо платить в том числе за успех. На улицах Дамаска не обсуждали реакцию Израиля?

    Обидно? Ну так не мы запустили на территриию Сирии иранские базы.
    Арон Заави
    1. алекс-сп Сегодня, 08:05
      Сирия - суверенное государство и вправе размещать на своей территории любые базы. А от иранцев, пока, не видно было в сторону Израиля ничего, кроме угроз, впрочем, взаимных.... А между угрозами и ударами "дистанция огромного размера". Хезболлу, наверное, тоже можно особенно не считать, тк на собственно израильской территории ее не видно и не слышно.
      алекс-сп
      1. куртка бейна Сегодня, 08:17
        Цитата: алекс-сп
        Сирия - суверенное государство и вправе размещать на своей территории любые базы.

        Мысль можно продолжить: Польша, Румыния, страны Балтии.. - "суверенные государства и вправе размещать на своей территории любые базы." Почему тогда Россию это так беспокоит?

        Цитата: алекс-сп
        а от иранцев, пока, не видно было в сторону Израиля ничего, кроме угроз,

        А со стороны вышеперечисленныхстран даже угроз не было, и?
        куртка бейна
        1. алекс-сп Сегодня, 08:38
          так мы и не лупим по ним "искандерами". Переругивамся- и не более. Укрепляй вы границу - никто и слова не скажет, хоть там стену из мин ставь.
          алекс-сп
          1. куртка бейна Сегодня, 08:44
            Цитата: алекс-сп
            так мы и не лупим по ним "искандерами".

            Ну так и России от них ничего не прилетает, в отличии от Израиля.

            Цитата: алекс-сп
            Переругивамся- и не более. Укрепляй вы границу - никто и слова не скажет, хоть там стену из мин ставь.

            Президент России вместе с МИДом с вами не согласны, хотя казалось бы следуя вашей логике "суверенные государства и вправе размещать на своей территории любые базы." what
            куртка бейна
          2. Бродяга1812 Сегодня, 10:20
            Цитата: алекс-сп
            так мы и не лупим по ним "искандерами". Переругивамся- и не более. Укрепляй вы границу - никто и слова не скажет, хоть там стену из мин ставь.

            Шутить изволите? От крайней северной границы с Сирией до крайней южной точки границы и пятисот км. не наберётся. А между ними густонаселённых промышленные центры ,включая взрывоопасное производство. И позволять подставлять к собственному виску ракеты врага? Касаемо РФ. От границ Армении и Таджикистана расстояние до российских границ подоле будет,я уж не говорю о Москве,Питере ,или Новосибирске. Ан нет: базы стоят. А "Северный ветер" - как реакция России , на события в соседней стране ,наглядно показывает всю "ценность" ваших рекомендаций.Только предполагаемый ответ о воле народа,братской помощи , референдумах оставьте для передовиц газеты " Правда". Или песенку послушайте " Принимай нас Суоми красавица" ,прежде чем писать.....
            Бродяга1812
    2. victorsh Сегодня, 08:08
      Не надо"петь песни".Израиль поджигатель войны в Сирии.Ваше государство виновато в гибели сотен тысяч сирийцев.Что вы делали,когда ИГИЛ захватывал территории в Сирии?Оказывали помощь раненным боевикам.А когда ЛЕГИТИМНОЕ правительство попросило о помощи Россию и Иран-вы взвыли.В отличии от вас-захватчиков-и зап.коалиции-мы с иранцами находимся там по просьбе избранного народом правительства.
      victorsh
      1. Чичиков Сегодня, 09:34
        Кому вы пытаетесь это рассказать, - возомнивших себя "избранными богом"? Они везде носятся с "холокостом 20 века", а сами то, кто? Для того и устраиваются заварушки на Ближнем Востоке, чтобы не дать возможности арабам объединиться и совместно удалить эту злокачественную опухоль, которая была искусственно создана ООН, без предвидения последствий этого шага.
        Чичиков
        1. victorsh Сегодня, 10:16
          В современном английском с прописной буквы (Holocaust) слово употребляется в значении истребления нацистами евреев, а со строчной (holocaust) — в других случаях. В русском языке слово «холокост» при обозначении понятия, которое не является именем собственным, пишется со строчной буквы[6], а по отношению к геноциду евреев — с заглавной[9][10][11][12][13][14]. В русском языке под термином «холокост» (со строчной буквы) понимается также любой акт геноцида[6
          Согласен с Вами.Для меня есть холокост и НЕ существует Холокоста!
          victorsh
        2. Бродяга1812 Сегодня, 10:48
          Фамилия (ник) у Вас знатная .И посты такие же.
          Бродяга1812
      2. куртка бейна Сегодня, 10:09
        Цитата: victorsh
        Не надо"петь песни".Израиль поджигатель войны в Сирии.Ваше государство виновато в гибели сотен тысяч сирийцев.

        "Сотен тысяч", а чего не "миллионов"? С пруфами, я так понимаю у вас опять беда? Кстати, я не из Израиля и не еврей.
        Что вы делали,когда ИГИЛ захватывал территории в Сирии?

        Тоже, что и Россия до сентября 15 года.
        Оказывали помощь раненным боевикам

        Давайте факты оказания Израилем помощи раненым боевикам и вместе заклеймим его позором. Надеюсь, что факты у вас есть?
        куртка бейна
        1. victorsh Сегодня, 10:24
          Нетаньяху в госпитале.Инфа есть в нете.И да.Согласен.Херачили САА вместе с боевиками.На Голанах боевики ударят по пустому месту,а евреи по САА.И с"пруфами"не беда.Ген.сек.ООН-за первую неделю февраля-более тысячи убитых гражданских.2 плюс 2 сложите?
          victorsh
      3. Krasnodar Сегодня, 10:24
        Цитата: victorsh
        Не надо"петь песни".Израиль поджигатель войны в Сирии.Ваше государство виновато в гибели сотен тысяч сирийцев.Что вы делали,когда ИГИЛ захватывал территории в Сирии?Оказывали помощь раненным боевикам.А когда ЛЕГИТИМНОЕ правительство попросило о помощи Россию и Иран-вы взвыли.В отличии от вас-захватчиков-и зап.коалиции-мы с иранцами находимся там по просьбе избранного народом правительства.

        Избранное народом правительство? )))) Ага. 80% вооруженной оппозиции Асаду это граждане Сирии, если че
        Krasnodar
        1. victorsh Сегодня, 10:34
          Вы в чушь CNN верите?Которые работают по заветам Геббельса?Тот т.ж."хорошие"фильмы снимал о РОА.Если че.Или вы с"белых касок"?
          victorsh
        2. Alone Сегодня, 11:58
          Цитата: Krasnodar
          Избранное народом правительство? )))) Ага. 80% вооруженной оппозиции Асаду это граждане Сирии, если че


          Чего 80%,а чего сразу не 110%!?.Особенно в иг.Своё не знание для чего выпячивать.
          Alone
    3. q75agent Сегодня, 10:13
      картинка красивая спору нет , вот только как вы любите (не конкретно вы , а ваши земляки ) где факты ? wink фото , видео нету до сих пор wink ....может С-200 и получили повреждения они стационарные , а вот БУКи М2Э походу не пострадали bully
      q75agent
      1. MadCat Сегодня, 10:32
        Цитата: q75agent
        картинка красивая спору нет , вот только как вы любите (не конкретно вы , а ваши земляки ) где факты ? wink фото , видео нету до сих пор wink ....может С-200 и получили повреждения они стационарные , а вот БУКи М2Э походу не пострадали bully

        ну так к чему этот сыр бор и метания? Никто в Сирии не пострадал, все на своих местах, чему возмущаемся тогда? Иран вообще заявил что ихтамнетуинебыло fellow
        MadCat
    4. Химдым Сегодня, 10:32
      очень уж крепко попахивает расширением противостояния Израиля с северянами, вопрос: кому нужна эта войнушка с испытанием на прочность "купола" уже явно не кассамами? уверен, и без того не слишком привлекательные районы Нагарии и Акко в этом раскладе придется эвакуировать. кому нужен casus belli с иранскими базами? или есть расчет спрятаться за широкой спиной американцев? ну не знаю, ввяжутся ли они в эту драку, если вдруг полыхнет
      Химдым
    5. Аскет Сегодня, 10:49
      Цитата: Арон Заави
      Обидно? Ну так не мы запустили на территриию Сирии иранские базы.

      До начала т.н."арабской весны" и появления бармалеев никаких иранских баз не было от слова совсем. Иран сидел под санкциями, практически в осаде,существовала реальная угроза решения иранской ядерной программы военным путём на чем активно настаивал Израиль. Вспоминаем вашего неистового ххуцпанавта БиБи с картинкой "красная черта".Теперь же Иран превратился в крупную региональную державу,серьёзно влияющую на ход событий в регионе.
      Это факт. А благодаря чему это произошло? Вопрос риторический request
      Аскет
  3. куртка бейна Сегодня, 07:58
    Но сирийские специалисты провели свое расследование и выяснилось:

    А где это расследование, можно взглянуть?
    Но этот обмен обоснованными обвинениями и жалкими оправданиями

    Жалкие оправдания мы слышали. Хотелось бы услышать "обоснованные" обвинения.
    куртка бейна
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
      куртка бейна Сегодня, 07:58Жалкие оправдания мы слышали.

      А мы - это кто?
      a.s.zzz888
    2. CONTROL Сегодня, 10:18
      Цитата: куртка бейна
      Но сирийские специалисты провели свое расследование и выяснилось:

      А где это расследование, можно взглянуть?
      Но этот обмен обоснованными обвинениями и жалкими оправданиями

      Жалкие оправдания мы слышали. Хотелось бы услышать "обоснованные" обвинения.

      М-м- да-а...
      Поневоле приходят на память слова Альфреда Йодля: "А эти что, тоже нас победили?", сказанные по поводу США и Франции.
      Ну, Франция-то воевала во 2-й Мировой с СССР- это известно, да и США - поставляли вооружения и "стратегическое сырьё" Третьему Рейху...
      CONTROL
    3. elenagromova Сегодня, 11:32
      http://vm.ru/news/460288.html
      elenagromova
  4. rocket757 Сегодня, 08:58
    Израиль с его наглой. бандитской политикой эт реальность. Янки их поддержат по любому, а эт грозная сила.
    Вопрос, а Сирии сейчас бодаться со старым врагом силёнок хватит? Для восстановления страны эт нужно?
    Лучше б ПВО например полноценное строить начали и занялись контрразведкой ... похоже что израильские шпионы шастают по их территории как у себя дома и знают всё и вся!!! Поэтому и бомбят всё что им надо!
    rocket757
  5. Бродяга1812 Сегодня, 10:46
    Цитата: victorsh
    Не надо"петь песни".Израиль поджигатель войны в Сирии.Ваше государство виновато в гибели сотен тысяч сирийцев.Что вы делали,когда ИГИЛ захватывал территории в Сирии?Оказывали помощь раненным боевикам.А когда ЛЕГИТИМНОЕ правительство попросило о помощи Россию и Иран-вы взвыли.В отличии от вас-захватчиков-и зап.коалиции-мы с иранцами находимся там по просьбе избранного народом правительства.

    Вряд ли может считаться узурпатор власти Асад, развязавший гражданскую войну с собственным народом - легитимным президентом.Можно конечно навесить ярлык " террориста" на всех врагов Асада внутри Сирии. Но факт остаётся фактом: воюют арабы с арабами. Сирийцы с сирийцами. И друг друга " террористами" называют. Израиль " взвыл"?. Что это за географические новости? Ссылочку ,желательно со звукозаписью " воя" не представите случаем? А вот о сотрудничестве России и Израиля в ходе событий в Сирии ссылок- завались. Только птичьего молока не хватает. И проекты общие и безвизовый режим . И в гости на уровне первых лиц. Так ,что Ваша позиция - вразрез с российской. Вы сами- то не исламистов случаем? А то ,вижу Израилю Вам даже кЮшать мешает. А уж насчёт " народного правительства Сирии" - анекдот. Просто анекдот. Оно такое же народное как правительство Папы Дока,Пол Пота и Адольфа Алоизиевича. Сами себя не обманывайте. Было бы оно народным не было бы гражданской войны и полного развала территории ранее именуемой Сирией. Правда оно и до этого было искусственным образованием,как впрочем и все другие арабские режимы на БВ. Арабы оккупировали в результате агрессии в шестом веке земли ,которые превратили в бесплодную пустыню ,а народы проживающие там уничтожили. Евреи - коренное население ,дали по сусалам агрессорам.Вот так-то то ,дядя.
    Бродяга1812
    1. elenagromova Сегодня, 11:33
      А кого считать легитимным президентом Сирии? Аль-Багдади или Трампа?
      elenagromova
  6. Бродяга1812 Сегодня, 10:52
    Цитата: a.s.zzz888
    куртка бейна Сегодня, 07:58Жалкие оправдания мы слышали.

    А мы - это кто?

    А это силы противостоящие исламскому терроризму во всем мире. И во главе этих сил - процветающий ,социал- демократический Израиль. Ура товарищи!
    Бродяга1812
  7. NordUral Сегодня, 10:58
    [quote] Но необходимо сказать следующее. Во-первых, как бы то ни было, агрессивный акт США — это не что иное, как военное преступление. Кто бы ни погиб — сирийцы или россияне, это массовое убийство людей, которые противостоят терроризму в реальности, а не на словах.
    Во-вторых, сирийцы это, иранцы, ливанцы или россияне — их жизнь бесценна. Вечная память павшим! Эти люди - герои, независимо от их национальности.
    В-третьих, действия США заслуживают достойного ответа. И, если бы мир был хотя бы чуточку справедливее, то отдавшие приказ нанести эти авиаудары должны были бы предстать перед международным судом за содеянное. Что ж, такой суд еще впереди - ни один агрессор не торжествовал вечно./ [quote]
    А нашим надо действовать так, чтобы даже мысль об ударам по ним приводила американцев ужас от неотвратимых ответных ударах. Терпеть подлость и наглость англосаксонской верхушки мира нельзя.
    NordUral
  8. Бродяга1812 Сегодня, 10:58
    Цитата: rocket757
    Израиль с его наглой. бандитской политикой эт реальность. Янки их поддержат по любому, а эт грозная сила.
    Вопрос, а Сирии сейчас бодаться со старым врагом силёнок хватит? Для восстановления страны эт нужно?
    Лучше б ПВО например полноценное строить начали и занялись контрразведкой ... похоже что израильские шпионы шастают по их территории как у себя дома и знают всё и вся!!! Поэтому и бомбят всё что им надо!
    Мы бандито,гангстерито и за это резистентности нас внимании в кинолентой...
    Есть у меня смутное подозрение,что будем бомбить и дальше. Вот давеча отбомбились. А ведь на сайте ВО нам ответную бомбёжку строго запретили. Со всех диванов. И грозно так констатировали,что после попадания по нашему самолёту ,мы не осмелимся больше. Ни в жисть! А мы опять вдарили. Да,так больно. Нанесли повторный удар по иранцам,асадовцам ,а до этого по ИГил. И ПВО асадовцев при повторной бомбежке,как в рот тормозов набрала....
    Бродяга1812
    1. elenagromova Сегодня, 11:12
      И никакая агрессия вечной не бывает. Любой агрессор рано или поздно свое получит. Кто хочет войны, того она и уничтожит.
      elenagromova
  9. А. Привалов Сегодня, 11:10
    Как мне помнится, плотина Табка была частично разрушена уже год назад и её полный прорыв был лишь делом времени...
    А. Привалов
  10. Дормидонт Сегодня, 11:40
    Массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль и многовековая традиция англосаксов
    Дормидонт
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