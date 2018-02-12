Откуда идут заявления о якобы гибели "вагнеровцев" в САР под ударами авиации США?

Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен. (...)Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии) (...)и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя (...)

Который день после удара самолётов американской коалиции по проправительственным войскам САР в долине реки Евфрат муссируются слухи о том, что удары нанесены якобы по представителям российской частной военной компании Вагнера и якобы погибли "сотни вагнеровцев". Активно такого рода информацию стали распространять и отдельные наши читатели в комментариях к новостям с сирийского направления.«Военное обозрение» провело собственную проверку распространяемых сведений и установило, что на самом деле информация имеет возможный фейковый подтекст и не основывается на точных подтверждениях со стороны кого бы то ни было, имеющего прямое отношение к вагнеровцам. Активными распространителями её стали первоначально украинские СМИ. Причём, важно отметить, ссылаются эти средства массовой дезинформации на публикацию Игоря Стрелкова (Гиркина) в одной из социальных сетей. В свою очередь в социальных сетях ссылаются на источники в тех же украинских СМИ - этакая "карусель".Гиркин пишет, что из Сирии поступили сообщения о примерно «215-217 убитых», при этом тут же добавляет, что сведения могут быть дезинформационными, но он "в них уверен на 100%".Из публикации Гиркина ВКонтакте от 10 февраля, которая (публикация) свидетельствует о том, что вся информация построена в первую очередь на домыслах самого автора:Далее Гиркин пишет о «потерях и среди военнослужащих Сил специальных операций».Украинские СМИ живо ухватились за публикацию Стрелкова (Гиркина), при этом, убрав из неё слова «возможно» и «деза», и начав выдавать материал за истину в последней инстанции. Далее эстафетную палочку перехватили и отдельные отечественные СМИ, ссылаясь на «источники», подобные страницам ВКонтакте. Таким образом, информарционный (а, скорее, дезинформационный ком) начал расти в объёмах и катиться по разного рода СМИ со ссылками на "неназванные источники".