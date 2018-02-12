12:00 12 февраля
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Откуда идут заявления о якобы гибели "вагнеровцев" в САР под ударами авиации США?

Который день после удара самолётов американской коалиции по проправительственным войскам САР в долине реки Евфрат муссируются слухи о том, что удары нанесены якобы по представителям российской частной военной компании Вагнера и якобы погибли "сотни вагнеровцев". Активно такого рода информацию стали распространять и отдельные наши читатели в комментариях к новостям с сирийского направления.

Откуда идут заявления о якобы гибели "вагнеровцев" в САР под ударами авиации США?


«Военное обозрение» провело собственную проверку распространяемых сведений и установило, что на самом деле информация имеет возможный фейковый подтекст и не основывается на точных подтверждениях со стороны кого бы то ни было, имеющего прямое отношение к вагнеровцам. Активными распространителями её стали первоначально украинские СМИ. Причём, важно отметить, ссылаются эти средства массовой дезинформации на публикацию Игоря Стрелкова (Гиркина) в одной из социальных сетей. В свою очередь в социальных сетях ссылаются на источники в тех же украинских СМИ - этакая "карусель".


Гиркин пишет, что из Сирии поступили сообщения о примерно «215-217 убитых», при этом тут же добавляет, что сведения могут быть дезинформационными, но он "в них уверен на 100%".

Из публикации Гиркина ВКонтакте от 10 февраля, которая (публикация) свидетельствует о том, что вся информация построена в первую очередь на домыслах самого автора:
Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен. (...)Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии) (...)и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя (...)


Далее Гиркин пишет о «возможных потерях и среди военнослужащих Сил специальных операций».

Украинские СМИ живо ухватились за публикацию Стрелкова (Гиркина), при этом, убрав из неё слова «возможно» и «деза», и начав выдавать материал за истину в последней инстанции. Далее эстафетную палочку перехватили и отдельные отечественные СМИ, ссылаясь на «источники», подобные страницам ВКонтакте. Таким образом, информарционный (а, скорее, дезинформационный ком) начал расти в объёмах и катиться по разного рода СМИ со ссылками на "неназванные источники".

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 194

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:23
    Зачем вообще не надежную информацию опубликовывать , а уж доверять источникам украинских СМИ вообще не стоит . Возможно Гиркин просто недалекий человек раз опирается на какие то домыслы , ведь речь идет о людских жизнях .
    Spartanez300
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:26
      Чтобы пресечь ненужные слухи и сплетни по этому поводу!
      Геркулесыч
      1. Негритенок Сегодня, 09:51
        Цитата: Spartanez300
        Зачем вообще не надежную информацию опубликовывать

        Ну, раз у такая пьянка, пресечем. Что можно узнать из обсуждений "отдельных наших читателей".
        1. Ночью 7-8 февраля на левом берегу Евфрата в районе города Дейр-эз-Зор зарубились курды (СДС) и непонятные асадовцы. В бой вступили американцы в полную силу (авиация, ганшип, вертушки Армии, артиллерия КМП), и вынесли, естественно, в хлам.
        Официал Пентагона

        Фокс

        Забавно, что если Пентагон говорит про "прорежимные" силы, то Фокс сразу про "прорусские".
        2. 8-го появляются сообщения, что там были в том числе русские наемники.
        Вашингтон Пост с отсылкой на бармалея
        https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisa
        n/wp/2018/02/09/in-syria-russian-bad-faith-turns-
        fatal/
        Канал CBS с отсылкой на пентагоновскую крысу.
        http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4942731
        Бармалей отдельно обсуждает гомосексуальное в плохом смысле поведение русского офицера связи, который типа обеспечивал предотвращение конфликтов
        We told them there is some movement, and we don’t like to … attack on this movement. They [the Russians] don’t accept our offer and denied, said there’s nothing happening,” Hassan said through an interpreter.

        Hassan said that as the carnage spread, the Russian liaison officer contacted him again, asking for a pause to collect the dead and wounded — from an attack he had earlier denied was coming. The Kurdish commander saw this as a breach of faith.


        “We don’t trust Russia anymore,”

        переживает Бармалей. Утратил веру в Слово Русского Офицера, такая беда.
        3. Появляются стандартные сообщения российских официалов.
        Песков: "Ничего не знаю".
        https://vz.ru/news/2018/2/8/907344.html
        МО РФ: "Настамнебыло этонемы, матрасы беспредельничают"
        Наша Маша (Захарова): "Вывсеврети".
        https://ria.ru/syria/20180208/1514248296.html
        4. 8-го же Стрелков пишет, что проасадовские силы - это почти целиком Вагнеровцы, которые ехали отжимать бензоколонку (точнее НПЗ и месторождение). 20-30 200. Отсылка на знакомых по Новороссии. Аналогичная тема появляется в тематических пабликах и телеграмканалах.
        5. 9-10 февраля пошел хайп. Разжигают либералы-русофобы (ихтамнеты дорвались наконец до американцев, и это ни фига не Майкл Бом) с одной стороны, и патриоты новоросского разлива с другой (нас опять предали).
        Лично я следил одновременно по Мальгину
        https://avmalgin.livejournal.com/7513480.html
        и Эль Мюриду
        https://el-murid.livejournal.com/3666035.html
        6. 11-го февраля хайп бомбический. Стрелков пишет про 600+ 200, в том числе регуляры из ССО, но не точно и без подробностей.
        7. 12-го февраля редакция ВО считает нужным указать, что правосеки (запрещены на территории РФ) снова скачут (ещё бы не, это же их сладкий сон со времён Иловайска), в связи с чем все вышеизложенное вброс, провокация и информационная война. Гиркин предал.

        Резюме.
        1. Удар американцев был точно, это подтверждают абсолютно все.
        2. ВЧК скорее всего там были. Это подтверждают бармалей, пентагоновский неофициал и знакомые Гиркина. Именован только Бармалей, остальные анонимно. Официально Пентагон пока не подтвердил, МО отрицает. С другой стороны, МО говорило исключительно про военнослужащих, а про туристов оно традиционно ничего не знает, это в Минтуризма.
        3. Сколько 200 и есть ли регуляры - пока неизвестно. Ждём Пентагон или американских журналистов.
        Негритенок
        1. Ратуш Сегодня, 10:18
          Информативно)
          Ратуш
        2. Genry Сегодня, 11:34
          Есть такое понятие, "сдвиг сознания". Когда набором мелких искажений пытаются создать впечатление достоверности или обоснованности .... стараясь убедить человека в нереальном "своём видении".
          Genry
    2. Комментарий был удален.
    3. 210окв Сегодня, 06:29
      Ну так требуют тут многие..."Мы обязаны знать!"Чего обязаны?Получить лапшу на уши или все же информацию которая предназначена не им,а спецам?Зачем?
      Цитата: Spartanez300
      Зачем вообще не надежную информацию опубликовывать , а уж доверять источникам украинских СМИ вообще не стоит .
      210окв
      1. красноярск Сегодня, 10:21
        Цитата: 210окв

        Ну так требуют тут многие..."Мы обязаны знать!"Чего обязаны?Получить лапшу на уши или все же информацию которая предназначена не им,а спецам?Зачем?

        Знать-то мы вроде и обязаны, да вот точную инфу МО РФ, а только ей мы можем доверять, нам давать совсем даже не обязаны. МО даже не должно давать где, в каком количестве, с каким вооружением, с какой задачей находится ЧВК Вагнера. Идет информационная война. Посему, за неимением достоверной инфы, обсуждать тут нечего. Настораживает только один факт - практическая одновременность нанесения ударов израильской и американской авиацией. Случайность?
        Одно только мне не понятно, - что мы там делаем? Рассмотрим варианты.
        1. Уничтожаем террористов (игил и пр.) И больше ни во что не вмешиваемся.
        2. Укрепляем трон Асада, чтобы он под ним не рассыпался. Т.е. укрепляем его обороноспособность. В замен получаем возможность строить две базы.
        Это вроде позитив. Но вот внешние враги Асада наносят удар по его войскам. Какова должна быть реакция России? Если по Асаду наносят удары внутренние враги, то Россия всей мощъю своих ВКС наказывает супостата. А если внешние (США, Израиль) то...?
        Простите мне мою дремучесть, но мне сие не понять, увы и ах.
        Я, по простоте душевной, сделал бы заявление в ООН - Нанесение любых ударов по САА будем расценивать как нанесение ударов по арми России. Со всеми вытекающими последствиями.
        Свою силу надо демонстрировать на деле, а не на словах. В слова сегодня никто не верит. В противном случае у нас союзников никогда не будет. Отпадут даже те, кто сегодня считаются якобы союзниками. Намекаю на ОДКБ
        красноярск
    4. Зяблицев Сегодня, 06:33
      В таких фейках до 18 марта недостатка не будет - "в Сирии погибла 384 ударная армия на ""Искандерах"! Инфа 100%!", "Зачем мы тратим сотни миллиардов на помощь Асаду!", ну и так далее... Потом поутихнуть чуток! В целом, если все существующие сегодня СМИ, вдруг перестанут перепечатывать друг у друга и постить всякий бред, то им придется большинству закрыть свои лавочки! Чаще всего, тот кто знает правду на самом деле никогда о ней не скажет, тому же кто не знает ничего рот практически не закрыть... laughing
      Зяблицев
      1. seregatara1969 Сегодня, 07:26
        а подводные лодки в пустыне разбитые никто не видел разве ?
        seregatara1969
    5. antiamerikan Сегодня, 06:59
      вы кому больше будете верить - очевидцам или чиновникам?
      antiamerikan
      1. Зяблицев Сегодня, 07:31
        "4 мая 1925 года Земля налетит... на небесную ось!Истину я вам говорю!"laughing
        Зяблицев
        1. dima9990 Сегодня, 08:22
          С языка сняли laughing В последнее время, именно этот отрывок из классика, очень часто приходится цитировать.
          dima9990
      2. Александр романов Сегодня, 08:46
        Цитата: antiamerikan
        вы кому больше будете верить - очевидцам или чиновни

        На очевидца посмотреть ,хотя бы из за угла можно?
        Александр романов
    6. karish Сегодня, 07:01
      Цитата: Spartanez300
      Зачем вообще не надежную информацию опубликовывать , а уж доверять источникам украинских СМИ вообще не стоит

      ну вообще то сообщения появились в западных СМИ , а украинцы их просто подхватили.
      Цитата: Spartanez300
      Возможно Гиркин просто недалекий человек раз опирается на какие то домыслы , ведь речь идет о людских жизнях .

      вообще то по официальной версии МО -- ЧВК там нет , следовательно и потерь среди них нет , да и мирные жители при бомбандировках гибнут только от юсовских бомб.
      karish
      1. Stas157 Сегодня, 09:11
        «Военное обозрение» провело собственную проверку распространяемых сведений и установило, что на самом деле информация имеет возможный фейковый подтекст и не основывается на точных подтверждениях со стороны кого бы то ни было, имеющего прямое отношение к вагнеровцам. ... ... ссылаются эти средства массовой дезинформации на публикацию Игоря Стрелкова (Гиркина)

        То есть все что установило ВО, то что распространяемая информация имеет ВОЗМОЖНЫЙ фейковый подтекст? А как на самом деле произошло ничего не знает! Получается - возможно фейк, а возможно, что и нет.
        Далее утверждается, что информация о вагнеровцах не основывается на подтверждениях людей, которые имеют отношение к вагнеровцам. И тут же пишут, что инфа исходит от Стрелкова. Но, простите, Игорь Стрелков лично знает многих вангнеровцев! Уж он то, из первых рук имеет возможность получить достоверную информацию, от самих участников. Так что же расследовала ВО на самом деле?
        Stas157
        1. Foxmara Сегодня, 09:26
          Гиркин лицо заинтересованное и себя давно скомпроментировавшее.
          Цитата: Stas157
          Так что же расследовала ВО на самом деле?

          Источники - откуда все пошло, написано же ведь. Поймите, никто вам не даст информацию по военным в Сирии, а те, кто охотно дают - скорее всего врут.
          Исключаю МО РФ. Но и оно дает и будет давать инфо дозированно. И это правильно. Поэтому успокойтесь и занимайтесь своими делами.
          Foxmara
          1. Stas157 Сегодня, 09:32
            Цитата: Foxmara
            себя давно скомпроментировавшее.

            В чем?
            Цитата: Foxmara
            Поймите, никто вам не даст информацию по военным в Сирии, а те, кто охотно дают - скорее всего врут.

            Что же в таком случае можно расследовать? И чего стоит это расследование?
            Stas157
          2. slontusid Сегодня, 11:49
            Цитата: Foxmara
            Гиркин лицо заинтересованное и себя давно скомпроментировавшее.

            а ты кто такой что бы про него такое говорить? ...объявись герой...
            Цитата: Foxmara
            оэтому успокойтесь и занимайтесь своими делами.

            успокаивай свою маму, дудаевский тролль
            slontusid
    7. starogil Сегодня, 07:16
      Существует утверждение: Оправдываешься - значит виноват.
      О том же и "Откуда идут...", Гиркин ли, не Гиркин запустил информацию - опровергнуть
      её может только правда, свидетельства очевидцев, участников событий, честность,
      открытость тех кто отдаёт приказы. Пока же мы видим, что распиаренные средства
      российских ПВО и РЭБ, в результате сговоров за спиной Асада с Нетоньяхой,Трампом,
      Эрдоганом, в условиях открытых налётов и обстрелов коалицией и Израилем - бездействуют.
      Российский контингент в Сирии находится в двойственном положении отсюда и такова
      информация и спекуляции ею.
      starogil
      1. Muvka Сегодня, 08:52
        Цитата: starogil
        Существует утверждение: Оправдываешься - значит виноват.
        О том же и "Откуда идут...", Гиркин ли, не Гиркин запустил информацию - опровергнуть
        её может только правда, свидетельства очевидцев, участников событий, честность,
        открытость тех кто отдаёт приказы. Пока же мы видим, что распиаренные средства
        российских ПВО и РЭБ, в результате сговоров за спиной Асада с Нетоньяхой,Трампом,
        Эрдоганом, в условиях открытых налётов и обстрелов коалицией и Израилем - бездействуют.
        Российский контингент в Сирии находится в двойственном положении отсюда и такова
        информация и спекуляции ею.

        Т.е. опровергнуть могут только очевидцы, но нет доказательств очевидцев, что это факт. Вообще ни одного доказательства.
        Muvka
      2. AllXVahhaB Сегодня, 11:25
        Цитата: starogil
        только правда, свидетельства очевидцев,

        Цитата: starogil
        честность,
        открытость

        Вы в какой реальности живёте??? Какая честность и открытость на войне? Только информационная война и дезинформация!!!
        Цитата: starogil
        в результате сговоров за спиной Асада

        Асаддавно уже не субъект, а объект геополитики. Как нам выгодно, так мы и будем действовать!
        AllXVahhaB
    8. Foxmara Сегодня, 09:18
      Цитата: Spartanez300
      Возможно Гиркин просто недалекий человек

      Нет, у него свои цели, вот и все. Его цель номер один была война с Украиной. К его великому разочарованию и несмотря на то, что он постоянно прикрывался именем верховоного главнокомандующего, последний не отправил на войну армию РФ. С тех пор Гиркин гадит где это возможно Путину(или думает, что гадит). Имхо, получается агент пятой колонны, маскирующийся под патриота.
      Foxmara
    9. Комментарий был удален.
    10. tomket Сегодня, 09:48
      Цитата: Spartanez300
      Зачем вообще не надежную информацию опубликовывать , а уж доверять источникам украинских СМИ вообще не стоит

      Зачем такое расследование проводить, что бы в итоге заявить что во всем виноваты украинцы - непонятно. Вообще уже на второй день на Стрелкова на пабликах перестали ссылаться. Так "Солдат удачи" подтвердил , заявив что имеет свои источники никак не связанные со Стрелковым. Занятно другое, что на третий день никаких фото и более существенных доказательств , кроме ссылок на свои источники так и не появилось, но появилось сообщение от Сирийцев с описанием инцидента.
      tomket
  2. zzdimk Сегодня, 06:24
    Нормально так раздули. Пять баллов!
    zzdimk
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:24
    Очень кому-то хочется, что бы наших сотнями побили !
    Даже сам фейк для них радость. Далее следует выражение Лаврова !
    Uncle Lee
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:28
      Сильно торчат полосатые уши.По их методичкам (может и по нашим тоже), потери противника завышаются в 10 раз, свои потери занижаются в 10 раз. Коль скоро у Гиркина в ЧВК есть личные контакты, реально инфу мог выдать без предположений (возможно боится или предупрежден). Ситуация сильно похожа на разгром бурятских конно-бронетанковых дивизий. Идет информационная война, знающие знают, и ,как сказано выше , не проболтаются. Так что можно продолжать делиться своими наблюдениями с коллегами.
      Ст.пропорщик
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:25
    У Гиркина язык как метла.После отставки совсем стал нытиком.Ему ли не знать,что за каждым словом таких авторитетных людей следят,и используют их в своих целях.
    Мар.Тира
    1. Scoun Сегодня, 07:32
      Цитата: Мар.Тира
      У Гиркина язык как метла.

      А ещё начал ему подвывать, иксперд эльмюрид .
      Scoun
      1. Омскгазмяс Сегодня, 08:37
        Они же с одной помойки: Дыркин и Эль-Дурид
        Омскгазмяс
    2. Stas157 Сегодня, 09:25
      Цитата: Мар.Тира
      У Гиркина язык как метла.После отставки совсем стал нытиком.Ему ли не знать,что за каждым словом таких авторитетных людей следят,и используют их в своих целях.

      Метла... нытик... Что то более вразумительное можете написать? В чем вас Стрелков обманул конкретно? В том что за Путина не стал выступать?
      Вот тут толпа опять беснуется, героя грязью поливают, при чем совершенно безосновательно! Я до сих пор понять не могу, какое же страшное преступление совершил Стрелков, чтобы столько помоев на него выливали? Как же все таки легко, из героя сделать изгоя, если он вдруг выступил против кремлевских!
      С Грудининым, кстати, то же самое происходит. Льют из всех ведер!
      Stas157
      1. SOF Сегодня, 09:43
        Цитата: Stas157
        С Грудининым, кстати, то же самое происходит. Льют из всех ведер

        lol ...с этого и надо было начинать - "враг моего врага - мой друг".
        чудушко ваш Стрелков.
        Был герой да весь вышел - достаточно бегло просмотреть чего он, в обиде своей опальной, с 2014-го наворотил. Столько помоев вылил, что на него уже уркаинцы ссылаться начали и .... что очень примечательно... вместо презрительного "Гиркин" начали его величать "Стрелков(Гиркин)" - зауважали, однако.
        SOF
        1. Stas157 Сегодня, 10:00
          Цитата: SOF
          чего он, в обиде своей опальной, с 2014-го наворотил. Столько помоев вылил

          Так я не понял, что конкретно, вы имели ввиду?
          Stas157
      2. Ст.пропорщик Сегодня, 10:31
        Про Грудинина если можно по подробней. Примеры грязи пжлст перескажите.
        Ст.пропорщик
      3. Мар.Тира Сегодня, 10:49
        Я разве сказал,что он обманул?Читайте внимательнее.Человеку его уровня нужно тщательнее подбирать слова,что бы их не использовали против нас и его самого.А то что он превратился в нытика(пессимиста по другому)так это и так видно.Будущее России,и Новороссии видит всё в чёрном цвете.К чему это он всё говорит?Не нравится мне такое слышать от него,авторитетного ,хоть и бывшего командира армии Новороссии
        Мар.Тира
        1. Essex62 Сегодня, 11:56
          А, Вы уважаемый , видите наше будущее в светлых красках, тонах и полутонах? Большая ж не за горами, если гарант продолжит в либерала играться и с алигархатом дружить.
          Essex62
  5. romandostalo Сегодня, 06:25
    Ну как обычно, "ОБС" - одна бабка сказала.....
    romandostalo
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Спасибо сайту, за то что пресекли слухи! hi Хотя, тему нужно было и развернуть. А Стрелков, прежде чем сеять панику, должен был подумать о том, что его непроверенная информация ударит по остаткам его имиджа! Заявляя такое, он втаптывает свое имя в грязь!
    Геркулесыч
    1. midivan Сегодня, 06:31
      Цитата: Геркулесыч
      Спасибо сайту, за то что пресекли слухи!

      Вот присоединяюсь! Только чутка порасторопнее надо бы, нервы то они не прибавляются с каждым днем, и так, что ни день....., хоть не включай ни чего.
      midivan
    2. antiamerikan Сегодня, 07:01
      верить, что это просто "слухи" можно только из соображений личной психологической гигиены
      antiamerikan
    3. влад66 Сегодня, 08:13
      Цитата: Геркулесыч
      Заявляя такое, он втаптывает свое имя в грязь!

      Он давно втоптал свое имя в отходы человеческой жизнедеятельности.В Донецке он хрен когда появиться,прибьют как последнего врага,сколько раз его ловили на распространении ложных фейков уму не постижимо,теперь это тело метит на ФСБ в случае победы Грудинина. whatС ФСБ России можно будет попрощаться. hi
      влад66
    4. Muvka Сегодня, 08:53
      Цитата: Геркулесыч
      Спасибо сайту, за то что пресекли слухи! hi Хотя, тему нужно было и развернуть. А Стрелков, прежде чем сеять панику, должен был подумать о том, что его непроверенная информация ударит по остаткам его имиджа! Заявляя такое, он втаптывает свое имя в грязь!

      Вот интересный анализ : https://cont.ws/@aleksanderzapolskis/850183
      Muvka
    5. Paranoid50 Сегодня, 10:54
      Цитата: Геркулесыч
      Хотя, тему нужно было и развернуть.

      Да пожалуйста. Расклад на основании имеющихся данных:
      По поводу удара ВВС США по позициям проправительственных сил под ДэЗором


      1.1. Что подтверждено документально:
      - похороны 30 бойцов отряда "Охотники на ИГИЛ" (ИГИЛ - организация, запрещенная в России — прим.ред.);
      - список из 40 человек (в том числе 14 детей, вполне возможно, 15-16 лет есть, можешь автомат держать - все, боец), погибших от удара по линии племенных формирований (в основном племя баккара или багггара);
      - факт удара ВВС США;
      - удару предшествовал обмен звонками между Хмеймимом и штабом США в Иордании;
      - удар ноносился по левому берегу Евфрата;
      Все остальное - вымыслы и домыслы разной степени вероятности.1.2. Что как мне кажется могло быть (не исключаю, что не прав).

      США надо любым способом сорвать вход САА в Африн, пусть он хоть туркам достанется, США по "барабану". Лишь бы не САА. САА пропускает колонну курдов в Африн. Взамен ожидают каких-то ништяков. Были договоренности или нет - х/з. Под этим соусом местные племена решают в районе ДэЗ свои локальные задачи. Не исключаю, что конкретные пацаны из племени баккара (или какого-то другого) решили на фоне ожидания ништяков немного подняться и первыми выйти на нефтяные поля Заевфратья. Будет у них контроль - будут они продавать нефть правительству, и денежка нехилая им пойдет. Война войной, но business first (бизнес на первом месте) - это Восток.

      Скорее всего этот рывок не был согласован с Хмеймимом (если бы выгорело у пацанов из племени - победителей не судят). Судя по всему, они таки нагнули SDF в том районе, и довольно нехило. Причем если вспоминать сообщениях об атаках ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим.ред.) на Кушам и Ат-Тийбию, то они были где-то дня за три до этого удара, то есть племена воевали дня три и продвинулись. САА/Хмеймим официально подобный приказ не отдавали, но и не возражали особо.


      США возбудились серьезно. Позвонили на Химки, туда-сюда, "давайте уточним ситуацию"... "мы сейчас перезвоним"... короче, весьма вероятно, что разговор шел где-то часа два-три. Была ли связь с племенами, удалось ли уговорить уйти от добычи местного командира, который уже дожимал курдей? Вряд ли...

      Убедившись что наших там нет, а местных уговорить не получается, увы, наши перестали возражать.

      1.3. Что из этого следует.

      Идиотам, считающим что ЧВК (Вагнера, Шуберта или Чайковского) бегают по Сирии где и когда им захочется, хочу пожелать и дальше пребывать в счастливом заблуждении. А также тем, кто считает, что командование штурмовых рот ЧВК не имеет связи с советником или кураторм от ВС РФ в районе.

      Были бы они там - зачем они там в ДэЗоре нужны сейчас, это второй вопрос - получили бы приказ уйти. И ушли бы быстро и в сторону, ибо приказ есть приказ.

      Любителям Гиркина и Мюрида - можете верить им и дальше, вон, хохлы верят, что прилетели с Венеры...ничё..

      И последнее - с курдями надо что-то делать. Я понимаю, что развал изнутри - это работа вдолгую и надеюсь, что она делается.
      Источник:Глобальная авантюра
      Ссылка: http://www.iarex.ru/articles/55603.html

      Просто логика.А то тут уже несколько дней(да и сегодня уже) появляются либо хохлоботы,либо "друзья знакомых ,чьи одноклассники только оттуда без рук,без ног,без головы", ага. Тот случай, когда и глупость, и измена в одном флаконе.
      Paranoid50
  7. vonWolfenstein Сегодня, 06:28
    Где же гордость свидомых СМИ? Как это, брать информацию у "сепаратиста" и ворога рiдной Украiны?
    vonWolfenstein
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. MadCat Сегодня, 06:37
    когда читал его ленту на VK никаких возможно там не было, сейчас уже тут упирают на возможно, цирк с конями. Но возможно на Гиркина надавили дабы возможно добавил. Но его мнению я доверяю и во многом с ним согласен.
    MadCat
  10. Siberia 9444 Сегодня, 06:38
    что сведения могут быть дезинформационными, но он "в них уверен на 100%".
    Все сразу стало понятно ! А так проверить надо эту инфу а то цыфры какие-то ужастные
    Siberia 9444
    1. Hammerlock Сегодня, 07:38
      сразу Кличко вспоминается laughing
      Hammerlock
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    сведения могут быть дезинформационными, но он "в них уверен на 100%"
    Странно - возможно деза, но уверен на 100%. Гиркин за последние пару лет уже столько наговорил, что абсолютно нет веры в его "уверенность". А вот то, что подыгрывает украинским СМИ это 100%.
    rotmistr60
  12. михаил анохин_2 Сегодня, 06:42
    Вот почему так важно иметь в ЧВК собственный информационный центр! Или хотя бы Минобороны РФ чего-то там промычала на сей счет.
    Должен быть авторитетный источник. А так откуда обычному завсегдатаю интернета знать?
    Вот и растет "информацинный ком".
    михаил анохин_2
  13. Комментарий был удален.
  14. ibn.shamai Сегодня, 06:51
    А кто такой Гиркин? Он что в генштабе работает? Откуда у него подобная информация? И что он вообще может знать про наших в Сирии? Деза всё это лохляцкая! laughing
    ibn.shamai
  15. Aleksandr21 Сегодня, 06:55
    А как же публикации в иносми ? "Телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщил, что в результате нанесенного накануне авиаудара США по воюющим на стороне Дамаска силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор пострадали «российские наемники»." Вашингтон пост тоже по-моему информацию публиковал ссылаясь на минобороны США.
    "«Военное обозрение» провело собственную проверку распространяемых сведений и установило, что на самом деле информация имеет возможный фейковый подтекст" ключевое слово возможный, но точно не знает было или не было. Насчёт Гиркина сложно сказать, откуда он получил инфу, либо информация у него фейк либо он действительно получил информацию от своих друзей из ЧВК Вагнера, знакомства то у него по-любому ещё с донбасса со многими ополченцами остались. Тут 50 на 50. Ну а насчёт официальных источников, а какие должны быть? Думаете СМИ нашего правительства пропустит такую информацию, учитывая какая у нас цензура, раньше Донбасс постоянно показывали а потом раз и нету больше Донбасса на федеральных каналах.
    Aleksandr21
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
      Вот и вы попались в сети информационной войны, которую никто не отменял, и которая кончится, в день гибели человечества!
      Геркулесыч
      1. Aleksandr21 Сегодня, 07:14
        Цитата: Геркулесыч
        Вот и вы попались в сети информационной войны, которую никто не отменял, и которая кончится, в день гибели человечества!


        Всё возможно, но я бы ничего исключать не стал. Хочется конечно верить официальный линий по министерству обороны, но учитывая последние события и как информация попадает в СМИ веры особо то и нет. У нас пока фото/видеоматериалы в Сирии не всплывут, минобороны РФ даже и шевелиться не будет, помните как обстреляли нашу авиабазу с миномётов ? И как поступила информация ? От источников в коммерсанте, и пока по всем СМИ это инфа не прошла, наши даже и не думали об этом упоминать, и так во всём.
        Aleksandr21
        1. Scoun Сегодня, 07:42
          Цитата: Aleksandr21
          помните как обстреляли нашу авиабазу с миномётов ? И как поступила информация ? От источников в коммерсанте, и пока по всем СМИ это инфа не прошла, наши даже и не думали об этом упоминать, и так во всём.

          Блин, вот честно, ребят.....
          Если произошло преступление и следователи работают по горячим следам..... они что, должны трубить об этом?
          Наши отработали и потом этих "миномётчиков" накрыли...... отработали и авиамоделистов накрыли.
          Никто не обязан вам, нам, мне докладывать в первую очередь.
          Журнаглист полезший на место катастрофы, вообще мало огрёб, любитель жаренного.... нельзя терять достоинство.
          ПС.
          Псли бы были сотни погибших то сердобольные "друзья" семьи дааавно бы в соцсетях отметились.
          Так что на 99.99% фейк.
          Scoun
          1. Aleksandr21 Сегодня, 07:53
            Цитата: Scoun

            Блин, вот честно, ребят.....
            Если произошло преступление и следователи работают по горячим следам..... они что, должны трубить об этом?
            Наши отработали и потом этих "миномётчиков" накрыли...... отработали и авиамоделистов накрыли.
            Никто не обязан вам, нам, мне докладывать в первую очередь.
            Журнаглист полезший на место катастрофы, вообще мало огрёб, любитель жаренного.... нельзя терять достоинство.
            ПС.
            Псли бы были сотни погибших то сердобольные "друзья" семьи дааавно бы в соцсетях отметились.
            Так что на 99.99% фейк.


            Тут вопрос лишь в том как поступает информация, а поступает она тогда когда скрыть что-то очень сложно и приходится давать комментарии. И закон как вы правильно выразились "Никто не обязан вам, нам, мне докладывать в первую очередь." на стороне министерства обороны РФ. Ну а насчёт Вагнера не факт, самое интересное когда они Пальмиру брали так всё герои молодцы, а как потери так нет, потерь нет (с) на войне такое не бывает, ещё неизвестно какие реальные потери и среди ЧВК и среди ВС РФ за всю сирийскую компанию (привет закону о засекречиваю потерь). Ну и стоит не забывать о статье наемничество УК РФ, и пока законодательство не доработают в этой сфере, ЧВК которые работают в наших интересах лучше не светится, особенно в лицах.
            Aleksandr21
        2. Muvka Сегодня, 08:56
          Цитата: Aleksandr21
          Цитата: Геркулесыч
          Вот и вы попались в сети информационной войны, которую никто не отменял, и которая кончится, в день гибели человечества!


          Всё возможно, но я бы ничего исключать не стал. Хочется конечно верить официальный линий по министерству обороны, но учитывая последние события и как информация попадает в СМИ веры особо то и нет. У нас пока фото/видеоматериалы в Сирии не всплывут, минобороны РФ даже и шевелиться не будет, помните как обстреляли нашу авиабазу с миномётов ? И как поступила информация ? От источников в коммерсанте, и пока по всем СМИ это инфа не прошла, наши даже и не думали об этом упоминать, и так во всём.

          Вот вам анализ - https://cont.ws/@aleksanderzapolskis/850183
          Muvka
          1. Aleksandr21 Сегодня, 09:17
            Цитата: Muvka

            Вот вам анализ - https://cont.ws/@aleksanderzapolskis/850183


            Спасибо за ссылку, интересный анализ. Но там автор тоже приходит к выводу что инцидент имел место быть, только с числом убитых которые постил Гиркин конечно перебор явный.

            "....Помимо непосредственно военнослужащих САА, в атаке принимали участие иранские “Бригады Фатимиюн” и представители российской ЧВК. По поводу последней разгорелись ожесточенные споры касательно того, сколько именно россиян было убито. Одни называют цифры (от 15 до 50 одних только убитых), другие меряют “камазами”. По словам лидера просирийской группы “Лива аль-Иман” Зайна аль-Абадина, под авиаудар США попали бойцы многих формирований, например: “Национальные силы обороны”, “Местные силы самообороны” и группа “Бакр”, а также большое количество бойцов подразделения “ISIS Hunter”.

            Гибель бойцов “ISIS Hunter” может служить косвенным доказательством того, что в атаке принимали участие россияне из ЧВК “Вагнера”, для которых отряд является одновременно базой и прикрытием."

            Вот тут все на своих местах. И по масштабу, и по характеру, и по сути. Причем факт подтверждается заявлением командования американскими силами, пресс-службой Сирии, многочисленными заявлениями командиров попавших под удар подразделений.

            Что остается в сухом остатке? Инцидент действительно имел место быть. США пытаются препятствовать выдавливанию курдских отрядов из занятых ими в ходе "гонки за титул победителя ИГИЛ" стратегически (и экономически) важных нефтеносных районов Сирии. Вот только смысл, суть и масштаб произошедшего совершенно другой. В том числе в части размера потерь, численность которых составляет только порядка ста человек. Это конечно тоже плохо, но тут действительно приходится понимать, что там идет война, потери на ней неизбежны. Вот только ни о каком глобальном разгроме "наших пацанов" речи не идет даже близко. "
            Aleksandr21
    2. Александр романов Сегодня, 07:45
      Цитата: Aleksandr21
      А как же публикации в иносми ? "Телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщил, что в результате нанесенного накануне авиаудара США

      100 лет не писал ничего,но сейчас отпишу.Какие в зад козе публикации?? Вот эти от супер правдивого источника CBS. Вот они выложили видос о якобы уничтожении наших воиск. Одна проблема ,видео от 29 апреля 2012 года .Ливия . Вот фото гуляющая от хохлов в инете,Тут на ландшафт планеты Марс ,наложена их собственная сгоревшая техника. . Что до источников Пентагона на которые вы ссылаетесь,то читаем что говорят официально,а не хрен поими кто. Я тоже могу сослаться на источник в Кремле и нести любую пургу. В Ракке уничтожено 2000 американских солдат .Опровергаите фуфло 2012 года от CBS / И картинка от хохлов
      А это Марс с саита НАСА
      Александр романов
      1. Aleksandr21 Сегодня, 08:10
        Цитата: Александр романов

        100 лет не писал ничего,но сейчас отпишу.Какие в зад козе публикации?? Вот эти от супер правдивого источника CBS. Вот они выложили видос о якобы уничтожении наших воиск. Одна проблема ,видео от 29 апреля 2012 года .Ливия . Вот фото гуляющая от хохлов в инете,Тут на ландшафт планеты Марс ,наложена их собственная сгоревшая техника. . Что до источников Пентагона на которые вы ссылаетесь,то читаем что говорят официально,а не хрен поими кто. Я тоже могу сослаться на источник в Кремле и нести любую пургу. В Ракке уничтожено 2000 американских солдат. Опровергаите...


        Вы меня конечно, извините но "Опровергаите" почему я что-то вам должен ? Про фейки это отдельный разговор, наше министерство обороны РФ тоже за этим замечено, про фейки со скриншотами из компьютерной игры, напомнить ? Ну а то что американские каналы этим известны не новость, но раз была у них информация от министерства обороны США значит кто-то им такие комментарий давал. А то что вы прикрепили видео и скрин, думаете это минобороны США подогнали американским каналам, или тут самодеятельность каналов, с красивой картинкой?
        Aleksandr21
        1. Александр романов Сегодня, 08:30
          Цитата: Aleksandr21
          но раз была у них информация от министерства обороны США значит кто-то им такие комментарий давал.

          Вот информация от Пентагона. Возглавляемая США международная коалиция заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
          По её словам, на протяжении недели коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим.

          «Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу», — сказала Уайт.          https://russian.rt.com/world/news/478575-pentagon
          -rossiya-udar-siriya
          Цитата: Aleksandr21
          почему я что-то вам должен ?

          Без слов
          Александр романов
          1. Aleksandr21 Сегодня, 08:37
            Американские войска оповестили российскую сторону во время удара у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которого погибли наемники российской частной военной компании "Вагнер"

            Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, приводит его слова ТАСС.

            "Россияне сказали нам, что с самого начала их сил там не было. Я думаю, что так и есть, но у нас нет полной ясности по поводу того, что делают там силы режима. Но, по крайней мере, сейчас там спокойно", - сказал он.

            Мэттис добавил, что линии связи, призванные не допустить различных инцидентов между российскими и американскими вооруженными силами в Сирии, "постоянно применяются".

            "Мы информируем друг друга. Россияне заявили, что ничего не знали, когда мы позвонили им по поводу тех сил, которые пересекли (разграничительную линию. - Ред.) и приблизились", - отметил министр обороны США.

            "Они (российская сторона. - Ред.) были оповещены, когда начался обстрел. Тогда нам сообщили, что там не было россиян. И, как вы знаете, мы прилагаем все усилия, чтобы не ставить под угрозу россиян. Вы видели, что проправительственные силы, по какой-то причине, по всей видимости, не проинформировав россиян, без координации с кем-либо перешли реку и напали на нас", - резюмировал Мэттис.
            Aleksandr21
            1. Александр романов Сегодня, 08:48
              Цитата: Aleksandr21
              Американские войска оповестили российскую сторону во время удара у населенного пункта Хашшам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которого погибли наемники российской частной военной компании "Вагнер"

              Где тут написано,что погибли наши ?? Где???????????????
              Александр романов
              1. Aleksandr21 Сегодня, 08:50
                Цитата: Александр романов

                Где тут написано,что погибли наши ?? Где???????????????


                В официальном комментарий такого нет.

                P.S Там примечание редакции было, журналисты от себя видно добавили)
                Aleksandr21
          2. Aleksandr21 Сегодня, 08:48
            Александр романов, официальные комментарий которые дают представители Пентагона касаются информирования наших военных о нанесение удара в Дейр-эз-Зор, но тут дело в другом, а именно в силах которые пересекли разграничительную линию, были ли только там проправительственные силы или ещё были наши ЧВК которые попали под удар, вот в чём вопрос. Вчера в сети прослушивал запись "Уцелевшие из ЧВК "Вагнер" поделились впечатлениями" хз фейк это или не фейк, и тут остаётся только догадываться, было или не было на самом деле.
            Aleksandr21
      2. vovanpain Сегодня, 08:33
        [quote=Александр романов][quote=Aleksandr21]А как же публикации в иносми ? "Телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщил, что в результате нанесенного накануне авиаудара США [/quote]
        100 лет не писал ничего,но сейчас отпишу.Какие в зад козе публикации?? Здарова Саня drinks hi Пропащая душа laughing Долго твоя командировка затянулась.Что ты хочешь к 18 марта всю армию РФ уничтожат ведь одним не слабо вбросить фото разгрома СОБСТВЕННОЙ группировки в Изваринском котле в 2014 году,другим хомячкам безбожно,открыв рот и пуская слюни,пускать вброс дальше,ВО все выходные от таких "правдорубов" хомяков страдало. laughing drinks
        vovanpain
        1. Александр романов Сегодня, 08:55
          Цитата: vovanpain
          Пропащая душа

          Привет Владимир drinks 100 капель за твле здоровье с Каришем в субботу намахнем. Последняя инфа от Гиркина 644 это только убитых вагнеровца. Количество раненых пошло на тысячи.
          И кстати,сам Гиркин в результате этого удара был убит,но потом воскрес и понеслась
          Александр романов
          1. vovanpain Сегодня, 09:26
            Цитата: Александр романов
            100 капель за твле здоровье с Каришем в субботу намахнем.

            Это Александер святое,мне придется 200 капелек за ваше с Каришем намахнуть. soldier
            Цитата: Александр романов
            И кстати,сам Гиркин в результате этого удара был убит,но потом воскрес и понеслась

            А ему не впервой маг и волшебник блин yes Его уже убивали в Донецком аэропорту в 2015 когда он 5000 ополченцев на бумаге положил. drinks drinks Не пропадай. drinks
            vovanpain
  16. stargigant Сегодня, 06:55
    Кроме украинцев, американцы подтвердили. Из инфы от проги телеги: фронтанка и Directorate 4 которыми напрямую поступает инфа из боя. фейк или нет. Но рано или поздно, все ясно станет.
    stargigant
  17. МВГ Сегодня, 06:57
    "Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения. На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен." - такое складывается впечатление, что группа "Вагнера" вовсе и не группа, а, как минимум (по Гиркину-Стрелкову), батальон.
    МВГ
  18. antiamerikan Сегодня, 06:58
    матрасные убили 200 музыкантов на восточном берегу - а тем не менее "партнеры"

    во так
    antiamerikan
  19. Комментарий был удален.
  20. eugraphus Сегодня, 07:01
    Так уж сложилась ситуация в информационном поле. Во первых, наших журналистов в Сирии крайне мало, освещают они свободно, только гуманитарные вопросы. Обо многом ещё не пришло время рассказывать. А об таком, как военные частные компании, которых по закону у нас нет, тем более.
    Практически нет российских корреспондентов на Украине, новости идут с пересъёмки украинских репортажей с их новостных каналов. Поэтому в ход идёт всё и перепост фейков, и обсуждение всяких идей в больных головах щирых невмерликов, их грандиозных планов, сладкой мечты. Всё это по сути новостями не является, но в инете и на телешоу прекрасные темы для обсуждения, блистания красноречием. Хлеба и зрелищ!
    eugraphus
  21. eaz Сегодня, 07:07
    удар был.200ых много. мои там в другой роте
    eaz
    1. Scoun Сегодня, 08:36
      Цитата: eaz
      удар был.200ых много. мои там в другой роте

      Крымчанка?
      Мои в другой, удар был, мои были рядом в 40 км.


      А чем я хуже? wassat
      Scoun
  22. samarin1969 Сегодня, 07:10
    Опровержение идёт по всем ресурсам и блогерам просто с армейской дисциплиной....
    samarin1969
    1. antiamerikan Сегодня, 07:40
      так ведь ихтамнет
      antiamerikan
    2. Burbon Сегодня, 08:35
      Цитата: samarin1969
      Опровержение идёт по всем ресурсам и блогерам просто с армейской дисциплиной....

      и это говорит о контрпропаганде?!!... это многое объясняет
      Burbon
  23. Черный Джо Сегодня, 07:11
    А откуда они там взялись, сотни?
    У нас что, уже столько солдат удачи появилось?
    Черный Джо
    1. eaz Сегодня, 07:13
      да. парни чуму останавливают. бородатобармалейскую
      eaz
      1. Черный Джо Сегодня, 07:15
        Это хорошо
        Количество поразило
        Черный Джо
    2. eaz Сегодня, 07:15
      после ранений восстанавливаются.и опять идут.те кто помоложе.кто то уже съехал.кого то закопали.вот так
      eaz
      1. Черный Джо Сегодня, 07:17
        Дай Бог всем домой вернуться
        Черный Джо
    3. Burbon Сегодня, 08:36
      Цитата: Черный Джо
      А откуда они там взялись, сотни?

      laughing ...их там пару тысяч..... no
      Burbon
  24. Alex-a832 Сегодня, 07:16
    В оценке такой информации надо учитывать интересы участвующих сторон в перспективе. Зачем ставить ЧВК на вероятный участок удара Израиля, если мы не заинтересованы вести с ним войну? Зачем Израилю лезть в прямую контру с Россией если он до этого разумно избегал таких обострений? Если уж предположить, что наших сунули в это осиное гнездо, то почему этот район не прикрывали более современные средства ПВО? Понятно, что за ЧВК наше МО отчитываться не будет, да и официальная пресса не очень-то склонна свистеть про наши ЧВК. Значит будем получать информацию вместе с дезой "в час по чайной ложке".
    Alex-a832
    1. eaz Сегодня, 07:19
      насколько знаю удар был не еврейский.коалиция.по инфе ограничен
      eaz
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:47
        Справедливое замечание, в утренней суете не внимательно новость прочитал. Израиль с амерской коалицией попутал. Но суть остаётся та же. Просто вместо Израиля можно читать США.
        Alex-a832
      2. Alex-a832 Сегодня, 07:58
        Если инфа про потери ЧВК верная, то кто-то отгребёт за халатность. Такое без предательства обойтись не могло. В этом случае и "коалиция" получит ассиметричный ответ, который им не понравится. На месте МО я бы уже прорабатывал ответку, но без участия сирийцев, иначе сдадут, как здрасьте.
        Alex-a832
        1. nemec55 Сегодня, 08:16
          Если инфа про потери ЧВК верная, то кто-то отгребёт за халатность. Такое без предательства обойтись не могло. В этом случае и "коалиция" получит ассиметричный ответ, который им не понравится. На месте МО я бы уже прорабатывал ответку, но без участия сирийцев, иначе сдадут, как здрасьте.

          Замолчат 100%
          nemec55
          1. Alex-a832 Сегодня, 08:59
            Отгребут по тихому. Кого то " с почётом" мягким пинком на пенсию отправят или "поднимать целину" в какую-нибудь ВЧ под Задрищенском. Такое регулярно случается. А тут повод крайне серьёзный.
            Alex-a832
        2. Nix1986 Сегодня, 08:38
          Никто ничего не отгребёт, тему уже замолчали полностью, а раз так, то уже было принято решение не эскалировать этот вопрос. Причин несколько, во первых это ЧВК, пострадала не армия, а соответственно реакции государства быть не должно, во вторых ЧВК официально в нашей стране не разрешены, а в третьих наверху понимают, что эскалация этой ситуации с учетом уже текущей мировой ситуации по отношению к России приведет к тяжелым для нас последствиям.
          Nix1986
  25. Александр War Сегодня, 07:19
    Инфа пошла от штатов
    Александр War
    1. eaz Сегодня, 07:37
      к словам Сладкова добавить не чего
      eaz
      1. Александр War Сегодня, 07:49
        Тоже согласен со Сладковым ,тем более ЧВК есть у всех крупных государств ,вот немцы и Ираке http://colonelcassad.livejournal.com/3830439.html
        Александр War
      2. Александр романов Сегодня, 07:58
        Цитата: eaz
        к словам Сладкова добавить не чего

        А можно скрин со страницы Сладкова ,вот с этим текстом.Очень сильно хочу посмотреть.
        Александр романов
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:28
          Цитата: Александр романов
          А можно скрин со страницы Сладкова ,вот с этим текстом.Очень сильно хочу посмотреть.

          Я Вам скину ссылку твиттера тех кто в курсе. Там найдете подтверждение о гибели россиян в Сирии. https://twitter.com/bnr_war_2014
          Viktor.12.71
          1. Александр романов Сегодня, 08:58
            Цитата: Viktor.12.71
            Я Вам скину ссылку твиттера тех кто в курсе. Там найдете подтверждение о гибели россиян в Сирии. https://twitter.com/bnr_war_2014

            Нееет,мне не надо на твитттер,где любой может запостить любую картинку. Хочу именно со страницы Сладкова .Я же сволочь дотошная ,я хочу видеть оригинал того,что в деиствительности написал Сладков,а не хрен поими кто под его именем.
            Александр романов
        2. Burbon Сегодня, 08:41
          Цитата: Александр романов
          А можно скрин со страницы Сладкова ,вот с этим текстом.

          можно...яндекс в помошь
          Burbon
          1. Александр романов Сегодня, 08:59
            Цитата: Burbon
            можно...яндекс в помошь

            Тебе даже Гугл не поможет
            Александр романов
            1. Burbon Сегодня, 09:06
              Цитата: Александр романов
              Тебе даже Гугл не поможет

              не тебе , а Вам...ясненько Сашенька? и не хами - и не хамим будешь....груз 200 из Сирии идет постоянно и это ВЧК....а пропагандой идите занимайтесь под крылышком кремля и еже с ними.....
              Burbon
              1. Александр романов Сегодня, 09:10
                Цитата: Burbon
                груз 200 из Сирии идет постоянно и это ВЧК

                Ты сам .как груз 200 от Тчк .Кстати ,не забудь лошадку лаикнуть .Женою тебе будет
                Александр романов
                1. Burbon Сегодня, 09:41
                  Цитата: Александр романов
                  Ты сам .как груз 200 от Тчк .Кстати ,не забудь лошадку лаикнуть .Женою тебе будет

                  зачем ты свою суженую здесь на всеобщее обозрение выставляешь?....думаешь мы тебе завидовать будем?.....если ты любитель по троллить, то это одно, а если ты просто от жгучей любви к власти воров, то мне тебя жаль
                  Burbon
        3. Scoun Сегодня, 08:43
          Цитата: Александр романов
          Цитата: eaz
          к словам Сладкова добавить не чего

          А можно скрин со страницы Сладкова ,вот с этим текстом.Очень сильно хочу посмотреть.

          А им неважно что Сладков это мог написать когда террористы двоих наших в плен взяли а МО "проверяло" инфу и они не помнят что "сердобольные дружья семьи" сразу в сети инфу понесли .... наверное за лайками а тут сотни! А Сердобольных не видно.
          Возьмут чью то фразу в ттрыве от контекста и давай спамить, правдорубы фиговы.
          Scoun
          1. Александр романов Сегодня, 09:00
            Цитата: Scoun
            Возьмут чью то фразу в ттрыве от контекста и давай спамить, правдорубы фиговы.

            Уровень коментаторов пробил очередное ДНО. Я думал ниже уже некуда
            Александр романов
      3. AllXVahhaB Сегодня, 11:30
        Цитата: eaz
        к словам Сладкова добавить не чего

        Кроме внесения изменений в законодательство!
        AllXVahhaB
      4. Комментарий был удален.
    2. Петр Царь Сегодня, 11:43
      Я считаю это фейк. На странице Сладкова не было постов с 17го года.
      Петр Царь
  26. nemec55 Сегодня, 07:21
    Вагнера

    Советские учителя с 1го класса вдалбливали всем НЕМЕЦКИЕ ФАМИЛИИ НЕ СКЛОНЯЮТСЯ режет глаз буква А в конце немецкой фамилии
    nemec55
    1. eaz Сегодня, 07:24
      вы это к чему вообще???пример:гитлеровские войска
      eaz
      1. nemec55 Сегодня, 07:35
        вы это к чему вообще???

        Не понятно написано что ли ?
        nemec55
        1. eaz Сегодня, 07:38
          ну вы пример то прочитали?
          eaz
          1. nemec55 Сегодня, 07:43
            ну вы пример то прочитали?

            Немецкие ФАМИЛИИ не войска а ФАМИЛИИ не склоняются
            посмотрите скрин выше выложен от Сладкова как написано Вагнер
            nemec55
            1. eaz Сегодня, 07:45
              блин.бункер гитлер чтоли??
              eaz
              1. eaz Сегодня, 07:46
                бункер гитлера компания вагнера .теперь то что
                eaz
                1. nemec55 Сегодня, 07:53
                  Нет я конкретно про ЧВК ВАГНЕР а не ВАГНЕРА
                  nemec55
                  1. eaz Сегодня, 08:08
                    наконец то я вас понял.т.е бойцы ЧВК Вагнер?
                    eaz
                    1. nemec55 Сегодня, 08:11
                      Да, совершенно верно ( не исключаю что я не прав по новым правилам правописания ) но я этнический немец с немецкой фамилией и меня учили в советские времена писать так
                      nemec55
                      1. eaz Сегодня, 08:40
                        если как то задел вас не приятно.мои извинения.моя фамилия по тем же самым правилам тоже не склоняется и учился я в такой же школе как вы.и образование нам дали прекрасное...но многое изменилось..извиняюсь за орфографию. пишу одной рукой.
                        eaz
  27. Nix1986 Сегодня, 07:23
    А какие источники в данном случае считать официальными? МО, так чвк не его структура и ему пофиг, министерство иностранных дел - так тут еще все хуже, официально чвк в нашей стране быть не может и признание обратного это фиаско, несмотря на существование вагнера, сбс групп и прочих - пузанами с госдумы отрицалось их существование, либо их называли чопами. В группе наемников в Вк подтвердили факт больших потерь https://m.vk.com/soldiers_of_fortune. Так что остается ждать доп. Инфу.
    Nix1986
    1. eaz Сегодня, 07:28
      полностью с вами согласен
      eaz
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:56
      Тоже согласен. Так как официально чвк у нас нет, то любую новость про них можно объявить фейковой - о чем тогда статья, непонятно
      Стирбьорн
  28. Александр War Сегодня, 07:23
    Игорь Стрелков
    10 фев в 22:28
    Действия
    По потерям в Сирии.

    Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
    На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
    В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
    Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
    Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
    Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
    В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях. PS.Постоянно увеличиваться , это уже похоже на дезу !
    Александр War
    1. eaz Сегодня, 07:30
      слышал что около 180-190.проверять нет возможности.
      eaz
      1. Александр романов Сегодня, 08:01
        Цитата: eaz
        слышал что около 180-190.

        2500 погибших ,более 7000 раненых. Я поздравляю вас,теперь вы услышали новые цифры и смело можете писать на любом саите -слышал,что потери 2500 погибших и 7000 раненых.

        Хотя судя по комментариям многих комментаторов,раненых в голову тут не мало.А вроде и не воевали
        Александр романов
        1. nemec55 Сегодня, 08:08
          [quoteХотя судя по комментариям многих комментаторов,раненых в голову тут не мало.А вроде и не воевали][/quote]
          Александр ну сами понимаете нет дыма без огня в доказательство нам всем выше показали скрин от Сладкова да и все таки как бы не обгадили Стрелкова но ему доверять можно тем более что у таких людей 100% инфы больше так как завязаны эти люди между собой как все другие в своих професиях
          nemec55
          1. Александр романов Сегодня, 08:35
            Цитата: nemec55
            нам всем выше показали скрин от Сладкова д

            Еще раз прошу,заидите на страницу Сладкова и сделаите скрин того,что он написал.Вместе посмотрим,обсудим.
            Цитата: nemec55
            как бы не обгадили Стрелкова

            Гиркин это человек,давно пробивший дно и уже к этому времени,если судить о его высказываниях и публикациях....Далеко не одну тысячу Вагнеровцев,спецназавцев и десантниках.
            Александр романов
            1. nemec55 Сегодня, 09:20
              Еще раз прошу,заидите на страницу Сладкова и сделаите скрин того,что он написал.Вместе посмотрим,обсудим.

              Не нашел , hi
              Надо же мне так angry вляпаться
              nemec55
        2. eaz Сегодня, 08:10
          ты чё психанул то Саша?
          eaz
          1. Александр романов Сегодня, 08:43
            Цитата: eaz
            ты чё психанул то Саша?

            Я не психую. Это нормальная реакция на фейковый текст .Дай прямую ссылку на страницу Сладкова с этим текстом. Я может плохо искал.Эта картинка уже три дня гуляет по инету
            Цитата: eaz
            и потери меня тоже шокируют. кончиться март будет всё известно из первых уст

            Сейчас ,кто то ,кому то мешает.Я весь инет перерыл.Стрелков уже дописался или допился,что цифру в 600 убитых вагнеровцев лупит. В современном мире существуют вещи,которые не возможно скрыть. В том числе и похороны вагнеровцев в России.Это махом разлетается по инету от родственников и друзей. Потому на слова " мамой клянусь всё так и было" не ведусь.
            Александр романов
            1. Александр War Сегодня, 08:56
              Тут прав Александр романов в том ,что будь такие даже не 600 а 100 или 200 убитых вагнеровцев Фонтанка уже трубила
              Александр War
            2. eaz Сегодня, 08:58
              ты ссылками живёшь???Или на диване проще?Хочу тебя удивить .у некоторых мамы жёны дети думают что они на вахте.не у всех...в интернете есть всё???тогда учись фильтровать инфу. повторюсь.мы про 1 чечню очень мало знаем..не торопись жить..ну а так как ты особо одарённый .МОИ ТАМ
              eaz
            3. Burbon Сегодня, 09:09
              Цитата: Александр романов
              Я не психую. Это нормальная реакция на фейковый текс

              фейк здесь только посты Сашеньки романова.....
              Burbon
        3. eaz Сегодня, 08:13
          извините но уж так получилось что воевали. именно по этому и говорю что там МОИ есть.
          eaz
          1. eaz Сегодня, 08:14
            и потери меня тоже шокируют. кончиться март будет всё известно из первых уст
            eaz
            1. Александр War Сегодня, 08:31
              Потери шокирующие ,как будто толпой 120 человек шли друг за другом
              Александр War
              1. eaz Сегодня, 08:34
                помимо точечных ударов есть и ковровые ....
                eaz
                1. Александр War Сегодня, 08:40
                  Там вообще много не поняток ,то арта и минометы ,то вертушки и AC-130 Spectre По технике на которой ЧВК Вагнер передвигалось тоже , три танка и несколько БРДМ
                  Александр War
                  1. eaz Сегодня, 08:48
                    наши дети про чечню мало что узнают то. а мы тут за персов хотим всё знать(((
                    eaz
                  2. Стирбьорн Сегодня, 09:59
                    Цитата: Александр War
                    Там вообще много не поняток ,то арта и минометы ,то вертушки и AC-130 Spectre По технике на которой ЧВК Вагнер передвигалось тоже , три танка и несколько БРДМ

                    вначале арта, потом с воздуха добивали. Потери большие вполне допускаю, потому что ехали по открытой местности колонной, даже без пзрк, ибо никто не ожидал, что янки вдарят
                    Стирбьорн
                    1. Ратуш Сегодня, 10:09
                      Цитата: Стирбьорн
                      вначале арта, потом с воздуха добивали. Потери большие вполне допускаю, потому что ехали по открытой местности колонной, даже без пзрк, ибо никто не ожидал, что янки вдарят



                      Ну да.надеялись на веселый турпоход с распальцовкой и отжим бензоколонки у курдов...кто ж знал что это война и на войне стреляют...
                      Ратуш
                    2. Александр War Сегодня, 10:27
                      Что за командир такой ,что колонной ехали ?Тем более где находятся янки и их технику ЧВК Вагнер ,могли бы получить через коммерческие спутники
                      Александр War
                  3. tomket Сегодня, 10:51
                    Цитата: Александр War
                    По технике на которой ЧВК Вагнер передвигалось тоже , три танка и несколько БРДМ

                    И что , 200 человек на трех танках и брдм уместились?
                    tomket
                    1. Александр War Сегодня, 10:52
                      Я и говорю не понятки!
                      Александр War
        4. Burbon Сегодня, 08:46
          Цитата: Александр романов
          Хотя судя по комментариям многих комментаторов,раненых в голову тут не мало.А вроде и не воевали

          вы вот завели пластинку про фейк о ЧВК......а сами и есть этот фейк, так как опровергнуть не в силах , а воду льете....причем полностью без доказательную....это как называется? - правильно пропаганда!
          Burbon
          1. Александр War Сегодня, 08:51
            «Военное обозрение» провело собственную проверку распространяемых сведений и установило, что на самом деле информация имеет возможный фейковый подтекст и не основывается на точных подтверждениях со стороны кого бы то ни было, имеющего прямое отношение к вагнеровцам. Цитата возможный фейковый подтекст !
            Александр War
            1. Nix1986 Сегодня, 09:09
              Официальной инфы не будет ни от одного источника, поэтому лишь остается на свой взгляд смотреть инфу. По комментам ряда лиц также сильно сомневался бы, но подтверждение было от многих групп по наемникам в разных соцсетях, эти страницы не фейковые, возникли давно. Поэтому тут каждый лишь при своем мнении, верить им или нет.
              Nix1986
          2. Александр романов Сегодня, 09:13
            Цитата: Burbon
            , а воду льете....причем полностью без доказательную....это как называется? - правильно пропаганда!

            Слышь Вискарик ,то есть Бурбончик ,шел бы Собчак помолился.Время лошадиного намаза в Ельцин центре.
            Всё,свинчиваю я от Бурбонов и прочей интернет сыпи. Нормальным мужикам удачи в терках с ранеными в голову.
            Александр романов
            1. eaz Сегодня, 09:37
              Саня ты чО правда ??? Там наших убили
              eaz
    2. antiamerikan Сегодня, 07:41
      матрасные - "партнеры"
      а вагнер - "ихтамнет"
      antiamerikan
  29. куртка бейна Сегодня, 07:36
    Цитата: Александр War
    Игорь Стрелков
    10 фев в 22:28
    Действия
    По потерям в Сирии.

    Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.

    Меттис, заявлял, что потерь со стороны России в этом ударе нет. Коалиция об ударе заранее предупреждала российскую сторону и я даже не представляю, насколько нужно не дружить с головой, что бы послать туда ЧВК. Так что, сильно сомневаюсь в потерях вагнеровцев.
    куртка бейна
    1. eaz Сегодня, 07:40
      доказывать ни чего не собираюсь.повторюсь МОИ ТАМ.но инфы по ясным обстоятельствам очень мало.но она есть.
      eaz
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 08:38
        Еаz. И мои тоже. И тожепишут про потери
        Рашнэйрфорс
        1. eaz Сегодня, 08:45
          в краснодарске по мешкам со вчера пакуют...больно
          eaz
          1. nemec55 Сегодня, 09:44
            в краснодарске по мешкам со вчера пакуют...больно

            Тот случай когда хочется что бы человек был не прав
            nemec55
          2. crona Сегодня, 11:01
            Нет такого города "краснодарске" пиз@бол
            crona
    2. nemec55 Сегодня, 08:29
      Дай то Бог что бы было так
      nemec55
      1. nemec55 Сегодня, 09:36
        Дай то Бог что бы было так

        Я про это

        Меттис, заявлял, что потерь со стороны России в этом ударе нет. Коалиция об ударе заранее предупреждала российскую сторону и я даже не представляю, насколько нужно не дружить с головой, что бы послать туда ЧВК. Так что, сильно сомневаюсь в потерях вагнеровцев.
        nemec55
        1. eaz Сегодня, 09:45
          я с ним сижу и спрашиваю:так ты братан наёмник??(чечню 1 вместе были) он говорит:это такая работа,и я считаю её хорошей(2 чечни давно1)(2 донбасс)(2 сирия)
          eaz
  30. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  31. фрезер Сегодня, 07:59
    Справедливости ради, слухи появились не на пустом месте, т. к. американцы в тот день кого-то расфигачили. Даже по новостям говорили, что дескать, коалиция нанесла удар по про-асадовским силам.
    фрезер
  32. Гардамир Сегодня, 08:06
    Глупое обсуждение. Ни у ого нет доказательств ни за, ни против. Но все приняли определённую точку зрения. Скажем так российскому МО я не склонен доверять, хотя бы потому что о гибели лётчика Филлипова, мы все узнали из соцсетей, и только потом через сутки МО зашевелилось.
    Будем ждать доказательств.
    Гардамир
    1. eaz Сегодня, 08:16
      а какже российское ЧВК??????
      eaz
      1. eaz Сегодня, 08:18
        почитайте Сладкова ещё разок
        eaz
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:01
      Цитата: Гардамир
      Скажем так российскому МО я не склонен доверять

      наше ВО отрицает там наличие чвк, поэтому и ничего подтверждать относительно этой темы не будет hi
      Стирбьорн
  33. pvv113 Сегодня, 08:35
    Украинские СМИ живо ухватились

    Брехать - им не привыкать
    pvv113
  34. егерь650 Сегодня, 08:40
    Всегда и везде все стороны занижают потери. Опровежение - своего рода рекламма, Гиркин всегда уже давно тролит Композитора. Неровно дышит.
    егерь650
  35. eaz Сегодня, 09:03
    Вы вот мужики думаете... кто то тролит ..а я пойду возьму чекан и помяну..вот и всё
    eaz
  36. Влад Морозов Сегодня, 09:11
    Гиркин наиграется в военно-полевые игры потом выдаёт пьяные сны за реальность, Сидел бы уж лучше в кабинете истории
    Влад Морозов
  37. Foxmara Сегодня, 09:29
    Цитата: Muvka
    Т.е. опровергнуть могут только очевидцы, но нет доказательств очевидцев, что это факт. Вообще ни одного доказательства.

    Именно так! Тем и проще дезу распространять, что непонятно что опровергать.Выводить инфо о составе Вагнера - подарок всем разведкам. Не выводить - вот сволочи, подставили таких ребят и не защитили. И главное - выборы близко, "главная сволочь" сразу видна. Ну простая как два пальца схема, вилка. Но народ ведется.
    Foxmara
  38. bogart047 Сегодня, 09:33
    укросми ссылаются на минобороны США и его главу.
    bogart047
  39. mihey Сегодня, 09:43
    Че за лажу тут обсуждают военные люди? request
    Все же прекрасно знают численность взводов, рот, батальонов... Все прекрасно знают, что в ЧВК тупней не берут - все с боевым опытом, в том числе и командиры... Так откуда такое дерьмо на вентилятор? А если мозги включить? Мне уже смешно от того, что "колонна" спецов (!!!) тупо и только с автоматами (!!!) поперлась на территорию врага и потеряла фактически 2/3 ПДБ (!!!). А батальонов было 5 (!!!). Ну там что 1000+ человек что ли было только из ЧВК "Вагнер"? Давайте добавим сюда местных сирийцев и прокси из Ирана. Да просто уму не постижимо, как на такое можно купиться?
    P.S.: Заметьте, я не говорю, что потерь у наших там не было, но не 200 с лишним только "200". Даже если один погиб и то плохо.
    mihey
    1. eaz Сегодня, 09:55
      не хочется повторяться.но ...дайте хотя бы минимальную инфу которая у вас есть.у меня есть я привёл то что знал на 18:00по москве.сз первых уст.какие ещё вопросы?за свои слова отвечаю(верю своим)
      eaz
      1. mihey Сегодня, 10:06
        Еще разок. Вопрос: "Наши ребята там в составе полка в атаку ходят?"
        А вообще я бы по телефону проверил соту, где Ваш товарищ находится... Извините, ничего личного, но для меня это не бизнес.
        mihey
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 10:10
      Цитата: mihey
      Так откуда такое дерьмо на вентилятор? А если мозги включить? Мне уже смешно от того, что "колонна" спецов (!!!) тупо и только с автоматами (!!!) поперлась на территорию врага и потеряла фактически 2/3 ПДБ (!!!). А батальонов было 5 (!!!). Ну там что 1000+ человек что ли было только из ЧВК "Вагнер"? Давайте добавим сюда местных сирийцев и прокси из Ирана. Да просто уму не постижимо, как на такое можно купиться?P.S.: Заметьте, я не говорю, что потерь у наших там не было, но не 200 с лишним только "200". Даже если один погиб и то плохо.

      Тоже об этом думал. Как можно идти отжимать что то у курдов, если их опекают американцы? Если была массовая гибель наших ребят, то обстоятельства произошедшего в открытом доступе появятся не скоро. Ждем.
      IGOR GORDEEV
  40. Не либероид Русский Сегодня, 09:53
    а кто этот гиркин ? иксперд для укросми ? или забытое днище, которое решило так о себе напомнить ?
    Не либероид Русский
    1. nemec55 Сегодня, 10:01
      а кто этот гиркин ? иксперд для укросми ? или забытое днище, которое решило так о себе напомнить ?

      Это тот человек который в свое время неплохо так отстаивал интересы Русских на Русской территории и благодаря тому что конфликт с внаукраине был нашей власти неугоден его наши верхи при помощи сми и нервостеников Кургинянов размазали в пух и прах
      nemec55
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 10:26
        Цитата: nemec55
        Это тот человек который в свое время неплохо так отстаивал интересы Русских на Русской территории и благодаря тому что конфликт с внаукраине был нашей власти неугоден его наши верхи при помощи сми и нервостеников Кургинянов размазали в пух и прах

        Мое мнение, что американцам очень хотелось, чтобы мы ввязались в войну на Украине. Если я не ошибаюсь Гиркин призывал к активному военному вмешательству РФ на Украине.
        IGOR GORDEEV
        1. nemec55 Сегодня, 10:49
          Мое мнение, что американцам очень хотелось, чтобы мы ввязались в войну на Украине. Если я не ошибаюсь Гиркин призывал к активному военному вмешательству РФ на Украине.

          Уверен гадостей у Американцев хватит на каждого из нас по 100 раз , там где русский человек ( все мы жители России ) думаем как быть в каждой конкретной ситуации Американцы тупо достают еще пару гадостей с своего бездонного мешка неприятностей и вываливают для нас
          Мы одно разгрести не успели а нам сюрприз из десятка других уже подготовлен
          И не факт что отжав в свое время Донбас мы бы сейчас пожинали плоды беспредела по всему востоку украины
          nemec55
  41. Доктор Хаб Сегодня, 09:57
    Это и есть информационная война. И цели она имеет определенные- расшатывание общества. Не знаю как, но государство должно бороться с такими вещами.
    Доктор Хаб
  42. Росомаха Сегодня, 10:01
    Цитата: Stas157
    Цитата: Мар.Тира
    У Гиркина язык как метла.После отставки совсем стал нытиком.Ему ли не знать,что за каждым словом таких авторитетных людей следят,и используют их в своих целях.

    Метла... нытик... Что то более вразумительное можете написать? В чем вас Стрелков обманул конкретно? В том что за Путина не стал выступать?
    Вот тут толпа опять беснуется, героя грязью поливают, при чем совершенно безосновательно! Я до сих пор понять не могу, какое же страшное преступление совершил Стрелков, чтобы столько помоев на него выливали? Как же все таки легко, из героя сделать изгоя, если он вдруг выступил против кремлевских!
    С Грудининым, кстати, то же самое происходит. Льют из всех ведер!

    Согласен на все 100 процентов, нельзя поливать грязью не обосновано, никто не знает кто и как бы повел себя в той ситуации...
    Росомаха
  43. скептик31 Сегодня, 10:09
    Фейк не фейк, но нельзя отрицать, что МО говорит исключительно про военнослужащих и очень аккуратно. И это очень подозрительно. Больше того, когда пошли слухи, они вообще замолчали. А такое молчание, как правило, говорит о многом.
    скептик31
  44. Kapitan1967 Сегодня, 10:24
    Звонил узнавал, есть потери, количество говорить не буду- нет фактов, есть видео растрела предположительно с самолета типа "Геркулес" колонны грузовиков (5 авто типа КАМАЗ)с пехотой, высота солидная, огонь велся через ночник. Говорится про 5ый отряд.
    Kapitan1967
    1. mihey Сегодня, 10:47
      Пять КАМАЗов - приблизительно 100 человек. Ну... более менее похоже на правду в части общего количества л/с. "Геркулес" - турбовинтовая машинка - ее за 100 км (т.е. далеко) слышно в условиях Сирии, если модернизированный под ударный то с 6-7 тыс. м мог отработать, но пушками, что точностью не будет отличаться... Здесь маловероятно.
      mihey
  45. Berkut24 Сегодня, 10:34
    Кстати, сегодня сами аменриканцы заявили, что русских там точно не было. А Гиркин, судя по всему, так и остался шоуменом и реконструктором с претензией на место темнейшего. Методы те же что и у Собчачки.
    Berkut24
  46. CJIOBO Сегодня, 10:35
    Удивительное рядом. Несколько лет амерекосы делали налеты и уничтожали то металлалом то два три боевика. Большие потери были если они наносили удары по скоплению типа свадеб церквей и тд. А тут 200 ссо. специально собрались в кучу и стали спокойно смотреть как по ним работают.
    CJIOBO
  47. anjey Сегодня, 10:38
    Украинские СМИ живо ухватились за публикацию Стрелкова (Гиркина), при этом, убрав из неё слова «возможно» и «деза»,
    воспитанная в бандеровском духе украина ,вся только и делает что ссыт кипятком от радости, хотя возможно этот фейк и подготовлен на территории бандер, та же аудиозапись, которая выложена в интернете,хочется верить что это оскал информационной войны, но масса радости бандер -вызывает отвращение от этой мерзости -убогих духом и историей ,почитателей бандеровских идей, да и идей ли,обычного предательства и терроризма....
    anjey
  48. Bronevick Сегодня, 10:42
    От куда всё это Гиркин то знает? Он что генерал всех войск Всея Руси?
    Bronevick
  49. Старый военрук Сегодня, 10:44
    Пошла писать губерния и источники исчерпывающе достоверные. Что значит хороший урожай пшеницы твёрдых сортов, есть из чего делать спагетти, а уж уши-то всегда найдутся.
    Старый военрук
  50. Житель Урала Сегодня, 10:55
    В итоге стало ясно, что ничего не ясно.
    Кто-то в комментариях пишет, что этого не, потому что так быть не может.
    Или потому что это сказал Гиркин. Гиркин известная личность, в последнее время обижен на наши действия в Сирии, и весь негатив, который там происходит он естественно приукрасит и раздует. Скорее всего у Гиркина информация по 2-3 погибшим, ну и он "догадывается" что - не все знает, значит около 100. Потом весьма странно он же заявляет, что удивлен количеством погибших более 600, хотя там ЧВК-всего около 500 человек.
    Из всех обрывком становится ясно, что ЧВК там все=-таки присутствовало.
    Единственно, у Вагнера как я понял в чвк воюют не только русские, но и сирийцы. По поводу гибели такого количества, скорее всего - фейк.
    Житель Урала
  51. толя ежик Сегодня, 10:57
    Прям как во вторую мировую... шли танковые колонны и тут на тебе налет мессеров..вот это "новость" всем новостям новость.кто писал эту "лапшу" вообще профан....особенно поразило-"..колонна остановилась и ..." прям стали и ждали пока их расх..ат. Для аффтора-колоннами ходят кастрюленосители на свои сборища..а тут прям "Вагнеровцы" собрались стотысчась и помаршировали..
    толя ежик
  52. anvar1 Сегодня, 11:00
    А это чьё ?-
    https://www.facebook.com/bouslanews/posts/2305579
    302801673
    anvar1
    1. nemec55 Сегодня, 11:03
      [quote]https://www.facebook.com/bouslanews/posts/
      2305579
      302801673/quote]
      Это СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА говорит
      nemec55
      1. nemec55 Сегодня, 11:05
        О нет еще вот что то говорит
        قام الجيش العربي السوري بمساعدة القوات العسكرية الخاصة والتي اسمها فاغنير, عملية خاصة تستهدف عمليات استطلاع وقتل بعض افراد المجموعات المسلحة والتي لها العلاقة باسقاط الطائرة سو-25 ومقتل طيار القوات الفضائية الروسية رومان فيليبوف في محافظة ادلب

        По моему это на древне немецком наречии
        nemec55
  53. voyaka uh Сегодня, 11:05
    Какой бы не был этот Вагнер и его отряд, но
    ясно, что погибло сразу и одновременно больше сотни русских.
    И ни какого сочувствия со стороны большинства участников форума sad
    Когда эти ребята мелькали на видео при штурме Пальмиры, Дер-Зора и
    наступления вдоль Ефрата - все воодушевлялись: "наши!"
    Когда они потерпели поражение, их уничтожили внезапным авиаударом - "не наши",
    "ничего не знаем", "фейки". Странно recourse .
    voyaka uh
    1. Александр War Сегодня, 11:17
      Где у вас доказательства ,что погибло больше 100 где?А вот сочувствие есть,делают одну работу что и наши военные в Сирии,борются с террористами!
      Александр War
      1. Иван Тарава Сегодня, 11:24
        Это как вера в Бога. Для них главное верить.
        Иван Тарава
  54. weksha50 Сегодня, 11:09
    Честно говоря, - жаль, что Гиркин_Стрелок, за которого несколько лет назад здесь, на ВО, рвали на груди рубаху почти все, сейчас всё чаще и чаще выставляется в каком-то неприглядном свете... Что ЭТО ? И что было ДО этого ? Где правда, братья ?
    А насчет гибели вагнеровцев... Да ясен хвост, что они не сидят в тылу, и - естественно, - несут потери...Война... Но вот, если информация о том, что американцы точно знали, что колонна состояла из россиян (какая разница, официальные ССО ВС РФ или неофициальная ЧВК) и нанесли такой жестокий удар, то - долг платежом красен... И не только красен, но и - обязателен во много превосходящем размере... hi
    weksha50
  55. Петр Царь Сегодня, 11:20
    Мутная история. Больше смахивает на фейк, так как нет пруфов. Бармалеи всегда хвастаются когда грязь делают. Скажем так, верблюд насрал посреди пустыни и через 5 минут уже в сети кишит роликами, фото со всех ракурсов, а тут тишина. Странно. А в ВК читал уже люди собираются в Питере служить панихиду по убиенным. Походит на массовую фэйк-атаку. Некоторые, большие группы, форсят эту тему и закрывают коменты. Постят высказывания известных людей(проверял, фейковые), а где коменты открыты трут нещадно даже намёки на то : "а где пруфы?"
    Петр Царь
  56. Sergey Kiryushin Сегодня, 11:25
    Гиркин личность сомнительная и доверия не заслуживающая. Американцы, даже при условии наличия доказательств, всё равно бы промолчали про гибель русских. Это им не выгодно на данном этапе. Тем более, если это "частники". "Бармалеи" будут видеть русских в каждом трупе, ибо им надо постоянно доказывать самим себе, что они - "могучие воины". МО и МИД ничего не скажут. Имеют законное право. Про моральное говорить не будем, ибо не та ситуация. Правду узнаем из мемуаров тех, кто там был и уцелел спустя годы.
    Допускаю гибель нескольких человек, которые могли быть среди ассадовцев в качеств инструкторов, ибо та безалаберность, с которой они выдвигались и район куда они выдвигались выдают исключительно местную инициативу.
    Sergey Kiryushin
  57. Геннадий Бережнов Сегодня, 11:42
    Гиркин продолжает "мучиться" и ждёт, а что получится! Неудачник однако.
    Геннадий Бережнов
  58. RUS33 Сегодня, 11:43
    Цитата: Зяблицев
    В таких фейках до 18 марта недостатка не будет - "в Сирии погибла 384 ударная армия на ""Искандерах"! Инфа 100%!",

    На Окраине то уже давно всю армию России покрошили.Чего они врут про Сирию?
    RUS33
  59. serezhasoldatow Сегодня, 11:52
    Раньше это называлось ОБС, теперь ОХС (один хохол сказал). Ахинею легче нести, чем бревно.
    serezhasoldatow
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