12:04 12 февраля
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Главный эстонский разведчик: Туристы на ЧМ-2018 по футболу в России станут целями для шпионажа

Британская газета The Times публикует материал со ссылкой на главу службы внешней разведки Эстонии Микка Маррана, который выступил с предупреждением в отношении футбольных болельщиков, собирающихся посетить Россию во время ЧМ-2018. По словам Маррана, футбольные фанаты должны быть в России непременно осторожными, так как могут стать «целью для агентов под прикрытием».

Главный эстонский разведчик заявляет, что иностранные туристы в России могут стать объектами для «угроз и шантажа».

Из заявления Маррана:
Туристы могут выдать много информации, когда приезжают в Россию: имена, адреса, номера полисов социального страхования. Потом эти данные заносятся в базы данных российских спецслужб.



Главный эстонский разведчик: Туристы на ЧМ-2018 по футболу в России станут целями для шпионажа


Марран заявляет, что не каждый турист будет «целью российских агентов». В качестве целей изберут высокопоставленных чиновников, лиц, имеющих отношение к ведению бизнеса.

Британский журналист поинтересовался у эстонского разведчика, «применят ли русские медовые ловушки» (шпионаж с использованием девушек с пониженной социальной ответственностью). Марран заявил: «Почему нет?», видимо, понимая толк в деле...

Обращает на себя внимание тот факт, что такого рода заявления представляет человек, который сам давно работает «на пульте управления» у британских и американских спецслужб. Тот факт, что даёт Марран интервью об «опасностях ЧМ-2018 по футболу в России» именно британскому крупному изданию, о многом говорит. Интересно, когда в последний раз глава внешней разведки Британии давал интервью эстонской газете?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 07:01
    Зачем нам агенты... Да же такая уважаемая организация как ЦРУ... Основную информацию черпает в соц сетях....
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:13
      Пусть свои кирпичи и камни с закладками оставляют дома, ну а девочки с большой вероятностью будут представителями СБУ. Не так обидно будет. smile
      ul_vitalii
    2. влад66 Сегодня, 09:16
      Британский журналист поинтересовался у эстонского разведчика, «применят ли русские медовые ловушки» (шпионаж с использованием девушек с пониженной социальной ответственностью). Марран заявил: «Почему нет?», видимо, понимая толк в деле...

      Так уже во всю готовятся.....Путаны с Украины laughing
      влад66
    3. sgazeev Сегодня, 10:09
      Цитата: Vard
      Зачем нам агенты... Да же такая уважаемая организация как ЦРУ... Основную информацию черпает в соц сетях....

      Вопрос,а пригласят ли из Тормозании туристов.. stop
      sgazeev
      1. LSA57 Сегодня, 10:52
        Цитата: sgazeev
        Вопрос,а пригласят ли из Тормозании туристов..

        а разве туристов приглашают? belay тем более на ЧМ?
        LSA57
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:01
    Ну все знают ничего от них не скроешь . request wassat
    Spartanez300
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Эстонцев нужно вербовать за три года до события, на котором они должны или хотят быть! wassat А то они пока растормозятся, пока начнут наберать обороты, и следующий чемпионат мира по футболу пройдет!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
      Цитата: Геркулесыч
      Эстонцев нужно вербовать за три года до события

      и говворрить меедлеенннноооо...
      андрей юрьевич
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:06
        Мда,отсюда вопрос-а этот Микка Марран точно эстонец? lol ..или импортный босяцкий подгон? lol
        ДЕДПИХТО
    2. LSA57 Сегодня, 10:54
      Цитата: Геркулесыч
      А то они пока растормозятся, пока начнут наберать обороты, и следующий чемпионат мира по футболу пройдет!

      так и инфа уже устареет no laughing
      LSA57
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    выступил с предупреждением
    Соглашусь с автором. Песня действительно написана в Англии, которая одна из первых начала наезжать на будущий чемпионат. Представляю с каким "умным и значимым" лицом давал интервью главный эстонский разведчик. Куда КГБ (ФСБ) и ЦРУ до эстонской разведки. Учиться и учиться долго и упорно, чтобы достичь такого уровня.
    rotmistr60
    1. midivan Сегодня, 08:17
      Цитата: rotmistr60
      Представляю с каким "умным и значимым" лицом давал .

      Советы      , главный, эстонский разведчик своей жене, как правильно вставить "Тампакс" , чтобы КГБ туда жучка не внедрили yes- Глядя на его рожу на фотке laughing
      midivan
    2. LSA57 Сегодня, 10:55
      Цитата: rotmistr60
      Учиться и учиться долго и упорно, чтобы достичь такого уровня.

      это сколько тормозов надо поставить laughing
      LSA57
  5. seregatara1969 Сегодня, 07:20
    чтоб стать целью необходимо хоть что то знать!
    seregatara1969
    1. LSA57 Сегодня, 10:57
      Цитата: seregatara1969
      чтоб стать целью необходимо хоть что то знать!

      так они и так много знают laughing
      Туристы могут выдать много информации, когда приезжают в Россию: имена, адреса, номера полисов социального страхования. Потом эти данные заносятся в базы данных российских спецслужб.

      это очень ценная для нас инфа
      LSA57
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:24
    Фига се он перечень "секретной информации" озвучил, что наши могут выведать. Детский лепет. Сбором и проверкой информации о въезжающих гражданах враждебно настроенных стран занимаются все адекватные спецслужбы всех стран. Чего он только не добавил, что среди туристов будет достаточное число шпионов всех мастей...
    Alex-a832
    1. свой1970 Сегодня, 09:23
      вообще-то эти данные сообщают ВСЕ иностранцы при получении визы....
      За наших не знаю пограничников - в Казахстане при въезде - выезде ВСЕХ еще и фотографируют(и видимо какая-то программа сверяет фото паспорта и фото живое)
      свой1970
  7. AVGUST Сегодня, 07:47
    Вот сходу зародилось, уважаемые модераторы, ну как можно пропускать такие статьи в которых даже в названии уже ошибка ........ что значит "станут целям" .........наверное должно звучать, как "станут целями", а то получается "все татары кроме Я, все в трава, а я в кусты"........ВСЁ, а теперь пойду почитаю содержание статьи .........
    AVGUST
  8. Bulrumeb Сегодня, 07:53
    Туристы могут выдать много информации, когда приезжают в Россию: имена, адреса, номера полисов социального страхования.

    точно, пачками вас вербовать будут, адрес и номер полиса вот ведь ценнейшая информация
    Bulrumeb
  9. Александр War Сегодня, 08:02
    Был недавно обмен с эстонией
    Александр War
    1. Bronevick Сегодня, 10:46
      Кого на кого меняли?
      Bronevick
      1. Александр War Сегодня, 10:49
        Приговоренного в России за шпионаж к 12 годам лишения свободы эстонского бизнесмена Райво Суси сегодня обменяли на Артема Зинченко https://rus.postimees.ee/4405009/foto-i-video-kap
        o-prigovorennyy-v-rossii-k-12-godam-rayvo-susi-ve
        rnulsya-v-estoniyu
        Александр War
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 08:06
    Олимпиаду почти отработали , готовят почву для истерии перед ЧМ2018
    КВУ-НСвД
  11. лысова Сегодня, 08:11
    --- " В качестве целей изберут высокопоставленных чиновников, лиц, имеющих отношение к ведению бизнеса " - Ну как тут не применить "Медовые ловушки", если эти лица знают --- " имена, адреса, номера полисов социального страхования " - дурдом какой то.
    лысова
  12. zivXP Сегодня, 08:19
    Извините, но режет глаз. Быть может автор не русский и потому русский язык плохо знает, но хотя бы заголовки писать нужно грамотно. Есть простой способ выяснить какой падеж будет в слове - это задать проверочный вопрос к этому слову. (Это на уровне 6 класса) Туристы станут ЧЕМ? Целями, а не целям.
    zivXP
    1. zivXP Сегодня, 09:11
      Автору + за оперативность
      zivXP
  13. Звездочка Сегодня, 08:26
    Надо вспомнить Фантомаса.
    Всех болельщиков при возвращении домой надо подменить нашими кадровыми офицерами.
    Звездочка
  14. prior Сегодня, 08:54
    Великая футбольная европейская страна Эстония громко заявила об "агрессивной" России.
    Эстонским разведчикам памперсы следовало бы менять регулярно и своевременно!
    prior
  15. Пленник Сегодня, 09:28
    Сразу видать главный разведчик. Не главный бы предупредил, что на Сочинской олимпиаде будут вербовать.
    Пленник
    1. Дормидонт Сегодня, 09:41
      А рядовые готовятся к олимпиаде-80
      Дормидонт
  16. Дормидонт Сегодня, 09:40
    В эстонские разведчики без справки об умственной отсталости не берут. А в начальники - только с наследственным тяжелым кретинизмом
    Дормидонт
  17. Berkut24 Сегодня, 10:16
    Боятся, что их агенты станут двойными?
    Berkut24
  18. zivXP Сегодня, 11:49
    А что означает желтый значок на лацкане его пиджака?
    zivXP
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