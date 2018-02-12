Главный эстонский разведчик: Туристы на ЧМ-2018 по футболу в России станут целями для шпионажа

Туристы могут выдать много информации, когда приезжают в Россию: имена, адреса, номера полисов социального страхования. Потом эти данные заносятся в базы данных российских спецслужб.

Британская газета The Times публикует материал со ссылкой на главу службы внешней разведки Эстонии Микка Маррана, который выступил с предупреждением в отношении футбольных болельщиков, собирающихся посетить Россию во время ЧМ-2018. По словам Маррана, футбольные фанаты должны быть в России непременно осторожными, так как могут стать «целью для агентов под прикрытием».Главный эстонский разведчик заявляет, что иностранные туристы в России могут стать объектами для «угроз и шантажа».Из заявления Маррана:Марран заявляет, что не каждый турист будет «целью российских агентов». В качестве целей изберут высокопоставленных чиновников, лиц, имеющих отношение к ведению бизнеса.Британский журналист поинтересовался у эстонского разведчика, «применят ли русские медовые ловушки» (шпионаж с использованием девушек с пониженной социальной ответственностью). Марран заявил: «Почему нет?», видимо, понимая толк в деле...Обращает на себя внимание тот факт, что такого рода заявления представляет человек, который сам давно работает «на пульте управления» у британских и американских спецслужб. Тот факт, что даёт Марран интервью об «опасностях ЧМ-2018 по футболу в России» именно британскому крупному изданию, о многом говорит. Интересно, когда в последний раз глава внешней разведки Британии давал интервью эстонской газете?