Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пентагон: Россия мешает нам разгромить террористов в Сирии
В американском военном ведомстве заявили о том, что (кто) мешает коалиции во главе США «окончательно победить террористов» в Сирии. По словам представителя Пентагона, этим фактором является (внимание!) Россия. В отчёте генерального инспектора Минобороны США, на которого ссылается Russia Today, говорится о том, что именно российское военное присутствие в Сирии «мешает США бороться с террористами».
В Пентагоне заявляют, что российские лётчики «допускают опасные маневры вблизи американских боевых самолётов».
Из материала:
В Минобороны США заявили, что «крайне обеспокоены» заявлениями Москвы о том, что США должны завершить операцию в Сирии после того, как президент США Трамп объявил о 100%-ном освобождении САР и Ирака от ИГИЛ (*запрещено в РФ). Пентагон считает, что такие заявления «недопустимы», так как это «является давлением на американскую коалицию».
Если Соединённым Штатам для окончательного разгрома террористов в Сирии мешает российское военное присутствие, то, интересно, что (кто) в таком случае мешает Пентагону разгромить террористов, например, в Афганистане, где натовский военный контингент находится с 2002 года?
В Пентагоне заявляют, что российские лётчики «допускают опасные маневры вблизи американских боевых самолётов».
Из материала:
Такие действия России провоцируют риск непреднамеренного открытия огня.
В Минобороны США заявили, что «крайне обеспокоены» заявлениями Москвы о том, что США должны завершить операцию в Сирии после того, как президент США Трамп объявил о 100%-ном освобождении САР и Ирака от ИГИЛ (*запрещено в РФ). Пентагон считает, что такие заявления «недопустимы», так как это «является давлением на американскую коалицию».
Если Соединённым Штатам для окончательного разгрома террористов в Сирии мешает российское военное присутствие, то, интересно, что (кто) в таком случае мешает Пентагону разгромить террористов, например, в Афганистане, где натовский военный контингент находится с 2002 года?
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти