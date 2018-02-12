12:05 12 февраля
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Пентагон: Россия мешает нам разгромить террористов в Сирии

В американском военном ведомстве заявили о том, что (кто) мешает коалиции во главе США «окончательно победить террористов» в Сирии. По словам представителя Пентагона, этим фактором является (внимание!) Россия. В отчёте генерального инспектора Минобороны США, на которого ссылается Russia Today, говорится о том, что именно российское военное присутствие в Сирии «мешает США бороться с террористами».

В Пентагоне заявляют, что российские лётчики «допускают опасные маневры вблизи американских боевых самолётов».

Из материала:
Такие действия России провоцируют риск непреднамеренного открытия огня.



В Минобороны США заявили, что «крайне обеспокоены» заявлениями Москвы о том, что США должны завершить операцию в Сирии после того, как президент США Трамп объявил о 100%-ном освобождении САР и Ирака от ИГИЛ (*запрещено в РФ). Пентагон считает, что такие заявления «недопустимы», так как это «является давлением на американскую коалицию».



Если Соединённым Штатам для окончательного разгрома террористов в Сирии мешает российское военное присутствие, то, интересно, что (кто) в таком случае мешает Пентагону разгромить террористов, например, в Афганистане, где натовский военный контингент находится с 2002 года?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 58

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 07:14
    Им ныть то не надоело? Их туда вообще не кто не звал... могут лесом идти.
    Alex_Rarog
    1. влад66 Сегодня, 09:34
      Ну да ну да laughing Известно что мешает плохому танцору. wassat
      влад66
    2. sgazeev Сегодня, 10:14
      Цитата: Alex_Rarog
      Им ныть то не надоело? Их туда вообще не кто не звал... могут лесом идти.

      Наглеют от бессилия.
      sgazeev
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 07:14
    Без слов...
    Террористы прикрывают террористов ну или ",,,Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку" (с)
    Диванный Хенераль
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Ну, прямо общепланетные плохие танцоры, которым вечно я-то то или кто то мешает! wassat
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:18
      что (кто) в таком случае мешает Пентагону
      - плохому танцору, знаете, что мешает ! tongue
      Uncle Lee
      1. mihey Сегодня, 11:36
        причем эти танцоры не могут понять: правое левому или левое правому... winked
        mihey
    2. Sirocco Сегодня, 07:36
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, прямо общепланетные плохие танцоры,

      Вспомнил анекдот на эту тему, и про этих персонажей.
      Едут два ковбоя, вдруг один увидел туалет и говорит другому:
      - Подожди здесь, я быстро.
      Проходит час, второй, третий, а его все нет. Ну второй решил сам
      заглянуть. Заходит в туалет и слышит голос:
      - Тихо Джо, меня кто-то держит за яйца.
      - Дональд, твою мать, ну ты бы еще себе на уши наступил!
      И тут также, хотя этот фейк как всегда расчитан на внутреннего потребителя блока НАТО.
      Sirocco
    3. BerBer Сегодня, 08:55
      Про яйца и танцора многие подумали. У меня тоже первая мысль такая же. laughing
      BerBer
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:15
    Ну скажем ,не разгромить,а переобуть,причём на лету.Для новой борьбы с Асадом.
    Мар.Тира
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Как обычно с больной головы на здоровую. Уже сами понимают, что их "уши" торчат везде где процветает терроризм. И по старой привычке - вали все на Россию, о тебе может не вспомнят.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    А они в Сирию точно пришли только воевать , или как всегда -якобы воевать, а попутно и мародерствовать как в Ливии и в Ираке?
    Геркулесыч
    1. куртка бейна Сегодня, 07:26
      Цитата: Геркулесыч
      А они в Сирию точно пришли только воевать , или как всегда -якобы воевать, а попутно и мародерствовать как в Ливии и в Ираке?

      А можно факты мародёрства?
      куртка бейна
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:33
        Вы по зомбиящику не лицезрели разграбление музеев Ирака вояками из сша? И мировые шедевры истории и архнологические находки именно в сша и уходили! Я молчу про личное золотое оружие Хуссейна, как и про деньги из иракских банков -все это теперь ищите в сша! Скандалов тогда было по поводу мародерства вояк из сша великое множество!
        Геркулесыч
        1. куртка бейна Сегодня, 07:37
          Цитата: Геркулесыч
          Вы по зомбиящику не лицезрели разграбление музеев Ирака вояками из сша?

          Нет, не лицезрел. Покажете?
          куртка бейна
      2. zyzx Сегодня, 07:45
        А вас уважаемый в гугле забанили? Например как грабили дворец Саддама,музеи Багдада.
        zyzx
        1. куртка бейна Сегодня, 07:52
          Цитата: zyzx
          А вас уважаемый в гугле забанили? Например как грабили дворец Саддама,музеи Багдада.

          Ну так покажите, в чём проблема?
          куртка бейна
          1. Alexanast Сегодня, 08:49
            Цитата: куртка бейна
            Ну так покажите, в чём проблема?


            Да ты глаза - то открой...
            Alexanast
            1. куртка бейна Сегодня, 08:59
              Цитата: Alexanast
              Цитата: куртка бейна
              Ну так покажите, в чём проблема?


              Да ты глаза - то открой...

              А вас уважаемый в гугле забанили?

              Вы по зомбиящику не лицезрели разграбление музеев Ирака вояками из сша?

              мародерствовать как в Ливии и в Ираке?

              Так покажете или нет, я не пойму?
              куртка бейна
          2. Варяг_0711 Сегодня, 08:58
            куртка бейна Сегодня, 07:52 ↑ Новый
            Ну так покажите, в чём проблема?
            А оно вам надо? Зачем кормить явного тролля?
            Ау, мы вас раскусили Гриша Винников, или как вас там теперь в америках зовут Грэг Вайнер кажется...? laughing
            Варяг_0711
            1. куртка бейна Сегодня, 09:12
              Цитата: Варяг_0711
              куртка бейна Сегодня, 07:52 ↑ Новый
              Ну так покажите, в чём проблема?
              А оно вам надо? Зачем кормить явного тролля?

              Тролль - это тот человек, который просит предоставить подтверждение ваших слов, а вы (вчетвером) этого сделать не в состоянии? Ну, ок.

              Цитата: Варяг_0711

              Ау, мы вас раскусили Гриша Винников, или как вас там теперь в америках зовут Грэг Вайнер кажется...? laughing

              Лучше бы вы Гугл "раскусили" в котором меня забанили. recourse
              куртка бейна
              1. Варяг_0711 Сегодня, 09:35
                куртка бейна Сегодня, 09:12 ↑
                Тролль - это тот человек, который просит предоставить подтверждение ваших слов, а вы (вчетвером) этого сделать не в состоянии? Ну, ок.
                Никакие подтверждения вам на самом деле не нужны, не смешите меня. Был бы вменяемый человек или сам нашел бы, или бы помогли в самом деле. Но вы же здесь не за этим, верно? А раз так, то зачем о вас пачкаться? Вы обычный, стандартный, серенький тролль, с не понятным ником, без имени, без флага и без Родины. Таких на ВО в последнее время стало пруд пруди, однодневки, которым сейчас с отменой минусов дали волю, вот вы и резвитесь во всю, ну да Бог вам судья, резвитесь пока ветер без камней...
                Варяг_0711
                1. куртка бейна Сегодня, 09:44
                  Цитата: Варяг_0711
                  куртка бейна Сегодня, 09:12 ↑
                  Тролль - это тот человек, который просит предоставить подтверждение ваших слов, а вы (вчетвером) этого сделать не в состоянии? Ну, ок.
                  Никакие подтверждения вам на самом деле не нужны, не смешите меня. Был бы вменяемый человек или сам нашел бы, или бы помогли в самом деле.

                  Почему не нужны? Нужны. Я искал и не нашёл. Так помогите мне, научите пользоваться Гуглом и "умойте" меня, в чём проблема я не пойму?
                  Что придумаете на этот раз?
                  куртка бейна
                  1. Варяг_0711 Сегодня, 09:56
                    Не в моих привычках кормить троллей! Мне вы не интересны и не приятны, чтобы вам чего либо показывать, или пытаться что либо вам доказать. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, у вас нет ни того, ни другого, да и не нужны вам никакие доказательства, вы здесь явно не правду ищите, так зачем вам потакать?
                    Можете не напрягаться, отвечать вам я не стану в любом случае. Я же сказал, вы мне не интересны... negative
                    Варяг_0711
                    1. куртка бейна Сегодня, 10:15
                      Цитата: Варяг_0711
                      Не в моих привычках кормить троллей! Мне вы не интересны и не приятны, чтобы вам чего либо показывать, или пытаться что либо вам доказать. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, у вас нет ни того, ни другого, да и не нужны вам никакие доказательства, вы здесь явно не правду ищите, так зачем вам потакать?
                      Можете не напрягаться, отвечать вам я не стану в любом случае. Я же сказал, вы мне не интересны... negative

                      Сделаю о вас пометку: "человек не отвечающий за свои слова". Прощайте.
                      куртка бейна
                    2. stasisto Сегодня, 10:20
                      Я не тролль, но неинтересны и неприятны пишется слитно, поскольку это новое слово, а противопоставления нет.
                      stasisto
  7. antiamerikan Сегодня, 07:20
    "партнеры"
    а россия продолжает покупать амерские трежерисы
    antiamerikan
    1. raw174 Сегодня, 09:43
      Цитата: antiamerikan
      а россия продолжает покупать амерские трежерисы

      слово то какое новомодное))) А они у нас двигатели для ракет покупают. Война войной, а деньги деньгами...
      raw174
    2. Ныробский Сегодня, 11:12
      Цитата: antiamerikan
      "партнеры"
      а россия продолжает покупать амерские трежерисы

      Во первых "Россия" пишется с большой буквы. Во вторых, американские ценные бумаги покупают десятки стран. В третьих, американские бумаги не покупают Непал, Бутан, Сомали и ещё десятки стран т.к. просто не на что. Есть страны, которые активно стремятся к уровню Сомали типа Уркаины, которая вообще уже ничто не покупает, а просто берёт в долг и продаётся оптом и в розницу.
      Ныробский
      1. mihey Сегодня, 11:41
        Как Вы могли на антиамериканца батон покрошить? Ужасть, что творится laughing
        mihey
  8. ланс Сегодня, 07:23
    смотря что (кого) считает пентагон террористами: нелегальные вооруженные формирования всех мастей местной шушеры или выбранное большинством народа правительство асада. может пора признать в сша что пентагон главный террорист планеты
    ланс
  9. seregatara1969 Сегодня, 07:32
    действия России провоцируют риск непреднамеренного открытия огня.

    непреднамеренно можно сделать только пук
    seregatara1969
  10. Alex-a832 Сегодня, 07:33
    Что-то не заметно активности полосатых на подконтрольной им территории в части истребления террористов. При этом ни Россия, не САА в этих районах не присутствуют. Или наши Вызывают у них параличь, если находятся ближе чем на 1000 км? Ну тады чупа-чупс америкосам за щеку, чтобы не ныли.
    Alex-a832
    1. stasisto Сегодня, 10:16
      Паралич мужского рода.
      stasisto
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:34
    А это смотря кого считать террористами! Если, как очень хочется полосатоухим, объявить террористом законного президента - то да, еще как мешают. wassat
    Горный стрелок
  12. askort154 Сегодня, 07:37
    Только RT и "Спутником" нам информационную войну не выиграть. Сейчас в Европе много сирийцев. Надо из них создавать протестные группы, чтобы они регулярно проводили акции протеста у посольств США в Европе, с требованиями вывода американцев из Сирии, так как они там находятся незаконно. Только так можно заставить западные СМИ сменить пластинку "белых касок". В советские времена так и поступали.
    askort154
    1. raw174 Сегодня, 09:46
      Цитата: askort154
      Сейчас в Европе много сирийцев. Надо из них создавать протестные группы,

      Скорее всего значительная часть Сирийцев в Европе не лояльны Ассаду, а следовательно и нам. Да и Сирийцев не так много там...
      raw174
  13. zyzx Сегодня, 07:43
    Лицемерие высшей пробы!
    zyzx
  14. Пленник Сегодня, 07:48
    У п-и-н-досов свое представление о терроризме и террористах. Террористы для них те, кто борется с прикормленными ими бандюками.
    Пленник
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 08:12
    Видать прищемляют всё что можно бармалеям , то "миротворцы" ноют , то коалиции наши самолёты мешают . Только нытьё гегемона как-то сразу наводит на размышления о его "гегемонистости"..
    КВУ-НСвД
  16. Александр War Сегодня, 08:22
    Добавлю видео http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas
    _dirty_secret
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 08:23
      http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas
      _dirty_secret тут еще есть
      Александр War
  17. LeftPers Сегодня, 08:26
    Пин- до-сы они и есть пин-до-сы, как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает.
    LeftPers
  18. Electric Сегодня, 08:27
    так вроде бы же Трампаня хвастливо заявил в конгреSSе сашаа что они победили уже в сирии всех победителей
    Electric
  19. prior Сегодня, 08:35
    Если Россия мешает Америке разгромить террористов в Сирии, уйдите нахрен и не мешайте это сделать России.
    prior
  20. лысова Сегодня, 08:36
    Кто провоцирует самолёты коалиции ? У террористов ВВС нет, а вот проворачивать грязные дела - конечно мешаем. Сбивать их надо, переносными РК ( коль "отношения" не хотим портить ).
    лысова
  21. Влад Морозов Сегодня, 08:51
    Блокада пиндаусов, сведёт их присутствие в бессмысленность!
    Влад Морозов
  22. rpuropuu Сегодня, 08:51
    В Минобороны США заявили, что «крайне обеспокоены» заявлениями Москвы о том, что США должны завершить операцию в Сирии после того, как президент США Трамп объявил о 100%-ном освобождении САР и Ирака от ИГИЛ (*запрещено в РФ). Пентагон считает, что такие заявления «недопустимы», так как это «является давлением на американскую коалицию».
    Да, не ловко вышло laughing Поэтому могли бы уж сразу сказать : "ой все" good
    rpuropuu
  23. NKT Сегодня, 08:57
    Вот они «молодцы» ребята, действуют на опережение и не стесняются всякую ерунду заявлять, а мы все телимся и телимся и высказываем озабоченность.
    NKT
  24. Zaurbek Сегодня, 09:12
    Они не ноют, мы им действительно мешаем....Это мы ноем про всякую х....Давно пора сказать тоже самое про них...
    Zaurbek
    1. NordUral Сегодня, 09:42
      Не ноем, но шапкозакидательством занялись верха.А зря, это не остается безнаказанным. Что и подтвердили события с вагнеровцами. Неизвестно, к сожалению, что там произошло, нонельзя воевать с наглым и сильными врагом так, как пришлось нашим ребятам, практически без прикрытия.
      NordUral
  25. NordUral Сегодня, 09:39
    Пентагоновские и госдеповские стервятники завыли в голос. Мешаем вам бороться с вашими же выкормышами, которым наши перекрывают кислород. А за вагнеровцев вы еще ответите.
    NordUral
  26. Zaurbek Сегодня, 09:47
    Нужно создать какие нибудь лояльные сирийские силы (отличные от САР) , что бы они (в случае чего) могли атаковать Коалицию. Мелко , самолет сбить или еще чего. И что бы ответственные не САР и не РФ были...
    Zaurbek
  27. Роберт Родионов Сегодня, 09:55
    Ну наглости америкашкам то не занимать, а может все-таки отец игил- США мешает сам себе разгромить свое любимое детище? Ну весь здравомыслящий мир же в курсе, что ЦРУ США выпустило Абу Бакра аль-Багдади из Гуантанамо для создания террористической сети, ну, естественно, в Гуантанамо он сидел под другим именем.
    Роберт Родионов
  28. stasisto Сегодня, 10:11
    Цитата: влад66
    Ну да ну да laughing Известно что мешает плохому танцору. wassat

    А разве в политике у Трампа есть... яйца?
    stasisto
  29. Кент0001 Сегодня, 11:19
    для них так и есть. для них террористы-это Асад ии проправительственные силы. Ну ничего, мы сейчас выскажем озабоченность высказыванием "партнеров", которые не скрывают что ОНИ ВРАГИ для России.
    Кент0001
  30. мерцание Сегодня, 11:49
    Пентагон: Россия мешает нам разгромить террористов в Сирии
    Пе.ндосня уже попугайничать начала.
    мерцание
  31. Ivan.A Сегодня, 11:51
    Ну не получается у них свои планы осуществить! Вот и ноют как малые дети.
    Ivan.A
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