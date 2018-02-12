12:04 12 февраля
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Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты

Чего боится «весь мир»? Того, что есть у России. А что у неё есть? «Страшное» советское оружие. Это какое? «Искандеры»! Об этом пишет польское издание «Wirtualna Polska» (WP), авторы которого указывают на «самое опасное оружие» в арсенале русских. Страх страхом, но у поляков есть и повод для радости: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.



Как указывает WP, сегодня русских «Искандеров» боится «весь мир». Кстати, эти самые «Искандеры» стоят рядом с польской границей. Размещение «Искандеров» в Калининградской области вызывает серьёзное беспокойство Запада. И это несмотря на то, что Россию на планете считают отсталой страной. Впрочем, «Искандеры» спроектированы во времена не нынешней России, а в эпоху СССР.


«Это самое опасное оружие в арсенале россиян, — цитирует польское издание «ИноТВ». — Оно было спроектировано ещё во времена СССР. Несмотря на более поздние политические и экономические кризисы, Москве удалось сохранить позицию лидера в этой технологии».

Польский эксперт по вопросам вооружения Михал Ликовский мнение журналиста подтверждает: да, русские «Искандеры» опасны: ведь их ракеты трудно перехватить. «Это очень опасное оружие, — говорит он. — Стандартная баллистическая боеголовка летит по баллистической кривой и только в последней фазе траектория полёта корректируется, чтобы точно попасть в цель…»

При очень высокой скорости, порядка нескольких тысяч километров в час, попытка перехвата такого снаряда становится крайне трудной. Противовоздушные оборонные системы просчитывают траекторию полёта и в заданном направлении выстреливают свой снаряд. Отклонение от траектории хотя бы на несколько градусов вполне может привести к тому, что противоракета не успеет перехватить ракету «Искандера».

Новые ракеты 9М728/R-500 летят к тому же низко над землёй. Предполагается, что такие ракеты способны пролететь две тысячи километров. Обнаружение снаряда радаром происходит позднее, нежели классических снарядов, которые летят по более высокой траектории.

Наконец, русские «Искандеры» очень точные. Они могут попадать в объекты размером в несколько метров. Правда, эта информация неофициальная.

И важно помнить, что эти ракеты могут переносить термоядерные боезаряды мощностью в несколько килотонн.

Вывод журналиста: западный мир боится «Искандеров». И доказательством этому служит уже само ускорение работ над модернизацией существующих и строительством новых систем противоракетной обороны. То, что у Запада сейчас имеется, обеспечивает лишь минимальную вероятность перехвата «Искандеров».

Интересно, отметим, что страх «всего мира» перед «Искандерами» иначе воспринимают читатели польского издания. Иные из них считают, что натовцы во главе с США сами окружили Россию своими базами. Если бы не этот факт, русским и не нужно было бы вооружаться. Да и сегодня русская армия находится у себя дома, а вот армия США располагается на всех континентах и морях планеты.

Другие комментаторы указывают, что, несмотря на ракеты, русские боятся НАТО. Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна». В случай войны русские проиграют. Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина.

Третьи поляки радуются: ежели начнётся война, им не надо будет выплачивать кредиты.

К этим третьим, заметим, может присоединиться и польское правительство: в последнее время в европейской прессе активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС: мол, когда к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и тогда настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем. Впрочем, эта дружба уже сегодня испытывается на прочность политическими скандалами: Брюссель грозит полякам санкциями из-за недемократической реформы судебной системы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 61

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  1. Vard Сегодня, 07:33
    Сплошные ништяки... Например не будет расходов на похороны...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:38
      Можно не мыться и не бриться.
      ul_vitalii
      1. cniza Сегодня, 09:03
        Сами напросились , а теперь "философствуют" ... были глухие и слепые - теперь прозрели , скоро глухота пройдет.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 09:40
          : если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.

          С какой это радости они не будут выплачивать кредиты laughing Один хрен выплатят те ,кто по счастливой случайности в живых останется,территориями не заберут,радиоактивный котлован никому не нужен. yes
          влад66
      2. свой1970 Сегодня, 09:26
        Цитата: ul_vitalii
        Можно не мыться и не бриться.
        -зачем покойникам мыться/бриться?
        свой1970
        1. Alexanast Сегодня, 09:37
          Цитата: свой1970
          -зачем покойникам мыться/бриться?


          Правильно...В морге переоденут... wassat
          Alexanast
          1. Семен Семеныч Сегодня, 11:21
            Цитата: Alexanast
            Правильно...В морге переоденут...

            Кто???
            Семен Семеныч
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:38
      Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты
      конечно...их же не станет,поляков то...
      андрей юрьевич
      1. Андрей К Сегодня, 09:00
        ...Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты...

        Поляки опять жлобят, готовы в гроб лечь, но должок не отдавать laughing
        ...русские боятся НАТО. Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна»...

        За чем дело стало, давно поляки в Сибири лес лобзиком не валили yes
        Андрей К
        1. Piramidon Сегодня, 11:27
          Цитата: Андрей К
          Поляки опять жлобят, готовы в гроб лечь, но должок не отдавать

          "Свидомость" - заразная болезнь, которую завезли соседи-гастарбайтеры. Передается воздушно-капельным путем. belay
          Piramidon
    3. Отец солдата Сегодня, 08:31
      Да что там кредиты, если что-то начнется по-взрослому полякам и кушать не придется,некому просто будет, вон сколько денег "сэкономят".
      Отец солдата
      1. Teberii Сегодня, 08:57
        Просто возвращать кредиты будет некому.
        Teberii
      2. василий50 Сегодня, 09:06
        Отчего то поляки уверовали в собственное бессмертие от того и про необязательность возврата долгов.
        Но я о другом, сколько было польских восторгов по поводу роста экономики и изобилие. Но оказывается в Польше есть те кто знает о том что придётся возвращать то что в них *вложили* и даже с процентами. От того и беспокойство и глупости в решении долговой проблемы. То ищут себе хозяина который оплатит их долги, то совсем по детски - *я в домике*. На этом фоне планы поляков по бомбардировке и разгрому Польши в войне уже не столь глупы.
        василий50
        1. ASed Сегодня, 11:13
          В Европе многие заблуждаются, что новости о твойне с Россией можно будет наблюдать под чипсы с пивом по телеку.
          ASed
    4. сибиралт Сегодня, 09:23
      Обидно будет, если Путин останется без бункеров. lol
      сибиралт
    5. sgazeev Сегодня, 10:00
      Цитата: Vard
      Сплошные ништяки... Например не будет расходов на похороны...

      У страха глаза велики,иж ты прибавили Искандеру аж тысяча.Воевать не будем,сами сгорят и ещё отдадут кусок Пруссии. drinks
      sgazeev
    6. andrewkor Сегодня, 11:28
      А как как счёт контрибуций?
      andrewkor
      1. ASed Сегодня, 11:59
        Цитата: andrewkor
        А как как счёт контрибуций?


        Любой понимает - первый раз заплатишь копеечку, или просто признаешь ответственность - и будешь платить веками. А посему - какие нафиг контрибуции? У России на всех притензий исторических хватит. Вообще не понимаю, почему о них молчат.
        ASed
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:36
    Яблоками долги отдадут, или натурой, в смысле, терреториями!
    Геркулесыч
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:39
    Ну да, кредиты ЕС выплачивать будет не нужно. Да и вообще никакие деньги будут не нужны. У покойных нет карманов. wassat
    Горный стрелок
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:41
    Нагнетается атмосфера вокруг "искандеров", чтобы амерыкосы могли разорвать договор по РСМД, когда у них появиться то, что они могут ваставить в Европе вместо "першингов".
    Что касается Польши, то в случае втягивания с её помощью России в ТМВ, ей не только о возврате кредитов, но и о завтрашнем дне не надо будет беспокоится - просто Польша перестанет существовать, как государство, а может вообще перестанет существовать...
    Alex-a832
  5. Просто человек Сегодня, 07:44
    Частенько читаю аналитические статьи и комментарии на польских сми, дефенс, опен и другие. Это что-то с чем то. Смешнее поляков только свидомые.
    Просто человек
    1. Мар.Тира Сегодня, 08:02
      Есть такое.Особенно радует цитата;Наконец, русские «Искандеры» очень точные. Они могут попадать в объекты размером в несколько метров. Правда, эта информация неофициальная.Судя по словам,им это не показывают.
      Мар.Тира
      1. куртка бейна Сегодня, 08:10
        Цитата: Мар.Тира
        Есть такое.Особенно радует цитата;Наконец, русские «Искандеры» очень точные. Они могут попадать в объекты размером в несколько метров. Правда, эта информация неофициальная.Судя по словам,им это не показывают.

        Ооо.. ОТРК "Искандер-М" уже оснащается "крылатыми ракетами"! request
        куртка бейна
        1. Pivot Сегодня, 09:13
          Если это видео показать на польском телевидении фарм компании продающие средства от запора разорятся.
          Pivot
        2. Мар.Тира Сегодня, 10:14
          А вы не знали?Для ОТРК «Искандер-К» также собираются крылатые ракеты Р-500 с дальностью 2000 км.Хотя официальная дальность полёта составляет 500 км.Если ракета управляется в полёте,и может идти с огибанием местности,она какая по вашему?Хоть бы в Википедию зашли.почитали.
          Мар.Тира
          1. куртка бейна Сегодня, 10:22
            Цитата: Мар.Тира
            А вы не знали?Для ОТРК «Искандер-К» также собираются крылатые ракеты Р-500 с дальностью 2000 км.Хотя официальная дальность полёта составляет 500 км.Если ракета управляется в полёте,и может идти с огибанием местности,она какая по вашему?Хоть бы в Википедию зашли.почитали.


            Цитата: куртка бейна

            Ооо.. ОТРК "Искандер-М" уже оснащается "крылатыми ракетами"! request

            Вы бы прежде чем отвечать с умным видом, "зашли бы и почитали" пост на который отвечаете. Хотя бы.
            куртка бейна
            1. Мар.Тира Сегодня, 10:38
              Иноземцы всегда стараются найти лазеку и оплевать всё что есть в России.лягушатникам это не поможет.Квазибаллистическая ракета близка по параметрам к крылатой ракете,у неё есть рули,так что правильно пишут.
              Мар.Тира
              1. Мар.Тира Сегодня, 11:09
                И раскрою страшную тайну.Одна и та же пусковая установка может запускать сразу ДВА вида ракет.Вот такие они.не хорошие русские.
                Мар.Тира
              2. куртка бейна Сегодня, 11:51
                Цитата: Мар.Тира
                Иноземцы всегда стараются найти лазеку и оплевать всё что есть в России.

                Вы здоровы? Написав, что ракета "Искандер-М" не является крылатой - я "оплевал всё что есть в России"? fool
                Цитата: Мар.Тира
                .Квазибаллистическая ракета близка по параметрам к крылатой ракете,у неё есть рули,так что правильно пишут.

                Вот вам ещё одна "крылатая ракета". Только тссс... она секретная. laughing

                И раскрою страшную тайну.Одна и та же пусковая установка может запускать сразу ДВА вида ракет.Вот такие они.не хорошие русские.

                Прежде, чем раскрывать хоть страшные, хоть смешные тайны, научитесь для начала определять что является крылатой ракетой. hi
                куртка бейна
                1. Мар.Тира Сегодня, 11:59
                  Не юлите уважаемый,и признайте свою НЕ правоту.Вы подвергли сомнению возможности установки Искандер М запускать крылатую ракету.Я вам сказал,что это не так,он может запускать крылатую ракету Р-500.И так же квазибаллистическая ракета больше подходит к параметрам крылатой ракеты.
                  Мар.Тира
      2. viktor. Сегодня, 08:57
        Красиво ушла и красиво приземлилась good А верно ляхи за долги подметили, после искандеров их просто не кому будет платить wassat
        viktor.
    2. Егоза Сегодня, 08:26
      Цитата: Просто человек
      Смешнее поляков только свидомые.

      Ну так и те, и другие "мечтатели" И мыслят одинаково - кто-то будет воевать, а они себе урвут по полной, да еще и безнаказанными будут.
      Егоза
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:06
        Цитата: Егоза
        Цитата: Просто человек
        Смешнее поляков только свидомые.

        Ну так и те, и другие "мечтатели" И мыслят одинаково - кто-то будет воевать, а они себе урвут по полной, да еще и безнаказанными будут.

        Но правда жизни в синониме слова "урвут", которое в русском языке употребляется как антоним этого слова: отгребут.
        Alex-a832
  6. maiman61 Сегодня, 07:46
    Ясен пень, если Искандер поджарит от природы глупого, то кредит платить будет некому.
    maiman61
  7. prodi Сегодня, 07:48
    забавно, конечно, но роли, которые многие страны в геополитике играли прежде, так и остаются
    prodi
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:21
      которые многие страны в геополитике играли прежде, так и остаются
      Вы абсолютно правы . Польша как была по словам Черчилля гиеной Европы , так и осталась ею . Да и в накликаемой ею войне её судьба предопределена
      КВУ-НСвД
      1. prodi Сегодня, 08:35
        честно говоря, тут более показательна, да и больше волнует, судьба Украины: как были короткоживущим недогосударством, так и остаются
        prodi
  8. Alex Boyko Сегодня, 08:17
    Это точно причём, польские кредит даже и выплачивать будет некому
    Alex Boyko
  9. Runoway Сегодня, 08:18
    Мысль из разряда:" если врачи скажут, что жить осталось месяц,возьму кредит и оторвусь по полной
    Runoway
  10. Александр War Сегодня, 08:28
    Военная приемка. Ракетный комплекс «Искандер М»
    Александр War
  11. prior Сегодня, 08:33
    "Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты"
    Поляки, как дети : если начнётся война с Россией, некому будет выплачивать кредиты !
    prior
  12. rotmistr60 Сегодня, 08:37
    Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна»
    Вообще такое мог сказать только поляк или украинец. Оставим в стороне "слабая" (была бы слабая давно удавили бы). А вот "Сибирь, которая никому не нужна" это сильно сказано. Что же тогда англосаксы на Сибирь смотрят пуская слюни уже несколько веков? Вот Польша точно России не нужна.
    rotmistr60
  13. vinni-puk Сегодня, 08:40
    Ещё нигде в мире пепел не платил за кредиты.
    vinni-puk
  14. NOTaFED Сегодня, 08:41
    И важно помнить, что эти ракеты могут переносить термоядерные боезаряды мощностью в несколько килотонн.

    Ну да, термоядерные они конечно в килотоннах... Искперды хреновы
    NOTaFED
  15. лысова Сегодня, 09:02
    Кто о чём, а вшивый о бане - молите бога, что бы конфликта не случилось.
    лысова
  16. NKT Сегодня, 09:08


    В случай войны русские проиграют. Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина.




    Неужели несколько походов на Восток никого и ничему не научили? С «падением» Москвы или «Питера» война не заканчивается. 1812 год это показал. У нас вход рубль, а выход три рубля.
    NKT
  17. Tusv Сегодня, 09:27
    если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.

    Рано радуетесь. Будете выплачивать контрибуции и репарации
    Tusv
  18. Zaurbek Сегодня, 09:28
    Смотря, что они и кого разместили у себя...если все что полетит , будет с ТЯБЧ. То и Варшаву восстанавливать второй раз не будут, да и некому.
    Zaurbek
  19. afrikanez Сегодня, 09:33
    не надо будет выплачивать кредиты
    Кто про что, а вшивый про баню! lol
    afrikanez
  20. dojjdik Сегодня, 09:36
    поляки так же как и украинцы нормальный народ-а че автор статейку не забацает типа Мексиканцы очень обрадуются если начнется война с сша то им тож не надо будет никакие долги евреям возвращать; дерзай автор а то вреш как то однобоко
    dojjdik
  21. КОТ БАЮН Сегодня, 09:40
    Во всем этом проплаченном параноидальном бреде меня позабавила мысль:
    «это пустая Сибирь, которая никому не нужна»

    ДА??? Никому не нужна? Вы это серьёзно? И предложений в 90-х годах по поводу разделения территории России, как ресурсной базы, ни от кого не поступало?! Да ладно...
    Ну а про "Искандеры".. Ну есть они, ну стоят... И полетят если что - можно не сомневаться.
    Только вот поленьям от этого не легче... Может они не в курсе, во что превратится территория Польши вместе с НАТОвским контингентом начнись что-либо серьёзное... Не до кредитов будет.. Совсем не до них..
    КОТ БАЮН
  22. Роберт Родионов Сегодня, 09:42
    Все правильно, если начнется война, то полякам не придется платить по кредитам, потому как некому будет платить, а на территории Польши останется только лунный пейзаж.
    Роберт Родионов
  23. Гильятон Сегодня, 10:02
    Да чего там Польша, вся Америка спишет весь свой много триллионный долг всему Миру!!! wassat Спит - и видит ! hi
    Гильятон
  24. Вкд Двк Сегодня, 10:22
    А почему поляки решили, что война начнётся ДО выплаты ими долгов? А если ПОСЛЕ? Так что, пусть не радуются.
    Вкд Двк
  25. мерцание Сегодня, 10:30
    Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты
    Тонкий польский юмор, анекдот наверное вспомнили :
    " Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
    – Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!"
    Так и поляки рассудили
    мерцание
  26. bratchanin3 Сегодня, 10:59
    Какой смысл повторять то, что болтают Западные СМИ? Даже не читая эти западные СМИ, я прекрасно знаю, о чём они говорят. "Весь мир знает....", весь мир боится..., ну какой мир? Если речь идёт об англосаксонском Мире, так это не весь Мир, а всего навсего около 30 государств, из которых большинство люмпенизированы.
    bratchanin3
  27. weksha50 Сегодня, 11:02
    "активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС: мол, когда к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и тогда настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем"...

    Истинно гонорово-шляхетское мировоззрение и поведение (прошу не путать с обычными поляками)...
    Выдоить хозяина, высосать до мозга - и - предать...
    Уж Росссия про эту гоноровую черту знает, как никто...
    weksha50
  28. Metallurg_2 Сегодня, 11:02
    термоядерные боезаряды мощностью в несколько килотонн

    автор, учи матчасть. Несколько килотонн для водородной бомбы - это курам на смех. Там несколько в других порядках градация идет.

    Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина

    А по чему ударить надо, чтобы победить Польшу? Ну разве что прицельно попасть в памятник Пилсудскому в Варшаве? Одним ударом сразу все национальное самосознание убивается.
    Metallurg_2
  29. НЕКСУС Сегодня, 11:29
    Другие комментаторы указывают, что, несмотря на ракеты, русские боятся НАТО. Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна». В случай войны русские проиграют. Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина.

    Попахивает настроениями,когда разрабатывали план Барбаросса. А после русский солдат пришел в Берлин,поздороваться. Эти неучи не понимают ,что сила России ,как раз исходит от Урала и Сибири.
    Третьи поляки радуются: ежели начнётся война, им не надо будет выплачивать кредиты.

    Если начнется война,то не то что поляк не будет,Европа накроется медным тазом. Никто как в ВОВ с ними воевать не будет,а просто отутюжат ракетами с ЯБЧ и вся недолга.
    А если серьезно,то пришел к такому выводу,что весь воинских дух европейцев закончился в 45-ом. Теперь это не те европейцы,которые могли воевать,отстаивать свое и были суверенны.
    НЕКСУС
  30. словак Сегодня, 12:03
    Цитата: Teberii
    Просто возвращать кредиты будет некому.

    А кому могли бы возвратить? Не будет ни должника, ни кредитора, ни арбитров, ни наблюдателей.
    словак
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