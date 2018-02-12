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Поляки радуются: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты
Чего боится «весь мир»? Того, что есть у России. А что у неё есть? «Страшное» советское оружие. Это какое? «Искандеры»! Об этом пишет польское издание «Wirtualna Polska» (WP), авторы которого указывают на «самое опасное оружие» в арсенале русских. Страх страхом, но у поляков есть и повод для радости: если начнётся война с Россией, им не надо будет выплачивать кредиты.
Как указывает WP, сегодня русских «Искандеров» боится «весь мир». Кстати, эти самые «Искандеры» стоят рядом с польской границей. Размещение «Искандеров» в Калининградской области вызывает серьёзное беспокойство Запада. И это несмотря на то, что Россию на планете считают отсталой страной. Впрочем, «Искандеры» спроектированы во времена не нынешней России, а в эпоху СССР.
«Это самое опасное оружие в арсенале россиян, — цитирует польское издание «ИноТВ». — Оно было спроектировано ещё во времена СССР. Несмотря на более поздние политические и экономические кризисы, Москве удалось сохранить позицию лидера в этой технологии».
Польский эксперт по вопросам вооружения Михал Ликовский мнение журналиста подтверждает: да, русские «Искандеры» опасны: ведь их ракеты трудно перехватить. «Это очень опасное оружие, — говорит он. — Стандартная баллистическая боеголовка летит по баллистической кривой и только в последней фазе траектория полёта корректируется, чтобы точно попасть в цель…»
При очень высокой скорости, порядка нескольких тысяч километров в час, попытка перехвата такого снаряда становится крайне трудной. Противовоздушные оборонные системы просчитывают траекторию полёта и в заданном направлении выстреливают свой снаряд. Отклонение от траектории хотя бы на несколько градусов вполне может привести к тому, что противоракета не успеет перехватить ракету «Искандера».
Новые ракеты 9М728/R-500 летят к тому же низко над землёй. Предполагается, что такие ракеты способны пролететь две тысячи километров. Обнаружение снаряда радаром происходит позднее, нежели классических снарядов, которые летят по более высокой траектории.
Наконец, русские «Искандеры» очень точные. Они могут попадать в объекты размером в несколько метров. Правда, эта информация неофициальная.
И важно помнить, что эти ракеты могут переносить термоядерные боезаряды мощностью в несколько килотонн.
Вывод журналиста: западный мир боится «Искандеров». И доказательством этому служит уже само ускорение работ над модернизацией существующих и строительством новых систем противоракетной обороны. То, что у Запада сейчас имеется, обеспечивает лишь минимальную вероятность перехвата «Искандеров».
Интересно, отметим, что страх «всего мира» перед «Искандерами» иначе воспринимают читатели польского издания. Иные из них считают, что натовцы во главе с США сами окружили Россию своими базами. Если бы не этот факт, русским и не нужно было бы вооружаться. Да и сегодня русская армия находится у себя дома, а вот армия США располагается на всех континентах и морях планеты.
Другие комментаторы указывают, что, несмотря на ракеты, русские боятся НАТО. Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна». В случай войны русские проиграют. Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина.
Третьи поляки радуются: ежели начнётся война, им не надо будет выплачивать кредиты.
К этим третьим, заметим, может присоединиться и польское правительство: в последнее время в европейской прессе активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС: мол, когда к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и тогда настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем. Впрочем, эта дружба уже сегодня испытывается на прочность политическими скандалами: Брюссель грозит полякам санкциями из-за недемократической реформы судебной системы.
Как указывает WP, сегодня русских «Искандеров» боится «весь мир». Кстати, эти самые «Искандеры» стоят рядом с польской границей. Размещение «Искандеров» в Калининградской области вызывает серьёзное беспокойство Запада. И это несмотря на то, что Россию на планете считают отсталой страной. Впрочем, «Искандеры» спроектированы во времена не нынешней России, а в эпоху СССР.
«Это самое опасное оружие в арсенале россиян, — цитирует польское издание «ИноТВ». — Оно было спроектировано ещё во времена СССР. Несмотря на более поздние политические и экономические кризисы, Москве удалось сохранить позицию лидера в этой технологии».
Польский эксперт по вопросам вооружения Михал Ликовский мнение журналиста подтверждает: да, русские «Искандеры» опасны: ведь их ракеты трудно перехватить. «Это очень опасное оружие, — говорит он. — Стандартная баллистическая боеголовка летит по баллистической кривой и только в последней фазе траектория полёта корректируется, чтобы точно попасть в цель…»
При очень высокой скорости, порядка нескольких тысяч километров в час, попытка перехвата такого снаряда становится крайне трудной. Противовоздушные оборонные системы просчитывают траекторию полёта и в заданном направлении выстреливают свой снаряд. Отклонение от траектории хотя бы на несколько градусов вполне может привести к тому, что противоракета не успеет перехватить ракету «Искандера».
Новые ракеты 9М728/R-500 летят к тому же низко над землёй. Предполагается, что такие ракеты способны пролететь две тысячи километров. Обнаружение снаряда радаром происходит позднее, нежели классических снарядов, которые летят по более высокой траектории.
Наконец, русские «Искандеры» очень точные. Они могут попадать в объекты размером в несколько метров. Правда, эта информация неофициальная.
И важно помнить, что эти ракеты могут переносить термоядерные боезаряды мощностью в несколько килотонн.
Вывод журналиста: западный мир боится «Искандеров». И доказательством этому служит уже само ускорение работ над модернизацией существующих и строительством новых систем противоракетной обороны. То, что у Запада сейчас имеется, обеспечивает лишь минимальную вероятность перехвата «Искандеров».
Интересно, отметим, что страх «всего мира» перед «Искандерами» иначе воспринимают читатели польского издания. Иные из них считают, что натовцы во главе с США сами окружили Россию своими базами. Если бы не этот факт, русским и не нужно было бы вооружаться. Да и сегодня русская армия находится у себя дома, а вот армия США располагается на всех континентах и морях планеты.
Другие комментаторы указывают, что, несмотря на ракеты, русские боятся НАТО. Россия большая, но слабая. Большая часть её территории — «это пустая Сибирь, которая никому не нужна». В случай войны русские проиграют. Чтобы победить русских, нужно лишь ударить по Москве и бункерам Путина.
Третьи поляки радуются: ежели начнётся война, им не надо будет выплачивать кредиты.
К этим третьим, заметим, может присоединиться и польское правительство: в последнее время в европейской прессе активно муссируется идея «отсоединения» Польши от ЕС: мол, когда к 2020 году Варшаве придётся из донора ЕС превратиться в плательщика, и тогда настанет время отказаться от дружбы с Брюсселем. Впрочем, эта дружба уже сегодня испытывается на прочность политическими скандалами: Брюссель грозит полякам санкциями из-за недемократической реформы судебной системы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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