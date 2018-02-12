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Ситуация в Сирии
Курды потеряли ряд населенных пунктов в северо-западной части Алеппо. Турецкие военные обучили около 500 бойцов ССА для борьбы с курдскими формированиями в Африне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В районе Восточной Гуты в течение дня не прекращалось вооруженное противостояние между группировками вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Под обстрелом исламистов вновь оказались жилые кварталы города Дамаск – Уш Аль-Варвар, Аль-Заблатани, Аль-Аббасин и Аль-Касаа. Известно, что как минимум два местных жителя были убиты. В ответ артиллерийские дивизионы САР вместе с ВВС Сирии возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах населенных пунктов Хамурия и Арбин, а также в окрестностях Джобара.
Турецкие войска совместно с отрядами Сирийской свободной армии на протяжении суток предпринимали попытки прорвать оборону SDF в северо-западной части Африна. Столкновения фиксировались у населенных пунктов Бюльбюль и Раджу, однако серьезно продвинуться в данном районе союзникам не удалось. Кроме того, в боях с курдами погибли не менее 12 военнослужащих турецкой армии. Тем не менее, во второй половине дня протурецкие силы отбили у подразделений SDF и YPG населенные пункты Тададиль, Саар Наджка и Арабвиран, а также несколько близлежащих вершин.
Понеся потери в живой силе, Турция перебросила в регион дополнительные войска. Согласно информации телеканала HalabTodayTV, подкрепление прошло через пограничный КПП «Кафр Лясин» в Идлибе и направилось к городу Дарат Изза. Также стало известно, что около 500 радикалов бригады ССА «Султан Мурад» прошли обучение у турецких военных и также присоединятся к наступлению против курдов.
Боевики Сирийской свободной армии (ССА) вновь столкнулись с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) на юге Идлиба. Спасшиеся бегством после столкновений с сирийской армией и ВКС РФ на северо-востоке Хамы, атаковали позиции исламистов в районе населенного пункта Ум Халаль. По данным оппозиционных СМИ, несколько боевиков ИГ были уничтожены во время противостояния. В южной части региона продолжились столкновения войск САР с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). При поддержке российских ВКС военнослужащим удалось ликвидировать по меньшей мере 32 радикалов террористической группировки.
На севере провинции Хама фиксировались перестрелки между исламистами террористической коалиции и правительственными войсками САР. Боевики обстреляли позиции сирийской армии у населенного пункта Хелфая, после чего артиллерия САА открыла ответный огонь по объектам радикалов в окрестностях городов Аль-Латамина, Мурек и Кафр Зета. Кроме того, несколько боевых вылетов в данном районе провела российская авиация. К вечеру боевики попытались атаковать позиции САА у населенного пункта Зелин, однако благодаря поддержке ВКС РФ нападение было отбито.
В районе Восточной Гуты в течение дня не прекращалось вооруженное противостояние между группировками вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Под обстрелом исламистов вновь оказались жилые кварталы города Дамаск – Уш Аль-Варвар, Аль-Заблатани, Аль-Аббасин и Аль-Касаа. Известно, что как минимум два местных жителя были убиты. В ответ артиллерийские дивизионы САР вместе с ВВС Сирии возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах населенных пунктов Хамурия и Арбин, а также в окрестностях Джобара.
Турецкие войска совместно с отрядами Сирийской свободной армии на протяжении суток предпринимали попытки прорвать оборону SDF в северо-западной части Африна. Столкновения фиксировались у населенных пунктов Бюльбюль и Раджу, однако серьезно продвинуться в данном районе союзникам не удалось. Кроме того, в боях с курдами погибли не менее 12 военнослужащих турецкой армии. Тем не менее, во второй половине дня протурецкие силы отбили у подразделений SDF и YPG населенные пункты Тададиль, Саар Наджка и Арабвиран, а также несколько близлежащих вершин.
Понеся потери в живой силе, Турция перебросила в регион дополнительные войска. Согласно информации телеканала HalabTodayTV, подкрепление прошло через пограничный КПП «Кафр Лясин» в Идлибе и направилось к городу Дарат Изза. Также стало известно, что около 500 радикалов бригады ССА «Султан Мурад» прошли обучение у турецких военных и также присоединятся к наступлению против курдов.
Боевики Сирийской свободной армии (ССА) вновь столкнулись с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) на юге Идлиба. Спасшиеся бегством после столкновений с сирийской армией и ВКС РФ на северо-востоке Хамы, атаковали позиции исламистов в районе населенного пункта Ум Халаль. По данным оппозиционных СМИ, несколько боевиков ИГ были уничтожены во время противостояния. В южной части региона продолжились столкновения войск САР с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). При поддержке российских ВКС военнослужащим удалось ликвидировать по меньшей мере 32 радикалов террористической группировки.
На севере провинции Хама фиксировались перестрелки между исламистами террористической коалиции и правительственными войсками САР. Боевики обстреляли позиции сирийской армии у населенного пункта Хелфая, после чего артиллерия САА открыла ответный огонь по объектам радикалов в окрестностях городов Аль-Латамина, Мурек и Кафр Зета. Кроме того, несколько боевых вылетов в данном районе провела российская авиация. К вечеру боевики попытались атаковать позиции САА у населенного пункта Зелин, однако благодаря поддержке ВКС РФ нападение было отбито.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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