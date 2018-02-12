12:00 12 февраля
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Ситуация в Сирии

Курды потеряли ряд населенных пунктов в северо-западной части Алеппо. Турецкие военные обучили около 500 бойцов ССА для борьбы с курдскими формированиями в Африне. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В районе Восточной Гуты в течение дня не прекращалось вооруженное противостояние между группировками вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Под обстрелом исламистов вновь оказались жилые кварталы города Дамаск – Уш Аль-Варвар, Аль-Заблатани, Аль-Аббасин и Аль-Касаа. Известно, что как минимум два местных жителя были убиты. В ответ артиллерийские дивизионы САР вместе с ВВС Сирии возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков на окраинах населенных пунктов Хамурия и Арбин, а также в окрестностях Джобара.


Турецкие войска совместно с отрядами Сирийской свободной армии на протяжении суток предпринимали попытки прорвать оборону SDF в северо-западной части Африна. Столкновения фиксировались у населенных пунктов Бюльбюль и Раджу, однако серьезно продвинуться в данном районе союзникам не удалось. Кроме того, в боях с курдами погибли не менее 12 военнослужащих турецкой армии. Тем не менее, во второй половине дня протурецкие силы отбили у подразделений SDF и YPG населенные пункты Тададиль, Саар Наджка и Арабвиран, а также несколько близлежащих вершин.

Понеся потери в живой силе, Турция перебросила в регион дополнительные войска. Согласно информации телеканала HalabTodayTV, подкрепление прошло через пограничный КПП «Кафр Лясин» в Идлибе и направилось к городу Дарат Изза. Также стало известно, что около 500 радикалов бригады ССА «Султан Мурад» прошли обучение у турецких военных и также присоединятся к наступлению против курдов.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) вновь столкнулись с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) на юге Идлиба. Спасшиеся бегством после столкновений с сирийской армией и ВКС РФ на северо-востоке Хамы, атаковали позиции исламистов в районе населенного пункта Ум Халаль. По данным оппозиционных СМИ, несколько боевиков ИГ были уничтожены во время противостояния. В южной части региона продолжились столкновения войск САР с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). При поддержке российских ВКС военнослужащим удалось ликвидировать по меньшей мере 32 радикалов террористической группировки.

На севере провинции Хама фиксировались перестрелки между исламистами террористической коалиции и правительственными войсками САР. Боевики обстреляли позиции сирийской армии у населенного пункта Хелфая, после чего артиллерия САА открыла ответный огонь по объектам радикалов в окрестностях городов Аль-Латамина, Мурек и Кафр Зета. Кроме того, несколько боевых вылетов в данном районе провела российская авиация. К вечеру боевики попытались атаковать позиции САА у населенного пункта Зелин, однако благодаря поддержке ВКС РФ нападение было отбито.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Диванный эксперт Сегодня, 09:02
    А ведь курдам предлагали против бородачей воевать... нет же, сами бороды отрастили, ну теперь огребайте
    Диванный эксперт
    1. Андрей К Сегодня, 09:20
      Цитата: Диванный эксперт
      ...А ведь курдам предлагали против бородачей воевать... нет же, сами бороды отрастили, ну теперь огребайте...

      Курды хорошие партизаны. Этого у них не отнять. Но заложенное на генном уровне желание и рыбку съесть и на лошади поскакать, в очередной раз сыграло с ними злую шутку.
      Андрей К
  2. татарин 174 Сегодня, 09:12
    Война многим удобна кроме нас и Сирии и прекращать её не хотят, хотя и победили уже. Курдам не позволят сдаться иначе кто турок изматывать будет. Сейчас вон некоторые выступили с инициативой якобы 30 дневного перемирия, чтобы восстановить силы и перевооружить своих бандитов против САР и России.
    татарин 174
  3. cniza Сегодня, 09:12
    Под обстрелом исламистов вновь оказались жилые кварталы города Дамаск – Уш Аль-Варвар, Аль-Заблатани, Аль-Аббасин и Аль-Касаа.

    Бедный народ Сирии , этому не видно конца.
    cniza
    1. куртка бейна Сегодня, 09:15
      Цитата: cniza
      Под обстрелом исламистов вновь оказались жилые кварталы города Дамаск – Уш Аль-Варвар, Аль-Заблатани, Аль-Аббасин и Аль-Касаа.

      Бедный народ Сирии , этому не видно конца.

      Странно как то, не находите? Всех террористов победили, 98% территории освободили, основную часть группировки вывели, а тут такое...
      куртка бейна
      1. cniza Сегодня, 09:19
        Там много странного и нам сложно пытаться понять , по тем обрывкам информации , что до нас доходит.
        cniza
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:22
        Всех террористов победили,
        А кто конкретно говорил, что всех террористов победили? И по выводу части группировки было конкретно сказано, что оставшихся сил достаточно, а если возникнет необходимость то можно будет вернуть в кратчайшие сроки.
        rotmistr60
        1. куртка бейна Сегодня, 09:32
          Цитата: rotmistr60
          Всех террористов победили,
          А кто конкретно говорил, что всех террористов победили?

          Не я.
          "Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам"
          https://sputnik-abkhazia.ru/video/20171211/102262
          2846/vladimir-putin-na-aviabaze-xmejmim-obyavil-o
          -vyvode-rossijskix-vojsk-iz-sirii.html

          "Свои задачи в сирийской операции Россия успешно выполнила. Как официальные, так и неофициальные."
          https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20171212/1
          022635627/chto-rossiya-vyigrala-v-sirii.html
          куртка бейна
          1. anjey Сегодня, 10:24
            таких как вы, рабинович, am тихих троллей-террористов ,вовек не победишь, пока не узнаешь точные координаты вашего кресла-дивана... bully
            anjey
  4. askort154 Сегодня, 09:27
    Курдам предложили автономию в составе Сирии на что они сначала согласились. Когда американцы поняли, что их вытеснят из Сирии, они переманили курдов, пообещав им объединение с иракскими курдами и создания курдского государства, чтобы самим остаться на их территории в Сирии.. Курды повелись на американский пряник, но попали под турецкий кнут.
    askort154
  5. kaschey Сегодня, 09:42
    "При поддержке российских ВКС военнослужащим удалось ликвидировать по меньшей мере 32 радикалов террористической группировки."
    А что для того что бы уничтожить несколько десятков терарюг необходима поддержка авиации.
    Ладно это было бы единичным случаем, а то это же превращается в систему (10, 15, 5, 7 бандерлогов).
    Так на этих муравьев бомб не хватит.
    kaschey
  6. Zaurbek Сегодня, 09:55
    Курды с помощью США занимают экономически важные районы (нефтепромыслы и переработку) Тут они наступают на мозоль Ассаду. И сам Ассад должен потом как то восстанавливать страну и что то платить и РФ ....соответственно ситуация и не в наших интересах. Курды и нашим и вашим, почему мы должны их защищать?
    Zaurbek
  7. Romka47 Сегодня, 10:29
    А 7-8 февраля курды похоже наших чвк поубивали и не мало, американцы им помогли с воздуха. а все молчат......
    Romka47
    1. Michael-rl Сегодня, 11:15
      Тоже нигде на сайте не нашел обсуждения появившейся видеозаписи якобы уничтожения американскими вертолетами подразделений ЧВК Вагнера
      Michael-rl
      1. Romka47 Сегодня, 11:35
        похоже вот оно https://topwar.ru/135827-v-shage-ot-voyny-chvk-va
        gnera-pod-ognem-ganshipa.html
        Romka47
  8. Комментарий был удален.
  9. -=ANTRAX=- Сегодня, 11:45
    ну вот, турки опять начали вооружать террористов.
    -=ANTRAX=-
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