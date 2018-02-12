Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Американский БЛА провел разведку в Донбассе и у черноморских границ России
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048, вылетевший в воскресенье утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а также побережья Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По данным порталов, беспилотник «в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях над Донбассом, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве».
После этого, примерно в 13:00 мск БЛА вышел из воздушного пространства Украины в районе Николаева в сторону Черного моря, направившись к Черноморскому побережью России.
У российского побережья он совершил не менее 4-х пролетов «по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи».
Сообщается, что «полет осуществлялся на высоте более 15 тыс. метров со скоростью около 600 км в час».
Согласно информации агентства, с начала текущего года зафиксировано не менее 11-ти полетов американских разведывательных беспилотников в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.
По данным порталов, беспилотник «в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях над Донбассом, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве».
После этого, примерно в 13:00 мск БЛА вышел из воздушного пространства Украины в районе Николаева в сторону Черного моря, направившись к Черноморскому побережью России.
У российского побережья он совершил не менее 4-х пролетов «по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи».
Сообщается, что «полет осуществлялся на высоте более 15 тыс. метров со скоростью около 600 км в час».
Согласно информации агентства, с начала текущего года зафиксировано не менее 11-ти полетов американских разведывательных беспилотников в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти