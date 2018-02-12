12:03 12 февраля
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Американский БЛА провел разведку в Донбассе и у черноморских границ России

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048, вылетевший в воскресенье утром с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а также побережья Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс сообщение зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



По данным порталов, беспилотник «в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях над Донбассом, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве».


После этого, примерно в 13:00 мск БЛА вышел из воздушного пространства Украины в районе Николаева в сторону Черного моря, направившись к Черноморскому побережью России.

У российского побережья он совершил не менее 4-х пролетов «по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи».

Сообщается, что «полет осуществлялся на высоте более 15 тыс. метров со скоростью около 600 км в час».

Согласно информации агентства, с начала текущего года зафиксировано не менее 11-ти полетов американских разведывательных беспилотников в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 44

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  1. фигвам Сегодня, 09:44
    Немецкие рамы в 41-ом, так же настойчиво летали у наших границ, а часто и пересекая её.
    фигвам
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:55
      ...Угу, и такие настойчивые "леталки" немцев закончились советским танковым биатлоном в Берлине.
      Давненько ы не получали в своё рыло -вот и ведут себя безнаказанно.
      Дмитрий Беловецкий
      1. Житель Урала Сегодня, 10:11
        Лучше бы никаких биатлонов не было, все это нашими жизнями оплачивается. Да и в тот раз мы воевали с немцами а сейчас нам предлагают воевать с теми же русскими.
        Житель Урала
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 10:24
          Позвольте с Вами не согласиться.
          Я не считаю майданутого попрыгунчика русским, который бомбит жилые дома, детские сады, школы и т. д...
          Русские украинцы, это те, кто сражается в рядах ДНРН/ЛНР против проамериканского,нацистского режима Петрухи энд Ко в/на Украине.
          Очень сожалею, что Великий Сталин не успел добить прозападных нацистских укров -ибо именно оттуда всегда шла и идёт зараза различного рода.
          Дмитрий Беловецкий
          1. Житель Урала Сегодня, 11:02
            Я так же стал относиться к прыгающим. За эти 4 года у меня отношение к хохлам поменялось на 180 градусов, и честно говоря иногда на эмоциях хочется катком прокатиться по всей этой бандеровщине. Но случилось так, что сейчас половина из тех кто на той стороне окопа - это те же русские из юго-востока Украины. Обидно - что эти люди могли составить основу бойцов Новороссии, если бы кое-кто пошевелился вовремя.
            Житель Урала
            1. NEOZ Сегодня, 11:17
              шевелились так как могли, в тех условиях...
              NEOZ
    2. влад66 Сегодня, 10:14
      Тревожно однако,зачастили поганцы. what
      влад66
      1. Александр War Сегодня, 10:29
        Зачастили не то слово!
        Александр War
      2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 10:29
        ...Началось бряцанье оружием -игра на нервах, как тогда, после войны, в Берлине...
        Дмитрий Беловецкий
      3. NEOZ Сегодня, 11:18
        а чего тревожится то, широкомасштабного наступления уже 2 года ждем!
        NEOZ
      4. 210окв Сегодня, 11:21
        Владимир hi вот что хочу сказать..Да,зачастили.и главное делают это спокойно и без угрозы жизни летчика.А вот нашим что бы что то глянуть приходится человека посылать на возможный убой...Я это к чему.Подобная техника какая есть у заштатников нам просто необходима..
        Цитата: влад66
        Тревожно однако,зачастили поганцы. what
        210окв
  2. Андрей К Сегодня, 09:46
    ...Американский БЛА провел разведку в Донбассе и у черноморских границ России...

    Это просто навязчивое прилашение - ну сбейте же кто нибудь...
    ...У российского побережья он совершил не менее 4-х пролетов «по линии от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также Краснодарского края вплоть до Сочи»...

    Маячит средь бела дня. Что мешает, какой-нибудь "бестолковой вороне" оказаться на пути дрона. Что бы он "случайно", спикировал в Чёрное море...
    Андрей К
    1. сибиралт Сегодня, 09:50
      Сбить можно, если зайдут на российское пространство. Хорошо бы и у Италии нашим беспилотникам покружить.
      сибиралт
      1. NEOZ Сегодня, 11:19
        вот вот, дрон американский, а кружить предлагаете возле Италии...
        NEOZ
    2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:57
      ....Ну-у...если очень просят, то надо уважить оборзевших и непрошенных "гостей"...
      Дмитрий Беловецкий
    3. raw174 Сегодня, 10:35
      Цитата: Андрей К
      ну сбейте же кто нибудь..

      Провокация однако... он же скорее всего не нарушает воздушного пространства РФ... Не, не собьём, не поддадимся на провокацию. Холодный расчет и обдуманность действий! Главное секреты ему не выдать, или дезинформировать, а так пусть летает...
      raw174
      1. Андрей К Сегодня, 11:13
        Цитата: raw174
        ...Не, не собьём, не поддадимся на провокацию...

        Вы не поняли, я не призываю снести RQ-4B с неба.
        Я предполагаю, что свободолюбивые "бестолковые вороны" могут оскорбиться пересечением БЛА их маршрута миграции laughing
        Андрей К
        1. Piramidon Сегодня, 11:46
          Цитата: Андрей К
          Я предполагаю, что свободолюбивые "бестолковые вороны" могут оскорбиться пересечением БЛА их маршрута миграции

          Не прокатит. Вороны (с кислородными баллонами?) на высоте 15 000 метров - это слишком круто good
          Piramidon
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:48
    И ни какая ворона, или стая не пересечёт курс этой леталки! angry
    a.s.zzz888
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 09:51
      Пора с амиами обойтись как "Дональдом Куком"
      Эти нормальных слов не понимают -только слова "железа".
      Дмитрий Беловецкий
    2. К-50 Сегодня, 10:03
      Цитата: a.s.zzz888
      И ни какая ворона, или стая не пересечёт курс этой леталки! angry

      К сожалению, вороны на 15 тысячах по высоте не летают. Даже орлу не смочь. request
      К-50
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
        К-50 Сегодня, 10:03

        Ну так эта железяка не с космоса прилетает, а с земли...
        a.s.zzz888
      2. Звездочка Сегодня, 10:19
        Надо специальный отряд ворон подготовить, им поставить кислородные маски.... и системы РЭБ.
        Звездочка
  4. Дормидонт Сегодня, 09:49
    Почему они не падают?
    Дормидонт
  5. johnik Сегодня, 09:51
    Чё не сбивают ,как евреи?
    johnik
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:53
    По моему уже на всех позициях ПВО в тех краях их расписание полётов и маршрутизация.. Так то эти полёты - рутина для обеих сторон , но уже напрягает..
    КВУ-НСвД
  7. МВГ Сегодня, 09:53
    Чёта давно учений никто не проводил в местах полета чудных птиц. А было бы более чем весело почитать надрывные крики из-за моря да с Украинских просторов про "кровожадные русские ракеты, нападающие на мирные боевые беспилотники США"
    МВГ
    1. demo Сегодня, 10:03
      Опротивело слышать крики с украинских просторов. До тошноты надоело.
      Придушили бы их, что ли?
      demo
      1. МВГ Сегодня, 11:12
        Мне кажется, скоро придушат. Донецк с Луганском давно в Киев съездить хотят. Да, может быть, и поможет кто )))
        МВГ
  8. Алекс2048 Сегодня, 10:02
    И что? Ну пролетел... Ну разведал... Кому сильно неймется пусть возьмет в руки фотик, билет в Америку и едет фоткать пейзаж. А разведывательная деятельность не прекращается ни на минуту и это надо понимать и это не новость. Новостью было бы если бы все в мире вдруг решили не вести разведку в РФ.
    Алекс2048
  9. Аскет Сегодня, 10:08
    Этот дрон может вести разведку на глубине до 300 км благодаря новому мультиспектральному датчику MS-177. Этот модуль способен сканировать данные в оптическом (видимом) и инфракрасном диапазонах. Также он оснащён мультиплатформенным радаром MP-RTIP.,что позволяет ему с большой высоты (до 18км) отслеживать довольно обширную территорию (до 400 км в открытых источниках). В последнее время что-то они зачастили к нам в гости. Не к добру всё это.,ибо пепелац данный серьезная штука в плане воздушной разведки.
    Аскет
  10. Чичиков Сегодня, 10:13
    Нужно проводить, в это время, учения ПВО, - исключительно, в зоне южных российских границ! А там, как вышло. Да, сбили, но ... случайно, или как привыкли выражаться американцы, - "по ошибке"!
    Чичиков
    1. Аскет Сегодня, 10:24
      По примеру Израиля разбомбить базу на Сицилии "Калибром".А что, имеем право на самооборону.
      Аскет
  11. Звездочка Сегодня, 10:15
    Похоже в марте начнется......на укропных полях.
    Звездочка
  12. dojjdik Сегодня, 10:24
    про Кубу и Венесуэллу не забудте господа евреи-мы до вас оттуда доберемся
    dojjdik
  13. Диванный эксперт Сегодня, 10:32
    Цитата: Звездочка
    Надо специальный отряд ворон подготовить, им поставить кислородные маски.... и системы РЭБ.

    Боевых дельфинов из Бурятии?=)
    Диванный эксперт
  14. jurijsv Сегодня, 10:34
    Да, в небе запахло грозой. И у нас в Латвии постепенно войска вводят, инфраструктуру налаживают и народ подогревают
    jurijsv
  15. bratchanin3 Сегодня, 10:35
    Не понятно, почему нельзя встречать БПЛА (со своей стороны) и глушить их на протяжении пролёта вдоль границы?
    bratchanin3
    1. Балу Сегодня, 11:48
      Цитата: bratchanin3
      Не понятно, почему нельзя встречать БПЛА (со своей стороны) и глушить их на протяжении пролёта вдоль границы?

      И сопровождать, заодно снять с него всю информацию, а н апрощание как с куком. За что аборигены съели кука-хотели есть и съели кука.
      Балу
  16. fa811147 Сегодня, 10:44
    Почему не принял меры мирный российский трактор и случайно не сбил случайно залетевшего недруга?
    fa811147
  17. zloybond Сегодня, 11:00
    Что не сбили???? В Сирии тоже не сбили, особенно в последний раз когда "Вагнера" уничтожали... ,а до этого авиабазу, а до этого еще авиабазу долбали... Зато на учениях "уничтожают" регулярно.... Да... вот еще собрались им предложить "400" продать.... может сразу Родину... че мелочится
    zloybond
  18. Bronevick Сегодня, 11:06
    Наши могли бы перехватить управление им и пересечь границу России и сбить, мол зашёл в пространство России.
    Bronevick
    1. NEOZ Сегодня, 11:24
      значит не могли! или информация, полученная БПЛА, не настолько критична для уничтожения аппарата.
      NEOZ
  19. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Наглеют американцы показательно. Пытаются давить на психику показывая, что ничего не боятся и летают в пределах разрешенного проводя разведку. Заодно показать своим восточным "союзникам" какие они "смелые, решительные" и готовые поставить Россию "на место" в любое время.
    rotmistr60
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