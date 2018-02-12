12:06 12 февраля

Проект «ЗЗ». Путин — супергерой с бластером, за которого проголосует Россия

Во что или в кого стреляет картинный «боец Путин» из бластера? Неизвестно. Известно другое — идея: Путин спасёт Россию. Путина нельзя сменить на посту президента уже потому, что он Путин. Это прослеживается даже в живописи: вот Путин, который держит портрет Путина, а тот тоже держит портрет Путина. И в то же время на митинги в поддержку Путина, как пишет пресса, силой выгоняют бюджетников и студентов. И это говорит о падающей популярности «бессменного» лидера и тревоге Кремля за результат грядущих президентских выборов.



Марк Беннеттс в журнале «Newsweek» рассуждает на тему Путина: «супер» ли Путин и любят ли его на самом деле русские? Могут ли они любить президента, в стране у которого процветает коррупция, а граждане нищают?


«В России процветают нищета, коррупция и неравенство. Так почему же многие здесь любят Владимира Путина?» Такими вопросами задался журналист.

Москва. Художественная галерея в центре города. Вот громадная картина: Владимир Путин изображён в красном плаще супермена, он стреляет из гигантского оружия с английским названием — «Putin Blaster». Куда он бьёт? Непонятно. Зато у него «стальной взор» и «мрачная решимость» на лице. «Он здесь, чтобы спасти нас всех», — иронизирует Беннеттс.

В галерее автор насчитал тридцать портретов и скульптур Путина. Все эти работы, выставленные в Москве, изображают бывшего человека из КГБ «героическим и знаковым». Путин выигрывает чемпионат по хоккею с шайбой, Путин борется с леопардом, Путин надевает средневековые доспехи, Путин держит российский флаг, Путин едет верхом на медведе. И даже вот так: Путин держит портрет Путина, который держит портрет Путина, а тот тоже держит портрет Путина и так далее, нечто вроде русской матрёшки. И венчает всё это название выставки: Super Putin. (Выставку неслучайно открыли 6 декабря, в тот день, когда Путин официально объявил, что он будет баллотироваться на пост президента.)

«Владимир Путин — сильный лидер, который продемонстрировал отличные результаты», — говорит куратор выставки, 22-летняя модель, активистка и студентка факультета журналистики Юлия Дюжева. Она считает, что россияне должны быть Путину «благодарны».

Многие россияне и вправду благодарны Путину, отмечает автор. Для иных людей, особенно богачей из Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь «никогда не была лучше». По данным журнала «Форбс», в России очень быстро растёт число миллионеров. В одной только Москве живёт 73 миллиардера. Путин славится ещё и тем, что он увеличил расходы на военные силы страны, восстановив какой-то кусочек от глобального влияния Советского Союза. И это «восстановление влияния» является «источником гордости для миллионов людей».

Между тем, продолжает Беннеттс, для значительного числа русских людей жизнь «по-прежнему мрачна». Около 20 миллионов человек (почти 14 процентов населения) зарабатывает всего 170 долларов в месяц. Реальные доходы в стране падают четвёртый год подряд. Примерно 3000 школ в России не имеют закрытых туалетов, в том числе и в Сибири. Коррупция ежегодно обходится стране в 35 миллиардов долларов, по данным Московского института экономической политики им. Гайдара (и это только та коррупция, что «связана с государственными контрактами», пишет автор). В 2010 году Дмитрий Медведев указывал, что соответствующий показатель коррупции составляет 33 млрд. долл., или 3% от годового валового внутреннего продукта России.

А тем временем Путин беспощадно расправляется с инакомыслием, продолжает журналист. Он создал сложную систему государственной пропаганды, которая направлена на дискредитацию потенциальных соперников. Люди же из окружения Путина, наоборот, разбогатели и получили значительную власть.

Впрочем, упомянутая Дюжева к этому «безразлична», иронизирует Беннеттс. По её словам, российская молодёжь считает Путина современным супергероем. И нет никого, кто мог бы править страной прямо сейчас, кроме Путина, настаивает Дюжева.

Согласно опросам, опубликованным как государственными, так и независимыми социологическими центрами, её восхищение Путиным разделяет большинство народа: свыше 80% россиян говорят, что они одобряют действия Путина на посту президента. Этот рейтинг остаётся практически неизменным со времён «кремлёвской аннексии Крыма у Украины в 2014 году», пишет корреспондент. Присоединение Крыма многие поддерживают.

Парадоксально, однако, но многие россияне, почти 50 процентов, говорят, что страна движется в неверном направлении! Это данные независимого «Левада-центра», указывает автор. Чем объясняется сей когнитивный диссонанс? На вопрос дают ответ аналитики. Они напоминают, что, хоть Путин и является главой государства, но многие россияне связывают государственные провалы не с ним. Принято считать, что Путин ассоциируется с тем, что хорошо, пусть и неосязаемо. Что касается осязаемых (и плохих) факторов (зарплаты, доходы и пр.), то стрелки переводятся на правительство, губернаторов, мэров и т. д., а о Путине не говорится. Поэтому-то и принято в стране по всем проблемам обращаться к Путину, причём на «ты» — как к царю или богу. Самое последнее видео с обращением к Путину опубликовали отчаявшиеся учителя Курганской области: они попросили Путина вмешаться в ситуацию с невыплатами зарплат. Но даже эти учителя не хотят обвинять Путина в своих бедах: они тоже видят Путина в роли доброго царя-батюшки.

И телепропаганда постоянно укрепляет этот образ «батюшки», этакого родителя нации, который быстро решит любые проблемы русского человека. Путин делает внушения официальным лицам, Путин поручает им отремонтировать жильё или провести газ в отдалённый район. Путин даже передал платье маленькой девочке из бедной семьи и позвал её в Кремль в гости.

Спикер российского парламента Вячеслав Володин в 2014 году даже сообщил: «Сегодня нет России, если нет Путина».

В отличие от западных стран, где политиков представляют обычными людьми, для миллионов россиян Путин есть «дышащее воплощение страны». Одна «российская знаменитость» (имя скрыто по её просьбе) сказала Беннеттсу, что Путин ей «не особо нравится», да и его партия — тоже. Но эта «знаменитость» даже и не думала никогда критиковать Путина или его «Единую Россию», потому что она («знаменитость») — «патриотка».

Также журналист указывает, что тех, кто решается критиковать Путина, могут обозвать «предателями страны». Критика Путина воспринимается «оскорбительно».

Культ личности Путина растёт по всей стране. Есть путинские росписи, портреты Путина, есть даже статуи Путина, в том числе бронзовый бюст под Санкт-Петербургом, изображающий российского президента как… римского императора. Все это проявления культа личности.

По словам Сэма Грина, директора Российского института в Королевском колледже Лондона, этот культ личности — симптом отсутствия институтов в стране, которые могли бы соперничать с Путиным в борьбе за власть. «Парламент, суды, конституция, даже церковь, — сказал эксперт, — были повёрнуты властью в служение одному арбитру, единому гаранту и единому символу».

Теневые советники сформировали имидж Путина. Он базируется на мифе о том, что Путин решает всё, что Путину нет альтернативы, напоминает Глеб Павловский. И так же, как прежде граждане знали, что Советский Союз — это государство Ленина, сегодня для большинства россиян Россия — государство Путина.

Многочисленные расследования, проведённые оппозиционными журналистами, продолжает автор, показали: Кремль пытается заставить россиян присутствовать «добровольно» на митингах в поддержку президента. Точно так же Кремль давит на госчиновников или студентов — с целью повысить явку на выборы. Одно с другим связано: высокая явка на выборах должна сочетаться с высокой явкой на митинги во славу Путина.

Как бы выглядела посещаемость, если бы власти не заставляли людей идти на пропутинские митинги? Активисты оппозиции в Тюмени выяснили это в прошлом году. 31 декабря, выступая в качестве «сторонников Кремля», они организовали митинг в поддержку четвёртого президентского срока для Путина. Мероприятие было отрекламировано в местных СМИ и в сети и было проведено в нерабочий день в самом центре города. Посещаемость, говорите? Семь человек!

И такого Путина россияне, несомненно, всё равно выберут в президенты.

Юлиан Ханс в «Tages anzeiger» определяет кандидата Путина всего двумя прилагательными, зато взаимоисключающими: «безуспешный» и «популярный» (erfolglos und populär).



Почему erfolglos? Ответ: экономика в России в застое, зарплаты у народа падают, бедных — всё больше.

Почему populär? Потому, что восемнадцатого марта русские всё равно выберут себе в президенты Путина.

Юлиан Ханс, как и Беннеттс, указывает, что государство, как во времена СССР на 1 Мая и в годовщину революции, «отправляет» граждан на демонстрации.

А что ещё остаётся делать Путину, который erfolglos? У него же нет видения будущего: народ беднеет, а Путин обещает из году в год одно и то же: повышение зарплат, пенсий, улучшение здравоохранения, отказ страны от нефтяной и газовой зависимости. Но разве смог Путин реализовать всё это за восемнадцать лет власти? Нет. Едва ли у него что-то получится и теперь, полагает Ханс.

* * *


Предвыборная кампания выглядит напряжённой и заформализованной неспроста. То, что увидели иностранцы в России, во многом соответствует действительности. Курс рубля реально привязался к нефти: он падает, если нефть дешевеет, и повышается, если нефть дорожает. Сырьевая зависимость бюджета от торговли сырьём по-прежнему высока. О каких-либо прорывах России в технологиях и в «импортозамещении» говорить не приходится. Впрочем, кто знает: может, господин Чубайс скоро озолотит великой нанонаукой всю страну!

На доходы ниже прожиточного минимума живут примерно 22 млн. человек (около 15% всех жителей России). За 5 лет число бедняков выросло на 7 миллионов человек. Вдобавок каждый третий гражданин еле сводит концы с концами. И президент Путин вроде бы это понимает. В прошлогоднем интервью «NBC» президент России заявил, что ситуация с бедностью хуже, чем «мы планировали»: «У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали».

По данным Счётной палаты РФ, реальные располагаемые доходы граждан России за январь—октябрь 2017 г. упали на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.

Россиянам, которые готовы снова проголосовать за Путина, не следовало бы об этом забывать. Das Verständnis ist hilfreich, как говорят жители той страны, что считается локомотивом Европы. Понимание полезно!
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. solzh Сегодня, 10:04
    То, что Путин победит на выборах, бесспорно. То, что иностранная пресса пишет плохо про выборы, про Путина и про Россию, пускай лучше своими внутренними проблемами займутся. Мы в своей стране сами разберёмся, без иностранного вмешательства и помощи. То, что народ будет голосовать за Путина, то это свидетельство того, что у нас нет крепкого лидера левой оппозиции. Нам нужны новые Ленин, Сталин, Молотов, Ворошилов, тогда и Путина не будет.
    P.S. Вся власть советам!
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:12
      Цитата: solzh
      То, что Путин победит на выборах, бесспорно

      андрей юрьевич
      1. oldseaman1957 Сегодня, 10:39
        Цитата: solzh
        То, что народ будет голосовать за Путина, то это свидетельство того, что у нас нет крепкого лидера левой оппозиции.
        - Ну как поляну-то вокруг зачистили! Собчак и Жирик, Явлинский и ещё ктой-то... Карлы! Грудинин? - очень бы хотелось, но что-то там невнятно с личными финансами, нужно разбираться! Да, выиграет ВВП. Народ надеется только на то, что царь одумается и разгонит, наконец, наш либерал-экономический междусобойчик.
        oldseaman1957
        1. oldseaman1957 Сегодня, 10:53
          Цитата: oldseaman1957
          Народ надеется только на то, что царь одумается и разгонит, наконец, наш либерал-экономический междусобойчик.
          - А вот общее состояние "дорогих рас-сеян":
          oldseaman1957
      2. Муссаси Сегодня, 10:57
        Мне уже очень интересно стало сколько в % проголосуют не за Путина.
        Муссаси
        1. kepmor Сегодня, 11:07
          проголосуют...не проголосуют...один фиг...
          самое главное кто и как посчитает голоса...да и здесь всё понятно...
          kepmor
      3. урман Сегодня, 11:04
        А я до болотной вообще на выборы не ходил,
        ну как только Клитор Биловна сказала что США не признают выборы если победит ВВП, НА ИЗБ УЧ я был в числе первых,
        это с каой такой радости мне всякие профурсетки указывать будут.
        Теперь я только за ВВП, РАЗ ИМ ЗА ЛУЖЕЙ НЕ ДОВОЛЬНЫ , ЗНАЧИТ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ.
        А этим из за лужи из за гор пора ордена давать, глянь те как умно на Россию работают.
        Я ведь далеко не одинок был , в своём мнении, что всё достало , ну после их заявлений ( хорошо всё таки КГБ работало, во время спящие агенты активировались laughing ) на выборы хожу без прогулов.
        урман
    2. Светлана Сегодня, 11:05
      Цитата: solzh
      То, что Путин победит на выборах, бесспорно.

      А я бы поспорила. Если выборы будут опять фальсифицированы, вряд ли уже сейчас общество это проглотит, как обычно. Времена меняются.
      [media=https://мой-президент.рф/my-president/grud
      inin-p-n.html]
      Светлана
  2. басмач Сегодня, 10:04
    Всё, я в ужасе. Что случится со страной, если завтра, не дай бог, "умнейший и хитрейший" насморк подхватит. А если помрёт нежданно-негаданно ( ибо как говорил Воланд- беда не в том, что человек смертен, а в том что внезапно смертен). Хот ложись в гроб и помирай. А с ним мы движемся семимильными шагами к величию и процветанию. Неважно, что даже зависящие от нас нам же и плюют в лицо( не говоря уж о независимых)- это успешная внешняя политика. Неважно, что народ питается дерьмом, а сами стали колонией- у нас рост и модернизация.
    Кстати, очень это мне напоминает 96-"альтернативы Ельцину сейчас нет. Потом будет, сейчас нет". А те, кто ему не видел альтернативы, сейчас жельчю в него плюют. У них новый кумир-такой же безальтернативный.
    Так и хочется воскликнуть-"Боже, дай нашему всему -всему бессмертия", но при этом обязательно скрестить пальцы, чтоб не дай бог осуществилось.
    басмач
  3. Лексус Сегодня, 10:08
    Для иных людей, особенно богачей из Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь «никогда не была лучше». По данным журнала «Форбс», в России очень быстро растёт число миллионеров. В одной только Москве живёт 73 миллиардера.

    Сейчас москвабадцы и питеробадцы в один голос завоют в поддержку этого "супермена"...
    Лексус
    1. Светлана Сегодня, 11:26
      Цитата: Лексус
      Сейчас москвабадцы и питеробадцы в один голос завоют в поддержку этого "супермена"...

      Вы наивный человек. Думаете, что в Москве или в Питере люди живут в шоколаде? Вся страна в разрухе. В Москве то же, что и по всей стране. Производства закрываются. Средний и малый бизнес разоряется. Зарплаты людям урезают, численность сокращают. Безработица, в магазинах такой же суррогат, как и везде. Цены растут на всё. Поликлиники и больницы пообъединяли, лишних людей выкинули, со школами и садами то же самое. Колледжи, после окончания которых еще пару лет назад можно было сразу на третий курс института поступить, объединили с бывшими ПТУ, теперь они называются техникумы, дипломы дают с птушными специальностями.
      В Москву едет огромное количество приспособленцев со всех регионов страны. Чаще всего им удается как-то удачно пристроиться на работу или раскрутить свое дело. Многие коренные москвичи, имея с советских времен квартиру, бедствуют. Если считаете, что в Москве мёдом намазано, приезжайте, снимите квартиру (1-шка от 25 тысяч в месяц) и флаг Вам в руки! Увидите открывшиеся перед Вами широчайшие перспективы.
      Светлана
      1. martin-159 Сегодня, 11:52
        Бедные москвичи! Я даже прослезился.
        martin-159
  4. bober1982 Сегодня, 10:33
    Цитирование данных иностранных господ выглядит смешно,курам на смех, бубнят про какие-то закрытые туалеты,у себя бы лучше перегородки поставили и разделили на "М" и "Ж", клоуны.
    bober1982
  5. Boris55 Сегодня, 10:48
    Курс рубля реально привязался к нефти: он падает, если нефть дешевеет, и повышается, если нефть дорожает.

    В последнее время такой зависимости что-то не заметил. Рупь стоит как часовой перед мавзолеем.
    Сырьевая зависимость бюджета от торговли сырьём по-прежнему высока.

    Так и сырья то немерено - 20% от Мировых запасов. Как же тут при таком богатстве им не торговать?
    Россиянам, которые готовы снова проголосовать за Путина, не следовало бы об этом забывать

    А мы и не забываем кто прячет воров обокравших нас в своих угодьях, что делает их соучастниками их преступления.
    Boris55
  6. Monster_Fat Сегодня, 10:51
    Только "за Путина"-а) "больше не закого-ж," б)"иначе вернутся-90-е" в) "американцы придут и всех поработят", г)"европейы придут и устроят гей-парад", д)надо голосовать сердцем, е)голосуй-или проиграешь, ё)только он имеет ХПП как вывести страну из ......, другим он(ХПП) неизвестен! Нет, "только за Путина"!
    Monster_Fat
  7. Светлана Сегодня, 11:01
    Где такой народ, который пойдет голосовать за Путина? Не надо наш народ совсем за лохов держать! По всем соцсетям видно (за исключением специально созданных в них пропутинских групп), что рейтинг Путина стремится к нулю! И стремление это растет с ускорением свободного падения.
    Светлана
    1. Boris55 Сегодня, 11:06
      Цитата: Светлана
      что рейтинг Путина стремится к нулю!

      Нет желания пари, скажем на 10 тысяч руб.? Я ставлю на Путина, а вы против. Согласны? laughing
      Boris55
      1. q75agent Сегодня, 11:29
        я согласен , только денег нет , но вы ждите и держитесь wink как пенсию начнут достойную платить , сразу отдам если проиграю wink
        q75agent
        1. Boris55 Сегодня, 11:40
          Цитата: q75agent
          только денег нет

          Да я не гордый. Назови сумму, которую готов выложить за свои убеждения? laughing
          А Светлана, как дело до кошелька дошло, так сразу и слилась. И куда только её уверенность в своей правоте подевалась. laughing
          Boris55
    2. Лесс Сегодня, 11:22
      Цитата: Светлана
      Где такой народ, который пойдет голосовать за Путина?

      Я такой народ. Может надо меньше в соцсетях сидеть, чтобы быть ближе к народу?
      Лесс
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
        рейтинг Путина стремится к нулю! И стремление это растет с ускорением свободного падения.
        Вот это дама (девушка) с буржуазной ненавистью выдала на гора. Действительно "навальные", "собчаки", "эхи", "дожди" задурили уже не одну сотню голов и, что самое обидное при полном попустительстве власти.
        rotmistr60
  8. Heterosigma Сегодня, 11:04
    Нас ждёт Ещё 50 лет "падений самолётов" "террактов" , нищенских пенсий, развала заводов, имперских капиталовложений, гонки вооружений, обещаний экономических чудес , показушных посадок за решётку "мелкой рыбы регионального масштаба" ,санкций и выражений озабочености. И главное выбора то и нет.Не хочется голосовать за Путина чисто из-за экономической политики,но нет альтернативы вообще.Собчаки ,Явлинские клоуны без программы.Жириновский слишком импульсивен ,на эмоциях, страну нельзя таким доверять.Грудинин тёмная лошадка, по сути тот же Зюганов только на время рокировку сделали.
    Heterosigma
  9. Лесс Сегодня, 11:15
    Все это проявления культа личности.
    Культ личности и народное признание вещи всё-таки разные.
    Многочисленные расследования, проведённые оппозиционными журналистами, продолжает автор, показали: Кремль пытается заставить россиян присутствовать «добровольно» на митингах в поддержку президента. Точно так же Кремль давит на госчиновников или студентов — с целью повысить явку на выборы.
    Вот ни разу не слышал ни от знакомых чиновников, ни от студентов и учителей, что бы хоть кого-то заставляли идти на выборы. От тех категорий граждан, которые никоим образом не относятся ни к студентам, ни к чиновникам слышал, что студентов и учителей заставляют, но вот самих студентов, учителей, чиновников или полиции не слышал ни намёка на подобное положение вещей.
    Предвыборная кампания выглядит напряжённой и заформализованной неспроста.
    Грязи меньше льётся, так это показатель здравомыслия, а не формализованности. А то что требуют соблюдения законности, так это правильно.
    Лесс
  10. Бригадир Сегодня, 11:33
    " Путина нельзя сменить на посту президента уже потому, что он Путин "
    Ещё как можно и НУЖНО сменить. Главное, чтобы народ понял, что Путин - это дальнейшая стагнация страны, обнищание населения и всевластие олигархов, диктующих "гаранту", как ему вести свою политику и не дающих в обиду "своих".
    Если кто сомневает, достаточно вспомнить таких "эффективных менеджеров", как Чубайс, Мутко, Набиуллина, Кудрин и прочая гоп-компашка, разоряющая страну, которые находятся под протекцией Путина и которых он никогда не даст в обиду, потому, что ИХ политика - это ЕГО политика!
    После того, как народ это поймёт, Путина и его компашку уже не будет ожидать ничего хорошего.
    Сейчас обнищание страны достило максимума, а Путин, как обычно, успокаивает народ и говорит , что вот надо подождать еще чуть-чуть и все будут в шоколаде. Это все-равно, если сказать больному, у которого развивается гангрена ноги, что потерпи еще немного и все будет хорошо. Кончится тем, что больной просто умрёт...
    Точно такую же политику сейчас ведёт и Путин. Главное, чтобы эту его политику понял наш народ!
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
    Бригадир
    1. Б.Т.В. Сегодня, 11:50
      Цитата: Бригадир
      ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!


      Голосуйте, Вам, никто не мешает, только зачем " орать на всех углах об этом"?!
      Б.Т.В.
      1. Лесс Сегодня, 12:01
        Цитата: Б.Т.В.
        Голосуйте, Вам, никто не мешает, только зачем " орать на всех углах об этом"?!

        Да потому что иначе никто за него не проголосует если не орать. Хотя и так, наверное, желающих не много.
        Лесс
  11. q75agent Сегодня, 11:51
    Цитата: Boris55
    Да я не гордый. Назови сумму, которую готов выложить за свои убеждения?
    А Светлана, как дело до кошелька дошло, то сразу и слилась.

    ну если сразу на ты , то на 10 ку тобой предложенную и забьемся , только подождать не забудь с возвратом долга , если я проиграю , лет так ндцать ....как поднимет мой уровень дохода твой обожаемый гарант , сразу верну wink
    q75agent
  12. Mestny Сегодня, 11:53
    Статью почитал - как будто комментарии некоторых на ВО.
    Один в один, слово в слово.
    Mestny
  13. Radikal Сегодня, 11:56
    Цитата: Муссаси
    Мне уже очень интересно стало сколько в % проголосуют не за Путина.

    Об этом будет знать только небольшая группа лиц, остальные может узнают ...когда-нибудь, или никогда. lol
    Radikal
  14. Radikal Сегодня, 11:57
    Цитата: Лесс
    Цитата: Светлана
    Где такой народ, который пойдет голосовать за Путина?

    Я такой народ. Может надо меньше в соцсетях сидеть, чтобы быть ближе к народу?

    А Вы на сколько ступенек ближе к нему? wassat
    Radikal
  15. Radikal Сегодня, 11:59
    Цитата: q75agent
    Цитата: Boris55
    Да я не гордый. Назови сумму, которую готов выложить за свои убеждения?
    А Светлана, как дело до кошелька дошло, то сразу и слилась.

    ну если сразу на ты , то на 10 ку тобой предложенную и забьемся , только подождать не забудь с возвратом долга , если я проиграю , лет так ндцать ....как поднимет мой уровень дохода твой обожаемый гарант , сразу верну wink

    good
    Radikal
  16. Лена_Зачем Сегодня, 12:01
    Да не с бластером он.
    А с мозгами!
    Лена_Зачем
  17. Radikal Сегодня, 12:02
    Цитата: Лексус
    Для иных людей, особенно богачей из Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь «никогда не была лучше». По данным журнала «Форбс», в России очень быстро растёт число миллионеров. В одной только Москве живёт 73 миллиардера.

    Сейчас москвабадцы и питеробадцы в один голос завоют в поддержку этого "супермена"...

    hi Не все... smile
    Radikal
Картина дня