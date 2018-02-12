Проект «ЗЗ». Путин — супергерой с бластером, за которого проголосует Россия
Во что или в кого стреляет картинный «боец Путин» из бластера? Неизвестно. Известно другое — идея: Путин спасёт Россию. Путина нельзя сменить на посту президента уже потому, что он Путин. Это прослеживается даже в живописи: вот Путин, который держит портрет Путина, а тот тоже держит портрет Путина. И в то же время на митинги в поддержку Путина, как пишет пресса, силой выгоняют бюджетников и студентов. И это говорит о падающей популярности «бессменного» лидера и тревоге Кремля за результат грядущих президентских выборов.
Марк Беннеттс в журнале «Newsweek» рассуждает на тему Путина: «супер» ли Путин и любят ли его на самом деле русские? Могут ли они любить президента, в стране у которого процветает коррупция, а граждане нищают?
«В России процветают нищета, коррупция и неравенство. Так почему же многие здесь любят Владимира Путина?» Такими вопросами задался журналист.
Москва. Художественная галерея в центре города. Вот громадная картина: Владимир Путин изображён в красном плаще супермена, он стреляет из гигантского оружия с английским названием — «Putin Blaster». Куда он бьёт? Непонятно. Зато у него «стальной взор» и «мрачная решимость» на лице. «Он здесь, чтобы спасти нас всех», — иронизирует Беннеттс.
В галерее автор насчитал тридцать портретов и скульптур Путина. Все эти работы, выставленные в Москве, изображают бывшего человека из КГБ «героическим и знаковым». Путин выигрывает чемпионат по хоккею с шайбой, Путин борется с леопардом, Путин надевает средневековые доспехи, Путин держит российский флаг, Путин едет верхом на медведе. И даже вот так: Путин держит портрет Путина, который держит портрет Путина, а тот тоже держит портрет Путина и так далее, нечто вроде русской матрёшки. И венчает всё это название выставки: Super Putin. (Выставку неслучайно открыли 6 декабря, в тот день, когда Путин официально объявил, что он будет баллотироваться на пост президента.)
«Владимир Путин — сильный лидер, который продемонстрировал отличные результаты», — говорит куратор выставки, 22-летняя модель, активистка и студентка факультета журналистики Юлия Дюжева. Она считает, что россияне должны быть Путину «благодарны».
Многие россияне и вправду благодарны Путину, отмечает автор. Для иных людей, особенно богачей из Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь «никогда не была лучше». По данным журнала «Форбс», в России очень быстро растёт число миллионеров. В одной только Москве живёт 73 миллиардера. Путин славится ещё и тем, что он увеличил расходы на военные силы страны, восстановив какой-то кусочек от глобального влияния Советского Союза. И это «восстановление влияния» является «источником гордости для миллионов людей».
Между тем, продолжает Беннеттс, для значительного числа русских людей жизнь «по-прежнему мрачна». Около 20 миллионов человек (почти 14 процентов населения) зарабатывает всего 170 долларов в месяц. Реальные доходы в стране падают четвёртый год подряд. Примерно 3000 школ в России не имеют закрытых туалетов, в том числе и в Сибири. Коррупция ежегодно обходится стране в 35 миллиардов долларов, по данным Московского института экономической политики им. Гайдара (и это только та коррупция, что «связана с государственными контрактами», пишет автор). В 2010 году Дмитрий Медведев указывал, что соответствующий показатель коррупции составляет 33 млрд. долл., или 3% от годового валового внутреннего продукта России.
А тем временем Путин беспощадно расправляется с инакомыслием, продолжает журналист. Он создал сложную систему государственной пропаганды, которая направлена на дискредитацию потенциальных соперников. Люди же из окружения Путина, наоборот, разбогатели и получили значительную власть.
Впрочем, упомянутая Дюжева к этому «безразлична», иронизирует Беннеттс. По её словам, российская молодёжь считает Путина современным супергероем. И нет никого, кто мог бы править страной прямо сейчас, кроме Путина, настаивает Дюжева.
Согласно опросам, опубликованным как государственными, так и независимыми социологическими центрами, её восхищение Путиным разделяет большинство народа: свыше 80% россиян говорят, что они одобряют действия Путина на посту президента. Этот рейтинг остаётся практически неизменным со времён «кремлёвской аннексии Крыма у Украины в 2014 году», пишет корреспондент. Присоединение Крыма многие поддерживают.
Парадоксально, однако, но многие россияне, почти 50 процентов, говорят, что страна движется в неверном направлении! Это данные независимого «Левада-центра», указывает автор. Чем объясняется сей когнитивный диссонанс? На вопрос дают ответ аналитики. Они напоминают, что, хоть Путин и является главой государства, но многие россияне связывают государственные провалы не с ним. Принято считать, что Путин ассоциируется с тем, что хорошо, пусть и неосязаемо. Что касается осязаемых (и плохих) факторов (зарплаты, доходы и пр.), то стрелки переводятся на правительство, губернаторов, мэров и т. д., а о Путине не говорится. Поэтому-то и принято в стране по всем проблемам обращаться к Путину, причём на «ты» — как к царю или богу. Самое последнее видео с обращением к Путину опубликовали отчаявшиеся учителя Курганской области: они попросили Путина вмешаться в ситуацию с невыплатами зарплат. Но даже эти учителя не хотят обвинять Путина в своих бедах: они тоже видят Путина в роли доброго царя-батюшки.
И телепропаганда постоянно укрепляет этот образ «батюшки», этакого родителя нации, который быстро решит любые проблемы русского человека. Путин делает внушения официальным лицам, Путин поручает им отремонтировать жильё или провести газ в отдалённый район. Путин даже передал платье маленькой девочке из бедной семьи и позвал её в Кремль в гости.
Спикер российского парламента Вячеслав Володин в 2014 году даже сообщил: «Сегодня нет России, если нет Путина».
В отличие от западных стран, где политиков представляют обычными людьми, для миллионов россиян Путин есть «дышащее воплощение страны». Одна «российская знаменитость» (имя скрыто по её просьбе) сказала Беннеттсу, что Путин ей «не особо нравится», да и его партия — тоже. Но эта «знаменитость» даже и не думала никогда критиковать Путина или его «Единую Россию», потому что она («знаменитость») — «патриотка».
Также журналист указывает, что тех, кто решается критиковать Путина, могут обозвать «предателями страны». Критика Путина воспринимается «оскорбительно».
Культ личности Путина растёт по всей стране. Есть путинские росписи, портреты Путина, есть даже статуи Путина, в том числе бронзовый бюст под Санкт-Петербургом, изображающий российского президента как… римского императора. Все это проявления культа личности.
По словам Сэма Грина, директора Российского института в Королевском колледже Лондона, этот культ личности — симптом отсутствия институтов в стране, которые могли бы соперничать с Путиным в борьбе за власть. «Парламент, суды, конституция, даже церковь, — сказал эксперт, — были повёрнуты властью в служение одному арбитру, единому гаранту и единому символу».
Теневые советники сформировали имидж Путина. Он базируется на мифе о том, что Путин решает всё, что Путину нет альтернативы, напоминает Глеб Павловский. И так же, как прежде граждане знали, что Советский Союз — это государство Ленина, сегодня для большинства россиян Россия — государство Путина.
Многочисленные расследования, проведённые оппозиционными журналистами, продолжает автор, показали: Кремль пытается заставить россиян присутствовать «добровольно» на митингах в поддержку президента. Точно так же Кремль давит на госчиновников или студентов — с целью повысить явку на выборы. Одно с другим связано: высокая явка на выборах должна сочетаться с высокой явкой на митинги во славу Путина.
Как бы выглядела посещаемость, если бы власти не заставляли людей идти на пропутинские митинги? Активисты оппозиции в Тюмени выяснили это в прошлом году. 31 декабря, выступая в качестве «сторонников Кремля», они организовали митинг в поддержку четвёртого президентского срока для Путина. Мероприятие было отрекламировано в местных СМИ и в сети и было проведено в нерабочий день в самом центре города. Посещаемость, говорите? Семь человек!
И такого Путина россияне, несомненно, всё равно выберут в президенты.
Юлиан Ханс в «Tages anzeiger» определяет кандидата Путина всего двумя прилагательными, зато взаимоисключающими: «безуспешный» и «популярный» (erfolglos und populär).
Почему erfolglos? Ответ: экономика в России в застое, зарплаты у народа падают, бедных — всё больше.
Почему populär? Потому, что восемнадцатого марта русские всё равно выберут себе в президенты Путина.
Юлиан Ханс, как и Беннеттс, указывает, что государство, как во времена СССР на 1 Мая и в годовщину революции, «отправляет» граждан на демонстрации.
А что ещё остаётся делать Путину, который erfolglos? У него же нет видения будущего: народ беднеет, а Путин обещает из году в год одно и то же: повышение зарплат, пенсий, улучшение здравоохранения, отказ страны от нефтяной и газовой зависимости. Но разве смог Путин реализовать всё это за восемнадцать лет власти? Нет. Едва ли у него что-то получится и теперь, полагает Ханс.
Предвыборная кампания выглядит напряжённой и заформализованной неспроста. То, что увидели иностранцы в России, во многом соответствует действительности. Курс рубля реально привязался к нефти: он падает, если нефть дешевеет, и повышается, если нефть дорожает. Сырьевая зависимость бюджета от торговли сырьём по-прежнему высока. О каких-либо прорывах России в технологиях и в «импортозамещении» говорить не приходится. Впрочем, кто знает: может, господин Чубайс скоро озолотит великой нанонаукой всю страну!
На доходы ниже прожиточного минимума живут примерно 22 млн. человек (около 15% всех жителей России). За 5 лет число бедняков выросло на 7 миллионов человек. Вдобавок каждый третий гражданин еле сводит концы с концами. И президент Путин вроде бы это понимает. В прошлогоднем интервью «NBC» президент России заявил, что ситуация с бедностью хуже, чем «мы планировали»: «У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали».
По данным Счётной палаты РФ, реальные располагаемые доходы граждан России за январь—октябрь 2017 г. упали на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.
Россиянам, которые готовы снова проголосовать за Путина, не следовало бы об этом забывать. Das Verständnis ist hilfreich, как говорят жители той страны, что считается локомотивом Европы. Понимание полезно!
Марк Беннеттс в журнале «Newsweek» рассуждает на тему Путина: «супер» ли Путин и любят ли его на самом деле русские? Могут ли они любить президента, в стране у которого процветает коррупция, а граждане нищают?
«В России процветают нищета, коррупция и неравенство. Так почему же многие здесь любят Владимира Путина?» Такими вопросами задался журналист.
Москва. Художественная галерея в центре города. Вот громадная картина: Владимир Путин изображён в красном плаще супермена, он стреляет из гигантского оружия с английским названием — «Putin Blaster». Куда он бьёт? Непонятно. Зато у него «стальной взор» и «мрачная решимость» на лице. «Он здесь, чтобы спасти нас всех», — иронизирует Беннеттс.
В галерее автор насчитал тридцать портретов и скульптур Путина. Все эти работы, выставленные в Москве, изображают бывшего человека из КГБ «героическим и знаковым». Путин выигрывает чемпионат по хоккею с шайбой, Путин борется с леопардом, Путин надевает средневековые доспехи, Путин держит российский флаг, Путин едет верхом на медведе. И даже вот так: Путин держит портрет Путина, который держит портрет Путина, а тот тоже держит портрет Путина и так далее, нечто вроде русской матрёшки. И венчает всё это название выставки: Super Putin. (Выставку неслучайно открыли 6 декабря, в тот день, когда Путин официально объявил, что он будет баллотироваться на пост президента.)
«Владимир Путин — сильный лидер, который продемонстрировал отличные результаты», — говорит куратор выставки, 22-летняя модель, активистка и студентка факультета журналистики Юлия Дюжева. Она считает, что россияне должны быть Путину «благодарны».
Многие россияне и вправду благодарны Путину, отмечает автор. Для иных людей, особенно богачей из Москвы и Санкт-Петербурга, жизнь «никогда не была лучше». По данным журнала «Форбс», в России очень быстро растёт число миллионеров. В одной только Москве живёт 73 миллиардера. Путин славится ещё и тем, что он увеличил расходы на военные силы страны, восстановив какой-то кусочек от глобального влияния Советского Союза. И это «восстановление влияния» является «источником гордости для миллионов людей».
Между тем, продолжает Беннеттс, для значительного числа русских людей жизнь «по-прежнему мрачна». Около 20 миллионов человек (почти 14 процентов населения) зарабатывает всего 170 долларов в месяц. Реальные доходы в стране падают четвёртый год подряд. Примерно 3000 школ в России не имеют закрытых туалетов, в том числе и в Сибири. Коррупция ежегодно обходится стране в 35 миллиардов долларов, по данным Московского института экономической политики им. Гайдара (и это только та коррупция, что «связана с государственными контрактами», пишет автор). В 2010 году Дмитрий Медведев указывал, что соответствующий показатель коррупции составляет 33 млрд. долл., или 3% от годового валового внутреннего продукта России.
А тем временем Путин беспощадно расправляется с инакомыслием, продолжает журналист. Он создал сложную систему государственной пропаганды, которая направлена на дискредитацию потенциальных соперников. Люди же из окружения Путина, наоборот, разбогатели и получили значительную власть.
Впрочем, упомянутая Дюжева к этому «безразлична», иронизирует Беннеттс. По её словам, российская молодёжь считает Путина современным супергероем. И нет никого, кто мог бы править страной прямо сейчас, кроме Путина, настаивает Дюжева.
Согласно опросам, опубликованным как государственными, так и независимыми социологическими центрами, её восхищение Путиным разделяет большинство народа: свыше 80% россиян говорят, что они одобряют действия Путина на посту президента. Этот рейтинг остаётся практически неизменным со времён «кремлёвской аннексии Крыма у Украины в 2014 году», пишет корреспондент. Присоединение Крыма многие поддерживают.
Парадоксально, однако, но многие россияне, почти 50 процентов, говорят, что страна движется в неверном направлении! Это данные независимого «Левада-центра», указывает автор. Чем объясняется сей когнитивный диссонанс? На вопрос дают ответ аналитики. Они напоминают, что, хоть Путин и является главой государства, но многие россияне связывают государственные провалы не с ним. Принято считать, что Путин ассоциируется с тем, что хорошо, пусть и неосязаемо. Что касается осязаемых (и плохих) факторов (зарплаты, доходы и пр.), то стрелки переводятся на правительство, губернаторов, мэров и т. д., а о Путине не говорится. Поэтому-то и принято в стране по всем проблемам обращаться к Путину, причём на «ты» — как к царю или богу. Самое последнее видео с обращением к Путину опубликовали отчаявшиеся учителя Курганской области: они попросили Путина вмешаться в ситуацию с невыплатами зарплат. Но даже эти учителя не хотят обвинять Путина в своих бедах: они тоже видят Путина в роли доброго царя-батюшки.
И телепропаганда постоянно укрепляет этот образ «батюшки», этакого родителя нации, который быстро решит любые проблемы русского человека. Путин делает внушения официальным лицам, Путин поручает им отремонтировать жильё или провести газ в отдалённый район. Путин даже передал платье маленькой девочке из бедной семьи и позвал её в Кремль в гости.
Спикер российского парламента Вячеслав Володин в 2014 году даже сообщил: «Сегодня нет России, если нет Путина».
В отличие от западных стран, где политиков представляют обычными людьми, для миллионов россиян Путин есть «дышащее воплощение страны». Одна «российская знаменитость» (имя скрыто по её просьбе) сказала Беннеттсу, что Путин ей «не особо нравится», да и его партия — тоже. Но эта «знаменитость» даже и не думала никогда критиковать Путина или его «Единую Россию», потому что она («знаменитость») — «патриотка».
Также журналист указывает, что тех, кто решается критиковать Путина, могут обозвать «предателями страны». Критика Путина воспринимается «оскорбительно».
Культ личности Путина растёт по всей стране. Есть путинские росписи, портреты Путина, есть даже статуи Путина, в том числе бронзовый бюст под Санкт-Петербургом, изображающий российского президента как… римского императора. Все это проявления культа личности.
По словам Сэма Грина, директора Российского института в Королевском колледже Лондона, этот культ личности — симптом отсутствия институтов в стране, которые могли бы соперничать с Путиным в борьбе за власть. «Парламент, суды, конституция, даже церковь, — сказал эксперт, — были повёрнуты властью в служение одному арбитру, единому гаранту и единому символу».
Теневые советники сформировали имидж Путина. Он базируется на мифе о том, что Путин решает всё, что Путину нет альтернативы, напоминает Глеб Павловский. И так же, как прежде граждане знали, что Советский Союз — это государство Ленина, сегодня для большинства россиян Россия — государство Путина.
Многочисленные расследования, проведённые оппозиционными журналистами, продолжает автор, показали: Кремль пытается заставить россиян присутствовать «добровольно» на митингах в поддержку президента. Точно так же Кремль давит на госчиновников или студентов — с целью повысить явку на выборы. Одно с другим связано: высокая явка на выборах должна сочетаться с высокой явкой на митинги во славу Путина.
Как бы выглядела посещаемость, если бы власти не заставляли людей идти на пропутинские митинги? Активисты оппозиции в Тюмени выяснили это в прошлом году. 31 декабря, выступая в качестве «сторонников Кремля», они организовали митинг в поддержку четвёртого президентского срока для Путина. Мероприятие было отрекламировано в местных СМИ и в сети и было проведено в нерабочий день в самом центре города. Посещаемость, говорите? Семь человек!
И такого Путина россияне, несомненно, всё равно выберут в президенты.
Юлиан Ханс в «Tages anzeiger» определяет кандидата Путина всего двумя прилагательными, зато взаимоисключающими: «безуспешный» и «популярный» (erfolglos und populär).
Почему erfolglos? Ответ: экономика в России в застое, зарплаты у народа падают, бедных — всё больше.
Почему populär? Потому, что восемнадцатого марта русские всё равно выберут себе в президенты Путина.
Юлиан Ханс, как и Беннеттс, указывает, что государство, как во времена СССР на 1 Мая и в годовщину революции, «отправляет» граждан на демонстрации.
А что ещё остаётся делать Путину, который erfolglos? У него же нет видения будущего: народ беднеет, а Путин обещает из году в год одно и то же: повышение зарплат, пенсий, улучшение здравоохранения, отказ страны от нефтяной и газовой зависимости. Но разве смог Путин реализовать всё это за восемнадцать лет власти? Нет. Едва ли у него что-то получится и теперь, полагает Ханс.
* * *
Предвыборная кампания выглядит напряжённой и заформализованной неспроста. То, что увидели иностранцы в России, во многом соответствует действительности. Курс рубля реально привязался к нефти: он падает, если нефть дешевеет, и повышается, если нефть дорожает. Сырьевая зависимость бюджета от торговли сырьём по-прежнему высока. О каких-либо прорывах России в технологиях и в «импортозамещении» говорить не приходится. Впрочем, кто знает: может, господин Чубайс скоро озолотит великой нанонаукой всю страну!
На доходы ниже прожиточного минимума живут примерно 22 млн. человек (около 15% всех жителей России). За 5 лет число бедняков выросло на 7 миллионов человек. Вдобавок каждый третий гражданин еле сводит концы с концами. И президент Путин вроде бы это понимает. В прошлогоднем интервью «NBC» президент России заявил, что ситуация с бедностью хуже, чем «мы планировали»: «У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали».
По данным Счётной палаты РФ, реальные располагаемые доходы граждан России за январь—октябрь 2017 г. упали на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее.
Россиянам, которые готовы снова проголосовать за Путина, не следовало бы об этом забывать. Das Verständnis ist hilfreich, как говорят жители той страны, что считается локомотивом Европы. Понимание полезно!
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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