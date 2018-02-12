Пекин намерен играть более активную роль в послевоенном развитии Сирии

Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть все большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству,

Китай будет играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии, увеличивая помощь законным властям республики, передает РИА Новости заявление посла КНР в Сирии Ци Цяньцзиня.сказал дипломат агентству «Синьхуа».Согласно информации, Пекин уже сделал несколько пожертвований в развитие сектора здравоохранения в Сирии. Последнее из них было направлено на развитие отделения скорой помощи больницы Аль-Мувасат в Дамаске.Ци Цяньцзинь в воскресенье посетил дамасскую больницу и выразил надежду, что китайский проект сможет улучшить медицинские условия для местных жителей.