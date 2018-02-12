11:58 12 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пекин намерен играть более активную роль в послевоенном развитии Сирии

Китай будет играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии, увеличивая помощь законным властям республики, передает РИА Новости заявление посла КНР в Сирии Ци Цяньцзиня.



Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть все большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству,
сказал дипломат агентству «Синьхуа».


Согласно информации, Пекин уже сделал несколько пожертвований в развитие сектора здравоохранения в Сирии. Последнее из них было направлено на развитие отделения скорой помощи больницы Аль-Мувасат в Дамаске.

Ци Цяньцзинь в воскресенье посетил дамасскую больницу и выразил надежду, что китайский проект сможет улучшить медицинские условия для местных жителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. demo Сегодня, 09:59
    Жаль что КНР не оказывает помощь на безвозмездной основе.
    Все у них перспектива должна быть в виде прибыли.
    demo
    1. Tiras Сегодня, 10:06
      А у кого не так?
      Tiras
      1. IMH Сегодня, 10:52
        Только у России не так. Чужим все, своим "денег нет, но вы держитесь".
        IMH
    2. влад66 Сегодня, 10:10
      Китай будет играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии, увеличивая помощь законным властям республики

      Где вот только он раньше был,когда Сирия уже была на грани,на берегу сидел и ждал пока кто то бармалеев ушатает и тут как тут. negative
      влад66
      1. IMH Сегодня, 10:53
        В этом национальная идея Китая- вы там пока мочите друг друга, мы посмотрим, а с победителем задружим bully
        IMH
    3. Svarog Сегодня, 10:39
      Цитата: demo
      Жаль что КНР не оказывает помощь на безвозмездной основе.
      Все у них перспектива должна быть в виде прибыли.

      В этом мире нет альтруистов.. Ни кто не оказывает помощь на безвозмездной основе..
      Svarog
    4. Heterosigma Сегодня, 10:46
      Это нормальная практика.
      Heterosigma
  2. Чичиков Сегодня, 10:01
    Ну да! Как "мессершмитт сбить, это вторая эскадрилья", а "как что достать, это первая"....
    Вот реально загнали бы своих, скажем, в провинцию Дейр-эз-Зор, погоняли бы "матрасников", а потом уже можно и послевоенный "пирог" делить.
    Чичиков
    1. IMH Сегодня, 10:54
      А зачем им это? Им надо не в войны играть, а деньги зарабатывать. Китай, не Россия.
      IMH
  3. savage1976 Сегодня, 10:01
    А Китай не хотел бы принять более активное участие в установлении мира в Сирии, а не только бабки загребать?
    savage1976
    1. IMH Сегодня, 10:58
      Все проще- кто бы в Сирии не победил, в итоге война как то да закончится, а значит и какой-никакой мир будет. А вот после этого Китай и придет. Все просто и логично.
      IMH
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:02
    Китай будет играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении Сирии
    Значит осовные параметры послевоенного устройства Сирии уже определены основными игроками . И Китай стремится сделать свой задел для будущего оперирования в регионе
    КВУ-НСвД
  5. Кент0001 Сегодня, 10:02
    Конечно, когда дерь мо другие разгребли -можно начать и бабки зарабатывать.
    Кент0001
  6. bazzbazz Сегодня, 10:03
    Пекин намерен играть более активную роль в развитии планеты! Это они еще только раскручивают свою машину. Посмотреть бы на роль Китая в мире лет так эток через 10)
    bazzbazz
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:05
    Китай, как всегда, далеко смотрит в будущее. Возможно, эта благотворительность сейчас много ценнее, чем потрачеченный на нее запас долларов, который уже в обозримом будущем может значительно обесцениться.
    Alex-a832
  8. antiamerikan Сегодня, 10:07
    на китай единственная надежда

    они с полосатыми церемониться не будут - сразу ответку жесткую
    и никаких "партнеров"
    antiamerikan
    1. IMH Сегодня, 10:51
      Наивность ваша не знает границ. Если Китай не будет церемониться с "полосатыми", то и "триколорных" может послать wink
      IMH
    2. Uranimus Сегодня, 10:51
      Это вы так думаете.
      Uranimus
      1. IMH Сегодня, 10:54
        А как они думают вы знаете?
        IMH
  9. частное лицо Сегодня, 10:09
    Пирог по названием Сирия большой и аппетитный вот и хочет каждый отломить побольше. Но цена этого куска пирога для всех разная.
    частное лицо
    1. IMH Сегодня, 10:50
      В чем ценность пирога, поясните?
      IMH
  10. dojjdik Сегодня, 10:15
    у Китая в основном контроль по юго-востоку-Филипины крупнейшая база бриттов а так же новзеландия где евреи усиленно строят бункеры в надежде спрятатся от атома и частично австралия ну и Никарагуа канал; возможно Мексика
    dojjdik
  11. IMH Сегодня, 10:49
    Там до «послевоенного» как до Китая...
    IMH
  12. shans2 Сегодня, 10:51
    Сыкливый Китай после пинка Израилю окончательно всё понял, что можно, бабки будут в сохранности.))) Это просто обрамление заявлению Ирана, что всё, сионисты сдулись)
    shans2
    1. Tiras Сегодня, 11:31
      Ну ну..

      Именно поэтому Китай вкладывает громадные деньги в экономику Израиля, в покупку компаний,
      разные проекты wink .


      Согласно данным агентства Thomson Reuters, в 2016 году китайские корпорации инвестировали в израильскую экономику 16,5 миллиардов долларов, почти в 10 раз больше, чем за год до того.



      Китай намерен инвестировать в природоохранные инновации Израиля
      11 сентября 2017 г.

      Израиль и Китай подписали договор о сотрудничестве в сфере инфраструктуры
      4 сентября 2017 г.


      Итд


      Сыкливый Китай после пинка Израилю


      С каких пор Китай ссыкливый?
      Наверно с тех, что вам уж больно завидно успехам Китая.
      Да и про пинок Израилю мог написать только человек, который очень далек от понимания происходящего.

      Tiras
  13. taiga2018 Сегодня, 11:18
    китайцы это умеют,ведь прибрали же они в Африке самые жирные куски и продолжают там свою экспансию...Сирия для них интересна скорее всего своим очень выгодным географическим положением,ну и конечно можно поиметь и на послевоенном восстановлении...
    taiga2018
Картина дня