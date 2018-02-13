Израиль спасут русские?
На севере Израиля неспокойно. У Израиля обострились трения с Сирией и Ираном. Израильские политики и эксперты считают, что в ситуацию пора вмешаться посреднику. И этим посредником могла бы стать Россия. Кроме неё, ситуацию разрулить некому. Именно русские помогут избежать полномасштабного военного конфликта. Время, когда в регионе посредничали США, ушло в прошлое.
Неспособность найти посредника может серьёзно усугубить конфликт между Тель-Авивом, Дамском и Тегераном. Об этом пишет Лаура Фернандес Паломо на сайте «RTVE».
«Правила войны» на севере Израиля изменились. Сегодня стороны, участвующие в конфликте, подвергаются большему риску. Для последних лет характерна серьёзная эскалация военных действий. Это подтверждают события, произошедшие в минувшую субботу. Конфликт между Израилем, Ираном и Сирией может серьёзно обостриться в том случае, если стороны не найдут посредника.
По мнению Офера Зальцберга из Международной кризисной группы (International Crisis Group), единственной державой в Сирии, которая в состоянии вести переговоры на тему новых соглашений о взаимопонимании и снижении риска крупной конфронтации, является Россия.
По данным International Crisis Group, налицо ухудшение ситуации: сдерживание, которое ранее позволяло сохранять разделительную зону Израиля с Ливаном и Сирией относительно спокойной, теперь уже не играет былой роли. Сказывается напряжённость между Израилем и шиитской «Хезболлой», поскольку эта ливанская группировка тоже действует на сирийской территории наряду с силами Ирана. В итоге Израиль оказался перед «неизвестным» развитием ситуации. По крайней мере, так считают эксперты.
Сами иранские силы, которые воюют на одной стороне с силами президента Башара Асада, тоже усилили своё влияние. Правда, пока они находятся достаточно далеко от территории, контролируемой Израилем.
Аналитики International Crisis Group уверены, что войска Асада будут продвигаться в южные районы страны. И необходим посредник, который мог бы поспособствовать достижению временного соглашения между сторонами. Инициатором могла бы выступить Россия.
Издание напоминает, что на минувшей неделе, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотник, который с территории Сирии вторгнулся в воздушное пространство Израиля. Также были атакованы «иранские цели» на территории Сирии. Истребителю израильских ВВС удалось сбить иранский БПЛА, запущенный с территории Сирии. Однако истребитель потерпел катастрофу на севере Сирии, угодив под удар сирийской ПВО. Экипаж катапультировался, однако один пилот получил серьёзные ранения. Это привело «к широкомасштабной операции Израиля против иранских и сирийских целей».
Как отмечают российские СМИ, два пилота истребителя сейчас госпитализированы, состояние обоих стабильное. Самолёты ВВС Израиля, нанёсшие затем удары по системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, атаковали двенадцать объектов. Во время этой воздушной атаки в направлении еврейского государства были выпущены зенитные ракеты, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере Израиля.
В Сирии попадание в израильский самолёт считают победой, пишет «RTVE». Бойцы «Хезболлы» уверяют, что сбитый самолёт знаменует «начало новой стратегической стадии» и «падение старого равновесия» в регионе.
По словам специалиста по обороне Амоса Харела («Гаарец»), Дамаск нынче проявляет куда большую уверенность, что вынуждает Израиль в этой новой ситуации пересматривать стратегию и тактику.
Аналитики согласны с этим: ведь за последние несколько недель уровень тревоги в северной зоне вырос. Израиль не стремится к эскалации, отмечают эксперты, однако «правила войны» на новом этапе уже не кажутся ясными.
На посредника, который поспособствует миру между конфликтующими сторонами, надеется и заместитель израильского премьер-министра по дипломатическим вопросам Михаэль Орен (Michael Oren). Согласно его мнению, Вашингтон более не способен быть здесь посредником. Мнение политика приводит «Bloomberg».
США уже вне сирийской «игры», поскольку доминирует тут Россия, пишут в своей статье Джонатан Ферцигер и Дэвид Уайнер. Израиль рассчитывает, что Владимир Путин, пока администрация Трампа глядит «со стороны», продолжит удерживать Иран и Сирию от конфронтации с Израилем. Так думает заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По словам Орена, американская часть уравнения заключается в поддержке Израиля, однако США сейчас «практически не имеют рычагов влияния» на месте.
Критика Орена, отмечают журналисты, отражает официальное мнение Израиля о том, что Вашингтон делает недостаточно для обуздания военных амбиций Ирана на юге Сирии, где проходит граница «с израильскими Голанскими высотами».
Также в статье отмечается, что господин Нетаньяху находится в непосредственном контакте с русскими (доминирующим игроком в Сирии) после инцидента с израильским самолётом.
Ожидания Израиля от России построены на том, что русские остановят эту новую войну. Орен не допускает, что есть кто-то, кто был бы сейчас «заинтересован в войне».
На вопрос, смогут ли русские удержать Иран и Сирию, он ответил: «Мы предполагаем, что они это смогут. Посмотрим».
Россия, возможно, — лучший выбор Израиля, но уверенным быть в этом трудно, пишут далее журналисты. Ведь за последние несколько лет Нетаньяху совершил целый ряд визитов в Россию, чтобы нарисовать «красные линии Израиля». Он просил Путина обуздать Иран. И что? Российские СМИ приводили заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова: мол, присутствие Ирана в Сирии законно, и Москва не может гарантировать, что проиранские силы покинут южные территории Сирии.
Далее авторы напоминают, что Россия пришла на сирийскую войну с целью «поддержать своего клиента, президента Башара Асада». Иран и «Хезболла» тоже «поддерживают Асада». Кроме того, они видят вакуум власти в Сирии и готовы использовать его как шанс построить собственную сферу влияния — от Тегерана до Средиземного моря.
Интерес России заключается в том, чтобы достичь политического и военного решения в Сирии и восстановить страну, полагает Амос Ядлин (Amos Yadlin), бывший глава израильской военной разведки. Поэтому, говорит он, конфликт на севере между Израилем, «Хезболлой» и Ираном — не в интересах Москвы.
Ядлин, возглавляющий Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, не ожидает, что спасение Израиля в Сирии придёт от США. «Америка занята другими вещами», — сказал он с иронией.
Что касается России, то о её миротворческом решении судить не представляется возможным, настолько сложным выглядит весь этот ближневосточный клубок.
Кроме того, Россия не так уж и походит на доминирующего игрока в регионе — ведь победить мало, победу нужно ещё и закрепить. А закрепление победы — это долгая изнуряющая борьба на местах, без которой ситуация поползёт обратно. Война в Сирии может набрать новые обороты. В настоящее время Москва куда больше озабочена выборами президента, нежели нарастанием напряжённости между Израилем и региональными сирийскими игроками — Ираном и Сирией, которые едва ли планируют в скором времени сдружиться с Израилем.
В итоге Москва ограничилась заявлением о «серьёзной обеспокоенности», которое походит скорее на критику действий Израиля, нежели на посредничество между Израилем, Сирией и Ираном.
«В Москве с серьёзной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. Далее МИД России призвал «вовлечённые стороны» к проявлению сдержанности.
Но какая сдержанность может быть на войне?
Неспособность найти посредника может серьёзно усугубить конфликт между Тель-Авивом, Дамском и Тегераном. Об этом пишет Лаура Фернандес Паломо на сайте «RTVE».
«Правила войны» на севере Израиля изменились. Сегодня стороны, участвующие в конфликте, подвергаются большему риску. Для последних лет характерна серьёзная эскалация военных действий. Это подтверждают события, произошедшие в минувшую субботу. Конфликт между Израилем, Ираном и Сирией может серьёзно обостриться в том случае, если стороны не найдут посредника.
По мнению Офера Зальцберга из Международной кризисной группы (International Crisis Group), единственной державой в Сирии, которая в состоянии вести переговоры на тему новых соглашений о взаимопонимании и снижении риска крупной конфронтации, является Россия.
По данным International Crisis Group, налицо ухудшение ситуации: сдерживание, которое ранее позволяло сохранять разделительную зону Израиля с Ливаном и Сирией относительно спокойной, теперь уже не играет былой роли. Сказывается напряжённость между Израилем и шиитской «Хезболлой», поскольку эта ливанская группировка тоже действует на сирийской территории наряду с силами Ирана. В итоге Израиль оказался перед «неизвестным» развитием ситуации. По крайней мере, так считают эксперты.
Сами иранские силы, которые воюют на одной стороне с силами президента Башара Асада, тоже усилили своё влияние. Правда, пока они находятся достаточно далеко от территории, контролируемой Израилем.
Аналитики International Crisis Group уверены, что войска Асада будут продвигаться в южные районы страны. И необходим посредник, который мог бы поспособствовать достижению временного соглашения между сторонами. Инициатором могла бы выступить Россия.
Издание напоминает, что на минувшей неделе, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотник, который с территории Сирии вторгнулся в воздушное пространство Израиля. Также были атакованы «иранские цели» на территории Сирии. Истребителю израильских ВВС удалось сбить иранский БПЛА, запущенный с территории Сирии. Однако истребитель потерпел катастрофу на севере Сирии, угодив под удар сирийской ПВО. Экипаж катапультировался, однако один пилот получил серьёзные ранения. Это привело «к широкомасштабной операции Израиля против иранских и сирийских целей».
Как отмечают российские СМИ, два пилота истребителя сейчас госпитализированы, состояние обоих стабильное. Самолёты ВВС Израиля, нанёсшие затем удары по системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, атаковали двенадцать объектов. Во время этой воздушной атаки в направлении еврейского государства были выпущены зенитные ракеты, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере Израиля.
В Сирии попадание в израильский самолёт считают победой, пишет «RTVE». Бойцы «Хезболлы» уверяют, что сбитый самолёт знаменует «начало новой стратегической стадии» и «падение старого равновесия» в регионе.
По словам специалиста по обороне Амоса Харела («Гаарец»), Дамаск нынче проявляет куда большую уверенность, что вынуждает Израиль в этой новой ситуации пересматривать стратегию и тактику.
Аналитики согласны с этим: ведь за последние несколько недель уровень тревоги в северной зоне вырос. Израиль не стремится к эскалации, отмечают эксперты, однако «правила войны» на новом этапе уже не кажутся ясными.
На посредника, который поспособствует миру между конфликтующими сторонами, надеется и заместитель израильского премьер-министра по дипломатическим вопросам Михаэль Орен (Michael Oren). Согласно его мнению, Вашингтон более не способен быть здесь посредником. Мнение политика приводит «Bloomberg».
США уже вне сирийской «игры», поскольку доминирует тут Россия, пишут в своей статье Джонатан Ферцигер и Дэвид Уайнер. Израиль рассчитывает, что Владимир Путин, пока администрация Трампа глядит «со стороны», продолжит удерживать Иран и Сирию от конфронтации с Израилем. Так думает заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По словам Орена, американская часть уравнения заключается в поддержке Израиля, однако США сейчас «практически не имеют рычагов влияния» на месте.
Критика Орена, отмечают журналисты, отражает официальное мнение Израиля о том, что Вашингтон делает недостаточно для обуздания военных амбиций Ирана на юге Сирии, где проходит граница «с израильскими Голанскими высотами».
Также в статье отмечается, что господин Нетаньяху находится в непосредственном контакте с русскими (доминирующим игроком в Сирии) после инцидента с израильским самолётом.
Ожидания Израиля от России построены на том, что русские остановят эту новую войну. Орен не допускает, что есть кто-то, кто был бы сейчас «заинтересован в войне».
На вопрос, смогут ли русские удержать Иран и Сирию, он ответил: «Мы предполагаем, что они это смогут. Посмотрим».
Россия, возможно, — лучший выбор Израиля, но уверенным быть в этом трудно, пишут далее журналисты. Ведь за последние несколько лет Нетаньяху совершил целый ряд визитов в Россию, чтобы нарисовать «красные линии Израиля». Он просил Путина обуздать Иран. И что? Российские СМИ приводили заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова: мол, присутствие Ирана в Сирии законно, и Москва не может гарантировать, что проиранские силы покинут южные территории Сирии.
Далее авторы напоминают, что Россия пришла на сирийскую войну с целью «поддержать своего клиента, президента Башара Асада». Иран и «Хезболла» тоже «поддерживают Асада». Кроме того, они видят вакуум власти в Сирии и готовы использовать его как шанс построить собственную сферу влияния — от Тегерана до Средиземного моря.
Интерес России заключается в том, чтобы достичь политического и военного решения в Сирии и восстановить страну, полагает Амос Ядлин (Amos Yadlin), бывший глава израильской военной разведки. Поэтому, говорит он, конфликт на севере между Израилем, «Хезболлой» и Ираном — не в интересах Москвы.
Ядлин, возглавляющий Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, не ожидает, что спасение Израиля в Сирии придёт от США. «Америка занята другими вещами», — сказал он с иронией.
* * *
Что касается России, то о её миротворческом решении судить не представляется возможным, настолько сложным выглядит весь этот ближневосточный клубок.
Кроме того, Россия не так уж и походит на доминирующего игрока в регионе — ведь победить мало, победу нужно ещё и закрепить. А закрепление победы — это долгая изнуряющая борьба на местах, без которой ситуация поползёт обратно. Война в Сирии может набрать новые обороты. В настоящее время Москва куда больше озабочена выборами президента, нежели нарастанием напряжённости между Израилем и региональными сирийскими игроками — Ираном и Сирией, которые едва ли планируют в скором времени сдружиться с Израилем.
В итоге Москва ограничилась заявлением о «серьёзной обеспокоенности», которое походит скорее на критику действий Израиля, нежели на посредничество между Израилем, Сирией и Ираном.
«В Москве с серьёзной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. Далее МИД России призвал «вовлечённые стороны» к проявлению сдержанности.
Но какая сдержанность может быть на войне?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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