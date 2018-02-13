12:05 13 февраля

Израиль спасут русские?

На севере Израиля неспокойно. У Израиля обострились трения с Сирией и Ираном. Израильские политики и эксперты считают, что в ситуацию пора вмешаться посреднику. И этим посредником могла бы стать Россия. Кроме неё, ситуацию разрулить некому. Именно русские помогут избежать полномасштабного военного конфликта. Время, когда в регионе посредничали США, ушло в прошлое.



Неспособность найти посредника может серьёзно усугубить конфликт между Тель-Авивом, Дамском и Тегераном. Об этом пишет Лаура Фернандес Паломо на сайте «RTVE».


«Правила войны» на севере Израиля изменились. Сегодня стороны, участвующие в конфликте, подвергаются большему риску. Для последних лет характерна серьёзная эскалация военных действий. Это подтверждают события, произошедшие в минувшую субботу. Конфликт между Израилем, Ираном и Сирией может серьёзно обостриться в том случае, если стороны не найдут посредника.

По мнению Офера Зальцберга из Международной кризисной группы (International Crisis Group), единственной державой в Сирии, которая в состоянии вести переговоры на тему новых соглашений о взаимопонимании и снижении риска крупной конфронтации, является Россия.

По данным International Crisis Group, налицо ухудшение ситуации: сдерживание, которое ранее позволяло сохранять разделительную зону Израиля с Ливаном и Сирией относительно спокойной, теперь уже не играет былой роли. Сказывается напряжённость между Израилем и шиитской «Хезболлой», поскольку эта ливанская группировка тоже действует на сирийской территории наряду с силами Ирана. В итоге Израиль оказался перед «неизвестным» развитием ситуации. По крайней мере, так считают эксперты.

Сами иранские силы, которые воюют на одной стороне с силами президента Башара Асада, тоже усилили своё влияние. Правда, пока они находятся достаточно далеко от территории, контролируемой Израилем.

Аналитики International Crisis Group уверены, что войска Асада будут продвигаться в южные районы страны. И необходим посредник, который мог бы поспособствовать достижению временного соглашения между сторонами. Инициатором могла бы выступить Россия.

Издание напоминает, что на минувшей неделе, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотник, который с территории Сирии вторгнулся в воздушное пространство Израиля. Также были атакованы «иранские цели» на территории Сирии. Истребителю израильских ВВС удалось сбить иранский БПЛА, запущенный с территории Сирии. Однако истребитель потерпел катастрофу на севере Сирии, угодив под удар сирийской ПВО. Экипаж катапультировался, однако один пилот получил серьёзные ранения. Это привело «к широкомасштабной операции Израиля против иранских и сирийских целей».

Как отмечают российские СМИ, два пилота истребителя сейчас госпитализированы, состояние обоих стабильное. Самолёты ВВС Израиля, нанёсшие затем удары по системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, атаковали двенадцать объектов. Во время этой воздушной атаки в направлении еврейского государства были выпущены зенитные ракеты, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере Израиля.

В Сирии попадание в израильский самолёт считают победой, пишет «RTVE». Бойцы «Хезболлы» уверяют, что сбитый самолёт знаменует «начало новой стратегической стадии» и «падение старого равновесия» в регионе.

По словам специалиста по обороне Амоса Харела («Гаарец»), Дамаск нынче проявляет куда большую уверенность, что вынуждает Израиль в этой новой ситуации пересматривать стратегию и тактику.

Аналитики согласны с этим: ведь за последние несколько недель уровень тревоги в северной зоне вырос. Израиль не стремится к эскалации, отмечают эксперты, однако «правила войны» на новом этапе уже не кажутся ясными.

На посредника, который поспособствует миру между конфликтующими сторонами, надеется и заместитель израильского премьер-министра по дипломатическим вопросам Михаэль Орен (Michael Oren). Согласно его мнению, Вашингтон более не способен быть здесь посредником. Мнение политика приводит «Bloomberg».

США уже вне сирийской «игры», поскольку доминирует тут Россия, пишут в своей статье Джонатан Ферцигер и Дэвид Уайнер. Израиль рассчитывает, что Владимир Путин, пока администрация Трампа глядит «со стороны», продолжит удерживать Иран и Сирию от конфронтации с Израилем. Так думает заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам Орена, американская часть уравнения заключается в поддержке Израиля, однако США сейчас «практически не имеют рычагов влияния» на месте.

Критика Орена, отмечают журналисты, отражает официальное мнение Израиля о том, что Вашингтон делает недостаточно для обуздания военных амбиций Ирана на юге Сирии, где проходит граница «с израильскими Голанскими высотами».

Также в статье отмечается, что господин Нетаньяху находится в непосредственном контакте с русскими (доминирующим игроком в Сирии) после инцидента с израильским самолётом.

Ожидания Израиля от России построены на том, что русские остановят эту новую войну. Орен не допускает, что есть кто-то, кто был бы сейчас «заинтересован в войне».

На вопрос, смогут ли русские удержать Иран и Сирию, он ответил: «Мы предполагаем, что они это смогут. Посмотрим».

Россия, возможно, — лучший выбор Израиля, но уверенным быть в этом трудно, пишут далее журналисты. Ведь за последние несколько лет Нетаньяху совершил целый ряд визитов в Россию, чтобы нарисовать «красные линии Израиля». Он просил Путина обуздать Иран. И что? Российские СМИ приводили заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова: мол, присутствие Ирана в Сирии законно, и Москва не может гарантировать, что проиранские силы покинут южные территории Сирии.

Далее авторы напоминают, что Россия пришла на сирийскую войну с целью «поддержать своего клиента, президента Башара Асада». Иран и «Хезболла» тоже «поддерживают Асада». Кроме того, они видят вакуум власти в Сирии и готовы использовать его как шанс построить собственную сферу влияния — от Тегерана до Средиземного моря.

Интерес России заключается в том, чтобы достичь политического и военного решения в Сирии и восстановить страну, полагает Амос Ядлин (Amos Yadlin), бывший глава израильской военной разведки. Поэтому, говорит он, конфликт на севере между Израилем, «Хезболлой» и Ираном — не в интересах Москвы.

Ядлин, возглавляющий Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, не ожидает, что спасение Израиля в Сирии придёт от США. «Америка занята другими вещами», — сказал он с иронией.

* * *


Что касается России, то о её миротворческом решении судить не представляется возможным, настолько сложным выглядит весь этот ближневосточный клубок.

Кроме того, Россия не так уж и походит на доминирующего игрока в регионе — ведь победить мало, победу нужно ещё и закрепить. А закрепление победы — это долгая изнуряющая борьба на местах, без которой ситуация поползёт обратно. Война в Сирии может набрать новые обороты. В настоящее время Москва куда больше озабочена выборами президента, нежели нарастанием напряжённости между Израилем и региональными сирийскими игроками — Ираном и Сирией, которые едва ли планируют в скором времени сдружиться с Израилем.

В итоге Москва ограничилась заявлением о «серьёзной обеспокоенности», которое походит скорее на критику действий Израиля, нежели на посредничество между Израилем, Сирией и Ираном.

«В Москве с серьёзной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряжённости внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договорённости по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны», — говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства. Далее МИД России призвал «вовлечённые стороны» к проявлению сдержанности.

Но какая сдержанность может быть на войне?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 93

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:19
    В свете последних событий,думаю-Израиль начал метатся по простой причине-нет надёжи на США."Гегемоник" за сателлита не встрянет.Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей.А,ведь "сказка-ложь,да в ней намёк"-Ребята-давайте жить дружно.Не хотите-это уже не только ваши проблемы!Нам ещё впарываться за вас придётся.Где ваши штаты?Помощь-"ждите ответа".
    ВЕРЕСК
    1. Chertt Сегодня, 07:30
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит

      Вы же реалист, Как вы думаете сколько часов понадобится Израилю, чтобы все "раздачи" купировать, а "раздатчиков" с песком перемешать. Израиль спасать не надо. А вот мусульманских соседей Израиля, если что, спасать придется
      Chertt
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:38
        В этом я-пессимист.Если -нидай Бог завяжется-плохо будет всем.У Израиля боезапас не вечен.
        ВЕРЕСК
        1. Chertt Сегодня, 07:42
          Но в настоящее время, ВС Израиля, боеспособнее чем все армии соседей вместе взятые
          Chertt
          1. Злой543 Сегодня, 08:00
            Цитата: Chertt
            Но в настоящее время, ВС Израиля, боеспособнее чем все армии соседей вместе взятые

            Да не надо никому спасать Израиль, они сами себя спасут, вот Сирию от них спасать надо это да. Щас товрарисчи из Израиля все на пальцах разъяснят.
            Слово представляем господину Профессору... Просим...
            Злой543
          2. Nulgorod Сегодня, 08:01
            И как долго она сможет воевать со всеми вместе взятыми? Быстрой войны на сей раз не получится.
            Nulgorod
            1. Chertt Сегодня, 08:04
              Цитата: Nulgorod
              Быстрой войны на сей раз не получится.

              Почему, если что то знаете поделитесь, не держите в себе
              Chertt
              1. Natalia777 Сегодня, 11:07
                Россия поставила Ирану первую партию зенитных ракетных систем С-300, порядка одного дивизиона, сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин в ходе выставки HeliRussia-2016.
                Natalia777
                1. Chertt Сегодня, 11:11
                  Хорошая новость. Теперь звездно полосанутые три раза подумают, прежде чем авиацию использовать
                  Chertt
            2. Арон Заави Сегодня, 08:51
              Цитата: Nulgorod
              И как долго она сможет воевать со всеми вместе взятыми? Быстрой войны на сей раз не получится.

              С кем со вмеми?
              Арон Заави
              1. avt Сегодня, 09:35
                Цитата: Арон Заави
                С кем со вмеми?

                А шо? У еврейского казачества ,,А не засиделись ли хлопцы в сёдлах!?"Таки у первый раз что ли ? bully
                avt
            3. andj61 Сегодня, 09:50
              Цитата: Nulgorod
              И как долго она сможет воевать со всеми вместе взятыми? Быстрой войны на сей раз не получится.

              Было время, когда Израиль воевал - одновременно !- со всеми своими соседями - Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом, а также Ираком. При этом другие арабские страны тоже в стороне не оставались. И одержал победу. Сейчас единства среди арабов нет, и война с Сирией, Хесболлой и Ираном не может нести угрозы существованию Израиля. И войну эту, скорее всего, Израиль выиграет. Вот только война Израилю тоже не нужна. Израильопасается усиления Хесболлы и Ирана в Сирии? Но и Асаду, и Хесболле, и Ирану нужно сначала решить вопрос с мятежниками и террористами, а потом Сирии предстоит заново строить государство, а у Ирана имеется противостояние с Саудовской Аравией - и в Йемене, и в Катаре, и вообще на Ближнем Востоке. Лишнее вооруженное противостояние, и, тем более, война не нужны никому. Значит, возможность договориться имеется . И Россия вполне могла бы выступить посредником на таких переговорах. hi
              andj61
          3. BerBer Сегодня, 08:53
            И при всём при этом, очень не хотят проливать кровь. А соседи практически в бешенстве.
            BerBer
      2. rotmistr60 Сегодня, 08:04
        Chertt
        сколько часов понадобится Израилю, чтобы все "раздачи" купировать, а "раздатчиков" с песком перемешать. Израиль спасать не надо
        Если бы было все так просто, как вы предполагаете, то проблем с соседями у Израиля давно бы не было. Почему до сих пор с "песком не смешали"? Или Израиль настолько миролюбив?
        rotmistr60
        1. karish Сегодня, 08:08
          Цитата: rotmistr60
          Почему до сих пор с "песком не смешали"?

          смешали . сирию 40 лет назад , после этого она сидела тихо как мышка.
          Египет и Иорданию - то же ( после этого подписали мир )
          Нас не трогают - мы не трогаем.
          karish
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:13
            Излишняя самоуверенность, напускное величие и безнаказанность погубило не одну страну, империю...
            rotmistr60
            1. karish Сегодня, 08:16
              Цитата: rotmistr60
              Излишняя самоуверенность, напускное величие и безнаказанность погубило не одну страну, империю...

              СССР и Российская империя в список входят ? wink
              karish
              1. Злой543 Сегодня, 08:46
                Цитата: karish
                Цитата: rotmistr60
                Излишняя самоуверенность, напускное величие и безнаказанность погубило не одну страну, империю...

                СССР и Российская империя в список входят ? wink

                Израиль вечен? Только получение дюлей приводит самооценку в нормальное состояние. Примеров в истории масса и Вам не мешало бы это помнить.
                Злой543
                1. karish Сегодня, 09:55
                  Цитата: Злой543
                  Цитата: karish
                  Цитата: rotmistr60
                  Излишняя самоуверенность, напускное величие и безнаказанность погубило не одну страну, империю...

                  СССР и Российская империя в список входят ? wink

                  Израиль вечен? Только получение дюлей приводит самооценку в нормальное состояние. Примеров в истории масса и Вам не мешало бы это помнить.

                  вы на мой вопрос не ответили.
                  karish
                  1. Злой543 Сегодня, 10:47
                    Вы задавали вопрос мне? Ваш пример согласитесь не очень корректен, они развалились по политическим мотивам, смена существующего политического строя, если хотите. В данной ситуации не конфликт между слоями общества, а конфликт со странами Вашего региона, и всегда могут найтись варвары которым Ваше могущество и доминирование в Вашем регионе будет по барабану. hi
                    Злой543
                  2. petyaivolk Сегодня, 10:58
                    Цитата: karish
                    вы на мой вопрос не ответили.

                    Что вы заладили - "мой вопрос мой вопрос", у вас на пол-шестого, вот и всё что надо знать!
                    Ну так это-же у вас, а не у них! laughing
                    petyaivolk
              2. Natalia777 Сегодня, 11:14
                И с чего ты приплёл сюда Российскую империю и СССР? Или свидомый? Израиль бомбит Сирию, а Россия при чём?
                Natalia777
          2. BerBer Сегодня, 08:55
            Да видели мы как вы "не трогаете". Зачем Сирию систематически бомбим. США тянет Вас и Вы идёте на поводу. Зачем?
            BerBer
        2. Chertt Сегодня, 08:50
          Цитата: rotmistr60
          Почему до сих пор с "песком не смешали"? Или Израиль настолько миролюбив?

          Израиль ни когда не был миролюбивым. А территорию не захватывает, без острой необходимости, примерно по тому же, почему Россия Киев не захватывает. Вот завоюет Израиль своих смуглых соседей, так их же потом и кормить придется, а работать они в принципе не хотят и не умеют
          Chertt
          1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:06
            Работать не хотят и не умеют.

            А как за МКАДом люди тоже не могут и не хотят или причина в другом ?
            Спайков Джавелин Тоувич
            1. Natalia777 Сегодня, 11:20
              Ну и чЁ? За МКАДом тоже по разному живут. Целые европосёлки строит народ. Много и вполне круто. Тренд уже давно. Сотка 2 штуки баксов - 50 км от Москвы.
              Natalia777
      3. meandr51 Сегодня, 10:41
        Бесконечное количество часов. Поскольку песка очень много, то ракеты кончатся скорее. И сейчас ракеты есть не только у Израиля. И в достаточном количестве. Применение Израилем ЯО сделает непригодными все земли, включая сам Израиль. Ему в любом случае конец.
        meandr51
      4. игог Сегодня, 11:25
        а пупок у Израиля не развяжется Иран "с песком перемешать" ?
        игог
    2. karish Сегодня, 08:00
      Цитата: ВЕРЕСК
      В свете последних событий,думаю-Израиль начал метатся

      Да ладно . laughing
      Цитата: ВЕРЕСК
      Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит

      это от кого ?
      Ливан . Сирия . Иран ? laughing
      karish
    3. сибиралт Сегодня, 09:11
      Как Израиль может "тереться" об Иран, если у них нет общей границы? belay До Израиля на БВ было спокойнее.
      сибиралт
      1. avt Сегодня, 09:40
        Цитата: сибиралт
        Как Израиль может "тереться" об Иран, если у них нет общей границы?

        Азохенвей! Теперь, после USкой аферы у Сурии таки есть. Собственно Аз грешный уже об энтом писал и не раз у переписке с ,,Профессором"Но
        А Штирлиц
        отвечает: "Ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально". Любовь к
        родине и к фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по
        работе... Я спросил себя: "А не болван ли он?" У нас ведь много тупиц,
        которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван.
        Почему же он "тогда неискренен? Или он никому не верит, либо он чего-то
        боится, либо он что-то затевает и хочет быть кристально чистым.
        Последнее так и вовсе ...апофеоз- победят курды, потому что их и так много и они быстро размножаются. wassat Так что
        Слово представляем господину Профессору...
        особо не обольщайтесь. bully Никому нельзя верить . Мне -можно.
        avt
        1. Злой543 Сегодня, 09:54
          ." Никому нельзя верить "
          Знаю, проходили laughing
          Злой543
      2. andj61 Сегодня, 10:03
        Цитата: сибиралт
        Как Израиль может "тереться" об Иран, если у них нет общей границы? belay До Израиля на БВ было спокойнее.

        До Израиля БВ был около 30 лет оккупирован Англией и Францией, а до этого несколько столетий (конкретно этот регион присоединен султаном Селимом 1 в начале 16 века) входил в состав Османской империи. Ранее на этой земле тоже спокойствия не было - и Рим его захватывал, и в состав Великой Армении этот регион входил, и Византия им владела, и арабы завоёвывали, и ареной борьбы во время крестовых походов 11-13 веков этот регион также был.
        А Израиль в то время не существовал вовсе. Так может быть причина неспокойствия региона в другом? К примеру, в том, что на нем замыкаются интересы трёх великих религий и множества народов? what hi
        andj61
  2. Albatroz Сегодня, 07:25
    Русские уже спасли Израиль
    Когда-то
    Albatroz
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:27
      Цитата: Albatroz
      Русские уже спасли Израиль
      Когда-то

      сначала, помогли создать...
      андрей юрьевич
      1. Albatroz Сегодня, 07:29
        Вот и я про то
        А это главное
        Albatroz
      2. karish Сегодня, 08:01
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Albatroz
        Русские уже спасли Израиль
        Когда-то

        сначала, помогли создать...

        Привет ,Андрей -- а потом ?
        karish
  3. Арон Заави Сегодня, 07:47
    Цитата: ВЕРЕСК
    В свете последних событий,думаю-Израиль начал метатся по простой причине-нет надёжи на США."Гегемоник" за сателлита не встрянет.Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей.А,ведь "сказка-ложь,да в ней намёк"-Ребята-давайте жить дружно.Не хотите-это уже не только ваши проблемы!Нам ещё впарываться за вас придётся.Где ваши штаты?Помощь-"ждите ответа".

    Пока помощь нужна не нам. request Наши ВВС несколько обиделись.

    В результате серии ударов ВВС Израиля :
    - выведены из строя системы противовоздушной обороны Сирии,
    - только на самой большой базе - Т4 -разрушены все сирийские взлетно-посадочных полосы. Контрольная вышка на базе взорвана.
    По сообщениям сирийской оппозиции, сирийские ВВС практически не совершали вылетов после израильских атак.
    - Нанесены удары по четырем иранским базам в Сирии. Первый был нанесен по базе ВВС Сирии Мезза в Дамаске. На ней размещены советники корпуса стражей исламской революции Ирана.
    Удар был нанесен по иранским складам на базе аль-Кисва, и по военной базе Тель Абу Талаб, к югу от Дамаска, которая также используется иранскими военными.
    - были нанесены удары по сирийским целям - по базе аль-Кисва, по военной базе в а-Димас, в северо-восточной части провинции Дамаск, и по военной базе Мадайя.
    - был нанесен удар по базе 16-й дивизии в горах Каламун. На ней размещены батареи ПВО, база сирийской Республиканской Гвардии к югу от Дамаска,
    - по военным складам на базе 156-й дивизии в Дераа,
    - базы 79-й и 89-й дивизий в Дараа, близ границы с Иорданией и Сирией,- по базе 175-й дивизии.


    Арон Заави
    1. Злой543 Сегодня, 08:10
      Ну Сирийской оппозиции я на Вашем месте то же бы не сильно доверял если честно, те еще ухари.
      Злой543
      1. karish Сегодня, 08:16
        Цитата: Злой543
        Ну Сирийской оппозиции я на Вашем месте то же бы не сильно доверял если честно, те еще ухари.

        Мы желаем успеха обеим сторонам конфликта laughing
        karish
        1. Natalia777 Сегодня, 11:38
          Ваши пожелания уже накрылись медным тазом. ИГИЛ практически уничтожен, США прижаты к стенке, курдов учат уму-разуму. Надеюсь скоро в Сирии будет мир и одновластие.
          Natalia777
    2. Мар.Тира Сегодня, 08:18
      Пока что документально подтверждено уничтожение какого то беспилотника,и F-16.Остальное извините жёлтая жидкость.Покажите видео подтверждение,только не с компютерных игр.Как это делает оппозиция.А как это делает Российское МО.
      Мар.Тира
      1. Арон Заави Сегодня, 08:58
        Цитата: Мар.Тира
        Пока что документально подтверждено уничтожение какого то беспилотника,и F-16.Остальное извините жёлтая жидкость.Покажите видео подтверждение,только не с компютерных игр.Как это делает оппозиция.А как это делает Российское МО.

        А видео или фото уничтожнных в 1982 году сирийских ПВО найдете? Ну не любят сирийцы публиковать отчеты по своим потерям. Они ведь не дурнее нас с вами.
        Арон Заави
        1. Мар.Тира Сегодня, 09:05
          Слабая отговорка.Сравните 1982 год,и 2018 год,в плане видео фиксации.Если постараться,можно найти.Сдаётся мне вас разводят,что бы сбить волнения,и поднять патриотизм?Как и нас кстати иногда.Пропаганда, одна из составляющих информационных войн.Истина где то посередине.
          Мар.Тира
          1. Арон Заави Сегодня, 09:36
            Цитата: Мар.Тира
            Слабая отговорка.Сравните 1982 год,и 2018 год,в плане видео фиксации.Если постараться,можно найти.Сдаётся мне вас разводят,что бы сбить волнения,и поднять патриотизм?Как и нас кстати иногда.Пропаганда, одна из составляющих информационных войн.Истина где то посередине.

            Да конечно. Вот остатки ракет сирийского ПВО фотогрофировали в Израиле,Ливане и Иордании. Где фотографии из Сирии израильских ракет и бомб?
            Арон Заави
    3. Комментарий был удален.
  4. Ураган70 Сегодня, 07:55
    Цитата: Chertt
    Цитата: ВЕРЕСК
    .Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит

    Вы же реалист, Как вы думаете сколько часов понадобится Израилю, чтобы все "раздачи" купировать, а "раздатчиков" с песком перемешать. Израиль спасать не надо. А вот мусульманских соседей Израиля, если что, спасать придется

    Ой какой вы самоуверенный!!! В одном вы правы- Израиль спасать не надо, тем более русским. Никогда и не при каких обстоятельствах!!!
    Ураган70
    1. karish Сегодня, 08:02
      Цитата: Ураган70
      В одном вы правы- Израиль спасать не надо, тем более русским. Никогда и не при каких обстоятельствах!!!

      Вот и я про то , мы уж как нибудь сами. good
      karish
      1. Natalia777 Сегодня, 11:44
        Если Бог хочет наказать, то лишает разума. Беда ждёт в другом месте - внутри. Свидомые пингвины плодятся безконтрольно.
        Natalia777
    2. midivan Сегодня, 09:42
      Цитата: Ураган70
      В одном вы правы- Израиль спасать не надо, тем более русским. Никогда и не при каких обстоятельствах!!!

      Ну почему-же, можно и спасти, есть у меня предложение - предоставить военкоматы(призывные пункты) и их данные о "земляках Израиля" в возрасте от 18 и до 45, оказать полное содействие в призыве добровольцев и лиц военнообязанного возраста, пусть докажут, что они настоящие евреи, а то по телеку в грудь стучать все могут .
      midivan
  5. Ураган70 Сегодня, 07:59
    Цитата: Chertt
    Но в настоящее время, ВС Израиля, боеспособнее чем все армии соседей вместе взятые

    Бахвальство еврея, это как польский гонор- и то и другое пропадает только после хорошей взбучки!
    Ураган70
    1. karish Сегодня, 08:09
      Цитата: Ураган70
      Бахвальство еврея, это как польский гонор- и то и другое пропадает только после хорошей взбучки!

      А бахвальство русского когда пропадает ?
      karish
      1. Талалихин Сегодня, 08:44
        Никогда, к сожалению.) зубы сцепим, попередохнем в поле, а те, кто выживут и победят, продолжат бахвалиться.)
        Талалихин
        1. brigadir Сегодня, 09:53
          Просыпайтесь, милейший.
          Вот ведь что ОРТ1 и Россия24 делают...
          В ВОВ, если захотите привести как пример, воевали все народы СССР - не только русские, хотя их было больше всего - по понятным причинам. Все вместе, сжав зубы, и победили.
          brigadir
          1. Natalia777 Сегодня, 11:48
            ОРТ тут не при чём. Бомбить соседей плохо - это каждый нормальный понимает без ОРТ.
            Natalia777
      2. Mestny Сегодня, 10:02
        Да какое там бахвальство. Русские в большинстве склонны яростно критиковать всё своё. Сам факт того, что на русскоязычном сайте полив грязью русских со стороны одной интересной народности не вызывает никакой агрессивной реакции уже о многом говорит,в плане бахвальства.
        Так то за это положено гонять сс..ными тряпками немедленно. А мы ничего...вежливо реагируем. Пока.
        Mestny
      3. petyaivolk Сегодня, 11:17
        Цитата: karish
        А бахвальство русского когда пропадает ?

        Ой молодец, прямо в девятку засадил! Хорошо цепануло про бахвальство еврея и польский гонор laughing
        "Всемирный разум" чего-то путает winked
        petyaivolk
  6. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 08:08
    Спасать израиль!?
    Та вы шо!
    А как же высказывание одного....
    Мы превратим Россию,
    в пустыню.
    Населенную белыми неграми.
    Которым дадим такую тиранию.
    И так далее...
    А тут спасать ...
    Тем более,если учесть, какой след они оставили в России.
    Крановщик Нахамкинсон
  7. omit Сегодня, 08:39
    "Однако истребитель потерпел катастрофу на севере Сирии, угодив под удар сирийской ПВО"

    А упал на севере Израиля.Нестыковка.Значит, после попадания он пролетел всю Сирию.Не верю.А точной инфы нет.Когда будет-тогда и поговорим.Теперь насчёт помощи России Израилю.Не было, нет и не будет.Расчитывать надо на себя- копить снаряды.И укреплять силы обороны.Всё.
    omit
    1. kenig1 Сегодня, 09:33
      "Пролетел всю Сирию", евреи Турцию бомбили?)))
      kenig1
    2. Mestny Сегодня, 10:04
      А даже если есть или будет - вы всё равно будете недовольны, и будете орать, что "нет, небыло и не будет".
      Mestny
  8. мерцание Сегодня, 08:42
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    мерцание
  9. профессор Сегодня, 08:47
    По мнению Офера Зальцберга из Международной кризисной группы (International Crisis Group), единственной державой в Сирии, которая в состоянии вести переговоры на тему новых соглашений о взаимопонимании и снижении риска крупной конфронтации, является Россия.

    Опять Офер? Журналист крайне левой газеты теперь самый цитируемый эксперт?

    1. Война на Севере неизбежна.
    2. Россия не имеет средств быть посредником. Нет у нее рычагов влияния на стороны. Всё.
    профессор
    1. Злой543 Сегодня, 08:54
      "Опять Офер? Журналист крайне левой газеты теперь самый цитируемый эксперт?"

      Вам и карты в руки, выдвигайте к нам и своих экспертов. Чем больше экспертов тем лучше, истина где-то посередине.
      Злой543
      1. профессор Сегодня, 11:23
        Цитата: Злой543
        "Опять Офер? Журналист крайне левой газеты теперь самый цитируемый эксперт?"

        Вам и карты в руки, выдвигайте к нам и своих экспертов. Чем больше экспертов тем лучше, истина где-то посередине.

        http://www.newsru.co.il/israel/13feb2018/ben_reuv
        en_701.html

        Цитата: Химдым
        Откуда такая категоричность? да, война весьма возможна, но Иран, если он попадает в этот замес, это не разобранная гражданской войной Сирия или раздираемый внутренними противоречиями Ливан 80-х. Нафига такие риски? Уж если 10 лет назад изрядно досталось Хайфе, то уж сейчас северный промузел от Кирьят-Яма до Нагарии будет уничтожен почти со 100% вероятностью.

        Я живу менее чем в 10 к от ливанской границы и вижу вышки Хизбаллы без бинокля и я совсем не хочу войны, но она к сожалению неизбежна. Нам достанется от хизбалонских ракет, но Ливану достанется на порядки больше. Разумеется никакая наша промзона уничтожена не будет, но ущерб будет значительным.

        Цитата: Химдым
        По поводу средств для посредничества, так ведь тут важно понимать, что посредник - это не только человек с кольтом, но и человек с ништяками в вещмешочке, а арабам эти самые ништяки (что кредиты, что контракты хоть на оружие, хоть на АЭС, хоть на ТЭЦ, что предоставление своих рынков с приемлемыми, а то и нулевыми пошлинами) ох как не помешают!

        Нет у России денег раздавать пряники. У Медведьева спросите.
        профессор
    2. Химдым Сегодня, 09:42
      Откуда такая категоричность? да, война весьма возможна, но Иран, если он попадает в этот замес, это не разобранная гражданской войной Сирия или раздираемый внутренними противоречиями Ливан 80-х. Нафига такие риски? Уж если 10 лет назад изрядно досталось Хайфе, то уж сейчас северный промузел от Кирьят-Яма до Нагарии будет уничтожен почти со 100% вероятностью.
      По поводу средств для посредничества, так ведь тут важно понимать, что посредник - это не только человек с кольтом, но и человек с ништяками в вещмешочке, а арабам эти самые ништяки (что кредиты, что контракты хоть на оружие, хоть на АЭС, хоть на ТЭЦ, что предоставление своих рынков с приемлемыми, а то и нулевыми пошлинами) ох как не помешают!
      Химдым
      1. Аспид 57 Сегодня, 09:59
        Это каким же образом будет со стопроцентной вероятностью промузел уничтожать будут?
        Аспид 57
  10. Аскет Сегодня, 09:04
    Истребителю израильских ВВС удалось сбить иранский БПЛА, запущенный с территории Сирии. Однако истребитель потерпел катастрофу на севере Сирии, угодив под удар сирийской ПВО.

    Интересное кино...Ранее была инфа ,что дрон сбил израильский вертолет,после чего и был совершен налет израильских ВВС. Нестыковка получается...Статья очередного горе-аналитика,Россия и так постоянно координирует действия со всеми сторонами включая Израиль,но не стремится стать гарантом чьей либо безопасности ни Асада ни тем более Израиля,который на данный момент способен не только защитить себя сам но и проводить агрессивную политику в регионе.По большому счету надо не защищать Израиль, а периодически охлаждать пыл горячих израильских парней.
    Меня как дилетанта интересует вопрос , почему Израиль не применяет для воздушных операций ударные БПЛА? Наверное считают,что летчикам ничто не угрожает?
    Аскет
  11. Аспид 57 Сегодня, 09:14
    М...да...Интересно, что стряс Нетаньягу с Путина за то, что не стал уничтожать ПВО Сирии в ноль?
    Аспид 57
    1. мерцание Сегодня, 09:47
      что стряс Нетаньягу с Путина
      Да что, рассказал о своем бедственном положении, о котором недвусмысленно заявляла его соратница по партии "Ликуд", замминистра иностранных дел Ципи Хотовели : "В интервью телеканалу i24news Хотовели заявила, что евреи США не понимают Израиль», поскольку они никогда не отправляли своих детей воевать за родину». Замминистра иностранных дел добавила, что площадка у Западной стены, как правило, пуста, потому что «эти люди никогда сюда не приходят»." После чего "Еврейская община США отреагировала резкой критикой" ..."Представители реформистского движения призвали главу правительства Биньямина Нетаниягу уволить Хотовели, а президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что «оскорбления в адрес евреев диаспоры со стороны официального представителя Израиля недопустимы»."
      "«Если бы такое сказал американский политик, мы без колебаний назвали бы его заявление антисемитским. В любом случае эти высказывания свидетельствуют о чудовищном невежестве замминистра иностранных дел» — подчеркнул президент реформистского движения, раввин Рик Джейкобс. Он призвал Нетаниягу немедленно уволить Хотовели."
      Нетаньягу Хотовели осудил, но не уволил, что говорит о его солидарности с позицией Хотовели.
      Ну и в заключении Хотовели поместила на своей странице в «Фэйсбук» видеообращение на иврите «к американским братьям», в котором она говорит как они ей дороги, как важен для нее диалог с американской еврейской молодежью, ради которого она приезжала в Америку, и добавляет, что ее слова были вырваны из контекста. «Я очень надеюсь, что мои слова не обидели солдат-одиночек, служащих в ЦАХАЛе, поскольку они ни в коей мере не были им адресованы» — подчеркнула Хотовели.
      З.Ы. Что говорит Нетаньягу (шире: Ликуд) устами Хотовели: что их беспокоить равнодушие еврейской диаспоры США к судьбе Израиля. В этом контексте: о чем может просить Нетаньягу Путина ?
      мерцание
      1. Злой543 Сегодня, 10:19
        "З.Ы. Что говорит Нетаньягу (шире: Ликуд) устами Хотовели: что их беспокоить равнодушие еврейской диаспоры США к судьбе Израиля. В этом контексте: о чем может просить Нетаньягу Путина ?"

        Неужели чтобы Путин послал евреев из России служить в Израильскую армию? belay
        Злой543
        1. мерцание Сегодня, 10:40
          Неужели чтобы Путин послал евреев из России служить в Израильскую армию? belay
          smile не пугайте наших евреев smile
          Вероятно чтобы повлиял на реакцию и действия Ирана, а через последних на Хезболлу.
          мерцание
    2. Mestny Сегодня, 10:06
      А он мог это сделать?
      Учитывайте - более лживой, хвастливой и агрессивной риторики в прессе вы нигде не найдёте, кроме Израиля.
      Mestny
  12. Horst78 Сегодня, 09:23
    Израиль последние годы своими ударами в спину Сирии и поддержкой террористов сам себя в "выгребную яму" загнал. А теперь на Россию надеется? Нет уж, сами сами.
    Horst78
    1. Аспид 57 Сегодня, 09:43
      Израильтяне не меньше возмущены поддержкой Россией террористов Хизбаллы! И если бы они поддерживали ИГИЛ, сейчас в Дамаске ИГИЛ сидел бы, а не Асад.
      Аспид 57
    2. karish Сегодня, 11:00
      Цитата: Horst78
      Израиль последние годы своими ударами в спину Сирии и поддержкой террористов сам себя в "выгребную яму" загнал. А теперь на Россию надеется? Нет уж, сами сами.

      это мы то в выгребной яме ?
      вв там берега не попутали ?
      karish
  13. Vard Сегодня, 09:38
    Есть такое выражение... Учи матчасть.. Это о авторе статьи....
    Vard
  14. Игорь Анатольевич Сегодня, 10:36
    Столько гадости-Израиль натворил .ещё чего не хватало .Пусть сами-себя спасают.
    Игорь Анатольевич
    1. karish Сегодня, 10:59
      .ещё чего не хватало .Пусть сами-себя спасают.[/quote]

      Спасибо тебе , добрый человек.
      один из немногих адекватных постов
      karish
  15. _Jack_ Сегодня, 10:40
    Израиль нужно спасать? Скорее его противников нужно спасать.
    _Jack_
  16. А. Привалов Сегодня, 10:50
    Уважаемые Спасатели! Пожалуйста, не нужно нас спасать. Не уподобляйтесь пионерам переводящим бабушек через дорогу. Бабушкам не нужно, да и подземные переходы на каждом перекрёстке.
    А. Привалов
  17. Natalia777 Сегодня, 10:54
    Зачем Израиль бомбит территорию Сирии? Израиль ещё и возмущается когда Сирия защищается от израильских бомб?! Что -то с головой не то у израильских военных. Россия должна придерживаться своей позиции - уничтожать ИГИЛ на территории Сирии и всех пособников ИГИЛ. Независимо от их принадлежности к " великим" и "избранным" странам и народам. Россия конечно должна выступить посредником чтобы предотвратить разрастание конфликта. Больше некому.
    Natalia777
  18. Shkodnick Сегодня, 10:55
    безнаказанно залетать и бомбить объекты в Сирии,а как только получили ответку,сразу ищут разнимателя,и наверняка на условиях и дальнейшего захода в гости "на Побомбить"
    Shkodnick
    1. karish Сегодня, 10:57
      Цитата: Shkodnick
      безнаказанно залетать и бомбить объекты в Сирии,а как только получили ответку,сразу ищут разнимателя,и наверняка на условиях и дальнейшего захода в гости "на Побомбить"

      по моему так это вы пытаетесь в спасители влезть - мы вас точно не просили
      karish
  19. Natalia777 Сегодня, 11:01
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Nulgorod
    И как долго она сможет воевать со всеми вместе взятыми? Быстрой войны на сей раз не получится.

    С кем со вмеми?

    Думаю речь идёт о Сирии, Иране и Палестине.
    Natalia777
    1. karish Сегодня, 11:09
      Цитата: Natalia777
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: Nulgorod
      И как долго она сможет воевать со всеми вместе взятыми? Быстрой войны на сей раз не получится.

      С кем со вмеми?

      Думаю речь идёт о Сирии, Иране и Палестине.

      да же смешно.
      Палестина и Сирия belay
      это вообще кто ?
      Иран ? от Ирана др нас минимум 1500 км - ну и как воевать он будет ?
      karish
  20. Natalia777 Сегодня, 11:03
    Цитата: ВЕРЕСК
    В свете последних событий,думаю-Израиль начал метатся по простой причине-нет надёжи на США."Гегемоник" за сателлита не встрянет.Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей.А,ведь "сказка-ложь,да в ней намёк"-Ребята-давайте жить дружно.Не хотите-это уже не только ваши проблемы!Нам ещё впарываться за вас придётся.Где ваши штаты?Помощь-"ждите ответа".

    Ещё неизвестно кто оплачивает музыку и кто главный в конфликтах на Ближнем Востоке - "Гегемоник" или "Избранный".
    Natalia777
  21. Radikal Сегодня, 11:25
    Израиль спасут русские?
    А зачем? wassat
    Radikal
  22. Комментарий был удален.
  23. Radikal Сегодня, 11:29
    Израиль не стремится к эскалации, отмечают эксперты,
    ...но бомбо-штурмовые удары наносит регулярно! sad
    Radikal
  24. Natalia777 Сегодня, 11:31
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: ВЕРЕСК
    В свете последних событий,думаю-Израиль начал метатся по простой причине-нет надёжи на США."Гегемоник" за сателлита не встрянет.Печально будет если раздача с трёх сторон прилетит. Жаль людей.А,ведь "сказка-ложь,да в ней намёк"-Ребята-давайте жить дружно.Не хотите-это уже не только ваши проблемы!Нам ещё впарываться за вас придётся.Где ваши штаты?Помощь-"ждите ответа".

    Пока помощь нужна не нам. request Наши ВВС несколько обиделись.

    В результате серии ударов ВВС Израиля :
    - выведены из строя системы противовоздушной обороны Сирии,
    - только на самой большой базе - Т4 -разрушены все сирийские взлетно-посадочных полосы. Контрольная вышка на базе взорвана.
    По сообщениям сирийской оппозиции, сирийские ВВС практически не совершали вылетов после израильских атак.
    - Нанесены удары по четырем иранским базам в Сирии. Первый был нанесен по базе ВВС Сирии Мезза в Дамаске. На ней размещены советники корпуса стражей исламской революции Ирана.
    Удар был нанесен по иранским складам на базе аль-Кисва, и по военной базе Тель Абу Талаб, к югу от Дамаска, которая также используется иранскими военными.
    - были нанесены удары по сирийским целям - по базе аль-Кисва, по военной базе в а-Димас, в северо-восточной части провинции Дамаск, и по военной базе Мадайя.
    - был нанесен удар по базе 16-й дивизии в горах Каламун. На ней размещены батареи ПВО, база сирийской Республиканской Гвардии к югу от Дамаска,
    - по военным складам на базе 156-й дивизии в Дераа,
    - базы 79-й и 89-й дивизий в Дараа, близ границы с Иорданией и Сирией,- по базе 175-й дивизии.



    Увы, увы.... Горячие военные действия против ближайших соседей говорят о неумении решать вопросы не опускаясь до последних аргументов.... Зло принесённое людям накапливается и последняя капля может развернуть события в обратную сторону...
    Natalia777
  25. nikvic46 Сегодня, 11:33
    Израиль возлагает большие надежды на Россию,как на посредника.Если Россия выполнет эту миссию,то вес и авторитет
    России неизмеримо вырастет .Правда на некоторых условиях в пользу России.
    nikvic46
  26. Natalia777 Сегодня, 11:52
    Цитата: профессор
    По мнению Офера Зальцберга из Международной кризисной группы (International Crisis Group), единственной державой в Сирии, которая в состоянии вести переговоры на тему новых соглашений о взаимопонимании и снижении риска крупной конфронтации, является Россия.

    Опять Офер? Журналист крайне левой газеты теперь самый цитируемый эксперт?

    1. Война на Севере неизбежна.
    2. Россия не имеет средств быть посредником. Нет у нее рычагов влияния на стороны. Всё.

    Я уверена, что Россия выступит посредником в урегулировании Сирийско-Иранско-Израильского конфликта. Больше некому.
    Natalia777
  27. Radikal Сегодня, 11:55
    Израиль рассчитывает, что Владимир Путин, пока администрация Трампа глядит «со стороны», продолжит удерживать Иран и Сирию от конфронтации с Израилем. Так думает заместитель израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
    Ага, а Израиль, теперь уже заручившись официальной поддержкой при этом продолжит из-за "спины" России долбить по Сирии, и при случае - по Ирану! Х..........ые! sad
    Radikal
  28. 16112014nk Сегодня, 12:03
    У Израиля есть ядерное оружие.
    В Израиле русских 50%
    "Помирать - так с музыкой"-русское выражение.
    Голда Меир в 1967 уже грозила применить атомную бомбу.
    Так что, если что...Двое дерутся - третий не лезь.
    16112014nk
  29. Radikal Сегодня, 12:04
    Цитата: Злой543
    Вы задавали вопрос мне? Ваш пример согласитесь не очень корректен, они развалились по политическим мотивам, смена существующего политического строя, если хотите. В данной ситуации не конфликт между слоями общества, а конфликт со странами Вашего региона, и всегда могут найтись варвары которым Ваше могущество и доминирование в Вашем регионе будет по барабану. hi

    Когда это предательство стало именоваться "политическими мотивами"? sad
    Radikal
Картина дня