12:07 12 февраля
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Вашингтон выразил готовность к переговорам с Пхеньяном

Представители Соединенных Штатов готовы сесть за стол переговоров с руководством КНДР, передает ТАСС заявление вице-президента страны Майкла Пенса.



Пенс рассказал газете Washington Post о том, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет Сеул, а затем к нему может присоединиться Вашингтон.


По словам вице-президента, это «максимальное давление и взаимодействие в то же время».

Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока они (КНДР) в действительности не будут делать того, что, по мнению (американо-южнокорейского) альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации. Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если вы (КНДР) хотите говорить, мы поговорим,
сказал Пенс.

Газета отмечает, что «это важное изменение предыдущей позиции Вашингтона, которая заключалась в оказании максимального давления до тех пор, пока Пхеньян не пойдет на реальные уступки». Только после этого Вашингтон планировал постепенное взаимодействие с Пхеньяном.

Издание подчеркивает также, что во время визита в Республику Корея Пенс постоянно советовался с Дональдом Трампом, поскольку у сторон не было единого мнения по поводу необходимости продолжать межкорейские контакты.

Пенс сказал южнокорейскому президенту, что «международное сообщество не должно повторять ошибок прошлого и идти на уступки КНДР в обмен на проведение переговоров». Мун Чжэ Ин пообещал «объяснить Пхеньяну, что экономические и дипломатические ограничения не будут ослабляться только ради переговоров», для этого необходимы «конкретные шаги в направлении денуклеаризации».

В связи с этим Пенс выразил уверенность, что сможет поддержать дальнейшие контакты с Пхеньяном. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «отличается от той, что была последние 20 лет».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 11:22
    Вот что Ким животворящий делает!Поставили матрасных в позу КУ..
    210окв
    1. The_Lancet Сегодня, 11:33
      А вы хотели чтобы была война в итоге ?Расслабьтесь:)
      Конфликт этим государствам не нужен.
      Жаль что они сами разобраться не в состоянии, гражданская мясорубка получится.Как 50 лет назад sadПоэтому нужна помощь
      Сидели бы вы за океаном и конфликта точно не будет. yes

      Скорее обратно.Уже бы был конфликт
      The_Lancet
      1. влад66 Сегодня, 11:36
        Цитата: The_Lancet
        А вы хотели чтобы в итоге была война?Расслабьтесь:)
        Конфликт никому не нужен.

        Это точно,конфликт не нужен никому,А вот что бы вообще не было конфликтов,сидели бы вы за океаном и конфликта точно не будет. yes
        влад66
      2. LSA57 Сегодня, 11:38
        Цитата: The_Lancet
        А вы хотели чтобы была война в итоге ?Расслабьтесь:)

        да какая война. полосатым чуть жёстче ответишь и они про войну забывают и вспоминают свою любимую игрушку санкции, на которые давно уже никто не обращает внимание
        LSA57
        1. Дембель77 Сегодня, 11:49
          Наша берёт. И дай Бог, чтобы всегда так.
          Дембель77
      3. 210окв Сегодня, 11:51
        Я не хочу что бы была война.Я хочу что бы ваше руководство перестало учить других жить.Как они хотят пусть так и живут.И не надо тигра дергать за хвост.он явно не оторвется.
        Цитата: The_Lancet
        А вы хотели чтобы была война в итоге ?Расслабьтесь:)
        Конфликт этим государствам не нужен.
        Жаль что они сами разобраться не в состоянии, гражданская мясорубка получится.Как 50 лет назад sadПоэтому нужна помощь
        Сидели бы вы за океаном и конфликта точно не будет. yes

        Скорее обратно.Уже бы был конфликт
        210окв
      4. влад66 Сегодня, 12:00
        Цитата: The_Lancet
        Жаль что они сами разобраться не в состоянии,

        Ясен пень,всюду надо засунуть длинный американский нос yes Между собой они прекрасно разберутся и не обязательно с помощью кулаков,совсем недавно это они продемонстрировали,не пригласив никого на переговоры между собой и прекрасно поладили.
        ТОКИО, 9 янв — РИА Новости. Делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры во вторник на министерском уровне, сообщает Рёнхап.
        По данным агентства, встреча состоялась в 10:00 (04:00 мск). Ожидается, что стороны обсудят пути улучшения отношений, а также рассмотрят варианты участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.Делегацию КНДР возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном, а Южной Кореи — министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном. Стороны встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который находится в южной части демилитаризованной зоны, в так называемом Доме мира, где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера. Разговор проходит в закрытом режиме, журналисты на встрече делегаций не присутствуют.

        Так что хорошо там,где вас нет. yes Да и вообще,если не было КНДР вы бы выдумали бы все равно какой предлог что бы влезть под бок Китаю и России,крича при этом что Россия и Китай агрессоры. yes
        влад66
    2. Spartanez300 Сегодня, 11:47
      Вот американская сволота выдвигают ультиматум , говорить будут но только на их условиях . Северная Корея во главе с Ыном улыбаться и поддакивать им не будет как российская политика .
      Spartanez300
    3. Черный_Ватник Сегодня, 11:54
      Правильно, потаскал демократов лицом по асфальту, они и утерлись. И манал он американское влияние с их американской демократией.
      Учебно-методическое пособие "1001 и 1 совет, как вести себя на переговорах"
      Черный_Ватник
      1. LSA57 Сегодня, 12:05
        Цитата: Черный_Ватник
        Учебно-методическое пособие "1001 и 1 совет, как вести себя на переговорах"

        а вот ещё одно пособие
        LSA57
  2. Соломон Кейн Сегодня, 11:23
    Не ну звездно-полосатая наглость просто зашкаливает!!! angry
    Зачем лезть в чужой "корейский огород" со свинячем рылом, ну сами разберутся...
    Такая оперативность и возможность влезть в любую дыру - хороша при поносе... belay
    Соломон Кейн
    1. LSA57 Сегодня, 11:39
      Цитата: Соломон Кейн
      Такая оперативность и возможность влезть в любую дыру - хороша при поносе...

      так у них хронический понос по всему миру. задницу не успевают подтирать
      LSA57
  3. taiga2018 Сегодня, 11:23
    WP выдаёт желаемое за действительное,это не "изменение предыдущей позиции Вашингтона",а желание вмешаться в намечающийся диалог двух Корей,чтобы испортить его...
    taiga2018
    1. LSA57 Сегодня, 11:40
      Цитата: taiga2018
      ,чтобы испортить его...

      да не испортить, сорвать
      LSA57
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    Сливаются полосатоухие! wassat Что бы они там не говорили, сдают позиции одну за другой.
    Горный стрелок
  5. Лексус Сегодня, 11:24
    Пенсу явно одной буквы в фамилии не хватает. Такое ощущение, что Ына за стол переговоров не усаживают, а укладывают. Киму - не сдаваться! Разговаривать с ними не о чем.
    Лексус
  6. Лопатов Сегодня, 11:25
    Толку с того, что они "выражают готовность к переговорам"... Не думаю, что в мире остались ещё оптимисты, считающие американцев договороспособными в принципе. Они ведь хозяева своему слову... Захотели- дали, захотели- забрали обратно.
    Лопатов
    1. LSA57 Сегодня, 11:42
      Цитата: Лопатов
      Не думаю, что в мире остались ещё оптимисты, считающие американцев договороспособными в принципе.

      тут правда про нас, но по теме
      LSA57
  7. Pavil144 Сегодня, 11:25
    Больные с давлением.
    Pavil144
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 11:28
    во время визита в Республику Корея Пенс постоянно советовался с Дональдом Трампом, поскольку у сторон не было единого мнения по поводу необходимости продолжать межкорейские контакты.
    Междусобойчик корейцев США как кость в горле и путает все карты . Вот и заявка на влезание в этот процесс с целью его скорейшего развала
    КВУ-НСвД
  9. mavrus Сегодня, 11:28
    Цитата: Соломон Кейн
    Не ну звездно-полосатая наглость просто зашкаливает!!! angry
    Зачем лезть в чужой "корейский огород" со свинячем рылом, ну сами разберутся...
    Такая оперативность и возможность влезть в любую дыру - хороша при поносе... belay

    Да... Лезут... Нагло... Без мыла. Только Ын заставил их это делать в позе... раком. Браво Ын!!! Хорошо бы повторить на бис.
    mavrus
  10. ul_vitalii Сегодня, 11:28
    Штук десять совместнных учений проведут, потом вспомнят, что хотели провести переговоры. Отработанная тактика и южанам палки в колёса обеспечены.
    ul_vitalii
  11. Egorovich Сегодня, 11:34
    ЫН в очередной раз выигрывает, молодец!!! Если уж вице-президент матрасии говорит о готовности переговоров с КНДР, то это о многом говорит. Только корейцам ни в коем случае нельзя допускать до переговоров полосатых, они все испоганят.
    Egorovich
  12. IMH Сегодня, 11:36
    В Пхеньяне с кем говорить. Агрессора и неадевата нужно мочить в сортире с ходу.
    IMH
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    нынешняя ситуация «отличается от той, что была последние 20 лет»
    Конечно отличается. У КНДР не было ядерного оружия и средств доставки. Сегодня есть и американцы "готовы" поговорить, но как всегда добавляют, что на своих условиях. Приходится делать мину "властителя мира", но при этом понимая, что корейцы не только не верят Сша, но и не бояться. А это больше всего бесит американцев.
    rotmistr60
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