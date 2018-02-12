Вашингтон выразил готовность к переговорам с Пхеньяном

Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока они (КНДР) в действительности не будут делать того, что, по мнению (американо-южнокорейского) альянса, представляет собой существенный шаг к денуклеаризации. Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если вы (КНДР) хотите говорить, мы поговорим,

Представители Соединенных Штатов готовы сесть за стол переговоров с руководством КНДР, передает ТАСС заявление вице-президента страны Майкла Пенса.Пенс рассказал газете Washington Post о том, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет Сеул, а затем к нему может присоединиться Вашингтон.По словам вице-президента, это «максимальное давление и взаимодействие в то же время».сказал Пенс.Газета отмечает, что «это важное изменение предыдущей позиции Вашингтона, которая заключалась в оказании максимального давления до тех пор, пока Пхеньян не пойдет на реальные уступки». Только после этого Вашингтон планировал постепенное взаимодействие с Пхеньяном.Издание подчеркивает также, что во время визита в Республику Корея Пенс постоянно советовался с Дональдом Трампом, поскольку у сторон не было единого мнения по поводу необходимости продолжать межкорейские контакты.Пенс сказал южнокорейскому президенту, что «международное сообщество не должно повторять ошибок прошлого и идти на уступки КНДР в обмен на проведение переговоров». Мун Чжэ Ин пообещал «объяснить Пхеньяну, что экономические и дипломатические ограничения не будут ослабляться только ради переговоров», для этого необходимы «конкретные шаги в направлении денуклеаризации».В связи с этим Пенс выразил уверенность, что сможет поддержать дальнейшие контакты с Пхеньяном. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация «отличается от той, что была последние 20 лет».