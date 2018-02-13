Ни шагу назад. Подвиг комбата Мадояна и освобождение Ростова

75 лет назад, 8-13 февраля 1943 года, в Ростове-на-Дону шли ожесточенные бои между частями Красной Армии, начавшей операцию по освобождению города, и гитлеровскими войсками, оккупировавшими Ростов еще в июле 1942 года. Ростов-на-Дону, «ворота Кавказа», крупный экономический центр и важнейший транспортный узел, имел огромное стратегическое значение для гитлеровцев. Поэтому командование вермахта не собиралось терять контроль над Ростовом и было настроено на ожесточенное сопротивление наступавшим частям Красной армии.Наступление войск Южного фронта на ростовском направлении началось еще 1 января 1943 года, а спустя три недели части 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Герасименко вышли к берегам Дона. Предстояло занять Батайск, а затем, наступая с левого берега Дона, освободить и Ростов. В районе центра города форсировать Дон должна была 159-я стрелковая бригада подполковника А.И. Булгакова. Вечером 7 февраля 1943 года в 159-й стрелковой бригаде был сформирован штурмовой отряд в состав которого входили бойцы трех стрелковых батальонов бригады. Перед ними ставилась очень ответственная и сложная задача – пересечь по льду реку Дон, незамеченными пробраться в город и захватить железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону.Примерно в 01:30 8 февраля 1943 года красноармейцы 159-й бригады стали переправляться через Дон. Разведывательный отряд лейтенанта Николая Лупандина снял немецких часовых, дежуривших на берегу Дона. Были уничтожены и два пулеметных расчета немцев на мосту и диспетчерской. Проникнув в город, красноармейцы заняли участок в районе переулка Братского, недалеко от вокзала. Однако, несмотря на ночную темноту, гитлеровские патрули все же увидели переправлявшихся через Дон советских солдат. По тревоге были подняты 200 гитлеровских автоматчиков, в район набережной направили и 4 немецких танка. Завязался бой, в котором были тяжело ранены командиры двух стрелковых батальонов, входившие в штурмовую группу – командир 1-го батальона майор М.З. Дябло и командир 4-го батальона капитан П.З. Деревянченко, много красноармейцев погибло или получило тяжелые ранения. Вскоре майор Дябло получил вторичные ранения в лицо и грудь, был контужен заместитель командира батальона А.Ф. Крюков, тяжело ранен командир роты автоматчиков Н.Ш. Ипкаев, ранены другие офицеры бригады.— здание вокзала в феврале 1943.Единственным из командиров, остававшимся в строю, был старший лейтенант Гукас Мадоян, командовавший 4-м стрелковым батальоном 159-й стрелковой бригады. Он и взял на себя командование штурмовым отрядом, точнее – тем, что от него осталось после боя в центре города. Под началом Мадояна оказались около 800 человек – солдаты, сержанты и офицеры трех батальонов. С этими силами комбату и предстояло захватить железнодорожный вокзал, дожидаясь подхода основных сил Красной армии. Так начался героический подвиг старшего лейтенанта Мадояна и его подчиненных, который и сейчас, спустя 75 лет после освобождения Ростова-на-Дону, с восторгом и благодарностью помнят жители города.Гукас Карапетович Мадоян не был ростовчанином, но вошел в историю города как символическая фигура, олицетворение освобождения «Ворот Кавказа» от гитлеровских захватчиков. Он родился 15 января 1906 года в селении Керс Карской области. Родители Гукаса, армянские крестьяне, погибли во время известных трагических событий в Османской Турции. Но Гукасу посчастливилось выжить. Перебравшись в Советскую Армению, он получил неполное среднее образование, а в 15-летнем возрасте добровольцем пошел в Красную Армию. Гукас Мадоян участвовал в боях Гражданской войны на территории Армении и Грузии, а затем, в 1924 году, окончил пехотную школу. Но вскоре Гукас ушел из Красной Армии и устроился руководителем производственного отдела в рабочий кооператив.Жил Мадоян в Ереване, где вплоть до 1940 года трудился в сфере народного хозяйства. В 1933-1937 гг. он руководил Ереванским отделом торговли оружием, а в 1937-1940 гг. был начальником отдела в гастрономе Еревана. Казалось, на должностях в сфере торговли Гукас Карапетович будет работать всю оставшуюся жизнь. Но в 1940 г. Мадояну вновь пришлось вернуться в строй. 34-летний лейтенант прошел переподготовку на курсах командного состава «Выстрел», а когда началась Великая Отечественная война, был назначен командиром роты горнострелкового полка. 19 ноября 1942 г. старший лейтенант Мадоян получил назначение командиром 3-го стрелкового батальона 159-й стрелковой бригады 28-й армии. Он участвовал в великом Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных пунктов.Ранним утром 8 февраля советские части атаковали весь правый берег Дона, занимаемый Ростовом-на-Дону и его пригородами. На станицу Нижне-Гниловскую наступали части 34-й гвардейской стрелковой дивизии и 6-й танковой дивизии, в районе Кировского проспекта сражалась 152-я стрелковая бригада, на Зеленом острове – 156-я стрелковая бригада, в районе станицы Александровка и Аксая – части 3-го гвардейского механизированного корпуса. Тем временем, немецкое командование, понимая, что главная задача – спасти эшелоны с грузами и доставить их в Таганрог, приняло решение блокировать оказавшиеся в районе пригородного и главного железнодорожных вокзалов батальоны 159-й стрелковой бригады, для чего задействовало танки и артиллерию.Возглавив отряд из 800 красноармейцев трех стрелковых батальонов, старший лейтенант Мадоян не растерялся и скомандовал подчиненным прорываться к зданию железнодорожного вокзала. В результате ожесточенного боя красноармейцы смогли захватить здание вокзала и богатые трофеи – семь немецких железнодорожных составов, в которых находились боеприпасы, несколько автомобилей, четыре артиллерийских орудия. Естественно, что гитлеровцы не могли позволить передовому отряду Красной Армии закрепиться на вокзале. Сразу же начались попытки отбить стратегически важную позицию.В свою очередь, командир 159-й бригады Булгаков, понимая, что необходимо срочно выручать сослуживцев, сражающихся в районе вокзала, сформировал сводный отряд численностью до батальона, под командованием начальника штаба 159-й бригады майора Т.И. Оленина, и направил его на помощь. Но отряду майора Оленина так и не удалось пробиться к зданию вокзала. Сам начальник штаба бригады получил ранения, батальон понес большие потери личного состава. Противник вел интенсивный пулеметный огонь, бил из артиллерийских орудий, не давая красноармейцам, спешившим в район вокзала, форсировать Дон. Лишь в районе шиферного завода бойцы 6-й танковой бригады смогли захватить позицию, а бойцы 248-й дивизии заняли несколько домов в Верхне-Гниловском поселке. Красноармейцы, сражавшиеся в районе вокзала, оказались в полном окружении, отрезанными от сослуживцев, без медицинской помощи и подвоза боеприпасов. К счастью, не было нужды в продовольствии – среди грузов немецких эшелонов, захваченных людьми Мадояна, было самое разное продовольствие, вплоть до дорогих колбас, сыра, коньяка, предназначавшихся для нужд немецкого командования.Оборона Ростовского железнодорожного вокзала – удивительный пример стойкости советских солдат. Шесть дней бойцы Гукаса Мадояна обороняли вокзал, отражая атаки превосходящих сил противника. За это время гитлеровцы ходили в атаку 43 (!) раза. Только за один день 10 февраля 1943 г. немцы двадцать раз предпринимали попытку выбить красноармейцев с территории вокзала. Артиллерийские орудия и танки вели регулярный обстрел привокзальной площади, а затем гитлеровское командование просто поставило ультиматум: или освободите территорию вокзала, или будете уничтожены. 11 февраля, после бомбежки площади с воздуха, загорелись расположенные на ней здания, а также склад угля. Когда начался пожар, бойцы Мадояна стали перемещаться к помещениям литейного цеха Ростовского завода им. В.И. Ленина (бывшие Главные мастерские Владикавказской железной дороги). Закрепившись на территории Лензавода, красноармейцы продолжили обстреливать привокзальную площадь и здание вокзала, а вечером 13 февраля перешли в атаку и снова захватили вокзал. Отбить его вновь гитлеровцы уже не могли – Ростов штурмовали части Красной Армии.Оборона вокзала вошла в историю как пример настоящего мужества и воинского мастерства советских солдат. Отряду Мадояна удалось не только отстоять вокзал, но еще и уничтожить около 300 гитлеровских солдат и офицеров, вывести из строя 1 танк, 35 автомобилей и 10 мотоциклов гитлеровцев. В результате обороны вокзала красноармейцы захватили 89 паровозов и свыше 3000 вагонов, причем в руках мадояновцев оказались гитлеровские эшелоны, перевозившие большое количество боеприпасов и других грузов.Около 02:00 14 февраля 1943 года в Ростов-на-Дону ворвались части и соединения Красной Армии. Сопротивление гитлеровцев, остававшихся в городе, было подавлено. Ростов-на-Дону был освобожден, а 14 февраля каждого года жители города теперь празднуют День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Остававшиеся в живых воины Гукаса Мадояна построились в колонну и двинулись от здания железнодорожного вокзала в сторону центра города, где уже находились бойцы 51-й армии Южного фронта. Встреча героев-освободителей произошла на углу проспекта Буденновского и улицы Энгельса (ныне – Большая Садовая). Известие о подвиге солдат, оборонявших шесть дней здание вокзала, моментально дошло и до высшего командования. К воинам Мадояна подъехали автомобили с генералами – командующим войсками Южного фронта генерал-полковником Родионом Малиновским, командующим 28-й армией генерал-лейтенантом Василием Герасименко и членом Военного совета Южного фронта Никитой Хрущевым.31 марта 1943 года Гукасу Карапетовичу Мадояну Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Но война для Мадояна на освобождении Ростова не закончилась. Он был направлен в Военную академию М.В. Фрунзе, а после ее окончания назначен командиром 1194-го стрелкового полка 359-й стрелковой дивизии 38-й армии, входившей в состав 1-го Украинского фронта. В октябре 1944 года, когда советские войска штурмовали польский город Дембице, командир полка Мадоян был тяжело ранен. 38-летнего подполковника пришлось демобилизовать из рядов Красной Армии по состоянию здоровья.Интересно, что Гукас Мадоян стал одним из двадцати советских военнослужащих, которых наградили медалью американской армии «За выдающиеся заслуги». О подвиге советского офицера и его подчиненных, почти неделю оборонявших вокзал в центре занятого неприятелем города, узнал даже сам президент США Франклин Рузвельт. Вполне возможно, что если бы не ранение, военная карьера Мадояна сложилась бы очень успешно и он мог бы дослужиться до генеральских погон.Впрочем, и на «гражданке» карьера Героя Советского Союза Мадояна после демобилизации из вооруженных сил была весьма удачной. В 1945 году он вернулся в Ереван и возглавил отдел в Ереванском городском совете народных депутатов. В 1946 году 40-летний Гукас Мадоян занял пост заместителя министра торговли Армянской ССР, а в 1948 году был назначен заместителем министра социального обеспечения Армянской ССР. В 1946-1963 гг. он избирался депутатом 2 – 5 созывов Верховного Совета Армянской ССР, а в 1952-1961 гг. занимал пост министра социального обеспечения Армянской ССР. С 1961 г. Мадоян был советником Председателя Совета министров Армянской ССР. Заслуги Гукаса Карапетовича, как видим, были по достоинству оценены его земляками.Но и в Ростове-на-Дону, при освобождении которого так отличился старший лейтенант Мадоян, его помнят и ценят до сих пор. В 1968 году Гукасу Карапетовичу Мадояну было присвоено звание почетного гражданина г. Ростова-на-Дону. Он регулярно приезжал в Ростов на торжественные мероприятия, посвященные военным датам. В честь Гукаса Мадояна назвали широкую улицу в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, прежде носившую название Слесарная улица. Бойцам отряда Гукаса Мадояна установлен памятник на территории Лензавода. Гукас Карапетович Мадоян скончался в 1975 году в возрасте 69 лет. Его подвиг был удивительным примером единения советских людей, вне зависимости от национальности, в борьбе с «коричневой чумой». До сих пор при проведении строительных работ в районе вокзала находят следы тех страшных боев. Так, в 2007 г. поисковиками были обнаружены останки троих бойцов из батальона, оборонявшего вокзал.Освобождение Ростова-на-Дону в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года стало крупной победой Красной Армии. От оккупантов удалось освободить ключевой город Северного Кавказа, важный транспортный узел. И немалый вклад в это освобождение внес старший лейтенант Гукас Мадоян и его бесстрашные бойцы, 6 дней удерживавшие вокзал и привокзальную площадь.