00:17 14 февраля

Разговор с молодыми людьми о современной России

Предвыборная компания в России началась. Претенденты на должность нового президента страны определены. ВЦИК печатает бюллетени. Кандидаты разъехались по стране в поисках новых сторонников. Журналисты начали рыть новости за или против. Активизировались и различные фейкометы. Ничего нового. Вполне ожидаемые события.



В принципе, писать на темы, которые сегодня на слуху, но подтверждения которым нет, сегодня выгодно. Потребитель сегодня может найти любую "информацию", подтверждающую его точку зрения. Даже самую идиотскую.


И всё это будет завернуто в красивую обертку объективности и собственного мнения. Но самое мерзкое, в этой махине различных мнений, фейков, правдивой информации никто даже разбираться не хочет. Зачем, если завтра будет очередная лавина?

Так получилось, что мне пришлось некоторое время провести в компании молодых людей. Тех, кто сегодня воспринимает себя как будущее России. Молодежь, 30 плюс-минус 5.

После дневных "спортивных подвигов" собиралась наша компания в большом холле. Кто-то танцевал, кто-то делился впечатлениями с друзьями по интернету. Но большинство просто разговаривали. О жизни, о перспективах, о предстоящих выборах, о подвиге майора Филипова. Впечатления довольно любопытные.

Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну...

И это в то время, когда СМИ соревновались в освещении подвига российского пилота. Когда в большинстве городов России люди несли цветы к памятникам, к министерству обороны, к школе, где учился герой. Странно, да?

Мне кажется, что мы, как государство, "наступили на старые грабли". Любая война, если она приобретает затяжной характер, становится тягостной для населения. Поэтому и потери воспринимаются сильнее, эмоциональнее. Зарождается чувство досады.

Спасибо остальным ребятам. Осадили либеральных правдолюбов. Осадили достаточно жестко. Только вот на их вопросы пришлось отвечать уже мне. Как представителю более старшего поколения. А вопросы были интересные.

Мы достаточно много времени посвятили размышлениям над нашей системой образования. Разбирались в нюансах, в плюсах и минусах, в общей структуре образования в стране. Всё это было правильно. В точку. Только, как оказалось, это не всё.

Я, как представитель Советского Союза... Я, который не защитил этот самый Союз, отвечал современной России... Этих самых молодых бизнесменов, студентов, служащих. А вопросы-то были действительно серьёзными.

Знаете, что главное я понял в ходе этой беседы-допроса? Трагедия нашего времени заключается в том, что те, настоящие советские, наши бабушки и дедушки уже ушли, а мы их заменить не сумели. Мы, занятые зарабатыванием денег, элементарным выживанием, не стали источником ответов на вопросы наших детей.

Государство, в лице образовательных учреждений и прочих детских организаций, вообще не рассматривает образование как систему воспитания. Как это было в наше время. Наши дети выросли в вакууме. Они умны, но стержня в них нет.

Именно поэтому у нас сегодня так много не понятных для нас молодых людей. Вакуум быстро заполняется. И заполняется он не всегда тем, чем нам бы хотелось. Отсюда и вопросы по Филипову. Вопросы по государственному устройству и выборам. А это трагедия для страны.

А с другой стороны, мои собеседники достаточно успешные молодые люди. Либо уже реализовавшие собственные мечты, либо идущие в этом направлении. Это не потерянное поколение. Не тунеядцы или совершенно аполитичные люди.

Я, уже потом, после нашего разговора, задумался о собственной вине в созданной ситуации. О вине нашего поколения. И, кажется, нашел ответ. Или вину. Не утверждаю, что это ответ на все вопросы. Это скорее ответ на собственный вопрос.

Дело в том, что мы, глобальные мы, просто не знаем, какого человека мы хотим видеть в наших детях и внуках. Мы говорим о патриотизме, о честности, о каких-то других качествах. А конкретно не говорим ни о чем. У нас нет четких критериев для современного россиянина.

Мы требуем от молодежи то, что нам важно сегодня. Вчера нам важно было другое. И требовали это другое. Завтра будет третье... Так кого же мы должны "лепить"? Кого должны воспитывать детские сады, школы, колледжи, ВУЗы? Где идеал, к которому надо стремиться?

Признаюсь, я умышленно пошел на провокацию. Задал прямой вопрос. Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да. Воспитание? Не знаю, скорее врожденное чувство стыда. Я же не могу быть хуже других. Я должен. Приятно, черт побери.

А вот другая тема, о выборах, заставила задуматься. Не верит молодежь в грядущие изменения. Всё будет как всегда. Чиновники и те, кто к ним близок, будут жить. Остальные выживать. Да и сами выборы просто формальность. Никому не нужная и даже глупая. Пустая трата денег.

Учитывая радикализм молодежи, относиться к этому мнению нужно с некоторым скепсисом. Понимают они важность выборов. Просто пока не могут правильно сформулировать собственные запросы. Попробую сформулировать я.

Итак, Россия сегодня живет так, как хочет Путин. Точнее, как скажет президент Путин. Остальные, даже на самом высоком уровне, не более чем "солдафоны", которые красиво "щелкают каблуками" и говорят "есть". Отсюда перспективы. Президент старый - курс страны старый.

А вот дальше интересно. Надо перенести акценты борьбы за лучшую жизнь на места. Хватит терпеть местных князьков. Москва далеко и всех местных заморочек знать не может. В Кремле знают лишь то, о чем докладывают местные власти.

Способы смены местных элит могут быть любыми. От выборов, до уголовного преследования или насильственного свержения. Проще говоря, молодежь говорит о революции. Только на местном уровне.

На прямой вопрос о президенте тоже есть ответ. Он, если понимает текущую ситуацию, будет делать революцию сверху, а мы снизу. Вот такая метаморфоза. Какой-то третий вариант революции вырисовывается. Или две параллельных революции? Я пока не определился.

Ясно только одно - молодежь ждет радикальных перемен. Молодежь готова их начать.

Хорошо это или плохо? Пример бывших братьев показал, что ничего хорошего в таком радикализме нет. Народ, особенно народ "без стержня", способен пойти за самыми мерзкими вождями с самыми бесчеловечными идеями. Опять "весь мир насилия мы разрушим"? Оно нам надо?

Что нам остается? Жить так, как мы жили до сих пор, невозможно. Затягивать реформы тоже. Молодые тигры уже подросли и готовы к бою. Не потом, а сейчас. Значит, после выборов нужно что-то менять.

Менять в системе управления государством. Менять отношение к людям. Менять отношение к бизнесу. Пора повернуться лицом к людям. Иначе эти самые люди могут сильно ударить по тому месту, которым власть повернута к ним сейчас.

Или мы реформируем страну мирно, без крови и эксцессов, или страна сама реформируется. Только вот во что? Не повторим ли мы путь российской империи столетней давности? Или путь Украины? Надо думать и делать выводы. Правильные выводы!
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 197

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  1. Балу Вчера, 15:24
    Все правильно. Я тоже таких встречал. Пару лет назад нанял водилу стройматериалы завести. Тот служил на Северном флоте и не стесняясь рассуждает и про рашку, и про мечту свалить в Норвегию, а если НАТО нападет-пойдет сдаваться. Был бы я в два раза помоложе наверное не сдержался бы. Бывают и такие ушлепки...
    Балу
    1. Dzmicer Вчера, 15:40
      Умрем за яхту Мельниченко! Не пожалеем животов своих за яхты Абрамовича и Усманова!
      Dzmicer
      1. Chertt Вчера, 15:44
        Цитата: Dzmicer
        Умрем за яхту Мельниченко!

        Кому что близко.
        Chertt
        1. Stas157 Вчера, 16:11
          . Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да.

          Этот один оказался просто не политкорректен. А что вы хотели, что бы вам ответили на публику? На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные. Самые богатые уже заготовили тёплые места за границей, оффшорные счета, и двойное гражданство! Сейчас 21 век - сел на самолёт и ты уже на другом полушарии!
          Возьмите любую страну. Сирию, Украину, Донбасс... Половина гражданского населения тут же перетекает за границу. Думаете в России будет по-другому?
          Stas157
          1. Вас Влад Вчера, 16:32
            Цитата: Stas157
            Этот один оказался просто не политкорректен. А что вы хотели, что бы вам ответили на публику? На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные.

            Каждый думает в меру своей испорченности, вы Стас не исключение!
            Цитата: Stas157
            Возьмите любую страну. Сирию, Украину, Донбасс... Половина гражданского населения тут же перетекает за границу.

            Эти любые как вы сказали страны все больны одним и тем же,гражданской войной!
            Цитата: Stas157
            . Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да.

            Думаете в России будет по-другому?

            Я думаю да, будет по другому, у нас не будет гражданской войны!Хотя многие из всех сил стараются(работают) над этим.
            Вас Влад
            1. Адекватный Вчера, 17:14
              Хорошо сказал. Главное не допустить гражданской войны или майдана. С автором статьи не согласен в следующем: Молодёжь ждёт перемен. Дело в том, что перемены идут. Просто это поэтапные перемены, а не какие то рывки или прорывы. Приведу пример из армейской тематики (хотя есть аналогичные примеры в любой сфере жизни современной России) в ГПВ до 2025 заложены значительные средства на модернизацию, имеющихся средств вооружения (например модернизация Т-72 до уровня Т-72Б3). Признаюсь честно, я не специалист по вооружениям. Работаю в системе гос.управления достаточно давно. Могу сказать одно происходит модернизация системы гос.управления да медленнее чем хотелось бы, да поэтапно, но неотвратимо! Прекрасно понимаю, что это не объяснить молодёжи да и для многих из вас. Просто поймите ВСЕ мы либо сделаем каждый на своём месте максимально адекватно и эффективно - либо сдохнем!
              Адекватный
              1. vladimirZ Вчера, 18:02
                А вот другая тема, о выборах, заставила задуматься. Не верит молодежь в грядущие изменения. Всё будет как всегда. Чиновники и те, кто к ним близок, будут жить. Остальные выживать. ...
                А вот дальше интересно. Надо перенести акценты борьбы за лучшую жизнь на места. Хватит терпеть местных князьков. ..
                Способы смены местных элит могут быть любыми. От выборов, до уголовного преследования или насильственного свержения. Проще говоря, молодежь говорит о революции. Только на местном уровне.
                На прямой вопрос о президенте тоже есть ответ. Он, если понимает текущую ситуацию, будет делать революцию сверху, а мы снизу. ...
                Ясно только одно - молодежь ждет радикальных перемен. Молодежь готова их начать. - из статьи

                Молодежь это часть современного общества. Раз они ждут перемен, то и остальные тоже. Ну, как не могут ждать лучшей жизни 20, 3 млн. человек живущих ниже прожиточного минимума, по существу беднее бедных, а 43 млн. пенсионеров, выживающих на среднею пенсию 12,6 т.руб.? Это официальные цифры. А работающие с реальной зарплатой 10-15-20 т. руб. довольны своей жизнью? Добавьте к ним вот эту неудовлетворенную своим положением молодежь.
                Общество в целом ждет перемен, ждет революции сверху или снизу без разницы. Понимает ли это верховная власть, сам В. Путин?
                Вероятно, понимает раз выдвинулся на выборы самовыдвиженцем без своей партии "Единой России", дал отмашку на борьбу с отдельными местными удельными "князьями".
                Но удовлетворит ли это общество?
                Скорей нет, так как этим не затрагиваются более коренные вопросы - социальных гарантий государства людям: право трудится за достойную зарплату; свобода и неприкосновенность мелкого и среднего предпринимательства, о котором уже говорят более 20 лет, а толку нет; бесплатного образования и здравоохранения; достойного социального обеспечения в старости; доступного жилья молодежи и др.
                Решит это В.Путин "революцией сверху". Нет не решит, капиталистическая система им созданная и выпестованная не позволит ему это сделать. Да, и сам он плоть от плоти этой системы.
                А раз неразрешимы социальные вопросы общества, народа, то социальный накал, требование перемен, будут нарастать.
                Предстоящие выборы хороший шанс для решения социальных проблем, если народ проголосует за кандидата левых сил, КПРФ - Павла Грудинина, отстаивающих социальную программу развития России. Если это не произойдет, социально-политические страсти будут накаляться, и во что это выльется страшно представить.
                vladimirZ
              2. виктор н Вчера, 18:05
                Богатых, способных и желающих свалить - очень-очень немного.
                Подавляющее большинство останется, и если даст слабину - вымрет. Мы все ОБРЕЧЕНЫ бороться, чтобы не вымереть.
                А на яхты не отвлекайтесь, это не про вас.
                виктор н
              3. Sma11 Вчера, 19:01
                Цитата: Адекватный
                Могу сказать одно происходит модернизация системы гос.управления да медленнее чем хотелось бы, да поэтапно, но неотвратимо! Прекрасно понимаю, что это не объяснить молодёжи да и для многих из вас. Просто поймите ВСЕ мы либо сделаем каждый на своём месте максимально адекватно и эффективно - либо сдохнем!

                Почти как притче Благочестивый ишак
                Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за двадцать лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил:
                – Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру!

                Я вас умоляю. Вы сами то верите в тот бред, что пишите?
                Sma11
                1. Адекватный Вчера, 20:06
                  Дружище если то что я написал не случится, альтернатива вас не обрадует
                  Адекватный
                  1. Sma11 Вчера, 20:26
                    А что Вы подразумеваете под альтернативой?
                    Sma11
                    1. Адекватный Вчера, 21:36
                      1. Революция, много крови, брат на брата, (классика 1917),
                      2. Потеря территорий: Крым, Курильские острова, Сибирь итд.
                      3. Диктатура к власти придёт сильнейший. Сталин №2
                      4. Обнищание народа в край. Вспомните голод.
                      5. Забудь свободу слова.
                      6. Восстановления страны до уровня хотя бы 90-х займёт десятилетия.
                      7. Все технологии будут похерены.
                      8. happy end не будет мы навсегда отстанем от развитых стран. После СССР во многом догнать не можем.
                      Адекватный
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Sma11 Вчера, 22:11
                        1. Пассионариев маловато. А местные царьки раздербанят территорию.
                        2.Потеря территорий? А мы их разве еще их не потеряли? Дальний Восток осваивают китайцы. Сибирь - индусы. Юг - даги
                        3. Давно пора нового Сталина..
                        4. Более 70% за чертой бедности. Глубинка выживет, а мегаполисы (c'est la vie)
                        5. У нас есть свобода слова? Как-то не замечал последнее время.
                        6. Забудь про этот миф. Без смены курса - это будет из области фантастики.
                        7. Давно уже похерены. Используем старые наработки. А при нынешней политике и остатки потеряем.
                        8. Залезь в инет. Мы сейчас на уровне африканских стран.
                        Так что же сделал Путин для России за 18 лет у власти?
                        Sma11
              4. Antichubays 777 Вчера, 19:35
                Ты не адекватный, а убогий путиноид ...
                Antichubays 777
                1. Адекватный Вчера, 20:08
                  Antichubays 777 ты разгневанный малыш. Тебя забыли спросить:) Иди за мамкину юбку прячься, пока другие страну восстанавливают.
                  Адекватный
              5. КОСМОС Вчера, 20:55
                Цитата: Адекватный
                Могу сказать одно происходит модернизация системы гос.управления да медленнее чем хотелось бы, да поэтапно, но неотвратимо!

                Да, нормально все идёт и быстрее не надо, главное что неотвратимо.
                Цитата: Адекватный
                Молодёжь ждёт перемен

                Одни ждут, другие зря время не теряют, как говориться от каждого по способности, каждому по труду.
                Цитата: Адекватный
                Прекрасно понимаю, что это не объяснить молодёжи да и для многих из вас.

                Молодежь бывает глупа и 60 лет, но учить тупых все равно кому то придеться. А то некоторых как прижмёт, так сразу причинно-следственные связи отшибает.
                КОСМОС
              6. Икар Вчера, 23:26
                Могу сказать одно происходит модернизация системы гос.управления да медленнее чем хотелось бы, да поэтапно, но неотвратимо!
                А не могли бы пояснить? Вам (госслужащим), стране объяснили цели, этапы, методы этой модренизации (если она действительно идёт)? Понятно, что любая модернизация органов госуправления - это улучшение управления и управляемости, а кроме этого? Самое главное: модернизируется ли механизм отбора и назначения кандидатов на руководящие должности действительно по деловым качествам? Примеры есть?
                Икар
            2. Karabin Вчера, 17:29
              Цитата: Вас Влад
              Хотя многие из всех сил стараются(работают) над этим.

              В этой работе больше всего преуспели власть придержащие. Вся королевская вертикаль. От главы поселка до президента.
              Karabin
              1. Вас Влад Вчера, 17:49
                Цитата: Karabin
                В этой работе больше всего преуспели власть придержащие. Вся королевская вертикаль. От главы поселка до президента.

                Всех знаете, да?Удотов всегда и при всех режимах хватало.
                Вас Влад
              2. Адекватный Вчера, 17:59
                Не люблю когда вот такие люди, как Вы начинают всех под одну гребёнку! Уважаемый Karabin, Вы смеете утверждать, что все кто у власти воры. Вы очень много честных людей сейчас оскорбили. Karabin, легко так рассуждать не вдаваясь в детали. Я уверен, что основное зло от таких, как Вы, которые брызжут слюной не понимая сути проблемы. Всех факторов итд. Не согласен с Вами Karabin!
                Адекватный
                1. Karabin Вчера, 18:39
                  Цитата: Адекватный
                  всех под одну гребёнку!

                  На то она и вертикаль. Если не попал в пробор, тебя заменят. И плевать ,что тебя кто то выбрал. Да и механизм выборов у нас отлажен нужным образом. Или вы будете утверждать что Едро имеет поддержку в народе пропорционально местам занятым на выборах различного уровня?
                  Цитата: Адекватный
                  Вы смеете утверждать, что все кто у власти воры.

                  Это вы утверждаете, а не я. В моем комменте об этом ни слова.
                  Цитата: Адекватный
                  Вы очень много честных людей сейчас оскорбили.

                  Чем же? Тем что любая власть первая виновата в создании революционной ситуации по ряду субъективных внутренних причин. Никто не повезет печеньки из вне туда, где не назревают внутренние системные противоречия. Я считаю, что нынешняя система власти саморазрушительна в силу своей экономической и политической сути, не смотря на "очень много честных людей" в ее структуре. У самодержавия в системе власти тоже было не мало честных и порядочных. Как и у Советов. Это не избавило их от краха и гражданских войн разной степени кровавости.
                  Karabin
                  1. Адекватный Вчера, 18:53
                    Я считаю, что такие паникёры, как Вы причина революционных явлений. Разносите свою заразу в обществе. Критиковать всегда легче чем делать. Что Вы сделали для себя или своей семьи, чтобы жить хорошо? Или в Ваших проблемах лично Путин виноват или вся вертикаль? Karabin мне Вас жаль, аналитики в Ваших высказываниях 0. Хотите революционную ситуацию. Будет! Будет уже не важно, кто прав, кто виноват. Это будет бойня эпических масштабов. Я не при каких обстоятельствах не смирюсь с насильственной сменой власти. Karabin хотите крови? Крови будет море!!!
                    Адекватный
                    1. Sma11 Вчера, 19:38
                      Цитата: Адекватный
                      Я считаю, что такие паникёры, как Вы причина революционных явлений. Разносите свою заразу в обществе. Критиковать всегда легче чем делать. Что Вы сделали для себя или своей семьи, чтобы жить хорошо? Или в Ваших проблемах лично Путин виноват или вся вертикаль?

                      Ну от опять заезженная пластинка про ХПП (Хитрый План Путина). А что сделал Великий ПУ за 18 лет у власти для России?
                      Sma11
                      1. Адекватный Вчера, 20:11
                        Хотя бы это ПРС-1М (53Т6М)
                        Адекватный
                    2. Karabin Вчера, 21:02
                      Цитата: Адекватный
                      Я считаю, что такие паникёры,

                      Где вы панику увидели? Я не поддерживаю эту власть,поэтому и паниковать не могу. Ищите паникеров среди сторонников этой власти.
                      Цитата: Адекватный
                      Хотите революционную ситуацию.

                      Это не зависит от желания или не желания отдельных индивидуумов. Она складывается из невозможности верхов управлять по старому и нежелания низов жить по старому. Два компонента нужно. Власть идет по пути создания такой ситуации.
                      Цитата: Адекватный
                      Я не при каких обстоятельствах не смирюсь с насильственной сменой власти.

                      Даже если Путин со товарищи в Лондон сбежит?
                      Цитата: Адекватный
                      Крови будет море!!!

                      Хотите пролить ее за Дерипаску или Ротенбергов?
                      Karabin
                      1. Адекватный Вчера, 21:47
                        Я безусловно пролью кровь за то, чтобы никто мне без выборов не навязывал президента. Вы такой вот не при делах, просто против власти и своё мнение безосновательное разносите по форумам. На народ ссылаетесь. Что то народ за навальным не очень пошёл. или за кем там за грудининым. впрочем выборы ещё впереди... Karabin мечтайте в своих влажных снах об идеальной власти которая Вас осчастливит акциями газпрома. Мне нынешняя власть нравится. За Путина проголосую. Отлично можно работать в тех условиях, что есть. Karabin, Вы или народ будете майданить пиняйте на себя. Полиция, Росгвардия не справятся тогда начнётся самое весёлое. Вам не понравится! Обещаю!
                        Адекватный
                      2. КОСМОС Вчера, 22:29
                        Цитата: Karabin
                        Хотите пролить ее за Дерипаску или Ротенбергов?

                        Французскую революцию остановил Наполеон. Октябрьскую революцию остановил Сталин, 91 год прекратил Путин, добра революции еще никому не принесли, но глупцы упорно продолжают рыть себе яму fool
                        КОСМОС
                2. Stas157 Вчера, 19:36
                  Цитата: Адекватный
                  Вы смеете утверждать, что все кто у власти воры. Вы очень много честных людей сейчас оскорбили.

                  А кто там честный то, вы можете назвать? Рогозин и Шойгу это не очень много, это скорее исключение.
                  Stas157
                  1. Адекватный Вчера, 20:13
                    Лавров. С тобой не поделились? С тобой никакая власть делится не будет! Это факт.
                    Адекватный
                  2. Стропорез Вчера, 20:23
                    Цитата: Stas157
                    А кто там честный то, вы можете назвать? Рогозин и Шойгу это не очень много, это скорее исключение.

                    товарищ, а кто сказал,что они честные? У рогозина сынок тоже родился семи пядей во лбу, а шойгу сыга друга протащил во власть. Нету там честных, нету.
                    Стропорез
                    1. Лексус Вчера, 21:56
                      Коллега, Вы правы - там все с выводками кормятся. К вышеозвученным ещё Ивановы, Фрадковы, Матвиенко и т.д. Неизвестно ещё, где путинские зятья "правят бал". Но точно, не инженерами на заводе трудятся.
                      Лексус
                  3. Sma11 Вчера, 20:31
                    Рогозин, Шойгу - честные? Вот это новость!
                    Sma11
                3. Балу Вчера, 20:26
                  Цитата: Адекватный
                  Не люблю когда вот такие люди, как Вы начинают всех под одну гребёнку! Уважаемый Karabin, Вы смеете утверждать, что все кто у власти воры. Вы очень много честных людей сейчас оскорбили. Karabin, легко так рассуждать не вдаваясь в детали. Я уверен, что основное зло от таких, как Вы, которые брызжут слюной не понимая сути проблемы. Всех факторов итд.

                  На РТ лицезрел Явлинского, того самого, который с Болдыревым продавили в думе закон о разделе совместно добытой продукции на Сахалине еще при ЕБН. У сынишек в Лодоне недвижимость нарисовалась, а России 10 нефтецентов, США 90 нефтецентов с Сахалинского нефтедоллара. ВВП это пресек, став президентом. Сейчас этот спаситель озаботился Саратовым-плохо с водой в Саратове, или врет. Про Ростов переживает-средняя зарплата 22 руб. Короче, свой в доску, за народ. Спросили про Крым, вот тут он и поплыл. Оказывается, чтобы санкции США сняли, нужно международную конференцию, дорожную карту, что делать с Крымом. Мнение крымчан этого политпроходимца не интересует, как и Собчак. Вот такие дела. Все здесь упреки по факту не столько в компетенции Президента, сколько в компетенции Медведева, Бастрыкина и Чайки.
                  Что касается ВВП, я ему верю. Непростая у него работа. Кто не в курсе, что первое покушение на него было сорвано когда он был премьером еще в 1999г.
                  В 2008 г снайперы должны были устранить обоих, и Медведева и ВВП. Это из открытых источников 6 предотвращенных покушений, а сколько было реальных попыток-мы не скоро узнаем. Запад ополчился на Россию? Нет, им ВВП мешает, его курс на суверенную Россию. Вот и бьют по России со всех сторон. Что касается всего, что написано выше и ниже-самим надо что-то делать на местах, или пишите в спортлото, там постоянно что-то обещают. В РТ только за 2 месяца этого года два десятка чиновника разного уровня за коррупцию присели либо уволены. Это так, для информации. А в прошлом году по РФ сколько губернаторов распрощались с кабинетами, сколько генералов расстались с должностями. Согласен, много еще надо почистить. Один Чубайс как бельмо на глазу. Явлинский озвучил любопытную цифру от счетной палаты-нецелевое расходование средств госорганами счет на триллионы. Неплатеж по налогам госкорпорациями более 600 лярдов. А что, на сайте нет людей, кто в теме и по должности обязан с подобными нарушениями бороться и пресекать. Так в чем дело? Значит нам самим надо пересмотреть свое отношение и что-то делать, а не скулить про чужие яхты и пр. hi
                  Балу
            3. Стропорез Вчера, 17:38
              Цитата: Вас Влад
              Я думаю да, будет по другому, у нас не будет гражданской войны!Хотя многие из всех сил стараются(работают) над этим.

              Совершенно понятно, что путин доведёт страну до войны.Такого грабительского режима в России ещё не было.
              А нынешняя власть зажралась и проворовалась до такой степени, что по сравнению с ними цари кажутся нищебродами, а их резиденции жалкими избушками.
              Стропорез
              1. Вас Влад Вчера, 17:54
                Цитата: Стропорез
                Совершенно понятно, что путин доведёт страну до войны

                Ну вам всегда было всё понятно,вы свою коммунистическую страну про---и ,теперь нас учите жизни!
                Цитата: Стропорез
                Такого грабительского режима в России ещё не было.

                Знаете, я по честному готов ВВП всю страну подарить wink Не только какой - то не известный нищебродский дворец на фото!
                Пусть правит yes
                Вас Влад
                1. Стропорез Вчера, 17:59
                  Цитата: Вас Влад
                  Знаете, я по честному готов ВВП всю страну подарить

                  мдяяя, как всё запущено.. Лучше поки с печенью береги, будет чем за ипотеку заплатить.
                  Цитата: Вас Влад
                  Пусть правит

                  Ага, в клубе на ДВ.
                  Стропорез
                  1. Вас Влад Вчера, 18:09
                    Цитата: Стропорез
                    мдяяя, как всё запущено.. Лучше поки с печенью береги, будет чем за ипотеку заплатить.

                    У меня всё нормально,есть что беречь yes
                    Пусть лучше ВВП правит страной пожизненно(это хороший вариант с моей сточки зрения yes )чем КПРФ под чутким руководством ЦРУ hi
                    Вас Влад
                    1. Стропорез Вчера, 18:25
                      Цитата: Вас Влад
                      Пусть лучше ВВП правит страной пожизненно(это хороший вариант с моей сточки зрения

                      Мне за дачу и 8 соток прислали налог в 18 тыров.
                      В этом году собираются налог на грибы вводить. На хрена мне такая власть. am
                      Стропорез
                      1. Вас Влад Вчера, 18:31
                        Цитата: Стропорез
                        В этом году собираются налог на грибы вводить. На хрена мне такая власть.

                        Вы со Стасом методичку на пополам что ли поделите lol
                        Цитата: Stas157
                        Уже обсуждают, как грибников и ягодников налогами обложить! Куда дальше то?! Скоро с нищего котомку сдирать начнут! За бомжей примутся!

                        Опять как всегда laughing Врёте
                        Между тем в Минсельхозе заявили, что подобной инициативы никогда не существовало. «Информация, появившаяся в СМИ о том, что Министерство сельского хозяйства выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов, является вымыслом и не соответствует. действительности», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза России
                        Вас Влад
                      2. Комментарий был удален.
                      3. КОСМОС Вчера, 21:11
                        Цитата: Стропорез
                        Мне за дачу и 8 соток прислали налог в 18 тыров.

                        У некоторых вообще жилья нет. А счёт засвидетельствуйте?
                        Цитата: Стропорез
                        В этом году собираются налог на грибы вводить. На хрена мне такая власть.

                        Вы про налог на ёжиков забыли. А зачем власти такой
                        как вы или какой прок от хрена государству?
                        КОСМОС
                    2. Стропорез Вчера, 21:51
                      Цитата: Вас Влад
                      Вы со Стасом методичку на пополам что ли поделите

                      Цитата: КОСМОС
                      Вы про налог на ёжиков забыли. А зачем власти такой
                      как вы или какой прок от хрена государству?

                      два (по лаврову)-это сильная сила. laughing Вам президента волошин с дььяченко подкинули, а чтобы их преступления не расследовали, будут держать его при власти до последнего.
                      А вы в каком полку служили? или плоскостопием хвораете? what
                      Стропорез
                    3. Балу Вчера, 22:11
                      Цитата: Вас Влад
                      Пусть лучше ВВП правит страной пожизненно(это хороший вариант с моей сточки зрения )чем КПРФ под чутким руководством ЦРУ

                      Не думаю, что ВВП обрадует такая перспектива. Та молодежь, которая в прошлом году заменила многих губернаторов и менее значимых чиновников, имеет два и более профильных образования, на региональном уровне получит опыт госуправления. Так что через 6 лет нам будет из кого выбирать.
                      Не власть ВВП нужна, он не может оставить дело, которому посвятил последнюю четверть века своей жизни, чувство ответственности не позволяет. Сравните видео хотя бы 10 летней давности, конечно нелегко. Не вся ельцинская "элита" заменена на новую, но процесс идет. Сейчас главное молодеь не упустить как на Украине, это и от нас с вами зависит, воспитывайте.
                      Балу
                2. Karabin Вчера, 18:44
                  Цитата: Вас Влад
                  вы свою коммунистическую страну про---и

                  А вы? Или вы тогда еще не родились? Тогда понятно. История страны для вас началась в марте 2000.
                  Karabin
                  1. Вас Влад Вчера, 19:06
                    Цитата: Karabin
                    А вы?

                    А вы,а вы!А мы за коммунистов тут не впрегаемся
                    Цитата: Karabin
                    История страны для вас началась в марте 2000.

                    Я 1976 года рождения. так что моя юность пришлась аккурат на девяностые года,я всё помню sad
                    Ещё один такой же трюк сделать с моей страной я не позволю, в меру своих сил !
                    Вас Влад
                    1. Karabin Вчера, 19:21
                      Цитата: Вас Влад
                      Ещё один такой же трюк сделать с моей страной я не позволю, в меру своих сил

                      Позволите. Мало того, вы, защищая этот компрадорский олигархический режим всеми силами этому способствуете.
                      Karabin
                      1. Вас Влад Вчера, 19:34
                        Цитата: Karabin
                        компрадорский олигархический режим всеми силами этому способствуете.

                        Это для вашей идеологии он такой!Что впрочем не помешало вам выдвинуть известного кандидата на должность президента!Такого хомяка ещё поискать надо, всё под себя отжал what
                        Вас Влад
                    2. Иван58 Вчера, 20:09
                      А кто Вас спросит? ЕДРО в Думе проголосует, и привет.
                      Иван58
                    3. Sma11 Вчера, 21:27
                      Цитата: Вас Влад

                      Я 1976 года рождения. так что моя юность пришлась аккурат на девяностые года,я всё помню sad

                      Гопник чупа-чупс во дворе отобрал?
                      Sma11
                      1. Вас Влад Вчера, 21:33
                        Цитата: Sma11
                        Гопник чупа-чупс во дворе отобрал?

                        Не смешите,вы и так смешной wassat
                        Вас Влад
              2. Лексус Вчера, 17:59
                Такого грабительского режима в России ещё не было.

                Коллега, а для чего, по-вашему, нужны были все эти засекречивания "личных и имущественных данных"? Деньги любят тишину, тем более, присвоенные (украденные).
                Сейчас маргиналы налетят и своё "Боже, царя храни..." запоют. Держитесь! soldier
                Лексус
                1. Адекватный Вчера, 18:42
                  Лексус, вы прям очень сильно передёргиваете. 85% населения по вашему маргиналы? Мне стыдно перед моим прадедом который с войны не вернулся. Ему бы Ваши проблемы показались такой мелочью. Правду говорят чем лучше русский народ живёт, тем больше он ноет. СТЫДНО ЗА ТЕХ КТО СКУЛИТ! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПРАВА НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ! РУССКИЕ СТОЙКИЕ ВСЕХ ПЕРЕЖИВУТ, ЛЮБУЮ ВЛАСТЬ. ПРИ ЛЮБОЙ СТАБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДОБЮТЬСЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
                  Адекватный
                  1. Вас Влад Вчера, 19:13
                    Цитата: Адекватный
                    СТЫДНО ЗА ТЕХ КТО СКУЛИТ! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПРАВА НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ!

                    А знаете главный прикол!Они первые при плохом раскладе из страны деранут,а мы потом расхлёбывай!
                    Вас Влад
                    1. Адекватный Вчера, 20:23
                      Вас Влад все не деранут. Просто власть которую они в своих снах представляют и будут остальным навязывать, как только укрепится посадит или расстреляет этих идеалистов. 1917, 1991, майдан - на сколько граблей людям ещё нужно наступить? После каждой из революций Россия теряла территории, все накопления населения превращались в пыль... Вас Влад из России мне не уехать по многим причинам. Главное нет желания, зато есть примеры тех кто уехал и работает сейчас посудомойкой в Германии, и на заводе по производству мыла (это отдельная история). Что я хочу сказать, моя жизнь и моих близких не разрывно связана с Россией. Если здесь начнётся буча. Лучше я умру в первую неделю смуты вцепившись в горло какому-нибудь революционеру, чем ещё раз пережить унижение 1991 года
                      Адекватный
                      1. Вас Влад Вчера, 20:29
                        Цитата: Адекватный
                        Лучше я умру в первую неделю смуты вцепившись в горло какому-нибудь революционеру, чем ещё раз пережить унижение 1991 года

                        Я с вами согласен,вы истинный патриот России!В отличие от некоторых якобы патриотов!Мы просто с вами хорошо понимаем, что они под патриотическим соусом готовят hi
                        Вас Влад
                  2. Stas157 Вчера, 20:11
                    Цитата: Адекватный
                    СТЫДНО ЗА ТЕХ КТО СКУЛИТ! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПРАВА НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ! РУССКИЕ СТОЙКИЕ ВСЕХ ПЕРЕЖИВУТ, ЛЮБУЮ ВЛАСТЬ. ПРИ ЛЮБОЙ СТАБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДОБЮТЬСЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

                    То есть вы сей час вычеркнули тех 20-30 млн. людей, которые находятся за гранью бедности в России? Они же отчего то не добились хорошей жизни, при 18 летней стабильности Путина.
                    Цитата: Вас Влад
                    А знаете главный прикол!Они первые при плохом раскладе из страны деранут,а мы потом расхлёбывай!

                    Деранут скорее те, кто так рассуждают, и боготворят своих нынешних хозяев! А вот простой народ, который не имеет офшорных счетов, и заграничных замков - никуда не рванет! Потому как некуда, и не на что.
                    Stas157
                    1. Адекватный Вчера, 21:59
                      Вычеркнул. Бедность в головах - это доказано. Знаю пенсионеров с кучей земельных участков. По дешевке в своё время покупали. Сейчас продают под ИЖС, чтоб я так жил на пенсии. Надеется на государство полный бред. Сам должен себе будущее обеспечить и детей научить. Я в своё время дольше с родителями жил, чем мои друзья. Зато сам на квартиру заработал без ипотеки. Короче, что таким, как ты объяснять. Ты анализировал кто в эти 20 млн. входит? Совок развалили, деньги уплыли, не пенсионного фонда ничего... ИЗ ЧЕГО ПЕНСИИ ПЛАТИТЬ??? МОЖЕТ ЗАБИТЬ НА КОСМОС??? НА АРМИЮ??? НА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ??? НО ПЕНСИИ ПО 25 тр сделать??? ТАК???
                      Адекватный
                      1. Sma11 Вчера, 22:31
                        Цитата: Адекватный
                        МОЖЕТ ЗАБИТЬ НА КОСМОС??? НА АРМИЮ??? НА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ??? НО ПЕНСИИ ПО 25 тр сделать??? ТАК???

                        Я до сих пор удивляюсь, как при таком "эффективном менагере" и космос и армия еще существуют. Сделано в СССР - однако. Запас прочности десятикратный. Мы туда и Сердюкова, и Рогозина, и Шойгу. Ниче не берет. Но ничего через шесть лет "загнуться" под "чутким" руководством.
                        Sma11
                  3. Sma11 Вчера, 21:34
                    Цитата: Адекватный
                    СТЫДНО ЗА ТЕХ КТО СКУЛИТ! У ЭТИХ ЛЮДЕЙ НЕТ ПРАВА НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ! РУССКИЕ СТОЙКИЕ ВСЕХ ПЕРЕЖИВУТ, ЛЮБУЮ ВЛАСТЬ. ПРИ ЛЮБОЙ СТАБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДОБЮТЬСЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

                    Бла-Бла-Бла. Ленин-Партия-Коммунизм. Не надоело еще?
                    Sma11
                    1. Адекватный Вчера, 22:09
                      Это ты зачем приплёл? Картинки научился вставлять. Молодец! История нас рассудит. Хотя Вы всё равно будете скулить. Разруха она в головах. Не вижу смысла в дальнейшем диалоге с Вами Sma11
                      Адекватный
                      1. Sma11 Вчера, 22:23
                        Да, трудно вести диалог с одиозными людьми. Особенно когда они себя считают во всем правыми. Розовые очки снимите, Уважаемый.
                        Sma11
              3. виктор н Вчера, 18:14
                Мы будем спокойно, без истерик, работать на свою семью, как всегда. И наше добро войдёт в национальное богатство страны.
                Яхты и дворцы - отдельно, я и моя семья - отдельно. Каждому своё.
                виктор н
              4. Karabin Вчера, 18:57
                цари кажутся нищебродами, а их резиденции жалкими избушками.

                А как вы хотели. Ну что делали царьки? Ну там ,Сибирь присоединили,Восток, окна там рубили, Новороссии обустраивали, империю создавали. Вы еще большевиков с индустриализацией, войной и космосом вспомните. Ну кто они против нынешних Сколенейподнимателей и Титанов Трубы ?
                Karabin
            4. 97110 Вчера, 18:50
              Цитата: Вас Влад
              у нас не будет гражданской войны!

              Это Вам что подсказывает? Счёт в банке? Итоги отчётного посещения медицинского учреждения? Беззаветная любовь Вашего персонала, продемонстрированная Вам лично так талантливо, что Вы верите?
              97110
              1. Вас Влад Вчера, 19:19
                Цитата: 97110
                что Вы верите?

                Иных уж нет,а те далече!ПС каков вопрос таков ответ!До свиданья hi
                Вас Влад
            5. Stas157 Вчера, 19:42
              Цитата: Вас Влад
              Каждый думает в меру своей испорченности, вы Стас не исключение!

              Ну, сей час свою испорченность как раз вы показываете, в очередной раз переходя на личности, и стараясь поучать! Зачем вы все время берете эту неблагодарную роль? Вы из себя кого вообразили, учителя или судью?
              Stas157
              1. Вас Влад Вчера, 19:47
                Цитата: Stas157
                Вы из себя кого вообразили, учителя или судью?

                В чужом глазу соринку видите,а в своём бревно не замечаете!
                Очнитесь Стас,очнитесь в конце концов!
                Цитата: Stas157
                А что вы хотели, что бы вам ответили на публику? На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные. Самые богатые уже заготовили тёплые места за границей, оффшорные счета, и двойное гражданство! Сейчас 21 век - сел на самолёт и ты уже на другом полушарии!
                Вас Влад
                1. Stas157 Вчера, 20:00
                  Цитата: Вас Влад
                  В чужом глазу соринку видите,а в своём бревно не замечаете!

                  Вы как будто в своей параллельной реальности! И где же я там перехожу на личности, и вас поучаю? Там про вас не было сказано ни слова!
                  Stas157
                  1. Вас Влад Вчера, 20:12
                    Цитата: Stas157
                    И где же я там перехожу на личности, и вас поучаю?

                    Так вам в писатели надо,там с вами не кто на личность не будет переходить laughing А пока тут вы судите людей,на что я вам и указал!
                    Вас Влад
                2. Ромей Вчера, 20:01
                  Цитата: Вас Влад

                  В чужом глазу соринку видите,а в своём бревно не замечаете!

                  Во во... Это как раз про вас. Фейковые счета нищеброда Грудинина по сравнению с нефтегазовыми королями видим, а вот яхты Абрамовича и Медведева видеть не хотим в упор.
                  Ромей
                  1. Вас Влад Вчера, 20:15
                    Цитата: Ромей
                    а вот яхты Абрамовича и Медведева видеть не хотим в упор.

                    Да вы мне поверьте, мне пох что у них там!Меня не коробит от чужой успешности! yes
                    Вас Влад
                    1. Ромей Вчера, 20:21
                      Цитата: Вас Влад

                      Да вы мне поверьте, мне пох что у них там!Меня не коробит от чужой успешности! yes

                      Конечно. Если успешный человек зовется Усмановым или Ротенбергом. Особенно если успешность зиждется на сакральных скрепах с одной персоной. А вот если он зовется Грудининым очень и очень...
                      Ромей
                  2. Вас Влад Вчера, 20:40
                    Цитата: Ромей
                    Фейковые счета нищеброда Грудинина

                    Какие фейковые счета?Вы о чём?Об этом что ли?

                    Так это сам он указал!
                    Или об этом?
                    Счета за границей
                    Бизнесмен Павел Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей. Это следует из представленного им в Центризбирком России уточнения сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах.


                    Подробнее на ТАСС:
                    http://tass.ru/politika/4870382
                    Вас Влад
            6. Pax tecum Вчера, 20:51
              В России было точно так же как и в любом государстве имеющим гражданскую войну. Много народа убежало за границу.
              Pax tecum
          2. влад66 Вчера, 17:06
            Цитата: Stas157
            На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные. Самые богатые уже заготовили тёплые места за границей, оффшорные счета, и двойное гражданство!

            Кхм,Вот Стас зайдите вот по ссылочке,может стыдно станет
            http://forum.topwar.ru/topic/200-генеральские-сын
            ки-за-которых-не-стыдно/
            Не все такие,как вы думаете.
            Цитата: Stas157
            Половина гражданского населения тут же перетекает за границу. Думаете в России будет по-другому

            А здесь можно согласиться,одно но, куда бежать тому у кого нет заграничных счетов и офшоров. yes
            влад66
            1. Адекватный Вчера, 17:47
              Всё бы вам бежать, вместо того чтобы сделать нормально здесь. Работайте, не впадайте в панику. Войны не будет (США не настолько тупые, чтобы затевать полномасштабный конфликт с Россией).
              Адекватный
            2. Stas157 Вчера, 19:54
              Цитата: влад66
              А здесь можно согласиться,одно но, куда бежать тому у кого нет заграничных счетов и офшоров.

              Я же ответил на этот вопрос:
              Цитата: Stas157
              На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные.


              Цитата: влад66
              Стас зайдите вот по ссылочке,может стыдно станет

              Зашел по вашей ссылке. Там: "Во время войны в Чечне в 1994—1996 годах погибли сыновья генералов." Ваш пример, к сожалению, совсем не касается нашей современной жизни. Те люди, которых вы привели, скорее имеют отношение к СССР, а не к России! Расстояние между 1994 годом и 1991 всего 3 года.
              3 года, как не стало СССР. Но, люди оставались еще прежние. Они родились и выросли в Советской стране, и там же были воспитаны на высоких идеалах. Сей час идеалы совсем другие. Каждый сам за себя. Каждый любит только себя любимого, а на остальных им плевать.
              Stas157
              1. Вас Влад Вчера, 20:07
                Цитата: Stas157
                Они родились и выросли в Советской стране, и там же были воспитаны на высоких идеалах. Сей час идеалы совсем другие. Каждый сам за себя. Каждый любит только себя любимого, а на остальных им плевать.

                Опять судите?Они были русскими людьми,а потом уж коммунистами!Тем самым вы обесцениваете(оскорбляете) подвиги людей которые и сейчас находятся на войне!А нам есть чем гордится,весь мир восхищается подвигами наших погибших солдат в Сирии!
                Вас Влад
                1. Stas157 Вчера, 20:26
                  Цитата: Вас Влад
                  вы обесцениваете(оскорбляете) подвиги людей которые и сейчас находятся на войне!А нам есть чем гордится,весь мир восхищается подвигами наших погибших солдат в Сирии!

                  Как вы не хитро все передергиваете! Среди сирийских солдат, которые совершают подвиги, есть дети высоких чиновников и олигархов? Нет? А ведь именно про богатеньких нуворишей и идет речь, они то к подвигам имеют совершенно другое отношение. Их подвиги будут скорее из криминальной жизни. И вы Влад будете ими восхищаться?
                  Мне кажется, вы намеренно дурочка включаете.))
                  Stas157
                  1. Вас Влад Вчера, 20:48
                    Цитата: Stas157
                    Среди сирийских солдат, которые совершают подвиги, есть дети высоких чиновников и олигархов? Нет?

                    А на каком основании вы утверждаете обратное?
                    Вас Влад
                    1. Stas157 Вчера, 21:22
                      Цитата: Вас Влад
                      Цитата: Stas157
                      Среди сирийских солдат, которые совершают подвиги, есть дети высоких чиновников и олигархов? Нет?

                      А на каком основании вы утверждаете обратное?

                      То есть вы считаете, что в Сирии воюют дети олигархов и высоких чиновников?? Вот это номер!
                      Для тех кто в параллельной реальности, скажу лишь ТОЧНЫЙ факт, что среди известных сирийских героев, получивших награды, богатых детишек - нет.
                      Stas157
                      1. Вас Влад Вчера, 23:16
                        Цитата: Stas157
                        То есть вы считаете, что в Сирии воюют дети олигархов и высоких чиновников?? Вот это номер!

                        Я считаю что не факт, что там таковых нет!
                        Вас Влад
        2. Pax tecum Вчера, 20:54
          [quote=Stas157]Возьмите любую страну. Сирию, Украину, Донбасс... Половина гражданского населения тут же перетекает за границу.[/quote]
          Эти любые как вы сказали страны все больны одним и тем же,гражданской войной![quote=Stas157][quote]. Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да. [/quote]
          Думаете в России будет по-другому?[/quote]
          Я думаю да, будет по другому, у нас не будет гражданской войны!Хотя многие из всех сил стараются(работают) над этим.[/quote]
          Историю забыли? В России было точно так же как и в любом государстве имеющим гражданскую войну. Много народа убежало за границу. Где их никто не ждал...
          А, интервенция, отработанная в свое время на России, сейчас как обязательное приложение к гражданской войне.
          Pax tecum
        3. Галактионыч Вчера, 22:25
          Цитата: Chertt
          Цитата: Dzmicer
          Умрем за яхту Мельниченко!

          Кому что близко.

          Ну на этой яхте вас всё равно не покатают. Вы ведь не Рыбка.
          Галактионыч
      2. Комментарий был удален.
      3. 210окв Вчера, 21:02
        Да не умрёте Вы за них.Не юродствуйте.
        Цитата: Dzmicer
        Умрем за яхту Мельниченко! Не пожалеем животов своих за яхты Абрамовича и Усманова!
        210окв
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    3. Vladimir 5 Вчера, 17:56
      Необходимость перемен налицо, и чревато силовыми столкновениями, ещё на 6 лет гагантированно не будет при продолжении президентом ВВП той же внутренней политики, и ждать долго всенародных событий не придётся... Создана Росгвардия, в ровень с ВС РФ, для чего создали?! Выход сегодня только: П.Грудинин президентом и новые патриотические силы в управлении страной, либералы разбегутся, но ограбление страны и беспредел всего приостановится...
      Vladimir 5
    4. vindigo Вчера, 21:35
      Я думаю, этот единственный парень и пойдет воевать. Остальные понты колотят.
      vindigo
  2. Лесс Вчера, 15:27
    Так кого же мы должны "лепить"? Кого должны воспитывать детские сады, школы, колледжи, ВУЗы?
    Не надо валить всё на школу. Школа может воспитывать в начальных классах. Потом молодёжь начинает смотреть по сторонам и впитывать всё как "губка". И получается результат о котором автор написал. Потому что в эфир (в т.ч. и в интернет) надо не скандалы вываливать о том, как всё плохо, а положительные примеры выдавать. А то везде один сплошной негатив. Вот когда лётчик погиб, все сочувствуют и переживают, и в то же время многие начинают под переживания поливать грязью свою же страну. Про вагнеровцев ещё неизвестно правда или ложь, а уже начинается - нам ничего не говорят, значит так и есть, 100500 погибших. Про олимпийцев сами знаете какими словами тут говорили. Зачем? На каких примерах воспитывать молодёжь, если обязательно найдётся масса народу, которая любое событие на изнанку вывернет, да ещё и грязью всех обольёт. Сами же говорите что молодёжь инфу из сети берёт. Вот зайдёт сюда представитель молодёжи и что увидит? Что кругом грязь одна? Откуда возьмётся уважение к подвигу и любовь к Родине? Телевидение с дурацкими токшоу туда же. Ведь СМИ это шикарный инструмент для правильного воспитания. Только пользоваться им не умеют.
    Лесс
    1. Petr1968 Вчера, 16:57
      Цитата: Лесс
      Ведь СМИ это шикарный инструмент для правильного воспитания. Только пользоваться им не умеют.

      Не умеют?))) Оооочень Вы заблуждаетесь. Оооочень)) Выборы 2018 г. покажут, умеют или нет))
      Petr1968
    2. Sma11 Вчера, 20:57
      Цитата: Лесс
      [Вот когда лётчик погиб, все сочувствуют и переживают, и в то же время многие начинают под переживания поливать грязью свою же страну. Про вагнеровцев ещё неизвестно правда или ложь, а уже начинается - нам ничего не говорят, значит так и есть, 100500 погибших. Про олимпийцев сами знаете какими словами тут говорили. Зачем? На каких примерах воспитывать молодёжь, если обязательно найдётся масса народу, которая любое событие на изнанку вывернет, да ещё и грязью всех обольёт. Сами же говорите что молодёжь инфу из сети берёт. Вот зайдёт сюда представитель молодёжи и что увидит? Что кругом грязь одна? Откуда возьмётся уважение к подвигу и любовь к Родине?

      А если нынешней власти по... на "уважение к подвигу и любовь к Родине"? Если она "героев" раздает бандюкам и аферистам. Если эта самая власть назвала "афганцев" - убийцами, а про некоторых "участниках" и вовсе забывает (политика мать его). Насчет памятников и захоронений в Европе и Прибалтике - ай-яй-яй-бла-бла-бла. О каких примерах вы вообще ведете речь?
      Sma11
    3. Диванный Хенераль Вчера, 22:36
      Потом молодёжь начинает смотреть по сторонам и впитывать всё как "губка".

      Лесс
      Вот молодежь решила заняться спортом... А тут как раз великая "пэремога" с Олимпиадой. И что молодежь видит? Путин извинился перед спортсменами, что не смогли их защитить? Т.е защищали спортсмены в судах сами себя, без государственной поддержки. Очень патриотичный пример.
      Далее. Помните ужасный теракт в Домодедово? Министр соцразвития в те времена некто Голодец в ПРЯМОМ эфире сказала фразу: "Ну и ТРАДИЦИОННО все, кто потерял близкого человека получат компенсацию в миллион!" Еще одна "пэремога".
      Еще далее? Пресс конференция Гаранта, вопрос про Сечина. Ответ - просто прелесть! "А я ему говорил, скромнее надо быть!"
      Еще далее? А гонки по Москве на геленвагенах? А сын Иванова, сбивший бабушку не пешеходной зебре? А сын Рогозина - в корпорации ИЛ?
      Вам мало?
      Скажете, что Путин не виноват в каждом отдельном эпизоде? Нет конечно, не виноват. Но система выстроена при нем, а значит каждое, любое несправедливое решение суда, власти, мелкого клерка на места - именно та соломинка, которая ломает хребет верблюду.
      Диванный Хенераль
  3. Petr1968 Вчера, 15:30
    Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну...

    У запада возникли проблемы с мигрантами и терактами -- вот власть и решает их жизнями наших ребят. Ни один европеец не погиб, грязную работу нам оставили. Мы поставщики нефти и бойцов. Вот и весь сухой остаток... А все остальное лирика и пафос, на который вата клюет. Наша власть за бабки слила всех, пока там гибнут власть на яхтах с проститутками по морям катается..а вы гордтесь дальше, скинулись на венок и все, живем дальше.
    У молодежи не за мозг соловьиными пометами и говношейниными, вот они и мыслят логично.
    А вот другая тема, о выборах, заставила задуматься. Не верит молодежь в грядущие изменения. Всё будет как всегда.

    А что, кто то тут верит в другое?))) Тут ума много не надо иметь, что бы знать, кто будет президентом и как будут его люди жить дальше))
    Petr1968
    1. BerBer Вчера, 15:54
      Что-то ВЫ ПЕТР 1986 с ног на голову всё поставили. Вы за деньги или идеологически.
      BerBer
      1. Petr1968 Вчера, 16:04
        Цитата: BerBer
        Что-то ВЫ ПЕТР 1986 с ног на голову всё поставили. Вы за деньги или идеологически.

        За деньги, конечно!!!
        Petr1968
    2. Dart2027 Вчера, 16:46
      Цитата: Petr1968
      У запада возникли проблемы с мигрантами и терактами -- вот власть и решает их жизнями наших ребят

      А Вы вообще в курсе, что и террористов и мигрантов обеспечивают сами же западные элиты?
      Dart2027
      1. Petr1968 Вчера, 16:55
        Цитата: Dart2027
        А Вы вообще в курсе, что и террористов и мигрантов обеспечивают сами же западные элиты?

        Я больше скажу- масоны, которые стремятся расшатать и уничтожить мир. Я по РЕН ТВ смотрел)))))
        Petr1968
        1. Karabin Вчера, 17:32
          Цитата: Petr1968
          масоны

          И звероящеры,мать их!
          Karabin
          1. Petr1968 Вчера, 17:35
            Цитата: Karabin
            И звероящеры,мать их!

            Вы уловили главные угрозы России, надо сплотиться вокруг Президента!))
            Petr1968
            1. ЛИХОй Вчера, 21:24
              Petr1968, какого президента, Путина, Грудинина, Жириновского? Или, для Вас президент РФ синоним Путина. Не в этом ли главные угрозы России - несменяемость власти.
              ЛИХОй
          2. Стропорез Вчера, 17:52
            Цитата: Karabin
            И звероящеры,мать их!

            А Вы думаете орки и гоблины менее опасны?! belay
            Стропорез
            1. Ромей Вчера, 20:03
              Дарта Вейдера забыли... как же без него то! Все как один сплотимся вокруг путина и спасем галактику! laughing
              Ромей
        2. Dart2027 Вчера, 19:09
          Цитата: Petr1968
          Я по РЕН ТВ смотрел

          То есть Вы отрицаете тот факт, что спецслужбы США начали весь этот хаос на БВ, но придумать ничего кроме ссылок на массонов не можете?
          Dart2027
        3. serg999 Вчера, 19:14
          Цитата: Petr1968
          Цитата: Dart2027
          А Вы вообще в курсе, что и террористов и мигрантов обеспечивают сами же западные элиты?

          Я больше скажу- масоны, которые стремятся расшатать и уничтожить мир. Я по РЕН ТВ смотрел)))))

          А ты, поди, думал, что ИГИЛ сама по себе образовалась? А-ха-ха
          serg999
    3. виктор н Вчера, 18:26
      Европеец не погиб - их их женщин прямо дома насилуют. А они ещё это оплачивают. Особенно норвеги - суперпреступнику дворец отгрохали, на содержани тратятся, суды за кофе ему проигрывают. И ведь как хорошо живут-то!
      Завидует? Значит - мне не с вами. Лучше уж у себя воевать, как дедушки мои.
      виктор н
  4. looker-on Вчера, 15:36
    Значит, после выборов нужно что-то менять.
    Менять в системе
    Опять "завтра "? Почему не вчера или не сегодня ?Опять когда то потом мы пересмотрим. Мы, нам -удобные слова. У них нет личности и персональной ответственности. Статья не понравилась. Ностальгия одна о великом и могучем СССР
    looker-on
    1. виктор н Вчера, 18:34
      Бог дал - нужно жить и сегодня, и завтра. Не могу понять - с чего ждать да требовать благ к кого-то: власти, правительства, президента?! Живу за свой счёт и дальше буду. А они пусть страну крепят и защищают, как и прежде всегда власть делала. СССР уже очень далеко остался, да и не надо его идеализировать!
      виктор н
  5. Dzmicer Вчера, 15:37
    Или мы реформируем страну мирно, без крови и эксцессов, или страна сама реформируется. Только вот во что? Не повторим ли мы путь российской империи столетней давности? Или путь Украины? Надо думать и делать выводы. Правильные выводы!

    Не повторим. Средний возраст населения РИ на 1917 год 17 лет, сейчас - 39. Молодежь ныне - это меньшинство, мнением которого пренебрегают, отсюда и радикализм.
    Dzmicer
  6. Мур Вчера, 15:47
    Что касается того, что мы не смогли заменить наших дедушек и бабушек, что образование и воспитание в наше время - суть разные вещи - абсолютно согласен.
    Что нам остается? Жить так, как мы жили до сих пор невозможно. Затягивать реформы тоже. Молодые тигры уже подросли и готовы к бою.

    Бой даётся с какой-то целью. Цель предполагает достижение результата в перспективе - отдалённой или не очень. Под сенью каких лозунгов видится это достижение? Идеология русского человека - высшая справедливость. Ради справедливости можно и в бой. Но эта идеология категорически не корреспондируется с идеологией ныне здравствующей "элиты".
    Как это не кощунственно звучит, но объединит "элиту" и народ может ныне только страшное испытание под названием "война" - наши оппоненты вполне доходчиво объяснили, что брать в плен даже олигархов-либералов не планируется.
    Мур
    1. domokl Вчера, 16:25
      Жестко, но в принципе верно. "Но зачем, чтоб быть сильней, нам нужна война..." Так вроде в песне было. Только вот свалит эта самая элита из страны при первой опасности.
      domokl
      1. Гардамир Вчера, 16:46
        эта самая элита из страны при первой опасности.

        Гардамир
    2. rkkasa 81 Вчера, 17:10
      Цитата: Мур
      объединит "элиту" и народ может ныне только страшное испытание под названием "война"

      Пример ПМВ говорит об обратном.
      rkkasa 81
      1. виктор н Вчера, 19:10
        Настоящая элита не свалит! Настоящая!
        А выскочки-нувориши и не нужны.
        В стране ПРОИСХОДЯТ важные перемены, Путин многое делает для подбора новых перспективных кадров в управление, меняется элита, реализуются эффективные проекты - раскройте глаза! И молодёжи.
        виктор н
        1. Диванный Хенераль Вчера, 23:29
          Путин многое делает для подбора новых перспективных кадров в управление, меняется элита,

          Сын Рогозина в корпорации ИЛ - ваши комментарии?
          Диванный Хенераль
          1. Logall Вчера, 23:40
            А по моему мнению - просто создаётся элита, которая будет править династиями... По типу американских кланов ротшильдов, рокфеллеров...
            Георгий, Приветствую тебя!
            Logall
            1. Диванный Хенераль Вчера, 23:44
              Взаимно Александр, взаимно
              Все правильно вы сказали, все верно. Именно создают "илиту"... И династии. Ведь пройдет еще 30 лет, и тех, кто родился в СССР и помнит, что это такое - просто не станет по естественным причинам, а то, что сейчас преподают в школах...
              Как пример - украина. Там за 25 лет сделали с молодежью такое, что гимлер с геббельсом на том свете стоя аплодируют.
              Жаль, что ситуацию понимают единицы.
              Диванный Хенераль
            2. Стропорез Вчера, 23:49
              Цитата: Logall
              А по моему мнению - просто создаётся элита, которая будет править династиями... По типу американских кланов ротшильдов, рокфеллеров...
              Георгий, Приветствую тебя!

              Рылом не вышли, всё это до поры...
              "Чтобы золотым спокойнее
              Было в кошельках тугих,
              Охраняют их разбойники
              От разбойников других.

              Запоскудили все, изверги.
              Ведь написано ж, не гадь!
              Им ужимкамки, да визгами,
              Лишь бы ближнего пугать.

              Нет, пока ещё не вздрогнули,
              Не взлетели, топоры.
              Спит огонь у бочки с порохом.
              Спит родимый, до поры.

              Чтобы золотым спокойнее
              Было в кошельках тугих,
              Охраняют их разбойники
              От разбойников других."
              Стропорез
    3. Стропорез Вчера, 23:37
      Цитата: Мур
      Как это не кощунственно звучит, но объединит "элиту" и народ может ныне только страшное испытание под названием "война" -

      Совершеннейшая шляпа! Меня с властью, объединить не сможет никто.Зажравшаяся, самодовольная, лживая, кампрадорская, боящаяся собственного народа, бесконечно врущая власть, опозорившая себя на Донбассе и выбросившая белый флаг на олимпиаде, гадость какая...эта ваша заливная рыба, тьфу...
      Стропорез
  7. Bulrumeb Вчера, 16:21
    Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну... И это в то время, когда СМИ соревновались в освещении подвига российского пилота.

    А чего ж вы собственно ждали, если в стране нет другой идеологии кроме как пристроиться к кормушке посытнее? Дальше так пойдет и тех кто собственную страну защищает дураками сделают.
    Bulrumeb
    1. Рязанец87 Вчера, 16:45
      "Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки?"
      (с интересом) - а вы уверенно можете ответить на эти вопросы? по существу, так сказать.
      Рязанец87
      1. Petr1968 Вчера, 16:59
        Цитата: Рязанец87
        (с интересом) - а вы уверенно можете ответить на эти вопросы? по существу, так сказать.

        На одном шоу депутат Калашников, чуть запнувшись, сказал, что за Родину...Может он понятие Родины в школе не проходил? (Родина- страна, в которой человек родился и гражданином которой является)
        Petr1968
        1. Рязанец87 Вчера, 17:02
          Да хотелось, чтобы ув. Bulrumeb ответил. Он, кажется, точно знает. Мне интересно.
          Рязанец87
          1. Bulrumeb Вчера, 21:36
            Он, кажется, точно знает. Мне интересно.

            Не понял вашего сарказма. Парень погиб там, для того чтобы от этих сволочей не гибли люди здесь.
            Bulrumeb
        2. В. Салама Вчера, 20:22
          Цитата: Petr1968
          .....
          На одном шоу депутат Калашников, чуть запнувшись, сказал, что за Родину...Может он понятие Родины в школе не проходил? (Родина- страна, в которой человек родился и гражданином которой является)

          Он то знает, в отличие от вас, что такое Родина, потому что в школе проходил, а вы говорите уже на языке, смысла которого не понимаете. Есть такое понятие "гражданственность" - основное качество гражданина. Знаете, что такое? Если нет, то не употребляйте слово "гражданин". Это не наличие паспорта только лишь, как и диплом об образовании есть свидетельство о наличии определённого качества. В цепочке воспитания " гражданстаенность " стоит за "профессиональной компетентностью", как результат, но формируется с детских лет семьёй, обществом и государством. Калашников понимает и в каком времени он живёт, в таком, когда нашу Родину могут украсть или разрушить даже без войны, в вашем понимании войны.
          Родина - это земля, обильно политая кровью и потом наших предков, это наш многоциональный народ со своей славной и трагичной историей и уникальной культурой. Это материальные, культурные и другие ценности, созданные и приумноженные предыдущими поколениями. Это природные богатства: недра, поля, леса, моря и реки. Это родные и близкие, друзья и товарищи и отчий дом и место, где прошло твоё детство...
          Что у вас осталось от вашей Родины, картинка в букваре + дача, квартира, машина? Где эта культура, наука, медицина, образование, экономика, недра, земля, поля, леса и реки? Ещё не все приватизировали " особым порядком"? Страна, где ты родился и стал гражданином...второе поколение мигрантов. У нас они летом в коробках из по телевизоров живут, рядом с издыхающим лесозаводом.
          В. Салама
      2. В. Салама Вчера, 18:44
        Цитата: Рязанец87
        "Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки?"
        (с интересом) - а вы уверенно можете ответить на эти вопросы? по существу, так сказать.

        В Сирии мы противодействием экспансии геополитического противника, защищаем дружественный ресурс и уничтожает ресурс враждебный. Не каждый раз представляется возможность на законном праве бить врага на дальних подступах. Сирия это последний форпост, который мы не пр...ли в этом регионе. Если упустим, придётся воевать уже на своей территории с тем же противником, но затраты будут на порядки больше. Это война по защите Отечества. Плохо, что это народ не понимает, да и понять сложно и воспитать невозможно и автор не советский. Прикидывается что ли?
        Дело в том, что мы, глобальные мы, просто не знаем, какого человека мы хотим видеть в наших детях и внуках
        Был бы советский, сказал бы по другому, не не знаем, а знать не хотим и воспитывать не хотим, потому, что законодательно закрепили запрет государственной идеологии. Не буду заниматься ликбезом, так что упущу определение данного понятия. Но именно идеология лежит в основе и обучения и воспитания. Поэтому у нас даже герои погибают со словами:"За пацанов!" А не "За Родину, за...!"
        прости господи, чуть не написал непотребное.
        В. Салама
        1. Рязанец87 Вчера, 19:42
          "В Сирии мы противодействием экспансии геополитического противника"
          Т.е."геополитический противник" США, правильно я понимаю? Может хотя бы на Украине этим полноценно надо было заниматься, а не войны на 2 фронта устраивать с очень "веселой" логистикой? Или уже поздно, а?

          "защищаем дружественный ресурс и уничтожает ресурс враждебный."
          Угу, т.е. следующая остановка - Египет. Или Ливия. И уж совсем шикарно - Индонезия. А что? "Друг Дутерте", боевики запрещенно-неназываемого государства озоруют вовсю. Будем помогать?

          "Если упустим, придётся воевать уже на своей территории с тем же противником"
          - если не в курсе, война с этим противником на территории РФ идет с 1994 года. И еще, хотя бы введение визового режима с некоторыми государствами пользы принесет больше, чем 2-3 года бомбежки Сирии одним сборным авиаполком.

          Резюме: действительно, логику защиты Отечества путем участия войны в Сирии, распад которой дело уже практически оформленное, да еще при:
          - уже вовсю полыхающей войне непосредственно на границе;
          - бедственном положении сотен тысяч русских людей Донбасса (да и Приднестровье в подвешенном состоянии);
          - трещащем по швам бюджете;
          - ужесточающемся санкционном давлении ведущих стран мира.

          мне понять невозможно. Как-то по особенному мыслить надо, идеологии, видимо, не хватает.
          Рязанец87
          1. В. Салама Вчера, 22:48
            Цитата: Рязанец87
            "
            1.).....Может хотя бы на Украине этим полноценно надо было заниматься, а не войны на 2 фронта устраивать с очень "веселой" логистикой? Или уже поздно, а?

            2.) Угу, т.е. следующая остановка - Египет. Или Ливия. И уж совсем шикарно - Индонезия. А что? "Друг Дутерте", боевики запрещенно-неназываемого государства озоруют вовсю. Будем помогать?

            3.) - если не в курсе, война с этим противником на территории РФ идет с 1994 года.

            4.) Резюме: действительно, логику защиты Отечества путем участия войны в Сирии, распад которой дело уже практически оформленное,....
            5.) - уже вовсю полыхающей войне непосредственно на границе;
            - бедственном положении сотен тысяч русских людей Донбасса (да и Приднестровье в подвешенном состоянии);

            6.) мне понять невозможно. ....идеологии, видимо, не хватает.

            1.) Логистика здесь при чем? И при чем здесь Украина? Какая связь? Вы предлагаете отбомбиться по Украине? У вас 2х2 не сходится, сами же говорите об " ужесточающемся санкционном давлении ведущих стран мира". А в Сирии мы действует в соответствии с международным законодательством, задача важнейшая и благодарите власть, что на этом направлении она хоть что-то попыталась сделать.
            2.) В риторике различают приёмы полемики, относящиеся к подлым, в частности, попытки сведения аргумента к абсурду. Вы сейчас именно этим и занимаетесь. А как называют человека, который допускает такие действия? Идеологии не хватает понять?
            3.) Не дуркуйте, бомбить предлагаете, или миграционной службой порулить есть желание? Она и спецслужбы работают как могут. Гарант сказал, что справляются хорошо. Тут вас жмёт, а Сирия не жмёт, не дальновидно крайне. Ладно, в п.6 спрошу.
            4.) Если распад Сирии предрешен, тогда нам будет уже не до Донбасс и Приднестровья, уважаемый. А выстоит Сирия, легче будет и остальные вопросы решать.
            5.) вам что, будет легче, если война будет полыхать на территории России? К такой войне страна не готова, могу объяснить почему. Может у вас есть хитрый план?
            6.) идеологии не хватает.... Вы вообще к армии какое отношение имеете?
            В. Салама
      3. виктор н Вчера, 19:14
        Могу ответить . А Вы - нет? Если нет - то как попали на ВО? Мамка пристроила в "офицеры", за длинным рублём?
        виктор н
    2. 97110 Вчера, 19:09
      Цитата: Bulrumeb
      дураками сделают.

      Вы считаете, ещё не сделали? Цифры распределения национального богатства среди граждан РФ(в том числе и не только с гражданством РФ) не секретны. Положить жизни своих детей и внуков за чью сладкую жизнь придётся, чтобы не оказаться дураком? И как это сделать, если цифры ИЗВЕСТНЫ!
      97110
  8. свободный Вчера, 16:30
    Наверху прекрасно знают что они хотят слепить из наших детей,более того они даже не скрывают этого,фразы про потребителя эффективного думаю все слышали!Оттого и убивают образование и запрещают воспитывать детей не только школе но уже и родителям(ювенальная юстиция).
    свободный
    1. Petr1968 Вчера, 17:04
      Цитата: свободный
      Оттого и убивают образование и запрещают воспитывать детей не только школе но уже и родителям(ювенальная юстиция).

      У Вас нет детей? Правильно ли я понял, что если и есть, то Вам запрещено их воспитывать? Простите, но вы жирный троль или чисто поприкалываться заглянули?
      Так на секунду 86% очень одобряет власть и курс страны. И докажет на выборах 2018, что Вы балабол.
      Petr1968
      1. Karabin Вчера, 19:12
        Цитата: Petr1968
        Так на секунду 86% очень одобряет власть

        Если бы ВЦИОМ существовал с начала ХХ века, то до 1917 86% одобряли бы власть царя, с февраля по октябрь 17 года власть Временного Правительства, а с октября 17 г по 91 г Советскую Власть.
        Karabin
      2. свободный Вчера, 19:50
        Цитата: Petr1968
        Цитата: свободный
        Оттого и убивают образование и запрещают воспитывать детей не только школе но уже и родителям(ювенальная юстиция).

        У Вас нет детей? Правильно ли я понял, что если и есть, то Вам запрещено их воспитывать? Простите, но вы жирный троль или чисто поприкалываться заглянули?
        Так на секунду 86% очень одобряет власть и курс страны. И докажет на выборах 2018, что Вы балабол.

        Балабол это ты,каких 86% клоун ты смешной,ты вообще что то знаешь про ювенальную юстицию,а про воспитание?Расскажи нам за сколько ты продал свою совесть?
        свободный
  9. Boris55 Вчера, 16:40
    Цитата: А.Ставер
    Итак, Россия сегодня живет так, как хочет Путин. Точнее, как скажет президент Путин.

    Вы утверждаете, что Путину закон не писан? belay Можете привести пару примеров, когда он его нарушал?
    Цитата: А.Ставер
    Остальные, даже на самом высоком уровне, не более чем "солдафоны", которые красиво "щелкают каблуками" и говорят "есть".

    Все мы живём по законам которые приняла избранная всеми нами Дума. Конституционное большинство в которой принадлежит партии буржуй - ЕР, председатель партии - Медведев.
    А теперь угадайте, кто в доме хозяин: Медведев, который пишет законы или Путин, который их исполняет?
    Boris55
    1. Karabin Вчера, 17:59
      Цитата: Boris55
      А теперь угадайте, кто в доме хозяин: Медведев, который пишет законы или Путин, который их исполняет?

      Как интелегентно назвать Путина ничтожеством? Учитесь у полстапятого Бориса.
      Путин, по его собственному признанию, создавал Единую Россию. Отец -основатель, лицо с непререкаемым авторитетом? Нет, утверждает Борис. Главнюк там Медвед. Страшно тяжеловесный политик. И штампует этот Медвед антинародные законы. А Путин так, мимо пробегал, и право президентского вето засунул себе глубоко в организм самым противоестественным образом.
      Путин назначает Медведева премьером. Но как утверждает Борис, Путин исполняет законы написанные Медведевым.
      После прочитанного логичны два вопроса. Либо Путин никто, либо Борис в неадеквате. Хотя есть третий вариант. Борис так старается отмазать любимого ВВП, что вынужден писать полную ахинею.
      Karabin
      1. Ромей Вчера, 20:09
        Цитата: Karabin
        Цитата: Boris55
        А теперь угадайте, кто в доме хозяин: Медведев, который пишет законы или Путин, который их исполняет?


        После прочитанного логичны два вопроса. Либо Путин никто, либо Борис в неадеквате. Хотя есть третий вариант. Борис так старается отмазать любимого ВВП, что вынужден писать полную ахинею.

        Коллега! У них кризис жанра. Кедр тут на голубом глазу выдал секрет Полишинеля, что ЦБР есть филиал ФРС, и поэтому наступит крах если выберем Грудинина, поскольку ему денег не дадут. А дальше феерическая подпись: "Суверенитет. Россия. Путин." Ей богу! Смеялся минут десять...
        Ромей
    2. В. Салама Вчера, 23:19
      Цитата: Boris55

      Вы утверждаете, что Путину закон не писан? belay Можете привести пару примеров, когда он его нарушал?
      В 2009 году была проведена реформа заработной платы бюджетников, которая в нарушение принципов Конституции ухудшила положение работников, а руководители получили возможность беспредельного материального давления на персонал и возможность узаконенного личного обогащения. То есть был осуществлён подкуп властью определенной социальной группы. А это коррупционное действие - подкуп власти директоров властью политической. Гарант тут ничего не сгарантировал, более того считает, что по факту (некоторые говорят, что есть высказывание, но я лично не слышал), что все не могут быть равны перед законом. Ну по факту таких примеров полно, гарант тут тоже не гарантирует, а что он этим самым нарушает?
      В. Салама
  10. Гардамир Вчера, 16:42
    Он, если понимает текущую ситуацию, будет делать революцию сверху,
    а если не понимает? Или не хочет менять?
    И всё таки, пафос это здорово, но всё-таки что делает Россия в Сирии? Ищет новые месторождения нефти для того чтоб Сечин жил хорошо или Миллер.? Не надо давить на патриотизм, если в стране основная идеология, деньги любой ценой.
    Гардамир
    1. Boris55 Вчера, 17:15
      Цитата: Гардамир
      а если не понимает? Или не хочет менять?

      Если бы не хотел - не сажал бы "друзей своих".
      Цитата: Гардамир
      но всё-таки что делает Россия в Сирии?

      А вы до сих пор не в курсе?
      Цитата: Гардамир
      Ищет новые месторождения нефти для того чтоб Сечин жил хорошо или Миллер.?

      Сколько процентов нефти и газа заложено в наш бюджет?
      Цитата: Гардамир
      Не надо давить на патриотизм, если в стране основная идеология, деньги любой ценой.

      За всю страну то не надо так категорично.
      Boris55
      1. Гардамир Вчера, 17:21
        А вы до сих пор не в курсе?
        решили занять место Голована?
        Гардамир
        1. виктор н Вчера, 19:21
          Да Вы рано Голована списываете, поле за Вами не останется.
          виктор н
        2. ivagulin Вчера, 19:36
          а чё голован сдулся
          ivagulin
        3. Boris55 Вчера, 21:06
          Цитата: Гардамир
          решили занять место Голована?

          Голован передаёт привет. После выхода из бана, обязательно встретитесь с ним.
          Boris55
      2. Вас Влад Вчера, 18:45
        Цитата: Boris55
        А вы до сих пор не в курсе?

        Да не в курсе он и не когда не будет в курсе,на своей волне человек hi
        Вас Влад
      3. Рязанец87 Вчера, 18:51
        "Если бы не хотел - не сажал бы "друзей своих".
        - кого это из "друзей" посадили? Белых и Улюкаева что ли?
        "А вы до сих пор не в курсе?"
        Я тоже не в курсе. Поделитесь знаниями, ежели не трудно.
        "Сколько процентов нефти и газа заложено в наш бюджет?"
        - Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1», доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ к 2020 году опустится до 33%. «Если пару лет назад доля нефтегазовых доходов в бюджете была превалирующей — около 60%, то в следующем году эта цифра составляет уже 37%, а к 2020 году мы ожидаем снижение этого показателя до трети, 33% всех доходов». Т.е. не меньше трети в любом случае (на деле больше половины). И?
        Рязанец87
        1. Boris55 Вчера, 21:08
          Цитата: Рязанец87
          Т.е. не меньше трети в любом случае (на деле больше половины). И?

          И? - И чем больше нефти мы контролируем - тем круче наш бюджет!
          Boris55
    2. ALEA IACTA EST Вчера, 19:46
      Россия в Сирии отстаивает единственно верную идеологию - свои национальные интересы.
      ALEA IACTA EST
      1. sds87 Вчера, 21:58
        Цитата: ALEA IACTA EST
        Россия в Сирии отстаивает единственно верную идеологию - свои национальные интересы.

        А приграничные страны Россию не волнуют? И какие "свои национальные интересы" есть у РФ в далекой Сирии? Как мне надоели все эти абстрактные ответы на обычный вопрос: в чем выгода России от участия в войне в Сирии?
        sds87
      2. Галактионыч Вчера, 22:43
        Цитата: ALEA IACTA EST
        Россия в Сирии отстаивает единственно верную идеологию - свои национальные интересы.

        Конечно, ведь на Донбассе у нас нет своих национальных интересов.
        Галактионыч
  11. parusnik Вчера, 16:44
    Не повторим ли мы путь российской империи столетней давности? Или путь Украины?
    ...Путь российской империи не повторим, империя подписала себе приговор в 1861 г отменив крепостное право, сделай элита это раньше, возможно последствия не были такими катастрофическими....А вот Украина маячит на горизонте...Там не произошло смены общественной формации, одна недоедающая элита, поменяла зажравшуюся элиту и теперь наверстывает упущенное..Помните, на заре , закате перестройки, те кто сейчас у власти и те кто были заявляли: все равны перед законом! Долой телефонное право!...Ну и...одни ровнее других, у кого деньги , связи за того и закон..Люди просто не верят в справедливость..Причем с этим сталкиваются постоянно..на работе, в общественной жизни..Можно поплакаться президенту пару раз в год, ежели повезет...
    parusnik
    1. Лебедев Вчера, 17:15
      К сожалению это так... И понять стремление к революции молодёжи можно. Отсутствуют перспективы развития в стране.
      Лебедев
      1. свободный Вчера, 19:54
        Цитата: Лебедев
        К сожалению это так... И понять стремление к революции молодёжи можно. Отсутствуют перспективы развития в стране.

        У страны отсутствуют перспективы при таком раскладе как сейчас.
        свободный
  12. Radikal Вчера, 17:11
    Цитата: Мур
    Что касается того, что мы не смогли заменить наших дедушек и бабушек, что образование и воспитание в наше время - суть разные вещи - абсолютно согласен.
    Что нам остается? Жить так, как мы жили до сих пор невозможно. Затягивать реформы тоже. Молодые тигры уже подросли и готовы к бою.

    Бой даётся с какой-то целью. Цель предполагает достижение результата в перспективе - отдалённой или не очень. Под сенью каких лозунгов видится это достижение? Идеология русского человека - высшая справедливость. Ради справедливости можно и в бой. Но эта идеология категорически не корреспондируется с идеологией ныне здравствующей "элиты".
    Как это не кощунственно звучит, но объединит "элиту" и народ может ныне только страшное испытание под названием "война" - наши оппоненты вполне доходчиво объяснили, что брать в плен даже олигархов-либералов не планируется.

    yes
    Radikal
  13. трассер Вчера, 17:13
    Мне тоже погано становилось от общения с молодежью. Погано от понимания , что в долгосрочной перспективе любое потивостояние с противником будь то военное или экономическое будет проиграно не нами...Ими... Атомизация страшная, нигелизм зашкаливает..Эти на все пойдут и под кого угодно лягут. Ради денег или просто "хайпа" . Посмотрите что они делают в ютюбах .... тошно...Наш сайт лишь несколько сотен, может пару тысяч людей не равнодушных к будущему своей родины. И увы старшего поколения . Молдежи тут практически нет. А значит сотрясая воздух правильными и вообщем хоршими и нужными словами . Толку от нас немного. Так , создаем себе искуственную атмосферу патриотичности в которой нам комфортно . Затем сюда и приходим. Грустняк ..
    трассер
    1. AUL Вчера, 18:39
      Думаю, тут вы несколько перегнули палку. Соглашусь, что мало кто пойдет отдавать жизнь за яхты и виллы олигархов, но понятие Родины включает не только их. Не надо ровнять всю молодежь по просмотрам ютуба. Есть у нас и нормальная молодежь. Не все, но и немало!
      AUL
    2. Галактионыч Вчера, 22:41
      Цитата: трассер
      Мне тоже погано становилось от общения с молодежью. Погано от понимания , что в долгосрочной перспективе любое потивостояние с противником будь то военное или экономическое будет проиграно не нами...Ими...

      О как! Это значит нынешняя молодёжь готова "потерпеть", "утереться" и "не портить отношения с уважаемыми партнёрами"? Это они в ответ на сбитые турками российские самолёты (Су-24 и Су-25) что-то невразумительно мычат и строят "хитрые планы"? Это они призывают "не раскачивать лодку" и терпеть коррупционно-воровской режим, тянущий на дно Россию и забирающий в год по миллиону жизней?
      Да, наша молодёжь может проиграть. Но в отличие от вас, терпил-запутинцев, она хотя бы попробует сражаться. И может быть победит.
      Галактионыч
  14. Antivirus2k Вчера, 17:15
    Довольно сложно "воспитать" молодых людей в неравной России, где одни жируют, а другие еле сводят концы с концами. При всём при этом все прекрасно понимают, что детки жирующих никогда не будут воевать на фронте за интересы России, они даже в армии не служат. Это не времена СССР, когда сыновья Сталина и остальных руководителей воевали вместе с остальными. Современная молодёжь не , они всё это видят и всё это понимают. Не бывает такого патриотизма в народе, когда патриотизма нет в верхушке. Вот и всё. Лично я тоже не пошёл бы воевать "за яхты Абрамовича". Уж простите. При этом я считаю себя патриотом, потому что я люблю свою страну, её историю и русских людей (какой бы они национальности не были, для меня "русский" нечто большее). Но я ненавижу эту власть.
    Antivirus2k
    1. Petr1968 Вчера, 17:42
      Цитата: Antivirus2k
      Довольно сложно "воспитать" молодых людей в неравной России, где одни жируют, а другие еле сводят концы с концами.

      Что???? А как это удается делать всему остальному миру???

      Цитата: Antivirus2k
      При всём при этом все прекрасно понимают, что детки жирующих никогда не будут воевать на фронте за интересы России, они даже в армии не служат

      А Вам с этих "интересов" много перепадает?)) И я не пойду за эти "интересы" воевать и детей не пущу. Это пусть ура-патриоты защищают нефтяные месторождения в районе Дейр-эз-Зор, и говорят, что Родину спасают, а думающая молодежь на этот бред не ведется.
      Petr1968
  15. Radikal Вчера, 17:26
    Цитата: domokl
    Жестко, но в принципе верно. "Но зачем, чтоб быть сильней, нам нужна война..." Так вроде в песне было. Только вот свалит эта самая элита из страны при первой опасности.

    Никуда она не свалит - она (выражаясь её же языком) в ней "бабло скирдует", она её просто сдаст, как сдала в 91-м, и народ опять не сразу поймёт, что происходит на самом деле! sad
    Radikal
  16. Ураган70 Вчера, 17:28
    Цитата: Лесс
    Так кого же мы должны "лепить"? Кого должны воспитывать детские сады, школы, колледжи, ВУЗы?
    Не надо валить всё на школу. Школа может воспитывать в начальных классах. Потом молодёжь начинает смотреть по сторонам и впитывать всё как "губка". И получается результат о котором автор написал. Потому что в эфир (в т.ч. и в интернет) надо не скандалы вываливать о том, как всё плохо, а положительные примеры выдавать. А то везде один сплошной негатив. Вот когда лётчик погиб, все сочувствуют и переживают, и в то же время многие начинают под переживания поливать грязью свою же страну. Про вагнеровцев ещё неизвестно правда или ложь, а уже начинается - нам ничего не говорят, значит так и есть, 100500 погибших. Про олимпийцев сами знаете какими словами тут говорили. Зачем? На каких примерах воспитывать молодёжь, если обязательно найдётся масса народу, которая любое событие на изнанку вывернет, да ещё и грязью всех обольёт. Сами же говорите что молодёжь инфу из сети берёт. Вот зайдёт сюда представитель молодёжи и что увидит? Что кругом грязь одна? Откуда возьмётся уважение к подвигу и любовь к Родине? Телевидение с дурацкими токшоу туда же. Ведь СМИ это шикарный инструмент для правильного воспитания. Только пользоваться им не умеют.

    А вот надо валить все и на школу тоже!!! При Союзе, школа выполняла две функции- воспитательную и образовательную! Сейчас о воспитательной функции речи нет вообще. Посмотрите даже на качество молодых учителей... Это уже не те учителя... Некоторых еще самих воспитывать нужно!
    И так, к сожалению, во всём, не только в образовании...
    Ураган70
  17. rait Вчера, 17:31
    Ну начать стоит с того что выборка у автора явно была мягко говоря небольшой в том числе в плане возрастного разброса,30 плюс минус 5 лет. То есть самому старому было уже 35 (это шо молодежь?!) самому молодому 25,даже в этом возрасте мы имеем вполне состоявшегося человека который и ВУЗ уже запросто успел закончить и поработать много где.

    То есть выборка изначально как это говорится нерелевантна.

    Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну...

    И это в то время, когда СМИ соревновались в освещении подвига российского пилота. Когда в большинстве городов России люди несли цветы к памятникам, к министерству обороны, к школе, где учился герой. Странно, да?


    Вообще никакого шока и ничего странного. Население по своей природе неоднородно,по уровню образования,интеллекта,знаний в конкретных областях и конечно же политических взглядах. Как итог даже в послевоенном СССР находились идейные молодые неонацисты. Их было мягко говоря немного,но они были.

    Так откуда может появиться шок в стране где прямо сейчас одни за киевскую хунту и против присоединения Крыма,а вторые против,в стране где одни за Путина,а вторые за Навального и готовы друг-друга чуть ли не убивать?

    Ну а все остальное как оно часто бывает у Ставера ни о чем,много слов,но сути нет.
    rait
  18. wachmann Вчера, 17:33
    [quote][/quote]Я, как представитель Советского Союза... Я, который не защитил этот самый Союз,
    как интересно,ты бы его защитил,когда могильщики сидели выше некуда и любое недовольство расценивалось как измена Родине,простой народ сказал на референдуме-нет,больше сделать смог только тот,кто стрелял в меченого на красной площади ;)
    wachmann
  19. Кокарев Михаил Вчера, 17:34
    Все сложно и просто. Все плохое в России с покон веков - следствие обмана. Первая мировая, революция, развал СССР и даже в малых делах. Мы все стремимся к лучшему, но по пути начинаем верить, а не оценивать. Таким образом из лучшего делаем худшее. Любое поколение надо учить не быть обманутым, быть недоверчивым, все проверять и оценивать. А самое главное не быть бездеятельным и пассивным. Плывем плохим путем, нет весел - греби руками. Кто-то кричит бойкотировать выборы, а это бездействие, значит кричит враг. Надо уметь выбирать из двух зол лучшее, иначе сидеть в яме. Выбор есть всегда, а курс страны не изменится? Да вы слепцы. Я в России бываю раз в год, и каждый раз это другая страна. Россия меняется быстрее чем могут представить во всем мире. Жаль только в последнее время влияние паранои конца 80-х сильнее видно, не проглядите второго Горбача.
    Кокарев Михаил
    1. Вас Влад Вчера, 21:07
      Вот спасибо вам за мудрые,добрые слова! hi
      Вас Влад
    2. Адекватный Вчера, 23:12
      МОЛОДЕЦ! Кокарев Михаил моё тебе уважение!
      Адекватный
    3. dsk Вчера, 23:54
      Цитата: Кокарев Михаил
      Я в России бываю раз в год, и каждый раз это другая страна. Россия меняется быстрее чем могут представить во всем мире. Жаль только в последнее время влияние паранои конца 80-х сильнее видно, не проглядите второго Горбача.

      Да сватают нам усилено НЕОкомуниста Грудинина с МЫШлением. bully
      dsk
  20. alavrin Вчера, 17:40
    Тотальной войны, с многомиллионными армиями, как Первая или Вторая, уже не будет. Так что вопрос о повестках - некорректный. Мировая элита создана, минеральные ресурсы поделены, а войны идеологий заменили гибридные и торговые войны.
    alavrin
  21. Прутков Вчера, 17:51
    [quote=Гардамир][quote]И всё таки, пафос это здорово, но всё-таки что делает Россия в Сирии?[/quote] Закрывает южное направление. Теперь не то что из Черного моря, но и с восточной части Средиземного моря томагавками особо в направлении России особо не постреляешь. Плюс. И в этом вы правы. Обеспечивает себе более-менее комфортные условия на европейском рынке нефти и газа, что помимо зарплаты Сечина и Миллера, наполняет бюджет страны.
    Прутков
    1. Karabin Вчера, 19:36
      Цитата: Прутков
      Теперь не то что из Черного моря, но и с восточной части Средиземного моря томагавками особо в направлении России особо не постреляешь.

      А с Харькова или Днепропетровска? Интересная логика. Бросили в 14 году украинское направление, имея на руках ряд козырей, и подались на дальних подступах прикрывать границу от тамагавков.
      Karabin
  22. Стропорез Вчера, 17:53
    Цитата: Petr1968
    Вы уловили главные угрозы России, надо сплотиться вокруг Президента!))

    На похоронах wassat
    Стропорез
    1. Галактионыч Вчера, 22:31
      Цитата: Стропорез
      Цитата: Petr1968
      Вы уловили главные угрозы России, надо сплотиться вокруг Президента!))

      На похоронах wassat

      Я готов эти похороны даже оплатить. Лишь бы поскорее.
      Галактионыч
  23. Лексус Вчера, 18:28
    Беда в том, что оболваниванием власть лишает молодёжь достойного будущего. Только безальтернативное рабство "на вырост".
    Лексус
  24. ЛИХОй Вчера, 18:51
    Крайне важная статья. Позвольте по этому поводу высказать своё мнение - личное, ни коем образом не обобщая, ведь многие думают иначе. Мы, поколение, родившееся в 60-х годах прошлого столетия не сумели защитить свою Родину - Советский Союз. Уронили "эстафетную палочку", переданную нам предыдущими поколениями тружеников и героев. Мой отец брал Берлин, а я в 1990-м приветствовал приход к власти пьяного Ельцина. Стыд и презрение к самому себе с годами становятся только больше. Всё то, во что верилось и было светлым, сейчас - предмет насмешек и издевательств. Быть правдивым и честно работать - значит быть лохом. Не нужны ни знания, ни профессионализм - главное сорвать бабла и слинять куда-нибудь. И первый пример - власть имущие, все эти Сердюковы, Васильевы, Шуваловы, Юревичи и иже с ними, "дорогие друзья". Воры сидят в Думах и правят понятия в законы, менты крышуют, олигархи жируют, а мои дети, инженеры, с трудом нашли работу. Да, в Челябинске, "опорном крае державы", как сказал когда-то поэт, инженеру трудно найти работу с достойным содержанием. Промышленные гиганты - в руинах, зато массово требуются охранники, перепродавцы-манагеры и пиарщики - маркетологи. Это и понятно, производства нет, на первое место выходит маркетинг - искусство объе...ать потребителя и пиар - искусство красиво объе...ать потребителя. Трудно, понимаете ли, заводить семью, расти по благосостоянию, когда в городе-миллионнике исправно работают тройка-четвёрка крупных предприятий, остальные лихорадит, невыплаты зарплат, увольнения. Как тут планировать будущее. Как расти, когда "социальный лифт" предоставляется только представителям "партии власти". Создаётся впечатление, если ты не член ЕР, то то ты человек второго сорта. Во всех представительных и законодательных органах, исполнительных органах власти подавляющее число - единороссы. Нас что, делят на "чистых" и "нечистых"? Христос был бы недоволен. Поэтому у молодёжи действительно много вопросов. Нам, предпенсионникам всё равно подыхать, т.к. для этой власти мы лишние. Только мешаем "эффективному менеджменту" знаниями, остатками советского воспитания и ошмётками гордости - пиару трудно поддаёмся, никак не верим заклинаниям про земного бога и его единоросских божков, что, мол, если не они, то кто?... А вот молодым жить в этой несменяемой системе. И я не удивлюсь, если когда-нибудь рванёт. А статья - хорошая, своевременная.
    ЛИХОй
    1. vindigo Вчера, 21:57
      Согласен с вами. По вакансиям одни продаваны, охранники и водители.
      vindigo
  25. ALEA IACTA EST Вчера, 19:23
    Перемены нужны, но перемены правильные, не по лекалам свидетелей Навального, бритоголовых олигофренов и обнюхавшихся леваков. Семь раз отмерь, один раз отрежь.
    ALEA IACTA EST
    1. Ромей Вчера, 20:15
      Сколько вам еще времени нужно? Еще 18 лет? По мне так, вроде с избытком...
      Ромей
      1. ALEA IACTA EST Вчера, 20:46
        Хоть век. Главное не сделать еще хуже.
        ALEA IACTA EST
  26. afrikanez Вчера, 19:23
    Идеалы поменялись, остались олигархи с яхтами, начальники на "крутых тачках" и рабочий с авоськой. Каждый предпочитает думать о себе а не о стране в целом! При этом рабочему гораздо труднее думать о стране, понимая,. что его вечно "обносят" всякого рода не сознательные элементы. А в стране рабочих гораздо больше, чем не "сознательных". Вот и получаем то, что хотели всякого рода реформаторы. am
    afrikanez
  27. Antichubays 777 Вчера, 19:27
    Почему после выборов надо что то менять?? А не во время выборов??
    Antichubays 777
  28. andrej-shironov Вчера, 19:39
    Наши городские и областные власти пошли на беспрецендентный шаг! К выборам Президента приурочили окончательные выборы по обустройству городской среды с целью повышения визуальной явки на выборы! Что я неоднократно и писал что надо думать, стоит ли ходить на выборы! Боится власть низкой визуальной явки, потому как доказать будет нечем,нет видеосвидетельств высокой явки.
    andrej-shironov
  29. Sma11 Вчера, 20:34
    Цитата: Адекватный
    Хотя бы это ПРС-1М (53Т6М)

    Не понял. С кем это Вы беседуете?
    Sma11
  30. Antonio_Mariarti Вчера, 20:58
    Разная молодёжь, я как её представитель( 20 лет) понимаю, что различия очень серьезные, как будто какие кланы внутри нас. Одни Поддерживают Путина и яростного его защищают, другие критикуют его, другим по...и хотят только свалить из страны, другим по, они просто живут. Сложно сказать, молодёжь разделена, но если говорить о массе, всё же большинство не поддерживает политику нынешний власти внутри страны. С одной стороны, нам рассказывают какая богатая и мощная страна, с другой стороны они видят ужасы городов и людей. И у них не сходится, как так...
    Antonio_Mariarti
    1. КОСМОС Вчера, 21:33
      Цитата: Antonio_Mariarti
      С одной стороны, нам рассказывают какая богатая и мощная страна, с другой стороны они видят ужасы городов и людей. И у них не сходится, как так...

      Мало иметь уши и глаза, надо ещё иметь голову.
      КОСМОС
  31. Pax tecum Вчера, 20:59
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: Stas157
    ...На деле же воевать пойдут преимущественно самые бедные.

    Каждый думает в меру своей испорченности, вы Стас не исключение!
    Цитата: Stas157
    Возьмите любую страну. Сирию, Украину, Донбасс... Половина гражданского населения тут же перетекает за границу.

    Эти любые как вы сказали страны все больны одним и тем же,гражданской войной!
    Цитата: Stas157
    . Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да.

    Думаете в России будет по-другому?

    Я думаю да, будет по другому, у нас не будет гражданской войны!Хотя многие из всех сил стараются(работают) над этим.

    Историю забыли? В России (1917-1922) было точно так же как и в любом государстве имеющим гражданскую войну. Много народа убежало за границу. Где их никто не ждал...
    Чудом, в начале 1990-х, избежали гражданской войны по вине москвичей, хотя и крови было пролито не мало. За то получили войны на периферии. И опять народ начал покидать страну.
    А, интервенция, отработанная в свое время на России, сейчас как обязательное приложение к гражданской войне.
    Pax tecum
  32. Strategia Вчера, 21:21
    Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да.

    А сколько реально пойдёт? Задумавшийся - искренний и наивный человек. Он попытался ответить на вопрос прежде всего для себя, а не для других. Без конформизма. Представляется, что он-то точно придёт в военкомат, возможно, самым первым.
    Strategia
  33. Галина Артамонова Вчера, 21:22
    Прежде чем решить задачу, надо рассмотреть исходные данные. Таким образом мы прежде всего должны понимать реальную ситуацию в стране.Во-первых, какое у нас государство? Понятия даже молодых людей основываются на представлениях старых.Старикам кажется ,что у нас по-прежнему такая же система как при СССР.Министерство -управление отраслевое-предприятие. Во главе ЦК партии и Генсек.Гаркнул Генсек вниз, и понеслось все на вытяжку.А у нас структура другая.Предприятия частные,структуры жёсткой нет.Олигархи,крупный бизнес,средний и малый бизнес, политические партии,чиновники в министерствах,губернаторы, более мелкие управленцы -это целый сонм разных интересов,групп -найти баланс между ними,ужесточить структуру смог только Путин.Но Путин не царь.Налицо саботаж чиновников и их воровство.Даже когда были цари,не было полного подчинения.Елизавета хотела, чтобы не было смертной казни.Недавно прочитала -врали ей, что не казнят.Екатерина заботилась,чтобы в городах обязательно строили сначала больницу,рынок,приют для нищих и приют для детей,а уж потом дом градоначальника - не могу судить насколько выполнялось,думаю что нет. Чтобы дать освобождение крестьянам всё держалось в строжайшей тайне,а ночью скакали курьеры везя царский указ,чтобы не смогли объединиться и сговориться и противодействовать помещики и чиновники.И все Романовы страстно хотели пресечь воровство и мздоимство. К власти сейчас рвутся кажется разные силы -сторонники Сталинского жесткача и сторонники Ельцинской вольности. Казалось, бы как это может быть объединено? Может.Это называется фашистская диктатура.А Сталин здесь просто как привычная форма. Поэтому революция сейчас это погибель. Путин двигает страну в правильном направлении,хотя может быть и не так быстро как молодёжи хотелось бы.Во-вторых -общество должно осознать -воспитание только в семье!Если вы не привьёте вашему ребёнку человеческие качества ,любовь к учёбе,к книгам -этого никто не сделает. Живёте в грязи -ремонтируйте сами.Под своими машинками снег расчистили -только для себя,а могли бы каждый по кусочку рядом ,на видео заснять,выложить в инет -вот ,а кто деньги за это получает? Мужики здоровые(такие атлеты любо дорого смотреть)стоят возле своих машинок на чанч-орг в петиции плачутся"Ой мы бедные на двух работах,а котельная старая ,поменяйте Христа -ради котельную,приходится после работы уголёк кидать"А слабо всем скинуться, новый котёл купить.Нет они будут гневные письма писать или хныкать как бабы.Один у другого завод перекупил,оборудование вывез -вот и нет заводика,люди на улицу -безработные.А местные глядят на это спокойненько ,а на митингах орут Власть заводы разрушает! Да не власть,а вы сами.
    Галина Артамонова
    1. Sma11 Вчера, 22:59
      Цитата: Галина Артамонова
      Живёте в грязи -ремонтируйте сами.Под своими машинками снег расчистили -только для себя,а могли бы каждый по кусочку рядом ,на видео заснять,выложить в инет -вот ,а кто деньги за это получает? Мужики здоровые(такие атлеты любо дорого смотреть)стоят возле своих машинок на чанч-орг в петиции плачутся"Ой мы бедные на двух работах,а котельная старая ,поменяйте Христа -ради котельную,приходится после работы уголёк кидать"А слабо всем скинуться, новый котёл купить.Нет они будут гневные письма писать или хныкать как бабы.Один у другого завод перекупил,оборудование вывез -вот и нет заводика,люди на улицу -безработные.А местные глядят на это спокойненько ,а на митингах орут Власть заводы разрушает! Да не власть,а вы сами.

      Было уже. Проходили. Недавно осенью два сюжета показали. Егерь на кордон 2 км дороги по болотине смастрячил. А минприроды ему штраф за нецелевое использование сельхоз земель. Мужики скинулись и мост в поселке отремонтировали. А администрация им штраф за отсутствие согласования (отката-распила). Так что мы то готовы. да власть не согласна.
      Sma11
      1. КОСМОС Вчера, 23:21
        Цитата: Sma11
        Было уже. Проходили. Недавно осенью два сюжета показали. Егерь на кордон 2 км дороги по болотине смастрячил. А минприроды ему штраф за нецелевое использование сельхоз земель.

        Смотрели про то как егерь два километра на болоте смаздрячил, а вы знаете за что ему штраф вкатили? Он гектар леса вырубил и походу половину загнал.
        Цитата: Sma11
        Мужики скинулись и мост в поселке отремонтировали. А администрация им штраф за отсутствие согласования (отката-распила). Так что мы то готовы. да власть не согласна.

        А ссылочку про мост и подробности можно?
        КОСМОС
  34. Злючный Вчера, 21:55
    "Ясно только одно - молодежь ждет радикальных перемен. Молодежь готова их начать." - логично, ибо когда у нас начинают сажать за репосты в ВК, за публикации из учебников истории, всякие Мизулины и прочие недалекие чиновники говорят о цензуре тотальной в интернете и т.д., надо быть полным идиотом, чтобы поддерживать нынешнею власть :(
    Особенно из последнего радует, даже гаишники теперь прокуроров не могут задерживать (плюс судей тоже).
    Государство силовиков.

    Молодежь Россию любит, но она просто презирает большую часть чиновников, и силовиков, которые не знают меры.
    Злючный
  35. Стропорез Вчера, 21:56
    Вас Влад,
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: Sma11
    Гопник чупа-чупс во дворе отобрал?

    Не смешите,вы и так смешной wassat

    Уж смешней тебя, парень, тут и нет никого. Ты взрослым заслуженным
    Мужикам втираешь за путина, дык не будет его уже совсем скоро, ты то в кого перекрасишься?
    Стропорез
    1. Вас Влад Вчера, 23:05
      Цитата: Стропорез
      Уж смешней тебя, парень, тут и нет никого.

      Посмейтесь,говорят смех жизнь продлевает!Вот жаль мозгов не добавляет!
      Цитата: Стропорез
      Мужикам втираешь за путина, дык не будет его уже совсем скоро,

      Я за Путина не втираю,как вы выражаетесь!Не рекламирую его в каждом посте и не ною в отличие от вас с вашим боевым конём!
      Вас Влад
  36. Галактионыч Вчера, 22:28
    Вопрос стоит ребром: Или Россия, или Путин. Россия сможет выжить, только сбросив со своих плеч Путина и его дружков. Времени у нас месяц.
    Галактионыч
  37. Адекватный Вчера, 22:33
    Диванный Хенераль
    1. Я всё учитываю. Не надо тут про идеологию. В СССР 70 лет была идеология. И где теперь СССР???
    2. Сейчас есть идеология тоже есть живи нормально, повышай своё благосостояние, будь счастлив, воспитывай детей, гордись Россией.
    Адекватный
    1. Sma11 Вчера, 23:52
      Цитата: Адекватный
      Сейчас есть идеология тоже есть живи нормально, повышай своё благосостояние, будь счастлив, воспитывай детей, гордись Россией.

      НО
      Sma11
    2. Стропорез Вчера, 23:55
      Цитата: Адекватный
      2. Сейчас есть идеология тоже есть живи нормально, повышай своё благосостояние, будь счастлив, воспитывай детей, гордись Россией.

      Спать иди уже, а то мамка заругает, детовоспитанник , твою дивизию. yes
      Стропорез
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 00:08
      Сейчас есть идеология тоже есть живи нормально, повышай своё благосостояние, будь счастлив, воспитывай детей, гордись Россией.

      Поясните - вот это и есть идеология? то ЧТО вы написали - это идеология?
      да...
      сильно...
      живи нормально, повышай свое благосостояние - т.е. иди в бизнес?
      поделитесь секретом счастья?
      воспитывать детей - не вопрос. пусть государство не вмешивается в этот процесс. и не делает из моего ребенка "биоробота".
      Гордись Россией? - а я ей горжусь. Начиная от Киевской Руси и заканчивая полетом в космос Гагарина. Только вот в современной России мне, кроме крайне редких моментов спорта, гордится нечем. увы.
      Идеологии у государства нет. НИКАКОЙ.
      И еще вопрос. Вы так агитируете за Путина - где его предвыборную программу почитать? Про хпп не надо - его тоже никто не видел, отсылку к майским указам - тоже не следует. Предвыборная программа самовыдвиженца Путина есть?
      Диванный Хенераль
  38. Адекватный Вчера, 22:44
    Sma11 извини ты неумный человек :)) мне жаль :)) В Сибири сплошные индусы :))
    Адекватный
    1. Sma11 Вчера, 23:29
      А кроме индусов не к чему прицепиться? На вопрос по Путина ответишь или нет?
      Sma11
  39. telobezumnoe Вчера, 23:54
    Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да. Воспитание?
    а какие ценности вы собрались отставать? равенство братство?
    я как представитель категории упомянутой в статье могу сказать что нет этих ценностей, нет той идеи что стоило бы отстаивать, отстаивать ценности бабло побеждает зло? когда можно ездить по трассе хоть двести, если можешь позволить себе такую услугу? просто плати деньги(хотя странно называют их штрафами, вот только это больше похоже на доп услугу), когда тот же сотрудник дпс не может отстранить пьяного служителя фемиды, который по идее и должен отстаивать закон? в нормальном обществе такой судья должен быть не только от руля отстранен, но и от занимаемой должности. ценности где из детей делают прививая нужные ценности через сми, где танцы и пение заменили человека труда. за что воевать? чем мы отличаемся от той же Америки с двойными стандартами?
    telobezumnoe
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 00:10
      у нас период первоначального накопления капитала закончен. начинается период создания "трудовых" династий Сечина, Миллера, Рогозина и т.д. вот ивсе. в америке династии уже сложились.
      Диванный Хенераль
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