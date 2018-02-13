Разговор с молодыми людьми о современной России
Предвыборная компания в России началась. Претенденты на должность нового президента страны определены. ВЦИК печатает бюллетени. Кандидаты разъехались по стране в поисках новых сторонников. Журналисты начали рыть новости за или против. Активизировались и различные фейкометы. Ничего нового. Вполне ожидаемые события.
В принципе, писать на темы, которые сегодня на слуху, но подтверждения которым нет, сегодня выгодно. Потребитель сегодня может найти любую "информацию", подтверждающую его точку зрения. Даже самую идиотскую.
И всё это будет завернуто в красивую обертку объективности и собственного мнения. Но самое мерзкое, в этой махине различных мнений, фейков, правдивой информации никто даже разбираться не хочет. Зачем, если завтра будет очередная лавина?
Так получилось, что мне пришлось некоторое время провести в компании молодых людей. Тех, кто сегодня воспринимает себя как будущее России. Молодежь, 30 плюс-минус 5.
После дневных "спортивных подвигов" собиралась наша компания в большом холле. Кто-то танцевал, кто-то делился впечатлениями с друзьями по интернету. Но большинство просто разговаривали. О жизни, о перспективах, о предстоящих выборах, о подвиге майора Филипова. Впечатления довольно любопытные.
Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну...
И это в то время, когда СМИ соревновались в освещении подвига российского пилота. Когда в большинстве городов России люди несли цветы к памятникам, к министерству обороны, к школе, где учился герой. Странно, да?
Мне кажется, что мы, как государство, "наступили на старые грабли". Любая война, если она приобретает затяжной характер, становится тягостной для населения. Поэтому и потери воспринимаются сильнее, эмоциональнее. Зарождается чувство досады.
Спасибо остальным ребятам. Осадили либеральных правдолюбов. Осадили достаточно жестко. Только вот на их вопросы пришлось отвечать уже мне. Как представителю более старшего поколения. А вопросы были интересные.
Мы достаточно много времени посвятили размышлениям над нашей системой образования. Разбирались в нюансах, в плюсах и минусах, в общей структуре образования в стране. Всё это было правильно. В точку. Только, как оказалось, это не всё.
Я, как представитель Советского Союза... Я, который не защитил этот самый Союз, отвечал современной России... Этих самых молодых бизнесменов, студентов, служащих. А вопросы-то были действительно серьёзными.
Знаете, что главное я понял в ходе этой беседы-допроса? Трагедия нашего времени заключается в том, что те, настоящие советские, наши бабушки и дедушки уже ушли, а мы их заменить не сумели. Мы, занятые зарабатыванием денег, элементарным выживанием, не стали источником ответов на вопросы наших детей.
Государство, в лице образовательных учреждений и прочих детских организаций, вообще не рассматривает образование как систему воспитания. Как это было в наше время. Наши дети выросли в вакууме. Они умны, но стержня в них нет.
Именно поэтому у нас сегодня так много не понятных для нас молодых людей. Вакуум быстро заполняется. И заполняется он не всегда тем, чем нам бы хотелось. Отсюда и вопросы по Филипову. Вопросы по государственному устройству и выборам. А это трагедия для страны.
А с другой стороны, мои собеседники достаточно успешные молодые люди. Либо уже реализовавшие собственные мечты, либо идущие в этом направлении. Это не потерянное поколение. Не тунеядцы или совершенно аполитичные люди.
Я, уже потом, после нашего разговора, задумался о собственной вине в созданной ситуации. О вине нашего поколения. И, кажется, нашел ответ. Или вину. Не утверждаю, что это ответ на все вопросы. Это скорее ответ на собственный вопрос.
Дело в том, что мы, глобальные мы, просто не знаем, какого человека мы хотим видеть в наших детях и внуках. Мы говорим о патриотизме, о честности, о каких-то других качествах. А конкретно не говорим ни о чем. У нас нет четких критериев для современного россиянина.
Мы требуем от молодежи то, что нам важно сегодня. Вчера нам важно было другое. И требовали это другое. Завтра будет третье... Так кого же мы должны "лепить"? Кого должны воспитывать детские сады, школы, колледжи, ВУЗы? Где идеал, к которому надо стремиться?
Признаюсь, я умышленно пошел на провокацию. Задал прямой вопрос. Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да. Воспитание? Не знаю, скорее врожденное чувство стыда. Я же не могу быть хуже других. Я должен. Приятно, черт побери.
А вот другая тема, о выборах, заставила задуматься. Не верит молодежь в грядущие изменения. Всё будет как всегда. Чиновники и те, кто к ним близок, будут жить. Остальные выживать. Да и сами выборы просто формальность. Никому не нужная и даже глупая. Пустая трата денег.
Учитывая радикализм молодежи, относиться к этому мнению нужно с некоторым скепсисом. Понимают они важность выборов. Просто пока не могут правильно сформулировать собственные запросы. Попробую сформулировать я.
Итак, Россия сегодня живет так, как хочет Путин. Точнее, как скажет президент Путин. Остальные, даже на самом высоком уровне, не более чем "солдафоны", которые красиво "щелкают каблуками" и говорят "есть". Отсюда перспективы. Президент старый - курс страны старый.
А вот дальше интересно. Надо перенести акценты борьбы за лучшую жизнь на места. Хватит терпеть местных князьков. Москва далеко и всех местных заморочек знать не может. В Кремле знают лишь то, о чем докладывают местные власти.
Способы смены местных элит могут быть любыми. От выборов, до уголовного преследования или насильственного свержения. Проще говоря, молодежь говорит о революции. Только на местном уровне.
На прямой вопрос о президенте тоже есть ответ. Он, если понимает текущую ситуацию, будет делать революцию сверху, а мы снизу. Вот такая метаморфоза. Какой-то третий вариант революции вырисовывается. Или две параллельных революции? Я пока не определился.
Ясно только одно - молодежь ждет радикальных перемен. Молодежь готова их начать.
Хорошо это или плохо? Пример бывших братьев показал, что ничего хорошего в таком радикализме нет. Народ, особенно народ "без стержня", способен пойти за самыми мерзкими вождями с самыми бесчеловечными идеями. Опять "весь мир насилия мы разрушим"? Оно нам надо?
Что нам остается? Жить так, как мы жили до сих пор, невозможно. Затягивать реформы тоже. Молодые тигры уже подросли и готовы к бою. Не потом, а сейчас. Значит, после выборов нужно что-то менять.
Менять в системе управления государством. Менять отношение к людям. Менять отношение к бизнесу. Пора повернуться лицом к людям. Иначе эти самые люди могут сильно ударить по тому месту, которым власть повернута к ним сейчас.
Или мы реформируем страну мирно, без крови и эксцессов, или страна сама реформируется. Только вот во что? Не повторим ли мы путь российской империи столетней давности? Или путь Украины? Надо думать и делать выводы. Правильные выводы!
В принципе, писать на темы, которые сегодня на слуху, но подтверждения которым нет, сегодня выгодно. Потребитель сегодня может найти любую "информацию", подтверждающую его точку зрения. Даже самую идиотскую.
И всё это будет завернуто в красивую обертку объективности и собственного мнения. Но самое мерзкое, в этой махине различных мнений, фейков, правдивой информации никто даже разбираться не хочет. Зачем, если завтра будет очередная лавина?
Так получилось, что мне пришлось некоторое время провести в компании молодых людей. Тех, кто сегодня воспринимает себя как будущее России. Молодежь, 30 плюс-минус 5.
После дневных "спортивных подвигов" собиралась наша компания в большом холле. Кто-то танцевал, кто-то делился впечатлениями с друзьями по интернету. Но большинство просто разговаривали. О жизни, о перспективах, о предстоящих выборах, о подвиге майора Филипова. Впечатления довольно любопытные.
Первое, что для меня было шоком, это отношение некоторой части собеседников к гибели Романа Филипова. Зачем погиб русский парень в Сирии? Зачем вообще там наши парни и девушки? Героем может быть только тот, кто защищает собственную страну...
И это в то время, когда СМИ соревновались в освещении подвига российского пилота. Когда в большинстве городов России люди несли цветы к памятникам, к министерству обороны, к школе, где учился герой. Странно, да?
Мне кажется, что мы, как государство, "наступили на старые грабли". Любая война, если она приобретает затяжной характер, становится тягостной для населения. Поэтому и потери воспринимаются сильнее, эмоциональнее. Зарождается чувство досады.
Спасибо остальным ребятам. Осадили либеральных правдолюбов. Осадили достаточно жестко. Только вот на их вопросы пришлось отвечать уже мне. Как представителю более старшего поколения. А вопросы были интересные.
Мы достаточно много времени посвятили размышлениям над нашей системой образования. Разбирались в нюансах, в плюсах и минусах, в общей структуре образования в стране. Всё это было правильно. В точку. Только, как оказалось, это не всё.
Я, как представитель Советского Союза... Я, который не защитил этот самый Союз, отвечал современной России... Этих самых молодых бизнесменов, студентов, служащих. А вопросы-то были действительно серьёзными.
Знаете, что главное я понял в ходе этой беседы-допроса? Трагедия нашего времени заключается в том, что те, настоящие советские, наши бабушки и дедушки уже ушли, а мы их заменить не сумели. Мы, занятые зарабатыванием денег, элементарным выживанием, не стали источником ответов на вопросы наших детей.
Государство, в лице образовательных учреждений и прочих детских организаций, вообще не рассматривает образование как систему воспитания. Как это было в наше время. Наши дети выросли в вакууме. Они умны, но стержня в них нет.
Именно поэтому у нас сегодня так много не понятных для нас молодых людей. Вакуум быстро заполняется. И заполняется он не всегда тем, чем нам бы хотелось. Отсюда и вопросы по Филипову. Вопросы по государственному устройству и выборам. А это трагедия для страны.
А с другой стороны, мои собеседники достаточно успешные молодые люди. Либо уже реализовавшие собственные мечты, либо идущие в этом направлении. Это не потерянное поколение. Не тунеядцы или совершенно аполитичные люди.
Я, уже потом, после нашего разговора, задумался о собственной вине в созданной ситуации. О вине нашего поколения. И, кажется, нашел ответ. Или вину. Не утверждаю, что это ответ на все вопросы. Это скорее ответ на собственный вопрос.
Дело в том, что мы, глобальные мы, просто не знаем, какого человека мы хотим видеть в наших детях и внуках. Мы говорим о патриотизме, о честности, о каких-то других качествах. А конкретно не говорим ни о чем. У нас нет четких критериев для современного россиянина.
Мы требуем от молодежи то, что нам важно сегодня. Вчера нам важно было другое. И требовали это другое. Завтра будет третье... Так кого же мы должны "лепить"? Кого должны воспитывать детские сады, школы, колледжи, ВУЗы? Где идеал, к которому надо стремиться?
Признаюсь, я умышленно пошел на провокацию. Задал прямой вопрос. Если завтра война и вам принесут повестку, воевать пойдете? Из десятка молодых людей задумался один. Остальные просто сказали да. Воспитание? Не знаю, скорее врожденное чувство стыда. Я же не могу быть хуже других. Я должен. Приятно, черт побери.
А вот другая тема, о выборах, заставила задуматься. Не верит молодежь в грядущие изменения. Всё будет как всегда. Чиновники и те, кто к ним близок, будут жить. Остальные выживать. Да и сами выборы просто формальность. Никому не нужная и даже глупая. Пустая трата денег.
Учитывая радикализм молодежи, относиться к этому мнению нужно с некоторым скепсисом. Понимают они важность выборов. Просто пока не могут правильно сформулировать собственные запросы. Попробую сформулировать я.
Итак, Россия сегодня живет так, как хочет Путин. Точнее, как скажет президент Путин. Остальные, даже на самом высоком уровне, не более чем "солдафоны", которые красиво "щелкают каблуками" и говорят "есть". Отсюда перспективы. Президент старый - курс страны старый.
А вот дальше интересно. Надо перенести акценты борьбы за лучшую жизнь на места. Хватит терпеть местных князьков. Москва далеко и всех местных заморочек знать не может. В Кремле знают лишь то, о чем докладывают местные власти.
Способы смены местных элит могут быть любыми. От выборов, до уголовного преследования или насильственного свержения. Проще говоря, молодежь говорит о революции. Только на местном уровне.
На прямой вопрос о президенте тоже есть ответ. Он, если понимает текущую ситуацию, будет делать революцию сверху, а мы снизу. Вот такая метаморфоза. Какой-то третий вариант революции вырисовывается. Или две параллельных революции? Я пока не определился.
Ясно только одно - молодежь ждет радикальных перемен. Молодежь готова их начать.
Хорошо это или плохо? Пример бывших братьев показал, что ничего хорошего в таком радикализме нет. Народ, особенно народ "без стержня", способен пойти за самыми мерзкими вождями с самыми бесчеловечными идеями. Опять "весь мир насилия мы разрушим"? Оно нам надо?
Что нам остается? Жить так, как мы жили до сих пор, невозможно. Затягивать реформы тоже. Молодые тигры уже подросли и готовы к бою. Не потом, а сейчас. Значит, после выборов нужно что-то менять.
Менять в системе управления государством. Менять отношение к людям. Менять отношение к бизнесу. Пора повернуться лицом к людям. Иначе эти самые люди могут сильно ударить по тому месту, которым власть повернута к ним сейчас.
Или мы реформируем страну мирно, без крови и эксцессов, или страна сама реформируется. Только вот во что? Не повторим ли мы путь российской империи столетней давности? Или путь Украины? Надо думать и делать выводы. Правильные выводы!
Автор: Александр Ставер
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