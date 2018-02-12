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Более 1,6 тыс. военнослужащих выдвинулись на полигон в Северной Осетии
Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, вышли на общевойсковой полигон Тарское для проведения боевых стрельб, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения».
Кроме того, военнослужащие выполнят упражнения по условиям танкового биатлона и биатлона на БМП.
Стрельбы будут выполнены «из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия», добавили в округе.
На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники,говорится в релизе.
Сообщается, что «на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения».
Кроме того, военнослужащие выполнят упражнения по условиям танкового биатлона и биатлона на БМП.
Стрельбы будут выполнены «из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия», добавили в округе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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