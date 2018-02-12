00:04 13 февраля
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Более 1,6 тыс. военнослужащих выдвинулись на полигон в Северной Осетии

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, вышли на общевойсковой полигон Тарское для проведения боевых стрельб, передает ТАСС сообщение пресс-службы Южного округа.

Более 1,6 тыс. военнослужащих выдвинулись на полигон в Северной Осетии


На полигон Тарское вышли более 1,6 тысячи военнослужащих, задействованы более 300 единиц боевой и специальной техники,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений отработают порядок ведения учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб взводов на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения».

Кроме того, военнослужащие выполнят упражнения по условиям танкового биатлона и биатлона на БМП.

Стрельбы будут выполнены «из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия», добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. x.andvlad Вчера, 12:58
    Жизнь в войсках кипит! И это хорошо! Может и с ЮО "пацаны" подтянутся... Или мы к ним...
    x.andvlad
    1. андрей юрьевич Вчера, 13:04
      это чтоб в Дагестане не вздумали дёргаться...учения по югу пошли.
      андрей юрьевич
      1. ИНТЕР Вчера, 19:26
        Цитата: андрей юрьевич
        это чтоб в Дагестане не вздумали дёргаться...учения по югу пошли.

        Скорее сигнал Азербайджану с планами по Еревану, да и Грузии с их желаниями под потронатом.
        Ели вы о кадровых чистках в Дагестане, так народ одобряет и поддерживает руководство за такие действия.
        ИНТЕР
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:01
    Эребуни , Ставрополье , С. Осетия...Наговорил Алиев на серьёзное вразумление...Только впрямую не предлагают заранее галстук жевать...
    КВУ-НСвД
  3. олег ватник Вчера, 13:21
    ПОЛКОВЫЕ УЧЕНИЯ. А ШУМУ wink
    олег ватник
  4. Иван Тарава Вчера, 13:49
    Тяжело в учении, хотя и в бою тоже тяжело.
    Иван Тарава
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