00:03 13 февраля

Российский «Фагот» испортил день саудовским наёмникам

Йеменские повстанцы продолжают наводить страх на саудовских наёмников. Вылазки на территорию противника уже стали обыденностью. В засадах ежемесячно погибают десятки солдат Саудовской Аравии. Саудовцев на спасает даже более современное вооружение и средства разведки.

В этот раз хуситы использовали советский противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Бойцы метко попали в движущийся пикап, в котором находились просаудовские наёмники. Машина вспыхнула, но противникам удалось обмануть смерть. Они покинули подорванное транспортное средство. Судя по кадрам, большинство из наёмников получили ранения, возможно даже несовместимые с жизнью.

Ранее мы писали о настоящем "сафари", которые повстанцы устроили на солдат саудовской армии. С помощью дальнобойных винтовок, они отстреливали офицерский состав противника, находясь за сотни метров от целей.




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Комментарии 14

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  1. Romka47 Вчера, 12:59
    Во повезло, (хотя везения тут и мало но все же кто то выжил)
    Romka47
    1. turishev Вчера, 20:10
      не повезло им ожоги и контузия все кто был в кузове сдохнут
      turishev
  2. Vard Вчера, 13:03
    А вполне профессионально влепили... Чувствуется... Где то их этому научили...интересно где?
    Vard
    1. Romka47 Вчера, 13:13
      Да да да, грамотно расчитал, пикап то и дело скрывался за камнями, так что во время подлета он аккуратно на открытое место вышел
      Romka47
  3. Лексус Вчера, 13:04
    Удивительно то, что никто не погиб.
    Лексус
  4. Влад Морозов Вчера, 13:17
    Одного сразу вышвырнуло вверх . Остальные ранены
    Влад Морозов
  5. Иван Тарава Вчера, 14:39
    Получается данное оружие не эффективно? Когда показывали про ССО, то тоже в пикам выстрелили из ПТРК, после попадания сзади сидевший бармалей просто встал с земли и ушёл.
    Иван Тарава
  6. kunstkammer Вчера, 14:57
    Цитата: Иван Тарава
    Получается данное оружие не эффективно?

    меня тоже очень удивляет такая "эффективность"! Наверное стоимость ракеты превышает весь нанесённый ущерб.
    Наверное простой снайпер снял бы всех пассажиров машины дёшево и сердито.
    kunstkammer
    1. gromoboj Вчера, 15:23
      Заряд кумулятивный, взрыв строго направленный.
      gromoboj
  7. gromoboj Вчера, 15:22
    Из ПТРК, по джипу. А чего сразу не ядерной боеголовкой ?
    gromoboj
  8. Филиппов Юрий Вчера, 17:34
    Сквозь джип ракета прошла.
    Попадание в бензобак.
    Филиппов Юрий
  9. lekalpan Вчера, 19:52
    выпрыгнувшие были в юбках как и сами хуситы.Что то не похожи на солдат саудовской армии.
    lekalpan
  10. TIT Вчера, 20:25
    Цитата: lekalpan
    были в юбках как и сами хуситы

    ну так они там на три части поделены , те кто под саудами , игил , и тесамые хуситы
    TIT
  11. Aleks Wer Вчера, 23:26
    Стрелять не умеют. Этих собирать должны.
    Aleks Wer
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