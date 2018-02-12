Российский «Фагот» испортил день саудовским наёмникам
Йеменские повстанцы продолжают наводить страх на саудовских наёмников. Вылазки на территорию противника уже стали обыденностью. В засадах ежемесячно погибают десятки солдат Саудовской Аравии. Саудовцев на спасает даже более современное вооружение и средства разведки.
В этот раз хуситы использовали советский противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Бойцы метко попали в движущийся пикап, в котором находились просаудовские наёмники. Машина вспыхнула, но противникам удалось обмануть смерть. Они покинули подорванное транспортное средство. Судя по кадрам, большинство из наёмников получили ранения, возможно даже несовместимые с жизнью.
Ранее мы писали о настоящем "сафари", которые повстанцы устроили на солдат саудовской армии. С помощью дальнобойных винтовок, они отстреливали офицерский состав противника, находясь за сотни метров от целей.
В этот раз хуситы использовали советский противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Бойцы метко попали в движущийся пикап, в котором находились просаудовские наёмники. Машина вспыхнула, но противникам удалось обмануть смерть. Они покинули подорванное транспортное средство. Судя по кадрам, большинство из наёмников получили ранения, возможно даже несовместимые с жизнью.
Ранее мы писали о настоящем "сафари", которые повстанцы устроили на солдат саудовской армии. С помощью дальнобойных винтовок, они отстреливали офицерский состав противника, находясь за сотни метров от целей.
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