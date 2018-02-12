00:12 13 февраля
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В Симферополе задержан предполагаемый украинский шпион

Центр общественных связей ФСБ РФ распространяет сообщение о том, что в Симферополе задержан гражданин Украины, который занимался сбором информации, имеющей отношение к государственной тайне. Заявлено, что его интересовали сведения о деятельности на территории Республики Крым в/ч Росгвардии, а также Пограничных войск ФСБ РФ.

Отмечено, что задержание проведено накануне – в воскресенье, 11 февраля.

В Симферополе задержан предполагаемый украинский шпион



Из материала ЦОС Федеральной службы безопасности:
11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России.


Акцентируется внимание на то, что утечка подобного рода данных могла нанести ущерб государственной безопасности РФ.
Известно о том, что в ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Речь о статье, предусматривающей суровое уголовное наказание за шпионаж.

ЦОС ФСБ добавляет:
Ведётся следствие.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 37

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  1. IMH Вчера, 13:01
    Шпионские игры всегда увлекательны для рядового читателя. ИБД?
    IMH
    1. сибиралт Вчера, 13:03
      Если шпион "предполагаемый", то какое же у нас ФСБ? belay Еще со "шпионом" не определились, а инфа "течет" из всех щелей! lol
      сибиралт
      1. Станислав Вчера, 13:18
        Цитата: сибиралт
        Если шпион "предполагаемый", то какое же у нас ФСБ?
        ФСБ предполагает, а суд располагает. Так по закону?
        Станислав
        1. 210окв Вчера, 13:49
          Сейчас СБУ быстро в Донецке какого нибудь горемыку задержат и объявят что он русский террорист.И так до бесконечности.Кстати,что там с нашими пограничниками?
          Цитата: Станислав
          Цитата: сибиралт
          Если шпион "предполагаемый", то какое же у нас ФСБ?
          ФСБ предполагает, а суд располагает. Так по закону?
          210окв
          1. Станислав Вчера, 15:21
            Цитата: 210окв
            Сейчас СБУ быстро в Донецке какого нибудь горемыку задержат и объявят что он русский террорист.И так до бесконечности.
            СБУ закон не писан. Предлагаете не задерживать предполагаемых шпионов СБУ? Или в СБУ нет внешней разведки? Или они своих шпионов в Пентагон засылают?
            Цитата: 210окв
            Кстати,что там с нашими пограничниками?
            К какой это стати? (это с какого боку?)
            Станислав
        2. антивирус Вчера, 13:56
          главное-- сало с окраины должно поставляться непрерывно. а шпионы -мелочь, следующего с куском сала пришлют
          антивирус
      2. Опер Вчера, 14:32
        Это не у вас ФСБ. Это у нас.
        Опер
    2. КВУ-НСвД Вчера, 13:04
      Шпионские игры всегда увлекательны для рядового читателя
      И дай Вам Бог оставатся в статусе читателя...
      КВУ-НСвД
      1. IMH Вчера, 13:09
        Согласен. И вам того же.
        IMH
        1. КВУ-НСвД Вчера, 13:13
          Согласен. И вам того же
          Спасибо hi А "казачков засланных" там ещё будет много , но недолго (надеюсь)
          КВУ-НСвД
          1. IMH Вчера, 13:13
            Конечно будет оных не мало, как и российских на Украине. Такова обстановка.
            IMH
            1. КВУ-НСвД Вчера, 13:17
              , как и российских на Украине.
              У нас там только героические разведчики нелегалы ! А они присылают проклятых шпионов ! Будем корректны в формулировках ! laughing
              КВУ-НСвД
              1. LSA57 Вчера, 13:27
                Цитата: КВУ-НСвД
                У нас там только героические разведчики нелегалы ! А они присылают проклятых шпионов !

                мы благородно разведываем, в они подло шпионят. прочувствуйте разницу
                LSA57
    3. Logall Вчера, 13:05
      Цитата: IMH
      Шпионские игры всегда увлекательны для рядового читателя.

      Они для всех увлекательны, но для некоторых ещё и поучительны!
      Logall
      1. Монос Вчера, 13:08
        Добрый день, Александр hi
        Монос
        1. Logall Вчера, 13:11
          И тебе доброго дня, Виктор!
          Пора снимать дешёвый сериал "шпионский Крым"... Что-то первый канал запаздывает.
          Logall
      2. Гигант мысли Вчера, 13:13
        Если вина этого человека будет доказана, то должно быть применено самое жёсткое наказание, миндальничение здесь будет неуместно.
        Гигант мысли
    4. Монос Вчера, 13:05
      IMH Сегодня, 13:01
      Шпионские игры всегда увлекательны для рядового читателя

      Хохол? Сочувствую. Тяжело быть йододефицитным. smile
      Монос
      1. IMH Вчера, 13:10
        Я, к счастью, не хахол. А вы часом не из тех?
        IMH
        1. Монос Вчера, 13:20
          Цитата: IMH
          Я, к счастью, не хахол. А вы часом не из тех?

          laughing Хохол, хохол. Любовь к аббревиатурам выдаёт.
          Монос
      2. volodya Вчера, 13:10
        Цитата: Монос
        Хохол? Сочувствую. Тяжело быть йододефицитным.

        Это точно!
        volodya
      3. ul_vitalii Вчера, 13:11
        Теперь в колонии пусть изучает штатное расписание сотрудников, они тоже люди в погонах. smile
        ul_vitalii
      4. Балу Вчера, 13:11
        Цитата: Монос
        IMH Сегодня, 13:01
        Шпионские игры всегда увлекательны для рядового читателя

        Хохол? Сочувствую. Тяжело быть йододефицитным. smile

        Саломозга, тьфу! майдаун мозга это безнадежный случай.
        Балу
    5. Отец солдата Вчера, 13:17
      Этот шпионский сюжет в отношении 404 вечен, гнать поганой метлой всех их заробитчан, на хлеб и воду со скачками, как работники они жадные и ленивые, к тому же склонны к пакостям.
      Отец солдата
  2. Vard Вчера, 13:02
    Да уж ладно шпион... Против лома нет приема... Сколько бы не вынюхмвали... Вернуть Крым не получится...
    Vard
  3. Чичиков Вчера, 13:03
    По-тихому, отправили бы кефаль кормить и все, - сообщение в СМИ "В Симферополе, утонул предполагаемый шпион"! Ничего так не пугает, как судьба предшественника.
    Чичиков
  4. Сержант71 Вчера, 13:05
    По вышиванке определили? wassat
    Сержант71
    1. Диванный эксперт Вчера, 13:07
      И по кастрюльке=)шобы сепаратизмом не заразится=)
      Диванный эксперт
      1. Сержант71 Вчера, 13:21
        Вспомнил старый анекдот про Штирлица, ходившего в будёновке wassat
        Сержант71
    2. ul_vitalii Вчера, 13:13
      Перед туалетом подпрыгивал. smile
      ul_vitalii
  5. Bosch Вчера, 13:08
    Россия кишит бандеро-фашистскими шпионами и диверсантами, которые едут сюда пачками под видом мирных гастарбайтеров.
    Bosch
  6. Egorovich Вчера, 13:11
    Бывают идейные враги, идеологические, кровные, а этот враг-"родственник". Эти хуже всех, они выродки. Таких очень сложно исправлять, только уничтожать. am
    Egorovich
  7. Балу Вчера, 13:15
    Цитата: Bosch
    Россия кишит бандеро-фашистскими шпионами и диверсантами, которые едут сюда пачками под видом мирных гастарбайтеров.

    Слава России! Смерть врагам!
    Все таки надеюсь на рестайлинг операции "Трест". Чего там по одному цеплять, их использовать надо. Этого тупого ушлепка изолировали, а если взамен зашлют умного и опытного, более опасного...
    Ну, штирлицам виднее. Терроризм-болезнь, спасибо докторам, которые с ней борются беспощадно.
    Балу
  8. Влад Морозов Вчера, 13:20
    20 лет строгача он себе отдуши нарисовал. Наверное думает, на обмен попасть
    Влад Морозов
  9. Иван Тарава Вчера, 13:51
    Шпигуна в тайгу лес валить.
    Иван Тарава
  10. mikh-korsakov Вчера, 14:08
    Цитирую: " ...задержан ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ украинский шпион. Слово ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ неточно отражает суть. Уж коли задержали - значит шпион. Пора избавляться от либеральной шелупони. Надо повести дело так, чтобы у любого гражданина Украины не было бы даже в мыслях приближаться к любому объекту. Лучше перебдеть, чем недобдеть. И пора оставить сказки о братском народе. Родственники на Украине тут не причем. У меня как и у многих полно родственников в Латвии, но никто же не говорит, что в Латвии живет братский народ - живут отдельные представители русского народа, а народ в целом не братский
    mikh-korsakov
  11. alexxxz Вчера, 17:55
    Цэ зрада, чи перэмога!? Не могу понять... Одним словом - фигня какая-то!
    alexxxz
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