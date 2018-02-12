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В Симферополе задержан предполагаемый украинский шпион
Центр общественных связей ФСБ РФ распространяет сообщение о том, что в Симферополе задержан гражданин Украины, который занимался сбором информации, имеющей отношение к государственной тайне. Заявлено, что его интересовали сведения о деятельности на территории Республики Крым в/ч Росгвардии, а также Пограничных войск ФСБ РФ.
Отмечено, что задержание проведено накануне – в воскресенье, 11 февраля.
Из материала ЦОС Федеральной службы безопасности:
Акцентируется внимание на то, что утечка подобного рода данных могла нанести ущерб государственной безопасности РФ.
Известно о том, что в ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Речь о статье, предусматривающей суровое уголовное наказание за шпионаж.
ЦОС ФСБ добавляет:
Отмечено, что задержание проведено накануне – в воскресенье, 11 февраля.
Из материала ЦОС Федеральной службы безопасности:
11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России.
Акцентируется внимание на то, что утечка подобного рода данных могла нанести ущерб государственной безопасности РФ.
Известно о том, что в ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Речь о статье, предусматривающей суровое уголовное наказание за шпионаж.
ЦОС ФСБ добавляет:
Ведётся следствие.
Использованы фотографии: Фейсбук
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