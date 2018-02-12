00:09 13 февраля
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Массовый кариес мешает Латвии укомплектовать вооруженные силы

Вооруженные силы Латвии не могут набрать необходимое число военнослужащих из-за распространенных в республике болезней зубов, передает REGNUM сообщение интернет-портала Delfi.

Массовый кариес мешает Латвии укомплектовать вооруженные силы


Как сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, у многих жителей республики наблюдаются проблемы с зубами и гигиеной полости рта.


По его словам, «доля людей с плохими зубами, которые намереваются служить в армии, доходит порой до 40%».

Таким рекрутам временно отказывают в приеме на службу. Вооруженные силы сначала лечат им зубы за свой счет,
пояснил Калниньш.

В настоящее время профессиональные НВС насчитывает 5 тыс. человек. Это составляет 70% от необходимой численности в 6,5 тыс. человек.

Ресурс напоминает, что латвийская армия комплектуется добровольцами – мужчинами и женщинами старше 18 лет. При этом граждане республики вправе проходить воинскую службу в любом возрасте.

Использованы фотографии: http://www.gorod.lv
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Комментарии 36

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  1. Инок Вчера, 13:26
    А нечего на Русских катить, вот и не болели бы зубы.
    Инок
    1. Монос Вчера, 13:27
      А-а-ахренеть, какие проблемы в могучей латвийской армии! Они ворога зубами грызть собираются?
      Монос
      1. ul_vitalii Вчера, 13:34
        На хуторах сидят безвылазно, какая стомотология. smile
        ul_vitalii
      2. Лексус Вчера, 13:39
        Они ворога зубами грызть собираются?

        Они союзников по НАТО очень активно "ублажали", так что этот "недуг" - профессиональный - распространённый среди любительниц "интервью брать". Видимо, "клиенты" деньжат и подкидывают.
        Лексус
        1. Андрей К Вчера, 16:03
          ...Массовый кариес мешает Латвии укомплектовать вооруженные силы...

          В Латвии вооружённые силы укомплектовывают или бордель? belay
          Андрей К
          1. Лексус Вчера, 16:37
            В Латвии вооружённые силы укомплектовывают или бордель?

            Полагаю, надеются, что при сдаче в плен "лингвистические" навыки им помогут. lol
            Лексус
      3. Red_Hamer Вчера, 13:41
        Они ворога зубами грызть собираются?
        А зачем, грызть, нет не грызть! Непонятно зачем им , для этого зубы то? Они уже можно сказать готовы, для встречи с ворогом ))) Ну, Вы меня поняли!
        Red_Hamer
      4. АФЕНОГЕН Вчера, 14:07
        Нет,бегущими ф-15.
        АФЕНОГЕН
      5. Pete Mitchell Вчера, 19:11
        Я таки опять боюсь растроить присутсвующих: эта проблема впервые была озвучена в Латвии году так в '96, на конференции ВС. Финансисты жаловались: немалая часть бюджета мо расходывалась на дантистов laughing Не, ну что вы ржете, где в "цивилизованной", "демократической", "европейской" хуторянину зубы привести в порядок, впервые в жизни wassat
        Pete Mitchell
    2. влад66 Вчера, 13:40
      Вооруженные силы Латвии не могут набрать необходимое число военнослужащих из-за распространенных в республике болезней зубов

      Угу а геморрой в головах латвийских политиков мешает адекватно оценивать обстановку. laughing
      влад66
    3. антивирус Вчера, 13:59
      это от стеклянных польских конфет

      скоро и почки у них плохо работать будут --без колымской водички
      антивирус
    4. andrewkor Вчера, 17:46
      Лично мне в окружном госпитале в Наро-Фоминске первый зуб вставили взамен выбитого на гражданке,бутылкой от шампанского ,между прочим,было больно!
      andrewkor
  2. Rusland Вчера, 13:27
    Хорошая лазейка для уклонистов. Была бы доступной стоимость лечения, то все ходили бы с цыганскими ртами.
    Rusland
  3. КВУ-НСвД Вчера, 13:28
    у многих жителей республики наблюдаются проблемы с зубами и гигиеной полости рта.
    Дантисты дороги , а вообще много проблем с зубами у молодёжи один из показателей общего плохого здоровья .
    КВУ-НСвД
  4. ded100 Вчера, 13:31
    Ну хоть не понос с золотухой!! wassat
    ded100
    1. АФЕНОГЕН Вчера, 14:12
      Ой не уверен?
      АФЕНОГЕН
  5. Pivot Вчера, 13:33
    Так у нас стоматологи были в части, срочникам лечение бесплатно.
    Pivot
    1. oldzek Вчера, 17:35
      моему брату лейтенант стоматолог провел чуть ли не полную замену в окружном госпитале,а то говорит квалификацию теряю.но это было в начале 70тых.а сейчас...а что касается армии Латвии,то уже не скажешь вооружены до зубов...где зубы то?
      oldzek
    2. Pivot Вчера, 21:35
      Так и у меня лет 15 простояли пломбы, товарищ капитан Людмила Борисовна дай бог ей здоровья лечила. А недавно коронку ставил, мне под вкладку стоматолог проходит каналы и спрашивает, а это что за материал такой у вас в каналах, а ей говорю в армии пломбирование а она мне качественно у вас в армии стоматолог работал. Вот так вот это вам не Латвия.
      Pivot
  6. Иван Тарава Вчера, 13:54
    Пускай к нам приезжают. Мы им будем "рот лечить".
    Иван Тарава
    1. rocket757 Вчера, 14:24
      Радикально шоли, за один приём!
      rocket757
  7. Heterosigma Вчера, 14:10
    ох как нам всем весело то тут да?,ох весело а у нас с призывом всё идеально походу, обхохочешься.
    Heterosigma
    1. АФЕНОГЕН Вчера, 14:16
      Двуполая сигма?Ахринеть,раньше просто магнитофон.
      АФЕНОГЕН
      1. rocket757 Вчера, 14:26
        Интересно, а шо у нас с призывом не так?
        rocket757
    2. Alex-a832 Вчера, 14:40
      Цитата: Heterosigma
      ох как нам всем весело то тут да?,ох весело а у нас с призывом всё идеально походу, обхохочешься

      Не знаю как у вас где-то, а у нас в России с призывом проблема одна - не всех желающих могут призвать, т.к. очень большой процент профессионалов в ВС, мест для срочников всё меньше. Согласен, что бяда...
      Alex-a832
      1. rocket757 Вчера, 15:08
        Эт факт! Войска укомплектованы, не всех призывают с первого раза.
        Как в старые добрые времена, служба в армии эт честь и долг, а не повинность!
        До кого эт ещё не дошло, мне их просто жаль!
        rocket757
        1. Alex-a832 Вчера, 15:44
          hi
          О наших "проблемах с призывом" пишут только глупые провокаторы с древними методичками, либо совсем дети, либо нэ местные хлопци, у которых проблемы с призывом противоположного свойства...
          Alex-a832
          1. rocket757 Вчера, 15:52
            Мне жаль только детей, на остальных реально поф положить.
            Кому как, а мне срочную вспоминать даж интересно ... как бы мир повидал, себя показал.
            Есть шо вспомнить, особенно к плохой погоде. мдас.
            rocket757
  8. 3vs Вчера, 14:13
    Витаминов, беднягам, не хватает! laughing
    3vs
    1. rocket757 Вчера, 14:25
      А мож просто денег нема ... дантист эт не дешёвое удовольствие!
      rocket757
  9. Сержант71 Вчера, 14:17
    Ну хоть не триппер..... wassat
    Сержант71
    1. rocket757 Вчера, 15:54
      Эт травма, любовная можно сказать .... кариес эт просто расплата за излишества или отсутствие мани-мани!
      rocket757
      1. Geisenberg Вчера, 16:22
        Цитата: rocket757
        Эт травма, любовная можно сказать .... кариес эт просто расплата за излишества или отсутствие мани-мани!


        Интересное у тебя понимание понятия травма. А если человек просто крышей протёк то видимо будет травма философская или мыслительская ??? )))
        Geisenberg
        1. rocket757 Вчера, 19:39
          Как такой особи объяснить, если у неё непотребное в голове?
          Похоже и правда крыша у неё протекла, со знанием дела о том гутарит!
          Да и с нашенской "классикой" не знаком ... точно, не наш человек.
          rocket757
  10. Geisenberg Вчера, 16:21
    Они минетчиц что ли набирают ???
    Geisenberg
  11. alexxxz Вчера, 17:51
    Да ладно! Просто со вступлением в ЕС стоимость стоматологического лечения подскачила до небес. Так что бедным, если заболели зубы, приходится идти служить в армию. ))))))))))))
    alexxxz
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