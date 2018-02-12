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Массовый кариес мешает Латвии укомплектовать вооруженные силы
Вооруженные силы Латвии не могут набрать необходимое число военнослужащих из-за распространенных в республике болезней зубов, передает REGNUM сообщение интернет-портала Delfi.
Как сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, у многих жителей республики наблюдаются проблемы с зубами и гигиеной полости рта.
По его словам, «доля людей с плохими зубами, которые намереваются служить в армии, доходит порой до 40%».
В настоящее время профессиональные НВС насчитывает 5 тыс. человек. Это составляет 70% от необходимой численности в 6,5 тыс. человек.
Ресурс напоминает, что латвийская армия комплектуется добровольцами – мужчинами и женщинами старше 18 лет. При этом граждане республики вправе проходить воинскую службу в любом возрасте.
Как сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, у многих жителей республики наблюдаются проблемы с зубами и гигиеной полости рта.
По его словам, «доля людей с плохими зубами, которые намереваются служить в армии, доходит порой до 40%».
Таким рекрутам временно отказывают в приеме на службу. Вооруженные силы сначала лечат им зубы за свой счет,пояснил Калниньш.
В настоящее время профессиональные НВС насчитывает 5 тыс. человек. Это составляет 70% от необходимой численности в 6,5 тыс. человек.
Ресурс напоминает, что латвийская армия комплектуется добровольцами – мужчинами и женщинами старше 18 лет. При этом граждане республики вправе проходить воинскую службу в любом возрасте.
Использованы фотографии: http://www.gorod.lv
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