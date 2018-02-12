00:12 13 февраля
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Соглашению «Минск-2» исполнилось три года

Сегодня исполнилось три года с того дня, как представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) подписали второе минское соглашение. Об этом сообщает газета Взгляд.

Соглашению «Минск-2» исполнилось три года


«Хотя заключение минских соглашений позволило приостановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, окончательное перемирие так и не наступило – предпринималось 17 неудачных попыток установить режим тишины», – пишет газета.


По данным ООН на декабрь прошлого года, жертвами конфликта стали 2,8 тыс. мирных жителей.

Тем не менее, мирные переговоры на основе достигнутых договоренностей не прекращаются. Безальтернативность минских соглашений как единственного в настоящее время пути украинского урегулирования единодушно признается и в Москве, и в Европе, и в США.

Наиболее успешной за годы существования Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стала деятельность гуманитарной рабочей подгруппы: в результате обмена пленными (удерживаемыми лицами) более пятисот человек получили возможность вернуться домой.

Напомним, 12 февраля 2015 года после 16-часовых переговоров «нормандской четверки» был согласован документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины это соглашение подписали.

Использованы фотографии: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Комментарии 8

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  1. 210окв Вчера, 13:42
    Добавить нечего.Все уже сказал к предыдущей статье...Закопать и забыть!"Наиболее успешной за годы существования Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стала деятельность гуманитарной рабочей подгруппы: в результате обмена пленными (удерживаемыми лицами) более пятисот человек получили возможность вернуться домой."Русские ребята,пограничники в их числе?Нет.Тогда какого черта!
    210окв
    1. влад66 Вчера, 14:05
      Цитата: 210окв
      ..Закопать и забыть!

      Дима вот хохлы и должны закопать первыми,зачем полосатым такой подарок дарить,если Республики начнут первыми,а матрасники токо этого и ждут и тем более перевес хохлатых более чем в 2 с половиной раза.Тут без "Северного ветра" не обойтись. hi
      влад66
  2. Чичиков Вчера, 13:56
    По факту, они были направлены спасти уСраинские ВС от полного разгрома! Кое-кто, наверное, долго будет "локти кусать", что согласился стать их "гарантом".
    Чичиков
  3. Лелёк Вчера, 14:05
    Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины это соглашение подписали.

    "Бумага стыда не имет". Для Вальцмана очередной подтирочный материал, а для западных "гарантов" - прикрытие их бездействия, беспринципности и двойных стандартов. Наращивание сил ВСУ продолжается, планы нападения на республики Донбасса с "кукловодом" согласованы, на тыловые базы ВСУ завозятся продукты ибоеприпасы, дело за командой "ФАС!". Вчера Лавров опубликовал предупреждение РФ пану Вальцману:
    Лелёк
  4. Стройбат запаса Вчера, 14:12
    Если укропы не сошли с ума, то не атакуют. Будут и дальше обстреливать, гадить по тихому и устраивать "жабьи прыжки". Для их хозяев главное - чтоб конфликт не прекращался ни в коем случае. А уж если войска ЛДНР перейдут хотя бы в контрнаступление - поднимется вой о "русской агрессии" и "необходимости введения войск ООН".
    И никакой "Минск" ничего не изменит. Хоть второй, хоть стодвадцатый.
    Стройбат запаса
  5. anjey Вчера, 14:21
    «Хотя заключение минских соглашений позволило приостановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, окончательное перемирие так и не наступило – предпринималось 17 неудачных попыток установить режим тишины»,
    все на руку западу и террористам порошенко было , в основном для остановки удачных боевых действий ДНР и ЛНР, спасти укровермахт и дать им передышку ,вот и придуманы были эти переговоры,спасение мирных людей было вторично и стало прикрытием истинных целей бандеровских террористов и их западных наставников ,что бы растянуть конфликт на долгие годы......
    anjey
  6. Kars Вчера, 15:03
    Пока не начнётся точечное уничтожение отдельных персон ничего не закончится.
    Хоть в принципе наверное когда Минск подписывали насчитывали что будет вялотекущая бойня.
    Kars
  7. samarin1969 Вчера, 18:58
    Очередной договор где никто ни за что не отвечает...Можно помянуть только "злым тихим словом".
    samarin1969
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