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Соглашению «Минск-2» исполнилось три года
Сегодня исполнилось три года с того дня, как представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) подписали второе минское соглашение. Об этом сообщает газета Взгляд.
«Хотя заключение минских соглашений позволило приостановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, окончательное перемирие так и не наступило – предпринималось 17 неудачных попыток установить режим тишины», – пишет газета.
По данным ООН на декабрь прошлого года, жертвами конфликта стали 2,8 тыс. мирных жителей.
Тем не менее, мирные переговоры на основе достигнутых договоренностей не прекращаются. Безальтернативность минских соглашений как единственного в настоящее время пути украинского урегулирования единодушно признается и в Москве, и в Европе, и в США.
Наиболее успешной за годы существования Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стала деятельность гуманитарной рабочей подгруппы: в результате обмена пленными (удерживаемыми лицами) более пятисот человек получили возможность вернуться домой.
Напомним, 12 февраля 2015 года после 16-часовых переговоров «нормандской четверки» был согласован документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины это соглашение подписали.
«Хотя заключение минских соглашений позволило приостановить крупномасштабные боевые действия в Донбассе, окончательное перемирие так и не наступило – предпринималось 17 неудачных попыток установить режим тишины», – пишет газета.
По данным ООН на декабрь прошлого года, жертвами конфликта стали 2,8 тыс. мирных жителей.
Тем не менее, мирные переговоры на основе достигнутых договоренностей не прекращаются. Безальтернативность минских соглашений как единственного в настоящее время пути украинского урегулирования единодушно признается и в Москве, и в Европе, и в США.
Наиболее успешной за годы существования Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стала деятельность гуманитарной рабочей подгруппы: в результате обмена пленными (удерживаемыми лицами) более пятисот человек получили возможность вернуться домой.
Напомним, 12 февраля 2015 года после 16-часовых переговоров «нормандской четверки» был согласован документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины это соглашение подписали.
Использованы фотографии: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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