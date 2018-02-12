00:08 13 февраля

Российский Су-30 заставил всех замереть на авиасалоне

В Сингапуре завершился международный авиасалон Singapore Airshow-2018. На нем была представлена продукция большинства мировых авиапроизодителей.

Российская экспозиция состояла из моделей и макетов боевых и гражданских летательных аппаратов, а также космических спутников. Объединенная авиастроительная корпорация (ОДК) провела презентацию отечественного двигателя ПД-14, которым будет комплектоваться новейший пассажирский лайнер МС-21.

Особое вместо в экспозиции занимали типы боевых самолетов, задействованные в сирийской операции. Истребители Су-35, Су-30, МиГ-29К, а также бомбардировщики Су-34 были показаны вместе со средствами поражения.


Один из них, истребитель Су-30, осуществил показательную летную программу в сингапурском небе, вызвав восторг у посетителей выставки. Это не первый случай, когда российские самолеты вызывают ажиотаж среди публики.



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Комментарии 17

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  1. Салют Вчера, 13:42
    все эти самолеты сегодняшний день, из новых только Су-57
    какое преимущество дает сверхманевренность?
    Салют
    1. Pavil144 Вчера, 14:17
      Наверно в бвб даёт преимущество.
      Pavil144
    2. Комментарий был удален.
    3. фигвам Вчера, 14:18
      Цитата: Салют
      все эти самолеты сегодняшний день, из новых только Су-57
      какое преимущество дает сверхманевренность?

      Странный вопрос, а какое преимущество даёт не маневренность?
      фигвам
      1. FalconD Вчера, 14:38
        Всегда нужно чем-то жертвовать...поэтому ищут оптимальный вариант между маневренностью, скоростью, заметностью, вооруженностью и др. параметрами...
        FalconD
    4. FalconD Вчера, 14:36
      1. Преимущество в ближнем бою. "Коброй Пугачева" можно запросто в хвост выйти...
      2. Больше вероятность уйти маневром от огня противника.

      Так что при прочих равных повышенная маневренность - это преимущество, пусть и не во всегда очевидное!
      FalconD
      1. Салют Вчера, 14:38
        от ПЗРК уклонится возможно? если пуск двойной?
        Салют
        1. фигвам Вчера, 14:50
          Цитата: Салют
          от ПЗРК уклонится возможно? если пуск двойной?

          В воздушном бою маневр нужен самолёту для занятия выгодного положения при атаке противника, а против ПВО на самолёте работает система РЭБ, выше 5 км ПЗРК не опасна.
          фигвам
    5. НЕКСУС Вчера, 17:58
      Цитата: Салют
      какое преимущество дает сверхманевренность?

      В собачей свалке дает преимущество ,причем не оспоримое. Уход от от ракет противника. Основные потери в воздушном бою -это при применении ракет средней и малой дальности,то есть ,при встречных скоростях,собачья свалка более чем возможна.
      Куда спорнее технология стелс,на которую так уповают матрассы ,жертвуя из-за нее маневренностью ,если принять во внимание,что радары не стоят на месте ,а совершенствуются.
      НЕКСУС
  2. Egorovich Вчера, 13:47
    good Советско-российские самолеты лучшие в мире!!! ВСЕ!!!
    Egorovich
  3. кедр Вчера, 14:06
    Конструкторам, инженерам, рабочим и лётчикам земной поклон за прекрасный самолёт и чудесный пилотаж!
    кедр
  4. Иван Тарава Вчера, 14:41
    Получается тепловые ловушки только на выставках заряжают. Они что такие прям дорогие?
    Иван Тарава
  5. victorsh Вчера, 14:41
    Посмотрел видео с Большим удовольствием!Спасибо ВСЕМ.
    victorsh
  6. Pavil144 Вчера, 15:26
    А разве на Су 30 есть "маленькие крылья" или я что то путаю разве они не на Су 33
    Pavil144
    1. NN52 Вчера, 16:13
      На видео Су 30СМ.
      У него ПГО
      NN52
    2. CentDo Вчера, 17:57
      На первых модификациях ПГО не было. Впервые появилось на Су 30МКИ, если не ошибаюсь.
      CentDo
  7. senima56 Вчера, 17:48
    "Восторг, ажиотаж, неподдельный интрес..." Контракты где? Контракты?!
    senima56
  8. Mole Вчера, 21:11
    Как всегда, на одном дыхании посмотрел!
    Mole
  9. Толик_74 Вчера, 22:07
    Где хваленые п.и.н.д.о.с.а.в.с.к.и.е фэ-35, нервно курят в сторонке
    Толик_74
  10. Игорь Емельяненко Вчера, 23:27
    Хоть я и моряк, но на видео: КРАСОТА, СИЛА, МОЩЬ!!!
    Игорь Емельяненко
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