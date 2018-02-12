Российский Су-30 заставил всех замереть на авиасалоне

В Сингапуре завершился международный авиасалон Singapore Airshow-2018. На нем была представлена продукция большинства мировых авиапроизодителей.



Российская экспозиция состояла из моделей и макетов боевых и гражданских летательных аппаратов, а также космических спутников. Объединенная авиастроительная корпорация (ОДК) провела презентацию отечественного двигателя ПД-14, которым будет комплектоваться новейший пассажирский лайнер МС-21.



Особое вместо в экспозиции занимали типы боевых самолетов, задействованные в сирийской операции. Истребители Су-35, Су-30, МиГ-29К, а также бомбардировщики Су-34 были показаны вместе со средствами поражения.





Один из них, истребитель Су-30, осуществил показательную летную программу в сингапурском небе, вызвав восторг у посетителей выставки. Это не первый случай, когда российские самолеты вызывают ажиотаж среди публики.









