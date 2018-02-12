00:06 13 февраля
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ФОМ: Выборы президента точно не собираются бойкотировать 51% россиян

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) публикует результаты опроса, который касается отношения россиян к грядущим президентским выборам. Один из вопросов социологического исследования касался готовности опрошенных принимать участие в голосовании за кандидатов 18 марта.

Сам вопрос звучал так:
Есть люди, которые по принципиальным соображениям отказываются от участия в голосовании, то есть бойкотируют президентские выборы 18 марта. Среди ваших знакомых, друзей, родственников такие люди есть или таких людей нет? Или, быть может, вы сами решили бойкотировать эти выборы?


24% опрошенных ответили, что такие люди есть, причём лишь 5% заявили, что сами будут бойкотировать выборы. Аргументация со стороны граждан страны, решивших (при опросе ФОМ) не идти к урнам для голосования, следующая:

«надоело терпеть хамство со стороны властей», «без нас уже выбрали», «пора менять всё».

61% опрошенных считают, что среди их знакомых нет людей, которые точно намерены бойкотировать выборы. При этом 51% респондентов заявили, что сами бойкотировать голосование не намерены.

Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».

ФОМ: Выборы президента точно не собираются бойкотировать 51% россиян


Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. В них примут участие 8 кандидатов. Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Статистика предыдущих выборов президента (2012) показывает, что в итоге на избирательные участки пришли 65,34% зарегистрированных избирателей.

Использованы фотографии: ВК
13

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Комментарии 224

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  1. Салют Вчера, 13:49
    буду голосовать за кого угодно только не за нынешнею власть, сигнал кремлю что не все хорошо в стране
    Салют
    1. 210окв Вчера, 13:51
      А вот за кого угодно-не надо.Подумайте сначала.Безусловно альтернатива нынешней власти есть.
      Цитата: Салют
      буду голосовать за кого угодно только не за нынешнею власть, сигнал кремлю что не все хорошо в стране
      210окв
      1. Logall Вчера, 14:25
        Цитата: 210окв
        Подумайте сначала.Безусловно альтернатива нынешней власти есть.

        Дмитрий, зато в разных вопросах процент прыгает... Вот один пример одной соцсети:
        Logall
        1. _MaX_ Вчера, 15:02
          Менять безусловно что то нужно. То что при Путине с 2001 года по нынешний были позитивные изменения это понятно. Не понятно только одно - Кто МЫ (имею ввиду Россия). Вроде демократия, а вроде и не демократия, социализм? нет, идеологии нет.....может монархия? Нет не монархия. Так кто? Что мы, не понятно. Нет отлаженного механизма передачи власти. А потому что передавать некому. 100500 партий разного вида и подвида, у кого в башке что то дельное, а у кого откровенные помои. Системы нет как таковой. Она тупо не выстроена. А потому что ей никто не занимался. Пришлось этот момент отложить на послезавтра так как кризис 2000-х годов, не до этого было. Построили вертикаль, дабы страна не распалась и посадили Путина. Ну а чё вроде чета там рулит, нормально. Ну и собственно боязнь перемен у народа (местами обоснованная конечно) привела к тому, что у нас какбы демократия но какбы монархия. При этом никакой идеологии. А что такое идеология - это способность видеть конечный результат, вот наш путь, вот туда мы идем. На сегодняшний день не понятно кто мы и куда идем.

          П.С.
          Например как выстроена система в Штатах. Две партии. Обе демократический (тока называются по разному). Да с разными тараканами в голове, но они четко знают кто они и куда идут. И в США такой ситуации возникнуть просто не может - Чтобы кандидат в Президенты! В предвыборной речи! Озвучил что там, к примеру - Аляску я отдам России. А нас такая ситуация возможна. Это бреееед уж извините.
          _MaX_
      2. Донской Вчера, 19:15
        Цитата: 210окв
        А вот за кого угодно-не надо.Подумайте сначала.Безусловно альтернатива нынешней власти есть

        Вчера смотрел вести недели по россия1. Это что то с чем то. В худших традициях Сергея Доренко в 90-х поносили только одного кандидата - Павла Николаевича Грудинина. После просмотра всей этой помойки Киселева, вчера для себя точно решил, обязательно схожу на выборы и проголосую за Грудинина.
        Донской
    2. Венд Вчера, 13:59
      Цитата: Салют
      буду голосовать за кого угодно только не за нынешнею власть, сигнал кремлю что не все хорошо в стране

      А я буду голосовать за Путина. Не хочу чтобы тот мусор, который сейчас рвется в президентское кресло против него, уничтожили все то, чего достигла страна под руководством Путина.
      Венд
      1. Лексус Вчера, 14:01
        чего достигла страна под руководством Путина.

        А чего она достигла? Ракеты не взлетают, самолёты падают, граждане - нищие, а казнокрады и олигархи у кормушки.
        Лексус
        1. rocket757 Вчера, 14:40
          У нас ещё и судьи над законом витать похоже будут! Прям в алкогольных парах!
          Вот уж лафа им полная наступит, как будто у них до этого не было всё в шоколаде!
          rocket757
          1. Николай Грек Вчера, 17:24
            Цитата: rocket757
            У нас ещё и судьи над законом витать похоже будут! Прям в алкогольных парах!

            what what как и в других странах!!! request request tongue tongue laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. rocket757 Вчера, 19:47
              Возможный вариант. Статистику не искал, но между делом за такое читал.
              У меня нет иллюзий, что там у них за бугром, все под одним законом ходят, есть правее правых везде где правят деньги ...
              И всё равно противно, если у нас эт будет по закону, считай незыблемо!
              rocket757
              1. Николай Грек Вчера, 20:30
                Цитата: rocket757
                Возможный вариант. Статистику не искал, но между делом за такое читал.
                У меня нет иллюзий, что там у них за бугром, все под одним законом ходят, есть правее правых везде где правят деньги ...
                И всё равно противно, если у нас эт будет по закону, считай незыблемо!

                recourse recourse recourse честно говоря, печально, если вы не в курсе, что в большинстве стран судьи обладают кучей привилегий и иммунитетом!!! и не тока судьи....не стоит делать из нашей страны какого-то Квазимодо!!! wassat wassat я ваще понять не могу, с чего устроили истерику вокруг запрета оформлять пьяных судей за рулем...и до этого "бурного указа" их оформлять не могли!!! what request request wassat wassat а всем несведущим в помощь Конституция РФ...в частности, ч.1 ст.122!!! feel feel feel
                Статья 122

                1. Судьи неприкосновенны.
                2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом.

                Закон о статусе судей в РФ
                ч.5 ст.16
                Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или по иному основанию либо принудительно доставленный в любой государственный орган, если личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после установления его личности подлежит немедленному освобождению.
                Личный досмотр судьи не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом в целях обеспечения безопасности других людей.
                _________________________________________________
                _________________

                другое дело, что стоит наводить морально-этический порядок в судейском сообществе!!! request request request soldier soldier soldier
                Николай Грек
                1. rocket757 Вчера, 22:21
                  Честно говоря, мне печально предполагать, что вы Николай не в курсе, что пьяный за рулём представляет опасность для окружающих! Управлять источником повышенной опасности, которым является автотранспортное средство, в состоянии алкогольного опьянения это преступление, предусмотренное федеральным закона. Обязанность работников правоохранительных органов В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА не допускать к управлению ТС пьяных водителей!!!
                  Всякие объяснения, оправдания и т.п. эт просто казуистика судейских-адвокатских и прочих властных.! А по нашему, по простому эт ЦИНИЧНОЕ ПОПРАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА!
                  И если общественность, народ не будет РЕАЛЬНО ПРОТИВ такой наглости всей той шоблы, маскирующийся под ярлыком "слуги народа", мы и заметить не успеем как они начнут с нас шкуру сдирать по живому!
                  Вас устраивает такая перспектива?
                  rocket757
                  1. Николай Грек Вчера, 23:43
                    Цитата: rocket757
                    Честно говоря, мне печально предполагать, что вы Николай не в курсе, что пьяный за рулём представляет опасность для окружающих! Управлять источником повышенной опасности, которым является автотранспортное средство, в состоянии алкогольного опьянения это преступление, предусмотренное федеральным закона. Обязанность работников правоохранительных органов В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА не допускать к управлению ТС пьяных водителей!!!
                    Всякие объяснения, оправдания и т.п. эт просто казуистика судейских-адвокатских и прочих властных.! А по нашему, по простому эт ЦИНИЧНОЕ ПОПРАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА!
                    И если общественность, народ не будет РЕАЛЬНО ПРОТИВ такой наглости всей той шоблы, маскирующийся под ярлыком "слуги народа", мы и заметить не успеем как они начнут с нас шкуру сдирать по живому!
                    Вас устраивает такая перспектива?

                    явно вы недопонимаете суть вопроса!!! wassat wassat wassat я не говорю, что судьи должны гонять бухими и давить народ!! но тема в том, что этот "пласт общества" находится совсем под иными НПА и процессуальными действиями, нежели простой народ...причем, в большинстве стран...тут претензии к циФФИлизованным, от которых к нам это прикатило в полный рост...хотяяя, думаю, в СССР тоже не было нормативов, по которым могли просто так привлечь спецсубъектов!! request request
                    ну а по поводу
                    Цитата: rocket757
                    И если общественность, народ не будет РЕАЛЬНО ПРОТИВ

                    вам мало примеров, когда та самая общественность своими действиями творила кучу бед под всякие крики о справедливости??? belay belay развал СССР подзабыли уже??? what what wassat wassat laughing laughing laughing
                    Николай Грек
                    1. Светлана Сегодня, 00:06
                      Цитата: Николай Грек
                      вам мало примеров, когда та самая общественность своими действиями творила кучу бед под всякие крики о справедливости??? развал СССР подзабыли уже???

                      Против развала СССР на референдуме проголосовали 90% граждан СССР. Это не общественность развалила СССР, а слуги народа против её воли..
                      Светлана
        2. Венд Вчера, 14:45
          Цитата: Лексус
          чего достигла страна под руководством Путина.

          А чего она достигла? Ракеты не взлетают, самолёты падают, граждане - нищие, а казнокрады и олигархи у кормушки.

          А вы сравните что было в 90-х и что стало теперь.
          Венд
          1. Лексус Вчера, 14:51
            А вы сравните что было в 90-х и что стало теперь.

            Тоже мне привычка - сравнивать плохое с отвратительным! Вы ещё предложите радоваться тому, что в мире есть несколько стран, которые живут хуже.
            Лексус
          2. Диванный Хенераль Вчера, 15:17
            отвечаю - в 90 было много мелких бандитов и они старались легализовать себя. теперь бандитов меньше, но они все легализованы.
            Что поменялось то?
            Диванный Хенераль
            1. Венд Вчера, 15:38
              Цитата: Диванный Хенераль
              отвечаю - в 90 было много мелких бандитов и они старались легализовать себя. теперь бандитов меньше, но они все легализованы.
              Что поменялось то?

              Узко видите Россию 90-х, также как и Россию современную.
              Венд
              1. Диванный Хенераль Вчера, 15:42
                Был в Екатеринбурге в прошлом году. Мнение, которое слышал ну очень часто: "При уралмашевцах (ОПГ такая была, кто не в курсе) порядка было БОЛЬШЕ!"
                Разница только в том, что практически все "жЫрные куски" уже поделили, и стреляют на улице гораздо реже. А то, что мы пришли к крепостному праву - это сейчас видят далеко не все. Так что сами смотрите на Россию шире.
                Диванный Хенераль
                1. Венд Вчера, 15:52
                  .
                  Цитата: Диванный Хенераль
                  Был в Екатеринбурге в прошлом году. Мнение, которое слышал ну очень часто: "При уралмашевцах (ОПГ такая была, кто не в курсе) порядка было БОЛЬШЕ!"
                  Разница только в том, что практически все "жЫрные куски" уже поделили, и стреляют на улице гораздо реже. А то, что мы пришли к крепостному праву - это сейчас видят далеко не все. Так что сами смотрите на Россию шире.

                  Оставьте свое словоблудие, вы бы хоть почитали, что такое крепостное право, а потом уже писали. Я смотрю вы стосковались по беспределу 90-х.
                  Венд
                  1. Диванный Хенераль Вчера, 15:58
                    Венд.
                    Вы не путайте теплое с мягким. Если в 90-е было много желающих урвать кусок госсобственности, посему их и стреляли и они сами стреляли друг друга. Сейчас все поделено, все крупные куски. Поэтому "беспредела" нет. Те, кто прихватизировал собственность - им тоже нужен "порядок", причем такой, который не будет пересматривать результаты приватизации и так далее. Им тоже нафиг не надо, что бы на улице стреляли - они свое забрали и все, трава не расти.
                    А по крепостному праву... Честное слово, не хочу долго и много писать, но попробуйте просто поменять работу. Скажем с менеджера среднего звена на одном заводе на туже должность на другом. Может тогда что-то поймете.
                    Диванный Хенераль
                    1. Венд Вчера, 16:06
                      Цитата: Диванный Хенераль
                      Венд.
                      Вы не путайте теплое с мягким. Если в 90-е было много желающих урвать кусок госсобственности, посему их и стреляли и они сами стреляли друг друга. Сейчас все поделено, все крупные куски. Поэтому "беспредела" нет. Те, кто прихватизировал собственность - им тоже нужен "порядок", причем такой, который не будет пересматривать результаты приватизации и так далее. Им тоже нафиг не надо, что бы на улице стреляли - они свое забрали и все, трава не расти.
                      А по крепостному праву... Честное слово, не хочу долго и много писать, но попробуйте просто поменять работу. Скажем с менеджера среднего звена на одном заводе на туже должность на другом. Может тогда что-то поймете.

                      Беспредел 90-х был не только в криминале и дележе госсобственности. он был в законах, судах и тд. Добиться справедливости в 90-х было просто невозможно. Пример, у меня друг в 90-х вложился в долевой строительство, остался без жилья, сейчас государство достраивает недвижимость разорившихся застройщиков, а за задержку сдачи через суд в 100% застройщик выплачивает штрафную сумму и это не копейки.
                      Работу я менял и не один раз, никто не держал, так что не надо . Так что еще раз, прежде чем писать о крепостном праве изучите тему.
                      Венд
                      1. Диванный Хенераль Вчера, 16:15
                        Беспредел 90-х был не только в криминале и дележе госсобственности. он был в законах, судах и тд. Добиться справедливости в 90-х было просто невозможно.

                        А сейчас добиться справедливости стало возможно??? Не надо смешить.
                        Из личного опыта. Имел дело с нашей судебной системой по гражданскому праву. Так вот: ПРАВДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ не нужна в современной России НИКОМУ. Кроме тех, кто ее ищет. Системе власти нужен некий компромисс, когда всем не удобно, но все по "закону".

                        П.С, про работу и держал не держал. Вопрос не в том, что вас насильно удерживают, как в классическом крепостном праве. Вопрос в том, что создаются условия, что работающий человек сам, добровольно, готов пожертвовать многим, лишь бы не выгнали. Массовый пример не так давно проходил по новостным сайтам: когда "оптимизировали" зарплату на УВЗ. Погуглите сами. Зарплата стала меньше, работы больше. И самое интересное, что фиг ты куда уедешь. Если у тебя семья и дети - тем более. Так что смотрите на жизнь без розовых очков.
                        Диванный Хенераль
                  2. Стропорез Вчера, 16:08
                    Цитата: Венд
                    вы бы хоть почитали, что такое крепостное право, а потом уже писали. Я смотрю вы стосковались по беспределу 90-х.

                    Читаем!Хорошие у вас скрепы скрепные.
                    Стропорез
                    1. Венд Вчера, 16:13
                      Цитата: Стропорез
                      Цитата: Венд
                      вы бы хоть почитали, что такое крепостное право, а потом уже писали. Я смотрю вы стосковались по беспределу 90-х.

                      Читаем!Хорошие у вас скрепы скрепные.

                      Вам хочется выглядеть глупей чем вы есть? Ваше право.
                      Венд
                      1. Стропорез Вчера, 16:41
                        Цитата: Венд
                        Вам хочется выглядеть глупей чем вы есть? Ваше право.

                        laughing Ждать конструктива от запутинского троля,занятие неблагодарное. yes
                        Стропорез
                2. Домкрат Вчера, 18:24
                  К слову - цитата : " Новые нормативы выработки для сотрудников УВЗ были введены в октябре 2017 года. По новым правилам они выросли в два раза, а расценка работы, наоборот, упала на 45 процентов. В результате нововведения средняя зарплата обрубщиков и сварщиков завода упала с 60 до 30 тысяч рублей..."
                  Домкрат
          3. rocket757 Вчера, 15:24
            Никто бардака и майдаунных плясок НЕ ХОЧЕТ!!!
            Только власти надо указать, что за народ надо заботится, тогда и ответное движение будет быстрым и мощным!!!
            Итак терпеть много пришлось! На вопли разной "заботливой шушеры" народ не повёлся! Но нам реально становится жить тяжелее и эт факт не только внешний. но и внутренний ... и всё очень НА ВИДУ!
            rocket757
        3. Гардамир Вчера, 16:49
          самолёты падают
          Уже и сам президент побаивается летать
          Президент России Владимир Путин отменил поездку в Сочи из-за крушения пассажирского самолета Ан-148, сообщает «РБК». Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча с Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом 12 февраля перенесена в Москву
          Гардамир
        4. Дрюня2 Вчера, 20:09
          Цитата: Лексус
          Ракеты не взлетают

          могло/может вообще ракет не быть .
          Цитата: Лексус
          самолёты падают

          могли и последние прос***
          Цитата: Лексус
          а казнокрады и олигархи у кормушки.

          покажите/расскажите где в какой стране не так ?
          Дрюня2
          1. Лексус Вчера, 20:51
            Вас послушаешь, так и действительно есть, к чему стремиться, правда со знаком "минус".
            могло/может вообще ракет не быть.

            Касательно РН, всё держится ещё на советских технологиях. По запускам - уверенное падение. Глядишь, скоро самим "рогозинский батут" понадобится.
            могли и последние прос***

            А разве уже не...? "Суперджет" на 70% из импорта, да ещё не самого современного.
            покажите/расскажите где в какой стране не так ?

            Китай устроит?
            Станкостроение, электронику и многое другое "добили" в 2000-е. Многое из того, что сейчас выпускается, в любой сфере - "отвёрточная" сборка, где только шильдик +/- какие-то нетехнологичные части отечественные.
            Лексус
      2. Million Вчера, 14:03
        и чего же наше государство достигло???
        Million
        1. oldseaman1957 Вчера, 14:03
          А я бы здесь повыбирал...
          oldseaman1957
          1. НасРать Вчера, 14:26
            Цитата: oldseaman1957
            А я бы здесь повыбирал...


            А будите выбирать здесь...московская элита! wassat

            НасРать
      3. Лексус Вчера, 14:07
        А я буду голосовать за Путина. Не хочу чтобы тот мусор, который сейчас рвется в президентское кресло

        Вы считаете, что оставленная пьяницей Ельциным в "соавторстве" с предателем Собчаком в этом кресле "кучка" лучше?
        Лексус
      4. Стирбьорн Вчера, 15:36
        Цитата: Венд
        Не хочу чтобы тот мусор, который сейчас рвется в президентское кресло против него, уничтожили все то, чего достигла страна под руководством Путина.

        поясните, кого вы мусором называете, всех оставшихся 7 зарегистрированных кандидатов?!
        Стирбьорн
        1. Венд Вчера, 16:08
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: Венд
          Не хочу чтобы тот мусор, который сейчас рвется в президентское кресло против него, уничтожили все то, чего достигла страна под руководством Путина.

          поясните, кого вы мусором называете, всех оставшихся 7 зарегистрированных кандидатов?!

          я все понятно написал.
          Венд
          1. Стирбьорн Вчера, 16:29
            Цитата: Венд
            я все понятно написал.

            похоже на "антироссийские высказывания", ибо Выборы Президента, закреплены Конституцией РФ, а все кандидаты, официально зарегистрированы ЦИКом, а вы тут неуважение проявляете, к действующему законодательству, ну и правилам ВО, заодно wink
            Стирбьорн
            1. Венд Вчера, 16:41
              Цитата: Стирбьорн
              Цитата: Венд
              я все понятно написал.

              похоже на "антироссийские высказывания", ибо Выборы Президента, закреплены Конституцией РФ, а все кандидаты, официально зарегистрированы ЦИКом, а вы тут неуважение проявляете, к действующему законодательству, ну и правилам ВО, заодно wink

              Да я не уважаю других кандидатов. А что они такого сделали, чтобы их уважать? Был один Грудинин, да и тот сдулся, стоило только копнуть. ЦИК руководствуется своими правилами.
              Венд
              1. Светлана Вчера, 20:30
                Цитата: Венд
                Был один Грудинин, да и тот сдулся, стоило только копнуть. ЦИК руководствуется своими правилами.

                И в чем он сдулся? Рейтинг его растет, удостоверение кандидата получено. Работать продолжает. Если он сдулся в Ваших глазах, то у Вас, возможно, проблемы со зрением. Или очки неправильно выписаны.
                Светлана
                1. Дрюня2 Вчера, 20:33
                  Цитата: Светлана
                  Работать продолжает.

                  турецкой клубникой торговать laughing
                  Дрюня2
                  1. Диванный Хенераль Вчера, 21:40
                    Факты где? с доказательствами - а то вы там ниже возмущались по вопросу отсутствия цифирей...
                    Диванный Хенераль
    3. Лексус Вчера, 14:00
      Вы правы, бойкотировать выборы не стоит, иначе "путятинцы" с удовольствием проголосуют за Вас.
      Лексус
      1. влад66 Вчера, 14:11
        Вы правы, бойкотировать выборы не стоит, иначе "путятинцы" с удовольствием проголосуют за Вас.

        Это точно бойкотировать не надо,при выборах в госдуму 60% проигнорировали и чего сколько там у ведра мест в Думе более 300 и чего теперь возмущаться,сами виноваты.сидите грейте зад дальше.
        влад66
        1. Николай Грек Вчера, 17:41
          Цитата: влад66
          Вы правы, бойкотировать выборы не стоит, иначе "путятинцы" с удовольствием проголосуют за Вас.

          Это точно бойкотировать не надо,при выборах в госдуму 60% проигнорировали и чего сколько там у ведра мест в Думе более 300 и чего теперь возмущаться,сами виноваты.сидите грейте зад дальше.

          лучше в пример привести выборы в муниципалитеты в Москве...при их игнорировании людьми, стока отребья туда пролезло...мама не горюй!!!! belay belay wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. kepmor Вчера, 14:12
        за кого проголосуют им пофиг...главное % явки...а посчитать-то они сумеют...процедура отработана годами...
        kepmor
        1. Лексус Вчера, 14:17
          И % явки - не проблема. "Дорисуют" - "покатают на карусели" военных, росгвардейцев и заключённых.
          Лексус
        2. rocket757 Вчера, 14:35
          Проголосовал бы за кандидата "против всех"! Но на этот раз "против всех", слишком стрёмная кандидатура!
          rocket757
          1. Донской Вчера, 19:29
            Цитата: rocket757
            Проголосовал бы за кандидата "против всех"! Но на этот раз "против всех", слишком стрёмная кандидатура!

            Это даа, такая лошадь не нужна никому laughing Только народ уже дошел до такого, что и она наберет приличное количество голосов request
            Донской
            1. rocket757 Вчера, 19:57
              Какая то аудитория, у дома который то ли за стеклом или через форточку, всё же есть ... да и подписчиков эха, дождя, медузы в цифру под лям наскрести можно!
              Опять же нашёлся любитель и захомутал лошадку!
              Если ревльно, то много людей не верят власти и ваще никому! Заслуженно кстати!Так что кандидат против всех свою цифирку наскребёт! Недалеко от погрешности, но и в нолики не записать!
              rocket757
    4. BAI Вчера, 14:18
      1. Кто за кого проголосует - никого не интересует, результат был известен 6 лет назад. В паре Трамп - Клинтон никто ничего не знал до последней секунды.
      2. Посещаемость нужна не для того, чтобы кто-то использовал неиспользованные "голоса", а для легитимности выборов: 60% от 100 % явившихся на выборы - 60% населения, а 100% от 20%, явившихся на выборы - 20% населения (имеющих право голоса).
      BAI
      1. rocket757 Вчера, 15:27
        Выборы по любому будут лигитимны!
        Привычка оглядываться за бугор ... очень плохая привычка, надо пред своим народом ответ держать!
        rocket757
    5. aleks26 Вчера, 18:46
      Цитата: Салют
      буду голосовать за кого угодно только не за нынешнею власть

      Давай! За сабчачку! laughing
      aleks26
  2. 210окв Вчера, 13:50
    На выборы безусловно надо идти и сделать свой выбор.Что бы он не стал чужим..
    210окв
    1. x.andvlad Вчера, 13:55
      Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».
      И с тем и с другим согласен. Но в то же время считаю, что все эти опросы и социсследования - "от лукавого".
      x.andvlad
      1. Комментарий был удален.
    2. dm_Россия Вчера, 14:00
      По любому идти надо. Лучше чтоб пришло процентов 95%. Пусть матрасы а><ренеют от явки. А достойных кандидатов акромя действующему не наблюдаю.
      dm_Россия
  3. Лелёк Вчера, 13:52
    (... Ксения Собчак...)

    С таким "президентом" и врагов для страны не нужно. negative
    Лелёк
    1. Соломон Кейн Вчера, 13:59
      Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

      Смотрите на всех экранах страны ремейк:
      Соломон Кейн
      1. 210окв Вчера, 14:08
        Константин hi Остается добавить что эта "девушка"-еще та коняшка...
        Цитата: Соломон Кейн
        Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

        Смотрите на всех экранах страны ремейк:
        210окв
  4. Сержант71 Вчера, 13:53
    Примерно половина и придёт. Многие, чтобы не утверждали "опросы" и говорящие головы на ТВ не пойдут принципиально. Для них нет приемлемого кандидата, а графу "против всех" хитропопый Владимир Ильич Путин, убрал wassat Как убрали порог явки, обезопасив себя со всех сторон.
    Сержант71
    1. digitalcn75 Вчера, 13:59
      Даешь выборы! выборы, выборы, кандидаты хорошие люди!
      digitalcn75
    2. 3vs Вчера, 14:10
      Да Вы, товарищ, потенциальный подписант моей петиции! laughing

      https://www.change.org/p/общероссийский-референду
      м-по-изменению-конституции-российской-федерации
      3vs
  5. Egorovich Вчера, 13:55
    good Безоговорочно за Путина!!! Остальные мыльные пузыри.
    Egorovich
    1. yehat Вчера, 14:01
      скажите, что реально полезного Путин сделал для народа РФ за последний срок, кроме формального исполнения обязанностей? Про сирию я могу сказать, про крымчан тоже, про гастарбайтеров. А что касается нас?
      yehat
      1. Лесс Вчера, 14:14
        По медполису теперь можно получить помощь в любой больнице, а не только в том районе где прописан. Раньше даже в рамках одного региона со своим медполисом в соседнем районе не принимали, а сейчас - легко. По пешеходному переходу можно идти спокойным шагом, а не перебежками, особенно эту разницу чувствуешь, когда с маленьким ребёнком дорогу переходишь. Введение каско и осаго тоже сделало жизнь спокойнее. В общественных местах курить стали намного меньше, опять же когда с ребёнком ждёшь автобус разница реально заметна. Это касается нас. Касается ли это вас, я не знаю. Только к хорошему быстро привыкаешь... и забываешь об этом за текущими проблемами...
        Лесс
        1. yehat Вчера, 14:16
          у меня другая проблема - я НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ полис )))
          поликлиника в доме где я прописан - не могу взять больничный, не могу получить полис, не могу просто зарегистрироваться на прием
          Курить меньше не стали - не правда.
          yehat
          1. влад66 Вчера, 14:21
            Цитата: yehat
            у меня другая проблема - я НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ полис ))

            Простите вы не гражданин России? belay
            влад66
            1. yehat Вчера, 14:27
              паспорт не помогает, есть высшие правила, которые я не могу преодолеть уже 4 года )))
              последнее - предъявить предыдущий полис, которого у меня тоже нет.
              yehat
              1. SlavaS Вчера, 14:47
                Получал полис месяцев 6 назад, понадобился только паспорт
                SlavaS
              2. Николай Грек Вчера, 18:06
                Цитата: yehat
                паспорт не помогает, есть высшие правила, которые я не могу преодолеть уже 4 года )))
                последнее - предъявить предыдущий полис, которого у меня тоже нет.

                what what лапшу на уши тут людям не вешайте!!! fool fool laughing laughing laughing я по полису, полученному в одном городе, без проблем ходил в поликлинику в другом городе...в другом регионе...за 2500 тыщи км от места получения!! tongue tongue они таки попытались меня заставить поменять полис, но были посланы в эротическое путешествие...естественно в культурной форме!!! laughing laughing laughing
                Николай Грек
        2. Heterosigma Вчера, 14:44
          про полис кстати....пришёл я по полису в больницу и послали меня делать платное сканирование сосудов головного мозга и мрт и вышло мне этА БЕСПЛАТНАЯ помощь в 6 т.р.А так то в принципе помощь бесплатная.
          Heterosigma
          1. SlavaS Вчера, 16:25
            ну что же вы поторопились мне вот предложили пару тройку месяцев в очереди подождать для бесплатного МРТ. :-)
            SlavaS
        3. Диванный Хенераль Вчера, 15:21
          Лесс
          Лжешь! Вот реально лжешь!
          К сожалению сам не так давно столкнулся с такой проблемой. Так вот: попасть в больницу имея полис скажем соседней области МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ. а ВЫБРАТЬ, К ПРИМЕРУ, ТУТ Я БУДУ, ТУТ НЕ БУДУ - ФИГВАМ.
          Диванный Хенераль
          1. Лесс Вчера, 15:35
            Да вы что? Письменный отказ спросить не пробовали? Такая просьба, как по волшебству снимает многие проблемы, по себе знаю.
            Лесс
            1. Диванный Хенераль Вчера, 15:44
              И письменный отказ есть. С полным обоснованием. Обращались с ним в нашу страховую, которая выдала полис ОМС - они подтвердили ЗАКОННОСТЬ отказа. Так что не надо петь военных песен - все на лицо, как говорится. И это было не где-то в тьмутаракании - не взяли в больницу в Московской области имея на руках Московский полис ОМС.
              Диванный Хенераль
              1. Лесс Вчера, 16:27
                У нас в "тьмутаракани" значит по другому. С перегибами на местах в России вообще с давних пор борьба идёт. А на каком основании вам было отказано, если не секрет? Просто ради интереса?
                Лесс
                1. Диванный Хенераль Вчера, 16:36
                  Московская страховая не оплачивает лечение областным больницам. Поскольку договора на оплату у них только по Москве. Страховая РОСНО, если что. Бюджеты не те.
                  Диванный Хенераль
                  1. Лесс Вчера, 17:49
                    Ну вообще-то на таком основании вам могли отказать только в частной клинике. С 11-го года полис действует на всей территории страны. По крайней мере я в пределах своего региона, и один раз в соседнем регионе в больницу обращался без особенных проблем. В стоматологии пытались "бортануть", но в итоге всё уладилось. Так что если у вас что-то пошло не так, то это ещё не повод бросаться подобными обвинениями:
                    Цитата: Диванный Хенераль
                    Лжешь! Вот реально лжешь!
                    Лесс
                    1. Диванный Хенераль Вчера, 17:59
                      Лесс.
                      Вы чудак, право слово. Мне было бы проще, гораздо проще "решить" вопрос на в столице, а на периферии. Да, если вы упали на улице и лежите со сломанной ногой (не приведи Господи) - вам помощь по полису окажут. Окажут даже и без полиса. А если вы ХОТИТЕ выбрать врача и кли нику - вот тут уже фигушки! Вот о чем речь то идет.
                      Кстати, нас в область не взяли даже в платное отделение. А если у вас еще и возраст за 65 - то и подавно.
                      Хотите почитать о московской медицине? Наберите в гугле в поисковике "Москва отзывы о больнице № ***" и смотрите, что пишут люди. Это не купленные навальными тролли - это живые люди со своей болью...
                      Думаете, если они начнут судиться - они добьются справедливости? Или им вернут их родных?
                      P.S. И еще. Не надо путать экстренную, неотложную помощь и лечение.
                      Диванный Хенераль
                      1. Лесс Вчера, 18:05
                        Про возраст соглашусь. Из переломов был только сломан нос) В Москве был только несколько раз и всё проездом, больше суток не задерживался, так что обсуждать могу только то что вижу со своей "колокольни".
                        Лесс
                      2. Светлана Вчера, 20:51
                        Цитата: Диванный Хенераль
                        P.S. И еще. Не надо путать экстренную, неотложную помощь и лечение.

                        Да путать-то особо не приходится. Иной раз, пока денег не дашь врачу скорой, он и умирающего спасать не станет. Не все такие, конечно, остались еще врачи с совестью, но мало, их сокращают больше почему-то.
                        Светлана
            2. Комментарий был удален.
        4. SlavaS Вчера, 16:22
          http://chelyabinsk.74.ru/text/health/397896357060
          608.html не поленитесь пройдите по ссылке, посмотрите в каких больницах, обслуживают по полису, при этом НЕ бесплатно, т.к. отчисления в ФОМС никто не отменял
          SlavaS
        5. Икар Вчера, 22:54
          Лесс
          По медполису теперь можно получить помощь в любой больнице, а не только в том районе где прописан. Раньше даже в рамках одного региона со своим медполисом в соседнем районе не принимали, а сейчас - легко. По пешеходному переходу можно идти спокойным шагом, а не перебежками, особенно эту разницу чувствуешь, когда с маленьким ребёнком дорогу переходишь. Введение каско и осаго тоже сделало жизнь спокойнее. В общественных местах курить стали намного меньше, опять же когда с ребёнком ждёшь автобус разница реально заметна. Это касается нас. Касается ли это вас, я не знаю. Только к хорошему быстро привыкаешь... и забываешь об этом за текущими проблемами...

          По медполису. Теперь (после сокращения штата врачей в муниципальных учреждениях), чтобы попасть к врачу-специалисту (невропатолог, акушер, и т.п.) необходимо записываться заблаговременно за 10-14 дней! Это бесплатная медицина? Ждать будете или все же когда прижмет - за плату и без очереди?
          По поводу пешеходного перехода. Во-первых, в кодекс об административных правонарушениях вносит изменения не президент, а дума. Президент может только заблокировать закон. Во-вторых, постепенно культура водителей все же повышается.
          Про ограничение курения смотри пункт про пешеходные переходы. Это отношение к президенту ни какого не имеет.
          КАСКО - это дело добровольное и к к достижениям современности не относится.
          ОСАГО - сплошная несправедливость. Пример: у меня два авто (живу за городом и наличие резервного авто жизненная необходимость). По ОСАГО страхуется ОТВЕТСТВЕННОСТЬ водителя за причинение вреда другим участникам ДД. С какого же перепугу я должен страховать свою ответственность дважды, при управлении разными автомобилями? Про ОСАГО я мог бы продолжить, но это не имеет отношения к теме.
          Икар
          1. Николай Грек Вчера, 23:52
            Цитата: Икар
            и наличие резервного авто жизненная необходимость)

            recourse recourse recourse с такой постановкой темы, в принципе, никаких жалоб на жизнь априори не должно быть!!! what what wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
      2. Egorovich Вчера, 14:19
        Подъем с/х, животноводства, птицеводства, ВПК, армии, выход из демографической ямы, машиностроения, самолетостроения, да и самое главное, перестали зад лизать Западу.
        Egorovich
        1. yehat Вчера, 14:24
          Цитата: Egorovich
          Подъем с/х, животноводства, птицеводства, ВПК, армии, выход из демографической ямы, машиностроения, самолетостроения, да и самое главное, перестали зад лизать Западу.

          подъем с.х. - вопрос весьма сомнительный.
          животноводство - уж точно не на подъеме
          прицеводство - да, подвижки есть, но вы уверены, что это Путин?
          в ВПК у нас деньги вливаются, но о подъеме я бы не говорил.
          ему пока просто не дают сдохнуть.
          демографическая яма остается. Или вы считаете, что рождаемость в Чечне, Дагестане,гастеры из Украины и Узбкистана - это отлично для Москвы и Питера, где свое население сокращается?
          машиностроения, самолетостроения - да их тупо нет. очнитесь! делается очень мало.
          перестали лизать? тогда как назвать "бюджетное правило"?
          yehat
          1. kepmor Вчера, 14:46
            Егорыч,вы "правы"...конечно же, "подъём" у нас во всём...
            вот только народец нашим правителям какой-то никчемный попался...всё беднеет и беднеет...
            и с чего бы??????...
            может лодыри????...
            сами то как считаете?????....
            kepmor
            1. Heterosigma Вчера, 15:15
              егорычу просто капает хорошая (может военная) пенсия поэтому ему так радужно.Сразу во всём подьём виден.
              Heterosigma
              1. Shkodnik65 Вчера, 15:35
                А кто сказал что военная пенсия хорошая??? У меня товарищ прослужил 20-ку получает около 12 тыр. Хорошую пенсию получают либо генералы либо госслужащие. Я военный пенсионер, но за Путина голосовать ни пойду ни при каких условиях. Как не голосовал до этого за него, за Медведева и за Ельцина. А Путин выигрышно смотрится только на фоне Ельцина.
                Shkodnik65
                1. aleks26 Вчера, 18:54
                  Цитата: Shkodnik65
                  У меня товарищ прослужил 20-ку получает около 12 тыр.

                  Лжете наверно. У меня товарищ майором вышел на пенсию - 27тыс. получает.
                  aleks26
            2. SlavaS Вчера, 16:30
              Есть и лодыри и пьяницы, но они в меньшинстве, нормальный у нас народ, хоть и немного вороватый!
              SlavaS
          2. SlavaS Вчера, 14:48
            Ещё есть жкх и капремонт
            SlavaS
        2. nemec55 Вчера, 14:43
          Подъем с/х, животноводства, птицеводства, ВПК, армии, выход из демографической ямы, машиностроения, самолетостроения, да и самое главное, перестали зад лизать Западу.

          Я живу в деревне подьем с\х это липа Животноводство вы правы повысилось за счет того что люди в деревнях при советской власти держали одну две коровы а при тяжелых болезнях ни одной то теперь хочешь не хочешь а что бы выжить держут по 5 хоть сдохни но в сарай иди
          Про молоко и коров это не я сказал это официально так как сдача молока идет в основном от частников и так же мясо и это не заслуга нынешней власти это зад жизни людей и лицо нынешней власти
          Демографическая яма , ну господи как можно выйти из ямы ( в том году сам слышал от Путина по телевизору ) а в этом году тот же Путин по тел говорит что у нас катастрофа демографическая и принимают программу по которой будут выплачивать деньги новорожденным по моему до 3х лет
          ну короче Вы меня поняли
          nemec55
        3. Heterosigma Вчера, 14:48
          машиностроение? сколько уже миллиардов в эту дыру влили и всё без толку.Отечественный автомобиль повод для горя и поныне.Достаточно в него сесть чтобы слёзы сами покатились из глаз.А гордиться тем что сборка иномарок у нас открывается сомнительно.
          Heterosigma
          1. yehat Вчера, 14:54
            даже сборка - это хорошо
            плохо, когда кроме сборки ничего нет.
            yehat
            1. Heterosigma Вчера, 14:56
              ну тут просто про гордость за автомобилестроение выразили.Я предположил что гордиться ....именно гордиться можно только чем то своим. А у нас не умеют делать машины.Не умеют.
              Heterosigma
              1. yehat Вчера, 15:09
                вопрос не в умении
                после войны СССР вполне успешно продавал москвичи, волги и победы
                проблема в том что мы делаем уныло для бедных
                а кто такое купит?
                yehat
            2. SlavaS Вчера, 16:32
              Да эта сборка уже 10 лет
              SlavaS
        4. Диванный Хенераль Вчера, 15:24
          выход из демографической ямы, машиностроения, самолетостроения, да и самое главное, перестали зад лизать Западу

          Каждый пункт распишите.
          Рождаемость за 17 год ниже чем за 16 - но это частности.
          Машиностроение - в полной ж...
          самолетостроение - выпуск 3 самолетов в год - это РОСТ! почти на 300% - круть!
          И про перестали лизать - напишите... особо про высылку рабочих из Северной Кореи в угоду сша
          Диванный Хенераль
          1. Дрюня2 Вчера, 20:46
            Цитата: Диванный Хенераль
            И про перестали лизать - напишите... особо про высылку рабочих из Северной Кореи в угоду сша

            сколько выслали - цифры ?
            заявлять на публику и высылать разные вещи .
            цифры ????
            Дрюня2
            1. Диванный Хенераль Вчера, 21:35
              Дрюня2
              Читай тут: https://regnum.ru/news/polit/2377316.html
              И бредовые вопросы от вашего незнания больше не задавайте.
              Диванный Хенераль
        5. Светлана Вчера, 20:53
          Цитата: Egorovich
          Подъем с/х, животноводства, птицеводства, ВПК, армии, выход из демографической ямы, машиностроения, самолетостроения, да и самое главное, перестали зад лизать Западу.

          Это Вы о какой стране сейчас написали?!
          Светлана
      3. Дрюня2 Вчера, 20:42
        Цитата: yehat
        что реально полезного Путин сделал для народа РФ за последний срок

        а олигархи , друзья олигархов , шестёрки олигархов
        судьи , друзья , шестёрки
        прокуроры , друзья , шестёрки
        чиновники , друзья , шестёрки
        =====
        кто то попал к кормушке , а кто то в пролёте tongue
        предлагаете отнять и поделить ?
        Дрюня2
  6. Иван Тарава Вчера, 13:56
    Имеет ли смысл рассматривать Грудинина как кандидата в президенты?
    Иван Тарава
    1. шурави Вчера, 14:01
      Цитата: Иван Тарава
      Имеет ли смысл рассматривать Грудинина как кандидата в президенты?


      Нет. Но голосовать за него можно. Хотя бы для того чтобы у нынешней власти было меньше говорильни, больше дел.
      Прошлые выборы игнорировал. На нынешние пойду.
      шурави
      1. aleks26 Вчера, 18:56
        А вдруг пройдет?
        aleks26
    2. Светлана Вчера, 14:13
      Цитата: Иван Тарава
      Имеет ли смысл рассматривать Грудинина как кандидата в президенты?

      Имеет смысл изучить программу, с которой он идет, и от каких сил, какие люди его поддерживают.
      Светлана
      1. Николай Грек Вчера, 18:18
        Цитата: Светлана
        Имеет смысл изучить программу, с которой он идет, и от каких сил, какие люди его поддерживают.

        при изучении этого всего здравомыслящий человек пойме, что там полная лажа...ну и лажанулся Грудинин капитально со всеми своими финансовыми "махинациями"!!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
        1. Светлана Вчера, 20:12
          Цитата: Николай Грек
          при изучении этого всего здравомыслящий человек пойме, что там полная лажа...ну и лажанулся Грудинин капитально со всеми своими финансовыми "махинациями"!!!

          По-Вашему, здравомыслящий человек - это тот, кто верит лживым продажным СМИ, подконтрольным действующей власти? На Грудинина идет организованная атака, но она как раз рассчитана на очень сильно нездравомыслящих людей, потому что при анализе всех наездов на него, становится ясно, что всё грубо сфабриковано либо вообще заявлено от фонаря, т.е. без каких-либо доказывающих факторов. А атака идет очень яростная, власть его крепко испугалась!
          Светлана
          1. Николай Грек Вчера, 20:40
            Цитата: Светлана
            Цитата: Николай Грек
            при изучении этого всего здравомыслящий человек пойме, что там полная лажа...ну и лажанулся Грудинин капитально со всеми своими финансовыми "махинациями"!!!

            По-Вашему, здравомыслящий человек - это тот, кто верит лживым продажным СМИ!

            это тот, кто глянет на программу Грудинина и ужаснется!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Цитата: Светлана
            На Грудинина идет организованная атака,

            уж извольте...Грудинин сам себя загоняет...нет зарубежных счетов...есть счета, но их уже нет...уже нет, но не закрыли до конца и прочее бла-бла-бла....нет жилья зарубежного...есть, но оно сыночка..сыночек - богатенький буратино!!! lol lol lol
            Цитата: Светлана
            власть его крепко испугалась!

            советую вам не выдавать свои фантазии за реальность...тогда не придется столкнуться с жесткой реальностью!!! wink yes laughing laughing laughing
            Николай Грек
          2. Дрюня2 Вчера, 20:49
            расскажите хоть вы , что он конкретного сделал -
            про колхоз не надо lol
            Дрюня2
            1. Светлана Вчера, 22:58
              Цитата: Дрюня2
              расскажите хоть вы , что он конкретного сделал -
              про колхоз не надо lol

              Да сделал много хорошего, при желании сами найдете в сети. Это Вы расскажите, за что Путина выбирать собираетесь - что он сделал к 2000 году, когда его ЕБН привел на должность президента, что за 18 лет на должности - какие достижения, где они и в чем? Только про вставание с колен не надо. Уже не смешно.
              Светлана
              1. Николай Грек Вчера, 23:47
                Цитата: Светлана
                когда его ЕБН привел на должность президента

                what what откуда у вас уверенность, что его борька привел??? wassat wassat laughing laughing
                Николай Грек
            2. Николай Грек Вчера, 23:46
              Цитата: Дрюня2
              что он конкретного сделал -

              что сделал, что сделал...счета закрыть не может нормально, какие уж тут достижения!!! request wassat lol lol lol
              Николай Грек
  7. SecretParadox Вчера, 13:56
    Собственно явное подтверждение тому, что если бы у Путина был достойный конкурент, он бы ни за что не выиграл выборы. Огромное число людей голосуют за него только потому, что власть не допускает появления достойных конкурентов.
    SecretParadox
    1. nemec55 Вчера, 14:15
      Собственно явное подтверждение тому, что если бы у Путина был достойный конкурент, он бы ни за что не выиграл выборы. Огромное число людей голосуют за него только потому, что власть не допускает появления достойных конкурентов.

      с языка сняли и как всегда военные особенно пенсионеры и гос. служащие за ВВП молодеж вообще не понимают что это такое и кто это А люди возроста от 30-45 в большенстве не ходят так как одни считают что без них все решено другие на работе третьи идут голосовать по старинке лиж бы не было войны ( за ВВП )
      В том году наблюдал картину когда трое молодых ( одна девушка ) людей лет по 20ть увидев Путина на экране телевизора начали рассуждать кто президент на данный момент Путин или Медведев.
      nemec55
    2. yehat Вчера, 14:42
      дело не в том, допускает или нет появление.
      для кандидата не обязательно быть достойным - достаточно быть адекватным и представлять достойную силу (партию или коалицию). Простой человек с хорошей командой гораздо лучше, чем выдающийся без команды (у нас сейчас как раз 2-й вариант).
      проблема в том, что рост такой силы невозможен и дело не в Путине - проблема в кучке олигархов и монополистов, которые с помощью лоббистов (ЛДПР, КПРФ, ЕДРО), кормящихся за счет бюджета и менее приличных методов, не дают никому кроме себя существовать.
      yehat
  8. Heterosigma Вчера, 13:57
    Только не за Путина. Надоело уже терпеть обнищание страны.Основная масса знакомых разных возрастов,бойкотирует выборы.Опросы липовые.
    Heterosigma
    1. dison Вчера, 15:18
      Только не за Путина. Надоело уже терпеть обнищание страны.Основная масса знакомых разных возрастов,бойкотирует выборы.Опросы липовые.


      Т.е вы считаете, что не будет Путина будет все в шоколаде? Так шоколадный король уже Украиной занят. smile
      dison
    2. Николай Грек Вчера, 18:20
      Цитата: Heterosigma
      Основная масса знакомых

      а основная масса знакомых собчак, основываясь на своих замерах среди своих же, искренне считает, что большинство россиян за собчак!!! wink request laughing laughing laughing
      Николай Грек
  9. yehat Вчера, 13:59
    я не намерен бойкотировать выборы, но за кого голосовать?
    не вижу ни одного кандидата, который бы отражал мои интересы.
    партия которая отражает и шла на выборы, не была допущена в думу из-за придирок к подписям
    и че теперь? за кого голосовать? за гаранта того, что лучше уже не будет?
    yehat
    1. nemec55 Вчера, 14:21
      я не намерен бойкотировать выборы, но за кого голосовать?
      не вижу ни одного кандидата, который бы отражал мои интересы.
      партия которая отражает и шла на выборы, не была допущена в думу из-за придирок к подписям
      и че теперь? за кого голосовать? за гаранта того, что лучше уже не будет?

      В таком случае я бы голосовал за Грудинина , стать президентом не дадут ему но при второй позиции по голосованию есть шанс нам увидеть его в кресле премьера ( это один плюс и даже два так как сразу к власти допускать то же опасно ) а вот на месте премьера было бы хорошо посмотрим на что он способен и власть будет чувствовать что есть еще и мнение народа которому что то не нравится good
      nemec55
      1. yehat Вчера, 14:26
        грудинин не имеет квалификации для премьера или президента.
        Это свадебный генерал, которого дальше губернаторского кресла пускать просто нельзя.
        yehat
        1. nemec55 Вчера, 15:06
          грудинин не имеет квалификации для премьера или президента.
          Это свадебный генерал, которого дальше губернаторского кресла пускать просто нельзя.

          У кого была ?????
          Вот так и будем жить хреново если пол страны думает что во всем виноваты пришельцы немцы поляки американцы а евреи ваще в двойне
          Виноваты мы с вами так как одни не ходят на выборы другие ноят что все за них решили третьи гадят где попало четвертые зарывают на все глаза а тем временем СЛУГИ народа скупают на лазурном берегу жилье и гоняют каждый месяц домой
          nemec55
          1. yehat Вчера, 15:12
            повторюсь, кандидат может быть пустышкой, если за ней что-то есть.
            И Грудинин - пустышка, но и за ним тоже пустышка. Почитайте его программу -
            одни лозунги, никаких планов. Поэтому я против него.
            yehat
            1. nemec55 Вчера, 15:24
              повторюсь, кандидат может быть пустышкой, если за ней что-то есть.
              И Грудинин - пустышка, но и за ним тоже пустышка. Почитайте его программу -
              одни лозунги, никаких планов. Поэтому я против него.

              Нет, пустышка это собачка овальный и жирик а у Грудинина есть то на что можно посмотреть ( колхоз ) тупо поехать и посмотреть и поговорить с людьми кто что скажет про него ну понимаете если бы был недоволен народ в колхозе Грудинина все бы эти люди сейчас маячили у Соловьева на передаче
              nemec55
              1. yehat Вчера, 15:28
                колхоз - это прекрасно. но управлять страной совсем другое.
                кстати, у Навального программа более реальная, чем у Грудинина.
                И у собчак внезапно тоже )))
                yehat
                1. nemec55 Вчера, 15:53
                  колхоз - это прекрасно. но управлять страной совсем другое

                  Нече потомственный сапожник семинарист справился ( да еще как ) найдется и в наше время достойный колхозник
                  nemec55
                  1. yehat Вчера, 16:07
                    этот с позволения сказать "сын сапожника" 10 лет в правительстве работал в непростое время, прежде чем встать у руля и еще партийной деятельностью занимался несколько лет. И он был не один - работал в команде не самых последних умников. По сути, 15+ лет политической карьеры. А грудинин? не смешите мои тапочки!
                    yehat
                    1. nemec55 Вчера, 16:39
                      Как я понял вы кроме как ВВП никого не видите на горизонте
                      Что через 6 лет делать будем ? Медведев ? Думаю потом будет хуже
                      nemec55
                      1. yehat Вчера, 18:17
                        вы меня вообще читаете?
                        мне и ВВП, и Грудинин, и Навальный, и Собчак, и Явлинский - все неприятны. ,Остается было из нескольких зол зла. шикарный выбор.
                        yehat
                2. aleks26 Вчера, 19:01
                  Цитата: yehat
                  И у собчак внезапно тоже )))

                  Ну так госдеп не спит.
                  aleks26
        2. kepmor Вчера, 15:13
          ...так и не боги горшки обжигают...
          kepmor
        3. Домкрат Вчера, 18:35
          Чем Грудинин хуже Лукашенко?
          Домкрат
          1. aleks26 Вчера, 19:03
            А чем хорош Лукашенко?
            aleks26
            1. Домкрат Вчера, 20:36
              На Ваше: " ...А чем хорош Лукашенко?..." Если сравнивать с путиным - то Лукашенко лучше ВСЕМ!
              Домкрат
            2. Светлана Вчера, 21:08
              Цитата: aleks26
              А чем хорош Лукашенко?

              У него в стране порядок, не сравнимый с нашим беспределом. Вы не были в Беларуси? Съездите и посмотрите. Бедно живут? Да, но достойно! Нищих нет и бомжей, а у нас на каждом углу. Черных нет, все белые, криминала нет. И все работают, работы хватает всем. И очень важно, наверно, главное, то, что кроме работающего производства и сельского хозяйства, там сохранена советская система образования. За одно это Батьке низкий поклон до земли!
              Светлана
              1. Николай Грек Вчера, 23:53
                Цитата: Светлана
                Бедно живут?

                а чё будет, еси халява из России резко кончится??? feel feel laughing laughing laughing
                Николай Грек
                1. Светлана Сегодня, 00:01
                  Цитата: Николай Грек
                  Цитата: Светлана
                  Бедно живут?

                  а чё будет, еси халява из России резко кончится??? feel feel laughing laughing laughing

                  Будут работать, как работали. А что будет, когда советская халява в нашей стране закончится? И природные ресурсы?
                  Светлана
      2. Декларант Вчера, 19:26
        Замечаю, что иногда мысли у совершенно разных людей сходятся при обсуждении определённого вопроса слово в слово. Полностью с вами согласен. Особенно по премьеру.
        Декларант
  10. BAI Вчера, 14:05
    Как там было, когда Путин шел на первый срок?
    "Голосовать за ставленника Ельцина ни за что не буду, буду голосовать только за Путина!"
    Ничего не изменилось.
    BAI
  11. Azazelo Вчера, 14:06
    Прошлись опять по всяким рынкам и алкопомойкам - провели опрос называется. Хоть одну нормально вменяемую физиономию показали проводя эти опросы. Показывают только того кого "надо", и спрашивают только тех кого надо. А потом понимаешь результаты предоставляют. Жить им понимаешь плохо поменять знаете ли всё надо. Забыли уже видно как оно плохо то бывает и безмозглые соседи не пример видно.
    Azazelo
  12. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. kepmor Вчера, 16:03
        несколько миллионов сограждан обозвать "глупым либеральным г...ом"?????
        ....подло...мерзко...
        kepmor
        1. aleks26 Вчера, 19:05
          Цитата: kepmor
          обозвать "глупым либеральным г...ом"?????

          ГовHo, оно и в африке ГовHo. Чего уж обижатся на правду
          aleks26
  13. Бомба Вчера, 14:14
    Можно тут % подсчитать. Я например на выборы не пойду и клоунада, которая сейчас происходит, еще больше подтверждает такое решение. Просто цирк с циркачами!!!
    Бомба
    1. влад66 Вчера, 14:24
      Цитата: Бомба
      Я например на выборы не пойду и клоунада, которая сейчас происходит, еще больше подтверждает такое решение. Просто цирк с циркачами

      Вот когда просто не выберут того кандидата,которому вы симпатизируете,будьте так добры после 18 марта не разглаголствовать на ВО про цирки с конями,вините свою задницу которой было лень оторваться от дивана. hi
      влад66
      1. Бомба Вчера, 15:41
        Уважаемый только последний ЛОХ называет это "представление" выборами. Даже школоте уже понятно - кандидат в лице ВВП будущий президент. Нет никакого смысла тратить время на это мероприятие.
        Бомба
        1. nemec55 Вчера, 18:11
          Уважаемый только последний ЛОХ называет это "представление" выборами. Даже школоте уже понятно - кандидат в лице ВВП будущий президент. Нет никакого смысла тратить время на это мероприятие.

          Не стоит хамить людям
          nemec55
    2. Heterosigma Вчера, 15:09
      те кто не пошёл на выборы чисто официально признаются клоунами.Они даже не попытались ничего изменить.
      Heterosigma
      1. Бомба Вчера, 16:16
        Путин президент которому нет конкурентов среди всего петушатника в виде кандидатов. Со стороны смотрю на выборы и понимаю, что это протухший курятник в котором ничего не изменишь.
        Бомба
  14. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 14:16
    ФОМ как всегда; почитать бы формулировку вопросов :)
    Евгений Гончаров (smoogg)
  15. Satum Вчера, 14:24
    Людей Украина ни чему ни учит
    Satum
  16. Архивариус Вася Вчера, 14:32
    Бойкотировать надо Олимпиаду, а не выборы...
    Архивариус Вася
  17. кедр Вчера, 14:40
    Выбор на выборах у народа будет не большой.
    Воевать за свободу России под руководством Главнокомандующего ВС РФ Путина с общим для русского народа врагом США и НАТО. Или без Путина воевать друг с другом в гражданской войне, которую Запад устроит без особых проблем. Т.е. самоликвидация, что врагу и надо. Смотрим на пример Вукрайны и крепко думаем.
    Знающие люди говорят, что сегодня на Россию и её народ идёт нашествие, куда более страшное, чем гитлеровское в сорок первом.
    Зрим в корень. Это не очередные выборы президента. Это выбор быть или не быть стране и её народу.
    кедр
    1. Heterosigma Вчера, 14:59
      да 2000 лет уже Россия обьединяеться против внешнего врага позабыв о внутренних проблемах.Вечная война сил добра и зла....не надоело ещё?
      Heterosigma
      1. yehat Вчера, 15:19
        ну так было не всегда. после александра-3, николаю мк2 досталось страна, в которую входили современные польша, прибалтика, финляндия, манчжурия, обе кореи, восточный Китай почти до Пекина и почти со всеми были нормальные отношения. Небольшие терки были разве что с турками.
        yehat
        1. Heterosigma Вчера, 15:22
          это сарказм был.Я о том что внешний враг был всегда и будет всегда по всем законам геополитики.И отвлекать народ агрессивной пропагандой это не панацея от внутренних проблем.Когда последний раз вы слышали выпуск новостей без упоминания США к примеру?
          Heterosigma
          1. yehat Вчера, 15:29
            я устал от тупых новостей и больше их не смотрю
            даже телевизора дома нет.
            yehat
            1. Heterosigma Вчера, 15:56
              я тоже устал и не смотрю дома.Но вынужден смотреть на работе ибо в кабинете где наша смена сидит из 5 человек всегда работает телевизор.И хотя я прячусь за книгу но уши то не закроешь.Там просто ахтунг.
              Heterosigma
    2. Heterosigma Вчера, 15:07
      отлично справилась наша пропаганда по демонизации и внушении лично вам посредством телевизора о том что сейчас (как и всегда) нас окружают враги и те проблемы которые внутри страны это не важно...а важно вот оно....танки в прибалтике и повсюду сша повсюду игил везде капканы......вот так и отвлекают народ. Так и в сша тоже....находят внешнего врага и раскручивают это дело у себя в стране.А народ всё сплачивается и сплачивается только беднее становится и ничего не меняется..Этот внешний враг уже с 1945 года нас окружает и давит и ещё 1000 лет будет окружать и давить а ваши предки будут продолжать голосовать за сплочение против врага и жить в нищете и продолжать не жить а выживать.А им будут продолжать вливать в ухо о том что внешний враг уже близко,нужно сплотиться вокруг лидера.
      Heterosigma
    3. kepmor Вчера, 15:16
      да уж...лавры бабы Ванги вам явно не дают покоя, пророк вы наш...
      kepmor
    4. Стирбьорн Вчера, 15:32
      Цитата: кедр
      Или без Путина воевать друг с другом в гражданской войне, которую Запад устроит без особых проблем.
      Думаете Путин не отдаст власть в любом случае и развяжет гражданскую войну? Иначе просто не пойму, кто с кем воевать будет?!
      Стирбьорн
    5. nemec55 Вчера, 17:08
      Знающие люди говорят, что сегодня на Россию и её народ идёт нашествие, куда более страшное, чем гитлеровское в сорок первом.

      laughing Пришли уже , олигарх на олигархе в домах по миллиардам ныкают хоромы за бугром бабло то же дети все по заграницам учатся ( в падлу в наших вузах ) а мы то бл@ дороги обсуждаем то армагедона ждем столетиями
      Миллион раз уже писал
      Что бы победить всех врагов нужно что бы у нас в самой захолустной деревне Задырыщенке люди жили не хуже чем в фермеры в бавариях А когда у нас русские за границу уезжает больше чем литовцев в литву , поляков в польшу , немцев в германию то это абзац господа
      nemec55
      1. yehat Вчера, 18:21
        невозможно везде жить хорошо. Никогда в Оймяконе не будет так приятно, как на Мальдивах.
        Но хоть что-то хорошее должно быть. А у нас в стране есть сотни населенных пунктов, которые
        лишены практически всего, что делает жизнь приятной.
        yehat
  18. genpolitproekt Вчера, 14:50
    Буду бойкотировать, потому что грудинин подства путина через дядю зю и опять еврей. А "рай" колхозный, показушный выполнен деньгами абрамовичей-при действующих налогах невозможно создать достаточную прибыль...
    genpolitproekt
  19. Венд Вчера, 14:55
    Цитата: Лексус
    А вы сравните что было в 90-х и что стало теперь.

    Тоже мне привычка - сравнивать плохое с отвратительным! Вы предлагаете радоваться тому, что в мире есть несколько стран, которые живут хуже?

    Это очень хорошая привычка, она позволяет увидеть прогресс в стране. И причем тут другие страны? Мне нет дела до других стран. Мы говорим о России.
    Венд
    1. Tiras Вчера, 15:23
      Цитата: Венд
      Это очень хорошая привычка, она позволяет увидеть прогресс в стране. И причем тут другие страны? Мне нет дела до других стран. Мы говорим о России.


      Прогресс в стране можно и нужно сравнивать не только внутри страны, но и с другими странами - так это будет правильно и логично.

      Взять, например, 90-ые. Тогда жилось невесело. Но прошло уже 18 лет власти Путина. 18(!!!) лет. Уже выросло новое поколение детей при Путине, которое будет голосовать.
      За эти годы, при наличии наработок СССР, высоких интеллектуальных ресурсов, высоких цен на нефть достаточно продолжительное время и других доходов, нынешнее состоянии России, я полагаю, застряло где-то в 2006-2008 годах.

      За столько лет при таком количестве ресурсов и так ужасно ими распорядиться надо уметь.

      Даже резервный фонд профукали.

      Поэтому посмотрите и на другие развитые страны и вы увидите в них прогресс намного больший, намного лучший так как там нет такой громадной коррупции и такого плохого руководства.

      Хватит пугать 90-ыми годами. Прошло уже много лет и за эти годы можно было сделать гораздо гораздо больше, чем было сделано.
      Tiras
      1. Венд Вчера, 15:41
        Цитата: Tiras
        Цитата: Венд
        Это очень хорошая привычка, она позволяет увидеть прогресс в стране. И причем тут другие страны? Мне нет дела до других стран. Мы говорим о России.


        Прогресс в стране можно и нужно сравнивать не только внутри страны, но и с другими странами - так это будет правильно и логично.

        Взять, например, 90-ые. Тогда жилось невесело. Но прошло уже 18 лет власти Путина. 18(!!!) лет. Уже выросло новое поколение детей при Путине, которое будет голосовать.
        За эти годы, при наличии наработок СССР, высоких интеллектуальных ресурсов, высоких цен на нефть достаточно продолжительное время и других доходов, нынешнее состоянии России, я полагаю, застряло где-то в 2006-2008 годах.

        За столько лет при таком количестве ресурсов и так ужасно ими распорядиться надо уметь.

        Даже резервный фонд профукали.

        Поэтому посмотрите и на другие развитые страны и вы увидите в них прогресс намного больший, намного лучший так как там нет такой громадной коррупции и такого плохого руководства.

        Хватит пугать 90-ыми годами. Прошло уже много лет и за эти годы можно было сделать гораздо гораздо больше, чем было сделано.

        Посмотрите на другие страны, хотя бы сравните ВВП прирост и расход. Полюбопытствуйте о медицине хотя бы в США.
        Венд
    2. yehat Вчера, 15:31
      прогресс в стране был с 2000 - по 2008 - это факт
      а вот с 2008 по 2017 я вижу медленный регресс.
      yehat
      1. Венд Вчера, 15:47
        Цитата: yehat
        прогресс в стране был с 2000 - по 2008 - это факт
        а вот с 2008 по 2017 я вижу медленный регресс.

        Регресс говорите. А вот посмотрите на примере материнского капитала. 2007 год 250 000, а 2014 440 000. Или ипотека в процентах снизилась с минимум 13,7 до 10. Строительство Крымского моста и космодрома Восточный тоже регресс?
        Венд
        1. Heterosigma Вчера, 16:03
          открывая холодильник или прийдя в поликлинику бабушка первым делом думает о космодроме Восточный и Крымском мосте.
          Heterosigma
          1. Венд Вчера, 16:11
            Цитата: Heterosigma
            открывая холодильник или прийдя в поликлинику бабушка первым делом думает о космодроме Восточный и Крымском мосте.

            А вы страдалец за бабуль? Вы бы поговорили с людьми старшего поколения, а не прикрывались их именем.
            Венд
            1. Heterosigma Вчера, 16:35
              Люди старшего поколения не идут на выборы.Все 100 процентов кого я знаю.
              Heterosigma
              1. Венд Вчера, 16:45
                Цитата: Heterosigma
                Люди старшего поколения не идут на выборы.Все 100 процентов кого я знаю.

                Ну говорит само за себя laughing И многих вы знаете? Троля распознать очень легко, он оперирует массами. и со 100% уверенностью перенося свои выкрики на всю страну. laughing
                Венд
                1. Николай Грек Вчера, 18:27
                  Цитата: Венд
                  Троля распознать очень легко,

                  судя по-всему, свежие подкатили...да ещё и для пущей убедительности развели тут между собой "высокоинтеллектуальные" дискуссии!!! wassat wassat lol lol lol
                  Николай Грек
                  1. Heterosigma Вчера, 18:35
                    нет просто судя по всему у вас паранойя всего то навсего.
                    Heterosigma
                2. Heterosigma Вчера, 18:35
                  да да троль конечно ага ну думайте как хотите.Посмейтесь посмейтесь.Смех продлевает.Но я вижу то что никто не идёт на выборы .А на предприятии как только спрашиваю про то за кого голосовать то сразу улыбки и ответ.А какой смысл идти всё решено.Это не мои слова это они ак говорят.Это факт.И ваше отношение к этому этого не меняет.
                  Heterosigma
          2. yehat Вчера, 18:22
            и лихорадочно подсчитывает, сколько бомб в Сирии скинули сегодня )))
            yehat
        2. nemec55 Вчера, 16:04
          Регресс говорите. А вот посмотрите на примере материнского капитала. 2007 год 250 000, а 2014 440 000. Или ипотека в процентах снизилась с минимум 13,7 до 10. Строительство Крымского моста и космодрома Восточный тоже регресс?

          Коротко : ДА
          nemec55
        3. yehat Вчера, 16:12
          строительство крымского моста - это уж точно не достижение.
          Это проект огромной стоимости, который вынужденно реализуется.
          Лучше бы 100 мостов в сибири построили
          yehat
          1. Венд Вчера, 16:19
            Цитата: yehat
            строительство крымского моста - это уж точно не достижение.
            Это проект огромной стоимости, который вынужденно реализуется.
            Лучше бы 100 мостов в сибири построили

            Да что вы. Слабая экономическая страна не смогла бы реализовать такой проект. Много проектов подобного масштаба было реализовано в 90-х? Все большие стройки вынужденные экономической или политической ситуацией. БАМ, ДНЕРОГЭС и тд.
            Венд
            1. nemec55 Вчера, 17:12
              laughing Крымский мост это детский сад по стройкам в китае
              Погуглите на досуге мосты в поднебесной только на стульчик сядте
              И наша стройка века в глазах превращается в детскую жлезную дорогу
              nemec55
              1. dison Вчера, 17:45
                laughing Крымский мост это детский сад по стройкам в китае
                Погуглите на досуге мосты в поднебесной только на стульчик сядте
                И наша стройка века в глазах превращается в детскую жлезную дорогу

                Не понятно чему вы так радуетесь? Унижать свою страну вам в радость? Все только бы обгадить.
                dison
              2. Венд Вчера, 18:32
                Цитата: nemec55
                laughing Крымский мост это детский сад по стройкам в китае
                Погуглите на досуге мосты в поднебесной только на стульчик сядте
                И наша стройка века в глазах превращается в детскую жлезную дорогу

                А причем тут Китай? Каждая страна исходит из своих финансовых возможностей. В Китае одна, в России другие.
                Венд
            2. yehat Вчера, 18:27
              извините, но строить дорогущий мост ради того, чтобы ездить приятно было, это слишком.У нас в центральной России куча проблем не решаемых десятилетиями, но очень дорогой мост важнее. На бабло, которое потратили на мост и на "умиротворение" украины, можно было бы обеспечить проезд каждого по Украине с живым оркестром, причем каждый украинец, которого ты бы встретил, отдал бы тебе сам свое сало.
              Мы же мост построили не по китайским ценам, а по нашим, эксклюзивным.
              Строители зенит-арены от зависти кипятком писают.
              yehat
  20. Breard Вчера, 14:56
    За кого угодно, даже за говорящую лошадь, только не за назначенца... вы..дка ЙЭльцина
    Breard
  21. Tiras Вчера, 15:06
    Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».


    Путин молодец. За все годы правления он полностью уничтожил конкуренцию за власть, не дал ни одному качественному конкуренту подняться,взяв пол контроль СМИ и судебную власть, как и раньше оставил марионеточных кандидатов, которые получают свой кусок, но не более того.
    Тут у людей вариантов то и нет - либо Путин, либо тот, кого он поставит.А дикая коррупция, обнищание населения, позорные пенсии и зарплаты, постоянно поднимаются цены, санкции - это все политика уже 18лет.
    Когда нефть была за 100$ и выше - деньги текли рекой, но были использованы не по назначению(не были вложены в строительство школ, детских садов, медицину, развитие экономики в разных направлениях) + громадная коррупция. Нефть упала, начали высасывать из народа новыми налогами деньги.
    Недавно закрыли резервный фонд так как использовали оттуда деньги, начали брать из ФНБ, который начал покрывать дефицит пенсионного фонда.

    И народу деваться некуда так как голосуй не голосуй все равно будет Путин.

    И ведь это удивительно - такую громадную страну, страну образованных людей, с таким количеством ресурсов и загнать в такую жизнь.

    Лихие 90-ые давно закончились и за столько времени, с такой долгой хорошей ценой на нефть, ссылаться до сих пор, как делают некоторые, на то, что - вот типа недавно вообще хреново жили, просто смешно.

    Путин у власти 18 лет, а страна застряла в своём развитии уже очень давно и это очень печально.
    Tiras
    1. lemal200 Вчера, 15:20
      Вот это в самую точку!
      lemal200
      1. dison Вчера, 15:35
        Вот это в самую точку!

        А что в точку то? Вы думаете так легко страну поднять? Посмотрите на остальные страны бывшего СССР, у них территории не сравнить с Россией, да что-то не видно чтоб они лучше жили.
        P.S Одна Украина хорошо жила, да и то перемен захотелось, теперь в "шоколаде все".
        dison
        1. Tiras Вчера, 15:46
          Цитата: dison
          Вы думаете так легко страну поднять? Посмотрите на остальные страны бывшего СССР, у них территории не сравнить с Россией, да что-то не видно чтоб они лучше жили.


          Поднять её не легко было, но теми ресурсами, что обладал Путин с 2000 года, её не только можно было поднять, но и сделать много шагов вперёд.
          Tiras
          1. dison Вчера, 16:18
            Поднять её не легко было, но теми ресурсами, что обладал Путин с 2000 года, её не только можно было поднять, но и сделать много шагов вперёд.

            А ничего что Россия как преемница СССР взяла на себя и выплатила все долги?
            При этом золотой запас вырос в несколько раз. Армию всю перевооружили, а с армии страна начинается.
            dison
          2. Венд Вчера, 18:34
            Цитата: Tiras
            Цитата: dison
            Вы думаете так легко страну поднять? Посмотрите на остальные страны бывшего СССР, у них территории не сравнить с Россией, да что-то не видно чтоб они лучше жили.


            Поднять её не легко было, но теми ресурсами, что обладал Путин с 2000 года, её не только можно было поднять, но и сделать много шагов вперёд.

            Посмотрите на Трампа или Додона, сильно у них получается изменить ситуацию в странах? В одиночку ничего не сделать, а команда создается не за один год.
            Венд
        2. lemal200 Вчера, 16:14
          Не сравнивай Россию с бывшими странами СССР,я
          сам с Узбекистана.И что за 18 лет сделано-МАЛО.И правильно говорят Нищая страна!
          lemal200
          1. dison Вчера, 16:45
            Не сравнивай Россию с бывшими странами СССР,я
            сам с Узбекистана            .

            Это не довод.
            dison
            1. nemec55 Вчера, 17:14
              У нас кстати и ямы на дорогах победили , просто перестали про них говорить
              laughing
              nemec55
        3. Heterosigma Вчера, 16:37
          но и не забывайте что у них нет таких энергоресурсов.
          Heterosigma
          1. Николай Грек Вчера, 18:30
            Цитата: Heterosigma
            но и не забывайте что у них нет таких энергоресурсов.

            каких энергоресурсов??? what what честно говоря, достали уже ваши сказки про огромные энергоресурсы...ещё и последующее сравнение с другими добывающими странами!!! как будто Россия разом извлекла все свои ресурсы, продала их разом, уменьшила свои территории до размеров сравниваемых стран и вдобавок свела количество населения так же до этих стран!!! fool fool fool laughing laughing
            Николай Грек
      2. yehat Вчера, 15:35
        нет, не в точку. Все почему-то упираются в то, что Путин решает, как будет жить страна.
        А это так??? Я так не думаю.
        факт то, что страна медленно деградирует, теряя время и ресурсы и что наш солнцеликий ВВП
        этого не изменит. Видимо, его сил хватило только для стабилизации пульса пациента. А зашивать раны другим.
        yehat
        1. Tiras Вчера, 15:45
          Цитата: yehat
          А это так??? Я так не думаю.


          Путин не отдаст власть. Он её передаст, когда решит, что уже все, пора на пенсию.
          Поэтому да, это он решает как будет жить страна так как демократии реальной нет, суды подчиняются власти, СМИ подчиняются власти. Народ не выбирает президента в России. Это факт. Народу навязывают президента создавая иллюзию демократии.
          Tiras
          1. yehat Вчера, 18:30
            Путин не отдаст власть

            какую власть? у него внутри страны власти чуть больше нуля.
            вот он вам не димон - власть ))) и чихал он на то, нравится кому-то или нет.
            yehat
    2. Бомба Вчера, 15:48
      Все верно. Больше половины работающих Россиян идут в банк за кредитом на машину и квартиру, а потом живут как нищеброды собирая на кусок хлеба и колбасы.
      Бомба
      1. dison Вчера, 16:55
        Все верно. Больше половины работающих Россиян идут в банк за кредитом на машину и квартиру, а потом живут как нищеброды собирая на кусок хлеба и колбасы.

        Вы еще про iPhone забыли упомянуть.
        dison
  22. Стропорез Вчера, 15:19
    Цитата: Лексус
    А чего она достигла? Ракеты не взлетают, самолёты падают, граждане - нищие, а казнокрады и олигархи у кормушки.

    Мы достигли небывалого роста количества миллиардеров и теперь занимаем ведущее место в мире!
    Стропорез
    1. Стирбьорн Вчера, 15:35
      Цитата: Стропорез
      Мы достигли небывалого роста количества миллиардеров и теперь занимаем ведущее место в мире!

      Ну так надо еще потерпеть и тогда каждый станет миллиардером, со временем, веди их число растет же, все логично laughing странно что запутинцы еще не взяли на вооружение
      Стирбьорн
      1. kepmor Вчера, 16:14
        ничего странного...комады из кремля не было...а у них всё только по команде...инстинкт...
        kepmor
    2. Николай Грек Вчера, 18:37
      Цитата: Стропорез
      Мы достигли небывалого роста количества миллиардеров и теперь занимаем ведущее место в мире!

      recourse recourse recourse не свистеть!!! fool fool laughing laughing laughing
      В 2017 году Forbes насчитал 2043 миллиардера во всем мире, год назад их было 1810: cырьевые и финансовые рынки растут. Совокупное состояние мировых миллиардеров выросло до $7,7 трлн с $6,5 трлн, при этом увеличилось и среднее состояние — до $3,8 млрд с $3,6 млрд. На первом месте по числу миллиардеров США (565 человек), второй — Китай (319), третья — Германия (114). Потом идут Индия (114) и Россия (96).
      Николай Грек
  23. 16112014nk Вчера, 15:24
    Не пришёл 18 марта - твой голос ушёл "за Путина"-тут без вариантов.
    Пришёл 18 марта - можешь сам сделать выбор.
    Шутка юмора ! yes
    16112014nk
    1. yehat Вчера, 15:36
      за Путина ))) или за Собчак )))
      yehat
      1. шурави Вчера, 15:39
        Цитата: yehat
        за Путина ))) или за Собчак )))


        Это одна команда.
        шурави
    2. yehat Вчера, 15:43
      вся суть выборов показана
      yehat
  24. Не либероид Русский Вчера, 16:16
    опа, понеслось... кинули косточку обсосать, и местные диванные воины начали до визга и слюней топить и орать за своих кандидатов... вы что реально думаете сидя на диване можете что-то изменить ? что вот поорете за грудинина, собчак там, жириновского и в стране ляпота настанет ? тьфу на вас... сидят тут иксперды и думают, прям мечтают - придет дядя и сделает все их хотелки, зачем напрягаться то самому... начните с себя с начало, свой образ жизни смените, начните активность не только на диване проявлять, а потом уж горлопаньте за смену власти и остальные хотелки свои... кнопкодавы бесполезные
    Не либероид Русский
    1. Heterosigma Вчера, 16:38
      давно уже с себя начали.Поэтому ещё живы.
      Heterosigma
    2. nemec55 Вчера, 17:18
      опа, понеслось... кинули косточку обсосать, и местные диванные воины начали до визга и слюней топить и орать за своих кандидатов... вы что реально думаете сидя на диване можете что-то изменить ? что вот поорете за грудинина, собчак там, жириновского и в стране ляпота настанет ? тьфу на вас... сидят тут иксперды и думают, прям мечтают - придет дядя и сделает все их хотелки, зачем напрягаться то самому... начните с себя с начало, свой образ жизни смените, начните активность не только на диване проявлять, а потом уж горлопаньте за смену власти и остальные хотелки свои... кнопкодавы бесполезные

      Герой х.ров что каждого местного писателя в глаза знаешь ? На диване вместе сидел ?
      nemec55
  25. кедр Вчера, 16:18
    Цитата: Стирбьорн
    Цитата: кедр
    Или без Путина воевать друг с другом в гражданской войне, которую Запад устроит без особых проблем.
    Думаете Путин не отдаст власть в любом случае и развяжет гражданскую войну? Иначе просто не пойму, кто с кем воевать будет?!


    Война и так уже идёт, а от гражданской Путин страну удерживает. Всё дело за введением в стране военного положения. Когда будет введено тогда и поймёте. Главное, что бы поздно не было.
    кедр
  26. Гардамир Вчера, 16:19


    близко к реальному.
    Гардамир
  27. Венд Вчера, 16:38
    Диванный Хенераль,
    А где иначе? Назовите хотя бы одну страну. Не нужно делать монстра из России, когда это единая рабочая система для всего мира.
    Венд
  28. Alex Justice Вчера, 18:00
    Цитата: yehat
    грудинин не имеет квалификации для премьера или президента.

    А артист Рейган имел?
    Alex Justice
  29. Alex Justice Вчера, 18:05
    Цитата: yehat
    строительство крымского моста - это уж точно не достижение.

    Китайцы такие, без шума, десятками строят.
    Alex Justice
  30. Heterosigma Вчера, 18:42


    Циндаоский мост через залив стоил 16 млрд. долларов США, а его длина составляет впечатляющие 42,5 километров
    4ый по счёту космодром в стране (Китай)
    Heterosigma
  31. Домкрат Вчера, 18:49
    Очевидно, что действующая власть ведет страну в пропасть.
    Выборы - шанс на спасение. Не 100% - й, но шанс!
    Бойкот = 100% проигрыш!
    А поддержать имеет смысл самого перспективного кандидата, дабы Ваш голос не ушел в песок...
    Не смотря на охаивание и замалчивание официальными СМИ, этот кандидат по всем независимым опросам впереди: https://мой-президент.рф/
    Домкрат
  32. andrej-shironov Вчера, 19:30
    Я бы ответил так: выбирать попросту не из кого! В любом случае у Путина нет не только подавляющего большинства но и просто большинства из того количества электората, которое должно голосовать.
    andrej-shironov
  33. IMH Вчера, 21:17
    Я на эти выборы 100% пойду. Приду в посольство РФ, и отдам свой голос за достойного кандидата.
    IMH
    1. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 21:30
      Кто бы на этих выборах не победил.
      А ваш беня,как полировал пороги в
      Кремле,так и будет полировать.
      Крановщик Нахамкинсон
  34. Snakebyte Вчера, 22:41
    Радует, что 49% населения имеют мозги.
    Snakebyte
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