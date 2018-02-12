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ФОМ: Выборы президента точно не собираются бойкотировать 51% россиян
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) публикует результаты опроса, который касается отношения россиян к грядущим президентским выборам. Один из вопросов социологического исследования касался готовности опрошенных принимать участие в голосовании за кандидатов 18 марта.
Сам вопрос звучал так:
24% опрошенных ответили, что такие люди есть, причём лишь 5% заявили, что сами будут бойкотировать выборы. Аргументация со стороны граждан страны, решивших (при опросе ФОМ) не идти к урнам для голосования, следующая:
«надоело терпеть хамство со стороны властей», «без нас уже выбрали», «пора менять всё».
61% опрошенных считают, что среди их знакомых нет людей, которые точно намерены бойкотировать выборы. При этом 51% респондентов заявили, что сами бойкотировать голосование не намерены.
Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».
Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. В них примут участие 8 кандидатов. Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.
Статистика предыдущих выборов президента (2012) показывает, что в итоге на избирательные участки пришли 65,34% зарегистрированных избирателей.
Сам вопрос звучал так:
Есть люди, которые по принципиальным соображениям отказываются от участия в голосовании, то есть бойкотируют президентские выборы 18 марта. Среди ваших знакомых, друзей, родственников такие люди есть или таких людей нет? Или, быть может, вы сами решили бойкотировать эти выборы?
24% опрошенных ответили, что такие люди есть, причём лишь 5% заявили, что сами будут бойкотировать выборы. Аргументация со стороны граждан страны, решивших (при опросе ФОМ) не идти к урнам для голосования, следующая:
«надоело терпеть хамство со стороны властей», «без нас уже выбрали», «пора менять всё».
61% опрошенных считают, что среди их знакомых нет людей, которые точно намерены бойкотировать выборы. При этом 51% респондентов заявили, что сами бойкотировать голосование не намерены.
Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».
Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. В них примут участие 8 кандидатов. Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.
Статистика предыдущих выборов президента (2012) показывает, что в итоге на избирательные участки пришли 65,34% зарегистрированных избирателей.
Использованы фотографии: ВК
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