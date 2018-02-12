ФОМ: Выборы президента точно не собираются бойкотировать 51% россиян

Есть люди, которые по принципиальным соображениям отказываются от участия в голосовании, то есть бойкотируют президентские выборы 18 марта. Среди ваших знакомых, друзей, родственников такие люди есть или таких людей нет? Или, быть может, вы сами решили бойкотировать эти выборы?

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) публикует результаты опроса, который касается отношения россиян к грядущим президентским выборам. Один из вопросов социологического исследования касался готовности опрошенных принимать участие в голосовании за кандидатов 18 марта.Сам вопрос звучал так:24% опрошенных ответили, что такие люди есть, причём лишь 5% заявили, что сами будут бойкотировать выборы. Аргументация со стороны граждан страны, решивших (при опросе ФОМ ) не идти к урнам для голосования, следующая:61% опрошенных считают, что среди их знакомых нет людей, которые точно намерены бойкотировать выборы. При этом 51% респондентов заявили, что сами бойкотировать голосование не намерены.Люди отмечают, что бойкот выборов не решает проблем, что «кто, если не Путин», а также «надо же выбрать человека, который бы управлял страной».Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. В них примут участие 8 кандидатов. Список кандидатов, внесённых в бюллетень, на сегодняшний день выглядит следующим образом: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.Статистика предыдущих выборов президента (2012) показывает, что в итоге на избирательные участки пришли 65,34% зарегистрированных избирателей.