Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет

Они использовали ЗРК С-200, а также «Бук».

Одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от кабины F-16i, она (кабина) оказалась пробита, один из лётчиков получил ранение. Было принято решение о катапультировании.

Израильские СМИ публикуют промежуточные результаты расследования обстоятельств удара сирийскими ПВО по самолёту F-16i ВВС Израиля. Напомним, что боевой самолёт, который атаковал военные объекты на сирийской территории, рухнул после «ответки» с земли.Как сообщает 13-й телеканал («Решет»), самолёт атаковал иранский военный мобильный пункт. Заявлено, что речь идёт о пункте, в котором находился оператор иранского беспилотника, ранее сбитого на подлёте к израильской границе. Израильские военные заявляют, что БПЛА пересёк израильскую границу. В Сирии это опровергают.Израильские СМИ со ссылкой на бригадного генерала Томера Бара сообщают, что F-16 «маневрировал на высоте около 3 км над Галилеей». Вместе с ним там действовали ещё три самолёта израильских ВВС. Генерал Бар заявляет, что обстрел самолётов военно-воздушных сил Израиля осуществлялся с применением нескольких зенитных ракетных комплексов.Томер Бар:Если верить заявлениям израильского бригадного генерала, то в общей сложности с сирийской территории были выпущены 25 ракет.Томер Бар:В израильских СМИ заявляют, что пилот не совершил маневр по уходу от ракеты, так как «был сосредоточен на наблюдении за другой наземной целью».В сирийских СМИ заявляют, что ни о каких «25 выпущенных ракетах» систем ПВО не может идти и речи. Отмечается, что по израильским самолётам выпускалось не более 3-х ракет. В официальных сирийских источниках говорится об одной ракете системы ПВО.