00:04 13 февраля
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Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет

Израильские СМИ публикуют промежуточные результаты расследования обстоятельств удара сирийскими ПВО по самолёту F-16i ВВС Израиля. Напомним, что боевой самолёт, который атаковал военные объекты на сирийской территории, рухнул после «ответки» с земли.
Как сообщает 13-й телеканал («Решет»), самолёт атаковал иранский военный мобильный пункт. Заявлено, что речь идёт о пункте, в котором находился оператор иранского беспилотника, ранее сбитого на подлёте к израильской границе. Израильские военные заявляют, что БПЛА пересёк израильскую границу. В Сирии это опровергают.

Израильские СМИ со ссылкой на бригадного генерала Томера Бара сообщают, что F-16 «маневрировал на высоте около 3 км над Галилеей». Вместе с ним там действовали ещё три самолёта израильских ВВС. Генерал Бар заявляет, что обстрел самолётов военно-воздушных сил Израиля осуществлялся с применением нескольких зенитных ракетных комплексов.

Томер Бар:

Они использовали ЗРК С-200, а также «Бук».


Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет


Если верить заявлениям израильского бригадного генерала, то в общей сложности с сирийской территории были выпущены 25 ракет.

Томер Бар:
Одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от кабины F-16i, она (кабина) оказалась пробита, один из лётчиков получил ранение. Было принято решение о катапультировании.


В израильских СМИ заявляют, что пилот не совершил маневр по уходу от ракеты, так как «был сосредоточен на наблюдении за другой наземной целью».

В сирийских СМИ заявляют, что ни о каких «25 выпущенных ракетах» систем ПВО не может идти и речи. Отмечается, что по израильским самолётам выпускалось не более 3-х ракет. В официальных сирийских источниках говорится об одной ракете системы ПВО.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 269

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  1. Владыка Ситх Вчера, 14:15
    А останки только одной ракеты нашли!
    Владыка Ситх
    1. профессор Вчера, 14:19
      Цитата: Владыка Ситх
      А останки только одной ракеты нашли!

      Одной в Иордании и нескольких в Израиле. Про обломки в Сирии не сообщается.

      Израильские военные заявляют, что БПЛА пересёк израильскую границу. В Сирии это опровергают.

      Опровергают? А откуда обломки в кибуце под Бейт-Шеаном в Иорданской долине? wassat
      профессор
      1. BAI Вчера, 14:24
        А откуда обломки в кибуце под Бейт-Шеаном в Иорданской долине?

        Вопрос имеет право на жизнь, если указать сколько километров (метров) от места падения до границы.
        BAI
        1. профессор Вчера, 14:34
          Цитата: BAI
          А откуда обломки в кибуце под Бейт-Шеаном в Иорданской долине?

          Вопрос имеет право на жизнь, если указать сколько километров (метров) от места падения до границы.

          27 km
          профессор
        2. serriy Вчера, 14:41
          Эти Буки были доставлены русскими тайно на территорию Израиля, откуда и был сбит мирный еврейский самолёт. Потом тайно русские забрали свои Буки. Разве вы не знаете!? drinks hi
          serriy
          1. Кент0001 Вчера, 16:48
            ДА, и ракет было 73. ВООТ! Нет 94!
            Кент0001
      2. Тралл Вчера, 14:24
        Вот у кого можно было бы спросить:

        Алаа Макана (Абу Аль-Вард) сбивший израильский самолет F-16
        Тралл
        1. IMH Вчера, 14:29
          А как определили что именно он? Я всегда думал, что работа ПВО, это работа коллектива...
          IMH
          1. _MaX_ Вчера, 14:35
            25 ракет? Чёт мало я думаю. Пишите 150. И скорее всего это С-400. 100пудово
            _MaX_
            1. самый главный Вчера, 16:21
              Цитата: _MaX_
              25 ракет? Чёт мало я думаю. Пишите 150. И скорее всего это С-400. 100пудов

              Вы не правы!!! С-400 выпускает сразу 400 ракет!!! отсюда и название!!
              самый главный
            2. Shahno Вчера, 17:20
              Только на территории Израиля найдены обломки пяти. Одна две в Иордании упали, обломки вроде найдены. Еще несколько на сирийской территории. Досталось в основном одной машине. Ей пришлось сбрасывать прилично. Что по земле, что в воздухе. Скорее всего ловушки подвели, и осколками зацепило.
              Shahno
          2. Jovanni Вчера, 15:32
            Цитата: IMH
            А как определили что именно он? Я всегда думал, что работа ПВО, это работа коллектива...

            А он маршал небось! Звёзды то на погонах - ого-го! Вот...
            Jovanni
        2. serriy Вчера, 14:43
          Звезда на погонах большааая. Маршальская. good
          serriy
          1. Андрей К Вчера, 15:48
            Цитата: serriy
            ...Звезда на погонах большааая. Маршальская. good...

            В сирийской армии - это знак отличия второго лейтенанта (Mulazim) hi
            Андрей К
        3. Дайвер Д Вчера, 22:47
          Это вы зря выставили его фото! Ох не жилец он! Ох не жилец!
          Дайвер Д
      3. zoolu350 Вчера, 15:18
        Итак что имеем:
        1. Одиночный иранский БПЛА без бомб и ракет пересек (не пересек) границу территории САР оккупированной Израилем;
        2. ПВО Израиля обнаружили БПЛА и вертолет "Апач" уничтожил БПЛА, который ничего страшного Израилю делать не собирался;
        3. Слава Эль Авиру, иранцы убогие гои, их БПЛА отстой, сионисты(фашисты) рулят!
        Внимание вопрос: За каким ....... сионистские (фашисткие) ф-16 полетели что то бомбить на территории САР, ведь действия плохих иранцев были УЖЕ пресечены?
        zoolu350
        1. Krasnodar Вчера, 15:22
          Цитата: zoolu350
          Итак что имеем:
          1. Одиночный иранский БПЛА без бомб и ракет пересек (не пересек) границу территории САР оккупированной Израилем;
          2. ПВО Израиля обнаружили БПЛА и вертолет "Апач" уничтожил БПЛА, который ничего страшного Израилю делать не собирался;
          3. Слава Эль Авиру, иранцы убогие гои, их БПЛА отстой, сионисты(фашисты) рулят!
          Внимание вопрос: За каким ....... сионистские (фашисткие) ф-16 полетели что то бомбить на территории САР, ведь действия плохих иранцев были УЖЕ пресечены?

          Чтобы иранцам (нацистам) и сирийцам (нацистам) было неповадно слать беспилотники на территорию другой страны :)
          Так понятно? ))))
          Krasnodar
          1. zoolu350 Вчера, 15:32
            Вполне, значит за ваши БПЛА над САР Израиль надо выжечь от края до края, так?
            За такое в приличном обществе принято с ноги в переднюю часть головы раз 10.
            Так что 4 холокост, как и 2 вы получите за дело.
            zoolu350
            1. Krasnodar Вчера, 16:20
              Цитата: zoolu350
              Вполне, значит за ваши БПЛА над САР Израиль надо выжечь от края до края, так?
              За такое в приличном обществе принято с ноги в переднюю часть головы раз 10.
              Так что 4 холокост, как и 2 вы получите за дело.

              Вообще то Сирия выступала агрессором в 3-х арабо-израильских войнах, со дня основания государства Израиль, бить ногой в голову в "обществе" не рекомендую, тем более спереди ))))
              Насчёт Вашего пожелания Холокоста евреям - пропаганда нацизма в РФ уголовно наказуема.
              Krasnodar
              1. zoolu350 Вчера, 16:25
                А ну ка сионист (фашист) стоп. Вопрос был конкретный, раз за иранские БПЛА САР надо бомбить, чтоб было неповадно слать, то что нужно сделать с Израилем, за тысячи его полетов БПЛА над САР? Ответ -
                zoolu350
                1. Krasnodar Вчера, 19:15
                  Цитата: zoolu350
                  А ну ка сионист (фашист) стоп. Вопрос был конкретный, раз за иранские БПЛА САР надо бомбить, чтоб было неповадно слать, то что нужно сделать с Израилем, за тысячи его полетов БПЛА над САР? Ответ -

                  Ответ желающему повторения Холокоста (национал-социалисту) будет цензурным, но не в данном контексте. Надеюсь, Вы догадались, что можно за это сделать Израилю ;)
                  Krasnodar
                  1. zoolu350 Вчера, 19:22
                    Ути-пути, поплачьте еще. Вы сионисты (фашисты) сами нарываетесь на холокост своими грязными действиями в САР. Конечно знаю, первый подарок с СБЧ мгновенно собьет с вас убогую хупцу и вся планета услышит громкое блеяние, там где вы раньше порыкивали. Уничтожены не как евреи, но как сионисты (еврейские фашисты).
                    zoolu350
                    1. Krasnodar Вчера, 19:27
                      Цитата: zoolu350
                      Ути-пути, поплачьте еще. Вы сионисты (фашисты) сами нарываетесь на холокост своими грязными действиями в САР. Конечно знаю, первый подарок с СБЧ мгновенно собьет с вас убогую хупцу и вся планета услышит громкое блеяние, там где вы раньше порыкивали. Уничтожены не как евреи, но как сионисты (еврейские фашисты).

                      )))))
                      Нацикам, которые применят против Израиля СБЧ, ответят тем же )))))
                      И там, где были грозные понты, будет гуманитарка ;)
                      Krasnodar
                      1. zoolu350 Вчера, 19:32
                        Какой ужас! Сколько надо СБЧ, чтоб помножить Израиль на 0? Сколько надо СБЧ чтоб создать большие неприятности самому большому осколку России?
                        zoolu350
                    2. Shahno Вчера, 19:35
                      Мы уже не те евреи. Вы сами создали сильных врагов. А теперь дружите с нами...ибо это единственный путь....
                      Shahno
                      1. zoolu350 Вчера, 20:19
                        Помниться ваши одногрупники по идеологии из НСДАП тоже считали себя сильными, но советский народ был иного мнения. Пусть с вами олигархат РФ "партнерит", а советский народ выберет путь сбивания с вас убогой хупцы. Потом спасибо скажите, если выживите.
                        zoolu350
                2. Separ Вчера, 20:35
                  наверное раскатать в хлам..
                  Separ
                3. Дайвер Д Вчера, 22:54
                  Сионист - это человек, соблюдающий все законы и заповеди библии, и вам бы не помешало их соблюдать, в том числе и следить за своим языком.
                  Дайвер Д
              2. Separ Вчера, 20:34
                Сирия - агрессор !!! ??? Не смешите мои тапочки как говорят в Одессе ваши земляки.
                Separ
                1. Дайвер Д Вчера, 23:12
                  что вы! Боже упаси! Это мирные джихадисты!
                  Дайвер Д
          2. antiamerikan Вчера, 15:48
            иран и сирия - "нацисты"????????????


            а израиль, в конституции которого так и сказано, что он "еврейское государство", тогда что?????
            antiamerikan
            1. Tiras Вчера, 16:00
              Цитата: antiamerikan
              а израиль, в конституции которого так и сказано, что он "еврейское государство", тогда что?????


              А что в этом особенного?
              Израиль еврейское демократическое государство. Еврейское - это не значит, что только для евреев. В Израиле живут арабы и вполне себе отлично. Намного лучше, чем во многих других арабских странах и пользуются всеми благами еврейского государства.
              Tiras
            2. Krasnodar Вчера, 16:26
              Цитата: antiamerikan
              иран и сирия - "нацисты"????????????


              а израиль, в конституции которого так и сказано, что он "еврейское государство", тогда что?????

              Еврейское и демократическое, со свободой вероисповедания и равными правами для всех граждан вне зависимости от религиозного и этнического происхождения.
              Сирийцы поддерживали Гитлера во время ВМВ, иранцы тоже, вследствие чего армию шаха атаковали бриты и РККА, после чего заняли страну до 46 года.
              Krasnodar
              1. тлауикол Вчера, 16:41
                Цитата: Krasnodar
                Цитата: antiamerikan
                иран и сирия - "нацисты"????????????


                а израиль, в конституции которого так и сказано, что он "еврейское государство", тогда что?????

                Еврейское и демократическое, со свободой вероисповедания и равными правами для всех граждан вне зависимости от религиозного и этнического происхождения.
                Сирийцы поддерживали Гитлера во время ВМВ, иранцы тоже, вследствие чего армию шаха атаковали бриты и РККА, после чего заняли страну до 46 года.

                а фашисты все равно евреи ? laughing А земли, выделенные ООН для палестинцев, оккупировали и растащили Египет и Иордания request Но все равно : " если в кране нет воды .."мы будем поддерживать любую мразь на БЛ. Востоке, лишь бы не евреев ! Очень умно !
                тлауикол
            3. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 19:27
              Не знал что в Израиле есть конституция
              Спайков Джавелин Тоувич
              1. Дайвер Д Вчера, 23:01
                И что изменилось для вас лично?
                Дайвер Д
            4. Маки Авелльевич Вчера, 19:44
              Цитата: antiamerikan
              а израиль, в конституции которого так и сказано, что он "еврейское государство", тогда что?????


              во первых попрошу меньше слюной плеватся
              во вторых в Израиле конституции нет
              Маки Авелльевич
          3. Lock36 Вчера, 16:18
            Ну если это иранский бпла, то почему атаковали Сирию? Потому что Иран ссыкотно?
            Пока Сирию рвут на части, хочется поучаствовать?
            Lock36
            1. Tiras Вчера, 16:55
              Цитата: Lock36
              Потому что Иран ссыкотно?


              Потому что Ирану ссыкотно атаковать Израиль со своей территории и он использует Асада и своих террористов Хизбалла.
              А Израиль пока предупреждает. И то это предупреждение стоило Ирану и Сирии много денег, части ПВО и инфраструктуры и вероятно нескольких трупов.

              Цитата: Lock36
              Пока Сирию рвут на части, хочется поучаствовать?


              Учитывая, что Асад сам просит ударить по Сирии так как помогает террористам Хизбалла и Ирану действовать против Израиля в Сирии, то Асад сам помогает рвать Сирию на части.

              Единственная причина ударов Израиля по Сирии - это шиитский террор Ирана. Не будет иранского террора в Сирии , вы не увидите ни одного удара Израиля по Сирии.
              Tiras
              1. Separ Вчера, 20:40
                Не надо дёргать иранского тигра за хвост, от удара которого (хвоста) от израиля останутся только воспоминания..
                Separ
                1. Маки Авелльевич Вчера, 21:51
                  Цитата: Separ
                  Не надо дёргать иранского тигра за хвост,


                  спасибо, улыбнулся. можно также - иранский ястреб, лев, кентавр итд.
                  вы случайно не на иранском телевидинии работаете?

                  Маки Авелльевич
                2. Дайвер Д Вчера, 23:08
                  Ну вы как ребенок! А в Иране иногда заводы (по обогацению урана например) сами взрываются
                  Дайвер Д
              2. Lock36 Вчера, 22:31
                Цитата: Tiras
                Потому что Ирану ссыкотно атаковать Израиль со своей территории

                Подскажите, а Иран пытался нанести удар по Израилю в этот момент? Чем? БПЛА? Из чего это следует?
                Цитата: Tiras
                Единственная причина ударов Израиля по Сирии - это шиитский террор Ирана. Не будет иранского террора в Сирии , вы не увидите ни одного удара Израиля по Сирии.

                Подскажите, в чем заключается "шиитский террор"? Кого именно терроризируют? Кто признал данный террор?
                Почему Вы считаете, что имеете право наносить удары по территории суверенного государства, которое хоть и ослаблено войной, но с Вами на сегодня войны не ведет?
                Где логика?
                Lock36
          4. Кент0001 Вчера, 16:50
            Неа, а какого хе...вы тогда посылаете свои беспилотники летать над территории суверенного государства, много лет назад проведя аннексию части его территории, которую вы считаете своей.
            Кент0001
            1. Tiras Вчера, 16:58
              Потому что это суверенное государство поддерживает террористов против Израиля и находится с Израилем в состоянии войны.
              Tiras
              1. melelele Вчера, 20:25
                Израиль поддерживал, поддерживает и будет поддерживать террористов, Израиль нужно начать бомбить? по вашей то логике...
                melelele
          5. garnik Вчера, 17:09
            Обычно израильские форумчане требуют пруф. Но и мы не видели никаких обломков иранского БПЛА.
            garnik
            1. Околоточный Вчера, 17:33
              Верно подметили. А также нет пруфов о "сокрушительном ответе по системам ПВО". Даже говорят, что система вообще уничтожена. Они требуют от нас, а сами нет. Ровнее других.
              Околоточный
          6. Separ Вчера, 20:31
            А какого "..///.." израильские самолёты бомбят территорию другого государства, не находящегося в в состоянии войны с этим государством ?
            Separ
      4. loki565 Вчера, 15:46
        25 маловато будет, на самом деле было так)))
        loki565
        1. q75agent Вчера, 16:33
          я уже 5 мин ржу laughing good
          q75agent
      5. Маз Вчера, 15:55
        Цитата: профессор
        Цитата: Владыка Ситх
        А останки только одной ракеты нашли!

        Одной в Иордании и нескольких в Израиле. Про обломки в Сирии не сообщается.

        Израильские военные заявляют, что БПЛА пересёк израильскую границу. В Сирии это опровергают.

        Опровергают? А откуда обломки в кибуце под Бейт-Шеаном в Иорданской долине? wassat

        Ваш кибуц - вы и разбирайтесь со своим мусором. Заодно, вы уже смотались в Ливан, Иорданию и Сирию и нашли там обломки трёх ракет? А Алюф говорит что 25? Кто ж из вас врет?
        Маз
        1. Кент0001 Вчера, 16:53
          Евреи в принципе не говорят правды никому и никогда. wink Причем часто иносказательно. Таки да. crying
          Кент0001
      6. Geisenberg Вчера, 16:17
        Цитата: профессор
        Цитата: Владыка Ситх
        А останки только одной ракеты нашли!

        Одной в Иордании и нескольких в Израиле. Про обломки в Сирии не сообщается.

        Израильские военные заявляют, что БПЛА пересёк израильскую границу. В Сирии это опровергают.

        Опровергают? А откуда обломки в кибуце под Бейт-Шеаном в Иорданской долине? wassat


        А остальные 20 видимо вышли в космос и полетели догонять Теслу Илона маска.
        Geisenberg
    2. karish Вчера, 14:21
      Цитата: Владыка Ситх
      А останки только одной ракеты нашли!

      Почему одной ?
      Они упали в северных и центральный районах Израиля , а так же в Ливане.
      karish
      1. Muvka Вчера, 14:21
        А почему фотографии выложили только одной ракеты? А в Иордании нашли после вашего ответа, если что.
        Muvka
    3. rocket757 Вчера, 14:22
      Где тут правда? Кто пургу несёт, поди разберись ... только мнится мне, Сирийцам такой "плотный" огонь устроить, просто нечем. Потери в предыдущие годы были слишком большие, а "руки" за восстановление техники и обучении персонала просто не дошли ... не первостепенная задача то была.
      rocket757
      1. avt Вчера, 14:37
        Цитата: rocket757
        Где тут правда?

        Сколько аэропланов участвовало в налёте ? Опять же сколько реально засекли и поставили на сопровождение , умножим на 3 и примерно получим количество вероятных пусков .
        Цитата: rocket757
        Сирийцам такой "плотный" огонь устроить, просто нечем.

        Ну 25 выпущенных реально перебор .Тот же С-200 реально нужно
        Цитата: rocket757
        за восстановление техники и обучении персонала просто не дошли .

        Да-обученные расчёты нужны и запас ракет с хранения снять - грузчиков не поставите и вёдрами не зальёте .
        avt
        1. rocket757 Вчера, 15:17
          У Израиля есть полноценная система контроля Воздушного пространства ... только принимать на веру все их заявления я б не стал, те ещё кадры.
          У сирийцев всё довольно кисло, действительно не могли они технику до ума довести, приоритеты были не те.
          Расчёты подготовить. у-у-у ещё та задача, я то помню. как учить этих верб....
          Мож сейчас поактивнее будут и контингент посмышлёней??? Нашим по любому придётся это дело на себя взвалить ... но дело то святое, эт ж за оборону и только!
          rocket757
          1. Vard Вчера, 15:57
            Работал с человеком который учил сирийские расчёты ПВО... Он очень высоко отзывался о них... Правда было это лет пятнадцать назад... Но мастерство ... Его не пропьешь...
            Vard
            1. rocket757 Вчера, 16:11
              Мож пятнадцать лет тому назад другие курсанты были? За тридцать лет тому назад их - На всё воля Аллаха- задолбало и специ получались не ах! И это были одни офицеры!
              rocket757
            2. Separ Вчера, 20:43
              сирийские лётчика тоже когда то учились у нас (в Кир.ССР на авиабазе Кант и Токмак) и было очень даже неплохими пилотами ( почти что как кубинцы)
              Separ
          2. Zaurbek Вчера, 15:59
            ...иначе вертолет с БПЛА не встретились бы.
            Zaurbek
          3. avt Вчера, 16:00
            Цитата: rocket757
            Мож сейчас поактивнее будут и контингент посмышлёней???

            wassat После стольких лет гражданской войны!?
            Цитата: Vard
            Но мастерство ... Его не пропьешь.

            Это если осталось кому пропивать.
            avt
          4. Кент0001 Вчера, 16:58
            У меня знакомый в 80-х служил в ПВО в Ливии. Был лично знаком с покойным Кадаффи. Тап он рассказывал, что Ливийские офицеры, которые учились в союзе были в основном исполнительные и довольно смышленые. Остальных приходилось долго натаскивать, но в итоге результат был. Но это были наши инструкторы. А кто мог научить пацанов в Сирии? Да никто. Вот и вся беда, а то бы вчерашний самолет был не первый который упал.
            Кент0001
      2. KonoGon Вчера, 18:40
        Цитата: rocket757
        Сирийцам такой "плотный" огонь устроить, просто нечем.
        Сейчас уже нечем.
        KonoGon
        1. rocket757 Вчера, 20:29
          На счёт того, что нечем иллюзий питать не стоит! Чревато! Всё можно восстановить было б желание заинтересованных сторон.
          На счет командного состава и расчётов, была бы мотивация стоящая, а дальше всё пойдет легче.
          Вьетнамцы и Кубинцы, мотивированные, прилежные учиники, хорошие бойцы. Арабы и Африканцы не ах ... но может потому что не имел дела с рядовым составом, офицеры контингент не простой был. Опять же, давно эт было, мож поменялось что.
          Если по серьёзному, евреи пиратствуют, пока никто не построил нормальную СИСТЕМУ ПВО.
          И тогда будет интересно посмотреть .... а пока, ковбой Джо может спокойно скакать по прерии, потому как ловить его просто некому!
          rocket757
          1. KonoGon Вчера, 21:13
            Цитата: rocket757
            было б желание
            Ну да, была бы, если бы. Сколько раз уже слышали?
            KonoGon
            1. rocket757 Вчера, 22:33
              Да ладно, хотелки со всех сторон есть ... с исполнялками сложнее, да и обломалок хватает.
              rocket757
              1. KonoGon Вчера, 22:48
                Цитата: rocket757
                да и обломалок хватает
                Эт точно
                KonoGon
      3. Дайвер Д Вчера, 23:20
        Российская федерация постаралась чтоб у сирийцев не было перебоя с оружием!
        Дайвер Д
    4. фигвам Вчера, 14:25
      Если верить заявлениям израильского бригадного генерала, то в общей сложности с сирийской территории были выпущены 25 ракет.

      Да все 250 были выпущены, по одному самолёту, но он ловко уворачивался.
      фигвам
      1. q75agent Вчера, 15:50
        как вы точно подметили wink
        q75agent
    5. влад66 Вчера, 14:27
      Блин ну сколько можно обсасывать одно и то же,третий день срач не умолкает на ВО и наорались и на стебались уже достаточно request Интересно комментов 300 наберет новость. laughing
      влад66
      1. IMH Вчера, 14:30
        Это говорит о том, что для форумчан Израиль является центром мира. Это радует.
        IMH
        1. Ингвар 72 Вчера, 14:38
          Цитата: IMH
          Это говорит о том, что для форумчан Израиль является центром мира. Это радует.

          Врачи всегда ищут источник инфекции в организме, дабы потом его вырезать! wassat
          Ингвар 72
          1. Тралл Вчера, 14:40
            Цитата: Ингвар 72
            Врачи всегда ищут источник инфекции в организме, дабы потом его вырезать!

            Велика честь. Само отвалится smile
            Тралл
            1. Ингвар 72 Вчера, 14:46
              Цитата: Тралл
              Само отвалится

              Это вряд ли, присосалось крепко. Ломехуза. laughing
              Ингвар 72
          2. злой партизан Вчера, 15:56
            Цитата: Ингвар 72
            Врачи всегда ищут источник инфекции в организме, дабы потом его вырезать!

            Вот кому-то позвело-то с триппером... feel
            Привет, Отец! drinks
            злой партизан
            1. Ингвар 72 Вчера, 16:06
              Цитата: злой партизан
              Привет, Отец!

              Воистину акбар! Ты чтойто пропал, здоров ли?drinks
              Ингвар 72
              1. злой партизан Вчера, 16:11
                Цитата: Ингвар 72
                Ты чтойто пропал

                Спасибо модерам... feel
                Цитата: Ингвар 72
                здоров ли?

                Доя своих лет -вполне. yes Но пить - бросил! stop soldier Почти.. winked
                А каким комплексом отработали по ф-16? Мне сдаётся, что "Панцирем", который незаметно подтащили под Голланы. Ты сам как считаешь?
                Привет из нижегородской обл. (п. Пильна)! drinks
                злой партизан
                1. Ингвар 72 Вчера, 16:17
                  Цитата: злой партизан
                  А каким комплексом отработали по ф-16?

                  Да вроде "Буком". Точно не скажу. request
                  Ингвар 72
                  1. злой партизан Вчера, 16:40
                    Цитата: Ингвар 72
                    Буком"

                    "Бук" трудно незаметно подтянуть. "Панцирь" можно на марше замаскировать под "мирный трактор" lol . Наши сами об этом говорили несколько лет назад. yes
                    злой партизан
        2. Комментарий был удален.
        3. revnagan Вчера, 18:07
          Цитата: IMH
          для форумчан Израиль является центром мира

          ...центром раздражения мира,если быть точным
          revnagan
    6. майор Юрик Вчера, 14:30
      У них Нитаньяху с ноября таскают на допросы по коррупции, его и его дружбанов. Уже на 6 допросах побывал сердешный! Вот и надо героически побомбить по-сторонам,отвлечь манехо еврообщество от коррупции в стране. Найди внешнего врага, и до твоих грехов не будет дела! negative
      майор Юрик
      1. тлауикол Вчера, 14:36
        Цитата: майор Юрик
        Найди внешнего врага, и до твоих грехов не будет дела! :

        yes
        тлауикол
      2. Дайвер Д Вчера, 23:25
        Российский самолет сбили неделей раньше, наверняка кто то из благодарных сирийцев дал наводку. И заметьте : никто из израильтян не радовался!
        а вот с Коррупцией похоже у вас все в порядке.
        Дайвер Д
    7. Арон Заави Вчера, 16:48
      Цитата: Владыка Ситх
      А останки только одной ракеты нашли!

      Только в Ливане остатки двух ракет нашли.
      Арон Заави
  2. Krasnodar Вчера, 14:21
    Инверсионные следы от ракет были видны в центре страны (самолёт был сбит на севере Израиля)
    Krasnodar
    1. Ингвар 72 Вчера, 14:39
      Опять как с НЛО - все видели, но забыли что в смартфоне камеры есть? wink
      Ингвар 72
      1. neri73-r Вчера, 15:29
        Цитата: Ингвар 72
        Опять как с НЛО - все видели, но забыли что в смартфоне камеры есть? wink

        или как хохлы - " в этот момент батарейка в телефоне села и подбитую армату снять не удалось....." wassat
        neri73-r
    2. zoolu350 Вчера, 15:24
      Это были следы от ракет вашего "алюминиевого купола", пытались сбить ракету ЗРК "Бук", которая достала ваш летак.
      zoolu350
      1. Кент0001 Вчера, 17:01
        И че, получается купол не сработал.? Ай бяда-бяда. Тока против касамов работает, но и то хорошо)))).
        Кент0001
    3. q75agent Вчера, 15:52
      шо из Краснодара тоже было видно belay lol
      q75agent
      1. Krasnodar Вчера, 16:33
        Цитата: q75agent
        шо из Краснодара тоже было видно belay lol

        Неа
        Предгорье Кавказа заслоняет ))))
        Krasnodar
      2. Кент0001 Вчера, 17:02
        Таки да, и с верховья Дона тоже......
        Кент0001
  3. Александр War Вчера, 14:22
    А чего не 100500 ракет?
    Александр War
  4. КВУ-НСвД Вчера, 14:23
    Одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от кабины F-16i, она (кабина) оказалась пробита, один из лётчиков получил ранение.
    Израильские 16-е просто неубиваемые какие-то - взрыв рядом ракеты привёл (внимание!) к пробитию фонаря кабины ! И лётчик катапультировался из-за осколочного ранения ! А так обстрел даже 25 (!) ракетами нашим самолётам нипочём ! ... Отмазки авианачальства для внутреннего пользования..
    КВУ-НСвД
    1. IMH Вчера, 14:26
      Вы правы- Ф-16 очень надежная машина зарекомендовавшая себя очень и очень хорошо, за свою долгую и славную службу.
      IMH
      1. Маз Вчера, 14:57
        Цитата: IMH
        Вы правы- Ф-16 очень надежная машина зарекомендовавшая себя очень и очень хорошо, за свою долгую и славную службу.

        И то что его, этот ф-16, срубила наша российская( советская) старенькая бабушка-ракета говорит о том, что наша новенькая ракета срубит его тем более.Также То что у Ф-16 ни хрена нет системы обнаружения пуска по нему ракет с земли. Это тоже радует сирийских зенитчиков.. И то что не следует попадать прямо в самолет тоже ободряет и результат хороший - сгорел до тла. Значит боевая часть добротная и взрыватель не контактный разработки прошлого века - в порядке. Следовательно, если израильские партнёры снова начнут выполнять боевую задачу над и на территории Сирии , то могут снова упасть на местности Израиля. Вполне обнадёживает. Значит слова Лаврова и ВВП не только выражения и пожелания, но и подкреплены ещё и хорошими и добррыми ракетами. Как говорится, с добрым словом и пистолетом всегда добиваешься больше , чем с просто добрым словом. Слава КПСС, российским и советским инженерам и сирийским зенитчикам. Таки порадовали нас всех. Кстати из всего этого следует что оснащенность израильских ВВС вундер вафлями сильно преувеличена , как и эффективная хайтековость всего ЦАХАЛа о котором нам не устают твердить наши коллеги из израиля.
        Маз
        1. IMH Вчера, 15:14
          Ваше чувство юмора мне понравилось. Хочу заметить, что вчера один высокопоставленный чин в ВВС сказал, что за 2017-й год ВВС Израиля выполнили свыше ТЫСЯЧИ различных миссий на теретории Сирии. Один самолет на 1000 операций... Не так и хороши ваши ракеты, оказывается negative
          IMH
          1. Маз Вчера, 15:24
            Второй номер в командовании ВВС бригадный генерал Томер Бар сказал, что израильские самолеты подверглись шквальному обстрелу ПВО Сирии четырьмя типами ракет — SA-3( с-125), SA-5 (с-200), SA-6 (куб ) и SA-17( БУК). У страха глаза велики? https://news.israelinfo.co.il/events/70689 можно сразу всё семейство перечислить :)
            Также что по ним было выпущено ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ !!!! КАрл! Ты слышишь? 25 ракет!
            Печора-НЕВА с125
            с200
            КУБ
            Бук


            Он вообще ссображает что говорит этот высший чин ВВС?
            Маз
            1. IMH Вчера, 15:33
              Поверьте, этот чин все очень и очень хорошо понимает. Израильские генералы, это не крысы кабинетные, а вполне себе люди серьезные.
              IMH
              1. rodus Вчера, 16:03
                - Жора, жарь рыбу!
                - Так рыбы нету!
                - Жора ты жарь, рыба будет!!!
                rodus
                1. Кэптен45 Вчера, 23:22
                  Цитата: rodus
                  - Жора, жарь рыбу!
                  - Так рыбы нету!
                  - Жора ты жарь, рыба будет!!!

                  - Жена, жарь рыбу!
                  - Рыба вся!
                  - Жарь всю!
                  Кэптен45
          2. Челдон Вчера, 15:34
            Цитата: IMH
            Ваше чувство юмора мне понравилось. Хочу заметить, что вчера один высокопоставленный чин в ВВС сказал, что за 2017-й год ВВС Израиля выполнили свыше ТЫСЯЧИ различных миссий на теретории Сирии. Один самолет на 1000 операций... Не так и хороши ваши ракеты, оказывается negative

            Самые лучшие юмористы-это евреи,известный факт-одно упоминание про чудо-ф-16, уже уморительно lol laughing
            Челдон
          3. rodus Вчера, 15:53
            crying ну Сара, шо вы так расстраиваетесь, в прошедшем году ПВО Сирии не до вас было, мы в декабре 2018г. вновь посчитаем wassat
            rodus
            1. Krasnodar Вчера, 16:49
              Цитата: rodus
              crying ну Сара, шо вы так расстраиваетесь, в прошедшем году ПВО Сирии не до вас было, мы в декабре 2018г. вновь посчитаем wassat

              Оно во всю сбивало бомбардировщики ИГИЛ и Нусры. Конечно не до нас.
              Krasnodar
          4. Separ Вчера, 20:50
            Ваши миссии -это миссия шкодливого кота - нассать в тапки и быстренько улизнуть, пока большой дядька не дал @3.14-зды..
            Separ
        2. Дайвер Д Вчера, 23:30
          Российский самолет сбили неделей раньше, наверняка кто то из благодарных сирийцев дал наводку. И заметьте : никто из израильтян не радовался!
          Дайвер Д
        3. Дайвер Д Вчера, 23:39
          Ай я яй! Как же тогда русский самолет сбили, еще и вашими же ракетами!
          Дайвер Д
      2. Кент0001 Вчера, 17:04
        Так про это и разговора нет. Реально серьезный аппарат который делался для войны, а не исключительно для продаж как Ф-35.
        Кент0001
      3. Separ Вчера, 20:48
        а с какими "взрослыми" машинами и "взрослыми" пилотами ваша хвалёная машина Ф-16 воевала?
        Separ
    2. Аскет Вчера, 14:38
      Цитата: КВУ-НСвД
      пробитию фонаря кабины

      Если это ракета 5В28, то она обладает осколочно -фугасной БЧ готовыми
      поражающими элементами - 37 тыс.штук весом 3-5г. При подрыве боевой части угол разлета осколков составляет 120°, что в большинстве случаев приводит к гарантированному поражению воздушной цели.

      Если бы она взорвалась рядом то самолёт превратился в дуршлаг.
      Теперь по обломкам ракеты
      Если ГСН так и не нашла цель и не перезахватила ее, то на рули ракеты выдается команда "максимально вверх". Ракета уходит в верхние слои атмосферы, чтобы не поразить наземные объекты, и там осуществляется подрыв боевой части.
      Так что никаких обломков ракеты физически не должно существовать. Ведь ракета длиной 11м и массой 7т представляет серьёзную опасность наземным объектам.
      А про 25 ракет это явный бред. Дивизион С-200 включает 6ПУ, а в Сирии всего было 8дивизионов из них в предыдущие два года как минимум четыре доблестные израильтяне уже уничтожили, если верить вот таким хуцпанавтам. request
      Аскет
      1. alstr Вчера, 14:58
        Добавлю. Достаточно посмотреть во что превратился Боинг МН-17, где была использована менее мощная ракета, чтобы понять, что стеклом кабины там Ф-16 не отделался.
        alstr
        1. Аскет Вчера, 15:09
          Тем боле ПВО Сирии даже до войны не отличалось насыщенностью и эффективностью, ибо подавляющее большинство комплексов древние советские образцы. Думаю там не полные ДБ сидят, чтобы осуществлять массовый в обстрел почти всеми наличными ЗРК, чтобы быть вскрытыми и немедленно уничтоженными. Максимум на что они способными -"огрызнуться" двумя - тремя ракетами
          Аскет
      2. serriy Вчера, 15:01
        Короче. Израильский пилот покинул самолёт, увидев ракету. А не после попадания ракеты в самолёт. Только так ))))! Реакция лётчика спасла ему жизнь.
        serriy
        1. IMH Вчера, 15:15
          Есть видео опровергающие ваши слова.
          IMH
          1. serriy Вчера, 15:19
            Уверен, что у вас также есть видео, подтверждающее мои слова. hi
            serriy
          2. neri73-r Вчера, 15:33
            Цитата: IMH
            Есть видео опровергающие ваши слова.

            в студию, а главное что бы той же датой снято было, то есть аутентично! А то таких видео..........пруд пруди
            neri73-r
      3. Маки Авелльевич Вчера, 21:55
        Цитата: Аскет
        Если ГСН так и не нашла цель и не перезахватила ее, то на рули ракеты выдается команда "максимально вверх". Ракета уходит в верхние слои атмосферы, чтобы не поразить наземные объекты, и там осуществляется подрыв боевой части.
        Так что никаких обломков ракеты физически не должно существовать.


        понятно. анигиляция значить.
        или обломки переходят в паралельную вселенную. может быть превращяются в газ.
        Маки Авелльевич
        1. insular Сегодня, 00:01
          Цитата: Маки Авелльевич
          понятно. анигиляция значить. или обломки переходят в паралельную вселенную. может быть превращяются в газ.

          Вы представляете себе, что такое обнаружить обломки малоразмерного объекта, подорванного на высоте? Да еще обнаружить едва ли не в тот же день. Да еще не зная даже ориентировочных координат места падения?
          Да отслеживаемые места падения пассажирских лайнеров, порой, днями ищут, а вы тут лепете. Орбитальные аппараты находят не сразу, а уж для того, чтоб добраться проходит время.
          Кому вы лепите этот бред? Здесь вам не палестинские школьники лишенные образования, так что продумывайте качественнее, что вы уже хотите здесь соврать и набросить.
          insular
  5. Ivan.A Вчера, 14:23
    То что у израильтян есть хоть какие то потери, это уже хорошо.
    Может быть задумаются и будут не такими борзыми.
    А к потерям израильтяне относятся трепетно - наверное, уже задумались, и крепко задумались.
    Ivan.A
    1. IMH Вчера, 14:25
      Лучше вы о себе задумайтесь. Израиль и без ваших советов как то 70 лет прожил с победами, и дальше будет жить и побеждать.
      IMH
      1. Тралл Вчера, 14:28
        Цитата: IMH
        Лучше вы о себе задумайтесь. Израиль и без ваших советов как то 70 лет прожил с победами, и дальше будет жить и побеждать.

        И СССР 70 лет прожил. Совпадение? smile
        Тралл
        1. karish Вчера, 14:32
          Цитата: Тралл
          Цитата: IMH
          Лучше вы о себе задумайтесь. Израиль и без ваших советов как то 70 лет прожил с победами, и дальше будет жить и побеждать.

          И СССР 70 лет прожил. Совпадение? smile

          не совпадение , Вы не знаете истории
          СССР просуществовал с 1922 по 1991 ---- 69 лет
          karish
          1. Ингвар 72 Вчера, 14:41
            Цитата: karish
            69 лет

            Так и Израилю еще 69! wink
            Ингвар 72
            1. Тралл Вчера, 14:44
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: karish
              69 лет

              Так и Израилю еще 69! wink

              Интересная поза... smile
              Тралл
              1. neri73-r Вчера, 15:42
                Цитата: Тралл
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: karish
                69 лет

                Так и Израилю еще 69! wink

                Интересная поза... smile

                Баловники ....... tongue
                neri73-r
              2. Krasnodar Вчера, 15:54
                Цитата: Тралл
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: karish
                69 лет

                Так и Израилю еще 69! wink

                Интересная поза... smile

                Для тех, кто практикует, наверное ))))
                Krasnodar
        2. IMH Вчера, 14:32
          СССР прожил 74 года, это раз. Два- это совпадение. Три- если завтра собьют еще один Российский самолет, то израильская общественность не будет выражать такую радость. Говорит ли это о более высоком моральном облике израильтян или простое совпадение?
          IMH
          1. Тралл Вчера, 14:36
            Цитата: IMH
            израильская общественность не будет выражать такую радость

            Мы просто радуемся за сирийцев, искренне и небезосновательно.
            А морально оправдывать бомбежки суверенного государства это уже израильская прерогатива.
            Тралл
            1. IMH Вчера, 14:42
              Израиль не оправдывается, а я не оправдываю, просто Израиль доказывает в очередной раз, любой кто нос сунет, тот хорошо в нос получит.
              IMH
              1. Тралл Вчера, 14:45
                Цитата: IMH
                любой кто нос сунет, тот хорошо в нос получит

                Теперь и сирийцы так считают
                Тралл
                1. IMH Вчера, 15:17
                  Увы и ах, но сирийцы так не считают, учивая тот факт, что их страна стала проходным двором для всякого ИГИЛ-ШМИГИЛ сброда.
                  IMH
                  1. zoolu350 Вчера, 15:38
                    Так вы же сионисты (фашисты) с вашими хозяевами ФРС, Саудами, Турками и пр. и вскормили этих бородатых детей из ИГИЛ-ШМИГИЛ и натравили их на САР.
                    zoolu350
                    1. Krasnodar Вчера, 19:31
                      Цитата: zoolu350
                      Так вы же сионисты (фашисты) с вашими хозяевами ФРС, Саудами, Турками и пр. и вскормили этих бородатых детей из ИГИЛ-ШМИГИЛ и натравили их на САР.

                      ФРС скорее Ваши, zoolu, хозяева. Израильтяне от перепада курса доллара в такой степени не зависят ;))))
                      Krasnodar
                      1. zoolu350 Вчера, 19:39
                        Хозяева ФРС как их холопы сионофашисты, бандерофашисты, прибалтофашисты, ляхофашисты и др. для любого советского человека враги. Это для олигархата РФ вся перечисленная гниль партнеры.
                        zoolu350
                      2. Челдон Вчера, 22:08
                        А в Израиль деньги переводишь в $ по курсу ЦРБ или есть какие-то личные договорённости?
                        [/quote]
                        ФРС скорее Ваши, zoolu, хозяева. Израильтяне от перепада курса доллара в такой степени не зависят ;))))[/quote]
                        Челдон
          2. Ингвар 72 Вчера, 14:45
            Цитата: IMH
            Говорит ли это о более высоком моральном облике израильтян или простое совпадение?

            Вы в чем то правы. Но у России самолеты сбивают там. куда нас официально пригласила легитимная власть, и где они бомбят ваших в том числе противников. Ваши же самолеты бомбят наших союзников по надуманному поводу. Может отсюда столько желчи у форумчан? hi
            Ингвар 72
            1. IMH Вчера, 15:19
              Наш предлог не надуманный. Если Иран обещает уничтожить Израиль, то приближение Ирана к границам Израиля дает право последнему переходить к активной фазе защиты. 22.6.1941 никто ждать не обязан.
              IMH
            2. тлауикол Вчера, 15:30
              Вообще то они бомбят страну, с которой у них война ! В принципе, могли бы хоть ежедневно бомбить, без повода, но предпочитают давать сдачи.
              Второе, бомбят "наших союзников" с нашего же молчаливого согласия - это тоже говорит о моральном облике нашей политики. Причем говорит не меньше, чем скачки и глумление по поводу сбитого ф16, чего евреи себе не позволяли.
              И в третьих : ИГИЛ побежден ( официально ), но война за ГАЗПРОМ продолжится, и чем дольше, тем лучше для РФ !
              Так что про моральный облик помолчали бы. Мы ведем колониальную войну за ресурсы
              тлауикол
          3. Кент0001 Вчера, 17:07
            Вы не путайте мягкое с теплым.
            Кент0001
        3. Комментарий был удален.
          1. Тралл Вчера, 14:38
            Цитата: профессор
            Израиль уже пережил совок

            Дети обычно переживают своих родителей. Совпадение? smile
            Тралл
            1. профессор Вчера, 15:00
              Цитата: Тралл
              Цитата: профессор
              Израиль уже пережил совок

              Дети обычно переживают своих родителей. Совпадение? smile

              Я думал, что мы не о хронологии, а о продолжительности жизни... Тем более, что совок не родитель Израилю от слова "совсем".
              профессор
              1. neri73-r Вчера, 15:57
                Профессор, не уподобляйтесь древним украм, у которых память внезапно отшибло, "от слова совсем" здесь неуместно, не родитель конечно, но крёстный однозначно! hi
                neri73-r
                1. Кент0001 Вчера, 17:09
                  Да нееее-родитель однозначно.
                  Кент0001
              2. avt Вчера, 16:07
                Цитата: профессор
                Тем более, что совок не родитель Израилю от слова "совсем".

                Азохенвей! Эта типа благодарность Майскому , Громыко , действовавшим по приказанию Сталина , который и чехам приказал оружие поставлять через Югославию ? В которой Тито малость подгадил этим поставкам по просьбе своих бритых друзей. Ну -ну ....
                avt
                1. профессор Вчера, 19:56
                  Цитата: avt
                  Эта типа благодарность Майскому , Громыко , действовавшим по приказанию Сталина , который и чехам приказал оружие поставлять через Югославию ?

                  Да ну? Расскажите нам по какой цене чехи продавали нам оружие, сколько параллельно продали арабам и самое главное, почему посадили тех кто это оружие поставлял Израилю?
                  профессор
                  1. avt Вчера, 21:45
                    Цитата: профессор
                    Да ну?

                    Ну да. Ой вей ! Значит за Майского и Громыку со Сталиным сказать таки нечего?Только
                    Цитата: профессор
                    по какой цене чехи продавали нам оружие,

                    wassat Ну таки - за деньги Джойнт . А как хотели ? Даром ? Как с бундесов , ну чтоб ещё приплатили ? А вспомнить как USы вообще даже разоружённые купленные аэропланы тормознули и пришлось вашим из Джойнт ещё башлять, неохота? wassat
                    Цитата: Аскет
                    это искусственное сионисткое образование без исторических корней.

                    Азохенвей! Корень таки один - Теодор Герцель
                    в Базеле я создал еврейское государство … Возможно, через пять лет, а возможно, через пятьдесят лет это будет знать каждый.
                    , ну идеологический . Израиль есть производная именно из 1897 , как пункт главного ,,убежища".
                    avt
              3. Кент0001 Вчера, 17:08
                Я гляжу модно стало в Шумеры записываться, причем уже не только в хохлостане.
                Кент0001
              4. KonoGon Вчера, 18:46
                Цитата: профессор
                ем более, что совок не родитель Израилю от слова "совсем".
                Да, но братом двоюродным назвать можно?
                KonoGon
              5. Аскет Вчера, 20:45
                Цитата: профессор
                более, что совок не родитель Израилю от слова "совсем".

                Фарисеи или Саддукеи вот в чем вопрос о родителях Израиля.Современый Израиль не имеет ничего общего с древней Иудеей, это искусственное сионисткое образование без исторических корней.
                Аскет
              6. Separ Вчера, 21:01
                Вспомните создателя страны вашей - И.В.Сталина
                Separ
          2. Комментарий был удален.
      2. басмач Вчера, 14:36
        Ну так 70 лет не 1300(если уж по официальной истории). Так что поучиться то есть чему, тем более что все время сами, а не с помощью заокеанских друзей. Да, и ещё. Все кто к нам приходил (регулярно каждые100 лет) утратили статус великих, а наши предки побывали в их столицах, с ответным визитом. Вежливость, что поделать.. Так что задираться будете, когда побудете где нибудь в Дамаске или Тегеране
        басмач
        1. KonoGon Вчера, 18:49
          Цитата: басмач
          когда побудете где нибудь в Дамаске или Тегеране
          Бейрут - были, Дамаск - стреляли, Суэцкий канал - переходили. Чего бы вам ещё?
          KonoGon
      3. штрафбат Вчера, 15:05
        Израиль и без ваших советов.....

        А вот тут поподробнее.....
        Господа, по-моему, давать советы - это ваша прерогатива...начиная от российского спорта и заканчивая космосом.....
        Причем видно, не разбираясь в глубине вопроса, некоторые "наши Израильские партнеры", честно говоря, вывозят такие перлы..... wassat , "слизанные " из анналов Инета, что волосы встают дыбом, при этом не только в области черепа belay
        штрафбат
      4. Маз Вчера, 15:34
        Так побеждайте на своей территории, чо на чужую лезете?
        Маз
      5. aquatic Вчера, 20:15
        Цитата: IMH
        Лучше вы о себе задумайтесь.

        таки и думаем о себе) давно уже, не заметили?

        таки небо и аэродромы Ливана открыто для ВКС, кольцо сжимается.
        aquatic
    2. karish Вчера, 14:28
      Цитата: Ivan.A
      что у израильтян есть хоть какие то потери, это уже хорошо

      у нас нет потерь.
      У нас все лётчики живы.
      А по самолётам , конечно утопить героически 2 самолёта ( как пример ) гораздо сложнее -- чем уйти от ракеты ПВО wink
      karish
    3. Маки Авелльевич Вчера, 21:57
      Цитата: Ivan.A
      А к потерям израильтяне относятся трепетно - наверное, уже задумались, и крепко задумались


      к жизни своих относимся трепетно, точка. а вы нет? хм..
      Маки Авелльевич
  6. askort154 Вчера, 14:24
    Счас прибегут ! am Всё "обоснуют" ! tongue
    askort154
  7. Azazelo Вчера, 14:24
    Даёшь 100 ракект, а то 25 как то мало.
    Azazelo
  8. IMH Вчера, 14:24
    Израильские летчики молодцы. И миссию выполнили, и до своей земли дотянули, и катапультировались.
    IMH
    1. serriy Вчера, 14:33
      Сирийские зенитчики молодцы. good С почином! Так держать! drinks
      serriy
      1. IMH Вчера, 14:43
        Они молодцы. Только многие из них уже мертвые молодцы. Стоила ли игра свеч для Сирии?
        IMH
        1. Тралл Вчера, 14:46
          Цитата: IMH
          Они молодцы. Только многие из них уже мертвые молодцы. Стоила ли игра свеч для Сирии?

          Погибать на родной земле, защищая свою Родину? Ответ очевиден.
          Тралл
          1. IMH Вчера, 15:20
            Родина сирийских зенитчиков это Иран? Не знал...
            IMH
            1. Тралл Вчера, 15:36
              Цитата: IMH
              Родина сирийских зенитчиков это Иран? Не знал...

              А пупок не развяжется Иран бомбить?
              Тралл
            2. SOF Вчера, 15:41
              Цитата: IMH
              Родина сирийских зенитчиков это Иран? Не знал...

              ...а давно окрестности Дамаска стали Ираном?

              Цитата: IMH
              Израиль не оправдывается, а я не оправдываю, просто Израиль доказывает в очередной раз, любой кто нос сунет, тот хорошо в нос получит

              ...и...кто, в окрестностях Дамаска, к вас там чего-то сунул?
              lol
              SOF
          2. Маки Авелльевич Вчера, 21:58
            Цитата: Тралл
            Цитата: IMH
            Они молодцы. Только многие из них уже мертвые молодцы. Стоила ли игра свеч для Сирии?
            Погибать на родной земле, защищая свою Родину? Ответ очевиден.


            тогда всем им того же.
            Маки Авелльевич
        2. serriy Вчера, 14:48
          к тому идёт, и у израиля будут мёртвые пилоты. озаботьтесь о своих свечах.
          serriy
          1. Маки Авелльевич Вчера, 22:00
            Цитата: serriy
            к тому идёт, и у израиля будут мёртвые пилоты. озаботьтесь о своих свечах.


            зубоскаль, боец. такие ядовитые реплики как правило у трусов по натуре.
            Маки Авелльевич
      2. brigadir Вчера, 15:01
        Ну да ну да. Сирийские ....
        Там ихтамнету стреляли. Это моё конечно ИМХО, но 25 ракет зафигачить сирийцев ПВОшникив просто не хватит.
        brigadir
        1. IMH Вчера, 15:21
          "Ихтамнету" не настолько отмороженные.
          IMH
    2. japs Вчера, 14:35
      Дотянул до дома? А как же "Израильские СМИ со ссылкой на бригадного генерала Томера Бара сообщают, что F-16 «маневрировал на высоте около 3 км над Галилеей»."?
      Короче все 100500 ракет до этого прошли мимо...
      japs
    3. Des10 Вчера, 14:54
      не в полном здравии - после катапультирования. Не с чего - вам то - радоваться.
      Двояко чувство - с одной пусть и евреи, но, блин, умные и сами за себя сражающиеся. А с другой почти друзья, но ... и не могущие сбить все самолёты атакующие.
      Вам бы --- поговорить толком.
      Des10
    4. neri73-r Вчера, 16:08
      Цитата: IMH
      Израильские летчики молодцы. И миссию выполнили, и до своей земли дотянули, и катапультировались.

      Куда они тянули????? Инфа была с израильской стороны, что сбиты над территорией Израиля! 3 км. высота, оба ранены, один тяжело, куда они могли тянуть?????? stop Падали, хорошо, успели катапультироваться.
      neri73-r
  9. Александр War Вчера, 14:25
    Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет Так пусть это Генерал потвердит фактами ! А то одно пока пи-во
    Александр War
  10. баклан Вчера, 14:29
    Сегодня в Израиле, по радио слышал, что в ответ за сбитый самолёт, якобы была уничтожена вся ПВО Дамаска и уничтожены чуть ли не десятки взлётных полос в Сирии. Фантазёры ... lol
    баклан
    1. Bronevick Вчера, 14:33
      Весь земной шар уничтожили.
      Bronevick
    2. профессор Вчера, 14:51
      Цитата: баклан
      Сегодня в Израиле, по радио слышал, что в ответ за сбитый самолёт, якобы была уничтожена вся ПВО Дамаска и уничтожены чуть ли не десятки взлётных полос в Сирии. Фантазёры ... lol

      У вас проблемы с пониманием услышанного. Сообщалось, что в ответку было уничтожено около трети сирийской ПВО. Что примечательно, во время ответки сирийцы не сидели с поджатыми хвостами, а драпанули бросив позиции.

      Цитата: Александр War
      Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет Так пусть это Генерал потвердит фактами ! А то одно пока пи-во

      Израильский генерал имеет репутацию надежного источника. Он никогда не был пойман на лжи, никогда не выставлял скриншоты компьютерной игры как будто это видео боя и никогда не выкладывал видое с американского Апачи в Ираке рассказывая как это он воевал.
      профессор
      1. neri73-r Вчера, 16:13
        Цитата: профессор
        Израильский генерал имеет репутацию надежного источника.

        У кого?
        Цитата: профессор
        не выставлял скриншоты компьютерной игры как будто это видео боя и никогда не выкладывал видое с американского Апачи в Ираке рассказывая как это он воевал.

        Было дело (один раз), извинились за иллюстрацию, но факт, который подтверждала, якобы, иллюстрация существовал в реальности, то есть по сути никто не врал на постоянной основе, в отличие от западных друзей и их союзников на БВ! hi
        neri73-r
        1. профессор Вчера, 20:00
          Цитата: neri73-r
          У кого?

          Не у Вас. Вам не знакомо слово "репутация" раз Вы задаете такой вопрос.

          Цитата: neri73-r
          Было дело (один раз), извинились за иллюстрацию, но факт, который подтверждала, якобы, иллюстрация существовал в реальности, то есть по сути никто не врал на постоянной основе, в отличие от западных друзей и их союзников на БВ!

          Ну да. Один раз. Зеленые человечики это ополченцы, Грузия напала на мирную Осетию причем в грузинских войсках воевали американцы, ихтамнету, половина Топоров не долетела и так далее. lol
          профессор
      2. rodus Вчера, 16:20
        "У вас проблемы с пониманием услышанного. Сообщалось, что в ответку было уничтожено около трети сирийской ПВО. Что примечательно, во время ответки сирийцы не сидели с поджатыми хвостами, а драпанули бросив позиции." - и шо, прям таки так и сказали? laughing а "ответка" чем была выражена, извиняюсь узнать?

        "..Он никогда не был пойман на лжи.." - ну так его никто и не ловил, и не пытался, а 25 ракет попахивает откровенной дёзой, вот и ловим ныне lol
        rodus
      3. rodus Вчера, 16:28
        Возьмите мня к себе на радио, я по ушам так проеду, шо вся ваша страна будет уверена, что уже и на Луне, Юпитере и Плутоне строятся военные базы ВС Израиля! Поверьте, я расскажу так, шо вы поверите Изя! laughing laughing
        rodus
  11. юра яковлев Вчера, 14:32
    Короче, самолет не смог увернуться.)))
    юра яковлев
  12. Иван Тарава Вчера, 14:32
    В Сирии ведь есть С-300, почему ими не стреляли? Основной проблемой ПВО Сирии является отсутствие современных РЛС
    Иван Тарава
    1. turbris Вчера, 14:57
      В Сирии нет С-300 и основной проблемой ПВО Сирии является подготовка расчетов и неисправность техники.
      turbris
      1. Маки Авелльевич Вчера, 22:04
        Цитата: turbris
        В Сирии нет С-300 и основной проблемой ПВО Сирии является подготовка расчетов и неисправность техники.


        основной проблемой ПВО Сирии является тот факт что расчет перенасыщенны офицерами арабской внешности.
        Маки Авелльевич
  13. Hariton Laptev Вчера, 14:34
    оййй какие оказывается не убиваемые самолеты у израильтян. прям в них пуляють а они как в бравой американской кинушке и так и сяк и боком и ра..ом и аж 25 ракет понадобилось что бы одного завалить.
    Hariton Laptev
    1. тлауикол Вчера, 15:08
      да ладно 25 ракет - 25 ЛЕТ ! понятно, что у аборигенов праздник
      тлауикол
  14. turbris Вчера, 14:40
    Ну конечно, если бы было выпущено 25 ракет по самолетам, то было бы сбито как минимум 8-10 самолетов, да и во всей ПВО Сирии если найдется 25 ЗУР, то это хорошо. Врет израильский бригадный генерал беззастенчиво, пытается прикрыть свои неудачи, они не ожидали, что им дадут отпор в Сирии, раньше ведь нагло и без ответа наносили удары по объектам в Сирии.
    turbris
  15. Зефр Вчера, 14:41
    Нестыковочка.
    Летело 4 самолета.
    По ним выпустили 25 ракет.
    Самолет сбит одной ракетой. Потому что летчик отвлекся и не увидел.
    Странно.
    1. Кто видел 25 ракет? Земля? Летчики? Нет, летчики не видели. Если все небо в ракетах, почему никто не поднял тревогу?
    2. Почему не было автоматического предупреждения об атаке? Или было, но кто-то врет?
    3. Если 25 ракет выпустили и все по одному самолету, и попала 25-тая, что делал летчик все это время? Он искал наземную цель? А вокруг летали (косо и криво и во все стороны) 24 ракеты? Разве в летчики берут аутистов?
    4. Если попала 1-ая ракета, пока летчик искал цель, зачем выпустили еще 24 шт? Кто-то врет.
    Зефр
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. alstr Вчера, 15:15
      Добавлю. Просто считаем. Все наши ЗКР имеют канальность по цели - 2 ракеты (очень редко и только в определенных режимах 3).
      Но возьмем 2. Это значит, что обстрел велся с 13 дивизионов. Можно ли предположить, что столько ЗРК было собрано в одном месте. Вряд ли. Возможно, что стреляли несколько раз, но тогда почему самолеты не отреагировали на обстрел?

      Если следовать логике, то поскольку самолетов было 4, то максимум,что выпустили - это 8 ракет.
      alstr
  16. Govorun Вчера, 14:49
    Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет
    Да врут они,там минимум было выпущено 125 ракет по самолету,я лично проверял
    Govorun
  17. А. Привалов Вчера, 14:50
    В сети появились снимки атакованных объектов.
    А. Привалов
    1. IMH Вчера, 14:56
      Были иранцы и нет иранцев. Такие пироги.
      IMH
  18. Burbon Вчера, 14:54
    Цитата: Владыка Ситх
    А останки только одной ракеты нашли!

    может все же отстатки?
    Burbon
  19. ДЯДЯСТАС Вчера, 14:56
    Братцы, что произошло в Сирии? Какая то хрень , ходят слухи , что наши ЧВК там накрыли , жертв много,
    ДЯДЯСТАС
    1. FalconD Вчера, 15:06
      Все знают одно и то же
      FalconD
    2. aquatic Вчера, 20:20
      ни каких наших ЧВК нет не только в Сирии а и ни где. Не слушайте слухи.
      aquatic
  20. FalconD Вчера, 15:04
    Ну с количеством явно перебор...
    По данным на 2016 год у Сирии было до 48 пусковых установок
    Один дивизион это 6 пусковых
    3-4 пусковых это полк...т.е. всего два полка по численности..
    Представляется с трудом, что по 4 самолетам полк отстрелялся в сухую, а в итоге летчика ранило..и самолет они покинули...Очень странно выглядит такая математика..

    Кстати в 1983 году советские расчёты двумя ракетами 200ок вальнули три беспилотника американского производства....и тоже израильских!
    FalconD
    1. ArikKhab Вчера, 15:15
      почему вы решили что всего было 4 самолета ? по израильским данным было атаковано 12 объектов, сколько всего самолетов было задействовано не сообщается (ну если по паре на объект то уже 24...), тогда и количество выпушенных ракет не выглядит запредельным. Плюс израильтяне (благодаря грекам) знакомы с ранними версиями С-300 и возможно имеют возможности противодействия
      ArikKhab
      1. voyaka uh Вчера, 17:39
        16 самолетов Ф-16.
        voyaka uh
  21. voyaka uh Вчера, 15:05
    Летчики, похоже, рано расслабились после боевылета,
    когда вернулись в свое пространство. И проморгали
    оповещение автоматики о приближении ракеты sad .
    Летчик второго самолета заметил опасность и успел
    сделать противо-зенитный маневр - увернулся.
    voyaka uh
    1. _Ugene_ Вчера, 15:23
      По вашим словам израильские военные они самые честные в мире, в отличие от нашего Конашенкова они никогда не врут. Так может предоставят фото 25 хвостов от С-200 и Буков? Вы же говорите они никогда не пропадают а только немного гнуться. Или дурной пример Конашенкова заразителен?
      _Ugene_
      1. voyaka uh Вчера, 15:25
        Покажут, конечно. Тех, что упали на израильскую территорию.
        voyaka uh
        1. _Ugene_ Вчера, 15:29
          а что есть ракеты которые не долетев до границы Израиля вдруг сами попадали? наверное их штук 20-22? ну да, эти ракеты очень ненадежные, обычно большинство сами падают немного пролетев, не можем же мы, право, заподозрить генерала во лжи
          _Ugene_
          1. voyaka uh Вчера, 17:31
            "которые не долетев до границы Израиля вдруг сами попадали?"////

            Конечно. Авиа-база Т4 находится в глубине Сирии. На ней бомбили и ВПП.
            Если стреляли по самолетам в том районе, то ЗУР , конечно, падают в Сирию.
            Если около израильской границы, то ЗУР падают в Израиле. По-моему, это понятно.
            25 ракет - не так много по 16 самолетам, обычно стреляют двумя по одной цели.
            voyaka uh
            1. _Ugene_ Вчера, 17:38
              ну ждем доказательства
              насколько я понял ваши Ф-16 не заходили в воздушное пространство Сирии, или нет?
              _Ugene_
              1. voyaka uh Вчера, 19:03
                Заходили, конечно. Как можно разбомбить ВПП без захода?
                voyaka uh
    2. IMH Вчера, 15:24
      Слава Б-гу все живы. С ошибками разберемся, уверен.
      IMH
    3. Маз Вчера, 15:37
      Цитата: voyaka uh
      Летчики, похоже, рано расслабились после боевылета,
      когда вернулись в свое пространство. И проморгали
      оповещение автоматики о приближении ракеты sad .
      Летчик второго самолета заметил опасность и успел
      сделать противо-зенитный маневр - увернулся.

      Расслабились? Лётчики? Не хило отмазываете. Это боевые летчики, или пьяные прапорщики со складов?
      Ненене, поправочка, он ушёл от радара, а не от ракеты - цитата СМИ Израиля

      Расследование ЦАХАЛа: сирийцы пытались сбить еще один самолет, но летчикам удалось уйти от радара
      https://news.israelinfo.co.il/events/70704

      Не надо нас дурить.
      Маз
  22. Hiss Вчера, 15:11
    Цитата: профессор
    Цитата: Тралл
    И СССР 70 лет прожил. Совпадение?

    Израиль уже пережил совок. Совпадение? wink

    будте добры называть страну уважительно и грамотно - CCCР. Хотя бы в знак признательности того, что ваших предков не превратили в мыло благодаря усилиям и жертвам именно советских людей! Да и страна ваша создана не без их доброй воли. Впрочем, совесть и приличия многим вашим нынешним согражданам не известны, как видимо и вам.
    Hiss
    1. профессор Вчера, 15:27
      Цитата: Hiss
      будте добры называть страну уважительно и грамотно - CCCР.

      Я родился в этой стране и был её гражданином. Обладал серпасто-молоткастым паспортом. Так что я имею полное право называть совок совком.

      Цитата: Hiss
      Хотя бы в знак признательности того, что ваших предков не превратили в мыло благодаря усилиям и жертвам именно советских людей!

      Мои предки не в тылу тушенку ели, а били фашистов. И били за себя и своих близких, а не за совковую идеологию.

      Цитата: Hiss
      Да и страна ваша создана не без их доброй воли.

      Кого их? Сионистов- да, совка- нет.

      Цитата: Hiss
      Впрочем, совесть и приличия многим вашим нынешним согражданам не известны, как видимо и вам.

      Расскажите нам еще о наших национальных чертах. Очень интересно послушать.
      профессор
    2. Hottabych Вчера, 15:46
      Дело в том, что русскоязычная часть евреев люто ненавидит СССР.
      Нам этого не понять, по здравой логике, если бы не победа в ВОВ, то как раз этих людей уже и небыло бы. Нацисты выкормленные американскими евреями, как вы говорите, пустила бы их на мыло.
      Так, почему тогда они понимая всё это так не любят свою родину? Всё просто, они же евреи! laughing Они жить не могут при общем равенстве., которое было при СССР. Поэтому, не серчайте на них - эта ненависть на генном уровне.
      Hottabych
      1. Tiras Вчера, 16:45
        Цитата: Hottabych
        Дело в том, что русскоязычная часть евреев люто ненавидит СССР.


        Это миф.


        Цитата: Hottabych
        Нам этого не понять, по здравой логике, если бы не победа в ВОВ, то как раз этих людей уже и небыло бы.


        Если бы не победа в ВОВ, то много кого бы не было, в том числе и СССР.
        Это не отменяет антисемитизма СССР и того, что СССР все время поддерживало арабов и оружием и советниками, что особую любовь к СССР не вызвало.
        Кстати вы не знаете почему был очень высокий русский коллаборационизм во Второй мировой войне?
        Одна из причин из-за недовольства властью.



        Цитата: Hottabych
        Нацисты выкормленные американскими евреями.


        Бред.


        Цитата: Hottabych
        Так, почему тогда они понимая всё это так не любят свою родину? Всё просто, они же евреи!


        Нет, просто лишь у тех, кто не способен осмыслить и понять.


        Цитата: Hottabych
        Они жить не могут при общем равенстве., которое было при СССР.



        Боюсь даже спрашивать ваш возраст, учитывая ваши бредни про общее равенство. Либо вы в СССР не жили, либо просто не понимаете о чем пишите.
        Tiras
        1. Hottabych Вчера, 18:48
          Цитата: Tiras
          Цитата: Hottabych
          Они жить не могут при общем равенстве., которое было при СССР.
          Боюсь даже спрашивать ваш возраст, учитывая ваши бредни про общее равенство. Либо вы в СССР не жили, либо просто не понимаете о чем пишите.

          А с чем вы не согласны, не пойму?
          Hottabych
          1. Tiras Вчера, 19:04
            Весь ваш пост мифы и фантазии.
            Tiras
      2. профессор Вчера, 19:53
        Цитата: Hottabych
        Дело в том, что русскоязычная часть евреев люто ненавидит СССР.
        Нам этого не понять, по здравой логике, если бы не победа в ВОВ, то как раз этих людей уже и небыло бы. Нацисты выкормленные американскими евреями, как вы говорите, пустила бы их на мыло.

        А за что нам любить совок? За то что лишил нас нашей культуры, нашего языка, наших школ, наших театров, нашей религии?
        Сказки про нацистов выкормленных американскими евреями расскажите внуку Молотова. Пусть посмеется над Вами.

        Цитата: Hottabych
        Так, почему тогда они понимая всё это так не любят свою родину? Всё просто, они же евреи! Они жить не могут при общем равенстве., которое было при СССР. Поэтому, не серчайте на них - эта ненависть на генном уровне.

        Ну да. Все в совке были равны, но некоторые ровнее. Напомнить? У одних были свои школы, а у других эти школы закрыли. И далее по списку... А так- да, даже не евреи, а лица еврейской национальности. wassat
        профессор
        1. Hottabych Вчера, 22:32
          Цитата: профессор
          Ну да. Все в совке были равны, но некоторые ровнее. Напомнить? У одних были свои школы, а у других эти школы закрыли. И далее по списку... А так- да, даже не евреи, а лица еврейской национальности.

          А почему там должны были быть еврейские школы? Вы коренные жители тех земель, что занимал СССР? Вам дали уникальную возможность стать советским человеком!!! Любой негр бы позавидовал. smile
          Евреи - народ своеобразный, не хочу сказать ничего плохого о вас. И когда русский терпел, узбек терпел, даже, блин, армянин терпел тяготы ради общего блага, то еврей сказал - на кой оно мне надо? И получил по башке. Ну а на что обижаться-то, по башке в то время получали все кто был несогласен. Поэтому, можно сказать - сами виноваты.
          Другое дело, сколько евреев перебралось в Союз во время войны.
          И их принимали худо-бедно. Потому что выбора у них не было: в Европе - смерть, а в Палестину, которую уже заселяли англичане попадали только избранные евреи из западных стран и то по морю.
          И не говорите, что евреев истребляли в Союзе. Да, наказывали, но как и всех, кто был несогласен.
          Hottabych
  23. alta Вчера, 15:12
    Сегодня было сообщение в результате серии ударов ВВС Израиля :
    - выведено из строя до 50% всей системы противовоздушной обороны Сирии
    - только на самой большой базе - Т4 -разрушены все сирийские взлетно-посадочных полосы. Контрольная вышка на базе взорвана.
    По сообщениям сирийской оппозиции, сирийские ВВС практически не совершали вылетов после израильских атак.
    - Нанесены удары по четырем иранским базам в Сирии. Первый был нанесен по базе ВВС Сирии Мезза в Дамаске. На ней размещены советники корпуса стражей исламской революции Ирана.
    Удар был нанесен по иранским складам на базе аль-Кисва, и по военной базе Тель Абу Талаб, к югу от Дамаска, которая также используется иранскими военными.
    - были нанесены удары по сирийским целям - по базе аль-Кисва, по военной базе в а-Димас, в северо-восточной части провинции Дамаск, и по военной базе Мадайя.
    - был нанесен удар по базе 16-й дивизии в горах Каламун. На ней размещены батареи ПВО, база сирийской Республиканской Гвардии к югу от Дамаска,
    - по военным складам на базе 156-й дивизии в Дераа,
    - базы 79-й и 89-й дивизий в Дараа, близ границы с Иорданией и Сирией,- по базе 175-й дивизии
    Это урок Асаду: надо слушать Россию, а не Иран...
    alta
    1. Тралл Вчера, 15:30
      Авиабаза Думейр после израильских авиаударов. Все ангары - целые, ни один из важных объектов воздушного порта не был уничтожен или поврежден

      Тралл
      1. IMH Вчера, 16:08
        Я тоже умею мегять дату на фото lol
        IMH
    2. Separ Вчера, 21:06
      Видео в студию плиз.. am
      Separ
  24. gromoboj Вчера, 15:13
    Если врут евреи то пусть врут дальше. Чувство ложной безопасности это хорошо.
    gromoboj
  25. HMR333 Вчера, 15:14
    по поводу количества ракет и их типа они конечно замалаживают если бы 25 ракет пусть пополам 12 с-200 и 13 буков то уж точно не один из 4 самолетов не долетел!
    HMR333
  26. Виктор-М Вчера, 15:15
    Цитата: профессор
    Я думал, что мы не о хронологии, а о продолжительности жизни...

    Само собой: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама;..... а потом что-то пошло не так, и рожать стали женщины.
    Виктор-М
    1. Separ Вчера, 21:09
      Я чё то не понял как и через что они могли рожать, если у них нет родильной части ?
      Separ
  27. 8200 Вчера, 15:16
    В Израиле уже проехали этот инцидент, а здесь всё еще мусолят, так же как на арабских ресурсах. Радость, просто у арабов, огромная - сбили в кое то веки самолёт. Вообще-то, на войне, техника и солдаты подвержены риску. Никто не исключает потери. Успех операции определяется минимальными потерями, а не обязательно 100% работой.
    В данном эпизоде, израильской целью было отстоять свои красные линии, перед Сирией, Ираном и Россией. Всё остальное - средства достижения цели и цена этого достижения.
    Достиг ли Израиль этой цели? Это вопрос на которые невозможно дать ответ пока. После войны в Ливане 2006го, северная граница стала самой тихой за всю историю. Если цель была утихомирить бармалеев, то это удалось на 100%
    8200
    1. KonoGon Вчера, 19:00
      Цитата: 8200
      здесь всё еще мусолят, так же как на арабских ресурсах
      Напоминает радость когда в Югославии сбили невидимку. Санолёт то сбили а Югославия где? Так и тут, ПВО покоцано, Полосы разрушены, Иранцы домой в гробах, а у них радость, Ф16 упал.
      KonoGon
      1. IMH Вчера, 21:13
        Золотые слова.
        IMH
  28. ДЯДЯСТАС Вчера, 15:16
    видел видео , выложить не получилось , формат не тот
    ДЯДЯСТАС
    1. Angestyr Вчера, 15:55
      Цитата: Александр романов
      Цитата: Aleksandr21
      А как же публикации в иносми ? "Телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщил, что в результате нанесенного накануне авиаудара США

      100 лет не писал ничего,но сейчас отпишу.Какие в зад козе публикации?? Вот эти от супер правдивого источника CBS. Вот они выложили видос о якобы уничтожении наших воиск. Одна проблема ,видео от 29 апреля 2012 года .Ливия . Вот фото гуляющая от хохлов в инете,Тут на ландшафт планеты Марс ,наложена их собственная сгоревшая техника. . Что до источников Пентагона на которые вы ссылаетесь,то читаем что говорят официально,а не хрен поими кто. Я тоже могу сослаться на источник в Кремле и нести любую пургу. В Ракке уничтожено 2000 американских солдат .Опровергаите фуфло 2012 года от CBS / И картинка от хохлов
      А это Марс с саита НАСА
      Angestyr
    2. OneMoreDay Вчера, 16:05
      "Хохлы выдают свою подбитую технику за уничтоженную технику российской ЧВК «Вагнера»."
      "Пустынный пейзаж взят с фотографии Марса"


      Взято https://cont.ws/@nyka/850923
      OneMoreDay
  29. ДЯДЯСТАС Вчера, 15:19
    Что произошло с нашим конвоем или колонной кто в курсе, правда или нет. Если это правда то это жоппа, там больше двух мот погибших.
    ДЯДЯСТАС
    1. Челдон Вчера, 15:49
      Цитата: ДЯДЯСТАС
      Что произошло с нашим конвоем или колонной кто в курсе, правда или нет. Если это правда то это жоппа, там больше двух мот погибших.
      Дядя,сьезди в Сирию,да узнай все на месте,и нам расскажешь,что правда,что не правда. В этой статье обсуждается другая тема.
      Челдон
  30. Опер Вчера, 15:42
    Цитата: IMH
    А как определили что именно он? Я всегда думал, что работа ПВО, это работа коллектива...

    Коллектив дал ему возможность перекурить минут 5-ть. Сейчас вернется.
    Опер
  31. Маз Вчера, 15:42

    Цитата: alta
    Сегодня было сообщение в результате серии ударов ВВС Израиля :
    - выведено из строя до 50% всей системы противовоздушной обороны Сирии
    - только на самой большой базе - Т4 -разрушены все сирийские взлетно-посадочных полосы. Контрольная вышка на базе взорвана.
    По сообщениям сирийской оппозиции, сирийские ВВС практически не совершали вылетов после израильских атак.
    - Нанесены удары по четырем иранским базам в Сирии. Первый был нанесен по базе ВВС Сирии Мезза в Дамаске. На ней размещены советники корпуса стражей исламской революции Ирана.
    Удар был нанесен по иранским складам на базе аль-Кисва, и по военной базе Тель Абу Талаб, к югу от Дамаска, которая также используется иранскими военными.
    - были нанесены удары по сирийским целям - по базе аль-Кисва, по военной базе в а-Димас, в северо-восточной части провинции Дамаск, и по военной базе Мадайя.
    - был нанесен удар по базе 16-й дивизии в горах Каламун. На ней размещены батареи ПВО, база сирийской Республиканской Гвардии к югу от Дамаска,
    - по военным складам на базе 156-й дивизии в Дераа,
    - базы 79-й и 89-й дивизий в Дараа, близ границы с Иорданией и Сирией,- по базе 175-й дивизии
    Это урок Асаду: надо слушать Россию, а не Иран...

    Так это,... фотки , видео и обломки всех этих побед пожалуйста в студию господа израильские коллеги! Прошу доказательства, про - куда вы там попали. И шоб с подписью на арабском. Несите, мы рассмотрим ваше заявление.
    Маз
    1. IMH Вчера, 16:06
      Нет уж. Это вы опровержение несите. Мы рассмотрим.
      IMH
  32. Radikal Вчера, 15:57
    Израильский генерал: По самолётам F-16 ВВС Израиля было выпущено 25 ракет
    Ага - ну прям 38 попугаев! Евреи наверное на них летали бомбить - и уворачивались, уворачивались, уворачивались...! wassat tongue
    Radikal
  33. Radikal Вчера, 16:04
    Цитата: IMH
    Поверьте, этот чин все очень и очень хорошо понимает. Израильские генералы, это не крысы кабинетные, а вполне себе люди серьезные.

    Они, вдобавок наверное ещё и "серьезные" рыбаки?! laughing
    Radikal
    1. IMH Вчера, 16:05
      Я не понял что это значит.
      IMH
      1. Separ Вчера, 21:12
        Рыбачите а рыбу не бачите... (это только русский и хохол поймёт)
        Separ
    2. OneMoreDay Вчера, 16:10
      тонко laughing , собеседник не понял...
      OneMoreDay
  34. Radikal Вчера, 16:07
    Цитата: IMH
    Я не понял что это значит.

    Генералу покажите - он должен понять, что это значит! wassat
    Radikal
    1. IMH Вчера, 21:11
      Я не думаю, что израильский генерал поймет юмор советского прапорщика.
      IMH
      1. Челдон Вчера, 21:30
        Цитата: IMH
        Я не думаю, что израильский генерал поймет юмор советского прапорщика.

        Два еврейских рыбака стали Апостолами,ты бы тоже походил бы на рыбалку и потом бы всем рассказывал,почему поймал одну маленькую,а остальные огромные с крючка сорвались. Это про прапорщицкий юмор,ну,а охотники про дичь,в кот. не попали говорят,что полетела померать. Русский язык выучил,а душу русскую не понял.
        Челдон
  35. Geisenberg Вчера, 16:19
    Их всего в Сирии 25 наберётся ) и видимо все были запущены ))) ... Потом не обижайтесь когда с-300 пойдёт )
    Geisenberg
    1. Tiras Вчера, 16:34
      Цитата: Geisenberg
      Потом не обижайтесь когда с-300 пойдёт )


      Главное, чтобы потом покупатели С300 и С400 не отказались от закупок wink
      Tiras
  36. Гордей. Вчера, 16:20
    "...Одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от кабины F-16i, она (кабина) оказалась пробита, один из лётчиков получил ранение. Было принято решение о катапультировании..."-Гм...БЧ изделия комплекса С-125 фугасная, с готовыми поражающими элементами весом 60 кг (32 кг - взрывчатое вещество и 22 кг - поражающие элементы)./В другом источнике описывается как:"...При подрыве БЧ ракеты образовывалось до 4500 осколков массой 4,72-4,79 г.Радиус разлета осколков по целям типа F-4 составляет 12,5 м...".Кабина должна была превратиться в ошмётки.
    Гордей.
  37. 23424636 Вчера, 16:33
    каменная кабина ф-16 отразила ' поражающие элементы 200 комплекса в отличие от кабины Ту -154 над Черным морем , в сиденьях пилота которых сияли дыры от них
    23424636
  38. Vik66 Вчера, 16:42
    Цитата командующего ВВС Израиля: "Какая наглость - стрелять по нашим самолётам !" am
    Vik66
  39. киргиз Вчера, 17:00
    Ракет было 36, из града стреляли
    киргиз
  40. OneMoreDay Вчера, 17:01
    Цитата: Зефр
    Нестыковочка.
    3. Если 25 ракет выпустили и все по одному самолету, и попала 25-тая, что делал летчик все это время? Он искал наземную цель? А вокруг летали (косо и криво и во все стороны) 24 ракеты? Разве в летчики берут аутистов?

    OneMoreDay
  41. Shahno Вчера, 17:23
    Сегодня целый день учебные полеты над Негевом.
    Shahno
    1. IMH Вчера, 21:10
      Над севером обильно летают.
      IMH
  42. Alex Justice Вчера, 17:27
    Цитата: serriy
    Звезда на погонах большааая. Маршальская.

    Они размерами звезд мерятся, Россия величиной фуражки.
    Alex Justice
  43. Shahno Вчера, 17:47
    Если уж ЦАХАЛь официально что то заявляет, а это не часто,я думаю вы понимаете что он может надежно подтвердить что свои потери, а также и нанесенный противнику ущерб. Надеюсь сомнений нет....
    Shahno
  44. Волька Вчера, 18:05
    евреи, хорош оправдываться, за свое наглое зло вы получили, и видимо так будет впредь, и вообще ракеты, самолеты как и все военное имущество это расходник, вот только самолет в разы дороже ракет, тут достаточно и трех классов церковно-приходской школы чтобы понять военную экономику...
    Волька
    1. Shahno Вчера, 18:57
      Ну... 20 ракет. 5 комплексов бук и с_200(с модерниз. зур). Высшие чины иранского управ. апарата, отвественные за наезд. Мало, ещё добавим. Чтоб неповадно было. Иран разорится, если за каждую машину будет платить ровно..
      Shahno
    2. Дайвер Д Вчера, 23:32
      Российский самолет сбили неделей раньше, наверняка кто то из благодарных сирийцев дал наводку. И заметьте : никто из израильтян не радовался!
      Дайвер Д
  45. Бабалайкин Вчера, 18:07
    А что там за купол слышно? Разве он не должен был сбивать все что больше или равно габаритам ракеты града? Как так получилось что ЗУР догнала над Израилем ?
    Бабалайкин
    1. Дайвер Д Вчера, 23:33
      Российский самолет сбили неделей раньше, наверняка кто то из благодарных сирийцев дал наводку. И заметьте : никто из израильтян не радовался!
      Дайвер Д
  46. q75agent Вчера, 18:45
    а курды в это время ...
    q75agent
  47. Zina389 Вчера, 21:15
    Старая, старая ракета сбила старый, старый самолет. О-хо-хо. Кхе-кхе.
    За 25 ракет не скажу, но когда 8 самолетов пересекли сирийскую границу, Асад мог подумать что это по его душу, и наделать в штаны. Ведь не известно о чем Путин договаривался с Нетанияху. Эрдоганыч Асада не любит, Израиль тоже. А если это будет Басад, или скажем Засад, тогда другое дело. И вот Асад слышит, что целых 8 самолетов не из Ливана 1-2, кричит "все огонь, огонь" и лезет под кровать... вот вам и 25 ракет.
    Zina389
  48. KonoGon Вчера, 21:18
    Вообще-то, тут явно Биби с Путиным договорились, Израилю нужен был повод, Путину надо было указать Ирану на его место и они его нашли, а как самолёт упал, то вообще момент использовали.
    KonoGon
  49. Radikal Вчера, 21:55
    Цитата: IMH
    Я не думаю, что израильский генерал поймет юмор советского прапорщика.

    Это потому что в израильской армии прапорщиков нет! tongue lol
    Radikal
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