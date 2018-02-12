Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Американские эксперты разгадали суть китайской военной стратегии
Китайские военные осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы, пишет National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.
По данным исследователей, в основе указанной стратегии лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».
По мнению авторов доклада, Китай в случае столкновения с США попытается сделать так, чтобы американские вооруженные силы просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.
«Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия, армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы», – приводит статью Лента.ру.
Эксперты напоминают, что подобной тактики США придерживались во время операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам ведения войны научились и китайцы.
Причем, отмечают исследователи, нынешнюю внешнюю политику Китая «вовсе не следует считать миролюбивой». Она по-прежнему направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.
Недавно стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом в НОАК надеются в скором времени достичь военного паритета с США.
По данным исследователей, в основе указанной стратегии лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».
По мнению авторов доклада, Китай в случае столкновения с США попытается сделать так, чтобы американские вооруженные силы просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.
«Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия, армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы», – приводит статью Лента.ру.
Эксперты напоминают, что подобной тактики США придерживались во время операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам ведения войны научились и китайцы.
Причем, отмечают исследователи, нынешнюю внешнюю политику Китая «вовсе не следует считать миролюбивой». Она по-прежнему направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.
Недавно стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом в НОАК надеются в скором времени достичь военного паритета с США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти