00:05 13 февраля
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Американские эксперты разгадали суть китайской военной стратегии

Китайские военные осваивают стратегию, описанную 2500 лет назад выдающимся полководцем Сунь Цзы, пишет National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation.



По данным исследователей, в основе указанной стратегии лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».


По мнению авторов доклада, Китай в случае столкновения с США попытается сделать так, чтобы американские вооруженные силы просто не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе.

«Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия, армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы», – приводит статью Лента.ру.

Эксперты напоминают, что подобной тактики США придерживались во время операции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. Теперь таким способам ведения войны научились и китайцы.

Причем, отмечают исследователи, нынешнюю внешнюю политику Китая «вовсе не следует считать миролюбивой». Она по-прежнему направлена на достижение глобального лидерства, но новыми методами.

Недавно стало известно, что в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом в НОАК надеются в скором времени достичь военного паритета с США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. 210окв Вчера, 14:28
    Это будет делать любой из противников США,если вдруг начнется мясорубка.Правда таких противников раз-два и обчелся..
    210окв
    1. Logall Вчера, 14:31
      «выиграть войну, не принимая участия в сражении».

      Только начали догадываться? Мы уже давно про плывущий труп врага здесь пишем! Получается, что у нас среднестатистический пользователь сети знает больше чем их эксперты?
      Logall
      1. Гигант мысли Вчера, 14:37
        Эту тактику китайцы придумали, когда Америкой и близко не пахло, эти потомки уголовников и бродяг не способны оперировать тонкой материей философии конфуцианства.
        Гигант мысли
    2. влад66 Вчера, 14:34
      Американские эксперты разгадали суть китайской военной стратегии

      Да ее и разгадывать не надо. soldier yes
      влад66
    3. сибиралт Вчера, 14:35
      Вся китайская стратегия в том, что она никогда, в нынешнем виде, без СССР не получилась бы. lol
      С миру по нитке, вот тебе и порох, и бумага, и пушки. А написать историю - дело плёвое. winked
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Вчера, 14:44
        Цитата: сибиралт
        Вся китайская стратегия в том, что они никогда, в нынешнем виде, без СССР не получились бы.
        - Да, трудно быть умным!!!
        oldseaman1957
      2. Лелёк Вчера, 14:47
        Цитата: сибиралт
        Вся китайская стратегия в том, что они никогда, в нынешнем виде, без СССР не получились бы.

        hi
        Китай никогда не проводил войн вне своей территории (народно-освободительные). Единственная войнушка за Даманский закончилась крахом. Население в 1,4 млрд человек и золотовалютные запасы при минимуме энергоресурсов и сырья не дают преимущества в случае войны. Единственная надежда у Пекина - плечо России. А нам оно надо? stop
        Лелёк
        1. zoolu350 Вчера, 15:07
          Цитата: Лелёк
          Китай никогда не проводил войн вне своей территории (народно-освободительные). Единственная войнушка за Даманский закончилась крахом. Население в 1,4 млрд человек и золотовалютные запасы при минимуме энергоресурсов и сырья не дают преимущества в случае войны. Единственная надежда у Пекина - плечо России. А нам оно надо? stop

          Ну ну. Вы вьетнамцам, корейцам, монголам, индусам, бирманцам и даже матрасам расскажите как Китай никогда не проводил войн вне своей территории, услышите много нового.
          zoolu350
          1. Лелёк Вчера, 15:23
            Китай, как СТРАНА противостояния, не воевал (имею ввиду современный, но не древний Китай). А в странах, которые Вы назвали воевали китайские добровольцы и воевали не плохо. Сейчас наши добровольцы имеют место быть в рядах ЛДНР, но это не значит, что Россия воюет с Бывшей Украиной, о чём мы постоянно тведим нашим западным "партнёрам". yes
            Лелёк
            1. zoolu350 Вчера, 15:28
              НОАК на данный момент сильнейшая армия мира по основным показателям боеспособности. В случае войны с применением ЯО или без и войска РФ и войска СШМ ждет одна участь - РАЗГРОМ.
              zoolu350
              1. Лелёк Вчера, 15:33
                Цитата: zoolu350
                В случае войны с применением ЯО или без и войска РФ и войска СШМ ждет одна участь - РАЗГРОМ.


                Экий Вы прыткий, батенька. Ваш диагноз - интроверт.
                Лелёк
                1. zoolu350 Вчера, 16:39
                  И в чем мои иллюзии, намекните?
                  zoolu350
            2. andrewkor Вчера, 17:39
              А ещё китаезы в Афгане были инструкторами моджахедов ещё до талибов.
              andrewkor
    4. амирбек Вчера, 14:42
      Цитата: 210окв
      Американские эксперты разгадали суть китайской военной стратегии

      экспертам лучше следует посмотреть мультик "ух ты говорящая рыба"
      амирбек
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:33
    Господи ! Какой бред для имбицилов....Впрочем , какой пипл , таков и материал для него... А ведь в США ЭТО читают с серьёзным видом....
    КВУ-НСвД
    1. амирбек Вчера, 14:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Какой бред для имбицилов

      похоже на виртуальном уровне сценарий переварили ... осталось тока фильм заточить
      амирбек
  3. demo Вчера, 14:34
    «Основной упор военнослужащие НОАК будут делать на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху. Вкупе с применением методов информационного воздействия, армия Китая сможет просто "вытеснить" противника с поля битвы», – приводит статью Лента.ру.

    Осталось догадаться где будет поле боя - в США, в Китае, или в иной стране?
    Вот тогда будет ясно.
    Разгадать то разгадали, вопрос только что они разгадали?
    В народе звучит приблизительно так - умняк на лицо натянул.
    demo
  4. Лелёк Вчера, 14:36
    По данным исследователей, в основе указанной стратегии лежит принцип «выиграть войну, не принимая участия в сражении».
    Учитывая смертельную опасность для гегемонии Вашингтона со стороны "поднебесной" и непредсказуемость военщины и истеблишмента США, это вряд ли получится. А вот подставить Россию в случае войны Китая с США, китайцы вполне могут.
    Лелёк
  5. askort154 Вчера, 14:39
    Есть более свежий пример. Российская тактика в Крыму - без единого выстрела ! Украинское МО полностью потеряла связь со своими подразделениями. Даже ЦРУ , занимавшее целый этаж в СБУ , не владело ситуацией в Крыму.
    askort154
  6. FalconD Вчера, 14:39
    К слову сказать - не только китайцы)
    FalconD
  7. Салют Вчера, 14:40
    в Китае отобрали 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений. Таким образом в НОАК надеются в скором времени достичь военного паритета с США
    интересно, что у них получится? СКАЙНЕТ?
    Салют
    1. Esoteric Вчера, 15:16
      Цитата: Салют
      интересно, что у них получится? СКАЙНЕТ?

      Всё у них получится...
      Esoteric
  8. Горный стрелок Вчера, 14:42
    Спутниковую группировку "снимут" - очень вероятно, сразу. Чем воевать будут полосатоухие?
    Горный стрелок
  9. FalconD Вчера, 14:43
    Ага...американцы считают, что все эти 2500 тыс.лет китайцы хотели уничтожить штаты не вступая с ними в войну
    FalconD
  10. Alexey-74 Вчера, 14:45
    Я думаю США и сами прекрасно знают свою "ахиллесову пяту".....надеясь на свое высокоточное оружие и сетецентрическую войну. Но Китай и тем более Россия - это вам не полудиких вояк в Ираке и Ливии гонять...и война быстро перерастет в ядерную, потому что обычным вооружением США и блок НАТО не в состоянии справится с РФ и КНР.
    Alexey-74
  11. masyanya Вчера, 14:51
    штатовцы, по ходу, заранее уже сдались... lol
    masyanya
  12. Alex-a832 Вчера, 14:57
    Исключительный бред от "исключительных". Три раза перечитал, чтобы понять, почему "лыжи не едут". Они там у себя и на Украине точно какой-то вирус слабоумия испытывают. Итог: любой бред, не поддающийся расшифровке, для американских граждан гениален.
    Alex-a832
  13. Jovanni Вчера, 16:11
    Американские эксперты разгадали суть китайской военной стратегии

    Ну да, если что, китайцы закроют разом все прачечные в сэшэа, в грязном белье заведутся вошики, и выпьют всю кровь американскую...
    Jovanni
  14. alatanas Вчера, 16:34
    Эксперты долго, долго думали .... и в конце концов открыли Америку на карте lol laughing
    alatanas
  15. assa67 Вчера, 17:08
    это ж надо с каким пафосом подано! РАЗГАДАЛИ...2.5 тыс. лет наставления Сунь Дзы лежали под грифом"Top Sicret"можно подумать...и вот по прошествии столетий матрасные эксперты-аналитики раскололи этот орех..чудо-чудное,диво-дивное!
    assa67
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