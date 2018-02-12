00:09 13 февраля
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Саакашвили: Моя прабабушка Тамара спасла Сталина

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне «главный борец с режимом» на Украине – Михаил Саакашвили объявил о том, что члены его семьи в своё время «спасли» Иосифа Джугашвили (Сталина). О «подвигах» своих предков М.Саакашвили, которого на днях в очередной раз безуспешно пытался задержать спецназ СБУ, рассказывает в Фейсбуке:

Сходили с друзьями в кино на «Смерть Сталина». Супер крутой фильм. Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца - богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть.


Саакашвили: Моя прабабушка Тамара спасла Сталина



Между тем, публикация заявления г-на Саакашвили (как и его фото с улыбкой на лице) вызвало немало вопросов у украинских граждан. Граждане «новой Родины» Саакашвили недоумевают, как в стране работает СБУ, если задержание экс-губернатора Одесской области в очередной раз превращается в спектакль, а главный герой после «задержания» разгуливает по киевским кинотеатрам. Украинцы задаются вопросом: у действующих властей нет полномочий не только по управлению страной (после известных заявлений Дж.Байдена о назначении генпрокурора), но даже по задержанию человека, экстрадиции которого требует государство, называемое Украиной «одним из важнейших региональных партнёров»?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 35

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  1. ul_vitalii Вчера, 14:43
    У меня тоже был дедушка и у него были вот такиииие усы. У Саакашвили совсем крыша поехала.
    ul_vitalii
    1. влад66 Вчера, 14:46
      Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца - богатого промышленника,

      Угу Сталин весь исплевался на том свете,от таких спасателей. negative
      влад66
      1. ДЕДПИХТО Вчера, 14:54
        ..а его праппрапрапра..тьфу..бабушка Тамара правила Грузией с 1166г по 1213г(период правления царицы Тамары)... wassat
        ДЕДПИХТО
        1. влад66 Вчера, 15:10
          а его праппрапрапра..тьфу..бабушка Тамара правила Грузией с 1166г по 1213г(период правления царицы Тамары)...

          Так с кем поведешься,от того и наберешься. hi Недаром вна Украине побывал,хохлята Черное Море выкопали,а у этого прапрапра и прочие пра царских кровей. laughing
          влад66
          1. ДЕДПИХТО Вчера, 15:15
            Видать грибки в незалежной славные,забористые laughing
            ДЕДПИХТО
          2. Ростов Папа Вчера, 16:38
            Сидит старый грузин, пасет баранов. Тут подбегают маленькие детки и
            говорят типа дед расскажи историю про войну. Ну он начал, вот поймали
            немцы - француза, поляка и меня, и говорят: или. давайте мы вас всей ротой
            в попу - и тогда отпустим,. или расстрел. Ну вот француз согласился,
            поляк согласился-их отпустили. Детки:" деда а с тобой, что случилось?"
            Грузин:" а меня детки-расстреляли!"
            Ростов Папа
      2. Сержант71 Вчера, 14:58
        Он не плюётся, а в гробу вращается,вырабатывая за счёт силы трения мегаватты электроэнергии!
        Сержант71
      3. штрафбат Вчера, 15:09
        Тьфу, блин, засада, прочла заголовок : Моя прабабушка Тамара спала со Сталиным....
        Хотела вопрос задать: А с Берией?
        Все ....швили, такие шалуны wassat laughing tongue
        штрафбат
        1. ДЕДПИХТО Вчера, 17:00
          Цитата: штрафбат
          Хотела вопрос задать: А с Берией?

          love Подождите немного,в следующей серии глюков расскажет о европейской толерантности своего дедушки... lol
          ДЕДПИХТО
        2. midivan Вчера, 19:05
          Цитата: штрафбат
          Тьфу, блин, засада, прочла заголовок : Моя прабабушка Тамара спала со Сталиным....

          Спала бы со Сталиным и Берией, был бы человеком, а так то по повадкам похоже спала со всеми кто не против ну и за немножко денег. laughing
          midivan
      4. Комментарий был удален.
      5. Подрезчик Вчера, 17:41
        Угу Сталин весь исплевался на том свете,от таких спасателей. negative

        Сходили с друзьями в кино на «Смерть Сталина». Супер крутой фильм. Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца - богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата.

        Ух ты, какой "дерьмократ"! Когда на халяву учился в Киевском политехе (в СССР)-это было нормально, не "вякал" по поводу своих обиженных родственников, а теперь:
        -бывший президент Грузии (в розыске!)
        -бывший губернатор Одесской области
        -всегда "бывший", и беспаспортный "гражданин Украины", который творит, что хочет, и ему ПЛЕВАТЬ на власти Украины...
        И теперь "обиженный на власть Сталина..." stop
        Влад, приветствую! hi
        Подрезчик
    2. Евдоким Вчера, 14:49
      Цитата: ul_vitalii
      У Саакашвили совсем крыша поехала.

      Ещё малясь курнёт или нюхнёт, и его дедушка спонсировал бандеру, или давал советы Берии. wassat
      Евдоким
    3. svp67 Вчера, 15:19
      Цитата: ul_vitalii
      У Саакашвили совсем крыша поехала.

      Нет. Он просто активно "троллит" Порошенко, показывая, кто же в доме хозяин.
      Саакашвили: Моя прабабушка Тамара спасла Сталина
      Подождите, еще не исключен вариант, когда Мишико заявит, что его прабабушка не просто так спасла Сталина, а потому, что они были очень близки, и что он, Мишико является праправнуком Сталина...
      svp67
    4. сибиралт Вчера, 15:30
      Такое редко, но бывает, что в роде умный только дедушка. А вот так Мишико сносил памятник Великому грузину всех народов - Иосифу Джугашвили. Трактор даже не с той стороны "сук пилит". Нежто это чисто по грузински? belay
      сибиралт
      1. Geisenberg Вчера, 16:15
        Цитата: сибиралт
        Такое редко, но бывает, что в роде умный только дедушка. А вот так Мишико сносил памятник Великому грузину всех народов - Иосифу Джугашвили. Трактор даже не с той стороны "сук пилит". Нежто это чисто по грузински? belay


        Особенно умиляют эти вот раобтяги ... они видимо думают что если упадёт то их не заденет ))) Премия Дарвина )))
        Geisenberg
  2. Иван Тарава Вчера, 14:43
    Получается Сталин мог избавить мир от Саакашвили
    Иван Тарава
    1. Салют Вчера, 14:47
      и наоборот его бабка могла сделать
      Салют
  3. Равик Вчера, 14:44
    Лучше бы она уговорила правнучку аборт сделать...
    Равик
  4. Сержант71 Вчера, 14:45
    Бабушка на том свете офигевает от такого внучка. Инфа 100%.
    Сержант71
  5. Ivan.A Вчера, 14:46
    Блин, бебенашка, опять к коксом перебор laughing
    Ivan.A
  6. КВУ-НСвД Вчера, 14:46
    Во прёт- то чувака ! Аж завидно... laughing
    КВУ-НСвД
  7. Alex-a832 Вчера, 14:46
    И этот маргинал без роду, без племени, без Родины, без чести и совести правил Грузией и рвётся к власти на Украине? Тьфу...
    Хотя, Украина, наверное, достойна такого "правителя".
    Alex-a832
  8. Azazelo Вчера, 14:52
    А прадедушка застрелил Гитлера в бункере, так что это Михуил вершитель судеб народов в мире...
    Azazelo
  9. zoolu350 Вчера, 15:02
    Сделала бы прабабушка Михо и другое доброе дело помимо спасения Сталина, уговорила бы бабушку Михо сделать аборт.
    zoolu350
  10. Лексус Вчера, 15:07
    Саакашвили, видимо, по сложившейся традиции, во время просмотра фильма свой "волшебный" галстук жевал вместо попкорна...
    Лексус
  11. assa67 Вчера, 15:41
    вот мишка отмазку придумал!...СБУ сразу обос...испугались и арестовывать не стали...
    assa67
  12. злой партизан Вчера, 15:52
    Саакашвили: Моя прабабушка Тамара спасла Сталина
    Только не уточнил что: от спермотоксикоза и методом отсоса. yes
    злой партизан
  13. Jovanni Вчера, 15:55
    Граждане «новой Родины» Саакашвили недоумевают, как в стране работает СБУ, если задержание экс-губернатора Одесской области в очередной раз превращается в спектакль, а главный герой после «задержания» разгуливает по киевским кинотеатрам.

    Так его эсбэушники только обложат, а бабушка берет за руку, и выводит. Ну, из окружения...
    Jovanni
  14. loginovich Вчера, 16:10
    Граждане «новой Родины» Саакашвили недоумевают, как в стране работает СБУ, если задержание экс-губернатора Одесской области в очередной раз превращается в спектакль, а главный герой после «задержания» разгуливает по киевским кинотеатрам. Украинцы задаются вопросом: у действующих властей нет полномочий не только по управлению страной (после известных заявлений Дж.Байдена о назначении генпрокурора), но даже по задержанию человека, экстрадиции которого требует государство, называемое Украиной «одним из важнейших региональных партнёров»?

    Я не удивлен.

    Смотреть после 11.00.
    loginovich
  15. Geisenberg Вчера, 16:12
    В продолжение к заголовку ... и сосала Ленину или там к примеру Гитлеру ... кому что больше нравится ...
    Geisenberg
  16. 23424636 Вчера, 16:27
    был в Грузии недавно- после Мишико там все стоит т.е. промышленности нет как таковой В Гори называют его - . Памятник Сталина снесенный, валяется возле музея вождя. Хотели восстановить ,но прибалтийские карлики залаяли ,-что отзовут посла . Остановились. Страна живет из переводов гастарбайтеров и экспорта вина и воды, ну и туризма .Может для Грузии с ее 4 млн это хватает ,но украина чуть побольше и теория полного развала экономики осуществляется без Михо местными поцами так же эффективно ,но американцы это понять не могут .
    23424636
  17. Дормидонт Вчера, 16:33
    Так вешать будут не бабушку
    Дормидонт
  18. Комментарий был удален.
  19. Комментарий был удален.
  20. zloybond Вчера, 17:19
    нашли о ком судачить. Если бы это была новость о приговоре к высшей мере и его исполнение... атак... очередной анекдот.
    zloybond
  21. Влад Морозов Вчера, 17:20
    Наказал Господь бабушку таким внучиком!
    Влад Морозов
  22. shans2 Вчера, 20:52
    Спасибо бабуле, Сталин спас Россию от троцкистов и прочих мерзких сатанистов)
    shans2
  23. APASUS Вчера, 21:32
    Саакашвили когда с полки в поезде упал,совсем ничего не помнит:
    Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против восстановления памятника Иосифу Сталину в Гори. Об этом сообщает «Новости-Грузия». Соответствующее заявление он сделал в Польше, где находится с визитом.
    APASUS
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