Саакашвили: Моя прабабушка Тамара спасла Сталина

Сходили с друзьями в кино на «Смерть Сталина». Супер крутой фильм. Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца - богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата. Мой учитель английского, Гела Чарквиани, в течение нескольких лет до смерти вождя часто бывал у Сталина вместе с отцом, партийным боссом Кавказа, и ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме. Так что рекомендую сходить и посмотреть.

Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне «главный борец с режимом» на Украине – Михаил Саакашвили объявил о том, что члены его семьи в своё время «спасли» Иосифа Джугашвили (Сталина). О «подвигах» своих предков М.Саакашвили, которого на днях в очередной раз безуспешно пытался задержать спецназ СБУ, рассказывает в Фейсбуке:Между тем, публикация заявления г-на Саакашвили (как и его фото с улыбкой на лице) вызвало немало вопросов у украинских граждан. Граждане «новой Родины» Саакашвили недоумевают, как в стране работает СБУ, если задержание экс-губернатора Одесской области в очередной раз превращается в спектакль, а главный герой после «задержания» разгуливает по киевским кинотеатрам. Украинцы задаются вопросом: у действующих властей нет полномочий не только по управлению страной (после известных заявлений Дж.Байдена о назначении генпрокурора), но даже по задержанию человека, экстрадиции которого требует государство, называемое Украиной «одним из важнейших региональных партнёров»?