00:05 13 февраля
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Названа причина отмены запуска «Союза-2.1А»

Непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральной вычислительной системе (БЦВС) могло послужить причиной автоматической отмены запуска двигателей ракеты-носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» к МКС, передает РИА Новости сообщение источника в космической отрасли.

Названа причина отмены запуска «Союза-2.1А»


Проблема могла возникнуть вследствие непрохождения сигнала через неисправный электроразъем. Чтобы его обнаружить, скорее всего, придется снимать БЦВС. "Прозванивать" все электроцепи – дело долгое, быстрее заменить весь блок, что, с высокой долей вероятности и будет сделано,
рассказал источник.


Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты перенесен на резервную дату – 13 февраля. Корабль впервые в истории должен был добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.

По словам собеседника, «если "Союз" вообще сможет стартовать 13 февраля, то "Прогресс МС-08" с высокой долей вероятности будет отправлен к станции по обычной двухсуточной схеме вместо запланированной сверхкороткой за 3,5 часа».

Он пояснил, что «баллистические условия полета к МКС во вторник будут иными, чем в воскресенье», когда старт отменила автоматика.

Чтобы использовать сверхкороткую схему, «необходимо, чтобы Международная космическая станция находилась в правильной орбите с точки зрения баллистики», добавил собеседник.

В настоящее время самым быстрым способом попасть на МКС является полет по 4-витковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля «Прогресс».

Использованы фотографии: КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
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Комментарии 49

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  1. сибиралт Вчера, 14:56
    Шо, опять концы перепутали? belay
    сибиралт
    1. влад66 Вчера, 15:06
      Ладно хоть на земле,а не в воздухе обнаружили.
      влад66
      1. dsk Вчера, 15:28
        Скоро необходимо будет увеличение количества запуска "грузовиков" на МКС: "По данным издания The Washington Рost, Белый дом не намерен отказываться от орбитальной станции. Однако собирается вывести ее в частный сектор. "НАСА будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет с тем, чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите", - говорится в официальном сообщении. Кстати отметим, что в настоящий момент НАСА изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.
        Роскосмос тоже недавно озвучивал идею "космической гостинницы".
        dsk
        1. donavi49 Вчера, 16:52
          Ну грузовиков на МКС уже летает порядочно.
          В этом году Коунотори-7 нагрузят аж 6470кг и запустят, будет рекордная доставка.
          Плюс 2 Цингуса от Орбитал летят.
          Плюс Маск также 5 своих грузовиков отправляет в этом году + беспилотный Драгон2 тоже поднагрузят разным полезным.

          Прогресса по плану 3 в этом году и это где-то в районе 1/4 от общего объема доставок.
          donavi49
    2. злой партизан Вчера, 15:43
      Цитата: сибиралт
      Шо, опять концы перепутали?

      В электричестве оно как: либо есть контакт там где его не должно быть, либо нету контакта там где он должен быть. yes парадокс, короче, полный, а не электротехника.... sad
      злой партизан
      1. Игорь В Вчера, 15:55
        Насчёт электротехники не знаю, а электроника - наука о контактах. Так говорил мой преподаватель. smile
        Игорь В
        1. злой партизан Вчера, 16:03
          Цитата: Игорь В
          а электроника - наука о контактах.

          what
          Т.е. ,получается, зря я изучал всяческие "зоны проводимости" в рамках КТТТ... sad Т.е. надо было просто теорию контактов изучать?
          belay fool
          hi drinks
          злой партизан
          1. Piramidon Вчера, 18:48
            Цитата: злой партизан
            Т.е. ,получается, зря я изучал всяческие "зоны проводимости" в рамках КТТТ... Т.е. надо было просто теорию контактов изучать?

            И, особенно, вы зря заморачивались на всякие n-p-n и p-n-p переходы. Жизнь прожили зря. Все было проще. Зачистил шкуркой контакты и спи спокойно. good
            Piramidon
          2. Игорь В Вчера, 21:14
            Контакты бывают разные. Одними КОМКОН-2 занимался, другими вендиспансер. Так что теорию тоже изучать неплохо. smile
            Игорь В
        2. Good Cat Вчера, 16:17
          Чего? Ты где учился?
          Good Cat
          1. злой партизан Вчера, 16:32
            Цитата: Good Cat
            Чего? Ты где учился?

            УрГУ, физфак 1980-85 г.
            Цитата: Good Cat
            Какие концы? Может начала

            Философию мы тоже изучали... feel
            drinks
            злой партизан
      2. Васян1971 Вчера, 21:42
        Цитата: злой партизан
        Цитата: сибиралт
        Шо, опять концы перепутали?

        В электричестве оно как: либо есть контакт там где его не должно быть, либо нету контакта там где он должен быть. yes парадокс, короче, полный, а не электротехника.... sad

        Как у урологов и сантехников. Либо течёт где не надо, либо где надо не течёт.
        Васян1971
    3. Good Cat Вчера, 16:18
      Какие концы? Может начала laughing
      Good Cat
    4. starogil Вчера, 17:20
      Деградация, ещё шесть таких лет и космодром Восточный можно будет засеять
      соей, прекратить платить Казахстану за аренду Байконура и так далее......
      starogil
      1. злой партизан Вчера, 17:45
        Цитата: starogil
        Деградация

        Аминь. sad crying
        Цитата: starogil
        космодром Восточный можно будет засеять

        Предлагаю коноплёй. yes Весь откорм готов высылать Вам . yes
        злой партизан
  2. avt Вчера, 14:59
    Ну это нормально .
    Цитата: сибиралт
    Шо, опять концы перепутали?

    Вы себе не представляете , какие в своё время умельцы были ! На раз ,,маму" с ,,мамой" соединяли и высший ,,пилотаж" - ,,папу" с ,,папой". bully Автоматике ..кибернетике ...отдыхает ! bully
    avt
    1. Piramidon Вчера, 15:07
      В ШР предусмотрена "защита от дурака". На "маме" наружная резьба, на "папе" внутренняя (гайка). Соединить не получится.
      Piramidon
      1. Wedmak Вчера, 15:31
        Ха... Берем тонкую проволку и изоленту. Синюю. Полчаса работы и все соединено. wassat
        Wedmak
      2. 210окв Вчера, 15:36
        Да Вы смеетесь.Защита от дурака!?У нас они криворукие и все могут..Впихнуть.Историю с датчиками помните?
        Цитата: Piramidon
        В ШР предусмотрена "защита от дурака". На "маме" наружная резьба, на "папе" внутренняя (гайка). Соединить не получится.
        210окв
        1. Good Cat Вчера, 16:30
          Хорош вброс делать и бред в народные массы поколения некст нести. Кабеля для сборки объекта приходят упакованными, с ШээРами распаянными на концах, залитыми компаундами, на всех есть приемка 5. Каждый кабель имеет свою уникальную маркировку с децимальным номером. Длина кабеля строго регламентирована, кабельные штекера и наконечники подобраны так что в косе и пакете проводов ни один ошибочно подходящий не по адресу разъём вы не найдёте. Это и есть защита от дурака. Проблемы могли быть в пропае, если компаунд резко засох и утянул в скрытый разрыв жилу. Но обычно все тестируется на трёх уровнях и на вибростенде гоняют до 24 G
          Good Cat
          1. region58 Вчера, 23:31
            Цитата: Good Cat
            приемка 5

            Вроде для таких дел приёмка "9" положена? Не?
            region58
      3. avt Вчера, 15:58
        Цитата: Piramidon
        Соединить не получится.

        Ещё как получается ! Ещё и не такое получается , это вам каждый ,,кто хоть однажды был на старте , кто на площадке пил лосьён" bully скажет .А что такое ,,фуул руф" на практике нам ещё на лекциях Бармин рассказывал , который В.П., а не И.В.
        Цитата: злой партизан
        Но вот "маму" с "мамой"... Тут без плоскогубцев не обойдёшься!

        bully Так все и охренели при виде работы новоявленного специалиста.: Мужики после командировки месяц отойти не могли . bully
        avt
    2. злой партизан Вчера, 15:46
      Цитата: avt
      и высший ,,пилотаж" - ,,папу" с ,,папой"

      Ну "папу" с "папой" соединить (электрически) ещё можно yes . Но вот "маму" с "мамой"... what Тут без плоскогубцев не обойдёшься! request
      злой партизан
      1. 210окв Вчера, 15:59
        На производстве одни....неумные загоняли "маму" на маму"....Не знаю чем.но разъединить разъемы я смог минут через двадцать.С помощью той самой мамы..Парижской..Бого матери..
        Цитата: злой партизан
        Цитата: avt
        и высший ,,пилотаж" - ,,папу" с ,,папой"

        Ну "папу" с "папой" соединить (электрически) ещё можно yes . Но вот "маму" с "мамой"... what Тут без плоскогубцев не обойдёшься! request
        210окв
        1. злой партизан Вчера, 16:06
          Цитата: 210окв
          .неумные загоняли "маму" на маму"

          "маму"...на "маму".. what
          Нет, не понимаю.. request
          А вот "папу" на "папу" я сам ради хохмы напяливал. yes
          злой партизан
    3. сибиралт Вчера, 16:35
      Представляю, к сожалению. Я из того времени, которое сейчас для "болонской" (по образованию) молодежи уже "параллельный мир". winked
      50 лет хватает, чтобы переделать идеологию нации, а 100-200 лет переиначить истоию и знания своих же предков и упростить в божественные догмы. Иначе, нового своего нет ничего. Так устроен мир. hi
      сибиралт
    4. region58 Вчера, 18:25
      Цитата: avt
      ,,маму" с ,,мамой" соединяли и высший ,,пилотаж" - ,,папу" с ,,папой".

      Цитата: Wedmak
      Берем тонкую проволку и изоленту. Синюю.

      "мамы", "папы", изоленты... слабаки! Давно уже рулят универсальные соединители. Нанотехнологии, однако(только бы в DARPA не увидели - своруют!). wassat
      region58
    5. Васян1971 Вчера, 21:44
      Цитата: avt
      Ну это нормально .
      Цитата: сибиралт
      Шо, опять концы перепутали?

      Вы себе не представляете , какие в своё время умельцы были ! На раз ,,маму" с ,,мамой" соединяли и высший ,,пилотаж" - ,,папу" с ,,папой". bully Автоматике ..кибернетике ...отдыхает ! bully

      А у нас один крендель саморез шуруповёртом на обратном ходе закрутить ухитрился belay
      Васян1971
  3. 210окв Вчера, 14:59
    Впихнули невпихуемое...Традиция однако..
    210окв
    1. assa67 Вчера, 15:29
      Дима,приветствую hi ...это хорошо не бабахнуло...в 80-х под Красноярском боец
      Цитата: 210окв
      Впихнули невпихуемое..
      при проверке КИПСом ракеты С-75 на телеге....стартанул ПРД...кунг мертов 200 по тайге протащило..тех.расчет в пыль....так что легко отделались
      assa67
      1. 210окв Вчера, 15:38
        Андрей hi Неумный думкой богатеет.Если уцелеет.
        Цитата: assa67
        Дима,приветствую hi ...это хорошо не бабахнуло...в 80-х под Красноярском боец
        Цитата: 210окв
        Впихнули невпихуемое..
        при проверке КИПСом ракеты С-75 на телеге....стартанул ПРД...кунг мертов 200 по тайге протащило..тех.расчет в пыль....так что легко отделались
        210окв
        1. assa67 Вчера, 15:45
          эт да yes ....
          Цитата: svp67
          Спасибо АВТОМАТИКЕ и людям её создавшим, что помогла "Роскосмосу" не пополнить "океанскую группировку спутников"

          это сколько бабла чуть на ветер не спустили
          assa67
    2. Piramidon Вчера, 16:52
      Цитата: 210окв
      Впихнули невпихуемое...Традиция однако..

      Что то народ зациклился на штепсельных разьемах. Скорее всего дело не в "впихивании". Если говорят, что, возможно, придется блок менять. то скорее всего дело в элементах схемы этого самого блока. Полетел резистор, конденсатор, микросхема... От этого никто не застрахован.
      Piramidon
  4. Лексус Вчера, 15:02
    Непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральной вычислительной системе (БЦВС)

    Китайские что ль разъёмы?
    Лексус
    1. 210окв Вчера, 15:08
      Да нет..Просто руки кривые.
      210окв
      1. Лексус Вчера, 15:12
        Полагаю, учитывая сколько на некоторых предприятиях платят специалистам, удивительно, что эти "руки" вообще хоть что-нибудь делают. hi
        Лексус
        1. Good Cat Вчера, 16:22
          15700 плюс небольшая премия в 2400 руб чтоб с голоду не сдохли. Уволился оттеда. Надоели обещания о великом светлом будущем.
          Good Cat
  5. Архивариус Вася Вчера, 15:07
    Хорошо что заметили. Да и перенесли не на месяца, а только на пару дней.
    Архивариус Вася
  6. kit88 Вчера, 15:16
    Ну, так сними блок, воткни другой и хай себе летить. Или спецов нет, а те что есть отказ найти не могут
    kit88
    1. Игорь В Вчера, 15:59
      Ну так этим и занимаются. Но чтобы добраться до нужного блока... Данная машина не предназначена для ремонта. request
      Игорь В
    2. Piramidon Вчера, 16:57
      Цитата: kit88
      Ну, так сними блок, воткни другой и хай себе летить

      После замены блока нужно будет произвести полную проверку всей системы. А сколько времени она занимает, вы знаете? Нужно у спецов спросить. request
      Piramidon
  7. svp67 Вчера, 15:22
    могло послужить причиной автоматической отмены запуска двигателей
    Спасибо АВТОМАТИКЕ и людям её создавшим, что помогла "Роскосмосу" не пополнить "океанскую группировку спутников"
    svp67
  8. antiamerikan Вчера, 15:50
    че, кто-то опять заменил золото на чюгюний в припое?
    antiamerikan
  9. злой партизан Вчера, 15:50
    По большому счёту-всё правильно. На моей памяти были случаи, когда останавливали (точнее - не начинали) испытательные пуски С-300 в КапЯре по вновь вскрывшимся обстоятельствам (дефектам) с заменой ракеты.
    злой партизан
  10. sxfRipper Вчера, 15:55
    Проблема могла возникнуть вследствие непрохождения сигнала через неисправный электроразъем.
    Папа-мама виноваты. Весьма символично!
    sxfRipper
  11. groks Вчера, 16:30
    Несмотря на все защиты, ШР можно умудриться вопхнуть криво. Но работать это не будет. И тесты не пройдёт. Как и не пройдёт, если контакт плохой, во что нам и предлагают поверить. Проверить мы это не можем, поэтому просто ждём продолжения.
    groks
  12. Good Cat Вчера, 16:42
    На моей памяти из неправильной сборки было такое на БД ставили эрэску. Вопщем вычистили шахту под колокольчиком, загрузили сборку автономии (получили от хохлопцев КБ южное) в то время мы ещё не сделали им три котла и крымску волость. И как бы с натяжкой щщитали их партнёрами. По новой схеме минометный выстрел менялся на разгон в шахте. Были разосланы с КБ теплотехники всем участникам извещения о замене схем расключки. Вопщем саложуи сволочи - прислали старое оборудование. А мы долбоящеры не проверяя все вкорячили и собрали. На тесте все АКБ разом как хлопнули с дымом, что мы уже подумали что карандашик собрался сам стартовать в гости на континент партнёров. Я впервые увидел как монтажник с пересеру с места вверх прыгнул на два метра за барьер. Но страховочный пояс его рванул обратно. Тык он звезданулся на площадку и ещё раз с места на два метра сиганул.уже без страховки.
    Good Cat
    1. злой партизан Вчера, 17:06
      Цитата: Good Cat
      По новой схеме минометный выстрел менялся на разгон в шахте.

      belay
      Так этоже трендец! request
      Цитата: Good Cat
      карандашик собрался сам стартовать в гости на континент партнёров.
      wassat

      Пять баллов за рассказ! good
      drinks
      злой партизан
  13. alien308 Вчера, 18:29
    Разъёмы китайские или украинские? Как то заказали разъёмы ШР "Производство Россия". Пришли украинские с ихней бумажкой. Так после установки саморазваливались. Оказалось стопорная шайба не того размера. Пришлось жопу рвать чтобы срочно найти российские.
    alien308
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