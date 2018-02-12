Названа причина отмены запуска «Союза-2.1А»

Проблема могла возникнуть вследствие непрохождения сигнала через неисправный электроразъем. Чтобы его обнаружить, скорее всего, придется снимать БЦВС. "Прозванивать" все электроцепи – дело долгое, быстрее заменить весь блок, что, с высокой долей вероятности и будет сделано,

Непрохождение сигнала через неисправный электрический разъем к бортовой центральной вычислительной системе (БЦВС) могло послужить причиной автоматической отмены запуска двигателей ракеты-носителя с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» к МКС, передает РИА Новости сообщение источника в космической отрасли.рассказал источник.Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты перенесен на резервную дату – 13 февраля. Корабль впервые в истории должен был добраться до МКС по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.По словам собеседника, «если "Союз" вообще сможет стартовать 13 февраля, то "Прогресс МС-08" с высокой долей вероятности будет отправлен к станции по обычной двухсуточной схеме вместо запланированной сверхкороткой за 3,5 часа».Он пояснил, что «баллистические условия полета к МКС во вторник будут иными, чем в воскресенье», когда старт отменила автоматика.Чтобы использовать сверхкороткую схему, «необходимо, чтобы Международная космическая станция находилась в правильной орбите с точки зрения баллистики», добавил собеседник.В настоящее время самым быстрым способом попасть на МКС является полет по 4-витковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля «Прогресс».